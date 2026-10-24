கிரிப்டோ வாலட்: வகைகள், பாதுகாப்பு மற்றும் சிறந்த தேர்வுகள் (2026)

A கிரிப்டோ பணப்பை உங்கள் கிரிப்டோ சொத்துக்களை வைத்திருக்கவும் பயன்படுத்தவும் உதவும் கருவிதான் வாலட். அது இல்லாமல், ஒரு பிட்காயினைக்கூட அனுப்பவோ, பெறவோ அல்லது செலவழிக்கவோ முடியாது. பரிவர்த்தனை நிலையங்களின் திவால்நிலை மற்றும் தொடர்ச்சியான ஹேக்கிங் சம்பவங்கள் செய்திகளில் இடம்பெறுவதால், கிரிப்டோவை எவ்வாறு சேமிப்பது என்பதைத் தீர்மானிப்பது, வசதிக்கான முடிவைப் போலவே ஒரு பாதுகாப்பு முடிவும் ஆகும். இந்த வழிகாட்டி, வாலட் என்றால் என்ன, அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது, கிடைக்கக்கூடிய பல்வேறு வகைகள், உங்களுக்கான வாலட்டை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது மற்றும் பின்பற்ற வேண்டிய பாதுகாப்புப் பழக்கவழக்கங்கள் ஆகியவற்றை விளக்குகிறது.
கிரிப்டோ வாலட் என்றால் என்ன? வரையறை
பரவலான நம்பிக்கைக்கு மாறாக, ஒரு பணப்பை செய்கிறது இல்லை கிரிப்டோகரன்சிகளைக் கொண்டுள்ளது. இவை நெட்வொர்க்கின் பரந்த பொதுப் பதிவேடான பிளாக்செயினில் மட்டுமே உள்ளன. அவற்றை நீங்கள் கட்டுப்படுத்த அனுமதிக்கும் அம்சத்தை வாலட் கொண்டுள்ளது: கிரிப்டோகிராஃபிக் விசைகள் உங்கள் முகவரிகளுடன் தொடர்புடையது. சாவிகளை வைத்திருப்பவர் மட்டுமே நிதியைச் செலவிட முடியும், வேறு யாரும் அல்ல.
உங்கள் பையில் உள்ள பணப்பையை விட, ஒரு வாலட் பெரும்பாலும் சாவிக்கொத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. ஒரு சாவி ஒரு கணக்கைத் திறக்கும்; சாவிக்கொத்தை தொலைத்துவிட்டால், நிதிகள் பிளாக்செயினில் தொடர்ந்து இருந்தாலும், அவற்றை அணுகும் வாய்ப்பை நீங்கள் இழந்துவிடுவீர்கள். இந்த வேறுபாடுதான், இந்த முழுச் சங்கிலியிலும் உங்கள் வாலட்டைப் பின்தேக்கம் செய்வது ஏன் மிக முக்கியமான படியாக இருக்கிறது என்பதை விளக்குகிறது.
கிரிப்டோ வாலட்டை இதனுடன் குழப்பிக் கொள்ளாதீர்கள் Apple கைப்பை or Google Wallet செயலி என்பது பணம் செலுத்தும் அட்டைகள் மற்றும் டிக்கெட்டுகளை நிர்வகிக்கும் ஒன்றாகும், இதற்கும் பிளாக்செயினுக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை. ஒரு கிரிப்டோகரன்சி வாலட் என்பது டிஜிட்டல் சொத்துக்களுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு மென்பொருள், ஒரு செயலி அல்லது ஒரு சாதனம் ஆகும்.
கிரிப்டோ வாலட் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
திறவுகோல் ஜோடி: பொது மற்றும் தனிப்பட்ட
ஒவ்வொரு பணப்பையும் ஒரு ஜோடி சாவிகளுடன் இணைந்தே இருக்கிறது. தேநீர் பொது விசை ஒரு கணக்கு எண் போல: அனைத்து அம்சங்களும் முகவரி நீங்கள் நிதி பெறுவதற்காகப் பகிர்வது அதிலிருந்து பெறப்படுகிறது. தேநீர் தனிப்பட்ட விசை ஒரு பரிவர்த்தனையில் கையொப்பமிடவும், அதன் மூலம் ஒரு செலவினத்திற்கு அங்கீகாரம் அளிக்கவும் பயன்படுத்தப்படும் இரகசியக் குறியீடு இதுவாகும். உங்கள் பிரைவேட் கீயை அறிந்தவர் உங்கள் கிரிப்டோ சொத்துக்களைக் கட்டுப்படுத்துவார்: அதை ஒருபோதும் யாருடனும் பகிராதீர்கள்.
குறியாக்கவியலின் மாயாஜாலம் ஒரு சமச்சீரற்ற தன்மையில் அடங்கியுள்ளது: உங்கள் தனிப்பட்ட திறவுகோலைப் பார்க்காமலேயே, ஒரு பரிவர்த்தனை அதைக் கொண்டு கையொப்பமிடப்பட்டது என்பதை யாராலும் சரிபார்க்க முடியும். இதுவே, இரகசியத்தை வெளிப்படுத்தாமலேயே நிதிகளின் உரிமையை நிரூபிக்க சாத்தியமாக்குகிறது.
மீட்பு சொற்றொடர்
காப்புப்பிரதிகளை எளிதாக்குவதற்காக, பெரும்பாலான வாலெட்டுகள் ஒரு கோப்பை உருவாக்குகின்றன. மீட்பு சொற்றொடர் BIP39 தரநிலையின்படி தரப்படுத்தப்பட்ட, 12 அல்லது 24 வார்த்தைகளைக் கொண்ட சொற்றொடர். இது உங்கள் அனைத்து தனிப்பட்ட சாவிகளின் படிக்கக்கூடிய வடிவமாகும். இதை வைத்திருக்கும் எவரும் எந்தவொரு சாதனத்திலும் உங்கள் வாலட்டை மீண்டும் உருவாக்க முடியும். இதை ஒரு காகிதத்தில் எழுதுங்கள், அல்லது உலோகத்தில் பொறித்து, பாதுகாப்பான இடத்தில் ஆஃப்லைனில் வைத்திருங்கள். ஒருபோதும் புகைப்படம், மின்னஞ்சல் அல்லது கிளவுடில் வைக்காதீர்கள்.
ஒரு பரிவர்த்தனையின் போது என்ன நடக்கிறது?
நீங்கள் கிரிப்டோவை அனுப்பும்போது, உங்கள் வாலட் அந்தப் பரிவர்த்தனையை உருவாக்கி, உங்கள் பிரைவேட் கீயைக் கொண்டு அதில் கையொப்பமிட்டு, பின்னர் அதை நெட்வொர்க்கில் ஒளிபரப்புகிறது. சரிபார்ப்பாளர்கள் அந்தக் கையொப்பத்தைச் சரிபார்த்து, அதை பிளாக்செயினில் பதிவு செய்கிறார்கள். அதன் பிறகு, உங்கள் இருப்பைக் காண்பிப்பதற்காக வாலட் லெட்ஜரை வினவுகிறது. நெட்வொர்க்கைப் பொறுத்து, கட்டணத்துடன் நடைபெறும் இந்த முழு செயல்முறைக்கும் சில வினாடிகள் முதல் பல நிமிடங்கள் வரை ஆகலாம்.
ஹாட் வாலட் மற்றும் கோல்ட் வாலட்: கிரிப்டோ வாலட்டின் வெவ்வேறு வகைகள்
வாலெட்டுகள் இரண்டு விதங்களில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன: இணையத்துடனான அவற்றின் இணைப்பு மற்றும் அதன் சாவிகளை வைத்திருக்கும் நபர்.
சூடான பணப்பைகள்
A சூடான பணப்பை இது இணையத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது: ஒரு மொபைல் செயலி, உலாவி நீட்டிப்பு அல்லது டெஸ்க்டாப் மென்பொருள். பணம் செலுத்துதல், பரிமாற்றம் செய்தல், பரவலாக்கப்பட்ட செயலிகளுடன் ஊடாடுதல் போன்ற சிறிய அளவிலான மற்றும் வழக்கமான பயன்பாட்டிற்கு இது வசதியானது. அதன் நிரந்தர இணைப்பு, தீம்பொருளின் விருப்பமான இலக்காகவும் இதை ஆக்குகிறது.
குளிர் பணப்பைகள்
A குளிர் பணப்பை தனிப்பட்ட சாவிகளை ஆஃப்லைனில் வைத்திருக்கிறது. மிகவும் பரவலான வகை இதுதான் வன்பொருள் பணப்பையைசாவியை ஒருபோதும் வெளிப்படுத்தாமல், பரிவர்த்தனைகளுக்கு உள்ளேயே கையொப்பமிடும் ஒரு பாதுகாப்பான சிப்பைக் கொண்ட, USB-ஸ்டிக் அளவுள்ள சாதனம். பரிவர்த்தனைகள் கணினி அல்லது தொலைபேசியிலிருந்து தொடங்கப்பட்டாலும், கையொப்பமிடும் செயல்பாடு PIN குறியீட்டால் பாதுகாக்கப்பட்டு, சாதனத்தின் உள்ளேயே நடைபெறுகிறது. சாதனம் தொலைந்துவிட்டால், மீட்புச் சொற்றொடர் உங்கள் நிதியை மீட்டெடுக்கும். சந்தையின் முன்னணித் தயாரிப்பு குறித்த விரிவான தகவல்கள் எங்களின் ஆழமான கட்டுரையில் இடம்பெற்றுள்ளன. லெட்ஜர் நானோ எக்ஸ் ஆய்வு.
காகித பணப்பைகள்
A காகித பணப்பை இதன் பொருள், உங்கள் சாவிகளை (keys) சில சமயங்களில் QR குறியீடுகளாக, பாதுகாப்பான இடத்தில் வைக்கப்பட்ட ஒரு காகிதத்தில் அச்சிடுவதாகும். இது இலவசமானது மற்றும் முழுமையாக ஆஃப்லைனில் இயங்கக்கூடியது, ஆனால் எளிதில் சேதமடையக்கூடியது: காகிதம் தொலைந்து போகலாம், எரிந்து போகலாம் அல்லது சேதமடையலாம், மேலும் ஒரே ஒரு முகவரி இருப்பதால் பகுதியளவு பணத்தை எடுப்பது சிக்கலாகிறது. பிட்காயினின் ஆரம்ப நாட்களில் பிரபலமாக இருந்த இந்தத் தீர்வு, தற்போது ஹார்டுவேர் வாலெட்டுகளுக்கு ஆதரவாக, ஆரம்பநிலையாளர்களுக்குப் பரிந்துரைக்கப்படுவதில்லை.
பரிவர்த்தனை தளங்கள் என்ன கொண்டுள்ளன
உங்கள் கிரிப்டோவை ஒரு பரிவர்த்தனை நிலையத்தில் விட்டு வைக்கும்போது, நீங்கள் ஒரு காவலர் வாலட்: இது உங்கள் சார்பாக சாவிகளை வைத்திருக்கும் ஒரு தளமாகும். இது மிகவும் எளிமையான தேர்வாகும், ஆனால் நீங்கள் அதன் பாதுகாப்பு மற்றும் நிதி நிலைத்தன்மையை முழுமையாகச் சார்ந்திருக்கிறீர்கள். நவம்பர் 2022-ல் FTX பரிவர்த்தனை நிலையம் சரிந்தது, அந்த அபாயத்திற்கு ஒரு கடுமையான நினைவூட்டலாக அமைந்தது: மில்லியன் கணக்கான வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் கையிருப்புகளுக்கான அணுகலை இழந்தனர். இதைப் பின்பற்றும் விதி: கணிசமான தொகைகள், நீங்கள் மட்டுமே சாவிகளை வைத்திருக்கும் ஒரு வாலட்டில் இருக்க வேண்டும்.
|வகை
|இணைப்பு
|சாவிகள் யாரிடம் உள்ளன?
|பாதுகாப்பு
|சிறந்த பயன்பாடு
|மொபைல் அல்லது வலை செயலி
|இணையம்
|நீங்கள்
|நடுத்தர
|தினசரி தொகைகள், கொடுப்பனவுகள்
|உலாவி நீட்டிப்பு
|இணையம்
|நீங்கள்
|நடுத்தர
|பரவலாக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள்
|வன்பொருள் பணப்பையை
|ஆஃப்லைன்
|நீங்கள்
|மிக அதிக
|நீண்ட கால சேமிப்பு
|காகித பணப்பையை
|ஆஃப்லைன்
|நீங்கள்
|உயர்ந்த ஆனால் உடையக்கூடிய
|ஆரம்பநிலைக்கு பரிந்துரைக்கப்படவில்லை
|பரிமாற்றக் கணக்கு
|இணையம்
|மேடை
|சேவை வழங்குநரைப் பொறுத்தது
|வர்த்தகம், சிறிய அளவுகள்
மிகவும் பிரபலமான கிரிப்டோ வாலெட்டுகள்
சந்தையானது, நன்கு நிலைபெற்ற சில நிறுவனங்களைச் சுற்றியே குவிந்துள்ளது. இந்தக் கண்ணோட்டம் ஒரு தரவரிசையோ அல்லது பரிந்துரையோ அல்ல: அம்சங்களை எப்போதும் உங்கள் சொந்தத் தேவைகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.
- பேரேடுஹார்டுவேர் வாலெட்டுகளில் முன்னணியில் இருக்கும் ஒரு பிரெஞ்சு நிறுவனம், அதன் பல செக்யூர்-சிப் மாடல்களில் USB மற்றும் சில மாடல்களில் புளூடூத் இணைப்பு வசதிகளை வழங்குகிறது. மேலும், அதன் மொபைல் செயலி மூலம் மிகப்பரந்த அளவிலான சொத்துக்களுடன் இது இணக்கமானது.
- Trezorதிறந்த மூல இடைமுகம் மற்றும் ஆஃப்லைனில் பரிவர்த்தனைகளைச் சரிபார்ப்பதற்கான உள்ளமைக்கப்பட்ட திரைகளைக் கொண்ட, ஹார்டுவேர் வாலட்டின் செக் நாட்டு முன்னோடி.
- MetaMaskஎத்தேரியம் மற்றும் இணக்கமான வலையமைப்புகளுக்கான முதன்மை உலாவி நீட்டிப்பு மற்றும் மொபைல் செயலி; பரவலாக்கப்பட்ட பயன்பாடுகளுக்கான நுழைவாயில்.
- நம்பிக்கை வால்லெட்பைனான்ஸ் சூழலமைப்பால் கையகப்படுத்தப்பட்டு, அதன் செயலி உலாவியில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு பல்வகை சொத்து மொபைல் செயலி.
- Coinbase Walletஅமெரிக்கப் பரிவர்த்தனை நிறுவனமான காயின்பேஸின் சுயப் பாதுகாப்பு வாலட்; இது பிளாட்ஃபார்ம் கணக்கிலிருந்து தனிப்பட்டது மற்றும் கணக்கு இல்லாமலேயே பயன்படுத்தக்கூடியது.
- நிறுவன பணப்பைகள்நிறுவனங்கள் மற்றும் பெரிய பங்குதாரர்களுக்காக, சிறப்பு வாய்ந்த பல-கையொப்பப் பாதுகாப்புத் தீர்வுகள் உள்ளன; இது குறித்த எங்கள் மதிப்பாய்வில் பிட்கோ வாலட் இந்த அணுகுமுறையை உள்ளடக்கியுள்ளது.
போலிகளைப் பற்றி எச்சரிக்கையாக இருங்கள்: நன்கு அறியப்பட்ட வாலெட்டின் பெயர் மற்றும் லோகோவை நகலெடுக்கும் போலி செயலிகள், புகாரளிக்கப்படுவதற்கு முன்பே ஆப் ஸ்டோர்களில் தொடர்ந்து வெளியிடப்படுகின்றன. மென்பொருளை எப்போதும் வெளியீட்டாளரின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள், செய்தியில் வரும் இணைப்பிலிருந்து ஒருபோதும் பதிவிறக்கம் செய்யாதீர்கள்.
உங்கள் கிரிப்டோ வாலட்டை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது
- பயன்பாட்டை வரையறுக்கவும்அடிக்கடி பரிவர்த்தனை செய்வதா அல்லது நீண்ட கால சேமிப்பா? முதல் தேவைக்கு ஹாட் வாலட்டும், இரண்டாவது தேவைக்கு ஹார்டுவேர் வாலட்டும் பொருந்தும். பல பயனர்கள் இவ்விரண்டையும் இணைத்துப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
- ஆதரிக்கப்படும் சொத்துக்களைச் சரிபார்க்கவும்எல்லா வாலட்டுகளும் எல்லா பிளாக்செயின்களையும் கையாள்வதில்லை. நீங்கள் வைத்திருக்கும் அல்லது வாங்கத் திட்டமிடும் கிரிப்டோக்களுடன் அதன் இணக்கத்தன்மையைச் சரிபார்க்கவும். வாங்க.
- திறந்த மூல மென்பொருளையும் அதன் முந்தைய சாதனைகளையும் ஆதரியுங்கள்.நீண்ட காலமாக நிறுவப்பட்ட, தணிக்கை செய்யப்பட்ட மற்றும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வாலட் ஏற்கனவே தாக்குதல் முயற்சிகளுக்கு உள்ளாகியுள்ளது. நற்பெயர் என்பது பல ஆண்டுகளாகக் கட்டமைக்கப்படுகிறது.
- மீட்பு அம்சங்களை மதிப்பாய்வு செய்யவும்ஒரு நிலையான மீட்பு சொற்றொடர், ஒரு துணை கடவுச்சொல்லைச் சேர்க்கும் வசதி, சாதனத்தைத் தொலைத்துவிட்டால் மற்ற பணப்பைகளுடன் இணக்கமான தன்மை.
- கட்டணங்களை ஒப்பிடுகவாலட் பொதுவாக இலவசமானது அல்லது ஒரு முறை வாங்கும் சேவையாகும்; உண்மையான கட்டணங்கள் என்பவை ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையிலும் வசூலிக்கப்படும் நெட்வொர்க் கட்டணங்களே ஆகும்.
- பயன்படுத்த எளிதாகதெளிவான இடைமுகம் தவறுகளைக் குறைக்கிறது, குறிப்பாக முதல் வாலட்டிற்கு.
கிரிப்டோகரன்சிகள், அவற்றின் முக்கிய வகைகள் மற்றும் அவற்றின் அபாயங்கள் பற்றிய ஒரு மேலோட்டத்திற்கு, எங்கள் வழிகாட்டியைப் பார்க்கவும். Cryptocurrencies.
கிரிப்டோவைப் பாதுகாப்பது எப்படி: பொன்னான விதிகள்
- மீட்பு சொற்றொடரை காகிதத்தில் எழுதவும்.ஆஃப்லைனில், இரண்டு பிரதிகளாகத் தனித்தனியாகச் சேமிக்கப்பட்டுள்ளன. புகைப்படம் இல்லை, கிளவுட் இல்லை, மின்னஞ்சல் இல்லை.
- அந்த சொற்றொடரை ஒருபோதும் பகிர வேண்டாம்எந்தவொரு முறையான ஆதரவு மையமோ, தளமோ, அல்லது 'தொழில்நுட்ப வல்லுநரோ' உங்களிடம் அதை ஒருபோதும் கேட்க மாட்டார்கள். இந்தக் கோரிக்கை ஒரு மோசடி என்பதற்கான மிக உறுதியான அறிகுறியாகும்.
- முகவரிகளைச் சரிபார்க்கவும்தீம்பொருளானது, நகலெடுத்து ஒட்டப்பட்ட முகவரியைத் தனது சொந்த முகவரியால் மாற்றிவிடக்கூடும். அனுப்புவதற்கு முன் முதல் மற்றும் கடைசி எழுத்துக்களைச் சரிபார்த்து, குறைந்த எண்ணிக்கையில் ஒரு சோதனை செய்து பார்க்கவும்.
- புதுப்பிக்கப்பட்டது உங்கள் ஹார்டுவேர் வாலட்டின் ஃபார்ம்வேர் மற்றும் உங்கள் செயலிகளை, அதிகாரப்பூர்வ மூலங்களிலிருந்து மட்டுமே பதிவிறக்கவும்.
- உங்கள் பங்குகளை வெளியிட வேண்டாம்உங்களுக்குச் சொந்தமானதை பகிரங்கமாக அறிவிப்பது உங்களை ஒரு இலக்காக மாற்றும்.
- சாதனத்தைப் பாதுகாக்கவும்குறியீட்டுப் பூட்டு, இணைக்கப்பட்ட கணக்குகளில் இரு காரணி அங்கீகாரம், பொது வலையமைப்புகளில் வைப்புத்தொகை.
- அந்த சொற்றொடரைக் கேட்கும் செயலிகளை நம்பாதீர்கள். ஒரு வாலட்டை 'சரிபார்ப்பது', 'திறப்பது' அல்லது 'ஒத்திசைப்பது' என்பது எப்போதுமே ஒரு மோசடியாகும்.
பாதுகாவலர் அல்லது பாதுகாவலர் அல்லாதவர்: உங்கள் சாவிகள் யார் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன?
மிக முக்கியமான வேறுபாடு தொழில்நுட்ப ரீதியானது அல்ல, மாறாக சட்ட ரீதியானது. ஒரு பாதுகாப்பற்றது வாலட், சாவிகளும் மீட்பு சொற்றொடரும் உங்களிடமே உள்ளன. தொலைவிலிருந்து யாராலும் உங்கள் நிதியை முடக்கவோ, தடுக்கவோ அல்லது பறிமுதல் செய்யவோ முடியாது; ஆனால் நீங்கள் தவறு செய்தால், உங்களுக்காக அவற்றை யாராலும் மீட்டுத் தரவும் முடியாது. காவலர் வாலட் விஷயத்தில், ஒரு மூன்றாம் தரப்பினர் உங்களுக்கான சாவிகளை வைத்திருக்கிறார்: நீங்கள் ஒரு கணக்கு மற்றும் கடவுச்சொல் மூலம் உங்கள் நிதியை அணுகுகிறீர்கள், மேலும் அந்த மூன்றாம் தரப்பினரின் நிதி நிலைத்தன்மை மற்றும் நேர்மையைச் சார்ந்திருக்கிறீர்கள்.
இந்த இரண்டு அணுகுமுறைகளும் வெவ்வேறு தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கின்றன. கஸ்டடி முறையானது, எதிர் தரப்பு இடர் என்ற விலையில், மறக்கப்பட்ட கடவுச்சொல்லை மீட்டெடுப்பதையும் அன்றாடப் பயன்பாட்டையும் எளிதாக்குகிறது. நான்-கஸ்டடி முறையானது முழுப் பொறுப்பையும் உங்கள் மீது சுமத்துகிறது: இதுவே ஹார்டுவேர் வாலெட்டுகள் மற்றும் பெரும்பாலான மொபைல் செயலிகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மாதிரியாகும். பல அனுபவமிக்க பயனர்கள், தங்களின் கையிருப்புகளின் அளவு மற்றும் பயன்பாடுகளைப் பொறுத்து, இவ்விரண்டிற்கும் இடையில் பிரித்துக் கொள்கிறார்கள்.
கிரிப்டோ வாலட்டின் மேம்பட்ட பயன்பாடுகள்
சேமிப்பகத்தைத் தாண்டி, ஒரு வாலட் என்பது முழுமையான பரவலாக்கப்பட்ட பயன்பாட்டுச் சூழலுக்கான நுழைவாயிலாகும். உங்கள் வாலட்டை ஒரு செயலியுடன் இணைப்பதன் மூலம், உங்களால் பின்வருவனவற்றைச் செய்ய முடியும்:
- இடமாற்று இடைத்தரகர் இல்லாத, பரவலாக்கப்பட்ட தளங்களில் உள்ள கிரிப்டோக்கள்;
- கடன் வழங்குதல் அல்லது பணப்புழக்க நெறிமுறைகளில் பங்கேற்கவும்உங்கள் மூலதனத்தை இழப்பதற்கான மிக உண்மையான அபாயங்களுடன்;
- NFT-களை வாங்கி வைத்திருங்கள்பிளாக்செயினால் சான்றளிக்கப்பட்ட தனித்துவமான டிஜிட்டல் டோக்கன்கள்;
- உங்கள் பங்கை ஒப்படைக்கவும் ப்ரூஃப்-ஆஃப்-ஸ்டேக் பிளாக்செயின்களில், குறிப்பிட்ட வாலெட்டுகளிலிருந்து.
ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட செயலியுடனான ஒவ்வொரு இணைப்பும், உங்கள் வாலட்டின் மீது அதற்கு ஒரு அனுமதியை வழங்குகிறது. கோரப்பட்ட அனுமதிகளை எப்போதும் மதிப்பாய்வு செய்யுங்கள், மேலும் நீங்கள் இனி பயன்படுத்தாதவற்றை வாலட்டின் அமைப்புகளிலிருந்தோ அல்லது பிரத்யேக கருவிகள் மூலமாகவோ தவறாமல் ரத்து செய்யுங்கள். மறக்கப்பட்ட ஒரு அனுமதியை மாதங்கள் கழித்துத் தவறாகப் பயன்படுத்த வாய்ப்புள்ளது.
ஒரு கிரிப்டோ வாலட்டின் விலை எவ்வளவு?
மென்பொருள் வாலெட்டுகள் இலவசமானவை. ஒரு ஹார்டுவேர் வாலெட்டின் விலை, அதன் மாடல் மற்றும் அம்சங்களான திரை, இணைப்பு வசதி, செயலி சேமிப்புத் திறன் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து பொதுவாக €50 முதல் €200 வரை இருக்கும். அது பாதுகாக்கும் தொகைகளைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, இது ஒரு நியாயமான முதலீடாகும். நாங்கள் சிறந்தவர்கள். நெட்வொர்க் கட்டணம்ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் செலுத்தப்படும் இந்தக் கட்டணங்கள், பிளாக்செயினின் சரிபார்ப்பாளர்களுக்குச் செலுத்தப்படுகின்றன; இவை நெட்வொர்க் மற்றும் அதன் செயல்பாட்டு வேகத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும், மேலும் வாலட் தயாரிப்பாளருக்குச் செல்வதில்லை. சில வாலட்கள் உள்ளமைக்கப்பட்ட ஸ்வாப் செயல்பாடுகளை வழங்குகின்றன, அவை பரிவர்த்தனை மாற்றத்தின் மீது ஒரு கமிஷனை எடுத்துக்கொள்கின்றன.
மொபைலில் வாலட்டை நிறுவுவது எப்படி
- அதிகாரப்பூர்வ செயலியைப் பதிவிறக்கவும் ஆப் ஸ்டோர் அல்லது கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரிலிருந்து, வெளியீட்டாளரைச் சரிபார்த்துப் பதிவிறக்கவும். ஆண்ட்ராய்டைப் போலவே ஐபோனிலும், வாலெட்டின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் உள்ள இணைப்பைப் பயன்படுத்தவும்.
- புதிய பணப்பையை உருவாக்கவும்செயலி உங்கள் முகவரியையும் மீட்பு சொற்றொடரையும் உருவாக்குகிறது.
- மீட்பு சொற்றொடரை எழுதி வைக்கவும் தாளில், சரியான வரிசைப்படி எழுதி, செயலியில் உறுதிப்படுத்தவும்.
- செயலியின் பாதுகாப்புகளை இயக்கவும்பின் குறியீடு, பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரம்.
- முழு சுழற்சியையும் சோதிக்கவும்: சிறிய தொகையைப் பெற்று, பின்னர் அதை அனுப்புங்கள். பெரிய தொகைகளை வாலட்டிற்கு மாற்றுவதற்கு முன், அதை எப்படிப் பயன்படுத்துவது என்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள்.
இதற்கு மாறாக, ஒரு குளிர் சேமிப்புச் சாதனம், தயாரிப்பாளரின் செயலி மூலமாகவே துவக்கப்படுகிறது: மீட்புச் சொற்றொடர் சாதனத்தின் சொந்தத் திரையில், ஆஃப்லைனில் காட்டப்படுவதால், இணைக்கப்பட்ட கணினியில் அது வெளிப்படுவது தவிர்க்கப்படுகிறது.
பிரான்சில் பணப்பைகள் மற்றும் வரிகள்
உங்கள் சொந்த வாலெட்டுகளில் உள்ள சொத்துக்களை வைத்திருப்பதற்கும் அவற்றுக்கிடையேயான பரிமாற்றங்களுக்கும் வரி விதிக்கப்படாது: சட்டப்பூர்வ பணத்திற்கு விற்பனை செய்வதற்கோ அல்லது பொருட்களை வாங்குவதற்கோ மட்டுமே வரி பொருந்தும். மறுபுறம், ஒரு வெளிநாட்டுத் தளத்தில் திறக்கப்பட்ட கணக்கு, எந்தச் செயல்பாடும் இல்லாதபோதும் கூட, ஒவ்வொரு ஆண்டும் அறிவிக்கப்பட வேண்டும். விற்பனையின் மூலம் கிடைக்கும் மூலதன ஆதாயங்கள், டிஜிட்டல் சொத்துக்களுக்கென உள்ள படிவத்தில் அறிவிக்கப்படுகின்றன. உங்கள் பரிவர்த்தனை வரலாற்றைப் பாதுகாத்து வையுங்கள்: வாலெட்டுகள் அதை ஏற்றுமதி செய்ய உங்களை அனுமதிக்கின்றன, இது நீங்கள் வரி தாக்கல் செய்யும்போது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
உங்கள் பணப்பையில் தவிர்க்க வேண்டிய தவறுகள்
- தவறான நெட்வொர்க்கில் கிரிப்டோவை அனுப்புதல்ஒரே சொத்து பல பிளாக்செயின்களில் இருக்க முடியும். இலக்கு வாலட் ஆதரிக்காத ஒரு நெட்வொர்க்கிற்கு அனுப்பும்போது, அந்த நிதியை அணுக முடியாமல் போகலாம்.
- முகவரியை ஒப்பந்தத்துடன் குழப்புதல்நீங்கள் தவறுதலாக நகலெடுக்கப்பட்ட வேறொரு எழுத்துச் சரம் அல்ல, மாறாகப் பெறும் முகவரியைத்தான் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.
- எல்லாவற்றையும் ஒரு தளத்தில் வைத்திருத்தல் எதிர் தரப்பு அபாயத்தைப் புரிந்து கொள்ளாமல்.
- பயன்படுத்தப்பட்ட ஹார்டுவேர் வாலட்டை வாங்குதல்முன்னரே கட்டமைக்கப்பட்ட அல்லது குறைபாடுள்ள சாதனம் உங்கள் பணத்தை வீணடிக்கக்கூடும். உற்பத்தியாளரிடமிருந்து புதிய மற்றும் சீல் இடப்பட்ட சாதனத்தை வாங்குங்கள்.
- தெரியாத ஒரு விஷயத்தில் உங்கள் வாக்கியத்தை உள்ளிடுவது 'சரிபார்ப்பு' அல்லது 'பங்கு' இணையதளம்.
- மீட்பு சொற்றொடரை இழத்தல்அது இல்லாமல், தொலைந்து போன அல்லது உடைந்த ஹார்டுவேர் வாலட் என்றால், அதில் உள்ள பணம் நிரந்தரமாகப் போய்விடும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்: உங்கள் கிரிப்டோ வாலட் கேள்விகள்
சிறந்த கிரிப்டோ வாலட் எது?
அனைவருக்கும் ஏற்ற சிறந்த வாலட் என்று எதுவும் இல்லை. நீண்ட கால சேமிப்பிற்கு, ஒரு ஹார்டுவேர் வாலட் மிக உயர்ந்த அளவிலான பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. அன்றாடப் பயன்பாட்டிற்கு, நன்கு அறியப்பட்ட ஒரு மொபைல் செயலியே போதுமானது. முக்கியமானது என்னவென்றால், உங்கள் சொத்துக்களுடன் இணக்கமான, நன்கு நிறுவப்பட்ட ஒரு கருவியைத் தேர்ந்தெடுப்பதும், அதன் காப்புப்பிரதியை (பேக்கப்) திறமையாகக் கையாள்வதும்தான்.
கிரிப்டோகரன்சிகளை வாங்க உங்களுக்கு கிரிப்டோ வாலட் தேவையா?
இல்லை: நீங்கள் கிரிப்டோகரன்சிகளை ஒரு பரிவர்த்தனைத் தளத்தில் நேரடியாக வாங்கி வைத்திருக்கலாம். இருப்பினும், அந்தச் சூழலில், சாவிகளை வைத்திருப்பது அந்தத் தளம்தான். உங்கள் சொத்துக்களை நீங்களே கட்டுப்படுத்த விரும்பும் தருணத்தில்தான் ஒரு தனிப்பட்ட வாலட் மீண்டும் பயனுள்ளதாகிறது.
வாலட் நீக்கப்பட்டால் உங்கள் கிரிப்டோவை இழக்க நேரிடுமா?
ஆம், உங்களிடம் மீட்பு சொற்றொடர் (recovery phrase) இல்லையென்றால். செயலி நீக்கப்பட்டாலோ அல்லது சாதனம் தொலைந்து போனாலோ, அந்த சொற்றொடரைப் பயன்படுத்தி ஒரு புதிய சாதனத்தில் வாலட்டை எப்போது வேண்டுமானாலும் மீட்டெடுக்கலாம். அது இல்லாமல், நிதிக்கான அணுகல் நிரந்தரமாக இழக்கப்படும்.
கிரிப்டோ வாலெட்டுகள் 100% பாதுகாப்பானவையா?
இல்லை. ஒரு ஹார்டுவேர் வாலட் சாவிகளை ஆஃப்லைனில் பாதுகாக்கிறது, ஆனால் மனிதத் தவறுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது: திருடப்பட்ட சொற்றொடர், மாற்றப்பட்ட முகவரி, குறைபாடுள்ள சாதனத்தை வாங்குவது போன்றவை. வாலட்டின் பாதுகாப்பு, அதன் தொழில்நுட்பத்தைப் போலவே உங்கள் டிஜிட்டல் பழக்கவழக்கங்களையும் சார்ந்துள்ளது.
ஒரு கிரிப்டோ வாலட்டில் பல கிரிப்டோகரன்சிகளை வைத்திருக்க முடியுமா?
ஆம், பெரும்பாலான நவீன வாலெட்டுகள் பல சொத்துக்களைக் கையாளும் திறன் கொண்டவை மற்றும் பல பிளாக்செயின்களையும் நிர்வகிக்கின்றன. இருப்பினும், நிதியை அனுப்புவதற்கு முன் ஒவ்வொரு நெட்வொர்க்குடனும் அதன் இணக்கத்தன்மையைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
உங்கள் பணப்பையை வரி அதிகாரிகளிடம் அறிவிக்க வேண்டுமா?
ஒரு தனிப்பட்ட பொறுப்பற்ற பணப்பையை அவ்வாறு அறிவிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. மறுபுறம், வெளிநாட்டுத் தளங்களில் திறக்கப்பட்ட கணக்குகள் அறிவிக்கப்பட வேண்டும், மேலும் அவற்றை விற்பனை செய்வதால் கிடைக்கும் மூலதன ஆதாயங்களுக்கு வரி விதிக்கப்படும்.
இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக மட்டுமேயானது மற்றும் இது முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது. கிரிப்டோ சொத்துக்கள் அதிக ஆபத்துள்ள முதலீடுகளாகும்: நீங்கள் உங்கள் முழுப் பங்கையும் இழக்க நேரிடலாம்.