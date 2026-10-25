DAI ஸ்டேபிள்காயின்: அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது மற்றும் பாதுகாப்பானதா (2026)

நேரலை DAI விளக்கப்படம் – DAI/USD
DAI புள்ளிவிவரங்கள்
டேய் (DAI)
தரவரிசை: 241,0000 $விலை (BTC)Ƀ0.00001243மார்க்கெட் கேப்4 538 415 738 $தொகுதி43 239 941 $24 மணிநேர மாற்றம்0.01%மொத்த வழங்கல்4 DAI
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DAI ஸ்டேபிள்காயின் என்றால் என்ன?
தி DAI ஸ்டேபிள்காயின் DAI என்பது MakerDAO நெறிமுறையால் வெளியிடப்பட்ட ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட ஸ்டேபிள்காயின் ஆகும், இது ஒரு அமெரிக்க டாலருக்கு (USD) சமமான நிலையான மதிப்பைத் தக்கவைக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மையப்படுத்தப்பட்ட ஸ்டேபிள்காயின்களைப் போலல்லாமல், DAI ஆனது ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்களில் பிணையமாக வைக்கப்பட்ட எத்தேரியம் போன்ற கிரிப்டோகரன்சிகளால் ஆதரிக்கப்படுகிறது. அதிகப்படியான பிணையமாக்கல் மற்றும் நிலைப்படுத்தல் வழிமுறைகளுக்கு நன்றி, DAI முழுமையாகப் பரவலாக்கப்பட்டதாக இருக்கும் அதே வேளையில் நம்பகமான நிலைத்தன்மையை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, இது பரிவர்த்தனைகள், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் DeFi பயன்பாடுகளுக்கு ஒரு பிரபலமான தேர்வாக அமைகிறது.
DAI கிரிப்டோ எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
DAI கிரிப்டோ, MakerDAO நெறிமுறையால் வெளியிடப்பட்ட ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட ஸ்டேபிள்காயினாகச் செயல்படுகிறது. இது சுமார் ஒரு அமெரிக்க டாலர் (USD) மதிப்பிற்குச் சமமான நிலையான மதிப்பைத் தக்கவைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. அது செயல்படும் விதம் இதோ:
- DAI உருவாக்கம்பயனர்கள் MakerDAO தளத்தில் உள்ள ஒரு ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்டில் எத்தேரியம் போன்ற கிரிப்டோகரன்சிகளை டெபாசிட் செய்கிறார்கள். அதற்கு ஈடாக, அவர்கள் தங்கள் பிணையத்தின் மதிப்பின் அடிப்படையில் DAI-ஐ உருவாக்கிக்கொள்ளலாம்.
- அதிகப்படியான பிணையமாக்கல்DAI-இன் நிலைத்தன்மைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்க, கடன் வாங்குபவர்கள் தாங்கள் கடன் வாங்கிய DAI-இன் மதிப்பை விட அதிக மதிப்புள்ள பிணையத்தை வைப்பு செய்ய வேண்டும். இது விலை ஏற்ற இறக்கங்களைத் தாங்குவதற்கு ஒரு பாதுகாப்பு விளிம்பை உருவாக்குகிறது.
- ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள்DAI செயல்பாடுகள் எத்தேரியம் பிளாக்செயினில் உள்ள ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்டுகள் மூலம் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன, இது செயல்முறைகளில் வெளிப்படைத்தன்மை, பாதுகாப்பு மற்றும் தானியக்கத்தை உறுதி செய்கிறது.
- ஸ்திரத்தன்மைDAI அதன் விலையை எவ்வாறு நிலையாக வைத்திருக்கிறது? MakerDAO, DAI-இன் விலையை 1 அமெரிக்க டாலருக்கு அருகில் வைத்திருக்க, வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் பிற வழிமுறைகளைக் கொண்ட ஒரு அமைப்பைப் பயன்படுத்துகிறது. சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களின் போது விலையை நிலைப்படுத்த இந்த அளவுருக்களைச் சரிசெய்ய முடியும்.
- கலைப்புபிணையத்தின் மதிப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பிற்குக் கீழே குறைந்தால், நிதியை மீட்கவும் கடன் வாங்கிய DAI-ஐத் திருப்பிச் செலுத்தவும் ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள் கலைப்பு நடவடிக்கையைத் தூண்டுகின்றன, இதன் மூலம் ஸ்டேபிள்காயினின் மதிப்பைப் பாதுகாக்கின்றன.
- கவர்னன்ஸ்MKR டோக்கனை (MakerDAO நெறிமுறையின் நிர்வாக டோக்கன்) வைத்திருப்பவர்கள் அளவுரு மாற்றங்கள், கொள்கை சரிசெய்தல்கள் மற்றும் நெறிமுறைப் புதுப்பிப்புகள் மீது வாக்களிக்கின்றனர்.
- பயன்பாட்டுகடன் வழங்குதல், வர்த்தகம் மற்றும் பரிவர்த்தனைகளுக்காகப் பல்வேறு பரவலாக்கப்பட்ட நிதி (DeFi) பயன்பாடுகளில் DAI பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது நிலையற்ற கிரிப்டோகரன்சிகளுக்கு ஒரு நிலையான மாற்றை வழங்குகிறது.
சுருக்கமாக, DAI ஆனது ஒரு நிலையான மற்றும் நம்பகமான மதிப்பை நிலைநிறுத்துவதற்காக, ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்களின் பாதுகாப்பு, மிகைப்பிணையம் மற்றும் பரவலாக்கப்பட்ட நிர்வாகப் பொறிமுறை ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்கிறது.
DAI கிரிப்டோகரன்சியின் வரலாறு
DAI கிரிப்டோகரன்சியின் முக்கிய தேதிகளின் வரலாறு இதோ:
- டிசம்பர் 2017: மேக்கர்DAO வெளியீடு
எத்தேரியம் பிளாக்செயினை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட ஸ்டேபிள்காயின் அமைப்பை உருவாக்குவதற்காக மேக்கர்DAO தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நெறிமுறையானது, நிலையற்ற கிரிப்டோகரன்சிகளுக்கு ஒரு நிலையான மாற்றை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
- டிசம்பர் 2017: DAI அறிமுகம்
DAI என்பது MakerDAO நெறிமுறையின் பரவலாக்கப்பட்ட நிலையான நாணயமாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது அமெரிக்க டாலருடன் (USD) சமநிலையைப் பேணுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
- ஜனவரி 2018: DAI-யின் முதல் பயன்பாடு
பரவலாக்கப்பட்ட நிதிச் சூழலில் ஒரு ஸ்டேபிள்காயினாக அதன் பயனை நிரூபிக்கும் வகையில், DAI பல்வேறு DeFi பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளது.
- மார்ச் 2019: பல-பிணைய Dai (MCD) வெளியீடு
மேக்கர்DAO, பல-பிணைய Dai (MCD) முறையைச் செயல்படுத்துகிறது. இது பல்வேறு பிணைய வகைகளுடன் DAI-ஐ உருவாக்க அனுமதிப்பதன் மூலம், அந்த ஸ்டேபிள்காயினின் சாத்தியங்களையும் நெகிழ்வுத்தன்மையையும் விரிவுபடுத்துகிறது.
- நவம்பர் 2019: MCD அமைப்புக்கு இடம்பெயர்தல்
பழைய ஒற்றைப் பிணைய Dai (SCD) முறைக்கு பதிலாக, மேலும் நெகிழ்வான மற்றும் வலுவான புதிய முறையைக் கொண்டு, புதிய MCD முறைக்கு மாறும் பணி நிறைவடைந்துள்ளது.
- ஜூன் 2020: DAI சேமிப்பு விகிதத்தின் (DSR) அறிமுகம்
மேக்கர்DAO, Dai சேமிப்பு விகிதத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் DAI வைத்திருப்பவர்கள், தங்களது நிதிகளை ஒரு ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்டில் வைப்பு செய்வதன் மூலம் வட்டியைப் பெற முடியும்.
- செப்டம்பர் 2020: DeFi தளங்களில் DAI ஒருங்கிணைப்பு
DAI எண்ணற்ற DeFi பயன்பாடுகளில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு, கடன் வழங்குதல், வர்த்தகம் மற்றும் பரிவர்த்தனைகளுக்காக மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்டேபிள்காயின்களில் ஒன்றாகத் தனது நிலையை வலுப்படுத்தியுள்ளது.
- ஏப்ரல் 2025: ஆளுகை மேம்பாட்டுத் திட்டம் குறித்த அறிவிப்பு
MKR வைத்திருப்பவர்களுக்கான முடிவெடுக்கும் செயல்முறையை மேலும் திறமையானதாகவும் வெளிப்படையானதாகவும் மாற்றும் நோக்கில், MakerDAO நிர்வாக மேம்பாடுகளை அறிவித்துள்ளது.
- ஜூலை 2025: டாய் பிளஸ் அறிமுகம்
DeFi சந்தையின் வளர்ந்து வரும் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் கூடுதல் அம்சங்களுடன், DAI-இன் மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பை வழங்கும் Dai Plus அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
- ஜூன் 2025: சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் தழுவல்கள்
வளர்ந்து வரும் சவால்கள் மற்றும் ஸ்டேபிள்காயின் சந்தைப் போக்குகளை எதிர்கொள்வதற்காகவும், நிர்வாக வழிமுறைகள் மற்றும் நிலைத்தன்மை அளவுருக்களைச் சரிசெய்வதற்காகவும், மேக்கர்DAO தனது நெறிமுறையைத் தொடர்ந்து சீர்திருத்தி மாற்றியமைத்து வருகிறது.
இந்த நடவடிக்கைகள், DAI-இன் உருவாக்கம் முதல் DeFi சூழலமைப்பில் அதன் வளர்ந்து வரும் ஒருங்கிணைப்பு வரையிலான தொடர்ச்சியான பரிணாம வளர்ச்சியையும், அதன் நிலைத்தன்மை மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மையைப் பராமரிக்கச் செய்யப்பட்ட மேம்பாடுகளையும் விளக்குகின்றன.
மற்ற பிரபலமான கிரிப்டோகரன்சிகள்
DAI கிரிப்டோ மதிப்பாய்வு – DAI கிரிப்டோவிற்கு எதிர்காலம் உள்ளதா?
DAI என்பது பரவலாக்கப்பட்ட நிதியியலில் புரட்சியை ஏற்படுத்தப் போகும் ஒரு புரட்சிகரமான கிரிப்டோகரன்சி ஆகும். மேலும், சில தகவல்கள் இது ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலத்தைக் கொண்ட கிரிப்டோகரன்சி என்று நம்மை நம்ப வைக்கின்றன.
- DAI சந்தையின் பரிணாம வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப செயல்படுகிறது. DAI, தனது இருப்பை வெளிப்படுத்த உதவும் சேவைகளை வழங்கும். மேலும், வல்லுநர்கள் கூறுவது தவறல்ல. இடைத்தரகர்கள் இல்லாத பரவலாக்கப்பட்ட செயல்பாடுகள், பலரும் தேடும் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான ஒரு சந்தையாகும். உண்மையில், எந்தவொரு இடைத்தரகருடனான தொடர்பையும் துண்டிப்பது, பரிவர்த்தனைகளுடன் தொடர்புடைய செலவுகளைக் குறைக்கும்.
- DAI மற்ற ஸ்டேபிள்காயின்களிலிருந்து தனித்து நிற்கிறது – DAI மற்றும் USDT-ஐ ஒப்பிடுகையில், பல ஸ்டேபிள்காயின்களைப் போலல்லாமல் DAI இனி டாலரின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாததால், அதன் செயல்பாட்டு முறை மிகவும் தனித்துவமானது. உதாரணமாக, அதன் நிதிகளைப் பாதுகாத்து வைக்கும் வங்கி மூடப்பட்ட பிறகும் அதன் மதிப்பு சரிந்துவிடாது, ஏனெனில் DAI, எத்தேரியத்துடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.
DAI கிரிப்டோவை வாங்குவதன் நன்மைகள்
- DAI நிலையானது: அதன் ஸ்டேபிள்காயின் தன்மை, பாதுகாப்புப் பங்குகளுடன் ஒப்பிடக்கூடிய ஒரு குணாதிசயத்தை அதற்கு அளிக்கிறது.
- குறைக்கப்பட்ட ஏற்ற இறக்கம்: ஒரு ஸ்டேபிள்காயின் என்பதால், DAI அதிகப்படியான ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு உள்ளாவதில்லை.
- DAI-ஐ வாங்குவது எளிது: பெரும்பாலான பரிவர்த்தனைத் தளங்களில் ஃபியட் கரன்சியைப் பயன்படுத்தி DAI வாங்குவது சாத்தியமாகும்.
- DAI கிரிப்டோவை பரிமாற்றம் செய்வது எளிது: இதை பல்வேறு கிரிப்டோகரன்சிகளாக மாற்றலாம்.
- DAI முழுமையாக பரவலாக்கப்பட்டுள்ளது: இது சமூகத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது
- மதிப்பைப் பாதுகாப்பாகச் சேமித்து வைக்கும் ஒரு வழி: ஈதரை முடக்க முடியாது, மேலும் இது, ஒரு அரசாணையால் ஆதரிக்கப்படும் மற்ற ஸ்டேபிள்காயின்களைப் போலல்லாமல், DAI-இன் மதிப்பு குறித்து முழுமையான உத்தரவாதத்தை அளிக்கிறது.
- DAI தணிக்கையை எதிர்க்கும் திறன் கொண்டது: அதற்கு ஈதரின் ஆதரவே காரணம்.
DAI கிரிப்டோவில் முதலீடு செய்வதன் தீமைகள்
- ஒரு இளம் திட்டம்: நெருக்கடி காலத்தில் DAI பாதுகாப்பானதா? DAI ஒரு புதிய நாணயம் என்பதால், அது ஒரு ஸ்டேபிள்காயின் என்ற தகுதியைக் கொண்டிருந்தாலும், நெருக்கடிகளை எதிர்கொள்ளும் அதன் மீள்திறன் திறனை அறிந்துகொள்ள அதன் வாழ்க்கைச் சுழற்சி இன்னும் நமக்கு வாய்ப்பளிக்கவில்லை.
- போட்டி: பரவலாக்கப்பட்ட பொருளாதாரத்தின் எதிர்கால முக்கியத்துவம், பிளாக்செயின் அடிப்படையிலான திட்டங்களில் பரவலான வளர்ச்சிக்குக் காரணமாகிறது.
- ஒரு சிக்கலான அமைப்பு: மேக்கர் சிஸ்டம் செயல்படும் விதம் ஒப்பீட்டளவில் கடினமானது, இது ஆரம்பநிலையாளர்களைக் குழப்பக்கூடும்.
- ஒரு சொத்தின் ஆதரவு: ஈதர் அதிக ஏற்ற இறக்கம் கொண்டது, எனவே DAI-ஐ நிலைப்படுத்த பிணையம் சுமார் 150% ஆக இருக்க வேண்டும்.
DAI கிரிப்டோ பிளாக்செயின் பற்றிய மதிப்பாய்வு
பிளாக்செயின் என்பது, அதன் அனைத்துப் பயனர்களையும் சார்ந்திருக்கும் அனைத்துப் பரிவர்த்தனைகளையும் பதிவு செய்யும் ஒரு தரவுத்தளம் ஆகும். வேறுவிதமாகக் கூறினால், இது ஒரு வெளிப்படையான பதிவேடு. இதை அனைவரும் கலந்தாலோசிக்கலாம், ஆனால் முந்தைய பதிவுகளை ஒருபோதும் மாற்றியமைக்க முடியாது. எனவே, பாதுகாப்பும் முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மையுமே பிளாக்செயினின் முக்கியக் கொள்கைகளாகும்.
DAI தனது செயல்பாட்டிற்கு எத்தேரியம் பிளாக்செயினைப் பயன்படுத்துகிறது, இது சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் இரண்டாவது பெரிய பிளாக்செயின் ஆகும். உண்மையில், எத்தேரியம் பரிவர்த்தனை வரலாறுகளைச் சேமிப்பதோடு, செயலிகள் மற்றும் ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்களின் உருவாக்கத்தையும் அனுமதிக்கிறது.
வரும் ஆண்டுகளுக்கான DAI கிரிப்டோவின் எதிர்காலம் மற்றும் விலை கணிப்புகள்
- 2025-இல் DAI-இன் எதிர்காலம் – 2025 ஆம் ஆண்டில், DAI கிரிப்டோ அதன் ஏற்றப் போக்கைத் தொடர்ந்தால், அதிகபட்ச விலை $3,50 என்ற அளவை எட்டக்கூடும். எனவே, DAI-இன் குறைந்தபட்ச மதிப்பு $3,00-ஐச் சுற்றி இருக்கும் என்றும், எதிர்பார்க்கப்படும் சராசரி விலை $3,20 ஆக இருக்கும் என்றும் கருதப்படுகிறது.
- 2026-ல் DAI மதிப்பின் கணிப்பு – 2026 ஆம் ஆண்டு DAI கிரிப்டோவிற்குச் சாதகமாக இருக்கும் என்று நிபுணர்கள் மதிப்பிடுகின்றனர், இதன் காரணமாக இந்தக் கிரிப்டோ $4,50 என்ற அதிகபட்ச சாத்தியமான நிலையை எட்டும். எதிர்பார்க்கப்படும் குறைந்தபட்ச விலை சுமார் $4,00 ஆக இருக்கும். சராசரியாக, 2026 ஆம் ஆண்டு முழுவதும் DAI சுமார் $4,20 என்ற விலையில் வர்த்தகமாகும்.
- 2030-ல் DAI கிரிப்டோ விலை முன்னறிவிப்பு – நிபுணர்களின் தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வின்படி, 2030-ஆம் ஆண்டிற்குள் DAI அதன் முந்தைய ATH மதிப்புகளைத் தாண்டக்கூடும். இதன் விளைவாக, DAI கிரிப்டோ $8,50 என்ற சாத்தியமான அதிகபட்ச நிலையை அடைய வேண்டும். எனவே, குறைந்தபட்ச விலை $8,00 ஆகவும், எதிர்பார்க்கப்படும் சராசரி விலை $8,20 ஆகவும் இருக்கும்.
இந்த ஆண்டு நீங்கள் DAI கிரிப்டோவை வாங்க வேண்டுமா?
DAI என்பது பரவலாக்கப்பட்ட பொருளாதாரத்தில் புரட்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு தொலைநோக்குத் திட்டமாகும். ஒப்புக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், மூலதன ஆதாயங்களைப் பொறுத்தவரை, மிகப்பெரிய லாபத்தை அடைவது கடினமாக இருக்கும், ஏனெனில் அதன் விலை ஏறக்குறைய 1 டாலர் அளவில் நிலைபெற்றுள்ளது. ஆனால், உங்கள் முதலீடுகளைப் பாதுகாத்து, லாபகரமான முதலீட்டிற்கு உத்தரவாதம் அளிக்க விரும்பினால், உங்கள் சொத்துப் பட்டியலில் DAI-ஐ வைத்திருக்குமாறு நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறோம்; DAI, விலை ஏற்ற இறக்கம் என்ற சிக்கலை ஓரளவிற்குத் தீர்த்துள்ளது. இந்தச் சொத்தில் செயல்படுவதை எளிதாக்க, உதாரணமாக கிரிப்டோவை எப்படித் திரும்பப் பெறுவது?
இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கத்திற்காக எழுதப்பட்டது, இது முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. கிரிப்டோ சொத்துக்கள் மிகவும் அபாயகரமான முதலீடுகள் ஆகும்.