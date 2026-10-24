CFD வர்த்தகம்: வேறுபாடுகளுக்கான ஒப்பந்தங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன

CFD வர்த்தகம், குறியீடுகள், பங்குகள், அந்நியச் செலாவணி மற்றும் பண்டங்கள் போன்ற நிதிச் சந்தைகளில் வழித்தோன்றல் தயாரிப்புகளை வர்த்தகம் செய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது. நடைமுறையில், நீங்கள் முதலீடு செய்யும் அடிப்படைச் சொத்தை ஒருபோதும் சொந்தமாக வைத்திருக்காமலேயே, சந்தையில் ஒரு நீண்ட அல்லது குறுகிய நிலையை எடுக்கலாம். இந்த வழிகாட்டியில், நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் காண்பீர்கள். வர்த்தக CFD-கள், அவற்றின் முக்கிய அம்சங்கள் முதல் அவை செயல்படும் விதம் வரை.
CFD வர்த்தகம் என்றால் என்ன? - வரையறை
நமது பகுப்பாய்வைத் தொடங்குவதற்கு, CFD என்பது உண்மையில் என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது பயனுள்ளதாக இருக்கும். பங்குச் சந்தைCFD-கள், அல்லது வேறுபாடுகளுக்கான ஒப்பந்தங்கள் (Contracts for Difference), என்பவை ஒரு அடிப்படைச் சொத்தின் விலை உயரும் அல்லது குறையும் என்பதில் பந்தயம் கட்ட உங்களை அனுமதிக்கும் நிதித் தயாரிப்புகள் ஆகும். இந்த வழித்தோன்றல்கள் ஒரு பங்கு, ஒரு குறியீடு, ஒரு பண்டம், ஒரு கிரிப்டோகரன்சி மற்றும் பலவற்றைக் கண்காணிக்க முடியும். CFD-களுக்கும் பங்குகளுக்கும் இடையிலான விவாதத்தில், உரிமை என்பதே அவற்றுக்கிடையேயான வேறுபாடாகும்: ஒரு CFD-யில், நீங்கள் ஒருபோதும் அடிப்படைச் சொத்தை சொந்தமாக வைத்திருப்பதில்லை.
ஒரு வர்த்தகத்தின் நுழைவு விலைக்கும் வெளியேறும் விலைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தைப் பரிமாறிக்கொள்வதற்காக, வாங்குபவருக்கும் விற்பவருக்கும் இடையே இந்த ஒப்பந்தம் செய்யப்படுகிறது. ஒரு CFD ஆர்டரை மூடுவதுதான் லாபம் அல்லது நஷ்டத்தைத் தீர்மானிக்கிறது.
CFD வர்த்தகம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது
CFD வர்த்தகம் என்பது, ஒரு கருவியின் விலை உயருமா அல்லது குறையுமா என்ற உங்கள் எதிர்பார்ப்பின் அடிப்படையில் வழித்தோன்றல் தயாரிப்புகளை வாங்குவது அல்லது விற்பது ஆகும். விலை வாங்குபவருக்குச் சாதகமாக நகரும்போது, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அலகுகளின் எண்ணிக்கையை, விலை பெற்ற புள்ளிகளின் எண்ணிக்கையால் பெருக்கினால் கிடைக்கும் தொகையே லாபமாகும். இதற்கு மாறாக, விலை விற்பவருக்குச் சாதகமாக நகர்ந்தால், வாங்குபவர் நஷ்டத்தைச் சந்திப்பார்.
எனவே, ஒரு பங்கின் விலையில் ஏற்றம் அல்லது வீழ்ச்சியை நீங்கள் எதிர்பார்க்கும்போது ஒரு CFD ஆர்டரைத் திறந்து, கொடுக்கப்பட்ட லாபம் அல்லது முன்நிர்ணயிக்கப்பட்ட நஷ்டத்தை உறுதி செய்வதற்காக, முன்கூட்டியே நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட விலைகளில் அந்த நிலையை மூடுவதே சிறந்த உத்தியாகும். CFD-களில் வெற்றிகரமாக வர்த்தகம் செய்வதற்கு, அவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வதும், பல்வேறு வர்த்தக நுட்பங்களைத் தெரிந்துகொள்வதும் மிக முக்கியமானவை.
CFD வர்த்தகத்தின் நன்மைகள்
CFD வர்த்தகத்தின் முக்கிய நன்மைகள் பின்வருமாறு:
- பங்குகள், கிரிப்டோகரன்சிகள், பண்டங்கள் போன்ற பரந்த அளவிலான நிதிச் சொத்துக்களுக்கான அணுகல்…
- சக்திவாய்ந்த செல்வாக்கு
- குறுகிய கால விற்பனைக்கு எந்தக் கட்டுப்பாடுகளும் இல்லை
- சிறிய முதலீட்டுத் தொகுப்பைக் கொண்டுகூட பல்வேறு நிதிச் சந்தைகளில் முதலீடு செய்யும் திறன்
- அதிக பணப்புழக்கம்
- பெரும்பாலான கருவிகளுக்கான தொடர்ச்சியான CFD விலை நிர்ணயம்
பங்குச் சந்தை வர்த்தகத்தில் CFD அபாயங்கள்
- CFD-களில் வர்த்தகம் செய்யும்போது ஏற்படக்கூடிய இழப்புகள் அதிகமாக இருக்கும்.
CFD லீவரேஜ் விளக்கப்பட்டது
CFD லீவரேஜ் என்பது ஒரு வகையான கடனாகும், இது ஒரு வர்த்தகர் தனது கணக்கில் வைத்திருப்பதை விட மிக அதிக மூலதனத்தை முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கிறது. CFD கணக்குஎனவே, லீவரேஜ்டு CFD வர்த்தகம், வாங்கும்போதும் விற்கும்போதும் மிக அதிக அளவிலான பரிவர்த்தனைகளைச் சாத்தியமாக்குகிறது.
நடைமுறையில், CFD லெவரேஜ் என்பது கடன் வாங்கிய நிதியைப் பயன்படுத்தி CFD ஒப்பந்தங்களில் ஆர்டர்களைத் திறப்பதைக் குறிக்கிறது. இருப்பினும், நஷ்டங்கள் ஏற்படும் பட்சத்தில், லெவரேஜைப் பயன்படுத்துவது அதிக ஆபத்தைக் கொண்டுள்ளது.
பிரான்சின் பங்குச் சந்தையில் CFD-களை வர்த்தகம் செய்வதற்கான செலவுகள் என்ன?
CFD வர்த்தகத்தில், வர்த்தகம் செய்யப்படும் நிதிக் கருவி மற்றும் தரகரின் தேர்வைப் பொறுத்து கட்டணங்கள் அடங்கும். கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய செலவுகள் இதோ:
- பரவல்: CFD வர்த்தகத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கமான ஸ்ப்ரெட் என்பது, ஒரு கருவியின் வாங்கும் விலைக்கும் விற்கும் விலைக்கும் இடையிலான வேறுபாடு ஆகும், மேலும் இது இழப்பீடாகக் கருதப்படுகிறது. தரகர்பரவல் எவ்வளவு இறுக்கமாக இருக்கிறதோ, அந்த அளவிற்கு உங்கள் சாத்தியமான ஆதாயங்கள் அதிகரிக்கும்.
- ஆணையம்: தரகுக் கட்டணம் பங்கு வர்த்தகத்திற்கு மட்டுமே பொருந்தும். சில தரகர்கள் தரகுக் கட்டணம் வசூலிப்பதில்லை. உங்கள் தரகர் உங்களிடம் எந்தத் தரகுக் கட்டணத்தையும் வசூலிக்கவில்லை என்றால், உங்கள் CFD பரிவர்த்தனைகளில் ஸ்ப்ரெட் மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.
- இடமாற்று கட்டணம்: ஒரு வர்த்தக நிலை இரவு முழுவதும் திறந்த நிலையில் வைக்கப்படும்போது பரிமாற்றக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. பொதுவாக, இது வாரத்திற்கு ஒருமுறை கணக்கிடப்படுகிறது.
நீங்கள் எந்த CFD வர்த்தக உத்திகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்?
பங்குச் சந்தையில் CFD-களை வர்த்தகம் செய்யும்போது, உங்கள் நிதி இலக்குகள் மற்றும் நீங்கள் நிர்ணயித்துள்ள இடர் அளவைப் பொறுத்து பல நுட்பங்கள் உள்ளன. ஸ்கேல்பிங் மற்றும் டே டிரேடிங் ஆகியவை மிகவும் பிரபலமானவை. இந்த இரண்டு வர்த்தக முறைகளும் எவ்வாறு ஒப்பிடப்படுகின்றன என்பதை இங்கே காணலாம், இதன் மூலம் உங்களுக்கு எந்த உத்தி பொருத்தமாக இருக்கும் என்பதை நீங்கள் அறிந்துகொள்ளலாம்.
- ஸ்கல்பிங்: ஸ்கேல்பிங் என்பது CFD வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உத்தியாகும், இதில் மிகக் குறுகிய காலத்திற்குள் பல வர்த்தகங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். அதாவது, சில வினாடிகளுக்குள் அல்லது அதிகபட்சமாக சில நிமிடங்களுக்குள் வர்த்தக நிலைகளை மாற்றுவதாகும். மிகப்பெரிய விலை ஏற்ற இறக்கங்களின் முழுப் பயனையும் பெறுவதற்காக, பங்குகளை மிக விரைவாக வாங்கி விற்பதே இதன் நோக்கமாகும்.
- நாள் வர்த்தகம்: டே டிரேடிங் என்பது சந்தைகள் மூடுவதற்கு முன்பு உங்கள் அனைத்து வர்த்தக நிலைகளையும் முடித்துக்கொள்ளும் ஒரு குறுகிய கால முதலீட்டு உத்தியாகும். இந்த உத்தியைப் பயன்படுத்தும் வர்த்தகர்கள் ஒவ்வொரு நாளின் முடிவிலும் தங்கள் வர்த்தக நிலைகளை மூடிவிடுகிறார்கள். சிறிய விலை நகர்வுகள் மூலம் அவர்கள் லாபம் ஈட்டுகிறார்கள். CFD-களில் வர்த்தகம் செய்யும்போது, அவர்கள் உயரும் மற்றும் வீழ்ச்சியடையும் சந்தைகள் இரண்டிலும் பல ஆர்டர்களை இடலாம்.
வெற்றிகரமான CFD வர்த்தகத்திற்கான எங்கள் ஆலோசனைகள்
- CFD-கள் அனுபவம் வாய்ந்த முதலீட்டாளர்களுக்கு மட்டுமே சிறந்தவை: நிதிச் சந்தைகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதையும், குறிப்பாக ஒரு CFD-யின் அடிப்படைத் தயாரிப்புகள் குறித்தும் நன்கு அறிந்துகொள்ளுங்கள்.
- இந்த வகையான முதலீடு உங்கள் இலக்குகளை அடைய உதவுமா என்று உங்களையே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்; மேலும், CFD-கள் குறுகிய கால ஊக வணிகப் பொருட்கள் என்பதை அறிந்து, நீங்கள் ஏற்கத் தயாராக உள்ள இடர்களையும் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.
- CFD சந்தையில் நடக்கும் மோசடிகள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.
- பெரும் இழப்புகளைத் தவிர்க்க, கடன் நெம்புகோலைப் பயன்படுத்தும்போது கவனமாக இருங்கள்.
- உங்கள் வர்த்தக உத்தியைச் சரியாக அமைத்துக்கொள்ள, உங்கள் தரகர் வழங்கும் டெமோ கணக்கில் பயிற்சி செய்யுங்கள்.
CFD கணக்கீடு – ஒரு CFD நிலைப்பாட்டின் நஷ்டம் அல்லது லாபத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?
ஒரு CFD வர்த்தகத்தின் இலாபம் அல்லது நஷ்டத்தைக் கணக்கிட, நீங்கள் பின்வரும் கூறுகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்:
- ஒரு புள்ளி அல்லது ஒரு பிப்பின் மதிப்பு
- ஒப்பந்தத்தின் தொடக்க விலை
- ஒப்பந்தத்தின் இறுதி விலை
- நிலை அளவு (ஒப்பந்தங்களின் எண்ணிக்கை அல்லது லாட் அளவு)
- அந்நிய
- பல்வேறு வர்த்தகக் கட்டணங்கள் (கமிஷன், ஓவர்நைட் கட்டணங்கள், சிறப்பு ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை அமைக்கும்போது விதிக்கப்படும் கட்டணங்கள்)
பங்குச் சந்தையில் CFD-களின் மீதான இழப்புகள் அல்லது லாபங்களைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் பின்வருமாறு:
CFD நஷ்டம் / லாபக் கணக்கீடு = (நிலை அளவு * ஒரு புள்ளி அல்லது பிப்பின் மதிப்பு) * (முடிவு விலை – தொடக்க விலை)*
உண்மையான லாபம் அல்லது நஷ்டத்தைப் பெறுவதற்கு, பின்னர் நீங்கள் பல்வேறு வர்த்தகக் கட்டணங்கள் மற்றும் வரிகள் அனைத்தையும் கழிக்க வேண்டும்.
CFD சிமுலேஷன் – CFD டெமோ கணக்கை ஏன் பயன்படுத்த வேண்டும்?
சிஎஃப்டிகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதைச் சரியாகக் கற்றுக்கொண்டு, அதன் மூலம் சிறந்த வர்த்தக உத்தியை வகுத்துக்கொள்ள, பங்குச் சந்தை சிஎஃப்டி சிமுலேட்டரைப் பயன்படுத்துவது அவசியம்.
CFD வர்த்தகத்திற்குப் புதிய வர்த்தகர்கள், அதன் வர்த்தகச் சூழலுடன் பழகுவதற்காக, முதலில் ஒரு CFD டெமோ வர்த்தகக் கணக்கைப் பயன்படுத்துமாறு எப்போதும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். தள ஒப்பீடுகள் மெட்டாட்ரேடர் 4 (MT4) அல்லது மெட்டாட்ரேடர் 5 (MT5) போன்றவை.
உண்மையில், இந்த டெமோ கணக்கு, உண்மையான சந்தை நிலவரங்களின் கீழ் மெய்நிகர் பணத்தைக் கொண்டு உங்கள் CFD வர்த்தக உத்தியை அமைத்துக்கொள்ள உங்களை அனுமதிக்கிறது.
CFD பயிற்சி
இணையத்தில் மேலும் மேலும் படிப்புகள் கிடைக்கின்றன, எனவே உங்கள் சொந்த வேகத்திலும் உங்கள் வசதிக்கேற்பவும் கற்றுக்கொள்ள நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். பங்குச் சந்தையில் நுழைவதற்கு முன்பு CFD வர்த்தகத்தில் பயிற்சி பெறுவது முக்கியம். உண்மையில், கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து பயிற்சி வாய்ப்புகளையும் நீங்கள் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம்.
பல தளங்கள், CFD-களை நன்கு புரிந்துகொள்வதற்காக, தங்கள் பயனர்களுக்குப் பயிற்சிகளுடன் கூடிய இலவசப் பயிற்சியை வழங்குகின்றன. சந்தைகள் குறித்த உங்கள் அறிவை மேம்படுத்தவும், ஒரு திறமையான வர்த்தக உத்தியை உருவாக்கவும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம், சரியான பாடத்திட்டத்தைப் பின்பற்றுவது மட்டுமே.
நீங்கள் வர்த்தகத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன், வர்த்தகத்தின் அடிப்படைகளையும் CFD-கள் தொடர்பான பல்வேறு கலைச்சொற்களையும் நீங்கள் அறிந்திருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய சில CFD தொழில்நுட்பச் சொற்கள்
- எல்லை அழைப்புஉங்கள் வர்த்தகக் கணக்கின் மதிப்பு, உங்கள் தரகரின் மார்ஜின் தேவைக்குக் கீழே குறையும்போது ஏற்படும் ஒரு நிகழ்வு. இதன் விளைவாக, உங்களிடம் போதுமான நிதி இல்லாததால், உங்களால் உங்கள் வர்த்தக நிலைகளைத் தொடர்ந்து வைத்திருக்க முடியாது. உங்கள் வர்த்தகக் கணக்கைப் பாதுகாக்க, நீங்கள் ஒன்று நிதியைச் சேர்க்க வேண்டும் அல்லது உங்கள் எல்லா வர்த்தக நிலைகளையும் மூட வேண்டும்.
- விலை கேளுங்கள்ஒரு சொத்தின் வாங்கும் விலை.
- ஏல விலைஒரு சொத்தின் விற்பனை விலை.
- காளை சந்தைஉயர்ந்து வரும் சந்தை.
- சிஎஃப்டி தரகர் CFD-கள் மூலம் நிதிச் சந்தைகளில் முதலீடு செய்ய உங்களை அனுமதிக்கும் ஒரு நிதி இடைத்தரகர்.
- மேலாளும்: ஒரு தொழில்நுட்ப வர்த்தகம் ஒரே சொத்தில் அல்லது அதிகத் தொடர்புடைய சொத்துக்களில் ஒரே நேரத்தில் லாங் மற்றும் ஷார்ட் பொசிஷன்களைத் திறப்பதன் மூலம், ஒரு வர்த்தக நிலையில் உள்ள இடர்களைச் சமநிலைப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டது.
- சிஎஃப்டி வர்த்தக ரோபோசந்தைகளில் தானியங்கி முறையில் வர்த்தகம் செய்ய உதவும் ஒரு வர்த்தகக் கருவி.
- பரவல்விற்பனை விலைக்கும் (ஏல விலை) வாங்கும் விலைக்கும் (கேள்வி விலை) உள்ள வித்தியாசம், இது நீங்கள் மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு வர்த்தக நிலையிலும் தரகர் ஈட்டும் பணத்தைக் குறிக்கிறது.
- நிறுத்து-இழப்புஒரு வர்த்தக நிலையில் ஏற்படும் இழப்பைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் வர்த்தக ஆணை. இதில் நீங்கள் ஒரு அதிகபட்ச இழப்பு அளவை நிர்ணயிக்கலாம், அந்த இழப்பு அளவை அடைந்தவுடன் அந்த நிலை தானாகவே மூடப்பட்டுவிடும்.
- லாபத்தை எடுத்து கொள்ளுங்கள்ஒரு வர்த்தக ஆணை, இது ஒரு அதிகபட்ச இலாப அளவை அமைப்பதன் மூலம் உங்கள் ஆதாயத்தைக் கட்டுப்படுத்த அனுமதிக்கிறது; அந்த இலாப அளவை அடைந்தவுடன், அந்த வர்த்தக நிலை தானாகவே மூடப்பட்டுவிடும்.
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CFD-கள்: ஒழுங்குமுறை ஆணையம் என்ன சொல்கிறது
பிரான்சின் நிதி ஒழுங்குமுறை ஆணையமும் (AMF) மற்றும் ஐரோப்பியப் பத்திரங்கள் மற்றும் சந்தைகள் ஆணையமும், சில்லறை முதலீட்டாளர்களுக்கு CFD-களை சந்தைப்படுத்துவதை கடுமையாக ஒழுங்குபடுத்துகின்றன: கடன் வரம்புகள் (முக்கிய நாணய ஜோடிகளுக்கு அதிகபட்சம் 30:1, முக்கிய பங்கு குறியீடுகளுக்கு 20:1, தனிப்பட்ட பங்குகளுக்கு 5:1), தேவையான குறைந்தபட்ச அளவில் மார்ஜின் 50% ஆகக் குறையும்போது வர்த்தக நிலைகளைத் தானாகவே மூடுதல், மற்றும் எதிர்மறை இருப்புப் பாதுகாப்பு ஆகியவை இதில் அடங்கும். தரகர்கள், இந்தத் தயாரிப்புகளில் பணத்தை இழக்கும் தங்கள் சில்லறை வாடிக்கையாளர்களின் சதவீதத்தையும் காட்ட வேண்டும்: இந்த எண்ணிக்கை பெரும்பாலும் மொத்தக் கணக்குகளில் பாதிக்கும் அதிகமாக உள்ளது. அந்நியச் செலாவணி மற்றும் CFD-கள் குறித்த AMF-இன் ஆய்வுகள், பத்து சில்லறை முதலீட்டாளர்களில் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது பேர் பணத்தை இழந்ததைக் காட்டின. ஒரு CFD என்பது ஊக வணிகத்திற்கான ஒரு கருவியே தவிர, அது ஒரு சேமிப்புத் தயாரிப்பு அல்ல.
முடிவுரை: CFD வர்த்தகம் – வாய்ப்பா அல்லது இடரா?
பங்குச் சந்தையில் CFD வர்த்தகம் செய்வது, குறிப்பாக ஊக வணிக முதலீட்டு அணுகுமுறைக்கு, ஏராளமான நன்மைகளை வழங்குகிறது. முறையான பயிற்சிக்குப் பிறகு, அவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது ஒப்பீட்டளவில் எளிமையானது.
அப்படியானால், CFD-கள் மூலம் பணம் சம்பாதிக்க முடியுமா? ஆம், ஆனால் இழப்பு ஏற்படும் அபாயத்தைத் தவிர்க்க, முன்கூட்டியே பண மேலாண்மையை அமைத்துக் கொள்வதே சிறந்த அணுகுமுறையாகும். உண்மையில், அதிக ஏற்ற இறக்கமுள்ள சந்தைகளில் குறுகிய கால உத்திகளைப் பயன்படுத்தும் வர்த்தகர்களுக்கு CFD வர்த்தகம் மிகவும் பொருத்தமானது. இருப்பினும், லீவரேஜைப் பயன்படுத்தும்போது மிகவும் கவனமாக இருக்குமாறு கடுமையாகப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் அது உங்களை அதிக அபாயத்திற்கு உள்ளாக்கும்.
எந்தெந்த சந்தைகளில் நீங்கள் CFD-களை வர்த்தகம் செய்யலாம்?
குறியீட்டுச் சந்தை, பங்குச் சந்தை, கிரிப்டோகரன்சி, நாணயச் சந்தை மற்றும் பண்டச் சந்தை போன்ற பல்வேறு சந்தைகளில் நீங்கள் CFD-களை வர்த்தகம் செய்யலாம்.
லீவரேஜ் இல்லாமல் CFD-களில் வர்த்தகம் செய்ய முடியுமா?
ஆம், லீவரேஜ் இல்லாமல் CFD-களில் வர்த்தகம் செய்வது முற்றிலும் சாத்தியம்.
ஒரு சொத்தை CFD ஆக ஏன் வர்த்தகம் செய்ய வேண்டும்?
ஒரு முதலீட்டுக் கருவியின் விலை ஏற்றம் அல்லது வீழ்ச்சியின் மீது பந்தயம் கட்டிப் பணம் சம்பாதிப்பதற்கு CFD வர்த்தகம் குறிப்பாக லாபகரமானது. மேலும், இது உங்கள் மூலதனத்தைப் பெருக்கவும், கவர்ச்சிகரமான ஸ்ப்ரெட்களைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளவும் உங்களை அனுமதிக்கிறது.
CFD வர்த்தகத்திற்கும் ஃபியூச்சர்ஸ் கணக்குகளுக்கும் என்ன வேறுபாடு?
இந்த இரண்டு கருவிகளுக்கும் இடையே ஒற்றுமைகள் இருந்தாலும், CFD வர்த்தகமும் ஃபியூச்சர்ஸ் கணக்குகளும் முதலீட்டுக் கால அளவில் வேறுபடுகின்றன. CFD வர்த்தகம் முக்கியமாகக் குறுகிய கால வர்த்தகத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் அதே வேளையில், ஃபியூச்சர்ஸ் கணக்குகளில் வர்த்தகம் செய்வது, வர்த்தகர்களை நடுத்தர மற்றும் நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கிறது.
இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கத்தைக் கொண்டது, இது முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது. கடன் ஈட்டும் CFD வர்த்தகத்தில் மூலதனத்தை இழக்கும் அபாயம் அதிகம் உள்ளது; பெரும்பாலான சில்லறை கணக்குகள் பணத்தை இழக்கின்றன.