டசால்ட் ஏவியேஷன் பங்கு (AM.PA): பகுப்பாய்வு மற்றும் கண்ணோட்டம்

டசால்ட் ஏவியேஷன் பங்கு (காலை): நேரடி விலை மற்றும் முக்கியத் தரவுகள்
டசால்ட் ஏவியேஷன் இந்தப் பங்கு யூரோநெக்ஸ்ட் பாரிஸில் AM (AM.PA, ISIN குறியீடு FR0014004L86) என்ற குறியீட்டின் கீழ் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது. பங்கு விலை தற்போது € ஆக உள்ளது, மேலும் வர்த்தக அமர்வில் % ஏற்றம் கண்டுள்ளது. கடந்த பன்னிரண்டு மாதங்களில், இந்தப் பங்கு € மற்றும் € இடையே வர்த்தகம் செய்யப்பட்டுள்ளது, தினசரி வர்த்தக அளவு சுமார் பங்குகள் ஆகும். இதனால், இது பல பத்து பில்லியன் யூரோக்கள் சந்தை மூலதனத்தைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் பாரிஸ் சந்தையின் பெரிய நிறுவனப் பங்குகளில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது.
இந்தப் பங்கு, பாரிஸ் நேரப்படி காலை 9 மணி முதல் மாலை 5:30 மணி வரை தொடர்ந்து வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது மற்றும் யூரோக்களில் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஒரு தனிப்பட்ட முதலீட்டாளருக்கு இதில் குறிப்பிடத்தக்க பணப்புழக்கத் தடை ஏதுமில்லை: இதன் கொள்முதல் ஆணைகள் பிரெஞ்சு மற்றும் சர்வதேச நிறுவனங்களாலும், அத்துடன் மூலதனத்தில் ஏறக்குறைய மூன்றில் ஒரு பங்கு பொதுப் புழக்கத்தில் இருப்பதாலும் இயக்கப்படுகின்றன. மீதமுள்ளவை, கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, நிறுவனத்தை நிறுவிய குடும்பம் மற்றும் ஏர்பஸ் நிறுவனத்தால் ஒரு நிலையான அடிப்படையில் கைவசம் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
தொடர்ச்சியாகக் காட்டப்படும் டசால்ட் ஏவியேஷன் பங்கு விலையானது, யூரோநெக்ஸ்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கடைசி வர்த்தகத்தைப் பொறுத்து அமைகிறது: இது ஆர்டர்களின் ஓட்டத்திற்கு ஏற்ப நகர்கிறது, சந்தை தொடங்கும்போதும், அன்றிரவு செய்திகளை அமர்வு அலசும்போதும், மற்றும் வருவாய் வெளியீடுகளைச் சுற்றியும் விலைப் பரவல்கள் விரிவடைகின்றன.
ஒரு பங்கின் மதிப்பைக் கண்டறிய மூன்று குறிப்புப் புள்ளிகளே போதுமானவை: வர்த்தகர்களுக்குப் பயனுள்ள அன்றைய நகர்வு; அமர்வை ஒரு பரந்த போக்கிற்குள் கொண்டுவரும் பன்னிரண்டு மாதச் செயல்பாடு; மற்றும் வாங்குதல் அல்லது விற்பனை அழுத்தத்தின் ஒரு குறிகாட்டியான, ஆண்டு உச்ச விலைக்கும் தற்போதைய விலைக்கும் இடையிலான இடைவெளி. பெரிய நிறுவன ஆர்டர்கள் சில சமயங்களில், அமைதியான ஒரு ஆர்டர் புத்தகத்தை சில நிமிடங்களிலேயே கொந்தளிப்பான அமர்வாக மாற்றிவிடும் — இது, மேலும் விவரிக்கப்படும் அரிதான ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டின் வெளிப்படையான வெளிப்பாடாகும்.
டசால்ட் ஏவியேஷன் ஒரு பார்வை: பிரெஞ்சு விண்வெளித் துறையின் ஒரு நூற்றாண்டு
ஒரு நூற்றாண்டு கால பிரெஞ்சு விண்வெளித் துறையின் வாரிசான — முதலாம் உலகப் போரின் போது மார்செல் ப்ளோக் என்ற இயற்பெயருடன் தொடங்கிய மார்செல் டஸ்ஸோவின் தொழில்துறைப் பயணமான — டஸ்ஸால்ட் ஏவியேஷன், ஐரோப்பாவின் கடைசி மாபெரும் சுதந்திரமான விமானத் தயாரிப்பாளர்களில் ஒன்றாகும்.
இந்தக் குழு, ஒன்றையொன்று பூர்த்திசெய்யும் இரண்டு விமானக் குடும்பங்களை வடிவமைத்து உருவாக்குகிறது: விதிமுறைகளைபிரான்சுக்கும் ஏற்றுமதி வாடிக்கையாளர்களுக்கும் விற்கப்பட்ட ஒரு பல்நோக்கு போர் விமானம், மற்றும் பால்கான் ஃபால்கன் 2000LX முதல் அதி-நீண்ட தூரம் செல்லும் ஃபால்கன் 8X மற்றும் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஃபால்கன் 6X வரை, இந்த ரக வணிக ஜெட் விமானங்கள் உலகில் மிகவும் பரவலாக இயக்கப்படுபவையாக உள்ளன; அதே சமயம், இந்த குடும்பத்திலேயே மிகப்பெரியதான ஃபால்கன் 10X உருவாக்கத்தில் உள்ளது.
பாதுகாப்பு மற்றும் வணிக விமானப் போக்குவரத்து ஆகிய இந்த இருமைத்தன்மை, குழுமத்தின் முடிவுகளை வடிவமைக்கிறது: ஆயுதங்களுக்கான கொள்முதல்கள் நீண்ட ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டு, ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தான உடனேயே முன்பணம் செலுத்தப்படுகிறது; அதே சமயம், வணிக ஜெட் விமானச் சந்தையானது உலகப் பொருளாதாரச் சுழற்சிகளைப் பின்பற்றுவதோடு, அமெரிக்காவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் வட்டி விகித மாற்றங்களுக்கு வலுவான உணர்திறனைக் கொண்டுள்ளது. இவற்றுடன், ஒரு முதலீட்டாளருக்கு அமைதியான ஆனால் மதிப்புமிக்க மூன்றாவது அம்சமும் உள்ளது: அது, பயன்பாட்டில் உள்ள விமானக் குழுக்களுக்கான ஆதரவாகும்.
உதிரி பாகங்கள், பராமரிப்பு, பயிற்சி மற்றும் மேம்படுத்தல்கள் ஆகியவை, ஒரு ரஃபேலைப் போலவே ஃபால்கனுக்கும் பல பத்தாண்டுகள் நீடிக்கும் விமானத்தின் ஆயுட்காலம் முழுவதும் தொடர்ச்சியான வருவாயை உருவாக்கி, புதிய விமான விற்பனைச் சுழற்சிகளின் அதிர்ச்சிகளைத் தணிக்கின்றன.
பாரிஸைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட இந்நிறுவனம், ஃபால்கன் விமானத்தின் இறுதி அசெம்பிளிக்கு போர்டோ-மெரிக்னாக் நகரையும், துணை அசெம்பிளிகளுக்கு மார்டிக்னாஸ், ஆர்கோனே, செக்லின் மற்றும் பியாரிட்ஸ் நகரங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு பிரெஞ்சு தொழில்துறை வலையமைப்பைச் சார்ந்துள்ளது. மேலும், இது 10,000-க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களைப் பணியமர்த்தியுள்ளது, அவர்களில் பெரும்பாலானோர் பிரான்சிலேயே உள்ளனர்.
பங்கின் பெரும்பாலான நகர்வுகளுக்கு நான்கு காரணிகள் காரணமாக அமைகின்றன. முதலாவது ரஃபேல் ஆர்டர்கள்: ஒவ்வொரு ஏற்றுமதி ஒப்பந்தமும் ஒரு மைல்கல் நிகழ்வாகும். 2015-ல் எகிப்து மற்றும் கத்தார், 2016-ல் இந்தியா, கிரீஸ், இந்தத் திட்டத்தின் வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய ஏற்றுமதி ஆர்டரை வழங்கிய அபுதாபி அமீரகம், பின்னர் இந்தோனேசியா ஆகியவை, நீண்ட காலமாக பிரெஞ்சு ஆயுதப் படைகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருந்த ஒரு விமானத்தை, ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக விநியோகிக்கப்பட்டு, ஒரு சர்வதேச வணிக வெற்றியாக மாற்றியுள்ளன.
இரண்டாவது உந்து காரணி வணிக ஜெட் விமானச் சந்தையாகும்: ஃபால்கன் விமானங்களுக்கான ஆர்டர்கள் பொருளாதாரச் சூழலைப் பொறுத்து அமைகின்றன, மேலும் சமீபத்திய மாடல்களுக்குப் பல ஆண்டுகள் ஆகும் விநியோகக் காலங்கள், விமானக் குழு பயன்பாட்டிற்கு வந்தவுடன் சேவை வருவாயை அதிகரிக்கின்றன. மூன்றாவது காரணி நிதிநிலை சார்ந்தது: உக்ரைன் போரினால் வலுப்படுத்தப்பட்ட ஐரோப்பிய மற்றும் பிரெஞ்சு மறுஆயுதமயமாக்கல் திட்டங்கள், நீண்ட காலத்திற்கு உள்நாட்டு இராணுவத் தேவையைப் பாதுகாக்கின்றன.
நான்காவது, சற்று நுட்பமான, தொழில்நுட்ப மற்றும் செயல்பாட்டு ரீதியானது: சான்றிதழ் வழங்கும் கால அட்டவணைகளைத் திட்டமிட்டபடி பின்பற்றுவது, ஃபால்கன் 10X மேம்பாட்டுச் செலவுகள், விநியோக வேகம் மற்றும் ஏற்றுமதித் தொகுப்புகளின் இலாப வரம்புகள் ஆகியவை லாபத்தன்மையை நேரடியாகப் பாதிக்கின்றன.
முதலீட்டாளரைப் பொறுத்தவரை, இந்தக் காரணிகளை மூன்று பொது ஆவணங்களில் அறிந்துகொள்ளலாம்: முழு ஆண்டு மற்றும் அரையாண்டு முடிவுகளுடன் வெளியிடப்படும் ஆர்டர் புத்தகம், காலாண்டு வணிக அறிக்கை மற்றும் ஆண்டு முழுவதும் வெளியிடப்படும் ஆர்டர் அறிவிப்புகள். இந்த வெளியீடுகளைப் புரிந்துகொள்வது அடிப்படைகளில் ஒன்றாகும். அடிப்படை பகுப்பாய்வு ஒரு தொழில்துறைப் பொருளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது.
டசால்ட் ஏவியேஷன் பங்கு: வரலாறு மற்றும் சந்தை செயல்திறன்
சந்தைகளில், டசால்ட் ஏவியேஷன் பல தனித்துவமான காலகட்டங்களைக் கடந்து வந்துள்ளது. நீண்ட காலமாக அதன் பிரெஞ்சு தொழில்துறை தளம் மற்றும் முதிர்ச்சியடைந்த வர்த்தக ஜெட் விமானச் சந்தையால் மட்டுமே தாங்கிச் செல்லப்பட்ட இந்த பங்கு, குறிப்பிடத்தக்க சுழற்சிகளைக் கண்டுள்ளது: 2010-களில், இராணுவத்திற்கான ஆர்டர்கள் குறைவாக இருந்ததும், ஃபால்கன் விமானங்கள் கடுமையான போட்டியை எதிர்கொண்டதும், பெருந்தொற்றுக்குப் பிறகு ஐரோப்பிய மறு ஆயுதமயமாக்கல் மற்றும் பெருகிவரும் ரஃபேல் ஏற்றுமதி ஆர்டர்கள் என ஒரு காலகட்டத்திற்கு வழிவிட்டது; இது பங்கின் போக்கையே மாற்றியமைத்தது.
இந்தப் பங்கு CAC 40-ன் ஒரு பகுதியாக இருப்பதுடன், பாரிஸ் பங்குச் சந்தையில் உள்ள குறிப்பிடத்தக்க தொழில்துறை சந்தை மூலதனப் பங்குகளில் ஒன்றாகவும் திகழ்கிறது. இது, குறியீட்டு நிதிப் பாய்ச்சல்களுக்கும் மற்றும் நிதி மேலாளர்களின் துறை சுழற்சிகளுக்கும் இதனை உட்படுத்துகிறது.
பங்குச் சந்தையின் செயல்திறனை மதிப்பிடுவதற்கு இரண்டு பழக்கவழக்கங்கள் அவசியமானவை: ஒன்று, மொத்த வருமானத்தைக் கருத்தில் கொண்டு கணக்கிடுவது — இதில், டசால்ட் ஏவியேஷன் நிறுவனம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு ஈவுத்தொகையை வழங்குவதால், மீண்டும் முதலீடு செய்யப்பட்ட ஈவுத்தொகையும் அடங்கும் — மற்றொன்று, அந்தப் பங்கை CAC 40 உடன் மட்டும் ஒப்பிடாமல், அதே காலகட்டத்தில் அதன் துறையுடன் ஒப்பிடுவது. பிரெஞ்சு பாதுகாப்புப் பங்குகள், வங்கிகள் அல்லது தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களைப் போல செயல்படுவதில்லை: அவை வழங்கும் திட்டங்களைப் போலவே, அவற்றின் சுழற்சிகளும் ஆண்டுகளில் கணக்கிடப்படுகின்றன.
டசால்ட் ஏவியேஷன் ஈவுத்தொகை: ஒரு சீரான வருவாய்
டசால்ட் ஏவியேஷன் ஆண்டுதோறும் ஈவுத்தொகை வழங்குகிறது.
டசால்ட் ஏவியேஷன், தனது நிதியாண்டிற்கான வருடாந்திர ஈவுத்தொகையை, வசந்த காலத்தில் நடைபெறும் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் முன்மொழியப்பட்டு, சில வாரங்களுக்குப் பிறகு வழங்குகிறது. சமீபத்தில் முன்மொழியப்பட்ட ஈவுத்தொகை ஒரு பங்கிற்கு € ஆகும், இது தற்போதைய விலையில் சுமார் % வருவாயை அளிக்கிறது — இது CAC 40 தொழில்துறை பங்குகளின் உயர் வரம்பில் உள்ள ஒரு நிலையாகும், ஆனால் மிக அதிக வருவாய் பிரிவில் சேராது.
வரலாற்று ரீதியாக விவேகமானதாகக் கருதப்படும் இந்த விநியோகக் கொள்கையானது, குழுமத்தின் தொழில்துறை வளங்களைப் பாதுகாக்கும் அதே வேளையில் பங்குதாரர்களுக்குப் பலனளிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது: வழங்கப்படும் வருவாயின் பங்கு பல ஆண்டுகளாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்தாலும், ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கையெழுத்திடப்பட்ட தருணத்திலிருந்தே இந்த வணிக மாதிரி பணத்தை உருவாக்குவதால், ஈவுத்தொகை முற்றிலுமாக நின்றுவிடுவதில்லை.
வருமானத்தை எதிர்பார்க்கும் ஒரு சேமிப்பாளருக்கு, இந்தப் பங்கு பலவிதமான தேர்வுகளில் பொருந்தக்கூடும். ஈவுத்தொகை பங்குகள்நீங்கள் கடந்த ஆண்டை மட்டும் கருத்தில் கொள்ளாமல், வரிக்குப் பிந்தைய நிகர வருவாயையும் ஒரு முழு சுழற்சியின் சீரான தன்மையையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு பகுத்தறியும் பட்சத்தில் இது பொருந்தும்.
மூலதனக் கட்டமைப்பு, நிறுவனத்தை அபகரிப்பாளர்களிடமிருந்தும் குறுகிய கால அழுத்தங்களிலிருந்தும் பாதுகாக்கிறது. டசால்ட் குடும்பம் தனது ஹோல்டிங் நிறுவனம் மூலம் சுமார் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பங்குகளைக் கட்டுப்படுத்துகிறது; இந்த எண்ணிக்கை பல தசாப்தங்களாக மாறாமல் உள்ளது. மேலும், ஏர்பஸ் நிறுவனம் மூலதனத்தில் கிட்டத்தட்ட 10%-ஐக் கொண்டுள்ளது; இது 2020-களின் முற்பகுதியில் ஐரோப்பிய விண்வெளித் தொழில்துறையின் மறுசீரமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்ட ஒரு வரலாற்றுப் பங்காகும், இருப்பினும் அதன் பங்களிப்புக்கு ஒரு வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, சந்தையில் உண்மையில் கிடைக்கும் தடையற்ற பங்குகள், மூலதனத்தில் சுமார் கால் பங்கு முதல் மூன்றில் ஒரு பங்கு வரை உள்ளது: பங்குகளின் இந்த ஒப்பீட்டு பற்றாக்குறை, விலை நகர்வுகளை இரு திசைகளிலும் அதிகரிக்கச் செய்யலாம்.
இந்தக் குடும்ப நிர்வாகம் சிறுபான்மைப் பங்குதாரருக்கு ஒரு உறுதியான விளைவைக் கொண்டுள்ளது: முதலீடுகள், கால அட்டவணைகள், ஒப்படைப்புகள் போன்ற தொழில்துறை முடிவுகள் தொடர்ச்சியை மனதில் கொண்டு எடுக்கப்படுகின்றன. இது, சந்தைகளுடன் அதிகத் தொடர்புள்ள சில பட்டியலிடப்பட்ட போட்டியாளர்களை விடக் குறைவான சுறுசுறுப்பு என்ற விலையில், வரலாற்று ரீதியாக நிதி வலிமைக்குச் சாதகமாக அமைந்துள்ளது.
ஒரு பங்கின் உரிமையாளர் என்ற முறையில், எந்தவொரு பங்குதாரருக்கும் உள்ள அதே உரிமைகள் உங்களுக்கும் உண்டு: ஆண்டுப் பொதுக் கூட்டத்தில் கணக்குகள் மீதான வாக்குரிமை, வருவாய் ஒதுக்கீடு மற்றும் நியமனங்கள், நிதி ஆவணங்களை அணுகுதல், மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட ஈவுத்தொகைக்கான உரிமை ஆகியவை இதில் அடங்கும். ஒரு குறிப்புப் பங்குதாரர் மூன்றில் இரண்டு பங்கு வாக்குகளைக் கொண்டிருப்பதால், தீர்மானங்கள் மீதான ஒரு தனிப்பட்ட பங்குதாரரின் செல்வாக்கு அடையாளப்பூர்வமானது — ஆண்டுப் பொதுக் கூட்டத்தின் நோக்கம் வேறொன்று: அது நிர்வாகத்திற்கு ஆர்டர் புத்தகம், லாப வரம்புகள் மற்றும் உத்தி குறித்துப் பேசுவதற்கான ஒரு தளத்தை வழங்குகிறது; இது ஒரு பத்திரிக்கை வெளியீட்டை விட பெரும்பாலும் அதிக அறிவுறுத்தலை வழங்கும் ஒரு தகவல் அமர்வாகும்.
பாதுகாப்பு மற்றும் வணிக விமானப் போக்குவரத்தில் டஸ்ஸால்ட் ஏவியேஷனின் போட்டியாளர்கள்
போர் விமானச் சந்தையில், ரஃபேல் ஐரோப்பாவின் யூரோஃபைட்டர் டைஃபூன், லாக்ஹீட் மார்ட்டினின் அமெரிக்க F-35 மற்றும் ஸ்வீடனின் சாப் கிரிப்பன் ஆகியவற்றுடன் போட்டியிடுகிறது; வர்த்தக ஜெட் விமானங்களில், ஃபால்கன் விமானங்கள் ஜெனரல் டைனமிக்ஸின் கல்ஃப்ஸ்ட்ரீம் ஜெட் விமானங்கள், பாம்பார்டியரின் குளோபல் விமானங்கள் மற்றும் டெக்ஸ்ட்ரானின் செஸ்னா சிடேஷன் குடும்பம் ஆகியவற்றுடன் தங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கின்றன. பிரான்சிலேயே, பட்டியலிடப்பட்ட விண்வெளிச் சூழலமைப்பு வெவ்வேறு தன்மைகளை வழங்குகிறது: ஏர்பஸ் பங்குகள்சிவில் விமானப் போக்குவரத்தில் முன்னணியில் உள்ள, தேல்ஸ் பங்குகள்பாதுகாப்பு மின்னணுவியல் நிபுணர், மேலும் லாக்ஹீட் மார்ட்டின் பங்குகள் மற்றும் போயிங் பங்குகள் அமெரிக்க பக்கத்தில்.
வருவாய் பெருக்கி, நிறுவன மதிப்பு பெருக்கி, ஈவுத்தொகை வருவாய் போன்ற இந்த மதிப்பீடுகளை ஒப்பிடுவது, டசால்ட் ஏவியேஷனை அதன் துறைக்குள் உயர் நிலையில் அல்லது குறைந்த நிலையில் நிலைநிறுத்த உதவுகிறது.
டசால்ட் ஏவியேஷன் பங்கிற்கான ஆய்வாளர் மதிப்பீடுகள் மற்றும் விலை இலக்குகள்
இந்தப் பங்கை ஆய்வு செய்யும் முதலீட்டு வங்கிகள், பன்னிரண்டு மாத விலை இலக்குகளுடன் சேர்த்து, வாங்க, வைத்திருக்க அல்லது விற்க போன்ற பரிந்துரைகளை வெளியிடுகின்றன. இந்தப் பகுப்பாய்வுகள், ஆர்டர் புத்தகம், உற்பத்தி லாப வரம்புகள் மற்றும் விநியோக வேகம் ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ப அளவீடு செய்யப்பட்ட தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பணப்புழக்க மாதிரிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை: நிறுவனங்களுக்கு இடையேயான இலக்குகளின் வேறுபாடு, முக்கியமாக எதிர்கால ஏற்றுமதி ஆர்டர்களுக்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அனுமானங்களையும், சமீபத்திய ரஃபேல் தொகுதிகளின் லாப வரம்புகளின் மீட்சியையும் பிரதிபலிக்கிறது.
பகுப்பாய்வாளர் ஒருமித்த கருத்து, இந்தப் பரிந்துரைகளை ஒரு சராசரி மதிப்பீடாகத் தொகுக்கிறது, இது பெரும்பாலும் நான்கு அல்லது ஐந்து நிலைகளில் (வலுவாக வாங்க, வாங்க, வைத்திருக்க, குறைக்க, விற்க) வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. அதைப் புரிந்துகொள்வதற்கு மூன்று முன்னெச்சரிக்கைகள் தேவைப்படுகின்றன: ஒருமித்த கருத்து, அது எதிர்பார்ப்பதை விட விலையைப் அதிகமாகப் பின்பற்றுகிறது — விலை ஏற்றங்களுக்குப் பிறகு இலக்கு மேம்பாடுகள் எளிதாக வந்துவிடுகின்றன; அது கட்டமைப்பு ரீதியாக வாங்குவதற்கான மதிப்பீடுகளுக்குச் சார்பாக உள்ளது; மேலும், ஒரு பெரிய ஏற்றுமதி ஆணை அல்லது ஒரு தொழில்துறை சம்பவம் போன்ற ஒரு முக்கிய நிகழ்வுக்குப் பிறகு அது விரைவாக மாற்றியமைக்கப்படுகிறது.
எண்ணிக்கையை விட தர்க்கத்தை நினைவில் கொள்ளுங்கள்: ஒரு விலை இலக்கு என்பது ஒவ்வொரு வெளியீட்டின்போதும் திருத்தப்படும் ஒரு காலாவதியான நிலைப்படம், அது ஒருபோதும் வாக்குறுதி அல்ல.
|குறிப்பு புள்ளி
|அது என்ன அளவிடுகிறது
|வாசிப்பு முன்னெச்சரிக்கை
|இடைநிலை விலை இலக்கு
|12 மாதங்களில் ஆய்வாளர்கள் குறிவைக்கும் விலை
|ஒவ்வொரு வருவாய் வெளியீடு அல்லது ஆர்டருக்குப் பிறகும் திருத்தப்படும்
|ஒருமித்த மதிப்பீடு
|சராசரி பரிந்துரை (வாங்க → விற்க)
|வாங்குவதற்கான மதிப்பீடுகளை நோக்கிய கட்டமைப்புச் சார்பு
|பகுப்பாய்வாளர்களின் எண்ணிக்கை
|பங்கின் கவரேஜ் ஆழம்
|முதலீட்டாளர் ஆர்வத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும்
2026-ல் டசால்ட் ஏவியேஷன் பங்குகளை வாங்கலாமா? பலங்களும் அபாயங்களும்
இந்த வழக்கின் பலங்கள் வலுவானவை. பல ஆண்டுகளுக்கான உற்பத்தியால் நிரம்பிய ஆர்டர் புத்தகம்; விமானத்தையும் அதன் வாழ்நாள் முழுவதற்குமான ஆதரவையும் விற்கக்கூடிய ஒரு சுதந்திரமான விமான உற்பத்தியாளர் என்ற தனித்துவமான நிலை; அதிகரித்து வரும் ஐரோப்பிய பாதுகாப்பு நிதிநிலை அறிக்கைகள்; நிலையான நிர்வாகம் மற்றும் குறைந்த கடன் சுமையுள்ள நிதிநிலை அறிக்கை; மற்றும் ஒரு தசாப்தத்திற்கு அதன் சமீபத்திய மாடல்கள் வரிசையைப் புதுப்பிக்கும் ஒரு வணிக ஜெட் விமானப் பிரிவு ஆகியவையே அவை.
அபாயங்கள் உள்ளன, அவற்றை சீர்தூக்கிப் பார்க்க வேண்டும். அரசின் ஆணைகள் மற்றும் ஏற்றுமதிப் பேச்சுவார்த்தைகளைச் சார்ந்திருப்பது, அதன் இயல்பிலேயே ஒழுங்கற்ற தன்மை; சில சந்தைகளில் F-35 விமானத்திடமிருந்து வரும் நேரடிப் போட்டி; தொழில்துறை செயலாக்கம் — ஃபால்கன் 10X திட்டத்தில் ஏற்படும் எந்தவொரு தாமதமும் அல்லது செலவு மீறலும் லாப வரம்புகளைப் பாதிக்கும்; பொருளாதார மந்தநிலைக்கு வர்த்தக ஜெட் விமானச் சந்தையின் எளிதில் பாதிக்கப்படும் தன்மை; இறுதியாக, இந்த நல்ல செய்தியின் பெரும்பகுதியை ஏற்கெனவே கணக்கில் கொண்டுள்ள ஒரு மதிப்பீட்டு முறை, ஏமாற்றம் ஏற்படும் பட்சத்தில் பாதுகாப்பு வரம்பைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.
பட்டியலிடப்பட்ட எந்தவொரு பங்கைப் போலவே, இந்த பலங்களில் எதுவும் நாளைய விலைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது: தனிப்பட்ட இடர்பாடுகளுக்கு முதலீட்டுப் பன்முகப்படுத்தலே தீர்வாக அமைகிறது.
|பலங்கள்
|அபாயங்கள்
|பல ஆண்டுகால உற்பத்தியை உள்ளடக்கிய ஆர்டர் புத்தகம்
|ஒழுங்கற்ற மற்றும் அரசியல் தன்மை கொண்ட ஏற்றுமதி ஆணைகள்
|ஐரோப்பிய பாதுகாப்பு வரவு செலவுத் திட்டங்கள் நிலையான உயர்வுப் பாதையில் உள்ளன.
|டெண்டர்களில் F-35 இலிருந்து வரும் போட்டி
|நிலையான குடும்ப நிர்வாகம், வலுவான நிதிநிலை அறிக்கை
|விலை ஏற்ற இறக்கங்களை அதிகரிக்கும் குறைக்கப்பட்ட இலவச மிதப்பு
|ஃபால்கன் வரிசை, ஃபால்கன் 10X வரை புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
|மேம்பாட்டுப் பணியின் போது தாமதங்கள் அல்லது செலவு மீறல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
|ஒவ்வொரு ஆண்டும் வழங்கப்படும் ஈவுத்தொகை
|மதிப்பீடு ஏற்கனவே அதிக எதிர்பார்ப்புகளைக் கொண்டுள்ளது
யூரோநெக்ஸ்ட் பாரிஸில் பட்டியலிடப்பட்ட ஒரு பிரெஞ்சு பங்கு நிறுவனமான டஸ்ஸால்ட் ஏவியேஷன், இதற்குத் தகுதியுடையது. பிரெஞ்சு பங்கு சேமிப்புத் திட்டம் (PEA)ஐந்து வருடங்கள் வைத்திருந்த பிறகு பிரெஞ்சு குடியுரிமை பெற்றவருக்கும், அதே போல் ஒருவருக்கும் மிகவும் வரிச் சேமிப்புமிக்க உறை. சாதாரண பத்திரங்கள் கணக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே பங்களிப்பு உச்சவரம்பை பூர்த்தி செய்திருந்தால்.
இந்த செயல்முறை மூன்று படிகளைக் கொண்டது: உங்களுக்கு விருப்பமான தரகருடன் கணக்கைத் திறப்பது, வங்கிப் பரிமாற்றம் மூலம் அதற்கு நிதியளிப்பது, பின்னர் AM குறியீட்டில் ஒரு வாங்குதல் ஆணையை இடுவது — ஆணை வகைகள் (சந்தை, வரம்பு) எங்கள் வழிகாட்டியில் விரிவாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. பங்குச் சந்தை ஆர்டர்கள்.
செலவைப் பொறுத்தவரை, CAC 40 பங்குகளை வாங்குவது மிகவும் மலிவான வர்த்தகங்களில் ஒன்றாகும்: பெரும்பாலான ஆன்லைன் தரகர்கள் ஒரு ஆர்டருக்கு அதிகபட்சமாக சில யூரோக்களுக்கு இதைச் செயல்படுத்துகிறார்கள், மேலும் பெரிய சந்தை மதிப்புள்ள பிரெஞ்சுப் பங்குகளை வாங்குவதற்கு நிதிப் பரிவர்த்தனை வரி பொருந்தும். இரண்டு பழக்கவழக்கங்கள் செலவை மேலும் குறைக்கும்: சிறிய ஆர்டர்களைப் பெருக்குவதற்குப் பதிலாக உங்கள் கொள்முதல்களை ஒன்றாக இணைப்பது, மற்றும் நீங்கள் படிப்படியாக முதலீட்டை அதிகரிக்க விரும்பினால் ஒரு வழக்கமான முதலீட்டுத் திட்டத்தை அமைப்பது — இந்த முறை பாதுகாப்புத் துறைக்குரிய சுழற்சிகளில் செலவு அடிப்படையைச் சீராக்குகிறது.
உங்கள் ஆர்டர் அளவுகளுக்கு ஏற்ற தளத்தைத் தேர்வுசெய்ய, எங்கள் ஒப்பீட்டைப் பார்க்கவும். ஆன்லைன் தரகர்கள், மற்றும் எங்கள் Vantage விமர்சனம் நீங்கள் பல ஒழுங்குமுறைகளுக்கு உட்பட்ட ஒரு தளத்தைப் பற்றி பரிசீலித்து வந்தால் — நீங்களும் திறக்க ஒரு Vantage கணக்கு →இறுதியாக, எங்கள் வழிகாட்டி பங்குகளை வாங்குவது எப்படி நம்பிக்கையான முதல் கொள்முதலுக்காக ஒவ்வொரு படிநிலையையும் விவரிக்கிறது.
டசால்ட் ஏவியேஷன் பங்குகள் பற்றிய அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
டசால்ட் ஏவியேஷனின் எதிர்காலக் கண்ணோட்டம் என்ன?
தொழில்துறை கண்ணோட்டம் இரண்டு தூண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது: ஒன்று, அடுத்த பத்தாண்டுகளுக்கும் மேலாக உற்பத்தியை நிறைவுசெய்து வரும் பிரெஞ்சு மற்றும் ஏற்றுமதி ஆர்டர்களைக் கொண்ட ரஃபேல்; மற்றொன்று, ஃபால்கன் 10X வரையிலான ஃபால்கன் ரக விமானங்களின் புதுப்பித்தல். மேலும், இந்தக் குழுமம் எதிர்காலப் போர் அமைப்புகள் குறித்த ஐரோப்பிய கலந்துரையாடல்களிலும் பங்கேற்கிறது, இது அதன் செயல்பாட்டுப் பாதையைத் தற்போதைய திட்டங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு விரிவுபடுத்துகிறது.
டசால்ட் ஏவியேஷன் ஒரு நல்ல முதலீடா?
இது உங்கள் கால எல்லை மற்றும் சொத்து ஒதுக்கீட்டைப் பொறுத்தது: இந்தப் பங்கு, பாதுகாப்பான தொழில்துறைப் பண்பையும் சீரற்ற ஆர்டர் சுழற்சிகளையும் ஒருங்கே கொண்டுள்ளது. முழுமையான ஆர்டர்கள், நிலையான நிர்வாகம், ஈவுத்தொகை போன்ற இதன் பலங்கள், செயல்படுத்தல் மற்றும் மதிப்பீட்டு அபாயங்களுக்கு எதிராக அமைந்துள்ளன. எந்தவொரு பொதுவான பரிந்துரையை விடவும், உங்கள் சொந்த இலக்குகளையும் பல்வகைப்படுத்தலையும் பகுப்பாய்வு செய்வதே மிகவும் முக்கியமானது.
டசால்ட் ஏவியேஷனின் தற்போதைய ஈவுத்தொகை வருவாய் என்ன?
ஆண்டு ஈவுத்தொகையை பங்கு விலையால் வகுப்பதன் மூலம் ஈட்டுத்தொகை பெறப்படுகிறது: சமீபத்திய ஈவுத்தொகை € ஆகவும், விலை € ஆகவும் இருக்கும்போது, அது சுமார் % ஆக வருகிறது. இந்த எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு நாளும் விலை மற்றும் ஒவ்வொரு ஈவுத்தொகை அறிவிப்புடனும் மாறுகிறது.
டசால்ட் ஏவியேஷன் பங்கின் விலை முன்னறிவிப்பு என்ன?
பகுப்பாய்வாளர்கள், தங்களின் ஆர்டர் மற்றும் மார்ஜின் அனுமானங்களுக்கு ஏற்ப, பன்னிரண்டு மாதங்களுக்கான விலை இலக்குகளை வெளியிடுகின்றனர். இந்த முன்னறிவிப்புகள் ஒவ்வொரு வருவாய் வெளியீட்டின்போதும் திருத்தப்படுகின்றன: இவற்றை ஒருபோதும் உறுதியானவையாகக் கருதாமல், செயல்பாட்டுக்கான குறிப்புப் புள்ளிகளாகவே கருதுங்கள்; மேலும், ஆர்டர் புத்தகத்தின் அடிப்படைக் காரணிகளுடன் இவற்றை ஒப்பிட்டுச் சரிபார்க்கவும்.
டசால்ட் ஏவியேஷன் CAC 40 பிரிவில் உள்ளதா?
ஆம்: இந்தப் பங்கு இதற்குச் சொந்தமானது கம்யூனிகேஷன்ஸ் 40 யூரோநெக்ஸ்ட் பாரிஸில் உள்ள மிகப்பெரிய சந்தை மூலதனங்களை ஒன்றிணைக்கும் குறியீடு. இந்த உறுப்பினர் தகுதி, அதிக தினசரி பணப்புழக்கத்திற்கும், குறியீட்டைப் பிரதிபலிக்கும் ETF-கள் உட்பட பெரும்பாலான பிரெஞ்சு குறியீட்டு நிதிகளில் ஒரு இடத்தைப் பெறுவதற்கும் உத்தரவாதம் அளிக்கிறது.
ஆம்: யூரோநெக்ஸ்ட் பாரிஸில் பட்டியலிடப்பட்ட ஒரு பிரெஞ்சு நிறுவனம் என்பதால், இது PEA-க்குத் தகுதி பெறுகிறது. பங்குகளை ஐந்து ஆண்டுகள் வைத்திருந்த பிறகு, ஈவுத்தொகைகள் மற்றும் மூலதன ஆதாயங்களுக்கு வருமான வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது; அந்தக் காலத்திற்குப் பிறகு எடுக்கப்படும் தொகைகளுக்கு சமூகப் பாதுகாப்பு வரிகள் மட்டுமே பொருந்தும்.
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