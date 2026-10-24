இம்மானுவேல் ஃபேபர்: டானோன் தொழில் மற்றும் மரபு

எவ்வளவு செய்தார் இம்மானுவேல் ஃபேபர் டானோன் நிறுவனத்தின் தலைமைப் பொறுப்பில் இருந்து அவர் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறார்? இந்தக் கேள்வி அடிக்கடி எழுகிறது, ஏனெனில் அந்த உணவு நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைவர், பல பகிரங்கமான துறப்புகளின் மூலம் தனது CAC 40 சகாக்களிடமிருந்து தன்னை வேறுபடுத்திக் காட்டுகிறார்: கூடுதல் ஓய்வூதியம் இல்லை, பணிநீக்கத் தொகை இல்லை, மற்றும் கோவிட்-19 நெருக்கடியின் போது தனது நிலையான சம்பளத்தில் தானாக முன்வந்து குறைத்துக்கொண்டது ஆகியவை இதில் அடங்கும். இந்தப் பக்கம், கிடைக்கப்பெற்ற புள்ளிவிவரங்களை, அவற்றின் ஆண்டு மற்றும் மூலத்துடன் தொகுத்து, அவரது சம்பளத்தை அவரது தொழில் வாழ்க்கையின் பின்னணியில் வைத்து, 2026-ல் ஒரு பங்குதாரர் அதிலிருந்து என்ன எதிர்பார்க்கலாம் என்பதை விளக்குகிறது.
இம்மானுவேல் ஃபேபர் யார்?
இம்மானுவேல் ஃபேபரின் வாழ்க்கை வரலாறு, பிரெஞ்சு வணிக உயரடுக்கினரின் ஒரு செவ்வியல் பயணத்தைப் போல அமைந்துள்ளது: 1964-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 22-ஆம் தேதி கிரெனோபிளில் பிறந்த இவர், HEC பாரிஸ் கல்லூரியில் (1986) பட்டம் பெற்றவர். இவர் தனது தொழில் வாழ்க்கையை பெயின் & கம்பெனியில் தொடங்கி, பேரிங்ஸ் வங்கியில் பணியாற்றி, பின்னர் 1993-ல் லெக்ரிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தில் தலைமை நிதி மற்றும் நிர்வாக அதிகாரியாகச் சேர்ந்து, 1996-ல் அதன் தலைமைச் செயல் அதிகாரியானார்.
அவர் 1997-ல் டானோன் நிறுவனத்தில் நிதி, உத்தி மற்றும் தகவல் அமைப்புகளின் இயக்குநராகச் சேர்ந்தார்; 2000-ல் தலைமை நிதி அதிகாரியாகவும் நிர்வாகக் குழுவின் உறுப்பினராகவும் ஆனார்; பின்னர் 2005-ல் ஆசிய-பசிபிக் மண்டலத்தின் துணைத் தலைவரானார். 2008 முதல் செப்டம்பர் 2014 வரை, அவர் துணைத் தலைமை நிர்வாகியாகப் பணியாற்றினார், அதன் பிறகு அவருக்குப் பின் பொறுப்பேற்றார். ஃபிராங்க் ரிபவுட் as தலைமை நிர்வாக அதிகாரி அக்டோபர் 2014 இல். 2017 இல், அவர் இரண்டு பொறுப்புகளையும் இணைத்து ஆனார். தலைவர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரிஅவர் 2021 மார்ச் மாதம் அந்தக் குழுவிலிருந்து விலகினார்.
அவரது தொழில் வாழ்க்கை சமூகப் பொருளாதாரத்துடன் பிரிக்க முடியாதது: அவர் 2006-ல் முகமது யூனுஸுடன் இணைந்து பங்களாதேஷில் கிராமீன் டானோன் ஃபுட்ஸ் கூட்டு நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார், டானோன் கம்யூனிட்டிஸ் SICAV நிதியத்தின் உருவாக்கத்தை மேற்பார்வையிட்டார், மேலும் 2020-ல் டானோன் நிறுவனம் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஆதரவளித்தார். குறிக்கோள் சார்ந்த நிறுவனம் 99%க்கும் மேற்பட்ட பங்குதாரர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட, (நோக்கம் சார்ந்த நிறுவனம்) என்ற தகுதி.
டானோன் நிறுவனத்தில் இம்மானுவேல் ஃபேபரின் சம்பளம்: ஆண்டுவாரியான புள்ளிவிவரங்கள்
கீழே உள்ள தொகைகள், டானோனின் பொதுக் கூட்டங்களில் வெளியிடப்பட்ட தகவல்கள், வணிகப் பத்திரிகைகள் மற்றும் விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து பெறப்பட்டவை. அதிகாரப்பூர்வ விவரங்களுக்கு (நிலையான ஊதியம், ஆண்டு மாறும் ஊதியம், செயல்திறன் பங்குகள்), சம்பந்தப்பட்ட ஆண்டிற்கான டானோனின் பொதுப் பதிவு ஆவணமே ஆதாரமாக உள்ளது.
|நிதி ஆண்டு
|வீட்டு எண்
|அறிவிக்கப்பட்ட ஊதியம்
|மூல
|2016
|தலைமை நிர்வாக அதிகாரி
|€4.82 மில்லியன் (குழும ஊழியர்களின் சராசரி ஊதியத்தை விட சுமார் 170 மடங்கு அதிகம்)
|விக்கிப்பீடியாவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளபடி, வணிகப் பத்திரிகைகள்
|2018
|தலைவர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி
|2019 ஏப்ரல் 25 அன்று நடைபெற்ற பொதுக் கூட்டத்தில் 98% பேரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட €2.8 மில்லியன்.
|டானோன் 2019 பொதுக் கூட்டம்
|2020
|தலைவர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி
|அவரது சொந்த வேண்டுகோளின்படி, இந்த ஆண்டின் எஞ்சிய காலத்திற்கு 30% சம்பளக் குறைப்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
|இயக்குநர் குழுவின் முடிவு, மே 2020
இரண்டு விஷயங்களைக் கவனிக்க வேண்டியது அவசியம். முதலாவதாக, தொகைகளை ஓராண்டிலிருந்து அடுத்த ஆண்டிற்கு நேரடியாக ஒப்பிட முடியாது: மாறுபடும் கூறு மற்றும் செயல்திறன் பங்குகளின் மதிப்பீடு ஆகியவை முடிவுகளையும் பங்கு விலையையும் சார்ந்துள்ளன. இரண்டாவதாக, 2016 மற்றும் 2018-க்கு இடையில் ஏற்பட்ட சரிவானது அடிப்படைச் சம்பளக் குறைப்பைப் பிரதிபலிக்கவில்லை, மாறாக முக்கியமாக மாறுபடும் மற்றும் நீண்ட காலக் கூறுகளில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தையே பிரதிபலிக்கிறது.
தலைப்புச் செய்திகளில் இடம்பிடித்த துறப்புகள்
கூடுதல் ஓய்வூதியம் மற்றும் கடுமைத் தொகுப்பு (2019)
2019 ஏப்ரல் 25 அன்று நடைபெற்ற பொதுக் கூட்டத்தில், இம்மானுவேல் ஃபேபர் தனது பதவியைத் துறப்பதாக அறிவித்தார். பிரித்தல் தொகுப்பு மற்றும் அவரது துணை வரையறுக்கப்பட்ட-பயன் ஓய்வூதியம், known in France as a « retraite chapeau », estimated at €1.2 million a year. He said he wanted to receive only the standard pension of the group’s employees. The move stood in sharp contrast to the controversies that had surrounded other CAC 40 executives at the time.
சுகாதார நெருக்கடியின் போது நிலையான ஊதியத்தில் 30% குறைப்பு (2020)
மே 2020-ல், ஊழியர்களுக்கு ஆதரவாகவும், குறிப்பாக வெளியூர்களில் விற்கப்படும் அதன் மினரல் வாட்டர் விற்பனையில் டானோன் நிறுவனம் ஊரடங்குகளின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த சூழலிலும், அந்த ஆண்டின் எஞ்சிய காலத்திற்கு அவரது நிலையான ஊதியத்தை 30% குறைப்பதற்கான அவரது முன்மொழிவை இயக்குநர் குழு ஏற்றுக்கொண்டது.
மார்ச் 2021 வெளியேற்றம்: சந்தை இலக்கை எட்டும்போது
2020 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில், ஆர்வலர் நிதி ப்ளூபெல் கேபிடல் bought into the share capital and criticised the group’s « disappointing » share price performance. In February 2021, கைவினைஞர் பங்குதாரர்கள்அப்போது, மூலதனத்தில் சுமார் 3% பங்கைக் கொண்டு மூன்றாவது பெரிய பங்குதாரராக இருந்தவர், பதிலுக்கு தலைமை நிர்வாக அதிகாரியின் பதவி விலகலுக்கு அழைப்பு விடுத்தார். புள்ளிவிவரங்கள் இந்த விவாதத்தை மேலும் தூண்டுகோலாக அமைந்தன: டிசம்பர் 1, 2017 மற்றும் டிசம்பர் 31, 2020-க்கு இடையில், டானோனின் பங்கு விலை கிட்டத்தட்ட 23% சரிந்தது, அதே காலகட்டத்தில் CAC 40 குறியீடு 4.5% உயர்ந்தது. இதற்கு மாறாக, 2014-ல் அவர் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டதிலிருந்து, செப்டம்பர் 2019-ல் அந்தப் பங்கு 58% உயர்ந்து, வரலாறு காணாத உச்சத்தை எட்டியிருந்ததை அவரது ஆதரவாளர்கள் சுட்டிக்காட்டினர்.
On March 1, 2021, the board decided to split the roles of chairman and chief executive. On March 14, 2021, it terminated Emmanuel Faber’s duties with immediate effect. Gilles Schnepp, former CEO of Legrand, took over as chairman; Antoine de Saint-Affrique became chief executive in September 2021, writing a new chapter in Danone CEO history. Having given up his severance package two years earlier, Emmanuel Faber received no « golden parachute » when he left.
இந்த நிகழ்வு வணிகப் பள்ளிகளில் ஆய்வு செய்யப்படும் ஒரு உதாரணமாக மாறியுள்ளது: நெஸ்லே அல்லது யூனிலீவர் போன்ற போட்டியாளர்களுடன் ஒப்பிடும்போது மதிப்பு உருவாக்கம் போதுமானதாக இல்லை என்று கருதும் பங்குதாரர்களால் ஒரு தலைவர் தண்டிக்கப்படும் அதே வேளையில், அவரது சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தொலைநோக்குப் பார்வைக்காகவும் அவர் பாராட்டப்படலாம் என்பதை இது காட்டுகிறது. பயணப் பாதைகளை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க, எங்கள் பக்கங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம். டானோன் பங்கு மற்றும் இந்த நெஸ்லே பங்கு.
டானோனுக்குப் பிறகு: துணிகர மூலதனம் மற்றும் நிதிசாரா தரநிலைகள்
2021 அக்டோபரில், இம்மானுவேல் ஃபேபர் ஐரோப்பாவிற்கான பங்குதாரராக ஆனார். அஸ்டானோர் வென்ச்சர்ஸ்விவசாயம் மற்றும் உணவுத் துறையில் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒரு துணிகர மூலதன நிதியத்தின் தலைவராக டிசம்பர் 2021-ல் அவர் நியமிக்கப்பட்டார். ISSB சர்வதேச நிலைத்தன்மை தரநிலைகள் வாரியம் (ISSB), உலகளாவிய நிலைத்தன்மை வெளிப்படுத்தல் தரநிலைகளை வரையறுப்பதற்காக IFRS அறக்கட்டளையால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பாகும். ஜூன் 2023-இல், ISSB தனது முதல் இரண்டு தரநிலைகளான IFRS S1 மற்றும் IFRS S2 (காலநிலை) ஆகியவற்றை வெளியிட்டது; இவை தற்போது பல அதிகார வரம்புகளுக்கு ஓர் ஆதாரமாகச் செயல்படுகின்றன.
முதலீட்டாளர்களுக்கு இது ஒரு சிறு விஷயமல்ல: இந்தத் தரநிலைகள், பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களால் வெளியிடப்படும் ESG தரவுகளின் தரத்தையும், அதன் விளைவாக நிதிசாரா அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் நிறுவனங்களை ஒப்பிடும் திறனையும் நிர்ணயிக்கின்றன.
ஃபேபர் வழக்கு, எந்தவொரு CAC 40 நிறுவனத்திற்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு பயனுள்ள கட்டமைப்பை வழங்குகிறது:
- நிலையான ஊதியம், மாறுபடும் ஊதியம் மற்றும் நீண்ட கால ஊதியம் ஆகியவற்றை வேறுபடுத்தி அறியவும். நிலையான பகுதி பெரிதாக எதையும் கூறுவதில்லை; மாறக்கூடிய கூறுக்குப் பின்னணியில் உள்ள அளவுகோல்களே (வளர்ச்சி, லாப வரம்பு, பணப்புழக்கம், ESG அளவுகோல்கள்) இயக்குநர் குழுவின் முன்னுரிமைகளை வெளிப்படுத்துகின்றன.
- பங்கு விகிதத்தைப் பாருங்கள். பிரான்சின் 2019 ஆம் ஆண்டு பேக்டே சட்டத்தின்படி, பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்கள், நிர்வாகியின் ஊதியத்திற்கும் ஊழியர்களின் சராசரி மற்றும் இடைநிலை ஊதியத்திற்கும் இடையிலான விகிதத்தை வெளியிடுகின்றன.
- பொதுக் கூட்டங்களில் நடைபெறும் வாக்கெடுப்புகளைக் கண்காணிக்கவும். A « say on pay » vote below 80% is a signal of defiance to be taken seriously. In 2019, Emmanuel Faber’s pay had been approved by 98%, which did not prevent his exit two years later: consensus on salary does not guarantee consensus on strategy.
- ஒத்திவைக்கப்பட்ட கடமைகள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள். கூடுதல் ஓய்வூதியங்கள், பணி நெருக்கடி காலத் தொகுப்புகள் மற்றும் போட்டி தவிர்ப்பு நிபந்தனைகள் போன்றவை ஆண்டுச் சம்பளத்தை விட அதிக சுமையாக அமையலாம்.
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FAQ
டானோன் நிறுவனத்தில் இம்மானுவேல் ஃபேபரின் சம்பளம் என்னவாக இருந்தது?
2016-ஆம் ஆண்டிற்கான அவரது மொத்த ஊதியம் €4.82 மில்லியனாகவும், 2018-ஆம் ஆண்டிற்கான ஊதியம் €2.8 மில்லியனாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது (இந்தத் தொகை ஏப்ரல் 2019 பொதுக் கூட்டத்தில் 98% பேரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது). இந்தத் தொகைகளில் நிலையான ஊதியம், மாறுபடும் ஊதியம் மற்றும் நீண்ட காலக் கூறுகள் ஆகியவை அடங்கும்.
இம்மானுவேல் ஃபேபர் கடுமையான நடவடிக்கைக்கான தொகுப்பைப் பெற்றாரா?
இல்லை. அவர் 2019 ஏப்ரலில், ஆண்டுக்கு €1.2 மில்லியன் என மதிப்பிடப்பட்ட தனது கடுமைத் தணிப்புத் திட்டத்தையும் கூடுதல் ஓய்வூதியத்தையும் கைவிட்டார்.
டானோன் நிறுவனத்திலிருந்து இம்மானுவேல் ஃபேபர் ஏன் நீக்கப்பட்டார்?
பங்கு விலையின் செயல்பாடு போதுமானதாக இல்லை எனக் கருதிய செயல்பாட்டு நிதியங்களின் (ப்ளூபெல் கேப்பிட்டல், ஆர்டிசன் பார்ட்னர்ஸ்) அழுத்தத்தின் காரணமாக, இயக்குநர் குழு 2021 மார்ச் 14 அன்று அவர் பதவி விலகுவது என முடிவு செய்தது.
இம்மானுவேல் ஃபேபர் இப்போது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்?
அக்டோபர் 2021-ல் அஸ்டானோர் வென்ச்சர்ஸ் நிதியத்தில் இணைந்த பிறகு, டிசம்பர் 2021-ல் பொறுப்பேற்ற இம்மானுவேல் ஃபேபர், தற்போது ISSB-க்குத் தலைமை தாங்குகிறார்.
இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கம் கொண்டது; இது முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல.
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