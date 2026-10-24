பொருளாதார நாட்காட்டி: முக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் அவற்றை வர்த்தகம் செய்வது எப்படி

பொருளாதார நாட்காட்டி என்றால் என்ன?
பொருளாதார நாட்காட்டியானது, பங்கு குறியீடுகள், பங்குகள், பண்டங்கள், பத்திரங்கள் மற்றும் நாணய ஜோடிகள் போன்ற பல்வேறு சந்தைகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அனைத்து புள்ளிவிவர வெளியீடுகளையும் பேரியல் பொருளாதார அறிவிப்புகளையும் ஒன்றிணைக்கிறது.
புள்ளிவிவரங்கள் தொடர்பான பொருளாதார அறிவிப்புகள், பங்கு குறியீடுகள் மற்றும் பங்குச் சந்தைகளில் வலுவான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. மத்திய வங்கிகளின் அறிவிப்புகள் நாணயங்களின் நகர்வுகளைத் தூண்டுகின்றன — இதனாலேயே இது 'ஃபாரெக்ஸ் எகனாமிக் காலண்டர்' என அழைக்கப்படுகிறது. இவை அனைத்தும் முன்கூட்டியே அறியப்பட்ட தேதிகளில் வெளியிடப்படுகின்றன: இந்தக் காலண்டர், அந்த மாற்றங்களால் பாதிக்கப்படுவதற்குப் பதிலாக, அவற்றை நீங்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்க உதவுகிறது.
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: அக்டோபர் 23, 2026
ஒரு பொருளாதார நாட்காட்டியை எப்படி படிப்பது
தரகர்கள், நிதி இணையதளங்கள் அல்லது வர்த்தகத் தளங்கள் வழங்கும் அனைத்து நாட்காட்டிகளும் ஒரே மாதிரியான பத்திகளைக் காட்டுகின்றன, மேலும் அவற்றைச் சரியாகப் படிப்பது எல்லாவற்றையும் மாற்றிவிடுகிறது:
- வெளியீட்டு நேரம்புள்ளிவிவரம் பகிரங்கப்படுத்தப்படும் துல்லியமான தருணம், பாரிஸ் நேரப்படி உட்பட. அந்த நிமிடத்தைச் சுற்றியே சந்தை ஏற்ற இறக்கம் குவிந்துள்ளது.
- நாடு அல்லது பிராந்தியம்ஒவ்வொரு நாணயமும் ஒவ்வொரு சந்தையும் முதலில் தத்தமது பொருளாதாரச் செய்திகளுக்கே எதிர்வினையாற்றுகின்றன — அமெரிக்க வேலைவாய்ப்பு டாலரையும் அமெரிக்கக் குறியீடுகளையும் இயக்குகிறது, ஐரோப்பியப் பணவீக்கம் ஐரோப்பிய மத்திய வங்கியை (ECB) உலுக்குகிறது.
- அறிவிப்பின் முக்கியத்துவம்பெரும்பாலான நாட்காட்டிகள் இதை காளைகள் அல்லது நட்சத்திரங்களைக் கொண்டு குறிக்கின்றன. மூன்று சின்னங்கள் = அதிக ஏற்ற இறக்கத்துடன் கூடிய ஒரு முக்கிய வெளியீடு; ஒரு சின்னம் = ஒரு இரண்டாம் நிலை புள்ளிவிவரம்.
- முந்தைய மதிப்பு, ஒருமித்த கருத்து மற்றும் உண்மையான எண்ணிக்கைசந்தை ஏற்கனவே எதிர்பார்க்கப்படும் மதிப்பை விலை நிர்ணயம் செய்துவிட்டது — ஒருமித்த கருத்துக்கும் வெளியிடப்பட்ட புள்ளிவிவரத்திற்கும் இடையிலான இடைவெளியே எதிர்வினையைத் தூண்டுகிறது, அந்தப் புள்ளிவிவரம் அல்ல.
பொன்னான விதி ஒரே ஒரு வாக்கியத்தில் அடங்கிவிடுகிறது: சந்தை செய்திகளுக்கு எதிர்வினையாற்றுவதில்லை, அது ஆச்சரியத்திற்கு எதிர்வினையாற்றுகிறது.வெகுமுன்னதாக அறிவிக்கப்படும் பணவீக்க உயர்வால் எந்தப் பலனும் இல்லை; ஆனால், பொதுவான எதிர்பார்ப்பை விட இரண்டு பத்தில் ஒரு பங்கு அதிகமானது கூட, சில நிமிடங்களிலேயே ஒரு குறியீட்டைப் பல சதவிகிதம் மாற்றிவிடக்கூடும்.
சந்தைகளை அசைக்கும் முக்கிய பொருளாதார வெளியீடுகள்
சந்தை ஆண்டில் பன்னிரண்டு நிகழ்வுகள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. அவற்றை அறிந்துகொள்வதன் மூலம், சந்தை ஏற்ற இறக்கம் எப்போது வெளிப்படும் என்பதையும் அறிந்துகொள்ளலாம்:
- வீக்கம்அமெரிக்க மற்றும் ஐரோப்பிய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (CPI), மாதந்தோறும் வெளியிடப்படுகிறது. 2021-ஆம் ஆண்டிலிருந்து அதிக முக்கியத்துவம் பெற்ற புள்ளிவிவரம் இதுவே ஆகும் — இது வட்டி விகித முடிவுகளை நேரடியாக வடிவமைக்கிறது.
- அமெரிக்க வேலைவாய்ப்பு: the monthly US employment and unemployment report (« Non-Farm Payrolls »), out on the first Friday of every month — one of the most volatile sessions of the year for the dollar.
- மொத்த உள்நாட்டுகாலாண்டு வளர்ச்சி, மூன்று பதிப்புகளில் (முன்கூட்டிய மதிப்பீடு, இரண்டாம் பதிப்பு, இறுதிப் பதிப்பு) வெளியிடப்பட்டது — இதில் முதல் பதிப்பு மிகவும் ஆச்சரியமளிக்கிறது.
- மத்திய வங்கி முடிவுகள்ஃபெட், ஈசிபி மற்றும் பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து ஆகியவை ஒவ்வொரு ஆறு முதல் எட்டு வாரங்களுக்கு ஒருமுறை எடுக்கும் முடிவுகள், ஒவ்வொரு முடிவைத் தொடர்ந்தும் நடைபெறும் பத்திரிகையாளர் சந்திப்புகளுடன் முடிவெடுக்கின்றன; இந்தச் சந்திப்புகள், பெரும்பாலும் அந்த முடிவை விடவே சந்தைகளை அதிகமாகப் பாதிக்கின்றன.
- பிஎம்ஐகள்பொருளாதாரச் சுழற்சிக்குப் பல மாதங்களுக்கு முன்னதாகவே கணக்கிடப்படும், உற்பத்தி மற்றும் சேவைகளுக்கான வணிகச் செயல்பாட்டுக் குறியீடுகள்.
- நுகர்வோர் நம்பிக்கை மற்றும் செலவினம்ஐரோப்பாவைப் போலவே அமெரிக்காவிலும், அவை எதிர்காலத் தேவையின் வலிமையையோ அல்லது பலவீனத்தையோ உணர்த்துகின்றன.
- வாராந்திர அமெரிக்க வேலையின்மை கோரிக்கைகள்அமெரிக்கப் பொருளாதாரத்தின் அதிர்வெண் அளவுகோலான இது, ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் வெளியாகிறது.
இவற்றுடன், முக்கிய நிறுவனங்களின் காலாண்டு வெளியீடுகளான வருவாய் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களையும் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். இவை பேரியல் நிதிநிலை அறிக்கையின் கீழ் வராமல், பெருநிறுவனச் செய்திகளின் கீழ் வந்தாலும், அறியப்பட்ட தேதிகளில் சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தைக் குவிக்கின்றன.
ஆண்டை வடிவமைக்கும் பொருளாதார நிகழ்வுகள்
மாதாந்திர வெளியீடுகளுக்கு அப்பால், சில சுழற்சிகள் சந்தை ஆண்டின் போக்கை நிர்ணயிக்கின்றன. வருவாய் சீசன்ஆண்டுக்கு நான்கு முறை (ஜனவரி, ஏப்ரல், ஜூலை, அக்டோபர்) பெரிய நிறுவனங்கள் தங்களின் காலாண்டு கணக்குகளை வெளியிடும்போது — ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட வெளியீடும் ஒரு பங்கின் விலையை பத்து சதவீதம் வரை மாற்றக்கூடும். ஃபெட் கூட்டங்கள், eight a year, some of them accompanied by economic projections and the famous « dot plot » that reveals the rate intentions of every member.
ECB முடிவுகள் அதே பாணியைப் பின்பற்றி, அறிக்கையை விடவும் பெரும்பாலும் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை நடத்துங்கள்.
இரண்டு வருடாந்திர நிகழ்வுகள் இந்தச் சித்திரத்தை முழுமையாக்குகின்றன: அந்த ஜாக்சன் ஹோல் கருத்தரங்கம் ஆகஸ்ட் மாத இறுதியில், மத்திய வங்கிகள் இலையுதிர் காலத்திற்கான தங்கள் கொள்கை நிலைப்பாட்டை கோடிட்டுக் காட்டுகின்றன, மற்றும் வரவு செலவுத் திட்டங்கள் மற்றும் நிதி மசோதாக்கள்இது, வரிவிதிப்புக்கு உட்பட்ட பங்குகளை நகர்த்துகிறது. இறுதியாக, கவனமாக இருங்கள் மாத இறுதி வியாழன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில்ஆப்ஷன்கள் காலாவதியாவதும், நிதி மறுசீரமைப்பும், பேரியல் பொருளாதாரக் காலண்டரில் அல்லாமல், சந்தைக் காலண்டரில் அமையும் ஒருவித நிலையற்ற தன்மையைச் சேர்க்கின்றன.
மத்திய வங்கியின் முடிவை எவ்வாறு கணிப்பது
வட்டி விகித முடிவுகள் ஒருபோதும் திடீரென எடுக்கப்படுவதில்லை: கொள்கை வகுப்பாளர்களின் உரைகள் மற்றும் சமீபத்திய புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்படையில், சந்தைகள் அவற்றுக்கான நிகழ்தகவுகளை முன்கூட்டியே நிர்ணயிக்கின்றன. ஆய்வுக் கருத்து சந்தை எதிர்பார்ப்புகள்தரவு வழங்குநர்களால் வெளியிடப்படும் தரவுகளே உண்மையான அளவுகோலாகும் — முழுமையாக எதிர்பார்க்கப்படும் வட்டி விகித உயர்வு எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாது; ஆனால், எதிர்பாராத வட்டி மாற்றமின்மை ஒரு பேரணியைத் தூண்டக்கூடும்.
ஃபெட் கூட்டத்தின் சடங்குமுறை மூன்று கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது: பாரிஸ் நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு கொள்கை அறிக்கை; முப்பது நிமிடங்கள் கழித்து பொருளாதாரக் கணிப்புகள் மற்றும் டாட் ப்ளாட்; பின்னர் தலைவரின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு. மிகப்பெரிய நகர்வுகள் பெரும்பாலும் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில்தான் பிறக்கின்றன என்பதை அனுபவம் காட்டுகிறது — ஒரே ஒரு சொல், தொனியில் ஒரு சிறிய மாற்றம், சந்தை தான் கணித்திருந்த அனைத்தையும் பின்னோக்கித் திருப்பிவிடுகிறது. முதலீட்டாளருக்கு இதிலிருந்து கிடைக்கும் பாடம் நடைமுறை சார்ந்தது: ஒரு கூட்டத்தை அதன் முடிவைக் கொண்டு மதிப்பிடாதீர்கள், மாறாக அந்த முடிவுக்கும் சந்தை எதிர்பார்த்ததற்கும் இடையிலான இடைவெளியைக் கொண்டு மதிப்பிடுங்கள்.
ஓர் நிஜ உதாரணம்: அமெரிக்க வேலைவாய்ப்பு தினம், நிமிடத்திற்கு நிமிடம்
இதன் செயல்முறையைப் புரிந்துகொள்ள, ஒரு மாதத்தின் வழக்கமான முதல் வெள்ளிக்கிழமையைப் பின்பற்றுவோம் (அனைத்து நேரங்களும் பாரிஸ் நேரப்படி). எக்ஸ்: எக்ஸ்எம்எல் மணிவர்த்தகர்கள் தங்கள் வர்த்தக நிலைகளைக் குறைக்கின்றனர், விலை வித்தியாசங்கள் அதிகரிக்கத் தொடங்குகின்றன; மிகவும் எச்சரிக்கையானவர்கள் ஏற்கனவே பணமாக வைத்துள்ளனர். எக்ஸ்: எக்ஸ்எம்எல் மணிகடைசி ஆர்டர்கள் வந்து சேர, சந்தை மூச்சைப் பிடித்துக் கொள்கிறது. எக்ஸ்: எக்ஸ்எம்எல் மணிஅறிக்கை வெளியாகியுள்ளது — உருவாக்கப்பட்ட வேலைவாய்ப்புகள், வேலையின்மை, ஊதியங்கள். மூன்று புள்ளிவிவரங்கள், மூன்று சாத்தியமான விளக்கங்கள்: வேகமாக அதிகரித்து வரும் ஊதியங்களுடன் கூடிய வலுவான வேலைவாய்ப்பு புள்ளிவிவரங்கள், பணவீக்கக் கவலைகளைத் தூண்டி, வட்டி விகிதங்கள் உயரும்போது பங்குகளின் விலையைக் குறைக்கக்கூடும்.
எக்ஸ்: எக்ஸ்எம்எல் மணிநேரடி எதிர்வினை — டாலரும் குறியீடுகளும் ஒரேயடியாக உயர்கின்றன, நிறுத்தக் குறியீடுகள் தொடர்ச்சியாகச் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. எக்ஸ்: எக்ஸ்எம்எல் மணிஅறிக்கையின் விவரங்களை அல்காரிதம்கள் தங்களுக்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக்கொள்வதால், இதுவே முதல் பின்னடைவு. எக்ஸ்: எக்ஸ்எம்எல் மணி and beyond: the underlying trend of the session is decided — sometimes with the initial move, sometimes in full reversal. This timeline shows why « trading the news » without experience is expensive: the most profitable window is also the most heavily trapped.
ஒரு பெரிய வெளியீட்டிற்கு முன் சரிபார்ப்புப் பட்டியல்
- என்னஎந்த வெளியீடு, மற்றும் அது எவ்வளவு முக்கியமானது (ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று காளைகள்)?
- எப்பொழுது: the exact release time, in Paris time — not « sometime in the morning ».
- சந்தை என்ன எதிர்பார்க்கிறதுபொதுவான கருத்து மற்றும் மத்திய வங்கி அறிவிப்புகள் மீதான எதிர்பார்ப்புகள்.
- எந்த நிலைகள் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றனநேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ பாதிக்கப்பட்ட பங்குகள், குறியீடுகள் மற்றும் நாணயங்கள்.
- வெளியேறும் விதி என்ன: வர்த்தக அளவு முன்கூட்டியே குறைக்கப்பட்டிருப்பது, விரிவாக்கப்பட்ட ஸ்டாப் லாஸ்கள், அல்லது வர்த்தக வெளியீட்டு நேரத்தில் பணமாக வைத்திருப்பது.
ஐந்து கேள்விகள், இரண்டு நிமிடச் சரிபார்ப்பு — இதன்மூலம் வெளியீட்டு நாளன்று ஏற்படக்கூடிய கிட்டத்தட்ட எல்லா விரும்பத்தகாத ஆச்சரியங்களும் தவிர்க்கப்பட்டன. மீதமெல்லாம் ஒழுக்கம்.
பொருளாதார நாட்காட்டியைப் பயன்படுத்துதல்:
வர்த்தகர் மற்றும் தீவிர முதலீட்டாளர் ஆகிய இருவருக்கும், இந்தக் காலண்டர் மூன்று நோக்கங்களுக்குப் பயன்படுகிறது:
- விரும்பத்தகாத ஆச்சரியங்களைத் தவிர்ப்பதுஎந்தவொரு ஸ்டாப்-லாஸும் வெளியீட்டு இடைவெளியிலிருந்து முழுமையாகப் பாதுகாக்காது — ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு பிற்பகல் 2:30 மணிக்கு வெளியாகும் என்பதை அறிந்துகொள்வதன் மூலம், நீங்கள் அறிவிப்புக்குப் பிறகு அல்ல, அதற்கு முன்பே உங்கள் வர்த்தக அளவுகளை நிர்ணயித்துக் கொள்ளலாம்.
- நிலையற்ற தன்மை சாளரங்களை அடையாளம் காணுதல்ஒரு பெரிய செய்தி வெளியான பிறகு வரும் நிமிடங்கள், அன்றைய நாளின் மற்ற நேரங்களில் எட்ட முடியாத விலை வரம்புகளை உருவாக்குகின்றன; அந்த இடத்தில்தான் செய்தி வர்த்தக உத்திகள் செயல்படுகின்றன, மேலும் தொடக்கநிலையாளர்கள் சிக்கிக் கொள்கிறார்கள்.
- விளக்கப்படாத நகர்வுகளைப் புரிந்துகொள்வதுமதியம் 2:30 மணிக்கு ஒரு திடீர் திருப்பம், இரவு 8 மணிக்கு ஒரு ஏற்றம் — பத்தில் ஒன்பது முறை, இதற்கான விடை நாட்காட்டியில்தான் உள்ளது.
எங்கள் அறிமுகம் வர்த்தக இந்தப் பொருளாதார நிகழ்வுகளை மீண்டும் பரந்த சந்தைச் சூழலில் பொருத்துகிறது, மேலும் இதற்கான எங்கள் வழிகாட்டி CFDs செல்வாக்கு ஏன் அறிவிப்புகளை நிர்வகிப்பதை இன்னும் முக்கியமானதாக ஆக்குகிறது என்பதை இது விளக்குகிறது.
முக்கிய வெளியீடுகள்: தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய பொறிகள்
முக்கிய வெளியீடுகள் சந்தை நிலவரங்களை தற்காலிகமாக மாற்றும் நான்கு வழிகளைப் பற்றி, அவற்றை நீங்கள் சந்திப்பதற்கு முன்பே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்:
- பரவல்கள் விரிவடைகின்றனஒரு அறிவிப்பைச் சுற்றியுள்ள நேரத்தில், வாங்கும் மற்றும் விற்கும் விலைகளுக்கு இடையிலான இடைவெளி ஐந்து அல்லது பத்து மடங்கு அதிகரிக்கலாம் — மிகவும் மோசமான தருணத்தில் இடப்பட்ட ஒரு ஆர்டருக்கு, எதிர்பார்த்ததை விட அதிக செலவாகும்.
- நழுவுதல்கோரப்பட்ட விலையிலிருந்து வேறுபட்ட விலையில் பரிவர்த்தனை செயல்படுத்தப்படுகிறது; நிறுத்தற்குறிகள் சில சமயங்களில் பல டஜன் புள்ளிகள் வரை தாவுகின்றன.
- தவறான ஆரம்ப நகர்வுவெளியீட்டின் விவரங்களைச் சந்தை உள்வாங்கிக்கொள்ளத் தொடங்கும் சில நிமிடங்களிலேயே, முதல் எதிர்வினை பெரும்பாலும் தலைகீழாக மாறிவிடுகிறது.
- சமச்சீரற்ற பணப்புழக்கம்அறிவிப்பு வெளியான சில நொடிகளில், வாங்குபவர்களோ விற்பவர்களோ ஒரு கணநேரத்திற்கு மறைந்துவிடலாம் — விலைகள் ஒரு திசையில் வேகமாக உயர்ந்து, பின்னர் திடீரென மீண்டும் பழைய நிலைக்குத் திரும்பும்.
சில்லறை முதலீட்டாளரின் தற்காப்பு ஒரு எளிய உத்தியில் அடங்கியுள்ளது: ஒரு பெரிய வெளியீட்டிற்கு முன்பு, முதலீடு செய்துள்ள நிலைகளின் அளவைக் குறைப்பது, அல்லது வெளியீட்டுக் காலத்தின்போது பணமாகவே வைத்திருப்பது. சில்லறை கணக்குகள் குறித்த தரகர்களின் தரவுகள், பெரும்பாலான விரைவான இழப்புகள் இதுபோன்ற நிகழ்வுகளைச் சுற்றியே குவிகின்றன என்பதைக் காட்டுகின்றன.
உங்கள் சந்தைக்கான நாட்காட்டி
எல்லா சந்தைகளும் ஒரே மாதிரியான அறிவிப்புகளைக் கவனிப்பதில்லை:
- அந்நிய செலாவணிவட்டி விகித முடிவுகள், பணவீக்கம், வேலைவாய்ப்பு — சம்பந்தப்பட்ட இரண்டு பொருளாதாரங்களின் இடைவினைகளுக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு ஜோடியும் செயல்படுகிறது; இது குறித்த எங்கள் பக்கம் யூரோ-டாலர் வர்த்தகம் உலகின் அதிகம் வர்த்தகம் செய்யப்படும் ஜோடியானது, அமெரிக்க மற்றும் ஐரோப்பிய புள்ளிவிவரங்கள் மூலம் எவ்வாறு கணிக்கப்படுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது.
- பங்குகள் மற்றும் குறியீடுகள்காலாண்டு வருவாய், பணவீக்கம், மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி போன்ற CAC 40 குறியீடுகளும் தனிப்பட்ட பங்குகளும் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலின் இரு பக்கங்களிலும் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு உணர்திறன் கொண்டவை.
- பண்டங்களின்வாராந்திர அமெரிக்க எண்ணெய் இருப்பு நிலவரங்கள் (புதன்கிழமை), வேளாண் அறிக்கைகள், கச்சா எண்ணெய் குறித்த ஒபெக்+ முடிவுகள்.
- பத்திரங்கள்கடன் ஏலங்கள், பணவீக்கம், வட்டி விகித முடிவுகள் — இவற்றில் பத்திரச் சந்தைதான் நாட்காட்டியுடன் மிகவும் நேரடியாகப் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.
நம்பகமான பொருளாதார நாட்காட்டியை எங்கே கண்டுபிடிப்பது
இலவச நாட்காட்டிகள் ஏராளமாக உள்ளன — ஆன்லைன் தரகர்கள், நிதி வலைத்தளங்கள், விளக்கப்படத் தளங்கள். மூன்று அளவுகோல்கள் அவற்றை வேறுபடுத்துகின்றன: முழுமையான (ஒவ்வொரு பிராந்தியத்திலும், ஒவ்வொரு வெளியீட்டிலும்), நேரங்களின் துல்லியம் (நேர மண்டலம் வரை), மற்றும் உண்மையான எண்ணிக்கை எவ்வளவு விரைவாகக் காட்டப்படுகிறது தொழில்முறை வழங்குநர்கள் மில்லி விநாடித் துல்லியத்தில் செய்திகளை வெளியிடுகின்றனர், இலவசமானவை சில விநாடிகள் தாமதத்துடன் வெளியிடுகின்றன, இது செய்திப் பரிமாற்றத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.
வர்த்தகத் தளங்களில் உள்ளமைக்கப்பட்ட நாட்காட்டிகளுக்கு ஒரு நன்மை உண்டு: அவை தாக்கத்தை நேரடியாக விளக்கப்படங்களில் காட்டுகின்றன, மேலும் சில, ஒவ்வொரு முக்கிய வெளியீட்டிற்கும் முன்னதாக எச்சரிக்கைகளை உருவாக்க உங்களை அனுமதிக்கின்றன. எங்கள் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள முன்னணி தரகர்களின் விஷயத்திலும் இதுவே உண்மை. தரகர் ஒப்பீடுகுறுகிய காலச் செய்திகளை வர்த்தகம் செய்வதற்கு, Vantage இந்தத் தளம் தனது சேவைகளில் ஒரு பொருளாதாரக் காலண்டரையும் உள்ளடக்கியுள்ளது — அதன் விதிமுறைகளையும் கருவிகளின் இருப்பையும் சரிபார்க்கவும்.
நாட்காட்டி தொடர்பான எளிய உத்திகள்
அதிகரிக்கும் ஈடுபாட்டு நிலையின் அடிப்படையில் மூன்று பாரம்பரிய அணுகுமுறைகள்:
- செயலற்ற எச்சரிக்கைநிதிகள் அல்லது பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட ETF-கள் மூலம் முதலீடு செய்தல் — எங்கள் வழிகாட்டிகளில் வழங்கப்பட்டுள்ளபடி பங்கு சந்தை முதலீடு மேலும், நாட்காட்டியைப் புறக்கணித்து, நீண்ட கால எல்லை நிகழ்வுகளைச் சீராக்குகிறது. இதுவே பெரும்பாலான சேமிப்பாளர்களின் பதில்.
- திட்டமிடல்குறிப்பிட்ட தேதிகளில் முதலீடு செய்வது, ஆனால் ஒரு பெரிய வெளியீட்டிற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பு கடன் வாங்கி முதலீடு செய்வதைத் தவிர்ப்பது; எளிமையானதும் பயனுள்ளதும் ஆகும்.
- செய்தி வர்த்தகம்வெளியீட்டு ஆச்சரியத்தின் அடிப்படையில் ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுப்பது என்பது, அனுபவம் வாய்ந்த வர்த்தகர்களின் ஒரு திறமையாகும். இதற்கு விரைவான செயலாக்கம், கண்டிப்பான வெளியேறும் விதிகள் மற்றும் மேலே விவரிக்கப்பட்ட பொறிகள் குறித்த முழு விழிப்புணர்வு தேவைப்படுகிறது. சில்லறை கணக்குகள் குறித்த தரகரின் புள்ளிவிவரங்கள், தொடக்கநிலையாளர்கள் இந்த அணுகுமுறையைத் தவிர்க்குமாறு அறிவுறுத்துகின்றன.
பொருளாதார நாட்காட்டி பற்றிய அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
பொருளாதார காலண்டர் என்றால் என்ன?
பொருளாதார நாட்காட்டியானது, முன்னரே அறியப்பட்ட தேதிகள் மற்றும் நேரங்களில், சந்தைகளைப் பாதிக்கும் பணவீக்கம், வேலைவாய்ப்பு, மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி, மத்திய வங்கி முடிவுகள் போன்ற அனைத்துப் புள்ளிவிவர வெளியீடுகளையும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளையும் பட்டியலிடுகிறது. ஒவ்வொரு அறிவிப்பிற்கும், அதன் முக்கியத்துவம், பகுப்பாய்வாளர் ஒருமித்த கருத்து மற்றும் உண்மையில் வெளியிடப்பட்ட புள்ளிவிவரம் ஆகியவற்றை அது காட்டுகிறது.
நிகழ்ச்சி நிரலில் உள்ள மிக முக்கியமான அறிவிப்புகள் என்னென்ன?
அமெரிக்க மற்றும் ஐரோப்பிய பணவீக்கம், மாதத்தின் முதல் வெள்ளிக்கிழமையன்று வெளியாகும் அமெரிக்க வேலைவாய்ப்பு அறிக்கை, ஃபெட் மற்றும் ஈசிபி வட்டி விகித முடிவுகள், மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் PMI குறியீடுகள். இந்த முக்கியப் பொருளாதார வெளியீடுகளே பெரும்பாலான நிலையற்ற தன்மையைக் குவிக்கின்றன: அதாவது, குறியீடுகளிலும் நாணயங்களிலும் நிமிடங்களிலேயே பல சதவீத ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன.
நல்ல செய்திகளுக்கு சந்தை சில சமயங்களில் ஏன் எதிர் திசையில் செயல்படுகிறது?
ஏனென்றால், சந்தை ஏற்கனவே எதிர்பார்க்கப்பட்ட மதிப்பை விலை நிர்ணயம் செய்துவிட்டது. ஒரு புள்ளிவிவரம் நன்றாக இருந்து, ஆனால் அது பொதுவான எதிர்பார்ப்பை விடக் குறைவாக இருந்தால், ஏமாற்றம் விலைகளைக் குறைக்கக்கூடும்; இதற்கு நேர்மாறாக, முழுமையாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு கெட்ட செய்தி நிம்மதியை அளிக்கலாம். எதிர்வினை அந்தப் புள்ளிவிவரத்தின் மீது அல்ல, ஆச்சரியத்தின் மீதே செல்கிறது.
முக்கிய வெளியீடுகளின் போது வர்த்தகம் செய்ய வேண்டுமா?
எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும், அல்லது ஒரு தொடக்க வீரருக்கு இது முற்றிலும் உகந்ததல்ல. ஸ்ப்ரெட்கள் அதிகரிக்கும், செயல்படுத்தும் விதம் தவறும், மேலும் தவறான ஆரம்ப நகர்வுகள் அடிக்கடி நிகழும். மிக எளிய தந்திரம்: ஒரு பெரிய வெளியீட்டிற்கு முன் உங்கள் வர்த்தக நிலைகளின் அளவைக் குறைப்பது, அல்லது சந்தை ஏற்ற இறக்கம் தணியும் வரை காத்திருப்பது.
அமெரிக்கப் புள்ளிவிவரங்கள் எத்தனை மணிக்கு வெளியாகும்?
பெரும்பாலான முக்கிய அமெரிக்க வெளியீடுகள், அமெரிக்க கிழக்கு நேரப்படி காலை 8:30 மணிக்கு வெளிவருகின்றன — இது பாரிஸ் நேரப்படி பிற்பகல் 2:30 மணி, பகல் நேர சேமிப்பு நேரத்தின்போது பிற்பகல் 3:30 மணி ஆகும். ஃபெடரல் ரிசர்வின் முடிவுகள் கிழக்கு நேரப்படி பிற்பகல் 2 மணிக்கு, அதாவது பாரிஸ் நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு வெளியாகின்றன.
நீண்ட கால முதலீட்டாளர்களுக்குப் பொருளாதாரக் காலண்டர் பயனுள்ளதா?
முடிவெடுப்பதற்கு அதிகம் இல்லை, புரிந்துகொள்வதற்கே அதிகம். பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட ETF-களை வைத்திருக்கும் ஒரு சேமிப்பாளர் தினசரி வெளியீடுகளைப் புறக்கணிக்கலாம்; மறுபுறம், அந்தக் காலண்டர் அவரது முதலீட்டுத் தொகுப்பில் ஏற்படும் கடுமையான சரிவுகளை விளக்கி, அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு நிகழ்வின் போது அவர் பீதியடைவதைத் தவிர்க்க உதவுகிறது.
முக்கிய எடுக்கப்பட்டவை
- வரையறைசந்தைகளை அசைக்கும் பேரியல் வெளியீடுகளின் காலாவதியான நிகழ்ச்சி நிரல்.
- படித்தல்நேரம், முக்கியத்துவம், பொதுவான கருத்து, உண்மையான எண்ணிக்கை — இவற்றில் எதிலாவது எதிர்வினை ஏற்படுவது ஆச்சரியத்திற்கே தவிர, அந்த எண்ணிக்கைக்கு அல்ல.
- முக்கிய தேதிகள்பணவீக்கம், அமெரிக்க வேலைவாய்ப்புகள், ஃபெட்/ஈசிபி வட்டி விகிதங்கள், மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி, PMI.
- பொறிகள்: அகலமான பரவல்கள், நழுவுதல், தவறான ஆரம்ப நகர்வு — விடுவிப்பதற்கு முன் அளவைக் குறைக்கவும்.
- பயன்பாட்டுதீவிர வர்த்தகருக்கு அத்தியாவசியமானது, நீண்ட கால முதலீட்டாளருக்குத் தகவல் அளிப்பது.
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