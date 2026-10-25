கிரிப்டோ விலைகள்: நேரலை கண்காணிப்பு மற்றும் சந்தையை கணிப்பது எப்படி

நிகழ்நேர கிரிப்டோ விலைகள்
கிரிப்டோ விலைகள் முற்றிலும் அளிப்பு மற்றும் தேவையால் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன. ஒரு சொத்தை விற்க விரும்புவோரை விட அதை வாங்க விரும்புவோர் அதிகமாக இருந்தால், அதன் விலை உயரும், இதற்கு நேர்மாறாகவும் நிகழும்.
பிட்காயின் விலை நிகழ்நேரத்தில்
கிரிப்டோ விலைகள் – அவை என்ன?
முதலாவதாக, பணப் பரிமாற்றங்களை எளிதாகவும் பாதுகாப்பாகவும் ஆக்குவதற்கும், ஃபியட் நாணயங்களின் குறைபாடுகளைச் சமாளிப்பதற்கும் கிரிப்டோகரன்சிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு கிரிப்டோவில் முதலீடு செய்வதற்கு முன், நீங்கள் அதன் விலையைச் சரிபார்க்க வேண்டும்.
உண்மையில், ஒரு கிரிப்டோகரன்சியை வாங்கலாமா அல்லது விற்கலாமா என்பதை அதன் விலை உங்களுக்குத் தெரிவிக்கும். நேரலை கிரிப்டோ நிலவரங்கள் மூலம், கிரிப்டோகரன்சிகள் நிகழ்நேரத்தில் எவ்வாறு நகர்கின்றன என்பதை உங்களால் கண்காணிக்க முடியும். தற்போதைய நிலையில், பிட்காயின் மற்றும் எத்தேரியம் போன்ற பிரபலமான நாணயங்களைக் கண்காணிப்பது உண்மையிலேயே பலனளிக்கும்.
கிரிப்டோ விலைகள் ஏன் மாறுகின்றன?
தி மதிப்பு Cryptocurrencies பல காரணங்களுக்காக, இவை தொடர்ந்து மாறுகின்றன. கிரிப்டோ சொத்துக்கள் அதிக ஏற்ற இறக்கம் கொண்டவையாக அறியப்படுகின்றன. தொடர்ச்சியான மதிப்பிழப்பு மற்றும் தேய்மானத்திற்கு உள்ளாகும் ஃபியட் நாணயங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, இந்த ஏற்ற இறக்கம் குறிப்பாக வியக்கத்தக்கதாக உள்ளது.
பல காரணிகள் சாதகமான திசையில் அமையும்போது ஒரு கிரிப்டோகரன்சியின் மதிப்பு அதிகரிக்கிறது. வரையறுக்கப்பட்ட அளிப்பு ஒரு கிரிப்டோகரன்சியின் மதிப்பை உயர்த்தும். அதுபோலவே, சாதகமான ஊடகக் கவரேஜ், அதிக மைனிங் சிரம நிலை அல்லது ஒரு அரசியல் நெருக்கடியும் மதிப்பை உயர்த்தும்.
நிகழ்நேரத்தில் எத்தேரியம் விலை
கிரிப்டோ சந்தையில் எத்தேரியத்தின் மதிப்பு
எத்தேரியம் கிரிப்டோ மதிப்புரைகள் கிரிப்டோ சந்தை தரவரிசையில் இதை இரண்டாவது இடத்தில் வைக்கிறது. எத்தேரியம் மிகப் பெரிய சந்தை மூலதனத்தைக் கொண்டுள்ளது, இது வரலாற்று ரீதியாக பிட்காயினை விட பின்தங்கியுள்ளது. தற்போது வர்த்தக அளவும் அதிகமாக உள்ளது, குறிப்பாக இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட NFT-களில் அதன் ஒருங்கிணைப்பு காரணமாக.
கிரிப்டோ சந்தையில் டெதரின் (USDT) மதிப்பு
எங்கள் தரவரிசையில் டெதர் மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது, மேலும் இது சந்தையில் மிகவும் வலிமையான சந்தை மூலதனங்களில் ஒன்றைக் கொண்டுள்ளது. ஆரம்பத்தில் அமெரிக்க டாலருடன் இணைக்கப்பட்டிருந்த டெதர், 2019 முதல் தனது ஆதரவு முறையை மாற்றியுள்ளது, மேலும் இப்போது அதனுடன் இணைந்த நிறுவனங்களுக்கான கடன்களையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. டெதர் கிரிப்டோ மதிப்புரைகள் இது மிகவும் ஊக்கமளிப்பதாக உள்ளது மற்றும் மிகவும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கிரிப்டோகரன்சிகளில் ஒன்றாக இதைத் தரவரிசைப்படுத்துகிறது.
ஒரு கிரிப்டோகரன்சியின் மதிப்பு எதன் அடிப்படையில் அமைகிறது?
ஒரு கிரிப்டோகரன்சியின் மதிப்பு என்பது, அது சந்தையில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் விலையாகும். சம்பந்தப்பட்ட நாணயம் மற்றும் சந்தையைப் பொறுத்து, இந்த விலை ஒவ்வொரு சந்தைக்கும் மாறுபடும். கிரிப்டோகரன்சிகள் அமெரிக்க சந்தையில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன, மேலும் அவற்றின் மதிப்பு டாலருக்கு எதிராக நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. பிரெஞ்சு மற்றும் ஐரோப்பிய சந்தைகளில் இது யூரோக்களிலும், சில சமயங்களில் மற்ற நாணயங்களிலும் இருக்கும்.
கிரிப்டோ விலைகள் – கிரிப்டோகரன்சிகளின் மதிப்பை எந்தெந்த காரணிகள் பாதிக்கின்றன?
- பொருளாதாரச் சூழல்;
- தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள்;
- ஊடகங்கள்;
- பயனர் நம்பிக்கை;
- பயனர்களின் எண்ணிக்கை;
- பொருளாதாரத்தில் கிரிப்டோகரன்சி எந்த அளவிற்கு ஆழமாக ஊடுருவுகிறது;
- அடையாளப் பற்றாக்குறை;
- கிரிப்டோ சுரங்கம்.
கிரிப்டோகரன்சியில் முதலீடு செய்வதற்கு முன், இந்தக் காரணிகளைக் கவனமாகப் பகுப்பாய்வு செய்ய நேரம் ஒதுக்குங்கள்.
கிரிப்டோகரன்சி என்றால் என்ன? அது எதற்குப் பயன்படுகிறது?
பெரும்பாலும் கிரிப்டோ சொத்துக்கள், டிஜிட்டல் நாணயங்கள், கிரிப்டோகிராஃபிக் நாணயங்கள் அல்லது கிரிப்டோ காயின்கள் என்று அழைக்கப்படும் கிரிப்டோகரன்சிகள், ஒருவருக்கொருவர் உருவாக்கப்பட்டு வெளியிடப்படும் மெய்நிகர் நாணயங்கள் ஆகும். இந்த பணம் எந்தவொரு மத்திய வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்தின் அதிகாரத்திற்கும் உட்பட்டதல்ல. இது ஒரு சுதந்திரமான நாணயமாகும், இதன் மதிப்பு வாரத்தில் 7 நாட்களும், 24 மணி நேரமும் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது — இது ஒரு உண்மையான 24 மணி நேர சந்தையாகும். கிரிப்டோகரன்சிகள் பரவலாக்கப்பட்ட, தன்னாட்சி கணினி வலையமைப்புகளால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன.
ஆரம்பத்தில், இந்த டோக்கன்கள் அவற்றின் தற்போதைய நோக்கத்திற்காக வெளியிடப்படவில்லை. ஒரு குறிப்பிட்ட நெட்வொர்க்கிற்குள் உள்ள பல்வேறு நேரடிப் பரிமாற்றங்களை எளிதாக்குவதே அவற்றின் நோக்கமாக இருந்தது. இன்று, பல நிதி நிறுவனங்களால் கிரிப்டோகரன்சிகள் பணம் செலுத்தும் முறையாக முழுமையாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சந்தையில் அவற்றின் பங்கு இப்போது மறுக்க முடியாததாகிவிட்டது.
ஒரு கிரிப்டோகரன்சியின் வாழ்க்கைக் கட்டங்கள் யாவை?
- ஏவுதல் கட்டம்;
- வளர்ச்சிக் கட்டம்;
- முதிர்ச்சி நிலை;
- சரிவுக் கட்டம்.
ஒரு கிரிப்டோகரன்சியின் விலை வரலாறு என்பது, அதன் மதிப்பீட்டுத் தேதி வரை அந்த கிரிப்டோ சந்தையில் இருந்த காலத்தைக் குறிக்கிறது. இந்த வரலாற்றில் 4 முக்கிய கட்டங்கள் இருக்கலாம், அவை ஒரு பொருளின் வாழ்க்கைக் கட்டங்களுக்கு ஒத்திருக்கும்.
கிரிப்டோ மதிப்புகள் – பிளாக்செயின் என்றால் என்ன?
பிளாக்செயின் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் நடைபெறும் அனைத்து கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகளும் பதிவு செய்யப்படும் ஒரு தரவுத்தளம் ஆகும். இந்தத் தரவுத்தளம் பாதுகாப்பானது மற்றும் எந்தவொரு இடைத்தரகரின் உதவியும் இன்றி பல பயனர்களிடையே பகிரப்படுகிறது. இதன் மூலம், யார் வேண்டுமானாலும் அதன் நம்பகத்தன்மையைச் சரிபார்க்க முடியும். கிரிப்டோ சந்தையில், இது பரிவர்த்தனைகளைச் சரிபார்க்கும் ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட, தன்னாட்சி வலையமைப்பாகும்.
கிரிப்டோ விலைகள் எவ்வாறு நகர்கின்றன?
கிரிப்டோகரன்சிகள் என்பவை வங்கிகளாலோ அல்லது பெரிய நிதி நிறுவனங்களாலோ புழக்கத்தில் விடப்படும் கருவிகள் அல்ல. அவை, பயனர்களின் தேவை மற்றும் அவற்றை வெளியிடுபவர்களின் அளிப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் சந்தையில் இடம்பிடிக்கும் மெய்நிகர் கருவிகளாகும். எனவே, அவற்றின் விலை நகர்வுகள் பெரும்பாலும் தேவை மற்றும் அளிப்பு எனும் இயங்குமுறையைச் சார்ந்தே இருக்கின்றன.
கிரிப்டோ விலைகள் தேவை வலுவாக இருந்தால் உயரும். மாறாக, அளிப்பு வலுப்பெற்றால் அவை குறையும். இது ஒரு முதலீட்டாளர் கவனம் செலுத்த வேண்டிய காரணியாகும்.
கிரிப்டோகரன்சி ஒரு பாதுகாப்பான புகலிடமா?
கிரிப்டோகரன்சிகள் எந்தவொரு அடிப்படை மதிப்பாலும் ஆதரிக்கப்படாததால், அவை ஒரு பாதுகாப்பான புகலிடம் அல்ல. அமெரிக்க டாலர் மற்றும் தங்கத்தால் ஆதரிக்கப்படும் பிற நாணயங்களைப் போலல்லாமல், கிரிப்டோகரன்சிகள் இன்னும் எந்தவொரு குறிப்பிட்ட மதிப்பு சேமிப்புடனும் இணைக்கப்படவில்லை. சந்தையில் டோக்கன்களின் விலைகள், கிடைக்கக்கூடிய டோக்கன்கள் மற்றும் தேவையைப் பொறுத்து நகர்கின்றன. இருப்பினும், 21 மில்லியன் டோக்கன்கள் என்ற உச்சவரம்பைக் கொண்ட பிட்காயினைத் தவிர, மற்ற தளங்கள் தாங்கள் விரும்பும் அளவுக்கு டோக்கன்களை வெளியிடலாம்.
நேரடி Cryptocurrency விலைகள்
பைனான்ஸ் போன்ற தளங்கள், வர்த்தகர்கள் நிகழ்நேரக் காட்சியைப் பெறும் வகையில், கிரிப்டோ விலைகளைத் தொடர்ந்து வெளியிடுகின்றன. ஒரு கிரிப்டோவின் நேரடி விலையானது, அதன் விகிதம், சந்தை மதிப்பு, டோக்கனின் விலை போன்ற பல காரணிகளால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ஒரு கிரிப்டோவைப் பற்றிய பொருளாதாரச் செய்திகள் அதன் மதிப்பை கணிசமாகப் பாதிக்கக்கூடும், இதனால்தான் அதன் விலை நாள் முழுவதும் ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது.
கிரிப்டோ விலைகள்
உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கப்படும் கிரிப்டோகரன்சிகள்
பிட்காயின் மற்றும் எத்தேரியம் தவிர, சந்தையில் பல்வேறு பயன்பாடுகளைக் கொண்ட ஆயிரக்கணக்கான சொத்துக்கள் உள்ளன: டாலர் ஆதரவுடைய ஸ்டேபிள்காயின்கள், செயின்லிங்க் போன்ற ஆரக்கிள் நெறிமுறைகளின் டோக்கன்கள், ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் தளங்கள், பணம் செலுத்தும் அடுக்குகள். அவற்றின் விலைகள் எல்லா நேரத்திலும் மாறுகின்றன: துல்லியமான மதிப்பீடுகள் ஒரு உறைந்த கட்டுரையில் அல்ல, நிகழ்நேரத் தரவுகளில்தான் இருக்க வேண்டும். எனவே, கீழே உள்ள விட்ஜெட், தானாகவே புதுப்பிக்கப்படும் செயின்லிங்க் விலையை நிகழ்நேரத்தில் காட்டுகிறது:11,4900 $
எங்கள் பக்கம் ஆல்ட்காயின் விலைகள் செயல்திறன் குறித்த எந்த உத்தரவாதமும் இல்லாமல், முக்கிய நாணயக் குடும்பங்களையும் அவற்றின் செயல்பாடுகளையும் இது அலசி ஆராய்கிறது. பொன் விதி மாறாமல் அப்படியே இருக்கிறது: நேற்றைய உயர் சந்தை மதிப்பு நாளைக்கு எதற்கும் உத்தரவாதம் அளிக்காது, மேலும் ஒரு காலத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல நாணயங்கள் கிட்டத்தட்ட மறைந்துவிட்டன.
கிரிப்டோகரன்சி விலைகளில் ஏற்ற இறக்கங்களை ஏற்படுத்தும் காரணிகள் யாவை?
பல காரணிகள் கிரிப்டோகரன்சியின் மதிப்பில் ஏற்ற இறக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன:
- வரையறுக்கப்பட்ட அளிப்பு மற்றும் தேவை: ஒரு குறிப்பிட்ட கிரிப்டோகரன்சியை எவ்வளவு அதிகமான மக்கள் வாங்க விரும்புகிறார்களோ, அந்த அளவிற்கு அந்தக் கிரிப்டோகரன்சியின் மதிப்பு உயர்கிறது.
- பிளாக்செயினைப் பாதுகாக்க, மின்சார வடிவில் வழங்கப்படும் ஆற்றல்
- பிளாக்செயினின் சிரம நிலை
- நாணயத்தின் பயன் மற்றும் அதனைப் பயன்படுத்துவதும் சேமிப்பதும் எவ்வளவு எளிது
- பொதுமக்கள் அதன் மதிப்பை எவ்வாறு உணர்கிறார்கள்.
கிரிப்டோ விலைகளை உங்களால் கணிக்க முடியுமா?
இல்லை, இதற்கு மாறாகக் கூறுபவர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள். கிரிப்டோ விலைகள், எண்ணற்ற மற்றும் மிகவும் நிலையற்ற காரணிகளைச் சார்ந்துள்ளதால், உறுதியான நீண்ட கால எண் கணிப்பு எதுவும் இல்லை. ஆய்வாளர்கள் உறுதியான முடிவுகளை அல்ல, சூழ்நிலைகளையே வெளியிடுகிறார்கள்: அவர்களின் அனுமானங்கள் வட்டி விகிதங்கள், ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் சந்தைச் சுழற்சிகளுக்கு ஏற்ப மாறுகின்றன.
கட்டமைப்பு காரணிகளைக் கண்காணிப்பதே ஒரு சிறந்த அணுகுமுறையாகும்: நிறுவன ரீதியான ஏற்பு, ஐரோப்பிய MiCA ஒழுங்குமுறை போன்ற ஒழுங்குமுறைகளின் பரிணாம வளர்ச்சி, பிட்காயின் பாதியாக்கும் நிகழ்வுகள் (நெறிமுறையில் நிரல்படுத்தப்பட்ட, தேதி குறிப்பிடப்பட்ட நிகழ்வுகள்), தளங்களின் பணப்புழக்கம் மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட நிதிகளுக்குள் வரும் நிதிப் பாய்ச்சல்கள் ஆகியவை இதில் அடங்கும். இந்தக் கூறுகள், எதிர்கால விலைக்கு ஒருபோதும் உத்தரவாதம் அளிக்காமல், போக்குகள் மீது வெளிச்சம் பாய்ச்சுகின்றன.
பாரம்பரிய பகுப்பாய்வு முறைகளை அவற்றின் இயல்பிலேயே அணுகினால், அவை தொடர்ந்து பயனுள்ளதாகவே இருக்கின்றன: தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வு கிரிப்டோ விலை வரைபடங்களில் உள்ள போக்குகளையும் நிலைகளையும் கண்டறிகிறது, அதேசமயம் அடிப்படைப் பகுப்பாய்வு ஒரு வலையமைப்பின் உண்மையான செயல்பாட்டை மதிப்பிடுகிறது. இவ்விரண்டில் எதுவுமே இடரை முழுமையாக நீக்குவதில்லை. பல்வகைப்படுத்தலும், உங்களால் இழக்கக்கூடிய தொகைகளும் மட்டுமே பயனுள்ள பாதுகாப்பாக இருக்கின்றன.
கிரிப்டோகரன்சிகளைச் சேமிக்க எந்த வாலட் சிறந்தது?
கிரிப்டோகரன்சிகளின் இந்த அதிவேகமான காலகட்டத்தில், ஏராளமான வாலெட்டுகளும் தோன்றியுள்ளன. ஆனால், அவற்றுள் சில சிறந்தவையாகத் திகழ்கின்றன. தற்போதுள்ள மிகவும் நம்பகமான வாலெட்டுகளின் பட்டியல் இதோ:
- லெட்ஜர் நானோ எக்ஸ்
- ஜென்கோ
- லெட்ஜர் நானோ எஸ்
- ட்ரெஸர் ஒன்
- ட்ரெசர் டி.
கிரிப்டோகரன்சிகளை வாங்குவதற்கான குறிப்புகள்
கிரிப்டோ வாங்குவதற்கு முன், இந்த விஷயங்களை உன்னிப்பாகக் கவனியுங்கள்:
- முதலில், கிரிப்டோவில் முதலீடு செய்வதில் உள்ள அபாயங்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக, உங்கள் மூலதனத்தை இழக்கும் அபாயம், மோசடிகள்,…
- எந்தத் தளத்தைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்பதையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது முக்கியமானது, ஏனென்றால் அங்குதான் நீங்கள் உங்கள் வர்த்தகங்களை மேற்கொள்வீர்கள். நாம் முன்னரே பார்த்தது போல, Vantage கிரிப்டோவை வாங்குவதற்கு இதுவே சிறந்த தேர்வாகும்.
- நீங்கள் எவ்வளவு முதலீடு செய்வீர்கள் என்று யோசித்துக்கொண்டிருக்கலாம். கொள்கையளவில், விதி இதுதான்: “உங்கள் சேமிப்பில் 10/15%-க்கு மேல் கிரிப்டோகரன்சிகளில் முதலீடு செய்யாதீர்கள்.”
- நீங்கள் எந்த கிரிப்டோவைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்? இந்த ஆண்டிற்கான மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய கிரிப்டோக்களைப் பற்றி முன்னரே குறிப்பிட்டிருந்தோம். எனவே, உங்கள் முதலீடுகளைப் பன்முகப்படுத்திக்கொண்டே, இந்தக் கிரிப்டோக்களில் இருந்து நீங்கள் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
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கிரிப்டோ விலைகள் – கிரிப்டோவில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
ஒரு நிபுணரின் கூற்றுப்படி, இந்த ஆண்டு முதலீட்டாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்ப்பதால், இந்த ஆண்டு முதலீடு செய்வது ஒரு நல்ல யோசனையாக இருக்கும். இது ஒரு நிறுவனமயமாக்கல் கட்டத்தின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கும் என்றும் அவர் நம்புகிறார். பல நாடுகள் ஏற்கனவே பிட்காயினை ஒரு நாணயமாக அங்கீகரிக்கத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், மேலும் மேலும் பல நிறுவனங்கள் கிரிப்டோக்களை ஏற்றுக்கொள்ளும். இதனால், கிரிப்டோகரன்சிகள் நம்பகமான ஒரு கட்டண முறையாகப் பெருகி வருகின்றன.
இறுதியாக, மத்திய வங்கிகளால் (ஃபெட் மற்றும் ஈசிபி) நேரடியாக வெளியிடப்படும் டாலர் அல்லது யூரோவைப் போலல்லாமல், கிரிப்டோகரன்சி எந்தவொரு உயர் அதிகாரத்தையும் சார்ந்திருக்கவில்லை. பிட்காயினைப் பொறுத்தவரை, மைனர்கள்தான் புழக்கத்தில் உள்ள பிட்காயின்களின் எண்ணிக்கையை நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்க அனுமதிக்கின்றனர். அது 21 மில்லியன் BTC என்ற குறைந்தபட்ச அளவை அடையும் வரை இது தொடர்கிறது.
கிரிப்டோ விலைகளை எப்படிப் படிப்பது?
ஒரு கிரிப்டோ விலை என்பது அதன் மேற்கோளை விட மேலானது. இந்தப் பக்கத்தின் மேலே உள்ளதைப் போன்ற மேற்கோள் அட்டவணைகளில் கிடைக்கும் நான்கு தரவுப் புள்ளிகள், அதனைப் பற்றிய ஒரு சரியான புரிதலைத் தருகின்றன:
- விலைதளத்தைப் பொறுத்து டாலர்களிலோ அல்லது யூரோக்களிலோ காட்டப்படும் கடைசி வர்த்தக விலை. இதற்கு உலகளாவிய அளவில் ஒரே விலைப்புள்ளி இல்லாததால், இது ஒவ்வொரு தளத்திற்கும் சற்றே மாறுபடும்.
- 24 மணி நேர மாற்றம்வாரக்கணக்கிலான போக்கை ஒரே நாள் அழித்துவிடக்கூடிய, ஒருபோதும் மூடப்படாத சந்தையில், இந்த சமீபத்திய நகர்வை கவனத்துடன் ஆராய வேண்டும்.
- வர்த்தக அளவுஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட மொத்தத் தொகை. அதிக வர்த்தக அளவு, சந்தை எளிதில் பணமாக்கப்பட வேண்டியதைக் குறிக்கிறது; குறைந்த வர்த்தக அளவில் நகரும் விலை அதிக சந்தேகத்திற்குரியது.
- கிரிப்டோ சந்தை மூலதனம்விலையின் மதிப்பை, புழக்கத்தில் உள்ள அலகுகளின் எண்ணிக்கையால் பெருக்கினால் கிடைப்பது. இது இரண்டு கிரிப்டோக்களின் உண்மையான மதிப்பை ஒப்பிட உதவுகிறது; விலையை மட்டும் கொண்டு இதைச் செய்ய முடியாது — குறைந்த விலை கொண்ட ஒரு கிரிப்டோ கூட மிகப்பெரிய சந்தை மதிப்பைக் கொண்டிருக்க முடியும்.
பிட்காயின்களைச் சேர்க்கவும் ஆதிக்கத்தைஅதாவது, மொத்த கிரிப்டோ சந்தை மூலதனத்தில் அதன் பங்கு: ஒரு ஏற்றம் பெரும்பாலும் முதலீட்டாளர்கள் ஒப்பீட்டளவில் எச்சரிக்கையாகச் செயல்படுவதைக் குறிக்கிறது, அதே சமயம் ஒரு வீழ்ச்சி ஆல்ட்காயின்கள் மீதான ஆர்வத்தின் கட்டங்களுடன் சேர்ந்து வருகிறது. இந்தக் குறிகாட்டிகள் எதையும் முன்னறிவிப்பதில்லை: அவை விவரிக்கின்றன.
இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கத்திற்காக எழுதப்பட்டது, இது முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது. கிரிப்டோ சொத்துக்கள் அதிக ஆபத்து நிறைந்த முதலீடுகளாகும்: நீங்கள் உங்கள் முழு முதலீட்டையும் இழக்க நேரிடலாம்.
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