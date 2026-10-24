CAC 40 குறியீடு: அமைப்பு, விலை மற்றும் முதலீடு செய்வது எப்படி (2026)

CAC 40 இன்றைய விலை: நிகழ்நேர மேற்கோள்
தற்போது, CAC 40 வர்த்தகமாகி வருகிறது 7 782,82 அமர்வில் -0,36% மாற்றத்துடன், 74,943,100 பங்குகள் வர்த்தகம் செய்யப்பட்டுள்ளன. கடந்த பன்னிரண்டு மாதங்களில், குறியீட்டெண் €7,505.27 மற்றும் €8,755.03 புள்ளிகளுக்கு இடையில் நகர்ந்துள்ளது. குறியீட்டெண்ணின் குறியீடு PX1அதன் ISIN எண் FR0003500008மேலும், யூரோநெக்ஸ்ட் பாரிஸில் வர்த்தகம் நடைபெறுகிறது — அதன் வேலை நேரங்களையும் அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதையும் கீழே விவரித்துள்ளோம்.
CAC 40 குறியீடு என்றால் என்ன? பாரிஸ் பங்குச் சந்தை அளவுகோலின் வரையறை
CAC 40 குறியீடு என்பது பாரிஸ் பங்குச் சந்தையின் முதன்மை அளவுகோலாகும்: இது, அளவு மற்றும் பணப்புழக்க அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, யூரோநெக்ஸ்ட் பாரிஸில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 40 மிகப்பெரிய சந்தை மூலதனங்களைக் கொண்ட நிறுவனங்களை ஒன்றிணைத்து, பிரெஞ்சு பங்குச் சந்தையின் நிலையை ஒரே எண்ணில் வெளிப்படுத்துகிறது. இதன் பெயர் ஒரு சுருக்கெழுத்து ஆகும் — மேற்கோள் உதவியாளர் (தொடர் உதவி மேற்கோள் முறை) — இது 1980-களின் மின்னணு மேற்கோள் முறையிலிருந்து பெறப்பட்டது, மேலும் இதன் வரலாறு டிசம்பர் 31, 1987 அன்று, 1,000 புள்ளிகள் என்ற அடிப்படை மதிப்புடன் தொடங்குகிறது.
இதன் பங்கு, பங்குச் சந்தை அறிக்கையிடலையும் தாண்டிச் செல்கிறது. CAC 40 ஒரு சொத்து மேலாளர்களுக்கான அளவுகோல்நூற்றுக்கணக்கான குறியீட்டு நிதிகள் மற்றும் ETF-கள் அதன் செயல்திறனைப் பிரதிபலிக்கின்றன, பில்லியன் கணக்கான யூரோக்கள் அதற்கு எதிராக நிர்வகிக்கப்படுகின்றன, மேலும் அதன் அமைப்பு நாடு முழுவதும் உள்ள நிறுவன முதலீட்டுப் பாய்ச்சல்களை வடிவமைக்கிறது. பிரெஞ்சு பங்குச் சந்தையின் மனநிலையைத் தொகுத்துரைக்க ஊடகங்களும் பொருளாதார நிபுணர்களும் மேற்கோள் காட்டும் அளவுகோலாகவும் இது உள்ளது — சில சமயங்களில் நியாயமற்ற முறையில், ஏனெனில் 40 பங்குகளைக் கொண்ட ஒரு குறியீடு முழு தேசியப் பொருளாதாரமும் அல்ல — ஆனால் அதன் உளவியல் தாக்கம் உண்மையானது. இறுதியாக, இது தனக்கென ஒரு தனித்துவமான சந்தைக் கருவியாகும்: ஃபியூச்சர்ஸ், ஆப்ஷன்ஸ் மற்றும் டிராக்கர்ஸ் ஆகியவை ஒரு பங்கைக் கூட வாங்காமல், நேரடியாக இதில் வர்த்தகம் செய்ய உங்களை அனுமதிக்கின்றன.
CAC 40 எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது? வெயிட்டேஜ் எளிமையாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.
CAC 40 என்பது "ஃப்ரீ-ஃப்ளோட் சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும்" ஒரு குறியீடாகும் — இது புரிந்துகொள்ள வேண்டிய ஒரு சூத்திரம். ஒவ்வொரு நிறுவனமும், சந்தையில் உண்மையில் கிடைக்கக்கூடிய அதன் பங்குகளின் மதிப்பிற்கு விகிதாசாரமாக இந்தக் குறியீட்டில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது (ஃப்ரீ-ஃப்ளோட், அதாவது வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய பங்குகள்; இதில் அரசாங்கங்கள் அல்லது நிறுவனக் குடும்பங்கள் வைத்திருக்கும் நிலையான பங்குகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன). குறிப்பாகச் சொன்னால்: ஒரு நிறுவனத்தின் ஃப்ரீ-ஃப்ளோட் சந்தை மூலதனம் மற்றொன்றை விட பத்து மடங்கு அதிகமாக இருந்தால், அது குறியீட்டின் நகர்வில் பத்து மடங்கு அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது — இதற்கு நேர்மாறாக, ஒரு சாதாரணப் பங்கு CAC குறியீட்டில் எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாமல் உயரக்கூடும்.
மூன்று விதிகள் இந்தக் கட்டமைப்பை முழுமையாக்குகின்றன. முதலாவதாக, ஒரு எடை வரம்புமறுசீரமைப்பின் போது எந்தப் பங்கும் குறியீட்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தைத் தாண்டக்கூடாது, அதனால் எந்தவொரு தனி மாபெரும் நிறுவனமும் — ஆடம்பரப் பொருட்கள் இதற்கு உதாரணமாகும் — சந்தையின் போக்கைத் தானாகவே தீர்மானிக்க முடியாது. இரண்டாவதாக, காலாண்டு மதிப்பாய்வுயூரோநெக்ஸ்டின் குறியீட்டு அறிவியல் குழு, ஆண்டுக்கு நான்கு முறை அதன் உள்ளடக்கத்தை ஆய்வு செய்கிறது; அறிவிப்புக்குப் பிறகு நடைமுறைக்கு வரும் வகையில், பங்குகளின் அளவு மற்றும் பணப்புழக்கத்தின் அடிப்படையில் பங்குகளைச் சேர்க்கிறது அல்லது நீக்குகிறது — இந்த மாற்றங்கள் எப்போதும் நிதிச் செய்திகளில் இடம்பிடிக்கின்றன. மூன்றாவதாக, தகுதிநிறுவனங்கள் யூரோநெக்ஸ்ட் பாரிஸில் பட்டியலிடப்பட்டு, ஃப்ரீ-ஃப்ளோட் மற்றும் வால்யூம் சோதனைகளில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும்; பெருநிறுவனச் சட்டம் இங்குப் பொருந்தாது — டச்சுச் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு ஐரோப்பிய நிறுவனமான ஏர்பஸ், இதற்கு வாழும் சான்றாகும். முப்பத்தைந்து ஆண்டுகால வரலாற்றிற்குப் பிறகும் CAC 40 ஏன் ஒரு பிரதிநிதித்துவ அமைப்பாக நிலைத்திருக்கிறது என்பதை இந்த விதிகள் விளக்குகின்றன: அது தன்னைத் தானே தொடர்ந்து புதுப்பித்துக் கொள்கிறது.
CAC 40 குறியீட்டின் அமைப்பு: 40 நிறுவனங்கள், அவற்றின் பங்களிப்புகள் மற்றும் துறைகள்
CAC 40-இன் பலம் அதன் துறைசார் சமநிலையில் உள்ளது — மேலும் புள்ளிவிவரங்கள் இதைத் தெளிவாகக் காட்டுகின்றன, இதில் ஆடம்பரப் பொருட்களின் வரலாற்று ஆதிக்கத்தைக் காணலாம்: LVMH, ஹெர்ம்ஸ் மற்றும் கெரிங் ஆகிய மூன்றும் சேர்ந்து இந்தக் குறியீட்டில் 20%-க்கும் அதிகமான பங்கைக் கொண்டுள்ளன. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள துறைவாரியான குழுப் பிரிவு பின்வருமாறு: தானாகவே கணக்கிடப்பட்டது தற்போதைய எடையிடல்களிலிருந்து:
|துறைகளின் குடும்பம்
|ஒட்டுமொத்த எடை
|லக்ஸ்
|23,2%
|ஆரோக்கியம் மற்றும் அழகு
|17,4%
|தொழில் மற்றும் கட்டுமானம்
|13,1%
|ஆற்றல்
|11,8%
|வங்கி மற்றும் காப்பீடு
|11,5%
|விமானவியல் மற்றும் பாதுகாப்பு
|11,2%
|மற்றவை (நுகர்வு, விநியோகம், தொலைத்தொடர்பு, சுற்றுச்சூழல்…)
|8,2%
|டெக்னாலஜிஸ்
|4,1%
தற்போதைய எடையிடல்களின் அடிப்படையில் பகிர்வு தானாகவே கணக்கிடப்படுகிறது.
மேலும், இதோ CAC 40 குறியீட்டின் முழுமையான அமைப்பு — அதாவது, எடையின் இறங்கு வரிசையில் தரவரிசைப்படுத்தப்பட்ட CAC 40 நிறுவனங்களின் முழுப் பட்டியல் — தானாகவே புதுப்பிக்கப்பட்டது மேலும், ஒவ்வொரு காலாண்டு மறுசீரமைப்பின்போதும் அறிவியல் குழுவால் மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது:
|நிறுவனம்
|நினைவு
|துறை
|எடை
|LVMH
|MC
|லக்ஸ்
|11,83%
|ஹெர்ம்ஸ் இன்டர்நேஷனல்
|ஆர்எம்எஸ்
|லக்ஸ்
|10,36%
|ஓரில்
|OR
|ஒப்பனை
|7,41%
|சனோஃபி
|சான்
|மருந்தகம்
|5,22%
|மொத்த ஆற்றல்
|டி
|எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு தொழில்
|5,21%
|ஏர்பஸ்
|ஏர்
|வானூர்தியியல், பாதுகாப்பு
|5,16%
|ஸ்னைடர் எலக்ட்ரிக்
|SU
|மின் உபகரணங்கள்
|5,11%
|எஸ்சிலர் லக்சோட்டிகா
|EL
|இருக்கும் Optique
|4,80%
|குங்குமப்பூ
|தெற்காசிய
|வானூர்தியியல், பாதுகாப்பு
|4,09%
|காற்று திரவம்
|AI
|தொழில்துறை வாயு
|4,03%
|BNP பரிபாஸ்
|மொத்த உள்நாட்டு
|வங்கி, நிதிச் சேவைகள், காப்பீடு
|3,54%
|AXA
|CS
|காப்பீடு, நிதி சேவைகள்
|3,41%
|வின்சி
|DG
|கட்டுமானம், ரியல் எஸ்டேட்
|2,61%
|விவசாய கடன்
|ஏசிஏ
|வங்கி, நிதிச் சேவைகள், காப்பீடு
|2,00%
|டசால்ட் சிஸ்டம்ஸ்
|டி.எஸ்.ஒய்
|தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகள், தொழில்நுட்பங்கள்
|1,98%
|செயிண்ட்-கோபைன்
|SGO
|கட்டுமானப் பொருட்கள், கண்ணாடி
|1,95%
|தேல்ஸ்
|HO
|விண்வெளி உபகரண உற்பத்தியாளர்
|1,94%
|குறிப்பாக Danone
|BN
|வேளாண்
|1,82%
|Engie
|என்ஜிஐ
|ஆற்றல், தொழில்துறை வாயு, எண்ணெய் தொழில்
|1,66%
|சொசைட்டி ஜெனரல்
|பார்
|வங்கி, நிதிச் சேவைகள், காப்பீடு
|1,32%
|ஸ்டெல்லாண்டிஸ்
|STLAP
|வாகனம், வாகன உதிரிபாக வழங்குநர்
|1,26%
|ஆரஞ்சு
|எந்த
|தொலைத்தொடர்பு, வங்கி
|1,24%
|LeGrand
|LR
|மின் உபகரணங்கள்
|1,08%
|kering
|KER
|லக்ஸ்
|1,00%
|கேப்ஜெமினி
|தொப்பி
|தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகள்
|0,97%
|மிச்செலின்
|ML
|டயர்கள், வாகன உபகரணங்கள் வழங்குநர், சுற்றுலா
|0,95%
|பெர்னோட் ரிக்கார்ட்
|RI
|ஸ்பிரிட்யூக்ஸ்
|0,94%
|பொதுக்குழு
|PUB
|விளம்பரம், ஊடகம்
|0,91%
|Veolia
|கிளம்பும் VIE
|சுற்றுச்சூழல், ஆற்றல்
|0,90%
|மிட்டல்
|MT
|எஃகு, ஒரு கட்டுமானப் பொருள்
|0,88%
|ST மைக்ரோஎலெக்ட்ரானிக்ஸ்மற்றும்
|STMPA
|டெக்னாலஜிஸ்
|0,78%
|ரெனால்ட்
|RNO
|ஆட்டோமொபைல்
|0,54%
|பொய்குஸ்
|EN
|கட்டுமானம், ரியல் எஸ்டேட், ஊடகம், தொலைத்தொடர்பு
|0,53%
|யூரோநெக்ஸ்டின்
|ENX தமிழ் in இல்
|போர்ஸ்
|0,53%
|பீரோ வெரிடாஸ்
|BVI
|சான்றிதழ்
|0,50%
|Eiffage
|FGR
|கட்டுமானம் மற்றும் பொதுப்பணிகள், நெடுஞ்சாலைச் சலுகை
|0,46%
|Unibail-Rodamco-வெஸ்ட்ஃபீல்ட்
|URW
|அசையா
|0,43%
|Accor ல்
|AC
|விருந்தோம்பல், சுற்றுலா
|0,42%
|யூரோஃபின்ஸ் அறிவியல்
|ஈஆர்எஃப்
|உயிரி தொழில்நுட்பம்
|0,37%
|வெட்டும்
|CA
|விநியோகம்
|0,34%
எடையீடுகள் தானாகவே புதுப்பிக்கப்படுகின்றன (ஆதாரம்: குறியீட்டின் அதிகாரப்பூர்வ அமைப்பு, யூரோநெக்ஸ்ட்டால் காலாண்டுக்கு ஒருமுறை மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது).
இந்தப் பன்முகப்படுத்தலுக்கு ஒரு நடைமுறை விளைவு உண்டு: CAC 40 ஒருபோதும் ஒரே துறையுடன் முழுமையாகத் தொடர்பு கொண்டிருப்பதில்லை — இது ஆடம்பரப் பொருட்களின் தடுமாற்றங்களை பாதுகாப்புத் துறை அல்லது வங்கிகளால் மீட்கக்கூடிய ஒரு காலாண்டாகும். CAC 40 நிறுவனங்களின் தனிப்பட்ட பகுப்பாய்விற்காக, எங்களின் பிரத்யேகத் தேர்வு... CAC 40 பங்குகள் ஒவ்வொரு சுயவிவரமும் புதுப்பித்துக்கொண்டே இருக்கிறது.
CAC 40-இல் அதிகம் நகர்ந்தவை: மிகப்பெரிய ஆதாயங்கள் மற்றும் இழப்புகளைப் படித்தல்
ஒவ்வொரு நாளும், விலைப்புள்ளிப் பக்கங்கள் குறியீட்டின் முன்னிலைப்பட்டியலைக் காட்டுகின்றன: அதாவது, சதவீத அடிப்படையில் அதிகம் உயரும் மற்றும் சரியும் பங்குகள். இந்த வாசிப்பு, தோற்றத்தை விட அதிக விளக்கமளிக்கிறது. ஒரே துறை சார்ந்த முன்னிலைப்பட்டியல், அந்தத் தருணத்தின் போக்கைக் கூறுகிறது — வட்டி விகிதங்கள் மாறும்போது வங்கிகள், புவிசார் அரசியல் சூடுபிடிக்கும்போது பாதுகாப்புத் துறை, சீனா செலவு செய்யும்போது ஆடம்பரப் பொருட்கள். இதற்கு மாறாக, பொதுவான தொடர்பு ஏதுமின்றி, சில ஏற்றப் பங்குகள், சில இறக்கப் பங்குகள் என இருக்கும் இயல்பான பரவல், சந்தையானது பேரியல் செய்திகளை விட தனிப்பட்ட நிறுவனங்களின் வருவாயின் அடிப்படையில் வர்த்தகம் செய்வதைக் குறிக்கிறது.
எடையிடல் கணக்கீடுகளையும் நினைவில் கொள்ளுங்கள்: அதிக எடையுள்ள பங்குகளான LVMH அல்லது TotalEnergies-இல் ஏற்படும் ஒரு நகர்வு, இயல்பாகவே முழு குறியீட்டையும் பாதிக்கிறது; அதே சமயம், ஒரு நடுத்தர சந்தை மதிப்புள்ள பங்கில் ஏற்படும் அதே நகர்வு, கிட்டத்தட்ட கவனிக்கப்படாமல் கடந்து செல்கிறது. இதனால்தான் அனுபவம் வாய்ந்த முதலீட்டாளர்கள் CAC 40 குறியீட்டின் விலையையும் முன்னணிப் பட்டியலையும் ஒரே நேரத்தில் சரிபார்க்கிறார்கள் — முதலாவது திசையைக் காட்டுகிறது, இரண்டாவது அதற்கான காரணத்தை விளக்குகிறது.
பாரிஸ் பங்குச் சந்தையின் வர்த்தக நேரம்: CAC 40 எப்போது வர்த்தகம் ஆகும்?
CAC 40, யூரோநெக்ஸ்ட் பாரிஸின் தாளத்திற்கு ஏற்ப இயங்குகிறது. அந்த நாள் இதனுடன் தொடங்குகிறது: திறப்பதற்கு முந்தைய கட்டம்காலை 7:15 மணி முதல்: நிறைவேற்றப்படாமல் ஆர்டர்கள் குவியத் தொடங்குகின்றன, மேலும் தொடர்ந்து மாற்றியமைக்கப்படும் ஒரு உத்தேச விலையைச் சுற்றி ஆர்டர் புத்தகம் வடிவம் பெறுகிறது. எக்ஸ்: எக்ஸ்எம்எல், தொடக்கமானது தொடர்ச்சியான அமர்வைத் தொடங்கி வைக்கிறது — ஆர்டர்கள் வந்தவுடன் உடனடியாகச் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. எக்ஸ்: எக்ஸ்எம்எல் மணிவர்த்தகம் முடிவடையும் தருவாயில் ஒரு நிர்ணய ஏலம் நடைபெறுகிறது: சில நிமிடங்களில், ஆர்டர்கள் அனைத்தும் ஒரே இறுதி விலையாகத் திரட்டப்படுகின்றன. இந்த அதிகாரப்பூர்வமான தொகையே அனைத்து ஊடகங்களாலும் மேற்கோள் காட்டப்பட்டு, ஒரு குறிப்பு விலையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதன் பிறகு, வர்த்தகம் முடிந்த பின்னரான அமர்வில், குறைந்த அளவிலான வர்த்தகத்துடனும் பரந்த விலை வித்தியாசங்களுடனும் இறுதி நேர வர்த்தகம் தொடர்கிறது.
மிகவும் சுறுசுறுப்பான — மற்றும் மிகவும் நிலையற்ற — தருணங்கள் மூன்று காலக்கட்டங்களைச் சுற்றி அமைகின்றன: சந்தை தொடங்கும் நேரம் (காலை 9:00–10:00 மணி), இந்நேரம் இரவோடு இரவாக வர்த்தகத்திற்கான ஆர்டர்கள் குவிந்திருக்கும் நேரம்; பிற்பகல் நேரம் (2:30–3:30 மணி), இந்நேரம் வால் ஸ்ட்ரீட் திறக்கப்பட்டு அமெரிக்கப் பொருளாதாரத் தரவுகள் வெளியாகும் நேரம்; மற்றும் இறுதி ஏலம், இந்நேரத்தில் கடைசி ஆர்பிட்ரேஜ்கள் அரங்கேறுகின்றன. நீண்ட கால முதலீட்டாளர்கள் இந்தக் காலக்கட்டங்களில் வர்த்தகம் செய்யத் தேவையில்லை, ஆனால் இவற்றைத் தெரிந்துகொள்வது, ஆர்டர் இடப்படும் நேரத்தைப் பொறுத்து ஒரே பங்கு ஏன் வெவ்வேறு விலைகளைக் காட்டுகிறது என்பதை விளக்க உதவுகிறது.
CAC 40 வரலாறு: ஒரு தேசிய அளவுகோலின் பதிவுகளும் நெருக்கடிகளும்
CAC 40-இன் வரலாற்றை மீண்டும் வாசிப்பது என்பது, முப்பத்தைந்து ஆண்டுகால பிரெஞ்சுப் பொருளாதார வரலாற்றை மீண்டும் வாசிப்பதாகும். முரண்பாடான ஒரு குறியீடாக விளங்கும் வால் ஸ்ட்ரீட் வீழ்ச்சிக்குச் சில வாரங்களுக்குப் பிறகு, 1987-இன் பிற்பகுதியில் 1,000 புள்ளிகளில் இருந்து தொடங்கி, இந்தக் குறியீட்டெண் தொடர்ச்சியான பேரானந்தக் காலகட்டங்களைக் கண்டது: தனியார்மயமாக்கல்களின் வெறியும் புதிய பொருளாதாரமும் அதனை அடுத்த கட்டத்திற்குக் கொண்டு சென்றன. செப்டம்பர் 2000-ல் 6,922 புள்ளிகள்டாட்-காம் குமிழியின் வரலாற்று உச்சம். பின்னர் சுத்திகரிப்புகள் வந்தன: குமிழி வெடித்ததால், 2003-ல் குறியீடு மீண்டும் 2,500 புள்ளிகளுக்குக் கீழே சரிந்தது; இது ஒரு தலைமுறை பிரெஞ்சு சேமிப்பாளர்களின் வீழ்ச்சியைக் குறிக்கும் மூன்றில் இரண்டு பங்கு வீழ்ச்சியாகும் — 2008–2009 நிதி நெருக்கடியானது, 2009 வசந்த காலத்தில் சுமார் 2,500 புள்ளிகள் என்ற புதிய அடிப்படையை உருவாக்கியது.
2010-களில், மத்திய வங்கியின் பணப்புழக்கத்தால், இழந்த நிலையைப் பொறுமையாக மீட்டெடுத்தனர். மார்ச் 2020-இல் ஏற்பட்ட கோவிட் அதிர்ச்சி புதிய அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது — ஒரு வரலாற்று மீட்சிக்கு முன்பு, குறியீட்டெண் சில வாரங்களில் கிட்டத்தட்ட 40% சரிந்தது. பின்னர் சாதனைகளின் சகாப்தம் வந்தது: 2021-இல் அடையாளப்பூர்வமான 7,000-புள்ளி வரம்பு கடக்கப்பட்டது, மேலும் ஆடம்பர மற்றும் பாதுகாப்புத் துறைகளால் உந்தப்பட்டு, குறியீட்டெண் அப்போதிருந்து புதிய உச்சங்களைப் பதிவு செய்துள்ளது. இறுதியாக ஒரு நிபுணர் விளக்கம்: CAC 40-இன் வரலாறு என்பது ஒரு... விலை குறியீடுஈவுத்தொகைகளை மீண்டும் முதலீடு செய்யாமல் — யூரோநெக்ஸ்ட் ஒரு “மொத்த வருவாய்” CAC 40-ஐயும் வெளியிடுகிறது, அதன் நீண்ட கால செயல்திறன் மிகவும் அதிகமாக உள்ளது; இது பொறுமையுள்ள முதலீட்டாளர்களின் செல்வத்தில் ஈவுத்தொகைகளின் முக்கியத்துவத்தை நினைவூட்டும் ஒரு பயனுள்ள அம்சமாகும்.
CAC 40 வரலாற்றின் முக்கிய தேதிகள்: ஒரு வரலாற்றுத் தகவல் பலகை
|தேதி
|நிலை
|நிகழ்வு
|டிசம்பர் 31, 1987
|1,000 புள்ளிகள்
|குறியீட்டை உருவாக்குதல் (அடிப்படை கணக்கீடு)
|செப்டம்பர் 4, 2000
|6,922 புள்ளிகள்
|டாட்-காம் குமிழியின் உச்சம்
|மார்ச் 12, 2003
|≈ 2,403 புள்ளிகள்
|குமிழி வெடித்த பிறகு சரிவு
|மார்ச் 9, 2009
|≈ 2,465 புள்ளிகள்
|நிதி நெருக்கடி குறைவு
|மார்ச் 18, 2020
|≈ 3,750 புள்ளிகள்
|கோவிட் அதிர்ச்சியால் சரிவு (ஓராண்டில் -40%)
|நவம்பர் 2021
|7,000 புள்ளிகள்
|முதல் முறையாக 7,000 புள்ளிகளைக் கடந்தது
இந்த மைல்கற்கள் நீண்ட கால விளக்கப்படம் சொல்லும் அதே கதையைத்தான் சொல்கின்றன: ஒவ்வொரு பத்து முதல் பதினைந்து வருடங்களுக்கும் அதன் குறிப்பு நிலையை இரட்டிப்பாக்கும் ஒரு குறியீடு, அதே நேரத்தில் 40% முதல் 60% வரை சரிவுகளையும் சந்திக்கிறது — இன்றைய நிலைகளுக்கு, விலையும் 52 வார உச்சமும் இந்தப் பக்கத்தின் மேலே நேரடியாகக் காட்டப்பட்டுள்ளன. சரியான நேரத்தைக் காட்டிலும் சீரான பங்களிப்புகளை நீண்ட கால முதலீட்டாளர்கள் விரும்புவதற்கு இதுவே காரணம்.
CAC 40 ஈவுத்தொகை வருவாய் மற்றும் P/E விகிதம்: குறியீட்டின் வருமானம் என்ன?
CAC 40-இன் முதலீட்டு ஈர்ப்பை இரண்டு அளவீடுகள் சுருக்கமாகக் கூறுகின்றன. தேநீர் ஈவுத்தொகை மகசூல்அந்த 40 நிறுவனங்களும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறியீட்டின் மதிப்பில் 3% முதல் 3.5% வரையிலான பங்கிற்குச் சமமானதை விநியோகிக்கின்றன; இது உலகின் முக்கிய குறியீடுகளிடையே ஒரு மதிக்கத்தக்க அளவாகும் — பிரான்ஸ், அதன் வங்கிகள், பெரிய எரிசக்தி நிறுவனங்கள் மற்றும் தாராளமான காப்பீட்டு நிறுவனங்களைக் கொண்டு, அதிக வருவாய் ஈட்டும் ஒரு சந்தையாக விளங்குகிறது. பி / இ விகிதம் பங்கு விலைகளுக்கும் அவற்றின் வருவாய்க்கும் இடையிலான விகிதமான இது, வரலாற்று ரீதியாக, வளர்ந்த சந்தைகளைப் போலவே, சுழற்சியைப் பொறுத்து 12 முதல் 16 மடங்கு வரை இருந்து வந்துள்ளது: இது சில வளர்ந்து வரும் சந்தைகளின் பெரும் தள்ளுபடியையும் குறிக்கவில்லை, அமெரிக்க தொழில்நுட்பக் குறியீடுகளின் பிரீமியத்தையும் பிரதிபலிக்கவில்லை.
இந்த இரண்டு அளவீடுகளும் ஒன்றிணைந்து பார்க்கும்போது: ஒரு நியாயமான P/E விகிதமும், உறுதியான ஈவுத்தொகையும் சேர்ந்து, பிரெஞ்சு முதலீட்டாளர்களான தொடக்கநிலையாளர்கள் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் என அனைவருக்கும் CAC 40 ஏன் பெரும்பாலும் முதலீட்டுத் தொகுப்புகளின் அடித்தளமாகச் செயல்படுகிறது என்பதை விளக்குகின்றன — அதாவது, அதீத வளர்ச்சியைப் பந்தயம் கட்டத் தேவையின்றி, ஒரு வழக்கமான வருமானத்தைக் கொண்டே உள்நாட்டுப் பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்வதற்கான செலவை ஈடுகட்ட முடியும்.
CAC 40-இல் முதலீடு செய்வது எப்படி: ETF-கள், நிதிகள் மற்றும் பங்குகள்
உங்களால் CAC 40-ஐ நேரடியாக வாங்க முடியாது — அந்தக் குறியீடு வெறும் ஒரு எண் மட்டுமே. நான்கு வாகனங்கள் அதை மீண்டும் உருவாக்க உங்களுக்கு உதவுகின்றன. தேநீர் டிராக்கர் (CAC 40 ETF) ராயல் ரோடு என்பது: பொதுவாக 0.25% க்கும் குறைவான வருடாந்திரக் கட்டணங்களுடன் குறியீட்டைப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு பட்டியலிடப்பட்ட நிதி, இதை ஒரு பங்கைப் போல சில கிளிக்குகளில் வாங்கலாம்; சில CAC 40 ETF-கள் உள்ளன. PEA-க்கு தகுதியுடையவர் (பிரெஞ்சு பங்கு சேமிப்புத் திட்டம்), பிரெஞ்சு சேமிப்பாளர்களுக்கு ஒரு தனித்துவமான வரிச் சலுகை — இதை வைத்திருப்பவர்கள், திட்டத்தின் விவரத் தாளில் உள்ள வாசகங்களைச் சரிபார்க்க வேண்டும். தேநீர் பாரம்பரிய குறியீட்டு நிதி (UCITS) நிறுவனமும், சற்றே அதிக கட்டணங்கள் மற்றும் ஒரு நாளைக்கு ஒரே விலையுடன், அந்தக் குறியீட்டைப் பிரதிபலிக்கிறது. சான்றிதழ்கள் மற்றும் நெம்புகோல் தயாரிப்புகள் இவை வர்த்தகர்களுக்கானவை: இவை குறியீட்டின் நகர்வுகளை இரு திசைகளிலும் பெருக்கி, கவனத்துடன் கையாள வேண்டிய ஊகக் கருவிகளாக அமைகின்றன. இறுதியாக, நிறுவனப் பங்குகளை நேரடியாக வாங்குதல் — எங்கள் தேர்வில் இருந்து தொடங்குவோம் CAC 40 பங்குகள் அனைத்துப் பங்குகளையும் வாங்குவதற்குப் பதிலாக, தங்களுக்கு விருப்பமான பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுக்க விரும்புபவர்களுக்கு இது பொருத்தமானது.
சந்தையைத் தொடங்குவதற்கான முக்கியக் கண்காணிப்புகள்:
|CAC 40 ETF (எடுத்துக்காட்டுகள்)
|உள்ளது
|வருடாந்திர கட்டணம்
|வகை
|பீ
|அமுண்டி இடிஎஃப் சிஏசி 40
|FR0007052782
|≈ 0.25%
|விநியோகித்தல்
|ஆம்
|BNP பரிபாஸ் ஈஸி CAC 40
|FR0011869353
|≈ 0.15%
|குவிதல்
|ஆம்
இது முழுமையான பட்டியல் அல்ல — வாங்குவதற்கு முன் பொருளின் KID ஆவணத்தை எப்போதும் சரிபார்க்கவும்; கட்டணங்கள் மற்றும் வரி விதிகள் மாறக்கூடும்.
இரண்டு பொது அறிவு சார்ந்த குறிப்புகள் இந்தச் சூழலை முழுமையாக்குகின்றன. முதலாவதாக: ஒரு ETF-ஐப் பொறுத்தவரை, சரியான நேரத்தை விட நிலைத்தன்மையே முக்கியம் — ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு நிலையான தொகையை முதலீடு செய்வது (பிரபலமான DCA முறை), ஒரு முழுச் சுழற்சி முழுவதும் நீங்கள் முதலீடு செய்யும் இடங்களைச் சீராக்குகிறது. இரண்டாவதாக: ஒரு PEA-வில், CAC 40 டிராக்கர் பங்கானது, போர்ட்ஃபோலியோவின் முக்கிய முதலீடாக, அதாவது அடித்தளமாகச் செயல்பட முடியும் — பின்னர், அதன் தன்மைக்காகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட பங்குகள் மூலம் அது மேலும் வலுப்படுத்தப்படுகிறது. எங்கள் தரகர் ஒப்பீடு இந்த உத்தியை வழங்கும் கணக்கைத் திறப்பதற்கான சலுகைகளை விவரிக்கிறது.
மேலும் அனுபவம் வாய்ந்த வர்த்தகர்கள் எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் மூலமாகவும் குறியீட்டில் முதலீடு செய்யலாம்: எங்கள் வழிகாட்டியைப் பார்க்கவும். CAC 40 எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள்.
CAC 40 ஈவுத்தொகைகள்: மொத்த வருமானம் — குறியீட்டெண் காட்டாதவை
இந்தப் பக்கத்தின் மேலே காட்டப்பட்டுள்ள படம் CAC 40 “விலை” குறியீடாகும் — இது ஈவுத்தொகைகளைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதில்லை. இருப்பினும், இந்தக் குறியீட்டில் உள்ள நிறுவனங்கள் ஏராளமான ஈவுத்தொகைகளை வழங்குகின்றன: வரலாற்று ரீதியாக, ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் ஈவுத்தொகைகள் குறியீட்டின் மதிப்பில் 3% முதல் 4% வரை இருந்துள்ளன. இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு “CAC 40-ஐ வாங்கி”, ஒவ்வொரு ஈவுத்தொகையையும் மீண்டும் முதலீடு செய்த ஒரு முதலீட்டாளர், இன்று வெறும் வரைபடத்தை விட மிக உயர்ந்த செயல்திறனைக் கொண்டிருப்பார் — இதுதான் கூட்டு வட்டியின் மௌன மாயாஜாலம், இதை அதிகாரப்பூர்வ குறியீடு மறைத்துவிடுகிறது. யூரோநெக்ஸ்ட் மேலும் CAC 40-இன் “மொத்த வருவாய்” பதிப்பை வெளியிடுகிறது, இது இந்த உண்மையான செயல்திறனைத் துல்லியமாக அளவிடுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது; சேமிப்பாளரின் சார்பாக ஈவுத்தொகைகளைத் தானாகவே மீண்டும் முதலீடு செய்வதன் மூலம், திரட்டு ETF-களும் இதையே செய்கின்றன.
இரண்டு நடைமுறை விளைவுகள். CAC-இணைக்கப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவிலிருந்து வருமானம் ஈட்ட, இதற்கு ஆதரவளிக்கவும். விநியோகிக்கலாம் பணமாக ஈவுத்தொகையை வழங்கும் ETF-கள் — இது ஒரு கணிக்கக்கூடிய காலாண்டு அல்லது அரையாண்டு வருமானம் ஆகும். நீண்ட காலத்திற்கு கூட்டு வட்டி பெற, இதற்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள். குவிதல் ETF-கள், ஒரு வழக்கமான பத்திரக் கணக்கில் அதிக வரிச் சேமிப்புத் திறன் கொண்டவை, ஏனெனில் அவை இடைநிலை ஈவுத்தொகைகளின் மீதான வரிவிதிப்பைத் தவிர்க்கின்றன. முற்றிலும் தொழில்நுட்ப ரீதியான இந்தத் தேர்வு, ஒரு தசாப்த காலத்தில் முதலீட்டின் உண்மையான போக்கையே மாற்றிவிடுகிறது — எனவே, வாங்கிய பிறகு அல்ல, வாங்குவதற்கு முன்பு மூன்று நிமிடங்கள் இதைப் பற்றிச் சிந்திப்பது அவசியம்.
CAC 40 மற்றும் பிற குறியீடுகள்: எஸ்&பி 500, டவ் ஜோன்ஸ், DAX
CAC 40 இயல்பாகவே அதன் முக்கியப் போட்டியாளர்களுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது — மேலும் அந்த வேறுபாடுகள் முக்கியமானவை. அமெரிக்காவிற்கு எதிராக எஸ் அண்ட் பி 500 (500 பங்குகளில்), CAC குறைவான தொழில்நுட்பத்தையும் அதிக வருவாயையும் வழங்குகிறது: ஈவுத்தொகைகள் மீதான அமெரிக்காவின் தள்ளுபடி கட்டமைப்பு ரீதியானது, ஆனால் மென்பொருள் ஜாம்பவான்களின் வளர்ச்சி வரலாற்று ரீதியாக அமெரிக்கக் குறியீட்டிற்குச் சாதகமாக இருந்துள்ளது. இதற்கு மாறாக டோவ் ஜோன்ஸ்இந்த ஒப்பீடு ஒரு வழிமுறை சார்ந்த பொறி: ஏனெனில், டவ் குறியீட்டில் 30 பங்குகள் மட்டுமே உள்ளன, மேலும் ஒரு வரலாற்று விசித்திரமாக, அது பங்குகளின் அடிப்படையில் எடையிடப்படுகிறது. விலை சந்தை மூலதனங்களுக்குப் பதிலாக — இது அனைத்து நவீன குறியீடுகளுடனான ஒப்பீடுகளைச் சிதைக்கும் ஒரு நூற்றாண்டுப் பழமையான முறையாகும். ஜெர்மனிக்கு எதிராக என்னைப் (மேலும் 40 பங்குகள்), CAC அதன் தொழில்துறைப் பங்குகளை வித்தியாசமாக மதிப்பிடுகிறது: ரைன் பகுதிக்கு அப்பால் ஆட்டோமொபைல்கள் மற்றும் இரசாயனங்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன, பிரான்சில் ஆடம்பரப் பொருட்கள் மற்றும் பாதுகாப்புத் துறைகள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. இந்த ஒப்பீட்டை விரிவுபடுத்த, எங்கள் பிரத்யேகப் பக்கங்கள்... எஸ் அண்ட் பி 500, அந்த டோவ் ஜோன்ஸ் மற்றும் இந்த என்னைப் 40 ஒவ்வொரு குறியீட்டையும் விரிவாக உள்ளடக்கவும்.
நடைமுறைப் பாடம்: தேசியக் குறியீடுகள் வெவ்வேறு கதைகளைச் சொல்கின்றன, மேலும் சர்வதேச பல்வகைப்படுத்தலுக்கான வாதமும் இதுவே ஆகும் — பாரிஸ் மீதான ஒற்றைப் பந்தயத்தை விட, CAC 40, S&P 500 மற்றும் வளர்ந்து வரும் சந்தைகளைக் கலந்த ஒரு முதலீட்டுத் தொகுப்பு, துறைச் சுழற்சிகளை அதிக மன அமைதியுடன் சமாளிக்கிறது.
CAC 40 பற்றிய அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
CAC 40-ஐ PEA-வில் வாங்க முடியுமா?
குறியீட்டெண் அல்ல, ஆனால் சில CAC 40 ETF-கள் PEA-க்குத் தகுதி பெற்றவை: அவை குறியீட்டெண்ணில் உள்ள பிரெஞ்சுப் பங்குகளை நேரடியாகக் கொண்டிருப்பதோடு, வரிச் சலுகையின் மூலமும் பயனடைகின்றன. வாங்குவதற்கு முன், அந்த டிராக்கரின் தகவல் தாளில் “PEA-க்குத் தகுதி பெற்றது” என்ற வார்த்தை உள்ளதா எனச் சரிபார்க்கவும் — அவை அனைத்தும் அவ்வாறு இருப்பதில்லை.
CAC 40-ல் முதலீடு செய்ய உங்களுக்கு எவ்வளவு மூலதனம் தேவைப்படும்?
CAC 40 ETF-க்கு சில டஜன் யூரோக்கள் போதுமானது, அதன் அலகுகள் ஆன்லைன் தரகர்களிடம் சில யூரோக்களுக்கு வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன. பங்களிப்புகளின் ஆரம்ப அளவை விட, அவற்றின் நிலைத்தன்மையே மிகவும் முக்கியமானது.
CAC 40 வார இறுதி நாட்களில் வர்த்தகம் ஆகுமா?
இல்லை: யூரோநெக்ஸ்ட் பாரிஸ் சனிக்கிழமைகள், ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் மற்றும் பொது விடுமுறை நாட்களில் மூடப்பட்டிருக்கும். இருப்பினும், ஆசியக் குறியீடுகளும் கிரிப்டோகரன்சி சந்தையும் தொடர்ந்து இயங்குகின்றன — எனவே சில சமயங்களில் திங்கட்கிழமை காலைகளில் குறிப்பிடத்தக்க தொடக்க இடைவெளிகள் காணப்படுகின்றன.
CAC 40, SBF 120 அல்லது CAC Next 20 ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன?
SBF 120 ஆனது 40 CAC பங்குகளுடன் அடுத்த 80 பங்குகளையும் கொண்டுள்ளது — இது பிரெஞ்சு சந்தையின் ஒரு பரந்த கண்ணோட்டமாகும்; CAC Next 20 ஆனது, CAC 40-க்கான சாத்தியமான "வேட்பாளர்களான" 41 முதல் 60 வரை தரவரிசைப்படுத்தப்பட்ட பங்குகளைத் துல்லியமாக ஒன்றிணைக்கிறது. CAC ஆனது அளவுகோல் குறியீடாகத் தொடர்கிறது; மற்றவை ஒரு பெரிதாக்கிக் காட்டும் கருவியாகச் செயல்படுகின்றன.
ஒரு பங்கு CAC 40-இல் எவ்வாறு நுழைகிறது?
குறியீட்டு அறிவியல் குழுவின் முடிவின்படி, காலாண்டு ஆய்வுகளில், புழக்கத்தில் உள்ள பங்குகளின் சந்தை மூலதனம் மற்றும் வர்த்தக அளவுகளின் அடிப்படையில்: அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புக்குப் பிறகு, வெளியேறும் மிகச்சிறிய பங்குகளுக்குப் பதிலாக மிகப்பெரிய தகுதிபெறும் பங்குகள் இடம்பெறும்.
வட்டி விகிதங்கள் குறையும்போது CAC 40 ஏன் உயர்கிறது?
இரண்டு வழிமுறைகள்: சேமிப்புக்குக் கிடைக்கும் வருமானம் குறைவாக இருக்கும்போது, வருவாய் ஈட்டும் பங்குகள் (வங்கிகள், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள், பயன்பாட்டு நிறுவனங்கள்) அதிகக் கவர்ச்சிகரமானதாக மாறுகின்றன; மேலும், தள்ளுபடி விகிதம் குறையும்போது எதிர்கால வருவாயின் மதிப்பீடு இயல்பாகவே உயர்கிறது. பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த வட்டி விகிதங்கள் உயரும்போது இந்த உறவுமுறை தலைகீழாக மாறுகிறது.