கிரிப்டோகரன்சி: கிரிப்டோவுக்கான தொடக்க வழிகாட்டி (2026)

A Cryptocurrency பிட்காயின் (கிரிப்டோ-சொத்து என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) என்பது ஒரு மைய வங்கி அல்லது இடைத்தரகர் இல்லாமல் இயங்கும் ஒரு டிஜிட்டல் நாணயமாகும். இது பிளாக்செயின் எனப்படும் குறியாக்கவியல் மூலம் பாதுகாக்கப்படும் ஒரு பொதுப் பதிவேட்டால் இயக்கப்படுகிறது. 2009-ல் பிட்காயின் உருவாக்கப்பட்டதிலிருந்து, மிகவும் மாறுபட்ட பயன்பாடுகளுடன் ஆயிரக்கணக்கான கிரிப்டோகரன்சிகள் தோன்றியுள்ளன. இந்த வழிகாட்டி, முக்கிய கிரிப்டோகரன்சிகளின் நேரடி விலைகளை ஒன்றிணைத்து, அவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன, முக்கிய சொத்து வகைகள், அவற்றின் நன்மைகள் மற்றும் அபாயங்கள் ஆகியவற்றை விளக்குகிறது. மேலும், கிரிப்டோகரன்சியை வாங்குவது, அதைச் சேமிப்பது மற்றும் பிரான்சில் அதை அறிவிப்பது எப்படி என்பதையும் இது உள்ளடக்கியுள்ளது.
கிரிப்டோகரன்சி என்றால் என்ன? ஒரு எளிய வரையறை
ஒரு கிரிப்டோகரன்சி என்பது ஒரு டிஜிட்டல் சொத்து வங்கி வழியாகச் செல்லாமல், இணையம் மூலம் நேரடியாக இருவர் மதிப்பைப் பரிமாறிக்கொள்ள இது அனுமதிக்கிறது. மூன்று சிறப்பியல்புகள் இதை பாரம்பரியப் பணத்திலிருந்து வேறுபடுத்துகின்றன:
- இது பரவலாக்கப்பட்டதுமத்திய வங்கி எதுவும் இல்லை, எந்த அரசாங்கமும் இதை வெளியிடுவதோ கட்டுப்படுத்துவதோ இல்லை. வெளியீட்டு விதிகள் வலையமைப்பின் கணினி நிரலில் எழுதப்பட்டுள்ளன.
- இது ஒரு பிளாக்செயினில் இயங்குகிறது.ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையும் ஆயிரக்கணக்கான கணினிகளில் நகலெடுக்கப்பட்ட ஒரு பொதுப் பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்படுவதால், அதில் முறைகேடு செய்வது நடைமுறையில் சாத்தியமற்றது.
- இது குறியாக்கவியல் மூலம் பாதுகாக்கப்படுகிறதுஒவ்வொரு பயனரும் ஒரு இரகசியத் தனிப்பட்ட சாவியைக் கொண்டுள்ளனர், அதைக்கொண்டு மட்டுமே அவர்கள் தங்கள் நிதியைச் செலவிட முடியும்.
பிரான்சில், சட்டம் குறிப்பிடுவது டிஜிட்டல் சொத்துக்கள்ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இந்தச் சொல்லைப் பயன்படுத்தும் அதே வேளையில் கிரிப்டோ-சொத்துக்கள்அவை சட்டப்பூர்வமான பணத்தாள்கள் அல்ல; ஒரு வணிகர் அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டவர் அல்ல, மேலும் அவற்றின் மதிப்பு எந்தவொரு நிறுவனத்தாலும் உத்தரவாதம் அளிக்கப்படவில்லை. அது முற்றிலும் அளிப்பு மற்றும் தேவையைச் சார்ந்தது.
ஒரு சுருக்கமான வரலாறு: பிட்காயினிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான கிரிப்டோகரன்சிகள் வரை
2008 அக்டோபர் 31 அன்று, புனைப்பெயரைப் பயன்படுத்தும் ஒரு நபர் அல்லது குழு சடோஷி Nakamoto published a white paper describing a « peer-to-peer electronic cash system ». The first block of the Bitcoin network was created on January 3, 2009. The idea was to enable online payments without a trusted third party, in the wake of a financial crisis that had shaken confidence in banks.
மற்ற திட்டங்கள் தொடர்ந்தன. அவற்றுள் மிக முக்கியமான, Ethereum2015-ல் தொடங்கப்பட்ட இது, பிளாக்செயினில் தானாகவே இயங்கும் நிரல்களான ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்டுகளை அறிமுகப்படுத்தியது. அவை பரவலாக்கப்பட்ட நிதி, NFT-கள் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான புதிய டோக்கன்களுக்கு வழி வகுத்தன. ஆல்ட்காயின்கள் என்ற சொல், பிட்காயினைத் தவிர மற்ற அனைத்து கிரிப்டோகரன்சிகளையும் உள்ளடக்கியது.
நேரடி Cryptocurrency விலைகள்
கீழேயுள்ள அட்டவணை, சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட முக்கிய கிரிப்டோகரன்சிகளின் விலை மற்றும் 24 மணி நேர மாற்றத்தைக் காட்டுகிறது. தரவு தானாகவே புதுப்பிக்கப்படுகிறது: இது எழுதும் நேரத்தில் உறைந்துபோன மதிப்பை அல்ல, மாறாகக் கிடைக்கப்பெற்ற சமீபத்திய விலையைப் பிரதிபலிக்கிறது.
கிரிப்டோ சந்தை திறந்துள்ளது ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம், வாரம் ஒரு வாரம்முடிவு மணி இல்லாமல். எனவே விலைகள் ஒரே இரவில் அல்லது வார இறுதிகளில் கடுமையாக மாறக்கூடும். ஒவ்வொரு கிரிப்டோ பரிமாற்றகமும் அதன் சொந்த ஆர்டர் புத்தகத்தைப் பராமரிப்பதால், அவை ஒரு தளத்திலிருந்து மற்றொரு தளத்திற்குச் சற்று வேறுபடுகின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட நாணயத்தைப் பின்தொடர, அதற்கென அர்ப்பணிக்கப்பட்ட எங்கள் பக்கத்தைப் பார்க்கவும். கிரிப்டோகரன்சி விலைகள்.
ஆரம்பநிலையாளர்களுக்கு கிரிப்டோகரன்சி எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
பிளாக்செயின் என்பது பரிவர்த்தனைகளைத் தொகுப்புகளாகப் பதிவுசெய்யும் ஒரு தரவுத்தளம் ஆகும். தொகுதிகள்ஒவ்வொரு பிளாக்கும் முந்தைய பிளாக்கின் மறைகுறியீட்டு கைரேகையைக் கொண்டு ஒரு சங்கிலியை உருவாக்குகிறது. ஒரு பழைய பரிவர்த்தனையை மாற்றுவதற்கு, நெட்வொர்க்கின் பெரும்பாலான கணினிகளில் ஒரே நேரத்தில், அடுத்தடுத்த ஒவ்வொரு பிளாக்கையும் மீண்டும் கணக்கிட வேண்டியிருக்கும். நடைமுறையில், ஒரு பெரிய பிளாக்செயினில் இது சாத்தியமற்றது.
இந்தப் பதிவேடு ஒரே நிறுவனத்தின் சேவையகங்களில் சேமிக்கப்படவில்லை: இது ஆயிரக்கணக்கான தனித்தனி கணினிகளில் நகலெடுக்கப்படுகிறது. முனைகள்புதிய பரிவர்த்தனைகள் நெறிமுறையின் விதிகளுக்கு இணங்குகின்றனவா என்பதை ஒவ்வொன்றும் சரிபார்க்கிறது. எனவே, செயலிழப்பிற்கான மையப் புள்ளி எதுவும் இல்லை: ஒரு முனையம் செயலிழந்தாலும், வலையமைப்பு தொடர்ந்து இயங்கும்.
பொதுத் திறவுகோல்கள், தனிப்பட்ட திறவுகோல்கள் மற்றும் முகவரிகள்
ஒவ்வொரு பயனரும் ஒரு ஜோடி சாவிகளை வைத்திருக்கிறார்கள். தேநீர் பொது விசைமுகவரி பெறப்படும் இது, நிதியைப் பெறுவதற்காக நீங்கள் பகிரக்கூடிய ஒரு கணக்கு எண் போல செயல்படுகிறது. தனிப்பட்ட விசை ஒரு செலவினத்தில் கையொப்பமிடவும், அதன்மூலம் அதற்கு அங்கீகாரம் அளிக்கவும் பயன்படுத்தப்படும் இரகசியச் சாவி இதுவாகும். பிரைவேட் கீயை வைத்திருப்பவரே நிதிகளைக் கட்டுப்படுத்துவார்: அதை இழந்தால், உங்கள் கிரிப்டோவுக்கான அணுகலை இழப்பீர்கள்; அது திருடப்பட்டால், உங்கள் கிரிப்டோவும் திருடப்பட்டுவிடும். ஒரு பரிவர்த்தனையை ரத்து செய்வதற்கு வாடிக்கையாளர் சேவை மையம் எதுவும் இல்லை.
ஒருமித்த கருத்து: வேலைக்கான சான்று அல்லது பங்குக்கான சான்று
ஒரு மைய அதிகாரம் இல்லாமல், அனைத்து முனைகளும் பரிவர்த்தனைகளின் வரிசையை ஒப்புக்கொள்வதற்காக, ஒவ்வொரு பிளாக்செயினும் ஒரு முறையைப் பயன்படுத்துகிறது. ஒருமித்த வழிமுறைஇரண்டு முக்கியமானவை:
- வேலைக்கான சான்றுபிட்காயினால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சுரங்கத் ஒரு கணிதச் சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்குப் பெரும் கணினி ஆற்றல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதை முதலில் தீர்ப்பவர் அடுத்த பிளாக்கைச் சேர்த்து, புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட கிரிப்டோ வடிவில் வெகுமதியையும், பரிவர்த்தனைக் கட்டணங்களையும் பெறுகிறார். இந்த அமைப்பு மிகவும் பாதுகாப்பானது, ஆனால் இது அதிக அளவு மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.
- பங்குகளின் ஆதாரம்செப்டம்பர் 2022 முதல் எத்தேரியம், சோலானா மற்றும் கார்டானோ ஆகியவற்றால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சரிபார்ப்பவர்கள் lock up (« stake ») crypto as collateral to earn the right to validate blocks. If they cheat, part of their stake is confiscated. This system consumes a fraction of the energy of Proof of Work.
திட்டமிடப்பட்ட வெளியீடு: பாதியாக்கும் உதாரணம்
உருவாக்கப்படும் நாணயத்தின் அளவு நெறிமுறையால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. பிட்காயினுக்கு உச்சவரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 21 மில்லியன் அலகுகள்சுரங்கத் தொழிலாளியின் வெகுமதி தோராயமாக ஒவ்வொரு நான்கு வருடங்களுக்கும், அதாவது ஒவ்வொரு 210,000 பிளாக்குகளுக்கும் பாதியாகக் குறைக்கப்படுகிறது: இதுதான் அரைத்தடுப்பு. The last one took place in April 2024 and the next is expected around 2028. This programmed scarcity is why some compare Bitcoin to « digital gold ».
கிரிப்டோகரன்சியின் முக்கிய வகைகள்
Behind the word « crypto » lie assets with very different functions. Knowing them helps you avoid comparing things that cannot be compared.
பணம் செலுத்தும் கிரிப்டோக்கள் மற்றும் மதிப்பு சேமிப்புகள்
மதிப்பைப் பரிமாற்றம் செய்ய உருவாக்கப்பட்டது, அதுபோலவே விக்கிப்பீடியா (BTC)லைட்காயின் (LTC) அல்லது பிட்காயின் கேஷ் (BCH). பிட்காயின் இன்று அன்றாடப் பணப்பரிவர்த்தனை முறையாகக் கருதப்படுவதை விட, மதிப்பு சேமிப்பாகவே அதிகம் பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் அறிய, எங்கள் வழிகாட்டியைப் பார்க்கவும். Bitcoin வாங்க.
ஸ்மார்ட் ஒப்பந்த பிளாக்செயின்கள்
இவை, உருவாக்குநர்கள் பரவலாக்கப்பட்ட பயன்பாடுகளை உருவாக்கும் தளங்கள் ஆகும்: எதெரெம் (ETH), Solana (SOL), Cardano (ADA), Avalanche (AVAX) and BNB Chain. Their native token pays transaction fees (the « gas ») and, under Proof of Stake, secures the network. Our guide to எத்தேரியத்தில் முதலீடு செய்தல் அவற்றுள் மிகப்பெரியது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை விரிவாக விளக்குகிறது.
Stablecoins
A stablecoin கிரிப்டோகரன்சி என்பது, அதன் மதிப்பு ஒரு குறிப்புச் சொத்துடன், பெரும்பாலும் டாலர் அல்லது யூரோவுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு வகை கிரிப்டோகரன்சி ஆகும். USDT (டெதர்), USDC மற்றும் EURC ஆகியவை இதற்கு உதாரணங்கள். பெரும்பாலானவை, அவற்றை வெளியிடுபவரிடம் உள்ள நாணய இருப்புகள் மற்றும் அரசாங்கப் பத்திரங்களால் ஆதரிக்கப்படுகின்றன.
They serve as a « trading currency » on exchanges and as a temporary refuge from volatility. Their stability, however, depends on the quality and transparency of those reserves. Algorithmic stablecoins, which hold no real reserves, have already suffered spectacular collapses, such as TerraUSD in May 2022.
பயன்பாட்டு டோக்கன்கள் மற்றும் ஆளுகை டோக்கன்கள்
பயன்பாட்டு டோக்கன்கள் ஒரு சேவைக்கான அணுகலை வழங்குதல்: எடுத்துக்காட்டாக, ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்களுக்காக வெளிப்புறத் தரவு வழங்குநர்களுக்குப் பணம் செலுத்தும் செயின்லிங்க் (LINK). நிர்வாக டோக்கன்கள்UNI (Uniswap) அல்லது AAVE போன்றவை, ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட நெறிமுறை எவ்வாறு உருவாகிறது என்பது குறித்த வாக்களிக்கும் உரிமையை வழங்குகின்றன.
பரவலாக்கப்பட்ட நிதி (DeFi) டோக்கன்கள்
DeFi, வங்கிகள் இல்லாத நிதிச் சேவைகளை மீண்டும் உருவாக்குகிறது: வர்த்தகம், கடன் வழங்குதல், கடன் பெறுதல் மற்றும் வருமானம் தரும் தயாரிப்புகள் என இவை அனைத்தும் ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்டுகளால் இயக்கப்படுகின்றன. விளம்பரப்படுத்தப்படும் வருமானம் அதிகமாக இருக்கலாம், ஆனால் அதிலுள்ள அபாயங்களும் அதிகம்: குறியீட்டுக் குறைபாடுகள், ஹேக்கிங் மற்றும் டோக்கன் மதிப்புச் சரிவுகள்.
NFT கள்
NFT-கள் (மாற்ற முடியாத டோக்கன்கள்) என்பவை ஒரு கலைப்படைப்பு, ஒரு வீடியோ கேம் பொருள், ஒரு டிக்கெட் அல்லது ஒரு சான்றிதழ் போன்ற ஒரு டிஜிட்டல் பொருளின் உரிமையைச் சான்றளிக்கும் தனித்துவமான டோக்கன்கள் ஆகும். மற்ற எல்லா டோக்கன்களுக்கும் சமமான ஒரே ஒரு பிட்காயினைப் போலல்லாமல், ஒவ்வொரு NFT-யும் தனித்துவமானது மற்றும் ஒன்றுக்கொன்று மாற்ற முடியாதது.
தனியுரிமை மறைகுறியாக்கங்கள்
மோனெரோ (XMR) மற்றும் இச்கேஷ் (ZEC) ஆகியவை பரிவர்த்தனைகளின் தொகைகளையும் பங்கேற்பாளர்களையும் மறைக்கின்றன. பணமோசடி தடுப்புக் காரணங்களுக்காக, அவை பல ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட தளங்களிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளன.
மீம்காயின்கள் மற்றும் ஷிட்காயின்கள்
memecoinsடோஜ்காயின் (DOGE) அல்லது ஷிபா இனு (SHIB) போன்றவை நகைச்சுவைகள் அல்லது இணைய நிகழ்வுகளிலிருந்து பிறந்தன. அவற்றின் மதிப்பு ஏறக்குறைய முழுவதுமாக சமூகம் மற்றும் ஊகத்தின் அடிப்படையிலேயே உள்ளது. உண்மையான பயன்பாடு இல்லாத, பெரும்பாலும் அவற்றை உருவாக்கியவர்களை பணக்காரர்களாக்குவதற்காக உருவாக்கப்படும் டோக்கன்கள் 'ஷிட்காயின்கள்' என்று அழைக்கப்படுகின்றன: இவை 'ரக் புல்' மோசடிகளுக்கு முக்கிய களமாக உள்ளன, இதில் உருவாக்குபவர்கள் நிதியுடன் காணாமல் போய்விடுவார்கள்.
சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சிகள்
ஒரு கிரிப்டோவின் சந்தை மூலதனம் அதன் விலை என்பது புழக்கத்தில் உள்ள அலகுகளின் எண்ணிக்கையால் பெருக்கப்படுவதாகும். இது சந்தையில் அதன் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றிய ஒரு புரிதலை அளிக்கிறது. இந்தத் தரவரிசை தொடர்ந்து மாறுகிறது; தானாகவே புதுப்பிக்கப்படும் சந்தை மூலதனத்துடன் கூடிய சில முன்னணி கிரிப்டோகரன்சிகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
- விக்கிப்பீடியா (BTC)முதல் மற்றும் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி, இது பெரும்பாலும் டிஜிட்டல் தங்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. தற்போதைய சந்தை மதிப்பு: 1 616 551 953 119 $
- எதெரெம் (ETH): முன்னணி ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் பிளாக்செயின், DeFi மற்றும் NFT-களின் முதுகெலும்பு. தற்போதைய சந்தை மதிப்பு: 286 150 087 881 $
- BNB (BNB)பைனான்ஸ் சூழலமைப்பு மற்றும் BNB செயினின் டோக்கன். தற்போதைய சந்தை மதிப்பு: 97 254 660 760 $
- சோலனா (SOL): DeFi மற்றும் மீம்காயின்களுக்காகப் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வேகமான, குறைந்த கட்டண பிளாக்செயின். தற்போதைய சந்தை மதிப்பு: 47 361 $
- எக்ஸ்ஆர்பி (எக்ஸ்ஆர்பி)வேகமான சர்வதேசப் பணப்பரிவர்த்தனைகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு வலையமைப்பு. தற்போதைய சந்தை மதிப்பு: 82 273 806 300 $
- கார்டனோ (ADA)கல்விசார் அணுகுமுறையுடன் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டேக் பிளாக்செயின். தற்போதைய சந்தை மதிப்பு: 7 699 009 966 $
முக்கிய ஸ்டேபிள்காயின்களான USDT மற்றும் USDC ஆகியவை மிகப்பெரிய சந்தை மதிப்புகளில் இடம்பிடித்துள்ளன, ஆனால் அவற்றின் பங்கு வேறுபட்டது: அவை செயல்திறனை அல்ல, நிலைத்தன்மையையே நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. ஒரு பெரிய சந்தை மதிப்பு என்பது உத்தரவாதம் அல்ல: ஒரு காலத்தில் முதல் 10 இடங்களில் இருந்த பல கிரிப்டோக்கள் ஏறக்குறைய முற்றிலுமாக மறைந்துவிட்டன.
கிரிப்டோகரன்சியின் நன்மைகள்
- இடைத்தரகர்கள் இல்லாத பரிமாற்றங்கள்வங்கியின் உதவியின்றி, உலகின் எந்த மூலைக்கும், எந்த நேரத்திலும் நீங்கள் பணத்தை அனுப்பலாம். இது குறிப்பாக சர்வதேசப் பணப் பரிமாற்றங்களுக்கும், அல்லது வங்கி அமைப்பு சீர்குலைந்துள்ள நாடுகளுக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
- வெளிப்படையான, திட்டமிடப்பட்ட வழங்கல்வெளியீட்டு விதிகள் பொதுவானவை மற்றும் எந்தவொரு அரசியல் முடிவையும் சார்ந்திருக்கவில்லை. பிட்காயினின் உச்சவரம்பு, வரம்பற்ற பண உருவாக்கத்திலிருந்து அதைப் பாதுகாக்கிறது.
- உங்கள் நிதிகள் மீதான கட்டுப்பாடுதனிநபர் பணப்பை மூலம், பயனர் எந்தவொரு நிறுவனத்தையும் சார்ந்திருக்காமல் தனது சொந்த சொத்துக்களை வைத்திருக்கிறார்.
- புதுமையின் சூழல் அமைப்புதிறன்மிகு ஒப்பந்தங்கள், பரவலாக்கப்பட்ட நிதி, உண்மையான சொத்துக்களை டோக்கனாக்குதல் மற்றும் நிரல்படுத்தக்கூடிய கொடுப்பனவுகள்.
- ஒரு பல்வகைப்படுத்தல் சொத்துமுதலீட்டுத் தொகுப்பின் ஒரு சிறிய பங்கிற்கு, சில முதலீட்டாளர்கள் கிரிப்டோகரன்சியை ஒரு பல்வகைப்படுத்தியாகக் கருதுகின்றனர். இருப்பினும், சமீபத்திய ஆண்டுகளில் பங்குகளுடனான அதன் தொடர்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
கிரிப்டோகரன்சியின் குறைபாடுகளும் அபாயங்களும்
பிரான்சின் நிதி கட்டுப்பாட்டாளர், Autorité des marchés financiers (AMF), மற்றும் Banque de France ஆகியவை கிரிப்டோ-சொத்துக்கள் என்று தொடர்ந்து எச்சரிக்கின்றன. மிகவும் அதிக ஆபத்துள்ள முதலீடுகள். முக்கிய அபாயங்கள் பின்வருமாறு:
- தீவிர நிலையற்ற தன்மைபிட்காயின் உட்பட, 50% முதல் 80% வரையிலான சரிவுகள் மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்ந்துள்ளன, மேலும் சிறிய கிரிப்டோக்கள் அவற்றின் மதிப்பை ஏறக்குறைய முழுமையாக இழக்கக்கூடும்.
- உத்தரவாத மதிப்பு இல்லைபெரும்பாலான கிரிப்டோக்களுக்கு வருமானமோ அல்லது உண்மையான சொத்துக்களோ இருப்பதில்லை. அவற்றின் விலை, நம்பிக்கை மற்றும் பயன்பாட்டைச் சார்ந்தே நிலைத்திருக்கிறது.
- தள ஆபத்துநவம்பர் 2022-ல் FTX நிறுவனத்திற்கு ஏற்பட்டதைப் போன்ற பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய திவால் நடவடிக்கைகள், மில்லியன் கணக்கான வாடிக்கையாளர்களின் நிதியை இழக்கச் செய்தன.
- ஹேக்குகள் மற்றும் தவறுகள்திருடப்பட்ட தனிப்பட்ட சாவி அல்லது தவறாகத் தட்டச்சு செய்யப்பட்ட முகவரி என்பது, பரிகாரமே இல்லாத ஒரு நிரந்தர இழப்பாகும்.
- மோசடிபோலி முதலீட்டுத் தளங்கள், உத்தரவாதமான வருமானம் குறித்த வாக்குறுதிகள், பொதுப் பிரமுகர்களைப் போல் ஆள்மாறாட்டம் செய்தல். AMF அங்கீகரிக்கப்படாத தளங்களின் கறுப்புப் பட்டியலை வெளியிடுகிறது.
- சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு வேலைக்கான சான்று, தொடர்ச்சியான விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகிறது.
- ஒழுங்குமுறை நிச்சயமற்ற தன்மைகுறிப்பாக ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு வெளியே.
கிரிப்டோகரன்சி விலைகள் ஏன் இவ்வளவு நிலையற்றதாக இருக்கின்றன?
கிரிப்டோ சந்தை ஒரு புதிய சந்தையாகும், இது 24 மணி நேரமும் திறந்திருக்கும் மற்றும் சில்லறை, ஊக வணிக முதலீட்டாளர்களின் ஆதிக்கத்தில் உள்ளது. ஒழுங்குமுறைகள், திவால்நிலைகள், மத்திய வங்கியின் முடிவுகள் அல்லது ஒரு சமூக ஊடக அறிவிப்புப் பதிவு கூட விலைகளை பத்து சதவிகிதம் வரை மாற்றக்கூடும். பல தளங்கள் வழங்கும் கடன் வசதி இந்த ஏற்ற இறக்கங்களை அதிகரிக்கிறது: ஒரு சரிவின் போது, தொடர்ச்சியான பணமாக்கல்கள் வீழ்ச்சியை வேகப்படுத்துகின்றன. ஒரு முதலீட்டாளருக்குக் கிடைக்கும் பாடம் என்னவென்றால், நீங்கள் முழுமையாக இழக்கத் தயாராக இருக்கும் தொகையை மட்டுமே முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
கிரிப்டோகரன்சி ஒரு நல்ல முதலீடா? முதலீடு செய்வதற்கான வழிகள்
வெவ்வேறு அளவிலான இடர் மற்றும் சிக்கல்களுடன், கிரிப்டோவில் முதலீடு செய்வதற்குப் பல வழிகள் உள்ளன. கிரிப்டோகரன்சி ஒரு நல்ல முதலீடா என்பது உங்கள் இலக்குகள், கால அளவு மற்றும் இடர் தாங்கும் திறன் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது: இது மிகவும் ஊக வணிகம் சார்ந்த ஒரு சொத்து வகையாகவே நீடிக்கிறது. ஒரு விரிவான உத்திக்கு, கிரிப்டோகரன்சியில் முதலீடு செய்வதற்கான எங்கள் வழிகாட்டியைப் பார்க்கவும்.
- கிரிப்டோவை நேரடியாக வாங்கவும் ஒரு கிரிப்டோ பரிவர்த்தனை தளம் மூலமாகவோ அல்லது ஒரு தரகர் மூலமாகவோ வாங்கி, பின்னர் அதை அந்தத் தளத்திலோ அல்லது தனிப்பட்ட வாலட்டிலோ வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
- பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்தவும்பிட்காயின் அல்லது எத்தேரியம் ஆதரவு பெற்ற ETNகள் அல்லது ETPகள், ஒரு பத்திரக் கணக்கிலிருந்து கிடைக்கின்றன. தனிப்பட்ட சாவிகளை நிர்வகிக்காமல் விலை நகர்வுகளை நீங்கள் கைப்பற்றலாம், ஆனால் நிர்வாகக் கட்டணங்களைச் செலுத்த வேண்டும்.
- துறை சார்ந்த நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யுங்கள்பட்டியலிடப்பட்ட பரிமாற்றகங்கள், மைனர்கள் அல்லது பிட்காயினை வைத்திருக்கும் நிறுவனங்கள். அப்போது, அந்த நிறுவனத்தின் சொந்த இடரையும் நீங்கள் ஏற்கிறீர்கள்.
- டெரிவேட்டிவ் (CFD-கள், ஃபியூச்சர்ஸ்): இவை அனுபவம் வாய்ந்த முதலீட்டாளர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டவை, ஏனெனில் லீவரேஜ் விரைவான, பெரும் இழப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
விவேகத்தின் சில விதிகள்
- ஒரு உறுதிமொழியை மட்டும் சமர்ப்பிக்கவும் சிறிய பங்கு நீங்கள் ஒரு அவசர கால நிதியை உருவாக்கியவுடன், உங்கள் சேமிப்பை கிரிப்டோவிற்கு மாற்றவும்.
- முதலீடு படிப்படியாகஉதாரணமாக, உங்கள் நுழைவு விலையைச் சீராக்குவதற்கு, மாதாந்திர தொடர் கொள்முதல்கள் மூலம்.
- மிகவும் நிலைபெற்ற கிரிப்டோக்களை விரும்புங்கள் எச்சரிக்கையாக விரைவான ஆதாயங்களை உறுதியளிக்கும் டோக்கன்கள்.
- உங்கள் மீட்புக்கான சொற்றொடரை ஒருபோதும் பகிராதீர்கள், மேலும் சமூக ஊடகங்களில் உங்களைத் தொடர்புகொள்ளும் முன்பின் தெரியாத ஒருவரின் ஆலோசனையின் பேரில் ஒருபோதும் முதலீடு செய்யாதீர்கள்.
- உங்கள் வருமான வரி அறிக்கைக்காக, ஒவ்வொரு கொள்முதல் மற்றும் ஒவ்வொரு விற்பனையையும் பதிவு செய்து வைக்கவும்.
பிரான்சில் கிரிப்டோகரன்சியை வாங்குவது எப்படி
உரிமம் பெற்ற கிரிப்டோ பரிமாற்றகத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் மிக்கா (கிரிப்டோ-சொத்துக்களுக்கான சந்தைகள்) ஒழுங்குமுறை டிசம்பர் 30, 2024 அன்று நடைமுறைக்கு வந்ததிலிருந்து, கிரிப்டோ-சொத்து சேவை வழங்குநர்கள் கிரிப்டோ-சொத்து சேவை வழங்குநர் உரிமத்தை (CASP) பெற வேண்டியிருந்தது. இந்த உரிமம் அவர்களை ஐரோப்பிய ஒன்றியம் முழுவதும் செயல்பட அனுமதிக்கிறது.
பிரான்சில், அந்நாட்டின் நிதி ஒழுங்குமுறை ஆணையமான AMF-இல் முன்னர் PSAN ஆகப் பதிவுசெய்யப்பட்ட தளங்கள், 2026-ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதி வரை ஒரு மாற்றக் காலத்தின் பலனைப் பெற்றன. ஒரு கணக்கைத் திறப்பதற்கு முன், அந்தத் தளம் AMF-ஆல் வெளியிடப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழங்குநர்களின் பட்டியலில் அல்லது ஐரோப்பியப் பத்திரங்கள் மற்றும் சந்தைகள் ஆணையத்தின் பதிவேட்டில் இடம்பெற்றுள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.
முதல் கொள்முதலின் படிகள்
- ஒரு கணக்கைத் திறக்கவும் மேலும் உங்கள் அடையாளத்தைச் சரிபார்க்கவும்: அடையாள ஆவணம் மற்றும் முகவரிச் சான்று. ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட தளங்களில் இந்த நடவடிக்கை கட்டாயமாகும்.
- யூரோக்களை டெபாசிட் செய்யவும் SEPA பரிமாற்றம் அல்லது வங்கி அட்டை மூலம்.
- கிரிப்டோ மற்றும் தொகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும், comparing fees: commission, the gap between buy and sell prices (the « spread ») and withdrawal fees.
- ஆர்டர் வைக்கவும்சந்தை விலையில் அல்லது வரம்பு விலையில்.
- சேமிப்பகத்தை முடிவு செய்யுங்கள்கிரிப்டோவை தளத்திலேயே விட்டுவிடுங்கள் அல்லது உங்கள் சொந்த வாலெட்டிற்கு மாற்றிக்கொள்ளுங்கள்.
எங்கள் ஒப்பீடு கிரிப்டோகரன்சியை வாங்குவதற்கான சிறந்த கிரிப்டோ பரிமாற்றங்கள் தளங்களையும் தேர்வு அளவுகோல்களையும் விரிவாக மதிப்பாய்வு செய்கிறது.
கிரிப்டோகரன்சியைப் பாதுகாப்பாகச் சேமிப்பது எப்படி: ஒரு கிரிப்டோ வாலட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பது
A கிரிப்டோ பணப்பை இது கிரிப்டோகரன்சிகளைத் தன்னகத்தே கொண்டிருப்பதில்லை; அவை பிளாக்செயினில் நிலைத்திருக்கும், ஆனால் அவற்றைச் செலவழிக்க அனுமதிக்கும் சாவிகளை மட்டுமே கொண்டுள்ளது. இதில் மூன்று முக்கிய வகைகள் உள்ளன:
- பாதுகாப்பு (பரிமாற்ற) பணப்பைகள்: the platform keeps the keys for you. This is simple, but you depend on its solvency. Hence the saying: « not your keys, not your coins ».
- மென்பொருள் பணப்பைகள் (ஹாட் வாலெட்டுகள்)மொபைல் செயலிகள் அல்லது உலாவி நீட்டிப்புகளில் நீங்கள் விசைகளை வைத்திருக்க வேண்டும். அவை வசதியானவை, ஆனால் இணையத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
- வன்பொருள் பணப்பைகள் (குளிர் பணப்பைகள்)சாவிகளை ஆஃப்லைனில் வைத்திருக்கும் பௌதீக சாதனங்கள். அதிக எண்ணிக்கையிலான சாவிகளுக்கு இதுவே மிகவும் பாதுகாப்பான தீர்வாகும்.
நீங்கள் ஒரு தனிப்பட்ட பணப்பையை உருவாக்கும்போது, ஒரு மீட்பு சொற்றொடர் 12 அல்லது 24 வார்த்தைகள் கொண்ட ஒரு கோப்பு உருவாக்கப்படும். அது உங்கள் நிதிக்கான அணுகலை மீட்டெடுக்கிறது. அதை ஒரு தாளில் எழுதி, பாதுகாப்பான இடத்தில் ஆஃப்லைனில் வைத்திருங்கள், மேலும் அதை ஒருபோதும் யாருடனும் பகிராதீர்கள். எந்தவொரு முறையான ஆதரவுக் குழுவும் அதை உங்களிடம் ஒருபோதும் கேட்காது.
கிரிப்டோகரன்சி, பங்குகள் அல்லது தங்கம்: இவற்றுக்கிடையிலான வேறுபாடுகள் என்ன?
கிரிப்டோகரன்சிகள் பெரும்பாலும் பாரம்பரிய முதலீடுகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. இருப்பினும், அவற்றின் தன்மை மிகவும் வேறுபட்டது:
|அளவுகோல்
|cryptocurrency
|பங்கு
|தங்கம்
|நீங்கள் வைத்திருப்பது
|பிளாக்செயினில் உள்ள ஒரு டிஜிட்டல் டோக்கன்
|ஒரு நிறுவனத்தின் பங்கு
|ஒரு பௌதீக உலோகம் அல்லது ஒரு பிணையப் பத்திரம்
|மதிப்பின் ஆதாரம்
|தத்தெடுப்பு, பற்றாக்குறை, வலையமைப்பின் பயன்பாடு
|நிறுவனத்தின் வருவாய் மற்றும் ஈவுத்தொகை
|பற்றாக்குறை, தொழில்துறை தேவை மற்றும் பாதுகாப்பான புகலிட நிலை
|வர்த்தக நேரம்
|24/7
|வாரநாள் பரிமாற்ற அமர்வுகள்
|கிட்டத்தட்ட தொடர்ச்சியான உலகளாவிய சந்தை
|மாறும்
|மிக அதிக
|நடுத்தர முதல் உயர் வரை
|இயல்பான
|கட்டுப்பாடு
|சமீபத்திய (ஐரோப்பாவில் MICA)
|நீண்டகால மற்றும் கடுமையான
|கருவியைப் பொறுத்து மேற்பார்வையிடப்படுகிறது
|இடைத்தரகர் தோல்வியுற்றால் பாதுகாப்பு
|சொத்துக்களுக்கு பொது உத்தரவாதம் இல்லை
|பிரிக்கப்பட்ட சொத்துக்கள் மற்றும் இழப்பீட்டுத் திட்டம்
|வைத்திருக்கும் முறையைப் பொறுத்தது
ஒரு பங்கு, ஒரு நிறுவனத்தின் இலாபத்தில் உங்களுக்கு ஒரு பங்கைப் பெற உரிமை அளிக்கிறது, இது அதன் முடிவுகளிலிருந்து அதன் மதிப்பைக் கணக்கிட உதவுகிறது. பெரும்பாலான கிரிப்டோகரன்சிகள் எந்த வருமானத்தையும் ஈட்டுவதில்லை. அவற்றின் விலை, நாளை மற்ற வாங்குபவர்கள் எவ்வளவு பணம் செலுத்தத் தயாராக இருப்பார்கள் என்பதைப் பொறுத்தே அமைகிறது. இதுவே அவற்றின் மதிப்பீட்டை மிகவும் கடினமாக்குகிறது மற்றும் அவற்றின் விலைகளை மிகவும் நிலையற்றதாக ஆக்குகிறது.
தொடக்கநிலையாளர்களின் பொதுவான தவறுகள்
- பேரானந்த அலையில் வாங்குதல்பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய ஏற்றத்திற்குப் பிறகு நுழைந்து, அடுத்த சரிவின்போது பீதியில் விற்பது.
- ஒரு சிறிய கிரிப்டோ மீது எல்லாவற்றையும் பந்தயம் கட்டுவது மிகப்பெரிய ஆதாயத்தை எதிர்பார்த்து. முந்தைய சுழற்சிகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பெரும்பாலான டோக்கன்கள் அவற்றின் மதிப்பின் பெரும்பகுதியை இழந்தன.
- நெம்புகோல் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் புரிந்து கொள்ளாமல் அதைப் பயன்படுத்துதல்ஒரு சில சதவீத நகர்வு கூட ஒரு வர்த்தக நிலையை விற்றுவிடப் போதுமானதாக இருக்கும்.
- பாதுகாப்பைப் புறக்கணித்தல்மீண்டும் பயன்படுத்தப்பட்ட கடவுச்சொல், இரு காரணி அங்கீகாரம் இல்லாமை, உங்கள் தொலைபேசியில் புகைப்படமாகச் சேமிக்கப்பட்ட மீட்புச் சொற்றொடர்.
- Trusting an « advisor » met online உறுதியான வருமானத்தை வாக்குறுதியளிப்பவர்கள். AMF-க்குத் தெரிவிக்கப்படும் மோசடிகளின் வழக்கமான முறை இதுதான்.
- வரிகளைப் புறக்கணித்தல்உங்கள் பரிவர்த்தனை வரலாற்றைப் பராமரிக்கத் தவறினாலோ அல்லது உங்கள் வெளிநாட்டுக் கணக்குகளை அறிவிக்கத் தவறினாலோ, நீங்கள் வரி மறுமதிப்பீடுகள் மற்றும் அபராதங்களுக்கு உள்ளாவீர்கள்.
பிரான்சில் கிரிப்டோகரன்சி வரிவிதிப்பு
அவ்வப்போது முதலீடு செய்யும் ஒரு தனிநபரைப் பொறுத்தவரை, டிஜிட்டல் சொத்துக்களின் மீதான மூலதன ஆதாயங்களுக்கான விதிமுறை (பிரெஞ்சு பொது வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 150 VH bis) சில கொள்கைகளின் அடிப்படையிலேயே உள்ளது:
- சட்டப்பூர்வ பணத்திற்கான பரிவர்த்தனைகள் மட்டும் (யூரோக்கள், டாலர்கள்) அல்லது ஒரு பொருள் அல்லது சேவைக்கு ஈடாகப் பரிமாற்றம் செய்யப்படும்போது வரி விதிக்கப்படுகிறது. ஒரு கிரிப்டோவை மற்றொரு கிரிப்டோவிற்குப் பரிமாற்றம் செய்யும்போது, அந்தப் பரிமாற்றத்தின் நேரத்தில் வரி விதிக்கப்படுவதில்லை.
- மூலதன ஆதாயம் இதற்கு உட்பட்டது சீரான வரி (ஒற்றை சீரான விகித வரி விதிப்பு)12.8% வருமான வரி, அதனுடன் சமூகப் பங்களிப்புகள் சேர்த்து மொத்தம் 30%. முற்போக்கு வருமான வரி முறையைத் தேர்ந்தெடுப்பது சாத்தியமாகும்.
- அகற்றல்கள் யாருடைய மொத்த ஆண்டுத் தொகை €305-ஐ தாண்டாது விலக்கு அளிக்கப்படுகின்றன.
- மூலதன ஆதாயங்கள் படிவத்தில் அறிவிக்கப்படுகின்றன 2086மேலும், வெளிநாட்டுத் தளங்களில் உள்ள கணக்குகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் (படிவம்). 3916-பிஸ்), அபராதம் விதிக்கப்படும்.
மைனிங், ஸ்டேக்கிங் அல்லது வழக்கமான வர்த்தகச் செயல்பாடு போன்றவை பிற விதிமுறைகளின் கீழ் வரலாம். நிதிச் சட்டங்களுக்கு ஏற்ப விதிகளும் கட்டணங்களும் மாறும்: தாக்கல் செய்வதற்கு முன், நடைமுறையில் உள்ள விதிமுறையை impots.gouv.fr இல் சரிபார்க்கவும், மேலும் உங்கள் நிலைமை சிக்கலானதாக இருந்தால் தொழில்முறை உதவியைப் பெறவும்.
முக்கிய கருத்துகள்: ஃபோர்க், ஸ்டேபிள்காயின், மைனர் அல்லது டெவலப்பர்
முட்கரண்டி என்றால் என்ன?
A போர்க் is a modification of a blockchain’s rules. If it is backward compatible (a « soft fork »), the network remains one. If it is not (a « hard fork ») and part of the community refuses the change, the chain splits into two distinct cryptocurrencies. Ethereum Classic was born this way in 2016, after the hack of The DAO project. Bitcoin Cash came into being in 2017, following a disagreement over Bitcoin’s block size.
மைனர், வேலிடேட்டர் அல்லது டெவலப்பர்: இவற்றுக்கிடையிலான வேறுபாடுகள் யாவை?
தி சுரங்கத் (பணிச் சான்றின் கீழ்) அல்லது வேலிடேட்டர் (ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டேக் கீழ்) நெட்வொர்க்கை இயங்க வைக்கிறது: அவர்கள் பரிவர்த்தனைகளைச் சரிபார்க்கிறார்கள், பிளாக்குகளை உருவாக்குகிறார்கள் மற்றும் வெகுமதிகளைப் பெறுகிறார்கள். டீ மேம்பாட்டாளர் நெறிமுறை மென்பொருளை அல்லது அதன் மீது கட்டமைக்கப்பட்ட பயன்பாடுகளை எழுதி மேம்படுத்துகிறார். எந்த மாற்றமும் திணிக்கப்படுவதில்லை: ஒரு புதிய பதிப்பை ஏற்றுக்கொள்வதா வேண்டாமா என்பதை கணு இயக்குநர்கள் தேர்வு செய்கிறார்கள், இதுவே பரவலாக்கப்பட்ட நிர்வாகத்தின் பலமாகவும் அதன் மெதுவான தன்மையாகவும் விளங்குகிறது.
கிரிப்டோகரன்சியின் பயன்கள் மற்றும் எதிர்காலம்
ஊகங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு, இந்தத் தொழில்நுட்பம் பல உறுதியான பயன்பாடுகளைக் கண்டறிந்துள்ளது: பணம் செலுத்துதல் மற்றும் சர்வதேசப் பரிமாற்றங்கள், வர்த்தகம் மற்றும் நிதியியலில் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்டேபிள்காயின்கள், பரவலாக்கப்பட்ட நிதி, பத்திரங்கள், நிதிகள் அல்லது அசையாச் சொத்துக்கள் போன்ற உண்மையான சொத்துக்களை டோக்கனைஸ் செய்தல், மற்றும் தளவாடங்களில் தடமறிதல். முக்கிய சொத்து மேலாளர்கள் இப்போது பிட்காயின் மற்றும் எத்தேரியம் ஆதரவுடனான பட்டியலிடப்பட்ட நிதிகளை வழங்குகிறார்கள், மேலும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் MiCA உடன் ஒரு ஒத்திசைவான ஒழுங்குமுறைக் கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளது.
பல கேள்விகளுக்கு இன்னும் விடை கிடைக்கவில்லை. எந்த கிரிப்டோக்கள் நீண்ட காலத்திற்கு நிலைத்து நிற்கும்? டிஜிட்டல் யூரோ திட்டம் போன்ற மத்திய வங்கி டிஜிட்டல் நாணயங்கள், தனியார் ஸ்டேபிள்காயின்களுக்கு எவ்வளவு இடமளிக்கும்? ஐரோப்பாவிற்கு வெளியே ஒழுங்குமுறைகள் எவ்வாறு உருவாகும்? இத்துறையின் வரலாறு, ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வரும் அதீத வளர்ச்சி மற்றும் வீழ்ச்சிச் சுழற்சிகளைக் காட்டுகிறது: விவேகமும் பல்வகைப்படுத்தலுமே முதலீட்டாளரின் சிறந்த கூட்டாளிகளாகத் திகழ்கின்றன.
காட்டப்படும் விலைகள் மற்றும் சந்தை மதிப்புகள் தானாகவே புதுப்பிக்கப்படுகின்றன. இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக எழுதப்பட்டது, இது முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது. கிரிப்டோ சொத்துக்கள் மிகவும் அதிக இடர் நிறைந்த முதலீடுகளாகும்: நீங்கள் உங்கள் முழுப் பங்கையும் இழக்க நேரிடலாம்.
கிரிப்டோகரன்சி எதற்குப் பயன்படுகிறது?
ஒரு கிரிப்டோகரன்சி, வங்கியின் உதவியின்றி, இரண்டு நபர்கள் நேரடியாக இணையத்தின் வழியாக மதிப்பைப் பரிமாறிக்கொள்ள அனுமதிக்கிறது. திட்டத்தைப் பொறுத்து, இது பணம் செலுத்தும் முறையாக, மதிப்புச் சேமிப்பாக, ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட செயலியைப் பயன்படுத்துவதற்கான டோக்கனாக, அல்லது ஒரு நெறிமுறையின் மீதான வாக்களிக்கும் உரிமையாகப் பயன்படுகிறது. இது ஒரு ஊக வணிகச் சொத்தாகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
கிரிப்டோகரன்சி எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
பரிவர்த்தனைகள், ஆயிரக்கணக்கான கணினிகளில் நகலெடுக்கப்படும் ஒரு பொதுப் பதிவேடான பிளாக்செயினில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. ப்ரூஃப் ஆஃப் வொர்க் அல்லது ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டேக் எனப்படும் ஒருமித்த கருத்து உருவாக்கும் பொறிமுறையானது, எந்தவொரு மைய அதிகாரமும் இல்லாமல், பங்கேற்பாளர்கள் செல்லுபடியாகும் பரிவர்த்தனைகளுக்கு ஒப்புக்கொள்ள அனுமதிக்கிறது. ஒவ்வொரு பயனரும் ஒரு தனிப்பட்ட திறவுகோலைக் கொண்டு தங்கள் நிதிகளைக் கட்டுப்படுத்துகிறார்கள்.
ஒரு கிரிப்டோகரன்சியின் விலை என்ன?
நிலையான விலை என்று எதுவும் இல்லை: ஒவ்வொரு கிரிப்டோவிற்கும் ஒரு சந்தை விலை உண்டு, அது தேவை மற்றும் அளிப்பைப் பொறுத்து, 24 மணி நேரமும் தொடர்ந்து மாறுகிறது. இந்தப் பக்கத்தின் மேலே உள்ள அட்டவணை, தானாகவே புதுப்பிக்கப்படும் விலைகளைக் காட்டுகிறது. இதற்கு மாறாக, ஸ்டேபிள்காயின்கள் ஒரு நிலையான மதிப்பை, உதாரணமாக 1 டாலரை, இலக்காகக் கொண்டுள்ளன.
ஒரு தொடக்கநிலையாளர் எந்த கிரிப்டோகரன்சியை வாங்க வேண்டும்?
எந்தவொரு கிரிப்டோவும் ஆபத்து இல்லாதது அல்ல. தொடக்கநிலையாளர்கள் பொதுவாக மிகவும் நிலைபெற்ற மற்றும் அதிக பணப்புழக்கம் கொண்ட கிரிப்டோகரன்சிகளையே விரும்புகிறார்கள்; அவர்கள் தங்கள் சேமிப்பில் ஒரு சிறிய பங்கை மட்டுமே ஒதுக்கி, படிப்படியாக முதலீடு செய்கிறார்கள். விரைவான ஆதாயங்களை உறுதியளிக்கும் டோக்கன்களைத் தவிர்க்கவும், மேலும் அந்தத் தளம் உரிமம் பெற்றதா என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.
பிரான்சில் கிரிப்டோகரன்சிகள் சட்டப்பூர்வமானவையா?
ஆம். பிரான்சில் கிரிப்டோ சொத்துக்களை வாங்குவது, வைத்திருப்பது மற்றும் விற்பது சட்டப்பூர்வமானது. தளங்கள் MiCA உரிமத்தை வைத்திருக்க வேண்டும், மேலும் மூலதன ஆதாயங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் உள்ள கணக்குகள் ஆகிய இரண்டையும் அறிவிக்க வேண்டும்.
கிரிப்டோகரன்சிகள் மூலம் உங்கள் பணத்தை முழுவதுமாக இழக்க முடியுமா?
ஆம். கிரிப்டோக்கள் அவற்றின் மதிப்பில் பெரும்பகுதியை இழக்கக்கூடும், ஒரு தளம் திவாலாகலாம், மேலும் தொலைந்து போன அல்லது திருடப்பட்ட பிரைவேட் கீ என்பது ஒரு நிரந்தர இழப்பாகும். நீங்கள் இழக்கத் தயாராக இருக்கும் தொகையை மட்டுமே முதலீடு செய்யுங்கள்.