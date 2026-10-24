பிட்காயின் (BTC) வாங்குவது: எப்படி, எங்கே மற்றும் பாதுகாப்பு வழிகாட்டி (2026)

நேரடி பிட்காயின் விலை (BTC)
மேலே காட்டப்பட்டுள்ள பிட்காயின் விலை, சந்தை மூலதனம் மற்றும் வர்த்தக அளவுகளுடன் தானாகவே புதுப்பிக்கப்படுகிறது — இன்றைய விலையைத் தெரிந்துகொள்ள வேறு எங்கும் தேட வேண்டிய அவசியமில்லை: இந்தப் பக்கமே அதற்கான மூலம். நீங்கள் பிட்காயின் வாங்குவதற்கு முன், அது உலகெங்கிலும் உள்ள நூற்றுக்கணக்கான தளங்களில், வாரத்தில் 7 நாட்களும், 24 மணி நேரமும் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்; அதன் விலை, எந்தவொரு இறுதி அமர்வும் அல்லது அதிகாரப்பூர்வ நிர்ணயமும் இல்லாமல், வாங்குபவர்களுக்கும் விற்பவர்களுக்கும் இடையிலான நிலையான சமநிலையைப் பிரதிபலிக்கிறது. இந்த இடைவிடாத கிடைக்கும் தன்மையே, இதை உலகின் மிகவும் உன்னிப்பாகக் கவனிக்கப்படும் சொத்தாகவும் — மேலும் மிகவும் நிலையற்ற சொத்துக்களில் ஒன்றாகவும் ஆக்குகிறது.
நேரடி பிட்காயின் சந்தை புள்ளிவிவரங்கள்
தரவரிசை: 1
சந்தை மூலதனம், வர்த்தக அளவு, புழக்கத்தில் உள்ள வழங்கல், சந்தை ஆதிக்கம் போன்ற இந்தப் புள்ளிவிவரங்கள் தானாகவே புதுப்பிக்கப்படுகின்றன: இவை, இதை எழுதும் நேரத்தில் உள்ள நிலையை அல்ல, மாறாக இந்தத் தருணத்தில் சந்தை எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே பிரதிபலிக்கின்றன. ஒரு நேரலைப் பக்கத்தின் முழு நோக்கமே இதுதான்: நீங்கள் இங்கே படிக்கும் எண்கள் இன்றையவை, அவை நாளைக்கும் அப்படியேதான் இருக்கும்.
பிட்காயினை யூரோக்களாக மாற்றப்பட்டது
கீழே உள்ள மாற்றி, எந்த அளவு BTC-ஐயும் முக்கிய நாணயங்களாக உடனடியாக மாற்றுகிறது — இது ஒரு முதலீட்டை மதிப்பிடுவதற்கும், ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவின் மதிப்பைக் கண்காணிப்பதற்கும் அல்லது முதல் கொள்முதலுக்கு முன் அதன் தோராயமான மதிப்பை அறிந்துகொள்வதற்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
பிட்காயின் என்றால் என்ன? ஐந்து நிமிடங்களில் அதைப்புரிந்துகொள்வோம்
பிட்காயின் என்பது, தனது நிறுவன ஆய்வறிக்கை வெளியிடப்பட்ட சில வாரங்களுக்குப் பிறகு, சடோஷி நாகமோட்டோ என்ற புனைப்பெயரில் அறியப்பட்ட ஒரு அநாமதேய நபரால் 2009-ல் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு டிஜிட்டல் நாணயமாகும். உலகின் எந்த மூலையிலிருந்தும் ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு மதிப்பை அனுப்புவதை சாத்தியமாக்குவதே இதன் தனிச்சிறப்பாகும். வங்கி அல்லது இடைத்தரகர் இல்லாமல்இதை அடைவதற்காக, ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையும் ஒரு பகிரப்பட்ட பொதுப் பேரேட்டில் பதிவு செய்யப்படுகிறது. Blockchain ஒன்றையொன்று சரிபார்க்கும் ஆயிரக்கணக்கான சுயாதீன கணினிகளின் வலையமைப்பால் இது தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்படுகிறது.
இந்தக் கட்டமைப்பிலிருந்து மூன்று பண்புகள் உருவாகின்றன. திட்டமிடப்பட்ட பற்றாக்குறை: the protocol caps the supply at 21 million bitcoins, of which about 19.9 million have already been issued — no one can « print » additional bitcoin, unlike fiat currencies. தணிக்கை எதிர்ப்புஎந்தவொரு அமைப்பும் ஒரு செல்லுபடியாகும் பரிவர்த்தனையைத் தடுக்கவோ அல்லது முறையாகப் பாதுகாக்கப்பட்ட பிட்காயின்களைப் பறிமுதல் செய்யவோ முடியாது. மேலும் வெளிப்படைத்தன்மை2009-ஆம் ஆண்டு முதல் நடந்த ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையும், திருத்த முடியாத ஒரு பேரேட்டில் பதிவுசெய்யப்பட்டு, அனைவருக்கும் தெரியும் வகையில் உள்ளது. இந்தக் கலவையே ஒரு கணினி அறிவியல் சோதனையை, பல டிரில்லியன் டாலர்கள் மதிப்புள்ள ஒரு நிதிச் சொத்தாக மாற்றியது.
பிட்காயின் பிளாக்செயின் நடைமுறையில் எவ்வாறு செயல்படுகிறது
பிளாக்செயின் என்பது உண்மையில் பிளாக்குகளின் ஒரு சங்கிலித்தொடர். ஏறக்குறைய ஒவ்வொரு பத்து நிமிடங்களுக்கும், நிலுவையில் உள்ள பரிவர்த்தனைகள் ஒரு பிளாக்கில் சேகரிக்கப்பட்டு, சரிபார்க்கப்படுகின்றன. தொழிலாளர்கள்ஒரு மறைகுறியீட்டுப் புதிரைத் தீர்ப்பதற்காக, தங்கள் பிரம்மாண்டமான கணினி ஆற்றலைப் போட்டிக்கு விடும் இயக்குநர்கள். வெற்றியாளர் அந்த பிளாக்கைச் சங்கிலியில் சேர்த்து, புதிதாக வெளியிடப்பட்ட பிட்காயின்கள் மற்றும் அதில் அடங்கியுள்ள பரிவர்த்தனைக் கட்டணங்கள் ஆகிய வெகுமதியைப் பெறுகிறார். ஒவ்வொரு பிளாக்கும் அதன் மறைகுறியீட்டு கைரேகை மூலம் முந்தைய பிளாக்கைக் குறிப்பிடுகிறது: ஒரு பழைய பிளாக்கை மாற்றுவதற்கு, அதைத் தொடர்ந்து வரும் அனைத்து பிளாக்குகளையும் முழு நெட்வொர்க்கையும் விட வேகமாக மீண்டும் கணக்கிட வேண்டியிருக்கும் — இது லெட்ஜரைப் பாதுகாக்கும் ஒரு ஆற்றல் அபத்தமாகும்.
இந்த வழிமுறை, என அழைக்கப்படுகிறது வேலைக்கான ஆதாரம்எந்தவொரு மைய அதிகாரமும் இல்லாமல் வலையமைப்பைப் பாதுகாப்பது இதுதான். மைனிங் சிரமம் மைனர்களின் எண்ணிக்கை எதுவாக இருந்தாலும், ஒவ்வொரு பத்து நிமிடங்களுக்கும் ஒரு பிளாக் என்ற வேகம் நிலையாக இருப்பதற்காக, இது ஒவ்வொரு இரண்டு வாரங்களுக்கும் தானாகவே சரிசெய்யப்படுகிறது. மேலும், பல உறுதிப்படுத்தல்களுக்குப் பிறகே ஒரு பரிவர்த்தனை நிரந்தரமாகப் பதிவுசெய்யப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது — தொழில்துறை தரநிலையின்படி இது ஆறு உறுதிப்படுத்தல்களைக் கணக்கிடுகிறது, இது சுமார் ஒரு மணி நேரம் ஆகும்: அதற்கு மேல், அதை ரத்து செய்வது நடைமுறையில் சாத்தியமற்றது.
பிட்காயின் பாதியாக்கம்: விநியோகத்தை வடிவமைக்கும் நான்கு ஆண்டு நிகழ்வு
ஒவ்வொரு 210,000 பிளாக்குகளுக்கும் — அதாவது தோராயமாக ஒவ்வொரு நான்கு வருடங்களுக்கும் — மைனர்களின் வெகுமதி பாதியாக வெட்டப்பட்டதுபிட்காயின் காலண்டரில் மிகவும் உன்னிப்பாகக் கவனிக்கப்படும் நிகழ்வான ஹால்விங் இதுதான். சந்தையை வந்தடையும் புதிய பிட்காயின்களின் வரத்து இயந்திரத்தனமாகக் குறைக்கப்படுகிறது, மேலும் ஒவ்வொரு வரலாற்று ஹால்விங் நிகழ்வும், அதைத் தொடர்ந்த சுழற்சிகளில் ஒரு பெரிய ஏற்றக் கட்டத்திற்கு முன்னதாகவே நடந்துள்ளது.
|பாதி
|தேதி
|பாதியாகக் குறைத்த பிறகு வெகுமதி
|1st
|நவம்பர் 28
|25 → ஒரு பிளாக்கிற்கு 12.5 BTC
|2nd
|ஜூலை 9, 2016
|12.5 → 6.25 BTC
|3rd
|11 மே, 2020
|6.25 → 3.125 BTC
|4th
|ஏப்ரல் 20, 2024
|3.125 → 1.5625 BTC
|5th
|2028 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
|1.5625 → 0.78125 BTC
ஒட்டுமொத்த விளைவு: பிட்காயினின் பணவீக்கம் ஆண்டுக்கு 1%க்கும் குறைவாகக் குறைந்துள்ளது — இது பெரும்பாலான முக்கிய நாணயங்களை விடக் குறைவு — மேலும், சுமார் 2140-ஆம் ஆண்டில் எதிர்பார்க்கப்படும் இறுதி 21 மில்லியன் என்ற இலக்கு நெருங்கி வருவதால், இது பூஜ்ஜியத்தை நோக்கிச் செல்கிறது. இந்த ஹால்விங்கைப் புரிந்துகொள்வது என்பது, முதலீட்டாளர்கள் ஏன் இந்த சொத்தின் மீது நான்காண்டு சுழற்சிகளைப் பற்றிப் பேசுகிறார்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்வதாகும்.
பிரான்சில் பிட்காயின் வாங்குவது எப்படி: ஒரு நடைமுறை வழிகாட்டி
பிட்காயினை வாங்குவது ஒரு பரிவர்த்தனைத் தளம் வழியாக நடைபெறுகிறது — இது உங்கள் யூரோக்களை பிட்காயினாக மாற்றும் ஒரு சிறப்புத் தரகர் ஆகும். இதன் செயல்முறை எப்போதும் ஒரே மாதிரியாகவே இருக்கும்: ஒரு கணக்கை உருவாக்கவும் (மின்னஞ்சல், அடையாளச் சான்று — ஐரோப்பிய விதிமுறை இதை அவசியமாக்குகிறது), அதற்கு நிதியளிக்கவும் யூரோக்களில் வங்கிப் பரிமாற்றம் அல்லது அட்டை மூலம், பிறகு கொள்முதல் ஆணையை இடவும்இரண்டு பரந்த வகை தளங்கள் உள்ளன: சில்லறைத் தரகர்கள், எளிமையான மற்றும் வேகமானவை ஆனால் அதிக கட்டணங்களைக் கொண்டவை, மற்றும் தொழில்முறைப் பரிமாற்றத் தளங்கள், மிகவும் முழுமையானவை மற்றும் சிக்கனமானவை ஆனால் சிறிதளவு தொழில்நுட்ப அறிவு தேவைப்படும். பிட்காயின் வாங்குவதற்கான சிறந்த இடம் உங்கள் சுயவிவரத்தைப் பொறுத்தது: எங்கள் கிரிப்டோ தள ஒப்பீடு பிரெஞ்சு சந்தையின் வழங்கல்களை விவரிக்கிறது.
மூன்று கொள்கைகள் ஒரு வெற்றிகரமான முதல் கொள்முதலுக்கு அடித்தளமாக அமைகின்றன. சிறியதாகத் தொடங்குங்கள்சில வாரங்களுக்குள் பிட்காயினின் மதிப்பு பல பத்து சதவிகிதம் வரை மாறக்கூடும் — எனவே, பதற்றமடையாமல் அதன் வீழ்ச்சியைப் பார்க்கக்கூடிய தொகையை மட்டும் முதலீடு செய்யுங்கள். DCA பயிற்சி (டாலர் காஸ்ட் ஆவரேஜிங்), அதாவது ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு நிலையான தொகையைத் தவறாமல் வாங்குவதன் மூலம், ஒரு சரியான தருணத்தை நம்பிப் பந்தயம் கட்டுவதற்குப் பதிலாக, உங்கள் நுழைவு விலையை ஒரு முழு சுழற்சி முழுவதும் சீராக்குகிறீர்கள். மேலும் உங்கள் கைவசம் உள்ளவற்றைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்சிறிய தொகைகளுக்கு மேல், உங்கள் பிட்காயின்களை இந்தத் தளத்திலிருந்து உங்கள் சொந்த வாலெட்டிற்கு மாற்றுங்கள் — அடுத்த பகுதி அதற்கென ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இறுதியாக, வரிவிதிப்பு முறையைக் கவனியுங்கள்: பிரான்சில் டிஜிட்டல் சொத்துக்கள் சட்டத்தின் கீழ் கிரிப்டோ மூலதன ஆதாயங்களுக்கு வரி விதிக்கப்படுகிறது (30% நிலையான வரி, சிறு விற்பனையாளர்களுக்கு உண்மையான ஆதாயங்களின் அடிப்படையில் வரி தாக்கல் செய்யும் வாய்ப்புடன்) — நீங்கள் வாங்கிய முதல் யூரோ முதலே உங்கள் கொள்முதல் வரலாற்றைப் பாதுகாத்து வையுங்கள்.
பிட்காயின் வாலட் வழிகாட்டி: உங்கள் நாணயங்களைப் பாதுகாப்பாக எங்கே சேமிப்பது
கிரிப்டோவின் பொன் விதியை ஒரே வாக்கியத்தில் கூறலாம்: « not your keys, not your bitcoins »உங்கள் பிட்காயின்கள் ஒரு தளத்தில் இருக்கும் வரை, அவை அதன் பாதுகாப்பு மற்றும் கடன் தீர்க்கும் திறனைச் சார்ந்தே இருக்கின்றன — மாபெரும் திவால்நிலைகள் இதனை நினைவூட்டியுள்ளன. உண்மையான முதலீட்டாளர்கள் ஒரு பணப்பைநிதிகளை அணுகுவதற்கான தனிப்பட்ட சாவியைக் கொண்டிருக்கும் ஒரு மென்பொருள் அல்லது வன்பொருள். சூடான பணப்பைகள் (மொபைல் அல்லது டெஸ்க்டாப் செயலிகள்) குறைந்த அளவு மற்றும் அடிக்கடி பயன்படுத்துவதற்கு வசதியானவை; குளிர் பணப்பைகள் — சிறிய பிரத்யேக USB சாதனங்கள் — சாவிகளை ஆஃப்லைனில் வைத்திருப்பதோடு, கணினி ஊடுருவல்களிலிருந்தும் பாதுகாக்கின்றன, மேலும் கணிசமான அளவுகளுக்கு இவை தரநிலையாக விளங்குகின்றன.
கருவியைப் போலவே காப்புப்பிரதியும் முக்கியமானது: தொடக்கத்தில், வாலட் ஒரு மீட்பு சொற்றொடர் 12 அல்லது 24 வார்த்தைகளைக் கொண்ட ஒரு சொற்றொடர் — சாதனம் தொலைந்து போனால், உங்கள் நிதியை மீண்டும் கண்டறிய இதுவே ஒரே வழி. அதைத் தாளில் எழுதி வையுங்கள் (ஒருபோதும் புகைப்படமாகவோ, கிளவுடிலோ சேமிக்காதீர்கள்), தண்ணீர் மற்றும் நெருப்பிலிருந்து விலக்கிப் பாதுகாத்து வையுங்கள், மேலும் அதை யாருடனும் பகிராதீர்கள்: இந்தச் சொற்றொடரை வைத்திருப்பவரே பிட்காயின்களையும் வைத்திருக்கிறார். சாதாரணமாகத் தோன்றினாலும், இந்தச் சில பழக்கவழக்கங்கள்தான் அமைதியான பிட்காயின் வைத்திருப்பவர்களை, இந்தத் துறையின் திகில் கதைகளிலிருந்து வேறுபடுத்துகின்றன.
பிட்காயின் விலை வரலாறு: நான்கு சுழற்சிகள், ஒரே பாதை
பிட்காயினின் வரலாற்றை மீண்டும் படிப்பது என்பது, தனக்கென ஒரு தனி முதலீட்டு வகையை உருவாக்கிய ஒரு சொத்தின் கதையைப் படிப்பதாகும். 2010-ல் 10,000 BTC-க்கு வாங்கப்பட்ட புகழ்பெற்ற பீட்சாவிலிருந்து, சந்தை மூலதனத்தில் முதல் பில்லியன் வரை, அதன் ஆரம்ப ஆண்டுகள் ஒரு புராணக்கதை போலத் தோன்றுகின்றன — ஆனால், அதைத் தொடர்ந்த சுழற்சிகள், இப்போது ஒவ்வொரு முதலீட்டாளருக்கும் தெரிந்த ஒரு இலக்கணத்தை நிறுவியுள்ளன: ஒருவித பேரானந்த நிலை, ஒரு உச்சம், 70 முதல் 85% வரையிலான ஒரு கடுமையான சரிவு, பொறுமையான திரட்டல், பின்னர் ஒரு புதுமையால் முன்னெடுத்துச் செல்லப்படும் ஒரு புதிய சுழற்சி — தொடர்ச்சியான பாதியாக்கங்கள், பரவலாக்கப்பட்ட நிதி, நிறுவனங்களின் ஏற்பு.
|சைக்கிள்
|சிகரம் நெருங்கியது
|கீழ்மட்டத்தைத் தொடர்ந்து
|சுழற்சியின் இயந்திரம்
|2013
|≈ $1,100
|≈ $200 (2015)
|முதல் ஊடக அலை மற்றும் சீனா
|2017
|≈ $20,000
|≈ $3,200 (2018)
|ICO-க்கள் மற்றும் சில்லறை ஊக வணிகம்
|2021
|≈ $69,000
|≈ $16,000 (2022)
|கோவிட்-க்கு பிந்தைய பணப்புழக்கம், பரவலாக்கப்பட்ட நிதி
|2024-2025
|சாதனைப் பகுதி
|-
|ஏப்ரல் 2024 பாதிப்பு மற்றும் நிறுவன ETFகள்
இந்தப் பாதையில் இரண்டு விதமான கண்ணோட்டங்கள் நிலவுகின்றன. ஆதரவாளர்களுக்கு, ஒவ்வொரு சுழற்சியும் அதன் அடிப்படையை உயர்த்தி, படிப்படியான தத்தெடுப்பை உறுதிப்படுத்துகிறது — அதாவது, ஒவ்வொரு சுழற்சியின் குறைந்தபட்ச மதிப்பும் முந்தைய சுழற்சியின் உச்சத்தை விட அதிகமாக அமைகிறது. சந்தேகவாதிகளுக்கு, சரிவுகளின் நிலையற்ற தன்மையானது, இந்தச் சொத்தை ஒரு மதிப்புச் சேமிப்பாகக் கருதுவதற்கான தகுதியை இழக்கச் செய்கிறது. ஒரே ஒரு நேர்மையான நிலைப்பாடு இதுதான்: பிட்காயின் ஏற்கனவே நான்கு மரண அறிவிப்புகளையும், ஆயிரக்கணக்கான சதவீத ஒட்டுமொத்த நிலையற்ற தன்மையையும் கடந்து தப்பிப் பிழைத்துள்ளது — அடுத்த காலாண்டில் பந்தயம் கட்டுவதற்காக அல்லாமல், முழு சுழற்சியையும் கடந்து செல்லும் உங்கள் திறனுக்கு ஏற்ப உங்கள் முதலீட்டின் அளவைத் தீர்மானியுங்கள்.
பிட்காயின் ஈடிஎஃப்கள்: பிரெஞ்சு முதலீட்டாளர்களுக்கு என்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன?
ஜனவரி 2024 நிறுவன ரீதியான திருப்புமுனையாக நிலைத்திருக்கும்: ஒப்புதல் ஸ்பாட் பிட்காயின் ப.ப.வ.நிதிகள் in the United States, followed by Europe, made it possible to buy « bitcoin » the way you buy a stock — through a simple securities account (compte-titres) at a traditional broker, with no crypto platform, no wallet, no recovery phrase. These funds hold the bitcoins physically and track their price, in exchange for annual fees in the range of one to two percent for the main European listings quoted in euros.
முதலீட்டாளரைப் பொறுத்தவரை, இதன் பரிமாற்றம் இதுதான். கிரிப்டோ இயங்குதளங்கள் நேரடிப் பாதையாகவே தொடர்கிறது: குறைந்த கட்டணங்கள், உங்கள் சொந்த சாவிகளை வைத்திருக்கும் விருப்பம், முழுமையான சூழலமைப்பிற்கான அணுகல் — ஆனால், உங்கள் பாதுகாப்பை நீங்களே நிர்வகிக்க வேண்டும். பத்திரக் கணக்கில் உள்ள ETFகள் ஆறுதலையும் மேற்பார்வையையும் வழங்குகிறது: உங்கள் மற்ற முதலீடுகளுடன் ஒருங்கிணைத்தல், தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு அபாயம் இல்லை, பத்திரங்களுக்கான வரிவிதிப்பு — இவை அனைத்தும் நிர்வாகக் கட்டணங்கள் மற்றும் பிட்காயின்களைத் திரும்பப் பெற முடியாத நிலை ஆகிய விலையில் கிடைக்கின்றன. இந்த இரண்டு அணுகுமுறைகளும் ஒரே முதலீட்டாளர்களை இலக்காகக் கொண்டவை அல்ல, மேலும் பலர் இவற்றை ஒன்றிணைக்கின்றனர்: முக்கிய அணுகுமுறையை ETF-கள் மூலமாகவும், சோதனை முயற்சிகளைத் தளங்கள் மூலமாகவும் மேற்கொள்கின்றனர். ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும், முதலீட்டு அளவைத் தீர்மானிப்பதற்கான விதி முந்தைய பிரிவில் உள்ளதாகவே உள்ளது.
2026-ல் பிட்காயின் ஒரு நல்ல முதலீடா? பலங்களும் அபாயங்களும்
பிட்காயினுக்கான வாதம் கணிசமாக நிறுவனமயமாகியுள்ளது. இதன் வருகை ஸ்பாட் இடிஎஃப்கள் முதலில் 2024-ன் தொடக்கத்தில் அமெரிக்காவிலும், பின்னர் ஐரோப்பாவிலும் அறிமுகமான இது, ஓய்வூதிய நிதிகள், சொத்து மேலாளர்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட சாவிகளைக் கையாள விரும்பாத தனிநபர்களுக்கு ஒரு புதிய வழியைத் திறந்தது: ஒரு பாரம்பரிய தரகர் மூலம் பங்குகளை வாங்குவது போல பிட்காயினில் முதலீடு செய்வதும் எளிமையாகிவிட்டது. திட்டமிடப்பட்ட இந்த பற்றாக்குறையுடன், பதினேழு ஆண்டுகளாக ஒருபோதும் ஹேக் செய்யப்படாத ஒரு வலையமைப்பு, அரசுகள் மற்றும் நிறுவனங்களால் மதிப்பு சேமிப்பாக அதன் பயன்பாடு அதிகரித்து வருவது, மற்றும் முக்கிய சொத்து வகைகளுக்கு இணையாக மாறியுள்ள பணப்புழக்கம் ஆகியவையும் சேர்ந்துள்ளன.
அபாயங்கள் உண்மையானவையாகவும் குறிப்பிட்டவையாகவும் நீடிக்கின்றன. மாறும் முதலில்: ஒவ்வொரு சுழற்சியிலும் 50 முதல் 80% வரையிலான சரிவுகள் ஏற்பட்டுள்ளன — பிட்காயின் பல ஆண்டு கால முதலீட்டுக்கு வெகுமதி அளிக்கிறது மற்றும் கடன் சுமையையும் பொறுமையின்மையையும் தண்டிக்கிறது. ஒழுங்குமுறை நிலப்பரப்பு அடுத்து: சட்டக் கட்டமைப்புகள் வேகமாக மாறிவருகின்றன, மேலும் பிரெஞ்சு மற்றும் ஐரோப்பிய வரிவிதிப்புகள் நிகர வருமானத்தை மாற்றக்கூடும். காவலில் இறுதியாக: இந்தத் துறையின் வரலாறு சரிந்த தளங்களால் நிறைந்துள்ளது — எனவேதான் மேலே உள்ள வாலட் பகுதி முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. சுருக்கமாகச் சொன்னால்: பிட்காயின் என்பது ஒரு உலகளாவிய டிஜிட்டல் நாணயத்தின் மீதான ஒரு சமச்சீரற்ற முதலீடாகும்; இதை ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவின் மிக அபாயகரமான பகுதியாக — அதாவது சில சதவீதமாக — வைத்திருக்க வேண்டுமே தவிர, ஒருபோதும் முக்கிய முதலீடாக வைத்திருக்கக் கூடாது.
பிட்காயின்: அதன் பலங்களும் வரம்புகளும், எந்தவித மிகைப்படுத்தலும் இன்றி
உண்மையான பலங்கள்: இடைத்தரகர்கள் அல்லது அனுமதியின்றி இயங்கும் ஒரு பணப்பரிவர்த்தனை வலையமைப்பு, பரிமாற்றப்படும் தொகையைப் பொருட்படுத்தாமல் பரிவர்த்தனைக் கட்டணங்கள், பூமியில் எங்கு வேண்டுமானாலும் சுமார் ஒரு மணி நேரத்தில் தீர்வு இறுதி செய்யப்படுதல், யாராலும் தணிக்கை செய்யக்கூடிய வரையறுக்கப்பட்ட வழங்கல், மற்றும் முழுமையான அணுகல் — வங்கிக் கணக்கு இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், ஸ்மார்ட்போன் வைத்திருக்கும் எவரும் பிட்காயினை வைத்திருக்கலாம்.
அறிய வேண்டிய வரம்புகள்: குறுகிய கால சேமிப்பிற்குப் பொருத்தமற்றதாக ஆக்கும் ஒரு நிலையற்ற தன்மை, வடிவமைப்பாலேயே வரையறுக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனை வேகம் (நெட்வொர்க் அடிப்படைப் பணப்பரிவர்த்தனைகளை மட்டுமே செயலாக்குகிறது, பரிவர்த்தனை அளவுகள் லைட்னிங் போன்ற கூடுதல் அடுக்குகளின் வழியாகப் பயணிக்கின்றன), மைனிங்கால் ஏற்படும் உண்மையான ஆற்றல் நுகர்வு — அதனுடன் அதன் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் பங்கு குறித்த ஒரு திறந்த விவாதம் — மற்றும் சீரற்ற தரம் கொண்ட இடைத்தரகர்களின் (தளங்கள், கடன் வழங்குநர்கள்) ஒரு சூழல். நேர்மையாகச் சொல்வதென்றால்: இந்தப் புள்ளிகளில், பிட்காயின் மீதான விமர்சனங்கள் அனைத்தும் ஆதாரமற்றவை அல்ல, மேலும் தெளிவான பார்வை கொண்ட முதலீட்டாளர் அவற்றையும் கருத்தில் கொள்கிறார்.
பிட்காயின் பற்றிய அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இன்று பிட்காயினின் விலை என்ன?
It is displayed live at the top of this page, updated automatically along with market capitalization and volumes — since Bitcoin trades 24/7, there is no official « closing price », only the market price at the present moment.
PEA-வில் பிட்காயின் வாங்க முடியுமா?
No: the PEA — France’s tax-advantaged equity savings plan — only accepts eligible financial securities. However, certain Bitcoin ETFs listed in Europe are bought in a securities account (compte-titres) at traditional brokers — « stock-market » exposure to bitcoin without a crypto platform.
பிரான்சில் பிட்காயினுக்கு எவ்வாறு வரி விதிக்கப்படுகிறது?
கிரிப்டோ சொத்துக்களின் விற்பனையின் மூலம் கிடைக்கும் மூலதன ஆதாயத்திற்கு 30% நிலையான வரி (17.2% சமூகப் பங்களிப்புகள் மற்றும் 12.8% வருமான வரி) விதிக்கப்படுகிறது. சிறிய அளவிலான வருடாந்திர விற்பனைகளுக்கு வரி விலக்கு உண்டு — விற்பனையின் போது நடைமுறையில் உள்ள விதியைச் சரிபார்த்து, உங்கள் கொள்முதல் வரலாறுகளைப் பாதுகாத்து வைக்கவும்.
பிட்காயினுக்கும் பிளாக்செயினுக்கும் என்ன வேறுபாடு?
பிளாக்செயின் என்பது ஒரு தொழில்நுட்பம் — இது பகிரப்பட்ட, திருத்த முடியாத ஒரு பதிவேடு; பிட்காயின் இந்தத் தொழில்நுட்பத்தின் முதல் பயன்பாடாகும், இது தனது பதிவேட்டைப் பாதுகாப்பவர்களுக்கு வெகுமதி அளிக்கும் ஒரு நாணயமாகும். வேறு பல பிளாக்செயின்கள் இருந்தாலும், பிட்காயினே மிகவும் பழமையானதாகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் விளங்குகிறது.
உங்களால் இன்னும் நீங்களே பிட்காயின் மைனிங் செய்ய முடியுமா?
தொழில்நுட்ப ரீதியாக ஆம், ஆனால் நடைமுறையில் ஒரு தனிநபருக்கு இனி இல்லை: இன்றைய சுரங்கத் தொழிலுக்கு, சிறப்பு இயந்திரங்களைக் கொண்ட தொழில்துறை அமைப்புகளும் மலிவான மின்சாரமும் தேவைப்படுகின்றன. தனிநபர்களைப் பொறுத்தவரை, நேரடியான கொள்முதல் அல்லது ஒரு ETF மூலமாகவே இதில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது.
பேபால் மூலம் பிட்காயின் வாங்க முடியுமா?
ஆம், பேபால்-ஐ பணம் செலுத்தும் முறையாக ஏற்கும் தளங்கள் வழியாகச் செய்யலாம் — ஆனால், ஒரு சாதாரண SEPA பரிமாற்றத்தை விட அங்குள்ள கட்டணங்கள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு அதிகமாகும், மேலும் சில சேவைகள் நிதியைத் திரும்பப் பெறுவதையும் கட்டுப்படுத்துகின்றன. கணிசமான தொகைகளுக்கு, வங்கிப் பரிமாற்றமே மிகவும் சிக்கனமான வழியாகும்.
இன்னும் எத்தனை பிட்காயின்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டியுள்ளது?
திட்டமிடப்பட்ட 21 மில்லியனில், சுமார் 19.9 மில்லியன் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ளவை, சுமார் 2140 ஆம் ஆண்டு வரை குறைந்துவரும் சுரங்க வெகுமதிகள் மூலம் விநியோகிக்கப்படும் — இதன் வழங்கல் அளவு கடிகார முள் துல்லியத்துடன் முன்கூட்டியே அறியப்படுகிறது.