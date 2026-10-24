டவ் ஜோன்ஸ் (DJIA): குறியீடு, கூறுகள் மற்றும் வரலாறு 2026

டவ் ஜோன்ஸ் (DJIA) நேரலை: நிகழ்நேர விலை மற்றும் விளக்கப்படம்
தற்போது, டவ் ஜோன்ஸ் தொழில்துறை சராசரி வர்த்தகமாகிறது. 52 215,16 அமர்வில் -1,24% சரிவுடன், 348,500,000 பங்குகள் வர்த்தகம் செய்யப்பட்டுள்ளன. கடந்த பன்னிரண்டு மாதங்களில், இந்தக் குறியீட்டெண் $45,057.28 மற்றும் $54,744.33 புள்ளிகளுக்கு இடையில் ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்துள்ளது. இதன் வழக்கமான குறியீடு DJIA வின் — சில சமயங்களில் DJI அல்லது Dow 30 எனவும் எழுதப்படும் — இது NYSE மற்றும் Nasdaq ஆகிய நியூயார்க் பங்குச் சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது; இவற்றின் முன்னணிப் பட்டியல்கள் இதை ஒன்றிணைக்கின்றன.
டவ் ஜோன்ஸ் என்றால் என்ன? வரையறை மற்றும் அதன் தனித்துவம் என்ன?
டவ் ஜோன்ஸ் தொழில்துறை சராசரி என்பது, உலகில் இன்றும் செயல்பாட்டில் உள்ள மிகப் பழமையான பங்குச் சந்தைக் குறியீடாகும்: இது உருவாக்கப்பட்டது 1896 by Charles Dow, a financial journalist and co-founder of the Wall Street Journal, it originally tracked the twelve leading American industrial companies — hence the « industrial » in its name, even though today’s members range from tech to banking. One technical quirk sets it apart from every other major index: the Dow is விலை-எடையிடப்பட்டகுறிப்பாகச் சொல்வதானால், ஒரு பங்கின் விலை எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறதோ, அந்த அளவிற்கு அது குறியீட்டின் மீது அதிக செல்வாக்கு செலுத்துகிறது — நிறுவனங்களின் உண்மையான அளவைப் பொருட்படுத்தாமல், ஒரு $500 பங்கு, ஒரு $50 பங்கை விட ஏறக்குறைய பத்து மடங்கு அதிக எடையைக் கொண்டுள்ளது. 19 ஆம் நூற்றாண்டில் கையால் கணக்கிடுவதை எளிதாக்கிய இந்த முறை, அதன் எளிமையால் ஆச்சரியமளிக்கிறது: இதற்கு மாறாக, எஸ்&பி 500 குறியீடானது சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் எடையை நிர்ணயிக்கிறது, இது அமெரிக்க சந்தையின் மிகவும் துல்லியமான ஒரு சித்திரமாக அமைகிறது.
Why does the Dow remain the media’s reference despite this quirk? Its age, its historical continuity — more than a century of daily data — and its nickname as the « barometer of the American economy. » When the news reports that « Wall Street closed higher, » the Dow is almost always the first index quoted.
டவ் ஜோன்ஸ் நிறுவனங்கள்: 30 கூறுகள், தானாகவே புதுப்பிக்கப்படும்
DJIA ஒன்றிணைக்கிறது 30 முன்னணி அமெரிக்க நிறுவனங்கள்ஒரு இயந்திர சூத்திரத்தால் அல்ல, ஒரு குறியீட்டுக் குழு — எஸ்&பி டவ் ஜோன்ஸ் குறியீடுகள் மேற்பார்வைக் குழு — இது நற்பெயர், வளர்ச்சி மற்றும் முதலீட்டாளர் ஈர்ப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் உறுப்பினர்களைச் சேர்க்கிறது, நீக்குகிறது அல்லது மாற்றுகிறது. எனவே, இதன் அமைப்பு தற்காலிக முடிவுகளால் மாறுகிறது: சமீபத்தில் புதிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் வருகை வரவேற்கப்பட்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் சில வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நிறுவனங்கள் வழிவிட்டுள்ளன. தானாகவே புதுப்பிக்கப்பட்ட தற்போதைய அமைப்பு இதோ:
|நிறுவனம்
|சின்னமாக
|துறை
|இடம்
|DJIA-வில் சேர்க்கப்பட்டது
|3M
|நீங்கள் MMM
|தொழில்துறை
|என்ஒய்சிஇ
|1976-08-09
|அகரவரிசை (வகுப்பு A)
|GOOGL
|தொடர்பு சேவைகள்
|நாஸ்டாக்
|2026-06-29
|அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ்
|AXP
|நிதி சார்ந்தவை
|என்ஒய்சிஇ
|1982-08-30
|Amgen
|AMGN
|உடல்நலம்
|நாஸ்டாக்
|2020-08-31
|அமேசான்
|AMZN அமெரிக்க
|நுகர்வோர் விருப்பப்படி
|நாஸ்டாக்
|2024-02-26
|Apple
|AAPL
|தகவல் தொழில்நுட்பம்
|நாஸ்டாக்
|2015-03-19
|போயிங்
|BA
|தொழில்துறை
|என்ஒய்சிஇ
|1987-03-12
|கேட்டர்பில்லர்
|கேட்
|தொழில்துறை
|என்ஒய்சிஇ
|1991-05-06
|செவ்ரான்
|CVX
|சக்தி
|என்ஒய்சிஇ
|2008-02-19
|சிஸ்கோ
|CSCO
|தகவல் தொழில்நுட்பம்
|நாஸ்டாக்
|2009-06-08
|கோகோ கோலா
|KO
|நுகர்வோர் ஸ்டேபிள்ஸ்
|என்ஒய்சிஇ
|1987-03-12
|டிஸ்னி
|DIS
|தொடர்பு சேவைகள்
|என்ஒய்சிஇ
|1991-05-06
|கோல்ட்மேன் சாக்ஸ்
|GS
|நிதி சார்ந்தவை
|என்ஒய்சிஇ
|2013-09-23
|ஹோம் டிப்போ
|HD
|நுகர்வோர் விருப்பப்படி
|என்ஒய்சிஇ
|1999-11-01
|ஹனிவெல் டெக்னாலஜிஸ்
|கெளரவ
|தொழில்துறை
|நாஸ்டாக்
|2020-08-31
|ஐபிஎம்
|ஐபிஎம்
|தகவல் தொழில்நுட்பம்
|என்ஒய்சிஇ
|1979-06-29
|ஜான்சன் & ஜான்சன்
|JNJ
|உடல்நலம்
|என்ஒய்சிஇ
|1997-03-17
|ஜே.பி. மோர்கன் சேஸ்
|JPM
|நிதி சார்ந்தவை
|என்ஒய்சிஇ
|1991-05-06
|மெக்டொனால்டு
|மாநகராட்சி
|நுகர்வோர் விருப்பப்படி
|என்ஒய்சிஇ
|1985-10-30
|மெர்க்
|MRK
|உடல்நலம்
|என்ஒய்சிஇ
|1979-06-29
|Microsoft
|MSFT,
|தகவல் தொழில்நுட்பம்
|நாஸ்டாக்
|1999-11-01
|நைக்
|NKE
|நுகர்வோர் விருப்பப்படி
|என்ஒய்சிஇ
|2013-09-23
|என்விடியா
|என்விடிஏ
|தகவல் தொழில்நுட்பம்
|நாஸ்டாக்
|2024-11-08
|புரோக்டர் & கேம்பிள்
|PG
|நுகர்வோர் ஸ்டேபிள்ஸ்
|என்ஒய்சிஇ
|1932-05-26
|விற்பனைக்குழு
|CRM,
|தகவல் தொழில்நுட்பம்
|என்ஒய்சிஇ
|2020-08-31
|ஷெர்வின்-வில்லியம்ஸ்
|எஸ்.எச்.டபிள்யூ
|பொருட்கள்
|என்ஒய்சிஇ
|2024-11-08
|பயணிகள்
|TRV
|நிதி சார்ந்தவை
|என்ஒய்சிஇ
|2009-06-08
|யுனைடெட் ஹெல்த் குழு
|UNH
|உடல்நலம்
|என்ஒய்சிஇ
|2012-09-24
|நிகழ்ச்சி
|V
|நிதி சார்ந்தவை
|என்ஒய்சிஇ
|2013-09-23
|வால்மார்ட்
|WMT
|நுகர்வோர் ஸ்டேபிள்ஸ்
|நாஸ்டாக்
|1997-03-17
A close reading of the « Added to DJIA » column tells the story of the American economy: from founding members present since the 1970s and 1980s to the technology giants admitted over the past decade — today’s Dow Jones index has little « industrial » left in its makeup, but it has kept its role as a thermometer for corporate America.
டவ் ஜோன்ஸ் வரலாறு: 130 ஆண்டுகால சாதனைகளும் சரிவுகளும்
டவ்வின் வரலாறு என்பது நவீன நிதியியலின் வரலாறு ஆகும். சுமார் முதல் முடிவிலிருந்து தொடங்கி... 1896 இல் 40 புள்ளிகள்போருக்குப் பிந்தைய சகாப்தத்தை உருவாக்குவதற்கு முன்பு, இந்தக் குறியீட்டெண் பெரும் பொருளாதார மந்தநிலையைக் கடந்தது — 1929 ஆம் ஆண்டின் சரிவு மற்றும் 1932 ஆம் ஆண்டில் சுமார் 41 புள்ளிகளின் குறைந்தபட்ச நிலை, கிட்டத்தட்ட மீண்டும் முதல் நிலைக்குத் திரும்பியது — 1,000 புள்ளிகள் முதல் முறையாகத் தாண்டியது. 1972மெதுவான தொடக்கத்திற்குப் பிறகு, அதிவேகமான முன்னேற்றம். பின்னர், மாபெரும் நவீன அதிர்ச்சிகள் வந்தன: அக்டோபர் 1987 சரிவு (ஒரே அமர்வில் −22%, இதுவே எல்லா காலத்திற்குமான சாதனை), 2000-ல் டாட்-காம் குமிழி வெடித்தது, 2008-2009 குறியீட்டை சுமார் 14,000 புள்ளிகளிலிருந்து சுமார் 6,500 ஆகக் குறைத்த நிதி நெருக்கடி, பின்னர் 2010-க்குப் பிறகு ஏற்பட்ட பத்தாண்டுகால தடையற்ற ஆதாயங்கள். 40,000-புள்ளி 2024-ல் முதன்முறையாக அந்த வரம்பு கடக்கப்பட்டது; இது தொழில்நுட்ப ஜாம்பவான்களால் முன்னெடுக்கப்பட்ட ஒரு சூழலில் நிகழ்ந்தது — அவற்றில் பல, தன்னைத் தானே புதுப்பித்துக் கொள்ளும் திறனை நிரூபித்துள்ள டவ் குறியீட்டில் இப்போது உண்மையான செல்வாக்கைக் கொண்டுள்ளன.
|மைல்கல்
|தேதி
|நிலை
|நிகழ்வு
|முதல் மூடல்
|1896 மே
|≈ 40 புள்ளிகள்
|சார்லஸ் டவ்வால் உருவாக்கப்பட்டது (12 பங்குகள்)
|மனச்சோர்வு குறைவு
|ஜூலை 1932
|≈ 41 புள்ளிகள்
|1929க்குப் பிறகு மீண்டும் முதல் நிலைக்கே.
|1,000-புள்ளித் தடை
|நவம்பர் 1972
|1,000 புள்ளிகள்
|முதல் பகல்நேரக் கடப்பு
|கருப்பு திங்கள்
|அக்டோபர் 19, 1987
|− 22.6%
|வரலாற்றிலேயே மிக மோசமான ஒரு நாள் சரிவு
|நெருக்கடிக்கு முந்தைய உச்சம்
|அக்டோபர் 2007
|≈ 14,100 புள்ளிகள்
|நிதி நெருக்கடிக்கு முந்தைய கடைசிப் பதிவு
|நெருக்கடி குறைவு
|மார்ச் 2009
|≈ 6,500 புள்ளிகள்
|உச்சத்திலிருந்து -54%
|40,000-புள்ளித் தடை
|2024
|40,000 புள்ளிகள்
|வரலாற்றில் முதல் முறையாகக் கடக்கப்பட்டது
இந்த அட்டவணையின் பாடம் இதுதான்: கடந்த 130 ஆண்டுகளில், ஒவ்வொரு சரிவையும் தொடர்ந்து ஒரு புதிய சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது — ஆனால் அதற்கான காத்திருப்புக் காலம் சில ஆண்டுகள் முதல் கால் நூற்றாண்டு வரை இருந்துள்ளது. இந்தக் குறியீடு அவசரத்தை அல்ல, ஆவணப்படுத்தப்பட்ட பொறுமையையே வெகுமதியளிக்கிறது.
சர்வதேச முதலீட்டாளர்களுக்கான டவ் ஜோன்ஸ் வர்த்தக நேரம்
நியூயார்க்கில் டவ் வர்த்தகமாகிறது: முக்கிய அமர்வு நடைபெறுகிறது காலை 9:30 மணி முதல் மாலை 4:00 மணி வரை (கிழக்கு நேரப்படி) — அதாவது பாரிஸ் நேரப்படி மாலை 3:30 மணி முதல் இரவு 10:00 மணி வரை (கோடைக்காலத்தில், அமெரிக்காவின் பகல்நேர சேமிப்பு நாட்காட்டியைப் பொறுத்து, மாலை 4:30 மணி முதல் இரவு 11:00 மணி வரை). இந்த அமர்வைச் சுற்றி: நியூயார்க் நேரப்படி அதிகாலை 4:00 மணி முதல் சந்தைக்கு முந்தைய அமர்வு (ஆர்டர்கள் குவியும், சுட்டிக்காட்டப்பட்ட விலை சரிசெய்யப்படும்), மற்றும் நியூயார்க் நேரப்படி இரவு 8:00 மணி வரையிலான சந்தைக்குப் பிந்தைய அமர்வு, அப்போது வர்த்தக அளவு குறைந்து, விலை வித்தியாசங்கள் அதிகரிக்கும். ஐரோப்பிய முதலீட்டாளர்களுக்கு, இரண்டு நடைமுறை வாய்ப்புகள் உள்ளன: பிற்பகல் 3:30 மணிக்கு அமெரிக்கா சந்தை திறப்பது — இது அன்றைய நாளின் மிகவும் பரபரப்பான தருணம், அப்போது இரவுநேர ஆர்டர்களும் அமெரிக்கப் பேரியல் பொருளாதார வெளியீடுகளும் சந்தையில் வெளியிடப்படும் — மற்றும் இரவு 10:00 மணிக்கு முந்தைய இறுதி மணிநேரம், இது சந்தை நிறைவு சரிசெய்தல் நடைபெறும் நேரமாகும். அமெரிக்கப் பொது விடுமுறை நாட்கள் (நன்றி தெரிவித்தல் தினம், சுதந்திர தினம்...) சந்தையை மூடிவிடும்: இதுகுறித்த எங்கள் பிரத்யேகப் பக்கத்தைப் பார்க்கவும். பங்குச் சந்தை வர்த்தக நேரம் முழு காலெண்டருக்கு.
டவ் ஜோன்ஸில் முதலீடு செய்வது எப்படி: நான்கு முக்கிய வழிமுறைகள்
டவ் ஜோன்ஸ் இடிஎஃப், முதலீட்டாளரின் பாதை. தனிப்பட்ட பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுக்காமல் குறியீட்டைக் கண்காணிக்க, ETF-கள் DJIA-வைப் பிரதிபலிக்கின்றன — இதில் ஐரோப்பிய கணக்குகளுக்குத் தகுதியான பதிப்புகளும் அடங்கும், இவை ஐரோப்பியப் பங்குச் சந்தைகளில் யூரோவில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. இது ஒரு நீண்ட கால முதலீட்டுக் கருவியாகும்: குறைந்த கட்டணங்கள், 30 அமெரிக்க நிறுவனங்களில் பல்வகைப்படுத்தல், மற்றும் எந்தவொரு பரந்த குறியீட்டைப் போன்றே வழக்கமான வாங்கும் வழிமுறைகள் ஆகிய அம்சங்களைக் கொண்டது. ETF பிரிவு கிடைக்கக்கூடிய டிராக்கர்கள் மற்றும் எங்கள் வழிகாட்டி பற்றிய விவரங்கள். பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்வது எப்படி பொதுவான கட்டமைப்பை விவரிக்கிறது — கணக்கு, தரகர், முதல் ஆர்டர்கள்.
சிஎஃப்டிகள், ஃபியூச்சர்ஸ் மற்றும் ஆப்ஷன்ஸ் — வர்த்தகரின் கருவித்தொகுப்பு. மூன்று வகையான கருவிகள் மூலம், டவ் சந்தையானது உலகின் மிகவும் தீவிரமாக வர்த்தகம் செய்யப்படும் சந்தைகளில் ஒன்றாகவும் திகழ்கிறது. CFDs சிறப்புத் தரகர்கள் மூலம், கடன் நெம்புகோலைப் பயன்படுத்தி உயரும் அல்லது வீழ்ச்சியடையும் விலைகளில் ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்க நாங்கள் உங்களை அனுமதிக்கிறோம் — ஆனால் கடன் நெம்புகோலுடன் வரும் அதிகரித்த அபாயத்துடன். எதிர்கால (இ-மினி டவ் ஒப்பந்தம்) நிறுவனங்களுக்கான ஒரு தரநிலையாகும்: அசாதாரணமான பணப்புழக்கம், ஏறக்குறைய 24/5 செயல்பாடு. விருப்பங்கள் இடர் பாதுகாப்பு, வருமானம் ஈட்டுதல், கட்டுக்கோப்பான திசைசார் வர்த்தகங்கள் போன்ற செம்மையான உத்திகளுக்கான கதவைத் திறங்கள். இந்தக் கருவிகளுக்குப் பயிற்சியும் ஒழுக்கமும் தேவை: இவை குறியீட்டின் நகர்வுகளை இரு திசைகளிலும் பெருக்கிவிடுகின்றன, மேலும் இவற்றில் தீவிரமாக வர்த்தகம் செய்யும் சில்லறை முதலீட்டாளர்களில் பெரும்பான்மையானோர் பணத்தை இழக்கின்றனர். எங்களுடன் தொடங்குங்கள். தொடக்கக்காரர்களுக்கான வர்த்தகம் மற்றும் எதிர்கால ஒரு யூரோ கூட பணயம் வைப்பதற்கு முன் வழிகாட்டுங்கள்.
டவ் ஜோன்ஸை எது இயக்குகிறது: முக்கியக் காரணிகள்
மற்ற பங்கு குறியீடுகளைப் போலவே, டவ் குறியீடும் மூன்று வகையான தகவல்களை உள்வாங்குகிறது. முதலாவதாக, அதன் 30 உறுப்பினர்களின் காலாண்டு வருமானம் — விலை-எடையிடல் திருப்பத்துடன்: அதிக விலை கொண்ட ஒரு பங்கில் (குறியீட்டின் விலையுயர்ந்த பெயர்களில் ஒன்று) ஏற்படும் ஒரு நகர்வு, டவ் குறியீட்டைத் தானாகவே மாற்றக்கூடும், அதே சமயம் மலிவான பங்கில் ஏற்படும் அதே சதவீத நகர்வு கவனிக்கப்படாமல் கடந்து செல்கிறது. பிறகு, அமெரிக்க பேரியல் பொருளாதாரத் தரவுகள்வேலைவாய்ப்புகள், பணவீக்கம், ஃபெட் முடிவுகள் போன்றவை பாரிஸ் நேரப்படி பிற்பகல் 2:30 மணிக்கு வெளியிடப்பட்டு, அமர்வின் மிகக் கடுமையான நகர்வுகளைத் தூண்டுகின்றன. மேலும், புவிசார் அரசியல் மற்றும் பணவியல் பின்னணிஃபெடரல் ரிசர்வின் வட்டி விகித சுழற்சிகள், சர்வதேச பதட்டங்கள், அமெரிக்கத் தேர்தல்கள் என உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதாரத்தின் அதிகாரப்பூர்வமற்ற அளவுகோலாக விளங்கும் டவ், தன்னை பாதிக்கும் எல்லாவற்றிற்கும் எதிர்வினையாற்றுகிறது.
டவ் ஜோன்ஸ், எஸ்&பி 500 அல்லது நாஸ்டாக்: எதைப் பின்பற்றுவது?
மூன்று நியூயார்க் குறியீடுகளும் வெவ்வேறு கதைகளைச் சொல்கின்றன. தேநீர் டோவ் (விலை-எடையிடப்பட்ட 30 பங்குகள்) என்பது அமெரிக்க பெருநிறுவனத் தலைவர்களின் வரலாற்று அளவுகோலாகும் — தேர்ந்தெடுத்த, மதிப்புமிக்க, தொழில்நுட்ப ரீதியாக வழக்கத்திற்கு மாறான தலைவர்கள். எஸ் அண்ட் பி 500 (500 பங்குகள், சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டவை) என்பது தொழில் வல்லுநர்களின் அளவுகோலாகும்: இது அமெரிக்க சந்தை மூலதனத்தில் சுமார் 80%-ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதோடு, உலகெங்கிலும் உள்ள நிதிகளுக்கான தரயளவாகவும் செயல்படுகிறது. நாஸ்டாக் தொழில்நுட்பப் பங்குகளில் கவனம் செலுத்துகிறது: அதிக ஏற்ற இறக்கம், அதிக வளர்ச்சி நோக்கு, மற்றும் வட்டி விகித சுழற்சிகளுக்கு அதிக உணர்திறன் கொண்டது. நீண்ட கால முதலீட்டாளருக்கு, எஸ்&பி 500 மிக விரிவான பல்வகைப்படுத்தலை வழங்குகிறது; டவ் அதன் 30 தரமான பெயர்களுடன் ஈர்க்கிறது; நாஸ்டாக், தொழில்நுட்ப ஏற்ற இறக்கத்தைப் பொறுத்துக்கொள்ளும் முதலீட்டாளர்களை ஈர்க்கிறது. இந்த மூன்றும் ஒன்றுக்கொன்று பதிலளிக்கின்றன — ஒரே வாரத்தில் அவற்றின் பாதைகளை ஒப்பிடுவது, தற்போது நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் துறை சுழற்சியை பெரும்பாலும் வெளிப்படுத்துகிறது.
டவ் ஜோன்ஸில் ஒழுக்கத்துடன் வர்த்தகம் செய்வதற்கான பத்து குறிப்புகள்
வர்த்தகர்களின் சுயவிவரங்களை — முதல் ஆர்டருக்கு முன் படிக்கவும். 1. பணப்புழக்கம் இருக்கும் வரை மட்டும் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்: பிற்பகல் 3:30 மணிக்கு சந்தை திறந்த பிறகு முதல் இரண்டு மணி நேரமும், இரவு 10:00 மணிக்கு முன் கடைசி ஒரு மணி நேரமும். 2. ஒவ்வொரு அமர்வுக்கும் முன்பு பொருளாதாரக் காலண்டரைச் சரிபார்க்கவும்: பிற்பகல் 2:30 மணிக்கு வெளியாகும் தரவுகள், சில நிமிடங்களிலேயே போக்கைத் தலைகீழாக மாற்றிவிடக்கூடும். 3. உங்கள் ஸ்டாப் மற்றும் டார்கெட் விலைகளை ஆர்டருக்கு முன்பே நிர்ணயித்துக் கொள்ளுங்கள், ஆர்டர் செய்யும் போது ஒருபோதும் நிர்ணயிக்காதீர்கள். 4. உங்கள் கடன் சுமையைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்: நிலையற்ற குறியீட்டில், மிதமான கடன் சுமையே போதுமானது — அது நிலைத்து நிற்கவும் உதவும். 5. ஒரு நேரத்தில் ஒரு திசை சார்ந்த பந்தயம்: உங்கள் தவறுகளைப் பன்முகப்படுத்துவது ஒரு உத்தி அல்ல. 6. ஒரு வர்த்தக நாட்குறிப்பைப் பராமரிக்கவும் — உங்கள் ஆதாயங்களை விட, உங்கள் தவறுகளின் நினைவுகளே அதிக மதிப்பு வாய்ந்தவை. 7. தொடக்க இடைவெளிகள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள்: டவ் முந்தைய இறுதி விலையிலிருந்து வெகு தொலைவில் தொடங்கி, நிறுத்தக் குறியீடுகளையும் உறுதியான விலைகளையும் ஒரே மாதிரியாக அடித்துச் செல்லக்கூடும். 8. வரவிருக்கும் கொந்தளிப்பான அமர்வுகளைச் சுட்டிக்காட்டும் ஏற்ற இறக்கக் குறியீடான VIX-ஐக் கவனியுங்கள். 9. வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல்களும், அமெரிக்க விடுமுறை நாட்களுக்கு முந்தைய நாட்களும் பொறி வைக்கும் இடங்கள்: குறைந்த அளவிலான பங்குகள், தவறாக வழிநடத்தும் நகர்வுகள். 10. இந்தக் குறிப்பை நீங்கள் மீண்டும் படிக்க வேண்டுமென்றால்: சந்தை நாளைக்கும் அப்படியேதான் இருக்கும் — உங்கள் மூலதனத்தை நீங்கள் பாதுகாத்தால் மட்டுமே அது நிலைத்திருக்கும்.
டவ் ஜோன்ஸ் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது? புள்ளிகள், டாலர்கள் மற்றும் டவ் வகுப்பான்
டவ் மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது புள்ளிகள் — but what exactly is a point? The answer lies in the « Dow divisor »: technically, the index is the sum of the prices of its 30 stocks, divided by an adjustment factor. This divisor, initially equal to the number of stocks, has been corrected hundreds of times over the course of history — at every split, replacement or redistribution — to guarantee the index’s continuity: now below 1, it means a one-dollar move in a given stock shifts the index by more than one point. The practical consequence for investors: « the Dow gained 300 points » does not translate mechanically into a percentage gain — always check the % change (shown live at the top of this page) when comparing sessions. The divisor’s mechanics are also what allow the committee to replace a stock without jolting the index: the divisor absorbs the transition smoothly.
டவ் ஜோன்ஸ் துறைகள்: அமெரிக்கப் பொருளாதாரத்தின் ஒரு செறிவான பார்வை
30 உறுப்பினர்களை மட்டுமே கொண்டிருப்பதால், டவ் அமெரிக்கப் பொருளாதாரத்தை அப்படியே பிரதிபலிக்க முயற்சிப்பதில்லை — அது தனது முதன்மை நிறுவனங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கிறது. இதன் விளைவாக, ஒரு சமச்சீரான ஆனால் தெளிவான துறைசார் கலவை உருவாகிறது: நிதிநிலை பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன — முதலீட்டு வங்கிகள், பணம் செலுத்தும் அட்டைகள், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் — இது அமெரிக்க சந்தைகளின் ஆழத்தைப் பிரதிபலிக்கிறது; தொழில்நுட்பம் அசல் தொழில்துறை குறியீடு ஒருபோதும் கற்பனை செய்திராத ஒரு பங்கை இது ஏற்றுள்ளது; சுகாதார மருந்து மற்றும் மருத்துவ சாதனத் துறையின் பல ஜாம்பவான்கள் அணிவகுக்கின்றனர்; தொழில் — பெயரில் உள்ள மரபு — விண்வெளி, உபகரணங்கள் மற்றும் பொருட்கள் ஆகியவற்றால் தொடர்ந்து பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது; மற்றும் நுகர்வோர் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் பானங்கள், சில்லறை விற்பனை, துரித உணவு போன்ற தங்களின் முக்கியத் துறைகளைக் கொண்டு வாருங்கள். முதலீட்டாளர்களுக்கு, இந்த ஒருமுகப்படுத்தலில் ஒரு சாதகமும் — அவற்றின் ஸ்திரத்தன்மைக்காகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முப்பது நிறுவனங்கள் — ஒரு வரம்பும் உண்டு: ஒரு துறைசார் அதிர்ச்சி (வங்கி ஒழுங்குமுறை, தொழில்நுட்பத் திருத்தம்) ஏற்படும்போது, பரந்த S&P 500 குறியீடு தரும் பாதிப்பை விட இது குறியீட்டைக் கடுமையாகப் பாதிக்கும்.
டவ் ஜோன்ஸ் ஈவுத்தொகைகள்: ப்ளூ சிப்களின் அமைதியான விளைச்சல்
The Dow is also a dividend machine: America’s distribution culture runs deep here, and several of its members rank among the « dividend aristocrats » — companies that have raised their payout year after year for decades. The index’s overall yield remains modest — US valuations dictate as much — but the consistency of its distributions makes it a welcome source of income for long-term portfolios. This culture even inspired a famous strategy, the « Dogs of the Dow »ஒவ்வொரு ஜனவரியிலும் அதிக ஈவுத்தொகை தரும் பத்து டவ் பங்குகளை வாங்கி, ஒரு வருடம் கழித்து மறுசமநிலைப்படுத்துவது — இது நாற்பது ஆண்டுகளாக நிதி இலக்கியத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு வரும் ஒரு எளிய ஒழுங்குமுறையாகும். இயந்திரத்தனமான ஈவுத்தொகை உத்திகளின் சாத்தியக்கூறுகளையும் வரம்புகளையும் இது மற்ற எந்த உதாரணத்தையும் விட சிறப்பாக விளக்குகிறது. இதே கொள்கையின் பிரெஞ்சு சந்தைப் பார்வைக்காக, எங்களின் தேர்வு... ஈவுத்தொகை பங்குகள் இந்த தர்க்கத்தை பாரிஸ் சந்தைக்கு மாற்றியமைக்கிறது.
டவ் ஜோன்ஸில் ஆரம்பநிலையாளர்கள் செய்யும் பொதுவான தவறுகள்
புதிதாக வருபவர்களிடையே நான்கு பொறிகள் முறையாக மீண்டும் வருகின்றன. புள்ளிகளையும் சதவீதங்களையும் குழப்புதல்உயர் குறியீட்டு மட்டத்தில் 400 புள்ளிகள் இழப்பது 1%க்கும் குறைவானது — இது இருபது ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய நிலைக்கு நேர்மாறானது; எப்போதும் சதவீதத்திலேயே காரணங்களைக் கணக்கிடுங்கள். நேர வித்தியாசத்தை மறந்துவிடுவதுவர்த்தக அமர்வு முடிந்த பிறகு, இரவு 11:30 மணிக்கு ஒரு வர்த்தக நிலையைத் தொடங்குவது என்பது, வர்த்தக நேரத்திற்குப் பிறகு வர்த்தகம் செய்வதைக் குறிக்கிறது — பரந்த விலை வித்தியாசங்கள், மிகக் குறைந்த பணப்புழக்கம். நாணய அபாயத்தைப் புறக்கணித்தல்யூரோவை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு முதலீட்டாளரைப் பொறுத்தவரை, டாலரில் உள்ள டவ் குறியீடு, பங்கு அபாயத்தையும் யூரோ/அமெரிக்க டாலர் நாணய அபாயத்தையும் ஒன்றிணைக்கிறது — மாற்றமில்லாத ஒரு டவ் குறியீடு, நாணய மதிப்பின் காரணமாக மட்டுமே சதவீதப் புள்ளிகளை ஈட்டவோ (அல்லது இழக்கவோ) முடியும். கடன் சுமைக்குள் அவசரமாக நுழைதல்மாலை 3:30 மணித் தொடக்கம் பிரம்மாண்டமானது; அந்த நேரத்தில் புதியவர் லீவரேஜுடன் வர்த்தகம் செய்வது என்பது, அந்த நிகழ்ச்சிக்காக முன்கூட்டியே விலை கொடுப்பதற்குச் சமம். இதற்கான தீர்வு ஒரே ஒரு விதியில் அடங்கியுள்ளது: லீவரேஜ் இல்லாத ETF-இல் தொடங்குங்கள், மேலும் உங்கள் குறிப்பேட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு தவறையும் உங்களால் விளக்க முடிந்த பிறகு மட்டுமே தீவிர வர்த்தகத்தைச் சேர்க்கவும்.
டவ் ஜோன்ஸ் பற்றிய அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
டவ் ஜோன்ஸ், டிஜேஐஏ மற்றும் டவ் 30 ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன?
None: all three refer to the same index — the Dow Jones Industrial Average and its 30 stocks. « DJI » is the ticker symbol used on quoting platforms; « Dow 30 » stresses the number of members.
டவ் ஜோன்ஸ் ஏன் விலை-எடையிடப்பட்டுள்ளது?
வரலாற்றுப் பாரம்பரியம்: 1896-ல், விலைகளைச் சராசரியாக்குவதே அப்போது இருந்த எளிய முறையாக இருந்தது. நவீனமயமாக்கல், தொடர்ச்சி கருதி அதனைத் தக்க வைத்துக் கொண்டது — ஆனால், எஸ்&பி 500-இன் சந்தை மூலதன எடையிடலைக் காட்டிலும் இது குறைவான பிரதிநிதித்துவத்தைக் கொண்டிருந்தது.
டவ் ஜோன்ஸில் எத்தனை நிறுவனங்கள் உள்ளன?
அவற்றின் நற்பெயர் மற்றும் முதலீட்டாளர்களைக் கவரும் தன்மையின் அடிப்படையில் ஒரு குறியீட்டுக் குழுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முப்பது அமெரிக்க நிறுவனங்கள். அவ்வப்போதைய முடிவுகளின் மூலம் இதன் அமைப்பு மாறுகிறது — மேலே உள்ள அட்டவணை தானாகவே புதுப்பிக்கப்படும்.
ஐரோப்பிய முதலீட்டாளர்களுக்காக டவ் ஜோன்ஸ் குறியீடு எத்தனை மணிக்குத் திறக்கிறது?
பாரிஸ் நேரப்படி பிற்பகல் 3:30 மணிக்கு (அமெரிக்க பகல் சேமிப்பு நேரத்தின்போது, பணி மாற்றத்தைப் பொறுத்து பிற்பகல் 4:30 மணிக்கு) அமர்வு தொடங்கி, இரவு 10:00 மணிக்கு முடிவடைகிறது — அதாவது நியூயார்க் நேரப்படி காலை 9:30 மணி முதல் மாலை 4:00 மணி வரை. அமெரிக்கப் பொது விடுமுறை நாட்களில் அமர்வு நிறுத்தப்படும்.
Can You Buy « the Dow Jones » Directly?
இல்லை — ஒரு குறியீட்டை அதனிடமே வர்த்தகம் செய்ய முடியாது. நீங்கள் அதை ETF-கள் மூலம் பிரதிபலிக்கிறீர்கள் (முதலீட்டாளரின் வழி), அல்லது CFD-கள், ஃபியூச்சர்ஸ் மற்றும் ஆப்ஷன்ஸ் வழியாக வர்த்தகம் செய்கிறீர்கள் (இது லீவரேஜ் மற்றும் பெருக்கப்பட்ட இடருடன் கூடிய வர்த்தகரின் வழி).
முதல் முதலீட்டிற்கு டவ் ஜோன்ஸா அல்லது எஸ்&பி 500-ஆ?
பரந்த மற்றும் சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்ட எஸ்&பி 500, நீண்ட கால அமெரிக்க முதலீட்டிற்கு மிகவும் பரவலாகப் பரிந்துரைக்கப்படும் நுழைவுப் புள்ளியாகும்; தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 30 பங்குகளைக் கொண்ட டவ் குறியீடு, அதற்கு ஒரு துணையாகவோ அல்லது அதன் வரலாற்றுக்காகவோ செயல்படுகிறது — இவ்விரண்டும் எந்த முரண்பாடுமின்றி இணைகின்றன.