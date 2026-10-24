DEGIRO விமர்சனம் (2026): கட்டணம், பாதுகாப்பு & தீர்ப்பு

டெஜிரோ 30 வினாடி மதிப்பாய்வு: எங்கள் தீர்ப்பு
சுழற்சி ஐரோப்பா முழுவதும் முதலீடு செய்வதற்கான செலவைக் குறைத்த ஆன்லைன் தரகர் இதுவாகும்: சந்தையிலேயே மிகக் குறைந்த தரகுக் கட்டணங்கள், சுமார் முப்பது சர்வதேசப் பங்குச் சந்தைகளுக்கான அணுகல் மற்றும் ஒரு செயல்பாட்டுக்கு உகந்த, ஆடம்பரமற்ற தளம். நெதர்லாந்தில் பிறந்து, இப்போது ஜெர்மனியின் flatexDEGIRO குழுமத்தின் ஒரு பகுதியாக உள்ள இது, ஆர்டர்களையும் சந்தைகளையும் பெருக்கும், பிரான்சில் உள்ள பலர் உட்பட, சுயமாக முதலீடு செய்யும் ஐரோப்பிய முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு அளவுகோலாக மாறியுள்ளது. இங்கிலாந்து முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் ஐரோப்பியக் கண்டத்தில் உள்ள அவர்களது சகாக்களுக்கான இந்த DEGIRO மதிப்பாய்வு, குறைந்த செலவுகளை அதிலுள்ள சாதக பாதகங்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கிறது.
கவனிக்க வேண்டியவை: பட்டாணி இல்லை பிரான்சில் வசிப்பவர்களுக்கான (பிரெஞ்சு பங்கு சேமிப்புத் திட்டம்), உங்கள் பங்குகளுக்கான ஒரு தனித்துவமான பாதுகாப்பு அமைப்பு, மற்றும் நீங்களே சுயமாக முதலீடு செய்ய முடியும் என்ற அனுமானத்தின் அடிப்படையிலான ஒரு சேவை. தீர்ப்பு: சர்வதேச சுய-இயக்க முதலீட்டாளருக்கு, செலவு மற்றும் சந்தை வீச்சைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது இதுவே மிகச்சிறந்த தேர்வாகும்; ஒரு பிரெஞ்சு PEA மைய முதலீட்டுத் தொகுப்பைப் பொறுத்தவரை, இது ஒரு ஆன்லைன் வங்கியை மாற்றுவதற்குப் பதிலாக, அதனுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது.
டெஜிரோ யார்? டச்சு புரட்சியாளரிலிருந்து ஜெர்மன் குழுமத்தின் முன்னணி வீரராக உயர்ந்தவர்.
தரகுச் சேவையை ஜனநாயகப்படுத்தும் நோக்கத்துடன், முன்னாள் நிதித்துறை வல்லுநர்களால் ஆம்ஸ்டர்டாமில் டெஜிரோ நிறுவப்பட்டது: பாரம்பரிய வங்கிகளின் கட்டணங்களில் ஒரு சிறு பகுதியே கட்டணம், ஒரு தெளிவான தளம் மற்றும் அனைத்து முக்கியப் பங்குச் சந்தைகளுக்கான அணுகல் ஆகிய அதன் தொடக்கக் கருத்துக்கள், உரிய பார்வையாளர்களைக் கண்டறிந்து, ஐரோப்பா முழுவதும் மில்லியன் கணக்கான வாடிக்கையாளர்களைக் கொண்டதாக அந்தத் தளத்தை வளர்த்தெடுத்தது.
ஜெர்மனியின் ஃபிளாடெக்ஸ் குழுமத்துடனான கூட்டணியே ஒரு ஐரோப்பிய ஆன்லைன் தரகரின் தயாரிப்பாகும். இந்தக் கூட்டணி, கண்டத்தின் மிகப்பெரிய சில்லறைத் தரகர்களில் ஒன்றை உருவாக்கியது. இந்த அளவு, ஒட்டுமொத்த நிறுவனத்தின் நிதி நிலைத்தன்மையை வலுப்படுத்தியதுடன், ஐரோப்பிய வாடிக்கையாளர்களுக்காக ஜெர்மானிய ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் கீழ் மேற்பார்வையையும் ஒருங்கிணைத்தது. அந்தப் பயணப்பாதையே இன்றைய நிலைப்பாட்டை விளக்குகிறது: குறைந்த கட்டமைப்புச் செலவுகளைக் கொண்ட ஒரு மிகப் பெரிய அளவிலான நிறுவனமாகத் திகழ்வதுடன், தனது ஆரம்பகாலத்தின் ஆக்ரோஷமான விலை நிர்ணய முறைகளையும் இன்றும் அது தொடர்கிறது.
டெஜிரோ பாதுகாப்பானதா? ஒழுங்குமுறை மற்றும் முதலீட்டாளர் பாதுகாப்பு
ஆம்: flatexDEGIRO குழுமத்தில் இணைந்ததிலிருந்து, ஐரோப்பிய வாடிக்கையாளர்கள், மேற்பார்வையிடப்படும் ஜெர்மானிய அமைப்பின் கீழ் வருகின்றனர். BaFin ஆனது ஜெர்மனியின் முதன்மை நிதி ஆணையமான இது, பிரெஞ்சு வாடிக்கையாளர்களுக்குச் சேவை செய்ய அனுமதிக்கும் ஐரோப்பிய பாஸ்போர்ட்டின் கீழ் செயல்படுகிறது. ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட தரகர் என்ற தகுதியானது அதனுடன் தொடர்புடைய பாதுகாப்புகளை வழங்குகிறது: நிறுவனத்தின் சொந்த நிதிகளிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர் கணக்குகள், இடைத்தரகர் தோல்வியுற்றால் முதலீட்டாளர் இழப்பீட்டுத் திட்டத்தில் உறுப்பினர் ஆவது, மற்றும் பரிவர்த்தனைச் செலவுகள் குறித்த வெளிப்படைத்தன்மை ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
டெகிரோவின் குறிப்பிட்ட கண்காணிப்புக் கவலைகள் பகிர்வுவரலாற்று ரீதியாக, வாடிக்கையாளர்கள் சார்பாகப் பங்குகள் காப்பாளரின் பெயரில் வைக்கப்படும் ஒரு கூட்டுப் பாதுகாப்பு அமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்த இது, ஜெர்மானிய ஒருங்கிணைப்புடன் பெயர் அடிப்படையிலான பாதுகாப்பை நோக்கிப் பரிணமித்துள்ளது. இதன் முக்கிய அம்சங்கள்: தரகர் தோல்வியுற்றால், பங்குகள் அவற்றின் உரிமையாளர்களான வாடிக்கையாளர்களுக்கே திரும்பச் சென்றுவிடும்; இழப்பீட்டு முறையானது, சட்ட வரம்புகளுக்குள் ரொக்கம் மற்றும் மீதமுள்ள தொகைகளை ஈடுசெய்கிறது.
அது ஒரு தரநிலையான, சந்தை அளவிலான பாதுகாப்பு ஆகும் — இதனை நடைமுறையில் உள்ள அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்களுடன் சேர்த்தே படிக்க வேண்டும்.
கணக்குகள் மற்றும் சந்தைகள்: உண்மையான சர்வதேச அணுகல்
டெஜிரோ கணக்கைத் திறப்பதன் மூலம் சுமார் முப்பது பங்குச் சந்தைகளுக்கான அணுகலைப் பெறலாம் — நிச்சயமாக யூரோநெக்ஸ்ட் பாரிஸ், அதுமட்டுமின்றி ஆம்ஸ்டர்டாம், ஃபிராங்ஃபர்ட், அமெரிக்கத் தளங்கள் (NYSE, Nasdaq), லண்டன், சூரிச், டோக்கியோ, ஹாங்காங், சிட்னி மற்றும் பலவும் இதில் அடங்கும் — இந்த பரந்த அளவிலான அணுகலே உள்நாட்டுத் தரகர்களுக்கு எதிரான முக்கிய வாதமாக அமைகிறது.
தி கணக்கு வகைகள்உள்ளமைக்கப்பட்ட பன்நாணயப் பரிமாற்ற வசதியுடன் கூடிய ஒரு வழக்கமான பங்கு வர்த்தகக் கணக்கு, மற்றும் அந்தந்த நேரத்தின் ஒழுங்குமுறைச் சூழலைப் பொறுத்து, வரையறுக்கப்பட்ட பிரெஞ்சு வரிச் சலுகைகள் — இந்தக் PEA பிரெஞ்சு குடியிருப்பாளர்களுக்கு வழங்கப்படுவதில்லை, இது நீண்ட கால முக்கியக் கவனத்தை ஒரு துணை ஆன்லைன் வங்கியை நோக்கி வழிநடத்துகிறது. பொருட்கள்பங்குகள், ஈடிஎஃப்கள், பத்திரங்கள், ஆப்ஷன்கள் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆகியவை மேம்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்குக் கிடைக்கும் — இவை ஒரு பொதுவான சர்வதேச தரகரின் வழக்கமான வரம்பாகும்.
அந்த விரிவான புரிதலுக்குப் பொறுப்புணர்வே விலையாகும்: நாணய மாற்று கட்டணங்கள், ஒவ்வொரு வர்த்தகத் தளத்தின் வர்த்தக நேரங்கள் மற்றும் ஒவ்வொரு வருமான வகைக்குமான வரி விதிப்பு ஆகியவற்றை நீங்கள் புரிந்துகொண்டிருப்பீர்கள் என அது கருதுகிறது — தரகர் செயல்படுத்துகிறார், முதலீட்டாளர் முடிவெடுக்கிறார்.
டெஜிரோ கட்டணங்கள் மற்றும் கமிஷன்கள்: சந்தையை மாற்றிய விலைப்பட்டியல்
டெஜிரோவின் கட்டணக் கொள்கை மூன்று கோட்பாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது: சந்தை வாரியாகக் குறைந்துவரும் குறைந்த தரகுக் கட்டணங்கள், குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளின் கீழ் கட்டணமின்றி வர்த்தகம் செய்யப்படும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ETF-கள் (வரையறுக்கப்பட்ட பட்டியல், ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு ETF-க்கு ஒரு பரிவர்த்தனை), மற்றும் குறைக்கப்பட்ட துணைக்கட்டணங்கள் — பங்குகள் மற்றும் ETF-களுக்குப் பாதுகாப்புக் கட்டணம் இல்லை, ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு நாணய மாற்றுக் கட்டணம். இந்த அட்டவணை வாசிப்பிற்கு ஒரு கட்டமைப்பை வழங்குகிறது; அவ்வப்போது திருத்தப்படும் புள்ளிவிவரங்கள், எங்கள் தரவுக் குழுவால் புதுப்பிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
|கட்டணம் வகை
|தொகை
|குறிப்புகள்
|யூரோநெக்ஸ்ட் பங்கு/ETF தரகு
|-
|ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கும் நிலையான கட்டணம்
|அமெரிக்க பங்குச் சந்தை தரகு
|-
|+ நாணய மாற்று கட்டணம்
|காவல் கட்டணம்
|பங்குகள்/ETF-களுக்கு €0 (உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும்)
|-
|நாணய மாற்று கட்டணம்
|-
|ஒவ்வொரு வெளிநாட்டு நாணய பரிவர்த்தனைக்கும்
|செயலற்ற கட்டணம்
|-
|-
|குறைந்தபட்ச வைப்பு
|-
|-
ஒப்பீட்டு முறை என்பது உங்கள் சொந்தப் பயன்பாடே ஆகும்: ஒரு வழக்கமான ஆண்டின் ஆர்டர்களை, சந்தை வாரியாக, இரண்டு அல்லது மூன்று போட்டியாளர்களுடன் ஒப்பிடுவது — எங்களுடையது ஆன்லைன் தரகர் ஒப்பீடு மற்றும் eToro டெகிரோவுக்கு எதிராக நேருக்கு நேர் இந்த விலைப்பட்டியல்களை அருகருகே வையுங்கள்.
டெஜிரோ தளம் மற்றும் கருவிகள்: செயல்பாட்டு எளிமை
டெஜிரோ தளம் அதன் நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக உள்ளது: செயல்பாட்டுத்திறன் மிக்கது, வேகமானது, எளிமையானது — குறியீடு அல்லது பெயர் மூலம் பாதுகாப்புத் தேடல், சில கிளிக்குகளில் ஆர்டர் செய்தல், பல நாணய மேலாண்மை, பதிவிறக்கக்கூடிய வரலாறு மற்றும் வரி அறிக்கைகள். மொபைல் செயலியும் அதே தத்துவத்துடன் கண்காணிப்பு மற்றும் ஆர்டர்கள் போன்ற அத்தியாவசியமானவற்றை வழங்குகிறது. இந்தத் தளம் மேம்பட்ட திரையிடல், நுட்பமான விளக்கப்படங்கள் அல்லது சிக்னல்களைக் கொண்ட ஒரு பகுப்பாய்வு மையம் அல்ல — தரகர் அவற்றை சிறப்பு கருவிகளுக்கு விட்டுவிட்டு, செயலாக்கம் மற்றும் செலவில் கவனம் செலுத்துகிறார்.
வேறு இடத்தில் முடிவெடுத்து, டெஜிரோவில் முதலீடு செய்யும் சுய முதலீட்டு முதலீட்டாளருக்கு இது ஒரு சாதகமான அம்சம்; ஆனால், உள்ளமைக்கப்பட்ட கல்வி வழிகாட்டுதலை எதிர்பார்க்கும் ஒரு தொடக்கநிலை முதலீட்டாளருக்கு, கணக்கைத் தொடங்குவதற்கு முன் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய ஒரு வரம்பாகும்.
வாடிக்கையாளர் சேவை மற்றும் பிரெஞ்சு அனுபவம்
வாடிக்கையாளர் சேவையானது மின்னஞ்சல் மற்றும் உதவி மையம் வழியாகச் செயல்படுகிறது, மேலும் பிரெஞ்சு மொழியிலும் இது வழங்கப்படுகிறது; பதிலளிக்கும் நேரங்கள் ஆன்லைன் தரகுத் தரநிலைகளுக்குள் உள்ளன — உச்ச நேரங்கள் அல்லாத மற்ற நேரங்களில் இது ஏற்புடையதாகவும், சந்தை நிகழ்வுகளின் போது மெதுவாகவும் இருக்கும். கிளைகள் மற்றும் ஒரு செல்வ ஆலோசகர் இல்லாதது இந்த மாதிரியின் ஒரு பகுதியாகும்: டெஜிரோ சேவைக்காகக் கட்டணம் வசூலிக்கிறதே தவிர, உறவுக்காக அல்ல.
அறிக்கைகள், பிரெஞ்சு வரி நோக்கங்களுக்கான ஆண்டு அறிக்கைகள் (பிரெஞ்சு வரி அறிக்கை பிரான்சில் வசிக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்குக் கிடைக்கிறது) போன்ற ஆவணங்கள் இந்தத் தளத்திலிருந்து உருவாக்கப்படுகின்றன, மேலும் உதவி விக்கி பெரும்பாலான பொதுவான சூழ்நிலைகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. ஒட்டுமொத்த அனுபவம் ஒரு தொழில்நுட்பத் தரகரின் அனுபவத்தைப் போன்றது: உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரிந்தால் திறமையானதாகவும், நீங்கள் ஒரு வங்கியை எதிர்பார்த்திருந்தால் தனிப்பட்ட தொடர்பற்றதாகவும் இருக்கும்.
டெகிரோவின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்
|பலங்கள்
|பலவீனங்கள்
|ஐரோப்பாவிலேயே மிகக் குறைந்த தரகுக் கட்டணங்களில் ஒன்று.
|பிரெஞ்சு குடியிருப்பாளர்களுக்கு PEA இல்லை
|சுமார் முப்பது சர்வதேச பரிமாற்றங்கள்
|குறிப்பிட்ட (கூட்டு) காப்பு அமைப்பு
|பங்குகள்/ETF-களுக்குப் பாதுகாப்புக் கட்டணம் இல்லை
|குறைந்தபட்ச தளம் — முடிவெடுப்பதற்கான குறைந்த ஆதரவு
|flatexDEGIRO குழுமம் — நிதி வலிமை மற்றும் BaFin ஒழுங்குமுறை
|ஒவ்வொரு அந்நிய செலாவணி சந்தையிலும் நாணய மாற்று கட்டணம்
|தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ETF-கள் கட்டணமின்றி (நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது)
|எழுத்துப்பூர்வமான வாடிக்கையாளர் சேவை மட்டுமே, ஆலோசகர் இல்லை.
டெஜிரோ எந்த முதலீட்டாளர் சுயவிவரத்திற்கானதாகும்?
DEGIRO இதற்குப் பொருந்துகிறது சுய வழிகாட்டுதல் கொண்ட பல சந்தை முதலீட்டாளர்தமது சொந்தப் பத்திரங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பவர், வரம்பு ஆணைகளை அறிந்தவர், மற்றும் குறைந்த செலவில் சர்வதேச அணுகலை விரும்புபவர் — ஒரே கணக்கிலிருந்து அமெரிக்கப் பங்குகள், ஐரோப்பிய ஈடிஎஃப்கள், சுவிஸ் அல்லது ஜப்பானியப் பங்குகள். இது பின்வருவனவற்றைப் பின்பற்றுகிறது: பிரெஞ்சு செல்வத்தை உருவாக்கும் சுயவிவரம் எங்கள் கட்டுரையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, PEA, ஆயுள் காப்பீடு மற்றும் ஆலோசகர் ஆகிய அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் விரும்பும் முதலீட்டாளருக்கான சிறந்த தேர்வாக, சர்வதேச தேவைகளுக்கு DEGIRO-வும், வரிச் சலுகைகளுக்கு ஒரு ஆன்லைன் வங்கியும் அமைகின்றன. PEA அல்லது பங்கு வர்த்தகக் கணக்கு வழிகாட்டும்.
எதிராக ஊடாடும் தரகர்கள்அதன் நேரடிப் போட்டியாளரைப் பொறுத்தவரை, பிரெஞ்சு மொழிப் பயன்பாட்டு எளிமைக்கு எதிராக அதிகபட்ச அணுகல் என்பதும், நியோபுரோக்கர்களுக்கு எதிராக, சந்தையின் விரிவுக்கு எதிராக எளிமை என்பதும் ஒரு சமரசமாகும்.
DEGIRO கணக்கைத் திறப்பது எப்படி
பதிவுசெய்தல் சுமார் பதினைந்து நிமிடங்களில் ஆன்லைனில் செய்யப்படுகிறது: தொடர்பு விவரங்கள், தனிப்பட்ட சூழல், அறிவு வினாப்பட்டியல், பதிவேற்றப்பட்ட அடையாள ஆவணங்கள். சரிபார்ப்பு பொதுவாக சில மணிநேரங்கள் முதல் சில நாட்கள் வரை ஆகும், அதனைத் தொடர்ந்து முதல் பரிமாற்றம் நடைபெறும் — அதிகபட்ச நுழைவுக் கட்டணம் இல்லாததால், சிறிய முதலீட்டுத் தொகுப்புகளுக்கும் இதைத் தொடங்குவது எளிதாக உள்ளது. உங்கள் முதல் ஆர்டருக்கு முன், இரண்டு பயனுள்ள சரிபார்ப்புகளைச் செய்யுங்கள்: நாணயப் பட்டியலையும் அதனுடன் தொடர்புடைய மாற்று கட்டணங்களையும் சரிபார்க்கவும், மேலும் உங்கள் உத்தி அதைப் பயன்படுத்தத் திட்டமிட்டால், கட்டணமில்லா ETF தேர்வைக் கண்டறியவும்.
நமது பங்குகளை வாங்குதல் இந்த வழிகாட்டி முழுமையான முதல்-வரிசைப் பயணத்தையும் உள்ளடக்கியுள்ளது, மேலும் பங்குச் சந்தை ஆர்டர்கள் பிழையற்ற செயலாக்கத்திற்குப் பின்னால் உள்ள சந்தை அல்லது வரம்பு ஆணைகள் போன்ற வழிமுறைகளை இந்தப் பக்கம் நினைவுபடுத்துகிறது. பங்குகளைத் தாண்டிய பலதரப்பட்ட சொத்து வர்த்தகத்திற்கு, சிறப்புத் தளங்கள் தொடர்ந்து அணுகக்கூடியதாக உள்ளன. கணக்கைத் திறப்பது Vantage →.
DEGIRO vs ஆன்லைன் வங்கிகள் மற்றும் நியோப்ரோக்கர்ஸ்: தி பொசிஷனிங்
பிரெஞ்சு தரகுச் சந்தை மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் அதற்குள் டெஜிரோ அபூர்வமான தெளிவுடன் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்கிறது. இதற்கு எதிராக ஆன்லைன் வங்கிகள் ஃபார்ச்சூனியோ முன்னணியில் உள்ளது — அது கட்டணங்கள் மற்றும் சர்வதேச அணுகலில் வெற்றி பெறுகிறது, ஆனால் வரிச் சலுகைகளில் பின்தங்குகிறது: PEA இல்லை, ஆயுள் காப்பீடு இல்லை, அன்றாட வங்கிச் சேவைகள் இல்லை.
எதிராக நியோப்ரோக்கர்ஸ் மொபைல்இருப்பினும், இது பரிவர்த்தனைகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் ஆர்டர் வைக்கும் கருவிகளான — ஸ்டாப் ஆர்டர்கள், மேம்பட்ட ஆர்டர் வகைகள், பல நாணயப் பரிவர்த்தனை — ஆகியவற்றில் வெற்றி பெறுகிறது, ஆனால் இதற்கு அதிக தேர்ச்சி தேவைப்படுகிறது. ஊடாடும் தரகர்கள்அதன் மிக நெருங்கிய போட்டியாளருடன் ஒப்பிடுகையில், இந்த சமரசம் சில நுணுக்கங்களில் அடங்கியுள்ளது: டெஜிரோவின் பிரெஞ்சு மொழி இடைமுகம் மற்றும் எளிமைக்கு எதிராக, ஐபிகேஆரின் 150 சந்தைகள் மற்றும் பல நாணயக் கணக்கு.
செயல்திறன் மிக்க பிரெஞ்சு முதலீட்டாளர்களிடையே பெருகிவரும் இந்தக் கலவையானது, அவர்களின் நிலைப்பாட்டைச் சுருக்கமாக விளக்குகிறது: PEA-விற்கான ஒரு ஆன்லைன் வங்கி, சர்வதேச முதலீட்டாளர்களுக்கான DEGIRO — இவை ஒவ்வொன்றும் சிறந்த செலவில் அதனைக் கையாளும் ஒரு இடைத்தரகருடன் இணைந்த தொகுப்பாகும்.
பாதுகாப்புப் பொறுப்பு குறித்த கேள்விக்கு ஒரு துல்லியமான பதில் தேவைப்படுகிறது, ஏனெனில் அதுவே டெஜிரோவை பிரெஞ்சு தரகர்களிடமிருந்து வேறுபடுத்துகிறது. விதிமுறைகளின்படி, ரொக்கமானது தரகரின் சொந்த நிதியிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட கணக்குகளில் வைக்கப்படுகிறது. பங்குகள் ஒரு பாதுகாப்புப் பொறுப்புக் கட்டமைப்பில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன; அதில் பாதுகாவலர், தரகரின் வாடிக்கையாளர்கள் சார்பாக அவற்றை வைத்திருக்கிறார். இந்தக் கட்டமைப்பு, கூட்டுப் பாதுகாப்புப் பொறுப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது நீண்ட காலமாக டச்சு மாதிரியின் சிறப்பம்சமாக இருந்து, குழுமத்தின் ஜெர்மானியத் தரநிலைகளால் படிப்படியாக வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, தரகர் தோல்வியுற்றால், வாடிக்கையாளர் சொத்தாக அடையாளம் காணப்பட்ட பங்குகள் கடன் வழங்குநர்களின் சொத்துக்களில் சேராது — மேலும் முதலீட்டாளர் இழப்பீட்டு வழிமுறையானது சட்ட வரம்புகளுக்குள் எஞ்சிய சூழ்நிலைகளை ஈடுசெய்கிறது. இத்துறை தொழில்நுட்பம் சார்ந்தது மற்றும் தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருப்பதால், பெரிய தொகைகளை முதலீடு செய்வதற்கு முன்பு, நடைமுறையில் உள்ள அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்களான காப்புறுதி விதிமுறைகள் மற்றும் பாதுகாப்புத் திட்டம் ஆகியவற்றையே கலந்தாலோசிப்பதற்கான ஆதாரமாகக் கொள்ளலாம்.
டெஜிரோவில் ஒரு ஆர்டரின் பயணம்: முடிவிலிருந்து நிறைவேற்றம் வரை
குறிப்பாக, இந்தத் தளத்தில் ஒரு வெளிநாட்டுப் பங்கை வாங்குவதற்கு ஐந்து படிகள் உள்ளன. பாதுகாப்பைத் தேடுகிறது பெயர் அல்லது ISIN குறியீட்டின் மூலம், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சந்தையின் விலைப்புள்ளியைப் பத்திரப் பக்கம் காண்பிக்கும் — ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனை நிலையமும் ஒரே பத்திரத்திற்குத் தனக்கென ஒரு தனி வரிசையைக் கொண்டுள்ளது, அதற்கெனத் தனி வர்த்தக நேரங்களும் கட்டணங்களும் உண்டு. ஆர்டரை உள்ளிடுதல்: அளவு அல்லது தொகை, சந்தை அல்லது வரம்பு வகை, நாள் அல்லது ரத்து செய்யப்படும் வரை செல்லுபடியாகும் காலம்.
உறுதிப்படுத்தல்நீங்கள் சரிபார்ப்பதற்கு முன் மதிப்பிடப்பட்ட கட்டணங்கள் விரிவாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதால், சந்தை நாணயம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய மாற்று விகிதத்தைச் சரிபார்க்க இதுவே சரியான தருணம். மரணதண்டனைதொடர்புடைய சந்தையின் அமர்வின் போது கிட்டத்தட்ட உடனடியாக — ஐரோப்பிய இரவின் போது செயல்படுத்தப்பட்ட ஒரு டோக்கியோ ஆர்டர், பிரெஞ்சு பிற்பகலின் பிற்பகுதியில் செயல்படுத்தப்பட்ட ஒரு நியூயார்க் ஆர்டர். மேலும் கண்காணிப்புவர்த்தக உறுதிப்படுத்தல், பன்நாணய முதலீட்டுத் தொகுப்பில் உள்ள நிலை மற்றும் ஆண்டு இறுதி வரி ஒருங்கிணைப்பு.
கொள்கையளவில் ஒவ்வொரு தரகரிடமும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் இந்த இயக்கமுறை, DEGIRO-வில் அதன் பன்முகச் சந்தைத் தன்மையைப் பெறுகிறது: ஒரே இடைமுகம் முப்பது பரிவர்த்தனை நிலையங்களை இயக்குகிறது — எனவே, உறுதிப்படுத்துவதற்கு முன்பு, நீங்கள் வர்த்தகம் செய்ய விரும்பும் சந்தையின் போக்கிலேயே வர்த்தகம் செய்கிறீர்களா என்பதைச் சரிபார்ப்பது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
DEGIRO பற்றிய அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
டெஜிரோ ஒரு PEA-ஐ வழங்குகிறதா?
இல்லை: பிரான்சில் வசிப்பவர்களுக்கு, டெஜிரோ PEA-வை வழங்குவதில்லை — பங்கு வர்த்தகக் கணக்குகளை மட்டுமே வழங்குகிறது. எனவே, வரி உகப்பாக்கப்பட்ட அதன் முக்கியக் கட்டமைப்பு, PEA-விற்காக ஒரு ஆன்லைன் வங்கி அல்லது ஒரு பிரெஞ்சு தரகர் வழியாகச் செயல்படுகிறது, மேலும் சர்வதேச அளவிலான செயல்பாடுகளுக்கு டெஜிரோ அதற்குத் துணையாக விளங்குகிறது.
டெஜிரோ நம்பகமானதா?
ஆம்: இந்தத் தரகர், ஜெர்மானிய ஒழுங்குமுறையின் (BaFin) கீழ், ஒரு ஐரோப்பிய பாஸ்போர்ட், பிரிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர் நிதிகள் மற்றும் ஒரு முதலீட்டாளர் இழப்பீட்டுத் திட்டத்துடன் செயல்படுகிறார். flatexDEGIRO குழுமத்தின் அளவு, ஆரம்பகால DEGIRO-விடம் இல்லாத ஒரு நிதி ஸ்திரத்தன்மையை அளிக்கிறது.
அமெரிக்கப் பங்குச் சந்தைகளில் டெகிரோவின் கட்டணங்கள் என்ன?
சந்தையால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட, ஒவ்வொரு ஆர்டருக்குமான ஒரு நிலையான தரகுக் கட்டணம் — இது சர்வதேச அணுகலுக்கான பிரெஞ்சு சந்தையில் மிகக் குறைந்த கட்டணங்களில் ஒன்றாகும் — அத்துடன் ஒவ்வொரு டாலர் பரிவர்த்தனைக்கும் ஒரு நாணய மாற்று கட்டணமும் உண்டு. எங்கள் குழுவால் புதுப்பிக்கப்பட்ட, மேலே உள்ள கட்டண அட்டவணை, நடைமுறையில் உள்ள மதிப்புகளைக் காட்டுகிறது.
ஆம்: யூரோநெக்ஸ்ட் பாரிஸ், தரகரின் நிலையான பரிவர்த்தனை நிபந்தனைகளின்படி, உள்ளடக்கப்பட்ட சந்தைகளில் ஒன்றாகும். பிரெஞ்சு வரி விதிகள் பொருந்தும் — உங்கள் வருமான வரிக் கணக்கைத் தாக்கல் செய்ய பிரெஞ்சு வரி அறிக்கை கிடைக்கும்.
டெஜிரோ அல்லது இன்டராக்டிவ் புரோக்கர்ஸ்: நீங்கள் எதைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?
இரண்டு சிறந்த சர்வதேச தரகர்கள்: டெஜிரோ (DEGIRO) முக்கிய சந்தைகளில் எளிமை மற்றும் குறைந்த கட்டணங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது; இன்டராக்டிவ் புரோக்கர்ஸ் (Interactive Brokers) அதிகபட்ச அணுகலை வழங்குகிறது — 150-க்கும் மேற்பட்ட சந்தைகள், பல நாணயக் கணக்குகள், மேம்பட்ட கருவிகள். பயன்பாட்டே தீர்மானிக்கிறது: சில சந்தைகளும் எளிமையான ஆர்டர்களும் டெஜிரோவிற்கு சாதகமாக உள்ளன; ஆழமான பல சந்தை நடவடிக்கைகள் ஐபிகேஆருக்கு (IBKR) சாதகமாக உள்ளன.
டெஜிரோ செயலற்ற கட்டணங்களை வசூலிக்கிறதா?
The inactivity policy has varied over the years — the fee table above reflects the current conditions, updated by our team. The good practice remains the same: check the « inactivity » line of the schedule before opening if you trade infrequently.
டெஜிரோ கணக்கைத் திறப்பதற்கு முன் நீங்கள் என்ன சரிபார்க்க வேண்டும்?
ஒப்பந்தத்தின் மூன்று வரிகள்: நீங்கள் உண்மையில் பயன்படுத்தவிருக்கும் சந்தைகளுக்கான தரகு அட்டவணை, கட்டணமில்லா ETF தேர்வின் நிபந்தனைகள், மற்றும் ஒவ்வொரு நாணயத்திற்குமான மாற்று கட்டணங்கள். பங்குப் பாதுகாப்பு குறித்த ஆவணங்களையும் (அதன் சமீபத்திய மேம்பாடு பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தியுள்ளது), மற்றும் உங்கள் வசிப்பிடத்திற்கான பிரெஞ்சு வரி அறிக்கையின் இருப்பையும் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். முதல் வருடத்தில் ஏற்படும் எதிர்பாராத நிகழ்வுகளைத் தடுக்கும் பதினைந்து நிமிட வாசிப்பு.
கடைசி நடைமுறை குறிப்பு: பிரான்சில் வசிப்பவர்களுக்கு வரி அறிக்கைகள் தானாகவே உருவாக்கப்படுகின்றன — வரி அறிக்கை ஆண்டின் தொடக்கத்தில் தளத்திற்கு வந்து சேரும், மேலும் ஆண்டு அறிக்கை உங்கள் வருமான வரி தாக்கலுக்கான அனைத்து பரிவர்த்தனைகளையும் ஒருங்கிணைக்கிறது.
DEGIRO ஆரம்பநிலையாளர்களுக்கு நல்லதா?
நீங்கள் தன்னாட்சியை ஏற்றுக்கொண்டால்: இந்தத் தளம் உள்ளமைக்கப்பட்ட கல்வி வழிகாட்டுதல் இல்லாமலேயே ஆர்டர்களைச் செயல்படுத்துகிறது, மேலும் அதன் சர்வதேச அணுகலுக்கு நீங்கள் நாணயங்கள், வர்த்தக நேரங்கள் மற்றும் வரிகளைப் புரிந்துகொண்டிருக்க வேண்டும். விக்கியில் கற்றுக்கொண்டு, யூரோநெக்ஸ்டில் சிறிய, எளிய ஆர்டர்களுடன் பயிற்சி செய்து, பின்னர் விரிவுபடுத்தும் ஒழுக்கமான தொடக்கநிலையாளர், ஈடு இணையற்ற கட்டணங்களைக் காண்பார்; வழிகாட்டுதலை விரும்பும் தொடக்கநிலையாளர், அதிக விலை கொடுத்தாலும், ஆலோசகருடன் கூடிய ஆன்லைன் வங்கியையே விரும்புவார்.
அடிக்கோடு
- இயற்கைflatexDEGIRO குழுமத்தின் ஒரு சர்வதேச தரகர் — BaFin ஒழுங்குமுறை, ஐரோப்பிய பாஸ்போர்ட்.
- வலிமைசுமார் முப்பது பரிவர்த்தனைத் தளங்களில் ஐரோப்பாவின் மிகக் குறைந்த கட்டணங்கள், பாதுகாப்பு கட்டணம் ஏதுமில்லை.
- பிரெஞ்சு வரம்பு: PEA இல்லை — முக்கியத் தேவைகளுக்கு ஆன்லைன் வங்கியுடன் இணைக்கவும்.
- ஐடியல்சுயமாகச் செயல்பட்டு, தனியாகவே முடிவெடுக்கும் பல்வகைச் சந்தை முதலீட்டாளர்.
- மாற்றுபிரெஞ்சு உறைகளுக்கான ஓர் இணைய வங்கி, வர்த்தக தரகர் பல சொத்து நடவடிக்கைகளுக்கு.
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