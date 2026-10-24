பங்கு வர்த்தகம்: அது செயல்படும் விதம், அபாயங்கள் மற்றும் தளங்கள் (2026)

நகல் வர்த்தகம் சிரமமற்ற முதலீட்டை இது உறுதியளிக்கிறது: நீங்கள் சிறப்பாகச் செயல்படும் ஒரு வர்த்தகரைத் தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள், அந்தத் தளம் அவருடைய ஒவ்வொரு வர்த்தகத்தையும் உங்கள் கணக்கில் மீண்டும் உருவாக்குகிறது, மேலும் கோட்பாட்டளவில், அவர்கள் பெறும் அதே வருமானத்தை நீங்களும் பெறுகிறீர்கள். யதார்த்தம் மிகவும் நுணுக்கமானது: பிரான்சின் நிதி ஒழுங்குமுறை ஆணையமான Autorité des marchés financiers (AMF), நகலெடுக்கும் கணக்குகளில் பெரும்பான்மையானவை இறுதியில் பணத்தை இழக்கின்றன என்பதைக் காட்டியுள்ளது. இந்த வழிகாட்டி, நகல் வர்த்தகம் என்றால் என்ன, அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது, யாரை நகலெடுப்பது என்பதை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது, நீங்கள் ஏற்கும் அபாயங்கள் யாவை, மற்றும் என்னென்ன ஒழுங்குமுறைகள் மாற்றப்பட்டுள்ளன என்பதை விளக்குகிறது.
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: அக்டோபர் 23, 2026
நகல் வர்த்தகம் என்றால் என்ன?
நகல் வர்த்தகம் என்பது ஒரு சேவையாகும் மற்றொரு முதலீட்டாளரின் வர்த்தகங்களை தானாகவே மீண்டும் உருவாக்குகிறது உங்கள் கணக்கில். நகலெடுக்கப்பட்ட வர்த்தகர் வாங்கும்போது, உங்கள் கணக்கும் வாங்கும்; அவர்கள் விற்கும்போது, உங்கள் கணக்கும் விற்கும்; அவர்கள் தங்களின் பாதுகாப்பு நிறுத்தத்தை சரிசெய்யும்போது, உங்களுடையதும் சரிசெய்யப்படும். நீங்கள் முதலீடு செய்துள்ள தொகைக்கு ஏற்ப அனைத்தும் விகிதாசாரத்தில் அளவிடப்படுகின்றன.
2000-களின் பிற்பகுதியில் முதலீட்டு சமூக வலைப்பின்னல்களுடன் இந்தக் கருத்து உருவானது. eToro மிகவும் பிரபலமான பெயர் — இது உறுப்பினர்களின் முதலீட்டுத் தொகுப்புகளையும் செயல்பாட்டுப் பதிவுகளையும் வெளிப்படையாகக் காட்டியது, இதன்மூலம் மற்றவர்கள் அவற்றை ஒரே சொடுக்கில் நகலெடுக்க முடிந்தது. அன்று முதல், ZuluTrade அல்லது Myfxbook AutoTrade போன்ற பிரத்யேக சேவைகள் மூலம் இந்தக் கொள்கை பெரும்பாலான வர்த்தகத் தளங்களில் பரவியுள்ளது.
நகல் வர்த்தகம் என்பது, அதனுடன் குழப்பிக்கொள்ளக் கூடாத இரண்டு தொடர்புடைய நடைமுறைகளிலிருந்து வேறுபடுகிறது:
- சமூக வர்த்தகம்நீங்கள் மற்ற முதலீட்டாளர்களின் விவாதங்களையும் யோசனைகளையும் பின்பற்றுகிறீர்கள், ஆனால் ஒவ்வொரு வர்த்தகத்தையும் நீங்களே தீர்மானிக்கிறீர்கள்.
- ரோபோவால் இயக்கப்படும் தானியங்கி வர்த்தகம்நீங்கள் ஒரு முன்வரையறுக்கப்பட்ட வழிமுறையைச் செயல்படுத்துகிறீர்கள், மனிதனின் முடிவுகளை அல்ல — இது குறித்த எங்கள் பக்கம் தானியங்கு வர்த்தக செயல்முறையை விரிவாக விளக்குகிறது.
காப்பி டிரேடிங் தளங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன?
இதன் செயல்முறை எளிமையாகத் தோன்றுகிறது, மேலும் இதைத் துல்லியமாகப் புரிந்துகொள்வது அவசியமாகும்:
- நீங்கள் ஒரு கணக்கைத் திறக்கிறீர்கள் சேவையை வழங்கும் ஒரு தரகர் மூலம், நீங்கள் நிதியை வைப்பு செய்கிறீர்கள்.
- நகலெடுக்க நீங்கள் ஒரு வர்த்தகரைத் தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள். தளத்தின் தரவரிசைப் பட்டியலிலிருந்து, அவர்களால் வெளியிடப்பட்ட புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்படையில்.
- நீங்கள் ஒதுக்கப்பட்ட தொகையை நிர்ணயிக்கிறீர்கள் மேலும், பெரும்பாலான இயங்குதளங்களில், இழப்புகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பைத் தாண்டினால் நகலெடுப்பதை நிறுத்தும் ஒரு உலகளாவிய பாதுகாப்பு நிறுத்தம் உள்ளது.
- நகலெடுப்பு தொடங்குகிறதுவர்த்தகர் செய்யும் ஒவ்வொரு வர்த்தகமும், உங்கள் ஒதுக்கீட்டிற்கு விகிதாசாரமாக உங்கள் கணக்கில் பிரதிபலிக்கப்படும் — அவர்கள் தங்கள் மூலதனத்தில் 5%-ஐ முதலீடு செய்தால், உங்கள் கணக்கும் உங்களுடையதில் 5%-ஐ முதலீடு செய்யும்.
- நீங்கள் எந்த நேரத்திலும் நிறுத்தலாம்: ஏற்கனவே காலியாக உள்ள பணியிடங்கள், தளத்தைப் பொறுத்து, உங்கள் விருப்பப்படி மூடப்படலாம் அல்லது தக்கவைக்கப்படலாம்.
ஒரு முக்கியமான தொழில்நுட்ப விவரம்: செய்யப்பட்ட வர்த்தகங்கள் மட்டுமே பிறகு நகல்கள் பிரதியெடுக்கப்படுகின்றன. வர்த்தகரின் கடந்தகால ஆதாயங்களிலிருந்து நீங்கள் பயனடைவதில்லை — அவருடைய எதிர்கால வர்த்தகங்களை, நல்லவை மற்றும் கெட்டவை என அனைத்தையும் நீங்கள் மரபுரிமையாகப் பெறுகிறீர்கள்.
காப்பி டிரேடிங் தளங்கள்: காப்பி டிரேடிங் செய்வது எங்கே
சிறந்த காப்பி டிரேடிங் தளங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், சந்தை இரண்டு மாதிரிகளைச் சுற்றி ஒழுங்கமைக்கப்பட்டிருப்பதைக் காண்பீர்கள். ஒருங்கிணைந்த சமூக தளங்கள் - eToro அவற்றுள் முதன்மையானது — தரகு மற்றும் நகல் வலையமைப்பை இணைத்தல்: நகலெடுக்கப்பட்ட வர்த்தகர் அந்த சமூகத்தின் ஓர் உறுப்பினராகிறார்; அவரைப் பின்தொடரும் பின்தொடர்பவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப அந்தத் தளம் அவருக்குப் பணம் செலுத்துகிறது. சிறப்பு சேவைகள் — ZuluTrade, Myfxbook AutoTrade, DupliTrade — ஆகியவை பல தரகர்களுடன் இணைகின்றன: உங்கள் கணக்கை உங்கள் தரகருடன் நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள், மேலும் மூன்றாம் தரப்புச் சேவை அங்கேயே நகலைச் செயல்படுத்துகிறது.
சில தரகர்கள், உட்பட Vantageதங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு காப்பி டிரேடிங்கை வழங்க இந்தக் கூட்டாளர் சேவைகளைச் சார்ந்துள்ளனர் — நீங்கள் ஒப்புக்கொள்வதற்கு முன், கிடைக்கக்கூடிய சேவைகளின் பட்டியல் மற்றும் விதிமுறைகளை (கட்டணங்கள், கருவிகள், குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை) சரிபார்க்கவும்; எங்கள் தரகர் ஒப்பீடு சலுகைகளை அருகருகே வரிசைப்படுத்துவதை எளிதாக்குகிறது.
கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம்: பரிவர்த்தனையின் தரம் ஒவ்வொரு தரகருக்கும் மாறுபடும். நகலெடுப்பது ஒருபோதும் உடனடியாக நடப்பதில்லை — வேகமாக வளரும் சந்தைகளில், சில வினாடிகள் தாமதம் கூட ஒரு நல்ல நுழைவு விலையை மோசமானதாக மாற்றுவதற்குப் போதுமானது. இந்த "நகலெடுப்பு நழுவல்" (copy slippage) என்பது இந்த அமைப்பின் கண்ணுக்குப் புலப்படாத செலவுகளில் ஒன்றாகும்.
காப்பி டிரேடிங் லாபகரமானதா? AMF கண்டறிந்தவை
இதுதான் முக்கியமான கேள்வி, மேலும் ஒழுங்குமுறை ஆணையங்களின் பதில் வெளிப்படையானது. 2021-ல் வெளியிடப்பட்ட ஓர் ஆய்வில், AMF நகல் வர்த்தக வாடிக்கையாளர்களின் கணக்குகளைப் பகுப்பாய்வு செய்தது: பெரும்பாலானோர் பணத்தை இழந்து கொண்டிருந்தனர். கண்காணிக்கப்பட்ட காலகட்டங்களில் — மிக நீண்ட கால அளவுகளில் பத்தில் ஏறக்குறைய ஒன்பது கணக்குகள் வரை நஷ்டத்தில் இருந்தன; இந்த முடிவுகள், கடன் ஈட்டுப் பொருட்கள் குறித்து மற்ற ஐரோப்பிய ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளால் வெளியிடப்பட்டவற்றுடன் ஒத்துப்போகின்றன.
பின்பற்றப்படும் வர்த்தகர்களின் வெளிப்படுத்தப்படும் செயல்திறனுக்கும், அவர்களைப் பின்பற்றும் நபர்களின் உண்மையான இழப்புகளுக்கும் இடையிலான இடைவெளியை மூன்று வழிமுறைகள் விளக்குகின்றன:
- சர்வைவர்ஷிப் சார்புமுன்னிலைப் பட்டியல்கள் இதுவரை வெற்றி பெற்றவர்களைக் காட்டுகின்றன — இடையில் வெளியேறிய பலர் அதில் எங்குமே தெரிவதில்லை.
- அந்நியகாகிதத்தில் பிரமாதமாகத் தோற்றமளிக்கும் வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் அதிக லீவரேஜைப் பயன்படுத்துகிறார்கள், இது சூழ்நிலை மாறும் போது அதே அளவு பிரமாதமான இழப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது — மேலும் சூழ்நிலை எப்போதுமே மாறும்.
- தாமதம் மற்றும் கட்டணங்கள்காப்பி லேக், ஸ்ப்ரெட்கள் மற்றும் கமிஷன்கள் ஒவ்வொரு வர்த்தகத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப் பாதிக்கின்றன — குறிப்பாக அதிக செயல்பாடுள்ள உத்திகளில் இது இன்னும் அதிகமாக நிகழ்கிறது.
நான்காவதாக, மனித காரணியையும் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள்: நகலெடுப்பான்கள் வந்து சேரும் போக்கு உள்ளது. பிறகு நகலெடுக்கப்பட்ட வர்த்தகரின் அதிர்ஷ்டம் தலைகீழாக மாறும் சரியான தருணத்தில், ஒரு தொடர் வெற்றி ஏற்படுகிறது. கடந்தகால செயல்திறனின் அடிப்படையிலான தரவரிசைகள், எதிர்கால செயல்திறனுக்கான மிகவும் நம்பகமற்ற ஒரு குறிகாட்டியாகும் — அந்தத் தளங்களே அவ்வாறு கூறக் கடமைப்பட்டுள்ளன.
பின்பற்றுவதற்கு ஒரு வர்த்தகரை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது
நீங்கள் எப்படியும் தொடர முடிவு செய்தால், வர்த்தகரைத் தேர்ந்தெடுப்பது என்பது இந்த விளையாட்டில் முற்றிலும் உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒரு பகுதியாகும். முக்கியத்துவத்தின் வரிசைப்படி, சில உறுதியான அளவுகோல்கள்:
- சாதனைப் பதிவின் நீளம்குறைந்தபட்சம் பன்னிரண்டு மாதங்கள், சிறந்தபட்சமாக இரண்டு முதல் மூன்று ஆண்டுகள் — ஒரு சுருக்கமான வரலாறு, அது எவ்வளவு பிரம்மாண்டமாகத் தோன்றினாலும், எதையும் நிரூபிப்பதில்லை.
- அதிகபட்ச இழுவைகணக்கு சந்தித்த மிகப்பெரிய சரிவு. இது காட்டப்படும் வருமானம் அல்ல, மாறாக நீங்கள் எவ்வளவு இழப்பைச் சந்தித்திருப்பீர்கள் என்பதை உங்களுக்குத் தெரிவிக்கும் எண் ஆகும்.
- உத்தியின் நிலைத்தன்மைமாதம் தோறும் அதே சந்தைகள், அதே பாணி, அதே இடர் மேலாண்மை — நிலையற்ற செயல்திறன் பெரும்பாலும் சூதாட்டங்களை மறைக்கிறது.
- பயன்படுத்தப்பட்ட நெம்புகோல்அதிக கடன் வாங்கி ஆறு மாதங்களில் தனது கணக்கை இரட்டிப்பாக்கும் ஒரு வர்த்தகர், ஒரேயொரு மோசமான வாரத்தில் அதை மூன்றில் ஒரு பங்காகக் குறைத்துவிட முடியும்.
- நகலெடுப்பான்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் நிர்வகிக்கப்படும் சொத்துக்கள்மிகக் குறைவாகவும் இல்லை (நிரூபிக்கப்படாத உத்தி), மிக அதிகமாகவும் இல்லை (மோசமாகச் செயல்படுத்தப்படும் பெரிய ஆர்டர்கள்).
மேலும், மற்ற எல்லா அளவுகோல்களையும் விட மதிப்புமிக்க ஒரு நிர்வாக விதி இதுதான்: உங்கள் மூலதனத்தில் ஒரு சிறு பகுதியை மட்டுமே காப்பி டிரேடிங்கிற்கு ஒதுக்குங்கள் — அதாவது, முழுமையாக இழப்பதை உங்களால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பணத்தை — மேலும், ஒரே ஒரு முன்னணி வர்த்தகரை மட்டும் நம்பிப் பந்தயம் கட்டுவதற்குப் பதிலாக, வெவ்வேறு பாணிகளைக் கொண்ட இரண்டு அல்லது மூன்று வர்த்தகர்களிடையே உங்கள் முதலீட்டைப் பன்முகப்படுத்துங்கள்.
நகல் வர்த்தகத்தின் உண்மையான செலவுகள்
நகலுக்கான கட்டணப் பட்டியல் நான்கு வரிகளில் வாசிக்கப்படுகிறது. பரிவர்த்தனை செலவுகள் முதலில்: நகலெடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கும் ஸ்ப்ரெட்களும் கமிஷன்களும் பொருந்தும் — மேலும், ஆக்டிவ் உத்திகள் ஆர்டர்களைப் பெருக்குகின்றன. சேவை கட்டணம் அடுத்து: சில தளங்கள் உங்கள் வருமானத்தில் ஒரு சதவீதத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றன, மற்றவை லீடர்போர்டுகளை அணுகுவதற்கு கட்டணம் வசூலிக்கின்றன. இறுதியாக, நகலெடுக்கப்பட்ட வர்த்தகரின் இழப்பீடுதளங்கள், நகலெடுப்பவர்களின் எண்ணிக்கை அல்லது உருவாக்கப்படும் அளவின் அடிப்படையில் அவர்களுக்குப் பணம் செலுத்துகின்றன — இந்தத் திட்டம், நீடித்த செயல்திறனைப் போலவே வெளிப்படைத்தன்மைக்கும் வெகுமதி அளிக்கிறது.
மேலும், விலைப்பட்டியல் இல்லாமல் ஒரு செலவும் வருகிறது: நாணய ஆபத்துபெரும்பாலான நகலெடுக்கப்பட்ட உத்திகள் டாலர் மதிப்பில் உள்ள நாணய ஜோடிகளில் வர்த்தகம் செய்கின்றன; யூரோவில் உள்ள ஒரு கணக்கைப் பொறுத்தவரை, ஒவ்வொரு மொத்த லாபமும் பரிமாற்ற விகித மாற்றங்களால் குறைக்கப்படலாம் அல்லது அதிகரிக்கப்படலாம் — இந்த காரணி முன்னணிப் பட்டியல்களில் அரிதாகவே காட்டப்படுகிறது.
காப்பி டிரேடிங்கில் இடரைக் கையாள்வது எப்படி, படிப்படியாக
ஆபத்தை ஏற்கத் தயாராக இருப்பவர்களுக்கு, ஆட்டத்தை அமைப்பது என்பது ஐந்து நிதானமான நகர்வுகளில் சுருங்கிவிடுகிறது. ஒருஅதிகாரப்பூர்வ பதிவேட்டில் தளத்தின் அங்கீகாரத்தைச் சரிபார்க்கவும். இரண்டுஉங்கள் மூலதனத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும் ஒதுக்குங்கள் — அதன் மொத்த இழப்பு தாங்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். மூன்றுவெவ்வேறு பாணிகளைக் கொண்ட இரண்டு அல்லது மூன்று வர்த்தகர்களிடையே அதைப் பரப்பவும்.
நான்குதொடக்கத்திலேயே ஒட்டுமொத்தப் பாதுகாப்பு நிறுத்தத்தையும் உங்கள் வெளியேறும் விதியையும் நிர்ணயித்துக் கொள்ளுங்கள் — எந்த அளவு இழப்பு ஏற்பட்டால் நான் நிறுத்த வேண்டும், மற்றும் எந்தக் காலக்கட்டத்தில் நான் மீளாய்வு செய்ய வேண்டும். ஐந்துதினசரி அல்ல, காலாண்டுக்கு ஒருமுறை மதிப்பாய்வு செய்யுங்கள் — தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு, மிகவும் மோசமான தருணத்தில் அவசரப்பட்டு வெளியேறுவதற்கு வழிவகுக்கும்.
இந்த ஒழுங்குமுறை, காப்பி டிரேடிங்கை ஒரு நல்ல முதலீடாக மாற்றுவதில்லை; மாறாக, அது ஒரு பேரழிவாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகளை மட்டுமே குறைக்கிறது. முதல் வைப்புத்தொகைக்கு முன்பாகவே, அந்த வேறுபாடு தெளிவாக விளக்கப்பட வேண்டும்.
நகல் வர்த்தகத்தின் அபாயங்கள்
- சந்தை ஆபத்துநகலெடுப்பது உங்களை எதிலிருந்தும் பாதுகாக்காது; நகலெடுக்கப்பட்ட வர்த்தகரின் இழப்புகளே, அதே விகிதத்தில் உங்கள் இழப்புகளாகும்.
- அந்நிய ஆபத்துபெரும்பாலான நகலெடுக்கப்பட்ட உத்திகள் CFD-கள் அல்லது லீவரேஜ்டு கரன்சி தயாரிப்புகளை உள்ளடக்கியுள்ளன — ஒவ்வொரு தரகரும் காண்பிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளபடி, இந்தத் தயாரிப்புகளில் பெரும்பாலான சில்லறை முதலீட்டாளர்கள் பணத்தை இழக்கின்றனர்.
- ஒத்திவைக்கப்பட்ட செயல்திறன் குறைவு அபாயங்கள்நீங்கள் ஒரு கண்ணுக்குத் தெரியாத சாதனைப் பதிவை நகலெடுத்து, உங்கள் வருகையைத் தொடர்ந்து வரும் கடினமான மாதங்களைச் சுமக்கிறீர்கள்.
- செயல்பாட்டு ஆபத்துநகலெடுப்பதில் தாமதம், பிழைத்தவறல், சேவைத் தடைகள், பிழை ஒதுக்கீடு.
- மோசடி ஆபத்துAMF அங்கீகரிக்கப்படாத நகல் வர்த்தகத் தளங்களுக்கு எதிராகத் தொடர்ந்து எச்சரிக்கைகளை வெளியிட்டு வருகிறது; எந்தவொரு வைப்புத்தொகைக்கும் முன், அதிகாரப்பூர்வப் பதிவேட்டில் உங்கள் இடைத்தரகரின் அங்கீகாரத்தைச் சரிபார்க்கவும்.
பாதுகாப்பு நிறுத்தம் இல்லாததும், வர்த்தகர்களிடையே பல்வகைப்படுத்தல் இல்லாததும், நகல் வர்த்தகத்தை ஒரு உத்தரவாதமான முதலீடாக மாற்றுகிறது: இந்தக் கருவிகள் பாதிப்பைக் குறைக்கின்றனவே தவிர, அபாயத்தை நீக்குவதில்லை.
ஒழுங்குமுறை: என்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன
நகல் வர்த்தகம் நீண்ட காலமாக ஒரு தெளிவற்ற நிலையில் இயங்கி வந்தது: ஒரு தனிநபரின் முடிவுகள் நூற்றுக்கணக்கான கணக்குகளில் செயல்படுத்தப்படும்போது யார் பொறுப்பு? ஐரோப்பிய ஒழுங்குமுறை இந்தக் கேள்விக்குத் தீர்வு கண்டுள்ளது: நகல் வர்த்தகம் என்பது ஒரு வகைப்பாடாகும். போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை MiFID II வழிகாட்டுதலின் பொருளின்படி — இந்தச் சேவையானது, அதனுடன் வரும் வெளிப்படுத்தல், வாடிக்கையாளர் பொருத்தம் மற்றும் சிறந்த செயலாக்கக் கடமைகளுடன், ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட வேண்டும்.
தனிப்பட்ட முதலீட்டாளருக்கு இரண்டு நடைமுறை விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன. முதலாவதாக, விதிமுறைகளுக்கு இணங்கும் தளங்கள் விரிவான இழப்பு எச்சரிக்கைகளைக் காண்பிக்கின்றன — அவற்றைப் படிப்பது உங்கள் உரிய கவனத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இரண்டாவதாக, அங்கீகரிக்கப்படாத சேவைகளைக் கண்டறிவது எளிது: AMF-இன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களின் பதிவேட்டில் அந்தத் தளம் இடம்பெறவில்லை என்றால், பேரம் பேசுவதற்கு எதுவும் இல்லை — நீங்கள் அதிலிருந்து விலகிச் செல்லலாம்.
பிரான்சில் நகல் வர்த்தகம் மற்றும் வரிகள்
நகல் வர்த்தகம் என்பது சாதாரணப் பத்திரக் கணக்குகளில், பெரும்பாலும் CFD-கள் அல்லது நாணயங்கள் போன்ற கருவிகள் மூலம் நடைபெறுகிறது. PEA-க்கு தகுதி பெறவில்லைபிரான்சின் வரிச் சலுகை பெற்ற பங்கு சேமிப்புத் திட்டம். எனவே, கிடைக்கும் ஆதாயங்கள் பத்திரக் கணக்குகளுக்கான 30% என்ற சீரான வரியின் கீழோ, அல்லது நீங்கள் தேர்வுசெய்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட சலுகையுடன் கூடிய படிப்படியான வரி விகிதத்தின் கீழோ வரும்.
நஷ்டங்களைப் பொறுத்தவரை, அவை வரி நோக்கங்களுக்காக இழக்கப்படுவதில்லை: உணரப்பட்ட மூலதன நஷ்டங்களை, அடுத்த பத்து வரி ஆண்டுகளில் மூலதன ஆதாயங்களுக்கு எதிராக ஈடுசெய்யலாம். புள்ளிவிவரப்படி நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு சேவையைப் பொறுத்தவரை, இந்த வரி அம்சம் சற்றும் அற்பமானதல்ல — உங்கள் வரி அறிக்கைக்காக ஒவ்வொரு வர்த்தகத்தையும் ஆவணப்படுத்துங்கள்.
கிளாசிக் நகலெடுப்பான் தவறுகள்
- மாதத்தின் சாம்பியனை நகலெடுப்பதுசமீபத்திய செயல்திறனின் அடிப்படையிலான தரவரிசைகள் அதிர்ஷ்டக் காலங்களின் தொகுப்பாகும் — இரண்டு வருட சீரான செயல்பாடு, ஆறு வார கால வேகமான ஓட்டத்தை விடச் சிறந்தது.
- எல்லாவற்றையும் ஒரே வர்த்தகருக்கு ஒதுக்குதல்பல்வகைப்படுத்தல் குறைக்கும் என்று கருதப்பட்ட இடரை, ஒருமுகப்படுத்தல் துல்லியமாக மீண்டும் உருவாக்குகிறது.
- ஒரு கடினமான கட்டத்திற்குப் பிறகு நகலெடுப்பதை நிறுத்திவிட்டு, மீண்டெழுந்த பிறகு மீண்டும் தொடங்குவதுநகலெடுப்பவர் நஷ்டங்களை ஈடுசெய்து, மீட்புத்தொகையை இழக்கிறார்.
- பாதுகாப்பு நிறுத்தத்தை மறந்துவிடுவதுவெளியேறும் வரம்பு தெளிவாக வரையறுக்கப்படாத நிலையில், உணர்ச்சியே தீர்மானிக்கும் — ஆனால் அது எப்போதும் மிகவும் தாமதமாகிவிடும்.
- உங்கள் இழப்புகளை அறிவிக்காமல் இருப்பது: உணரப்பட்ட மூலதன இழப்புகள் பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஈடுசெய்யக்கூடியவையாக இருக்கின்றன; அவற்றை ஆரம்பத்திலிருந்தே ஆவணப்படுத்துவது நேரடி வரி இழப்பைத் தவிர்க்கிறது.
பங்கு வர்த்தகமா அல்லது பாரம்பரிய முதலீடா?
காப்பி டிரேடிங் என்பது, உங்கள் சொந்த நேரத்தைச் செலவழிக்காமல் மற்றவரின் நிபுணத்துவத்திலிருந்து பயனடைவது என்ற ஒரு உண்மையான ஆசைக்கு விடையளிக்கிறது. ஆனால், காப்பி டிரேடிங்கின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகளை நேர்மையாக எடைபோட்டுப் பார்த்தால், அது அந்த ஆசையை மோசமாகவே பூர்த்தி செய்கிறது என்பது தெரியவரும்: நஷ்டப் புள்ளிவிவரங்களே இதற்குச் சாட்சி. பெரும்பாலான சேமிப்பாளர்களுக்கு, “என்னை விட என் பணத்தை யார் சிறப்பாக நிர்வகிக்க முடியும்?” என்ற கேள்விக்கான பதில், பின்தொடர்பவர்களின் வர்த்தக அளவின் அடிப்படையில் பணம் பெறும் ஒரு அறியப்படாத வர்த்தகர் அல்ல: அது பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட குறியீட்டு முதலீடு — உலகளாவிய ETFகள் போன்றவை MSCI உலகம் அதன் குறைந்தபட்ச கட்டணங்களும் அதிகபட்ச பல்வகைப்படுத்தலும், ஒரே ஒரு தனிநபரைச் சார்ந்திருக்கும் அபாயத்தைத் துல்லியமாக நீக்கிவிடுகின்றன.
சந்தைகளின் ஈர்ப்பு இன்னும் வலுவாக இருந்தால், வர்த்தகத்தின் அடிப்படைகளை நீங்களே கற்றுக்கொள்வது நல்லது: எங்கள் வர்த்தகம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதற்கான வழிகாட்டி மற்றும் எங்கள் கண்ணோட்டம் CFDs நகல் வர்த்தகம் உங்களைக் காப்பாற்ற முடியும் என்று கூறும் கூற்றுகளுக்கு அடித்தளமிடுங்கள் — ஆனால், பெரும்பாலான கணக்குகளைப் பொறுத்தவரை இது தவறானதாகும்.
காப்பி டிரேடிங் பற்றிய அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
நகல் வர்த்தகம் என்றால் என்ன?
காப்பி டிரேடிங் என்பது, நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த ஒரு வர்த்தகரின் வர்த்தகங்களை உங்கள் கணக்கில் தானாகவே மீண்டும் உருவாக்கும் ஒரு சேவையாகும்: ஒவ்வொரு வாங்குதல், விற்பனை அல்லது பாதுகாப்புச் சரிசெய்தலும் உங்கள் ஒதுக்கீட்டிற்கு விகிதாசாரமாகப் பிரதிபலிக்கப்படும். நீங்கள் எதிர்கால வர்த்தகங்களை மட்டுமே நகலெடுப்பீர்கள் — வர்த்தகரின் கடந்தகால ஆதாயங்களை ஒருபோதும் நகலெடுக்க மாட்டீர்கள்.
காப்பி டிரேடிங் லாபகரமானதா?
பெரும்பாலான கணக்குகளைப் பொறுத்தவரை, இல்லை. 2021-ல் AMF வெளியிட்ட ஆய்வின்படி, காப்பி டிரேடிங் வாடிக்கையாளர்களில் மிகப் பெரும்பான்மையானோர், அதாவது மிக நீண்ட காலக்கட்டங்களில் பத்தில் ஒன்பது கணக்குகள் வரை, கண்காணிக்கப்பட்ட காலகட்டத்தில் பணத்தை இழந்துள்ளனர். காப்பி டிரேடர்களின் கடந்தகாலச் செயல்பாடு, உங்கள் சொந்த முடிவுகளுக்கு வழிகாட்டியாக அமையாது.
சமூக வர்த்தகத்தில், நீங்கள் மற்ற முதலீட்டாளர்களின் யோசனைகளையும் கலந்துரையாடல்களையும் பயன்படுத்திக்கொள்கிறீர்கள், ஆனால் ஒவ்வொரு வர்த்தகத்தையும் நீங்களே தீர்மானிக்கிறீர்கள். நகல் வர்த்தகத்தில், நகலெடுப்பு தானாகவே நிகழ்கிறது: நகலெடுக்கப்பட்ட வர்த்தகர் முடிவுகளை எடுக்கிறார், மேலும் உங்கள் தலையீடு இல்லாமல் உங்கள் கணக்கு அவற்றைச் செயல்படுத்துகிறது.
ஆம், அது ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும்போது. ஐரோப்பிய ஒழுங்குமுறையானது காப்பி டிரேடிங்கை போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மையாகக் கருதுகிறது: இந்தச் சேவைக்கு அங்கீகாரம் தேவைப்படுகிறது மற்றும் வெளிப்படுத்தல் கடமைகளையும் கொண்டுள்ளது. எந்தவொரு வைப்புத்தொகைக்கும் முன்பு, AMF-இன் அதிகாரப்பூர்வப் பதிவேட்டில் தளத்தின் அங்கீகாரத்தை எப்போதும் சரிபார்க்கவும்.
PEA-வில் காப்பி டிரேடிங் செய்ய முடியுமா?
இல்லை. நகல் வர்த்தகம் என்பது சாதாரணப் பத்திரக் கணக்குகளில், பொதுவாக CFD-கள் அல்லது நாணயங்கள் மூலம் நடைபெறுகிறது; இவை PEA-க்குத் தகுதி பெறாது. வருமானம் 30% என்ற சீரான வரிவிதிப்பின் கீழ் வருகிறது; ஏற்பட்ட மூலதன இழப்புகளை, அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் மூலதன ஆதாயங்களுக்கு எதிராக ஈடுசெய்யலாம்.
காப்பி டிரேடிங்கைத் தொடங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படும்?
குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகைகள் ஒவ்வொரு தளத்திற்கும் சில நூறு யூரோக்கள் முதல் சில ஆயிரம் யூரோக்கள் வரை மாறுபடும். உண்மையான கேள்வி குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகையைப் பற்றியது அல்ல, மாறாக நியாயமான அதிகபட்ச வைப்புத்தொகையைப் பற்றியதுதான்: முழுமையாக இழப்பை ஏற்கக்கூடிய தொகையை மட்டும் ஒதுக்குங்கள், மேலும் ஒரே ஒரு வர்த்தகரிடம் மட்டும் முதலீடு செய்வதற்குப் பதிலாகப் பல வர்த்தகர்களிடம் உங்கள் முதலீட்டைப் பன்முகப்படுத்துங்கள்.
அடிக்கோடு
- தத்துவம்ஒரு வர்த்தகரின் வர்த்தகங்கள் உங்கள் கணக்கில் தானாகவே, விகிதாசார அடிப்படையில் நகலெடுக்கப்படும்.
- யதார்த்தம்AMF-இன் 2021 ஆய்வின்படி, நஷ்டத்தில் இயங்கும் கணக்குகளில் மிகப்பெரும்பான்மையானவை — நீண்ட கால அடிப்படையில் பத்தில் சுமார் 9 வரை.
- ஆபத்துகள்பிழைப்புச் சார்பு, கடன் நெம்புகோல், நகல் தாமதங்கள், கட்டணங்கள், வர்த்தகரின் அதிர்ஷ்டம் மாறிய பிறகு வந்து சேருதல்.
- கட்டுப்பாடுMiFID II இன் கீழ் முதலீட்டுத் தொகுப்பு மேலாண்மைக்கு — அனுமதி தேவை; AMF பதிவேட்டைச் சரிபார்க்கவும்.
- மாற்றுபெரும்பாலான சேமிப்பாளர்களுக்கு, பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட உலகளாவிய ETF தான் மிகவும் உறுதியான தீர்வாக விளங்குகிறது.
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