eToro மதிப்பாய்வு (2026): கட்டணங்கள், பாதுகாப்பு மற்றும் தீர்ப்பு

eToro மதிப்பாய்வு 2026: 30 வினாடிகளில் எங்கள் தீர்ப்பு
இந்த eToro மதிப்பாய்வு இறுதி முடிவிலிருந்து தொடங்குகிறது: eToro ஜனநாயகப்படுத்திய தளம் நகல் வர்த்தகம் அனுபவம் வாய்ந்த வர்த்தகர்களின் போர்ட்ஃபோலியோக்களைத் தானாகவே நகலெடுப்பது, அல்லது நீங்களே நகலெடுக்கப்படுவது. ஐரோப்பாவிற்கான CySEC உட்பட பல முன்னணி நிறுவனங்களால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு, உலகெங்கிலும் கோடிக்கணக்கான பதிவுசெய்யப்பட்ட கணக்குகளால் பயன்படுத்தப்படும் இது, அதன் நேர்த்தியான இடைமுகம், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சந்தைகளில் தரகு இல்லாத உண்மையான பங்குகள் மற்றும் ஒரு சிறப்பான கிரிப்டோ சலுகை ஆகியவற்றால் உங்களைக் கவர்கிறது.
கவனிக்க வேண்டியவை: செயல்பாட்டின் பெரும்பகுதி CFD-களில் (பெரும்பாலான சில்லறை கணக்குகள் பணத்தை இழக்கும் லீவரேஜ் செய்யப்பட்ட தயாரிப்புகள்) நடைபெறுகிறது; டாலர் அல்லாத வைப்புகளுக்கு நாணய மாற்று கட்டணங்கள்; மற்றும் உள்நுழையாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு ஏற்படும் செயலற்ற கட்டணங்கள். தீர்ப்பு: சிறிய தொகைகளுடன் தொடங்குவதற்கும் உண்மையான அறிவைப் பெறுவதற்கும் இது ஒரு சிறந்த சமூக நுழைவாயில்; சுயமாக இயங்கும் நீண்ட கால முதலீட்டாளர்கள் இதை மற்றவற்றுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க வேண்டும். பாரம்பரிய ஆன்லைன் தரகர்.
யார் eToroசமூக வர்த்தகத்தின் கதை
2000-களின் பிற்பகுதியில் இஸ்ரேலில் நிறுவப்பட்டது, eToro built its identity on one strong intuition: the stock market intimidates, and most beginners would rather follow peers than take on the charts alone. The platform therefore built its whole experience around the social dimension — public trader profiles, performance statistics, the « Copy » button — before expanding into real stocks, ETFs and cryptocurrencies.
பல ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளின் மேற்பார்வையின் கீழ் சர்வதேச வளர்ச்சி ஏற்பட்டது; ஐரோப்பிய ஒன்றிய வாடிக்கையாளர்களுக்காக CySEC-ஆல் மேற்பார்வையிடப்படும் ஒரு ஐரோப்பிய அமைப்பு, ஐக்கிய இராச்சியம் மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள உரிமங்களால் கூடுதலாக வலுப்படுத்தப்பட்டது. பல ஆண்டுகளாக உருவாகி வந்த இந்த ஒழுங்குமுறை முதிர்ச்சி, ஒரு புதிய அடித்தளத்தை அமைக்கிறது. eToro முதல் தலைமுறை கிரிப்டோ தளங்களைத் தவிர: இது டிஜிட்டல் சொத்துக்களை வழங்கும் ஒரு மேற்பார்வையிடப்பட்ட தரகர், மாறாக டிஜிட்டல் சொத்துக்கள் தரகரை அல்ல.
Is eToro பாதுகாப்பான மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டதா?
ஆம்: ஒரு ஐரோப்பிய வாடிக்கையாளராக, உங்கள் ஒப்பந்தம் CySEC-ஆல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனத்துடன் உள்ளது. இது MiFID II-இன் கீழ், ஐரோப்பிய முதலீட்டாளர்-இழப்பீட்டுப் பாதுகாப்பு வலையத்தால் (சைப்ரஸ் ICF) ஆதரிக்கப்படுகிறது. MiFID II ஆனது, பிரிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர் நிதிகள், செயல்படுத்தும் செலவுகள் குறித்த வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் கட்டாய CFD எச்சரிக்கை ஆகியவற்றை அவசியமாக்குகிறது. எந்தவொரு நம்பகமான இடைத்தரகரைப் போலவே, அதிகாரிகளின் அதிகாரப்பூர்வப் பதிவேடுகளில் உள்ள பதிவை நீங்கள் சில நிமிடங்களிலேயே சரிபார்க்கலாம்.
இரண்டு பழக்கவழக்கங்கள் இன்றியமையாதவை: இடைமுகத்தில் மாதிரி கணக்குகளையும் உண்மையான கணக்குகளையும் தெளிவாகப் பிரித்து வைக்கவும்; மேலும், ஒழுங்குமுறையானது நிறுவனத்தை ஒழுங்குபடுத்துமே தவிர, அது உங்கள் செயல்திறனுக்கோ அல்லது நீங்கள் நகலெடுக்கும் வர்த்தகர்களின் செயல்திறனுக்கோ எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்காது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.
நகல் வர்த்தகம்: தனித்துவமான அம்சம்
இந்தக் கொள்கையை ஒரே வாக்கியத்தில் அடக்கலாம்: நீங்கள் ஒரு பிரபலமான முதலீட்டாளரைத் தேர்ந்தெடுத்து, ஒரு தொகையை ஒதுக்குகிறீர்கள், அவர் செய்யும் ஒவ்வொரு வர்த்தகமும் உங்கள் கணக்கில் விகிதாசாரப்படி நகலெடுக்கப்படுகிறது. எனவே, முடிவின் தரம் முற்றிலும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் வர்த்தகரைப் பொறுத்தது — மேலும் அதைச் செய்வதற்கான கருவிகளை இந்தத் தளம் உங்களுக்கு வழங்குகிறது: செயல்திறன் வரலாறு, இடர் மதிப்பீடு, வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட கருவிகள், செயல்பாட்டுப் பதிவின் நீளம், நகலெடுப்பவர்களின் எண்ணிக்கை.
சரியான பயன்பாட்டிற்கான மூன்று விதிகள் பொருந்தும்: நீங்கள் பங்குகளைப் பன்முகப்படுத்துவதைப் போலவே, நீங்கள் நகலெடுக்கும் வர்த்தகர்களையும் பன்முகப்படுத்துங்கள்; பெரும்பாலும் அதிக லீவரேஜால் ஆதரிக்கப்படும், குறுகிய கால, அற்புதமான செயல்திறன் பதிவுகள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள்; மேலும் உங்கள் ஒதுக்கீட்டை ஒரு உத்தரவாதமான முதலீடாகக் கருதாமல், ஒரு இடர் நிலைப்பாடாக அளவிடுங்கள். காப்பி டிரேடிங் என்பது கற்றலுக்கும் அனுபவத்திற்கும் ஆன ஒரு கருவியே தவிர, செயலற்ற வருமான இயந்திரம் அல்ல.
இதன் நேர்மாறானதும் உண்டு — அதாவது, தளத்தின் பிரபலம் மற்றும் நிலைத்தன்மைக்கான அளவுகோல்களைப் பூர்த்தி செய்யும் கணக்குகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட, உங்களைப் பின்தொடரும் மூலதனத்தின் அடிப்படையில் நகலெடுக்கப்பட்டு இழப்பீடு பெறுவது.
கிடைக்கக்கூடிய சொத்துக்கள்: பங்குகள், ஈடிஎஃப்கள், கிரிப்டோ மற்றும் சிஎஃப்டிகள்
இந்தத் திட்டம் நான்கு குடும்பங்களை உள்ளடக்கியது. உண்மையான பங்குகள் முக்கியமாக அமெரிக்கப் பங்குகள் மற்றும் ஒரு சில ஐரோப்பியச் சந்தைகள் அடங்கிய பங்குகள், பகுதிப் பங்குகளின் ஆதரவுடன், தரகுக் கட்டணம் ஏதுமின்றி வர்த்தகமாகின்றன. ப.ப.வ.நிதிகள் பங்கு துறை மற்றும் குறியீட்டு வெளிப்பாட்டை அதிகரிக்கவும். Cryptocurrencies சலுகை கிடைக்கும் அதிகார வரம்புகளில் அவை உண்மையான சொத்துக்களாக வாங்கப்படுகின்றன — இது ஒரு தனித்துவமான அம்சம், எங்கள் அறிக்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. கிரிப்டோகரன்சி கண்ணோட்டம்.
CFDsஇறுதியாக, குறியீடுகள், நாணயங்கள், பண்டங்கள், பங்குகள் போன்றவை கடன் ஈட்டு வர்த்தகத்திற்கு உதவுகின்றன: அவை இந்தத் தளத்தில் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் பெரும்பாலான சில்லறை CFD கணக்குகள் பணத்தை இழப்பதால், ஒழுங்குமுறை எச்சரிக்கை எந்தவித சமரசமும் இன்றிப் பொருந்தும். நேர்மையான கண்ணோட்டம்: eToro நீண்ட கால, தரகு இல்லாத பங்கு முதலீட்டிற்கும், தீவிரமான கடன் வர்த்தகத்திற்கும் இது ஒரே மாதிரியாகப் பயன்படுகிறது — இவை இரண்டும் மிகவும் வேறுபட்ட பயன்பாடுகள், இவற்றில் முதலாவது பெரும்பாலான மக்களுக்குப் பொருத்தமானது.
eToro கட்டணங்கள்: வைப்புத்தொகை செலுத்துவதற்கு முன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
கட்டண அட்டவணை நான்கு அம்சங்களைச் சுற்றி அமைந்துள்ளது. வைப்புத்தொகை மாற்றம் முதலில்: கணக்குகள் அமெரிக்க டாலர்களில் மதிப்பிடப்படுகின்றன, மேலும் யூரோ வைப்புத்தொகையில் நாணய மாற்று கட்டணம் அடங்கும் — இது புதிய பயனர்கள் பெரும்பாலும் குறைத்து மதிப்பிடும் ஒரு அம்சமாகும். பரவுகிறது அடுத்து, CFD-கள் மற்றும் கிரிப்டோவைப் பொறுத்தவரை: சந்தையுடன் போட்டித்தன்மை வாய்ந்தது, இருப்பினும் இந்தத் துறையில் மிகவும் இறுக்கமானது அல்ல.
திரும்பப் பெறுதல் கட்டணம்ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் நிலையான கட்டணம், மற்றும் செயலற்ற கட்டணம் — நீண்ட காலமாக உள்நுழையாமல் இருந்த பிறகு மாதந்தோறும் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவது — முழுமையான விவரத்தை அளிக்கிறது. கீழேயுள்ள அட்டவணை இந்தத் தகவல்களை முறைப்படுத்துகிறது; சரியான தொகைகள், அவ்வப்போது திருத்தப்பட்டு, எங்கள் தரவுக் குழுவால் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன.
|பொருள்
|மதிப்பு
|குறிப்புகள்
|ரியல் எஸ்டேட் கமிஷன்
|-
|உள்ளடக்கப்பட்ட சந்தைகளில் 0 கமிஷன்
|யூரோவிலிருந்து அமெரிக்க டாலருக்கு வைப்புத்தொகை மாற்று கட்டணம்
|-
|கணக்குகள் அமெரிக்க டாலரில் பராமரிக்கப்படுகின்றன.
|திரும்பப் பெறும் கட்டணம்
|-
|ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் நிலையான கட்டணம்
|செயலற்ற கட்டணம்
|-
|உள்நுழையாமல் ஒரு காலத்திற்குப் பிறகு
|குறைந்தபட்ச வைப்பு
|-
|பிராந்தியம் மற்றும் பணம் செலுத்தும் முறையைப் பொறுத்து மாறுபடும்.
தளம் மற்றும் செயலி: மொபைலுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டது
தி eToro வர்த்தகத் தளம் மொபைலுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறது: இந்தச் செயலி, நீங்கள் பின்தொடரும் வர்த்தகர்களின் புதுப்பிப்புகள், விவாதங்கள், புள்ளிவிவரங்கள் போன்ற சமூக ஊடகப் பதிவுகள், ஆர்டர் நிறைவேற்றம் மற்றும் போர்ட்ஃபோலியோ கண்காணிப்பு ஆகியவற்றை நீங்கள் நிமிடங்களில் கற்றுத் தேர்ச்சி பெறக்கூடிய ஒரு இடைமுகத்தில் ஒருங்கிணைக்கிறது. ஆழத்தை விட காட்சித் தெளிவு மேலோங்கியுள்ளது: தொழில்நுட்ப ஆய்வாளர்கள் உள்ளமைக்கப்பட்ட விளக்கப்படங்கள் மூலம் நிலையான குறிகாட்டிகளைப் பெறுகிறார்கள், ஆனால் ஸ்கிரீனிங் மற்றும் அடிப்படைப் பகுப்பாய்வுக் கருவிகள் ஒரு பாரம்பரிய சர்வதேச தரகரை விடச் சிறியதாகவே உள்ளன — இது இலக்கு வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு பொருத்தமான தேர்வாகும்.
மெய்நிகர் மூலதனத்துடன் நிதியளிக்கப்பட்ட இந்த டெமோ கணக்கு, எந்தவித ஆபத்துமின்றி காப்பி டிரேடிங் மற்றும் ஆர்டர்களைச் சோதித்துப் பார்க்க உங்களை அனுமதிக்கிறது — உண்மையான டெபாசிட் செய்வதற்கு முன்பு பல வாரங்களுக்குப் பயிற்சி பெற இது ஒரு சிறந்த களமாகும்.
திறன்மிகு முதலீட்டுத் தொகுப்புகள்: கருப்பொருள் சார்ந்த முதலீடு, தொகுக்கப்பட்டது
நகல் வர்த்தகத்திற்கும் கைமுறை பங்குத் தேர்வுக்கும் இடையில், eToro மூன்றாவது வழியை உருவாக்கியுள்ளது: ஸ்மார்ட் போர்ட்ஃபோலியோக்கள் — இவை கருப்பொருள் சார்ந்த முதலீட்டுத் தொகுப்புகள் (உலோகங்கள் மற்றும் சுரங்கம், செயற்கை நுண்ணறிவு, ஈவுத்தொகைகள், பெருந்திட்டங்கள்). இவை உங்கள் கணக்கில் தானாகவே நகலெடுக்கப்பட்டு, வெளியிடப்பட்ட விதிகளின்படி மறுசமநிலைப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்தக் கருத்து ஆரம்பநிலையாளர்களைக் கவர்கிறது: ஒவ்வொரு முதலீட்டுப் பிரிவையும் நிர்வகிக்கத் தேவையில்லாமல், ஒரே கிளிக்கில் ஒரு கருப்பொருளை அணுகலாம்.
எந்தவொரு தொகுக்கப்பட்ட தயாரிப்புக்கும் உள்ள அடிப்படை விதிகள் இதிலும் பொருந்தும்: தொகுப்பின் உண்மையான அடிப்படைச் சொத்துக்களையும் அவற்றின் பங்களிப்புகளையும் கண்டறிவது; முதலீட்டுத் தொகுப்பில் உண்மையான சொத்துக்கள் உள்ளதா அல்லது CFD-கள் உள்ளதா என்பதைப் புரிந்துகொள்வது — வரி மற்றும் இடர் வேறுபாடு மிக முக்கியமானது —; மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானத்தில் கட்டணங்களை விலையிடலில் சேர்ப்பது. இந்த வழியில் பயன்படுத்தும்போது, ஸ்மார்ட் போர்ட்ஃபோலியோக்கள் கருப்பொருள் சார்ந்த கண்டுபிடிப்புகளாக அமைகின்றன; கண்மூடித்தனமாகப் பயன்படுத்தும்போது, அவை மர்மப் பெட்டிகளாக மாறிவிடுகின்றன — இங்கும், அந்த நுணுக்கமே அனைத்து வேறுபாடுகளையும் ஏற்படுத்துகிறது.
eToro மற்றும் பிரெஞ்சு வரி விதிகள்
பிரான்சில் வரி வசிப்பவரைப் பொறுத்தவரை, தளத்தின் தேசியம் எதுவாக இருந்தாலும் விதிகள் பொருந்தும்: மூலதன ஆதாயங்கள் மற்றும் ஈவுத்தொகைகள் நிலையான பத்திரக் கணக்கு விதிமுறையின் கீழ் வருகின்றன — அதாவது 30% நிலையான வரி (ஒற்றை நிலையான விகித வரி) அல்லது விருப்பத்தின் அடிப்படையிலான முற்போக்கான விகிதம் — மேலும் கிரிப்டோகரன்சிகள் வரி அறிக்கையில் அதற்கென உள்ள பிரத்யேகப் பெட்டியுடன், தங்களின் சொந்த விதிமுறையைப் பின்பற்றுகின்றன.
இரண்டு eToro சில குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் கவனத்திற்குரியவை: அமெரிக்க டாலரில் உள்ள கணக்கு, இது உங்கள் உண்மையான வருவாயை யூரோக்களில் கணக்கிட, பரிமாற்ற விகிதத்தைக் கண்காணிக்க உங்களைக் கட்டாயப்படுத்துகிறது — ஒவ்வொரு டாலர் ஆதாயமும் யூரோக்களில் தெரிவிக்கப்பட, மாற்றப்பட வேண்டும்; மற்றும் தானியங்கி பிரெஞ்சு வரி அறிக்கை இல்லாதது, எனவே பயனர்கள் தளத்தின் கணக்கு அறிக்கைகளிலிருந்து தங்கள் பரிவர்த்தனைகளை மீண்டும் உருவாக்க வேண்டும் — இது ஒரு புகழ்பெற்ற பிரெஞ்சு தரகருடன் செய்வதை விட மிகவும் கடினமான ஒரு செயலாகும். ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட முதலீட்டாளர் ஒவ்வொரு மாத அறிக்கையையும் அது வந்தவுடன் ஆவணப்படுத்துகிறார்; திட்டமிடப்படாத முதலீட்டாளர், தாக்கல் செய்யும் நேரத்தில் பணிச்சுமையைக் கண்டறிகிறார்.
தி eToro டெமோ கணக்கு: நான்கு வார கற்றல் நெறிமுறை
தி eToro டெமோ கணக்கு — அதாவது மெய்நிகர் மூலதனம், நேரடி விலைகள் — என்பதை நீங்கள் ஒரு விளையாட்டாகக் கருதாமல், பயிற்சியாகக் கருதினால் மட்டுமே அதற்கு மதிப்பு உண்டு.
ஒரு எளிய நெறிமுறை அதிலிருந்து அதிகபட்சப் பலனைப் பெறுகிறது: முதல் வாரம், இடைமுகத்தை ஆராய்ந்து, நன்கு அறியப்பட்ட பங்குகளில் எளிய ஆர்டர்களை இடவும்; இரண்டாம் வாரம், இரண்டு வெவ்வேறு வர்த்தக சுயவிவரங்களுடன் காப்பி டிரேடிங்கைச் சோதித்து, ஒரு முடிவுப் பதிவேட்டைப் பராமரிக்கவும்; மூன்றாம் வாரம், ஸ்டாப் ஆர்டர்கள் மற்றும் CFD இடர் மேலாண்மையுடன் பரிசோதனை செய்து, திட்டத்திற்கும் செயல்படுத்தலுக்கும் இடையிலான ஒவ்வொரு இடைவெளியையும் குறித்துக்கொள்ளவும்; நான்காம் வாரம், முடிவுகளை மீண்டும் உருவாக்கவும் — செயல்திறன், ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஆவணப்படுத்தப்பட்ட தவறுகளின் பட்டியல்.
இறுதியில், வைப்புத்தொகை குறித்த முடிவு நேரடி அனுபவத்தையே சார்ந்துள்ளது: நெறிமுறையைப் பின்பற்றியவர்கள், கைமுறையான தேர்வு, காப்பி டிரேடிங் அல்லது இவை எதுவுமே வேண்டாம் என்பவற்றில் தங்களுக்கு எது சிறந்தது என்பதை அறிவார்கள் — மேலும் அந்த அறிவு, நீங்கள் வேறொரு தளத்தில் படிக்கும் எந்தவொரு விளம்பர வாக்குறுதியையும் விட மதிப்பு வாய்ந்தது. eToro ஆய்வு.
வைப்புத்தொகைகள், பணம் எடுத்தல் மற்றும் வாடிக்கையாளர் சேவை
பிராந்தியத்தைப் பொறுத்து, வங்கிப் பரிமாற்றம், அட்டை அல்லது இ-வாலெட்டுகள் மூலம் வைப்புத்தொகைகள் வழக்கமான செயலாக்கத்துடன் செலுத்தப்படுகின்றன — பொதுவாக ஒன்று முதல் இரண்டு வணிக நாட்களுக்குள் பணம் உங்கள் கணக்கில் வந்து சேரும். பணம் எடுக்கும் செயல்முறைக்கு இது நேர்மாறானதாகும்; பயன்படுத்தப்படும் முறையைப் பொறுத்து, செயலாக்க நேரம் சுமார் ஒரு வாரம் ஆகும், ஏனெனில் இந்தத் தளம் நிதியின் மூலத்தின் மீது அதன் ஒழுங்குமுறைச் சோதனைகளை மேற்கொள்கிறது.
வாடிக்கையாளர் சேவையானது டிக்கெட்டுகள் மற்றும் ஒரு விரிவான உதவி மையத்தின் மூலம் இயங்குகிறது; நேரடி தொலைபேசி ஆதரவு இல்லை, ஆனால் ஒரு விரிவான அறிவுத் தளம் இருப்பது இந்தத் துறையின் தரநிலையாக உள்ளது. வாடிக்கையாளர் கருத்துக்கள் ஒருங்கே அமைகின்றன: இடைமுகத்தின் சரளமான செயல்பாடு உயர் மட்டத்தில் உள்ளது, பணம் எடுக்கும் நேரங்கள் மற்றும் நாணய மாற்று விகிதத்தில் அவ்வப்போது ஏற்படும் அதிருப்தி — உங்கள் முதல் வைப்புத்தொகைக்கு முன் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய இரண்டு விஷயங்கள் இவை.
eToro நன்மை தீமைகள்
|நன்மை
|பாதகம்
|நகல் வர்த்தகம்: முன்னோடி மற்றும் இன்றும் அளவுகோல்
|அமெரிக்க டாலர் கணக்குகள்: யூரோ வைப்புகளுக்கு மாற்றுக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
|வரையறுக்கப்பட்ட சந்தைகளில் தரகு இல்லாத உண்மையான பங்குகள்
|பெரும்பாலான CFD கணக்குகள் பணத்தை இழக்கின்றன (ஒழுங்குமுறை எச்சரிக்கை)
|கிரிப்டோ உண்மையான சொத்துக்களாக வாங்கப்பட்டது
|உள்நுழையாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குப் பிறகு ஏற்படும் செயலற்ற கட்டணம்.
|பல அதிகார வரம்பு ஒழுங்குமுறை (சைசெக், எஃப்சிஏ, முதலியன)
|ஒரு பிரத்யேக தரகரின் கருவிகளை விட இலகுவான பகுப்பாய்வுக் கருவிகள்
|உயர்தர மொபைல் இடைமுகம் மற்றும் டெமோ கணக்கு
|சந்தையில் CFD ஸ்ப்ரெட்கள் மிகவும் இறுக்கமானவை அல்ல.
Is eToro ஆரம்பநிலையாளர்களுக்கு ஏற்றதா? எந்த முதலீட்டாளர் சுயவிவரம் பொருந்தும்?
eToro பொருத்தங்கள் ஆர்வமுள்ள தொடக்கநிலையாளர் உண்மையான வர்த்தகர்களைப் பார்த்து, குறைந்த தொகைகளுடனும், ஒரு டெமோ கணக்கின் பாதுகாப்புடனும் கற்றுக்கொள்ள விரும்புபவர்கள்; தேநீர் மொபைல் முதல் எளிமைக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் முதலீட்டாளர்; மற்றும் பங்குகள், கிரிப்டோ, அத்துடன் சிஎஃப்டி-களையும் ஒரே சமூக இடைமுகத்தில் பெற விரும்பும் எவரும்.
அது அவ்வளவு நன்றாகப் பொருந்தவில்லை. குறைந்தபட்ச கட்டண நீண்டகால சர்வதேச முதலீட்டாளர் — அமெரிக்க டாலர் மாற்று விகிதம் வழக்கமான பங்களிப்புகளுக்குச் சுமையாக அமைகிறது — அல்லது, எங்கள் தளத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள தளங்களை நாடும், நுணுக்கமான தொழில்நுட்ப வர்த்தகர். சிறந்த வர்த்தக தரகர்கள் பக்கம். இருப்பினும், இரண்டு பயன்பாடுகளும் ஒருங்கே இருக்க முடியும்: eToro சமூகக் கற்றலுக்காக, நீண்ட கால மையத்திற்கான ஒரு பாரம்பரியத் தரகர் — நம்முடைய eToro டெகிரோ ஒப்பீடு எல்லைகளைக் காட்டும் வரைபடங்களும், நமது CFD வழிகாட்டி நெம்புகோல் வர்த்தகத்தின் கட்டமைப்புகள்.
எப்படி திறப்பது eToro கணக்கு
பதிவு செய்வதற்கு சுமார் பத்து நிமிடங்கள் ஆகும்: தொடர்பு விவரங்கள், ஒரு அறிவு வினாத்தாள், அடையாள ஆவணங்கள், பின்னர் பொதுவாக ஒரு விரைவான ஒப்புதல். முதல் வைப்புத்தொகைக்கு முன் இரண்டு பழக்கங்கள்: டெமோ கணக்கை அமைத்து, அதை சில வாரங்களுக்கு உண்மையாகப் பயன்படுத்துங்கள்; மற்றும் நீங்கள் டெபாசிட் செய்யத் திட்டமிடும் தொகையின் மீது மாற்றுச் செலவைக் கணக்கிடுங்கள். பங்குகளை வாங்குவது எப்படி பின்னர் வழிகாட்டி ஒவ்வொரு ஆர்டர் வகையையும் முழுமையான பயணத்திற்குள் கொண்டுவருகிறது, மேலும் நமது தரகர் ஒப்பீடு இடங்கள் eToro பிரான்சில் கிடைக்கும் தரகர்களின் முழுமையான நிலப்பரப்பில்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்: eToro
Is eToro பாதுகாப்பானதா அல்லது மோசடியா?
eToro இது ஒரு மோசடி அல்ல: இது ஐரோப்பிய வாடிக்கையாளர்களுக்கான CySEC, ஐக்கிய இராச்சியத்தில் உள்ள FCA போன்ற பல முன்னணி ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளால் மேற்பார்வையிடப்படும் ஒரு தரகர் நிறுவனம் ஆகும். இதில் வாடிக்கையாளர்களின் நிதிகள் தனித்தனியாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் ஒழுங்குமுறை வெளிப்படைத்தன்மையும் உள்ளது. எச்சரிக்கை என்பது பயன்பாட்டிற்குப் பொருந்தும், அதன் சட்டப்பூர்வத்தன்மைக்கு அல்ல: ஒழுங்குமுறை எச்சரிக்கை தெளிவுபடுத்துவது போல, லீவரேஜ்டு CFD-களில் வர்த்தகம் செய்யும் பெரும்பாலான சில்லறை கணக்குகளுக்கு அவை பண இழப்பை ஏற்படுத்துகின்றன.
காப்பி டிரேடிங் எவ்வாறு செயல்படுகிறது eToro?
செயல்திறன், இடர், நிலைத்தன்மை போன்ற பொதுப் புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்படையில் ஒரு பிரபலமான முதலீட்டாளரை நீங்கள் தேர்வுசெய்து, ஒரு தொகையை ஒதுக்குகிறீர்கள். அதன்பின், அவருடைய வர்த்தக நிலைகள் உங்கள் கணக்கிலும் விகிதாசார அடிப்படையில் பிரதிபலிக்கப்படுகின்றன. பல வர்த்தகர்களிடையே முதலீட்டைப் பன்முகப்படுத்துவதும், ஒதுக்கீடுகளை விவேகமாக அளவிடுவதும் இந்த அம்சத்தின் இடர் மேலாண்மையாகும்.
உண்மையான பங்குகளை வாங்க முடியுமா? eToro?
ஆம்: உண்மையான பங்குகள், உள்ளடக்கப்பட்ட சந்தைகளில் பூஜ்ஜிய தரகுக் கட்டணத்துடன் வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன, மேலும் பகுதிப் பங்குகளும் ஆதரிக்கப்படுகின்றன — ஈவுத்தொகைகள் உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். கவனிக்கவும்: கணக்கு அமெரிக்க டாலர்களில் இருப்பதால், யூரோ வைப்புகளுக்குக் கட்டணத்துடன் கூடிய மாற்றுச் செயல்முறை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
Is eToro கிரிப்டோகரன்சிகளுக்கு நல்லதா?
உண்மையான சொத்துக்களில் கிரிப்டோவை வாங்குதல், எளிதான அணுகல் மற்றும் பல ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளின் மேற்பார்வை ஆகியவை இதை ஒரு நியாயமான நுழைவுப் புள்ளியாக ஆக்குகின்றன; கட்டணங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் வர்த்தகர்கள், எங்கள் கிரிப்டோ கண்ணோட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பிரத்யேக தளங்களை விரும்புவார்கள். இந்த நிலையற்ற சந்தையில் எப்போதும் போல, வர்த்தக நிலையின் அளவைத் தீர்மானிப்பதற்கே முதலிடம் அளிக்கப்படுகிறது.
நீங்கள் எவ்வளவு வைப்புத்தொகை செலுத்த வேண்டும் eToro?
குறைந்தபட்சத் தொகை பிராந்தியம் மற்றும் கட்டண முறையைப் பொறுத்து மாறுபடும் — தற்போதைய தொகை எங்கள் கட்டண அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது. நடைமுறையில், ஒரு பெரிய தொகையை முன்பணமாகச் செலுத்துவதற்குப் பதிலாக, மாற்றுச் செலவு உட்பட, சமூகக் கற்றல் மற்றும் நகல் வர்த்தகத்திற்காக நீங்கள் ஒதுக்கத் தயாராக உள்ள தொகையைச் செலுத்துங்கள்.
ஒரு eToro கணக்கு?
கணக்கு அமைப்புகளிலிருந்து, இருப்பைத் திரும்பப் பெறுவதற்கும் பின்னர் கணக்கை மூடுவதற்குமான கோரிக்கை ஆன்லைனில் கையாளப்படுகிறது; ஒழுங்குமுறைச் சோதனைகளுக்குப் பிறகு மீதமுள்ள நிதி, அசல் வைப்பு முறைக்கே திருப்பி அனுப்பப்படும். கணக்கை மூடுவதற்கு எந்தக் கட்டணமும் இல்லை — திரும்பப் பெறுதல் மற்றும் மாற்றுவதற்கான கட்டணங்கள் மட்டுமே செலுத்த வேண்டியிருக்கும். சிறந்த நடைமுறை: முதலில் பணத்தை எடுங்கள், இரண்டாவதாகக் கணக்கை மூடுங்கள், மேலும் அந்த ஆண்டின் வரித் தாக்கலுக்காக உங்கள் கணக்கு அறிக்கைகளை வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
eToro அல்லது ஒரு பாரம்பரிய தரகர்: ஒரு தொடக்கநிலையாளராக நீங்கள் எதைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?
பதில் உங்கள் கற்றல் முறையைப் பொறுத்தது. eToro சமூகக் கவனிப்பின் மூலம் கற்றுக்கொள்பவர்களுக்கும், சிறிய தொகைகள் மற்றும் ஒரு டெமோ கணக்குடன் சோதித்துப் பார்க்க விரும்புபவர்களுக்கும் இது பொருத்தமானது; குறைந்தபட்சக் கட்டணங்கள் மற்றும் நாணய மாற்று இல்லாமல் நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்பவர்களுக்கு ஒரு பாரம்பரிய தரகர் பொருத்தமானவர். பலர் தொடங்குகிறார்கள் eToro பின்னர் அவற்றின் நீண்டகால மையத்தை வேறு இடத்திற்கு மாற்றுவது — இந்த இரண்டு பயன்பாடுகளும் ஒன்றுக்கொன்று முரண்பட்டவை அல்ல.
உங்கள் வைப்புத்தொகையை விட அதிகமாக இழக்க முடியுமா? eToro?
CFD-களில், ஐரோப்பிய சில்லறை வாடிக்கையாளர்களுக்கான ஒழுங்குமுறை எதிர்மறை இருப்புப் பாதுகாப்பு, உங்கள் கணக்கில் உள்ள மூலதனத்திற்குள் இழப்புகளை வரம்பிடுகிறது. உண்மையான பங்குகள் மற்றும் நேரடியாக வைத்திருக்கும் கிரிப்டோவைப் பொறுத்தவரை, அதிகபட்ச இழப்பு என்பது முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகைக்குச் சமமாகும். அடிப்படை விதி மாறாமல் உள்ளது: லீவரேஜ் மற்றும் காப்பி டிரேடிங் ஆகியவை மிக மோசமான சூழ்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்ட வர்த்தக நிலைகளைக் கோருகின்றன.
உங்களால் மாற்ற முடியுமா eToro போர்ட்ஃபோலியோவை மற்றொரு தரகருக்கு மாற்றுவதா?
இல்லை, அதேபோல அல்ல: வகிக்கும் பதவிகள் eToro ஒரு பிரெஞ்சு PEA வங்கிகளுக்கு இடையில் நகர்வதைப் போல, நேரடியாக மற்றொரு நிறுவனத்திற்கு மாற முடியாது. பங்குகளை விற்று பணத்தை எடுப்பதன் மூலமே இந்த வெளியேற்றம் நிகழ்கிறது — இதற்கு வரி விளைவுகளும் உண்டு: ஈட்டப்படாத ஒவ்வொரு ஆதாயமும் விற்பனையின் கணத்திலேயே ஈட்டப்பட்டு, பத்திரக் கணக்கு விதிமுறைகளின் கீழ் வரிக்கு உட்பட்டதாகிறது.
எந்தவொரு இடமாற்றத்திற்கும் முன், அந்த வெளியேற்ற வரிச் செலவைக் கணக்கிட்டு, அதை மாறுவதால் கிடைக்கும் எதிர்பார்க்கப்படும் நன்மையுடன் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்; பெரிய அளவிலான ஈட்டப்படாத ஆதாயங்களைக் கொண்ட ஒரு முதலீட்டுத் தொகுப்பில், தற்போதைய நிலையே சில சமயங்களில் சிறந்த முடிவாக இருக்கும்.
அடிக்கோடு
- அது என்ன: ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட சமூக வர்த்தகத் தளம் (ஐரோப்பாவிற்கான CySEC) — நகல் வர்த்தகத்தின் முன்னோடி.
- முக்கிய வலிமைகட்டுப்படுத்தப்பட்ட சந்தைகளில் தரகு இல்லாத உண்மையான பங்குகள், உண்மையான சொத்துக்களாக கிரிப்டோ, ஒரு முன்மாதிரியான மொபைல் இடைமுகம்.
- கவனியுங்கள்அமெரிக்க டாலர் மதிப்பில் உள்ள கணக்கு (வைப்புத்தொகையின் மீதான மாற்று விகிதம்), பெரும்பாலான சில்லறை கணக்குகள் பணத்தை இழக்கும் CFD-கள், செயலற்ற கட்டணங்கள்.
- ஐடியல்சிறிய தொகைகளுடன் தொடங்குதல், உண்மையான வர்த்தகர்களைக் கவனித்தல், ஒரு டெமோ கணக்கில் பயிற்சி பெறுதல்.
- மாற்றுநாணய மாற்று விகிதச் சிக்கல்கள் இல்லாத, நீண்ட கால முக்கிய முதலீடுகளுக்கான ஒரு பாரம்பரிய தரகர்.
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