DAX 40 குறியீடு: அமைப்பு மற்றும் முதலீடு செய்யும் முறை (2026)

வர்த்தகர்கள், ஜெர்மானியப் பங்கு குறியீட்டிற்கு ஒரு உண்மையான உந்துசக்தியாக விளங்கும் ZEW குறியீட்டையும் கூர்ந்து கவனிக்கின்றனர்: இதோ எங்களுடையது ZEW-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட DAX 40 வர்த்தக உத்தி.
DAX 40 என்பது என்ன?
- "Deutscher Aktien IndeX" என்பதன் சுருக்கமான DAX, a ஜெர்மன் பங்கு குறியீடுஇது, ஜெர்மனியின் 40 மிகப்பெரிய மற்றும் அதிக பணப்புழக்கம் கொண்ட நிறுவனங்களைக் குறிக்கிறது. இந்த நிறுவனங்கள், ஜெர்மனியின் முக்கிய நிதி மையமான ஃபிராங்பர்ட் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன என்று DAX 40 செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. உண்மையில், செப்டம்பர் 21, 2025 அன்று, ஜெர்மன் DAX விரிவாக்கப்பட்டு, 10 புதிய நிறுவனங்கள் சேர்க்கப்பட்டதன் மூலம், DAX 30-இலிருந்து DAX 40-க்கு மாறியது.
- 33 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தக் குறியீடு உருவாக்கப்பட்டதிலிருந்து இதுவே மிகப்பெரிய மாற்றமாகும். ஆனால் இது ஓரளவிற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒன்றுதான், ஏனெனில் மற்ற முக்கிய சர்வதேச அளவுகோல் குறியீடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது, ஒட்டுமொத்த தேசிய பங்குச் சந்தையில் இது சராசரியை விடக் குறைவான பங்கையே உள்ளடக்கியிருப்பதாக DAX 40 செய்திகள் சுட்டிக்காட்டின. இந்தக் குறியீட்டின் வரலாறு: இது 1988-ல் 1,000 உறுப்பினர்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது. இதன் உறுப்பினர்கள் ஃபிராங்க்பர்ட் பங்குச் சந்தையில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் மொத்த மூலதனத்தில் சுமார் 75% பங்கைக் கொண்டுள்ளனர்.
- மற்ற பெரும்பாலான குறியீடுகளைப் போலல்லாமல், முக்கியப் பங்குச் சந்தை மூடப்பட்ட பிறகும் கூட, DAX 40 சந்தையானது அடுத்த வர்த்தக நாளுக்கான எதிர்கால விலைகளுடன் புதுப்பிக்கப்படுகிறது. DAX 40 சந்தைக் குறியீட்டைக் கணக்கிட, Xetra பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஃபிராங்க்பர்ட் பங்குச் சந்தையின் ஒரு மின்னணுப் பத்திர வர்த்தகத் தளமாகும். DAX குறியீட்டின் விலையைக் கணக்கிட இந்தக் கருவி பயன்படுத்தப்படுகிறது.
DAX 40 குறியீட்டு அமைப்பு
DAX 40 குறியீட்டின் அமைப்பு வழக்கமாக கோடை காலத்தின் இறுதியில் மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது. இருப்பினும், குறியீட்டின் அமைப்பில் மாற்றங்கள் ஆண்டின் எந்த நேரத்திலும் ஏற்படலாம் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
எனவே, குறியீட்டு உறுப்பினர்கள் 45 மிகப்பெரிய நிறுவனங்களில் இனி இடம் பெறவில்லை என்றால் நீக்கப்படலாம், மேலும் சில நிறுவனங்கள் முதல் 25 சந்தை மூலதனங்களை எட்டினால் சேர்க்கப்படலாம். இந்தக் குறியீட்டை உருவாக்கும் DAX நிறுவனங்களில், குறிப்பாக நாம் பின்வருவனவற்றைக் குறிப்பிடலாம்: அடிடாஸ், பிஎம்டபிள்யூ, பேயர் ஏஜி, பிஏஎஸ்எஃப், டைம்லர், டாய்ச் பேங்க், டாய்ச் லுஃப்தான்சா, ஹென்கெல், மெட்ரோ, சீமென்ஸ், ஃபோக்ஸ்வேகன், முதலியன.
DAX 40 குறியீட்டுடன் இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்களின் பட்டியல்
|நிறுவனங்கள்
|பாத்திரங்கள்
|அடிடாஸ் ஏஜி (ஈடிஆர்: ஏடிஎஸ்)
|அடிடாஸ் ஏஜி என்பது, தனது புகழ்பெற்ற காலணி வரிசை உட்பட, விளையாட்டு மற்றும் தடகளப் பொருட்களை வடிவமைத்து உருவாக்கும் ஒரு நிறுவனமாகும்.
|BASF SE (ETR: BAS)
|BASF SE உலகின் மிகப்பெரிய இரசாயன நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும், இது பல்வேறு பிரிவுகளில் செயல்படுகிறது.
|பேயர் ஏஜி (ETR: BAYN)
|பேயர் ஏஜி, இந்தத் துறையில் மிகவும் பிரபலமான வலி நிவாரணிகளில் ஒன்றை உருவாக்கியதுடன், சுகாதாரத் துறையில் ஒரு மாபெரும் நிறுவனமாகவும் திகழ்கிறது.
|BMW AG St. (ETR: BMW)
|BMW AG என்பது, உலகம் முழுவதும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட, விருது பெற்ற பிராண்டுகளைக் கொண்ட ஒரு கார் தயாரிப்பு நிறுவனம் ஆகும்.
|Deutsche Bank AG (ETR:DBK)
|டாய்ச் பேங்க் ஏஜி உலகின் மிகப்பெரிய வங்கிகளில் ஒன்றாகும். இது உலகம் முழுவதும் உள்ள தனிநபர்கள் மற்றும் வணிகங்களுக்கான தயாரிப்புகளையும் சேவைகளையும் வழங்குகிறது.
|இன்ஃபினியன் டெக்னாலஜிஸ் ஏஜி (ETR: IFX)
|இன்ஃபினியான் டெக்னாலஜிஸ் என்பது குறைக்கடத்திகள் மற்றும் நுண்மின்னணுவியல் பயன்பாடுகளுக்கான முழுமையான தீர்வுகளை வழங்கும் ஒரு நிறுவனமாகும்.
|Deutsche Telekom AG (ETR:DTE)
|இது உலகின் மிகப்பெரிய ஒருங்கிணைந்த தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும்.
|மெர்க் KGaA (ETR: MRK)
|உலகின் மிகப்பெரிய மருந்து மற்றும் சுகாதார நிறுவனங்களில் ஒன்று.
|சீமென்ஸ் ஏஜி (ETR: SIE)
|இது பல்வேறு சந்தைத் துறைகளுக்கு மின்னணு மற்றும் மின் பொறியியல் சேவைகளை வழங்கும் ஒரு நிறுவனமாகும்.
|Volkswagen AG Vz (ETR: VOW3)
|இது தனது “பீட்டில்” கார்களுக்காக அறியப்படும் ஒரு கார் தயாரிப்பு நிறுவனம் ஆகும்.
DAX 40-ல் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
- ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் உறுப்பினர் நிலை: ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இணைந்ததன் மூலம் ஜெர்மனி பெரிதும் பயனடைந்துள்ளது; இது மற்ற தொழில்மயமான நாடுகள் மற்றும் யூரோ பகுதியின் பிற உறுப்பு நாடுகளுக்கு எதிராக அந்நாட்டை மேலும் போட்டித்தன்மை மிக்கதாக மாற்ற உதவியுள்ளது.
- ஜெர்மன் தொழிலாளர் சக்தி மற்றும் வரி அமைப்புஇது அதிகத் திறன் வாய்ந்தது மற்றும் மற்ற ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது குறைவாகவே வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடுகிறது. நாட்டின் ஒருங்கிணைந்த வரி விதிப்பு முறை மற்றும் வணிகத்திற்கு உகந்த கொள்கைகள், பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கும் பங்குச் சந்தைக் குறியீடுகளுக்கும் சாதகமாக உள்ளன.
- ஜெர்மனியின் வலுவான பொருளாதாரம்: பரப்பளவு மற்றும் ஏற்றுமதி ஆகிய இரண்டின் அடிப்படையிலும், அந்நாடு உலகின் மிக வலிமையான பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது. 2019-ஆம் ஆண்டில், அந்நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) 3,846 பில்லியன் டாலர்களை எட்டியது. இருப்பினும், கம்யூனிகேஷன்ஸ் 40பாரிஸ் பங்குச் சந்தையின் பங்குச் சந்தைக் குறியீடான CAC 40, சில சமயங்களில் DAX-ஐ விட சிறப்பாகச் செயல்படும் போக்கைக் கொண்டுள்ளது, எனவே DAX மற்றும் CAC 40 ஒப்பீடு எப்போதும் ஜெர்மன் குறியீட்டிற்குச் சாதகமாக இருப்பதில்லை.
DAX 40 குறியீடு முதலீட்டாளர்களுக்கு என்ன வருமானத்தை வழங்குகிறது?
30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து, DAX-இன் மதிப்பு பத்து மடங்குக்கும் மேலாகப் பெருகியுள்ளது. 1988-ல் மிக உயர்ந்த மட்டத்தில் நுழைந்த முதலீட்டாளர்கள், சராசரியாக ஆண்டுக்கு 7.5% வருமானத்தைப் பெற்றிருப்பார்கள். இந்தக் கணக்கீட்டின் அடிப்படையில், 1,000 யூரோக்களின் ஆரம்ப முதலீடு தற்போது 8,754.96 யூரோக்கள் மதிப்புடையதாக இருக்கும்.
DAX 40 வர்த்தகம் – DAX 40 என்பது என்ன?
DAX 30 என்பது ஃபிராங்பர்ட் பங்குச் சந்தையின் பிரதான பங்குச் சந்தைக் குறியீடாகும். “Deutscher aktien index” என்பதன் சுருக்கமான இதன் நிலைத்தன்மையும் வளர்ச்சியும், CAC 40 போன்ற போட்டியாளர்களை விட வெகு தொலைவில் முன்னணியில் உள்ள இதை, ஐரோப்பாவின் முன்னணி பங்குக் குறியீடாக ஆக்குகின்றன. எனவே, DAX 30-இல் வர்த்தகம் செய்வது என்பது, இலாபம் ஈட்டுவதையும் பணம் சம்பாதிப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டு இந்தக் குறியீட்டை வாங்குவது அல்லது விற்பதை உள்ளடக்கியது.
DAX 30, 1988-ல் 1,000 புள்ளிகள் மதிப்புடன் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இருப்பினும், சில பொருளாதார ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தபோதிலும் அதன் மதிப்பு தொடர்ந்து வளர்ந்து வருகிறது. இந்தக் குறியீட்டில் முப்பது பங்குகள் உள்ளன; அவை பிராங்பர்ட் பங்குச் சந்தையின் மொத்த சந்தை மூலதனத்தில் சுமார் முக்கால் பங்கையும், பங்குச் சந்தையின் 80% பரிவர்த்தனைகளையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன. DAX 30 என்பது ஒரு மூலதனக் குறியீடாகும், ஆனால் இதில் ஈவுத்தொகைகள் மீண்டும் முதலீடு செய்யப்படுகின்றன. வேறுவிதமாகக் கூறினால், இதில் உள்ள நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் ஈவுத்தொகைகளை இது கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது, ஆனால் அவை உடனடியாக மீண்டும் முதலீடு செய்யப்படுகின்றன. இந்தக் காட்டி, பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களின் செயல்திறனை அளவிடப் பயன்படுகிறது, மேலும் இது வழித்தோன்றல் தயாரிப்புகளுக்கு அடிப்படையாகவும் செயல்படுகிறது.
DAX 40 வர்த்தகம் – சிறந்த வர்த்தக நடைமுறைகள்
வாங்குதல் அல்லது விற்றல் ஆர்டரை வைப்பதற்கு முன், சில பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இதைச் செய்ய, உங்கள் வர்த்தகங்களுக்கான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளியைத் தீர்மானிப்பது முக்கியம். எனவே, ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை வைக்கும்போது, உங்கள் மூலதனத்தில் 5% என்ற பங்கு உச்சவரம்பைத் தாண்டாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். இடர் மேலாண்மையை மேம்படுத்துவதற்காக, வர்த்தக DAX 30-இல் வர்த்தகம் செய்வது வலுவான உணர்ச்சி ஒழுக்கத்துடன் செய்யப்பட வேண்டும். எனவே, DAX 30-இல் சிறப்பாக வர்த்தகம் செய்ய, உங்கள் உளவியல் குணங்களை நிதிச் சந்தைகள் குறித்த கோட்பாட்டு மற்றும் நடைமுறை அறிவுடன் நீங்கள் இணைக்க வேண்டும்.
பேரியல் பொருளாதார பகுப்பாய்வு
நிதிச் சந்தைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன என்பதை நன்கு புரிந்துகொள்ள, முதலீட்டாளர்கள் 'மேலிருந்து கீழ்' (Top Down) உத்தியை பெரிதும் நம்பியுள்ளனர். 'மேலிருந்து கீழ்' முறை என்றும் அழைக்கப்படும் இந்த உத்தி, பத்திரங்களின் உள்ளார்ந்த மதிப்பைக் கையாள்வதற்கு முன்பு, முதலில் பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி அமைப்பைக் கருத்தில் கொள்கிறது. எனவே, சந்தையின் பொருளாதார மற்றும் நிதிப் பகுப்பாய்வுக்கு பரந்த அளவில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, அதிகத் தெளிவுடன் வர்த்தகம் செய்ய, 'மேலிருந்து கீழ்' உத்தி உங்களுக்கு சில கருவிகளை வழங்குகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட மண்டலம் அல்லது புவியியல் பகுதியில், அதிக லாப சாத்தியமுள்ள, ஏற்றம் காணும் துறைகளை அடையாளம் காண இந்தக் கருவிகள் உதவுகின்றன. எனவே, சர்வதேச செய்திகள், அரசாங்க முடிவுகள், தொடர்புடைய துறையில் ஏற்படும் புதிய முன்னேற்றங்கள் மற்றும் நீங்கள் முதலீடு செய்ய விரும்பும் நிறுவனம் தொடர்பான நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும்.
பல தரகர்களால் இது பரிந்துரைக்கப்படுவதால், முதலீட்டாளர்கள் பொதுவாக இந்த முறையைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இது, அதிக வருவாய் ஈட்டும் திறன் கொண்ட பத்திரங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதை விட, ஒரு துறையின் ஒட்டுமொத்த நிலைமைகள் மற்றும் பொதுவான இயக்கவியல் ஆகியவற்றிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. இந்த உத்தியால் வழங்கப்படும் கருவிகள் வர்த்தகருக்கு மிகவும் உகந்தவை, ஆனால் அவர் தனது முதலீட்டாளர் சுயவிவரத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமான ஒரு உத்தியைத் தேர்ந்தெடுப்பது அவசியமாகும்.
நுண்-பொருளாதார பகுப்பாய்வு
பேரியல் பொருளாதார அணுகுமுறையைப் போலல்லாமல், நுண்ணியல் பொருளாதாரப் பகுப்பாய்வு நிறுவனத்தையே தனது தொடக்கப் புள்ளியாகக் கொள்கிறது. உண்மையில், உங்கள் பங்குகளை வர்த்தகம் செய்வதற்கு சிறந்த தகவல்களைப் பெறுவதற்காக, இந்த உத்தியானது ஒரு நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டுத் துறை மற்றும் போட்டியாளர்களை விட, அதன் நிதி ஆரோக்கியத்தை அறிவதையே அதிகம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய பங்குகளில் முதலீடு செய்து, அந்தத் தேர்வு சந்தைப் போக்குகளுக்கு ஏற்ப இருப்பதை உறுதி செய்வதன் மூலம், நீங்கள் பங்குத் தேர்வு உத்தியைத் தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள். மேலிருந்து கீழ் நோக்கிய உத்திக்கு மாறாக, பிந்தையது மிகவும் சீரான முடிவுகளைத் தருகிறது, ஆனால் இதற்கு அதிக பொறுமையும் நிறுவனங்களை குறிப்பாகக் கண்காணிப்பதும் தேவைப்படுகிறது.
டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்
இது பங்கு விளக்கப்படங்களில் உள்ள போக்குகளைப் பற்றிய ஆய்வில் அதிக கவனம் செலுத்துகிறது. பொருளாதாரச் சூழலுக்கு மிகக் குறைந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் இந்த முறைக்கு, தொழில்நுட்பக் குறிகாட்டிகளைச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்துவதும், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாகப் பங்கு விலைகளைப் புரிந்துகொள்ளும் நல்ல திறனும் தேவைப்படுகிறது. இந்தக் குறிகாட்டிகளில், நகரும் சராசரிகள், RSI, ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர், மொமெண்டம் போன்றவை அடங்கும். தொடர்ச்சி, ஏற்றம் மற்றும் போக்கு மாற்றம் ஆகியவற்றிற்கான விளக்கப்பட வடிவங்களைத் தெரிந்துகொள்வது இந்த வகை பகுப்பாய்விற்கு அவசியமாகும்.
நடத்தை பகுப்பாய்வு
DAX 30 வர்த்தக உத்திகளில் மனிதக் காரணியை ஒருங்கிணைப்பது எளிதான காரியம் அல்ல. உண்மையில், ஒரு முதலீட்டாளருக்கு நிதிச் சந்தைகள் குறித்த முழுமையான பார்வை இருந்தாலும், DAX 30 போன்ற ஒரு குறியீட்டின் போக்குகள் தவறாக வழிநடத்தக்கூடும். சற்று பின்வாங்கி, சில நிகழ்வுகளைச் சரியான கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பதன் மூலம், முதலீட்டாளர் தவறான போக்குகளிலிருந்து விலகி இருக்க முடியும். மேலும், பலர் சில நிதிப் பொருட்களில் அவசரமாக முதலீடு செய்யும்போது அவற்றின் வளர்ச்சி பெரும்பாலும் பெரிதுபடுத்தப்படுகிறது, இது அந்தப் பொருளின் மதிப்பை மிகைப்படுத்துகிறது. இந்தச் சூழலில், மனிதக் காரணி அவசர முடிவுகளுக்கு எதிரான ஒரு தடையாகச் செயல்படும். போக்கு குறித்த உங்கள் ஆராய்ச்சியை ஆழப்படுத்துவதன் மூலம், அதை நீங்கள் சிறப்பாகப் புரிந்துகொண்டு எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட முடியும். இவ்வாறு, பொருளாதாரச் சூழல், பங்கு விளக்கப்படங்களின் போக்குகள் மற்றும் முதலீட்டாளரின் உளவியல் ஆகியவற்றில் தேர்ச்சி பெறுவது, சிறந்த முறையில் முதலீடு செய்ய உதவுகிறது.
DAX 40-ல் ஏன் வர்த்தகம் செய்ய வேண்டும்?
DAX 30-ல் வர்த்தகம் செய்வதற்குப் பல காரணங்கள் இருக்கலாம். DAX 40-ல் எப்படி முதலீடு செய்வது என்று நீங்கள் யோசித்துக் கொண்டிருந்தால், இந்த நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைப்பின் மூலம் தெரியும் கூட்டு விளைவிலிருந்துதான் அனைத்தும் தொடங்குகிறது.
- DAX 40 ஒரு உறுதியான வணிக மாதிரி – ஆரம்பத்தில், DAX 30 குறியீடு 1,000 புள்ளிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு நிறுவப்பட்டது; இன்று அதன் மதிப்பு 12,000 புள்ளிகளை எட்டியுள்ளது. இது பல்வேறு நெருக்கடிகளைக் கடந்து வந்தபோதிலும், இந்தக் குறியீட்டை ஒரு நிலையான நிதித் தயாரிப்பாக ஆக்குகிறது. அனைத்து மிகப்பெரிய ஜெர்மன் நிறுவனங்களையும் ஒன்றிணைப்பதால், DAX 30 ஜெர்மன் பொருளாதாரத்தில் ஒரு நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இந்தக் குறியீட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள இந்த 30 நிறுவனங்களும் உறுதியான நிதி நிலைத்தன்மையைக் கொண்டுள்ளன மற்றும் ஓரளவு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட செயல்பாட்டுத் துறைகளில் இயங்குகின்றன. இந்தப் பன்முகப்படுத்தல், DAX 30-ஐ நிலையற்ற, இலாபகரமான, ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உயர் செயல்திறன் கொண்ட ஒரு குறியீடாக ஆக்குகிறது. மேலும், சந்தை மூலதனங்களைக் கணக்கிடும்போது இந்தக் குறியீடு ஈவுத்தொகையையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதால், அதன் முழுமையான தன்மை சாத்தியமாகிறது.
- DAX 40 ஒரு புகழ்பெற்ற குறியீடு – நிதிச் சந்தையில் வர்த்தகர்களால் மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் குறியீடுகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். உண்மையில், ஆர்டர்களைச் சீராகச் செயல்படுத்த இது போதுமான பணப்புழக்கத்தை வழங்குகிறது. மேலும், நீண்ட வர்த்தக நேரங்களும் ஸ்ப்ரெட்களின் குறைப்பும் DAX 30-இல் வர்த்தகம் செய்வதை எளிதாக்குகின்றன. இதன் ஏற்ற இறக்கம், மூலதன ஆதாயத்தை உருவாக்கும் அளவுக்கு வலுவாக இருந்தாலும், கோட்பாட்டு ரீதியாக ஆய்வு செய்யக்கூடிய தர்க்கரீதியான விதிகளையே பின்பற்றுகிறது. இந்த நிலையில், DAX 30-இல் முதலீடு செய்வதற்கு தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வு பொருத்தமானது. எனவே, அதிக ஏற்ற இறக்கம், விகிதாசார இழப்பு அபாயத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. இதை ஈடுசெய்ய, நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ்களை அமைக்கலாம் அல்லது உங்கள் சுயவிவரத்திற்கு ஏற்ற பயிற்சியைப் பின்பற்றலாம்.
DAX வர்த்தக உத்தி – DAX 30-ல் வர்த்தகம் செய்வது எப்படி?
DAX 30 ஒரு பங்கு குறியீடு என்பதால், அது எந்தவொரு உண்மையான பொருளாதார சொத்துடனும் தொடர்புடையது அல்ல. DAX 30-ல் முதலீடு செய்ய, வர்த்தகர்கள் பொதுவாக வழித்தோன்றல் நிதிப் பொருட்களை நாடுகின்றனர். இவை CFD-கள் அல்லது ஃபியூச்சர்ஸ்களாக இருக்கலாம், இவற்றில் DAX 30 அடிப்படை கருவியாக விளங்குகிறது. இதன் மூலம், பல்வேறு கால எல்லைகளில் DAX 30 விலையின் ஏற்றம் அல்லது வீழ்ச்சி குறித்து ஊகிக்க முடியும். இந்தக் குறியீடு வழங்கும் நன்மை என்னவென்றால், இது குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால உத்திகள் ஆகிய இரண்டிற்கும் ஏற்றதாக இருக்கிறது.
DAX ஸ்விங் டிரேடிங்
- தி ஊஞ்சல் வர்த்தகம் DAX 30 போன்ற குறியீட்டு வர்த்தகர்களைப் பொறுத்தவரை, அவர்களின் உத்தி என்பது நிதிச் சொத்துக்களை வாங்கி விற்று, அவற்றை பல நாட்கள் அல்லது வாரங்கள் வரை வைத்திருப்பதாகும். ஆர்டர்களை இடுவதற்கு, போக்குப் பின்பற்றுபவர்கள் தினசரி விளக்கப்படங்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர், அவை பெரும்பாலும் ஒட்டுமொத்த சந்தைப் போக்குடன் ஒத்துப்போகின்றன.
- வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவுவதற்காக, ஒரு ஸ்விங் உத்தியானது தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வை விலை விளக்கப்படத்துடன் இணைத்து மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கலாம். இருப்பினும், பல நாட்கள் நீடிக்கும் வர்த்தகங்களை நிர்வகிக்க அதிக விவரங்கள் தேவைப்படுவதால், இந்த முறைகள் சில சமயங்களில் வெவ்வேறு கால அளவுகளில் பரவியுள்ள தரவுகள் அல்லது பகுப்பாய்வுகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.
- ஸ்விங் டிரேடிங்கிற்காகப் பல வர்த்தகர்கள் பயன்படுத்தும் ஒரு உத்திதான் டிரேடிங் இண்டிகேட்டர்களின் பயன்பாடு. இருப்பினும், நீங்கள் துல்லியமான முடிவுகளை விரும்பினால், இந்த உத்திக்கான சிறந்த இண்டிகேட்டரைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம். பல ஸ்விங் டிரேடர்கள், விலை நகர்வு ஒரு போக்காக இருந்தாலும் சரி அல்லது அதற்கு மாறாக, எதிர்பாராத போக்கு மாற்றமாக இருந்தாலும் சரி, அதைக் கணிப்பதற்காக ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர், MACD அல்லது RSI போன்றவற்றை இந்த நோக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
DAX தினசரி வர்த்தக உத்தி
- DAX தினசரி வர்த்தகம் என்பது, ஒரே வர்த்தக அமர்வில் பல நிதிச் சொத்துக்களை வாங்கி விற்று, நாளின் முடிவில் அந்த வர்த்தக நிலையை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதாகும். இந்த உத்தி, தீவிர வர்த்தகர்களுக்கு வழக்கமானதல்ல; இருப்பினும், இது விதிவிலக்காக நிகழலாம். இதில் வர்த்தக மூலோபாயம்முதலீட்டாளர்கள் பயன்படுத்தும் கால அளவுகள் பொதுவாக நான்கு மணிநேரம், ஒரு மணிநேரம், முப்பது நிமிடங்கள் மற்றும் பதினைந்து நிமிடங்கள் ஆகும்.
- ஒரு இன்ட்ராடே உத்தியை உருவாக்குவதும் சாத்தியமே; அவ்வாறு செய்வதற்கு, நீங்கள் வர்த்தகம் செய்யப் போகும் சந்தையை வரையறுக்க வேண்டும். நம்மைப் பொறுத்தவரை, DAX 30 சந்தை பொருத்தமானது, ஏனெனில் அது வர்த்தகர்களுக்குக் குறைக்கப்பட்ட கமிஷன்களையும் போட்டித்தன்மை வாய்ந்த ஸ்ப்ரெட்களையும் வழங்குகிறது. மேலும், நேர அளவைப் பொறுத்தவரை, DAX 30 வழங்கும் மணிநேர கால அளவு, தங்கள் வசதிக்கேற்ப ஒரு நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க விரும்பும் எந்தவொரு முதலீட்டாளருக்கும் மிகவும் விரிவானதாக உள்ளது.
- பயன்படுத்த வேண்டிய குறிகாட்டிகளைப் பொறுத்தவரை, ஒரு நாள் வர்த்தக உத்திக்கு, முதலீட்டாளர் நன்கு தேர்ச்சி பெற்ற குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துவது அறிவுறுத்தப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் ஏற்படும் இழப்புகளின் அபாயத்தைக் குறைப்பதற்காக, வர்த்தகம் மற்றும் இடர் மேலாண்மை அமைப்புகளைப் பயன்படுத்துவது அவசியமாகும், ஏனெனில் ஒவ்வொரு ஆர்டரிலும் அதிக இடர் எடுப்பது தொடர்ச்சியான தோல்விகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
நிலை வர்த்தக முறை
நிலை வர்த்தகம் என்பது, வர்த்தகர்கள் சொத்துக்களைப் பல வாரங்கள் அல்லது மாதங்களுக்கு வைத்திருப்பதற்காக அவற்றை வாங்கி விற்கும் ஒரு வகை வர்த்தகமாகும். இந்த வகை வர்த்தகத்திற்கு, வர்த்தக முடிவுகளை எடுப்பதில் பொதுவாக தினசரி, வாராந்திர மற்றும் மாதாந்திர விளக்கப்படங்களின் கலவை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனுடன் ஒரு குறிப்பிட்ட பாணியிலான அடிப்படைப் பகுப்பாய்வையும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
ஒரு நிலை வர்த்தகருக்கு, குறுகிய கால ஏற்ற இறக்கங்கள் அவ்வளவாக சுவாரஸ்யமானவை அல்ல; மாறாக, அவர் நீண்ட கால நிலைகளைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளவே விரும்புகிறார். ஒரு நிலையுடன் தொடர்புடைய இடர்/வெகுமதி விகிதமே அவரது முக்கிய நோக்கமாகும். இதன் பொருள், ஒப்பீட்டளவில் நீண்ட காலத்திற்கு வர்த்தகங்களைத் திறந்து வைத்திருப்பதன் மூலம், ஒரு பெரிய வர்த்தகத்தில் வெற்றி பெறும் நம்பிக்கையில் அவர் தனது இழப்புகளைக் குறைத்துக் கொள்கிறார். எனவே, இது வர்த்தகங்களில் சிறிய தொகைகளை இடருக்கு உட்படுத்தவும், தனது முதலீட்டுத் தொகுப்பைப் பன்முகப்படுத்துவதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் செயல்பாடுகளின் அதிர்வெண்ணை அதிகரிக்கவும் அவருக்கு உதவுகிறது.
ஸ்கேல்பிங் – DAX தினசரி வர்த்தக உத்தி
இந்த உத்தியின் மூலம், வர்த்தகர் தனது வர்த்தக நிலைகளை மிகக் குறுகிய காலத்திற்குள் திறக்கிறார் மற்றும் மூடுகிறார். இந்தக் காலம் சில வினாடிகள் முதல் சில நிமிடங்கள் வரை இருக்கும். இந்த வகை வர்த்தகம் மிகவும் வேகமானது, மேலும் இதில் வர்த்தகர் பெரிய அளவில் சிறிய ஆதாயங்களை ஈட்ட முற்படுகிறார். ஒரு நல்ல உத்தியின் உதவியால், இந்த ஏராளமான ஆதாயங்கள் எளிதாகப் பெரிய இலாபங்களாக மாறக்கூடும்.
DAX 30-இன் நிலையற்ற தன்மை, இந்தக் குறியீட்டை ஸ்கேல்பிங் செய்வதற்கு ஒரு சாதகமாக அமைகிறது. DAX 30-ஐப் போல நிலையற்ற ஒரு குறியீடு நல்ல வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. எனவே, வர்த்தகர் ஒரு அமர்வின் போது சிறிய அளவிலான வர்த்தக நிலைகளை எடுத்து, விலை மிக விரைவாக உயர்வதைக் காணும் வாய்ப்பைப் பெறுகிறார். அதிக நிலையற்ற தன்மை நிலவும் காலங்களில்தான் வர்த்தகர் தனது வர்த்தக நிலைகளைத் திறக்கிறார். அவ்வாறு செய்வதன் மூலம், சந்தை தொடங்கும் நேரத்தில், அதாவது மிகப்பெரிய அளவிலான பரிவர்த்தனைகள் அங்கு குவிந்திருக்கும் போது, அவர் சந்தையைத் தாக்குகிறார்.
முன்கணிப்பு உத்திகள் – DAX இடைவெளி வர்த்தக உத்தி
இடைவெளி வர்த்தகம் என்பது, சந்தை வெவ்வேறு விலை மட்டங்களில் திறந்து மூடும்போது ஏற்படும் ஒரு இடைவெளியாகும். சந்தைகளுக்கு இடையே நிலவும் நேர வேறுபாட்டின் காரணமாக இது நிகழலாம். உண்மையில், பெரும்பாலான நிதிச் சந்தைகள் வெவ்வேறு நேர இடைவெளிகளில் திறந்து மூடுகின்றன. குறியீட்டு அல்லது பங்குச் சந்தை ஒவ்வொரு நாளும் மற்றும் வார இறுதி நாட்களிலும் மூடப்படுகிறது. இவ்வாறு இந்தச் சந்தைகள் மூடப்பட்டிருக்கும்போது, மூடப்பட்டிருக்கும் சந்தையைத் தவிர மற்ற சந்தைகளில் விலைகள் திறக்கக் காரணமான நிகழ்வுகள் ஏற்படுகின்றன.
DAX என்பது இடைவெளிச் சந்தைக்கு ஒரு தெளிவான எடுத்துக்காட்டு. உண்மையில், சந்தை 8 GMT மணிக்குத் திறந்து 16:30 GMT மணிக்கு மூடப்படுவதால், இது இடைவெளி வர்த்தகத்தை உருவாக்குகிறது. பரிவர்த்தனை செயல்படும் விதத்தின் காரணமாக DAX இடைவெளிகள் மிகவும் தெளிவாகத் தெரிகின்றன. அவ்வாறு இருப்பதால், அவற்றின் திறப்பு மற்றும் மூடல் நேரங்களைப் பயன்படுத்தி, சாத்தியமான வர்த்தகங்களை வரிசைப்படுத்த முடியும். சந்தை எந்த மட்டத்தில் திறக்கிறது மற்றும் மூடுகிறது என்பதைத் துல்லியமாக அறிவதன் மூலம், எந்த வர்த்தக மண்டலத்தில் ஒரு நிலையை எடுக்க வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிப்பது எளிதாகிறது.
இடைவெளியின் பிற பயன்பாடுகள்
மேலும், வர்த்தகம் செய்யப்படும் உத்தியைப் பொறுத்து, ஸ்டாப் லாஸ்கள் மற்றும் லாப இலக்குகளை வைப்பதற்கும் இடைவெளிகள் பயன்படலாம். உதாரணமாக, ஒரு இடைவெளி எந்த மட்டத்தில் நிரப்பப்படலாம் என்பதை முன்கூட்டியே கணிக்க முடிந்தால், சந்தை தனக்கு எதிராக நகரும் பட்சத்தில் விரைவாக வெளியேறுவதற்காக, முதலீட்டாளர் அந்த இடத்திற்கு அருகில் எளிதாக ஒரு ஸ்டாப் லாஸை வைக்கலாம். குறுகும் இடைவெளி ஒரு ஆதரவு நிலையாகச் செயல்படுகிறது, இது சந்தை அதிலிருந்து மீண்டு எழ அனுமதிக்கிறது. எனவே, ஒரு லாப இலக்கை வைக்க, இடைவெளியின் இறுதி நிலைக்குச் சற்று மேலே அதை வைப்பதே சிறந்த நிலையாக இருக்கும். மறுபுறம், கால அளவு ஒப்பீட்டளவில் நீண்டதாக இருந்தால், இடைவெளி ஒரு ஆதரவு நிலையாக மாறும் பட்சத்தில், ஸ்டாப் லாஸை இடைவெளிக்குக் கீழே வைக்கலாம்.
DAX வர்த்தகம் – முதலீடு செய்ய இது சரியான நேரமா?
DAX என்பது பங்குச் சந்தையில் மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் குறியீடுகளில் ஒன்றாகும். மேலும், பெரிய நிறுவனங்கள் இதில் இடம்பெற்றிருப்பதால், இந்தக் குறியீடு வர்த்தகர்களால் மிகவும் விரும்பப்படுகிறது. சாதகமாகவும் அதே சமயம் அபாயகரமாகவும் இருந்தாலும், DAX வர்த்தகம் வர்த்தகர்களை அதில் முதலீடு செய்வதிலிருந்து தடுப்பதில்லை. இந்த அபாயங்கள் இருந்தபோதிலும், DAX 30-ல் வர்த்தகம் செய்வது என்பது மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய பங்குச் சந்தைகளில் ஒன்றில் முதலீடு செய்வதாகும். இருப்பினும், நிதிசார் கருவிகளில் அதிக இழப்பு அபாயங்கள் இருப்பதால், அவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை நீங்கள் முழுமையாகப் புரிந்துகொள்வதை உறுதி செய்ய வேண்டும். மேலும், உங்கள் வாழ்க்கைத்தரத்தைப் பாதிக்காத வகையில் இழக்கத் தயாராக இருக்கும் மூலதனத்தை மட்டுமே முதலீடு செய்வதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
DAX கூறுகள்
- தைசென்க்ரூப் (தைசென்க்ரூப் பங்குகளை வாங்கவும்)
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இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக எழுதப்பட்டது; இது முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல.
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