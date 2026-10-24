அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம்: சந்தைகள், ஜோடிகள் மற்றும் தொடங்குவது எப்படி (2026)

அந்நிய செலாவணிஇன்றைய நிதிச் செய்திகளின் மையமாக இருக்கும் நிதிச் சந்தை ஃபாரெக்ஸ் ஆகும். சர்வதேச தீர்வுக்கான வங்கியின் (Bank for International Settlements) 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான முப்பதாண்டு கணக்கெடுப்பின்படி, அதன் தினசரி ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தக அளவு சுமார் $7.5 டிரில்லியன் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தளம், நீங்கள் எந்த நேரத்திலும் முதலீடு செய்யக்கூடிய பல நாணய ஜோடிகளை உங்களுக்கு வழங்குகிறது. ஃபாரெக்ஸ் பற்றி நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் இங்கே கண்டறியுங்கள்.
ஃபாரெக்ஸ்: அது என்ன?
வரையறை - ஆங்கிலத்தில், ஃபாரெக்ஸ் என்பது அந்நியச் செலாவணிச் சந்தை (Foreign Exchange Market) என்பதன் சுருக்கமாகும்: இது ஒரு உலகளாவிய நேரடிச் சந்தையாகும், இதில் சர்வதேச நாணய ஜோடிகள் முன்கூட்டியே அறியப்பட்ட விலையில் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகின்றன. மேலும், ஃபாரெக்ஸ் என்பது பின்வருபவர்களுக்கு மகத்தான சேவைகளை வழங்கும் ஒரு தளமாகும்:
- தனிநபர்கள்;
- வணிகங்கள்; மற்றும்
- மத்திய வங்கிகள்.
ஃபாரெக்ஸ் எதற்குப் பயன்படுகிறது? இது ஒரு நாணயத்திலிருந்து மற்றொரு நாணயத்திற்கு நிதியை மாற்றுவதை சாத்தியமாக்குகிறது. அதன் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே, ஃபாரெக்ஸ் என்பது உலக அளவில் தங்கள் வணிகத்தை நடத்துவதற்காக வெளிநாட்டு நாணயத்தைத் தேடும் நிறுவனங்களின் நடைமுறைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் ஒரு நிதிச் சந்தையாக இருந்து வருகிறது. மேலும், முதலீட்டாளர்கள் ஒரு பயணத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு தங்கள் நாணயத்தை மாற்றிக்கொள்ளவும் இது அனுமதிக்கிறது.
நிதிச் சந்தையில் அந்நிய செலாவணி – ஃபாரெக்ஸ் EUR/USD என்பது நாணயச் சந்தை, FX பரிவர்த்தனைச் சந்தை அல்லது நாணயம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. வர்த்தகஇது உலகின் மிகப்பெரிய நிதிச் சந்தை மற்றும் இது பரவலாக்கப்பட்டதாகும். ஃபாரெக்ஸில் நீங்கள் பின்வரும் பரிவர்த்தனை நிலையங்களுடன் வர்த்தகம் செய்வதில்லை:
- பங்குச் சந்தை மற்றும்;
- குறியீட்டுச் சந்தை.
அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் என்றால் என்ன?
ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தகம் என்பது நாணய விலைகளின் ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் நிலையற்ற தன்மையின் அடிப்படையில் ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்க உங்களை அனுமதிக்கும் ஒரு செயல்பாடு ஆகும்.
ஃபாரெக்ஸ் பகுப்பாய்வுத் தளத்தில், வர்த்தகர்கள் நாணய விலைகளின் ஏற்ற இறக்கங்களிலிருந்து, அவை மேலே சென்றாலும் சரி கீழே சென்றாலும் சரி, லாபம் ஈட்டுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர். லாபம் ஈட்டுவதற்காக, அவர்கள் பொருளாதார அல்லது விளக்கப்படப் பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில் நாணயங்களை ஒன்றுக்கொன்று எதிராக வாங்கி விற்கிறார்கள்.
யார் அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் செய்கிறார்கள்?
- மத்திய வங்கிகள்;
- ஹெட்ஜ் நிதிகள்;
- அனுபவம் வாய்ந்த முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் சில்லறை வர்த்தகர்கள்;
- பாரம்பரிய வங்கிகள்;
- தரகர்கள்;
- முதலீட்டு நிதிகள்;
- அரசாங்கங்கள்.
அந்நிய செலாவணி சந்தையில் நாணய ஜோடிகள்
ஒரு ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தகர் அல்லது ஃபாரெக்ஸ் முதலீட்டாளராக, ஃபாரெக்ஸ் சந்தையில் வர்த்தகம் செய்வது என்பது ஒரு குறிப்பு நாணயத்தை வாங்கி, பின்னர் ஒரு மேற்கோள் நாணயத்தை விற்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். இதனால்தான் நாணய விலைகள் தொடர்ந்து ஜோடிகளாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றன. ஒரு விதியாக, அந்நிய செலாவணி தரகர்கள் நாணய ஜோடிகளைப் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தவும்:
- முக்கிய நாணய ஜோடிஇவை அனைத்தும் அமெரிக்க டாலரைத் தங்களின் அடிப்படை நாணயமாகவோ அல்லது மேற்கோள் நாணயமாகவோ கொண்டுள்ளன. இந்த நாணய ஜோடிகள் மிகக் குறைந்த விலை வித்தியாசங்களையும் மிக அதிக வர்த்தக அளவுகளையும் கொண்டுள்ளன. உதாரணமாக, முக்கிய ஜோடிகளில் EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD மற்றும் USD/CHF ஆகியவை அடங்கும்.
- சிறிய நாணய ஜோடிகள்சிலர் இவற்றை குறுக்கு விகிதங்கள் என்றும், வேறு சிலர் குறுக்கு ஜோடிகள் என்றும் அழைக்கின்றனர். இவை பொதுவாக அமெரிக்க டாலரைத் தவிர மற்ற அனைத்து முக்கிய நாணயங்களையும் உள்ளடக்கியிருக்கும். இந்தப் பிரிவில் பின்வரும் நாணயங்கள் அடங்கும்: EUR/GBP, EUR/CHF மற்றும் GBP/JPY.
- அயல்நாட்டு நாணய ஜோடிகள்இவை ஒரு பெரிய நாணயத்தை ஒரு சிறிய நாணயத்துடனோ அல்லது வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரத்தின் நாணயத்துடனோ இணைக்கின்றன. இந்த வகைக்கான எடுத்துக்காட்டுகளில் USD/PLN, GBP/MXN மற்றும் EUR/CZK ஆகியவை அடங்கும்.
- பிராந்திய நாணய ஜோடிகள்இந்த வகை, ஸ்காண்டிநேவியா அல்லது ஓசியானியா போன்ற புவியியல் பிராந்தியங்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள ஜோடிகள்: EUR/NOK, AUD/NZD மற்றும் AUD/SGD.
முக்கிய நாணய ஜோடிகள்: விகிதங்கள் மற்றும் வழிகாட்டிகள்
சில்லறை வர்த்தகர்களால் மிகவும் உன்னிப்பாகக் கவனிக்கப்படும் ஜோடிகள், அவற்றின் சந்தைப் புனைப்பெயர் மற்றும் அவற்றின் விகிதத்தை இயக்கும் காரணிகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு வழிகாட்டியும் நேரலை விளக்கப்படம், மிகவும் சுறுசுறுப்பான வர்த்தக நேரங்கள் மற்றும் நீங்கள் வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களைக் கொண்டுள்ளது.
|ஜோடி
|புனைப்பெயர்
|விகிதத்தை எது நகர்த்துகிறது
|கையேடு
|யூரோ / அமெரிக்க டாலர்
|இழை
|ஐரோப்பிய மத்திய வங்கி / ஃபெடரல் வட்டி விகித வேறுபாடு, பணவீக்கம், அமெரிக்க வேலைவாய்ப்பு
|யூரோ/அமெரிக்க டாலர் விகிதம்
|GBP / USD
|கேபிள்
|பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து, ஐக்கிய ராச்சிய பணவீக்கம், டாலர்
|GBP/USD வர்த்தகம்
|அமெரிக்க டாலர் / JPY
|கோபர்
|ஃபெட் / ஜப்பான் வங்கி வட்டி விகித வேறுபாடு, டோக்கியோ தலையீடுகள்
|அமெரிக்க டாலர்/ஜப்பான் யென் வர்த்தகம்
|யூரோ / சுவிஸ் ஃப்ராங்க்
|யூரோ-சுவிஸ்
|எஸ்.என்.பி, இடர் தவிர்ப்பு, சுவிஸ் ஃபிராங்கின் பாதுகாப்பான புகலிட ஈர்ப்பு
|யூரோ/செல்ஃப் வர்த்தகம்
|XAU / அமெரிக்க டாலர்
|தங்கம்
|அமெரிக்காவின் உண்மையான வட்டி விகிதங்கள், டாலர், மத்திய வங்கியின் கொள்முதல்
|XAU/USD (தங்கம்) விகிதம்
அடிப்படை நாணயம் மற்றும் மேற்கோள் நாணயம்
ஒரு ஃபாரெக்ஸ் ஜோடியில், முதலில் குறிப்பிடப்படும் நாணயம் அடிப்படை நாணயம் ஆகும். இரண்டாவதாகக் குறிப்பிடப்படும் நாணயம் மேற்கோள் நாணயம் ஆகும். ஒரு நாணய ஜோடிக்குள், ஒவ்வொரு நாணயமும் 3 எழுத்துக்களால் குறிப்பிடப்படுகிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். முதல் இரண்டு எழுத்துக்கள் நாடு அல்லது பிராந்தியத்தையும், கடைசி எழுத்து நாணயத்தையும் குறிக்கின்றன. உதாரணமாக, GBP/USD ஜோடியில், முதல் இரண்டு எழுத்துக்கள் GBP என்பது பிரிட்டிஷ் பவுண்ட்டை வாங்குவதையும், USD என்பது அமெரிக்க டாலரை விற்பதையும் குறிக்கின்றன.
பிஐபி
In English, the term PIP stands for « point in percentage ». On the forex market, the PIP is the unit of measurement used to indicate the smallest change in the quotation of a currency pair. It refers to the fourth decimal place, but for Japanese yen forex pairs the PIP refers to the second decimal place. To put it simply, when the EUR/USD pair moves from 1.1000 to 1.1001, the pair is said to have risen by 1 PIP.
தி லாட்
ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தகத்தில், ஒரு பரிவர்த்தனையின் அளவை அளவிடப் பயன்படும் மதிப்பு அலகு லாட் ஆகும். வேறுவிதமாகக் கூறினால், நீங்கள் வர்த்தகம் செய்யும் லாட்களின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து ஃபாரெக்ஸ் சந்தையில் உங்கள் முதலீட்டின் அளவு அதிகரிக்கிறது. ஃபாரெக்ஸில், ஒரு லாட் என்பது அடிப்படை நாணயத்தின் 100,000 யூனிட்களுக்குச் சமம்; அந்த அடிப்படை நாணயம் EUR, USD, GBP என எதுவாகவும் இருக்கலாம். பொதுவாக மூன்று லாட் வகைகள் உள்ளன என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ளவும், அவை:
- தரமான தொகுதி;
- சிறு மனை; மற்றும்
- சிறு பகுதி.
ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தகம் செய்ய உங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் தேவை? நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் லாட் அளவே, தேவைப்படும் மூலதனத்தைப் பெருமளவில் தீர்மானிக்கிறது. மேலும், லாட் என்பதன் வரையறை பின்வரும் கருவிகளைப் பொறுத்து மாறுபடும் என்பதையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்:
- நாணய ஜோடி வர்த்தகம் செய்யப்பட்டது;
- பங்கு குறியீடு;
- வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட பண்டம்; மற்றும்
- பங்குகள் வர்த்தகம் செய்யப்பட்டன.
விளிம்பு மற்றும் அந்நிய
மார்ஜின், கவர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது பங்குச் சந்தையில் ஏற்கனவே உள்ள ஒரு வர்த்தக நிலையைத் தொடங்கி அதைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளும் நோக்கத்தில் முதலீட்டாளர் சந்தையில் செலுத்தும் தொகையாகும். பரிவர்த்தனை முடிவடையும் போது இந்தத் தொகை விடுவிக்கப்படுகிறது.
ஃபாரெக்ஸ் சந்தையில் திறந்திருக்கும் வர்த்தக நிலையின் முழுத் தொகையையும் முதலீடு செய்யாமல், கணிசமான நாணய நிலைகளில் முதலீடு செய்ய உங்களுக்கு உதவும் ஒரு நிதிக் கருவியே லெவரேஜ் ஆகும். ஃபாரெக்ஸில், நீங்கள் வர்த்தகம் செய்யத் தீர்மானிக்கும் டெரிவேட்டிவ் தயாரிப்பைப் பொறுத்து லெவரேஜ் மாறுபடும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். இருப்பினும், நீங்கள் பின்வரும் தயாரிப்புகளை வாங்கத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது:
- டர்போ24கள்;
- தடுப்புப் பொருட்கள்; மற்றும்
- வெண்ணிலா விருப்பங்கள்.
உங்கள் பரிவர்த்தனையின் ஆரம்பத் தொகை — அதாவது, Turbo24 அல்லது பிரீமியம் விருப்பத்தின் விலை — உங்கள் அதிகபட்ச இடர் வரம்பிற்குச் சமமாக உள்ளது.
அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் செய்வது எப்படி?
ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தகம் பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்? ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தகச் செயல்பாடு என்பது, ஒரு நாணயத்தை வாங்கி, உடனடியாக மற்றொரு நாணயத்தை விற்பதன் மூலம் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. சந்தையில் விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்பட்டாலும், அவற்றிலிருந்து லாபம் ஈட்டுவதே ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தகரின் நோக்கமாகும். ஃபாரெக்ஸ் மிகவும் சிக்கலானது. அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை முழுமையாக அறிந்துகொள்ள, நீங்கள் ஒரு ஃபாரெக்ஸ் சிமுலேட்டரில் பயிற்சி செய்யலாம்.
ஃபாரெக்ஸில் மேற்கொள்ளப்படும் பெரும்பாலான பரிவர்த்தனைகள் முன்பு தரகர்களால் நிர்வகிக்கப்பட்டு வந்தன. ஆன்லைன் வர்த்தகத்தின் வருகையால், பின்வரும் தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்தி இப்போது உங்கள் சொந்தப் பரிவர்த்தனைகளை நீங்களே நிர்வகிக்கலாம்:
- டர்போ24கள்;
- விருப்பங்கள்; மற்றும்
- சிஎஃப்டிகள்.
அந்நிய செலாவணி சந்தை என்றால் என்ன?
அந்நிய செலாவணி நிதிச் சந்தையானது, வங்கிகளின் ஒரு பரந்த சர்வதேச வலையமைப்பால் இயக்கப்படுகிறது. இந்த வலையமைப்பு, வெவ்வேறு நேர மண்டலங்களை உள்ளடக்கிய 4 முக்கிய வர்த்தக மையங்களில் பரவியுள்ளது, அவையாவன:
- லண்டன்;
- நியூயார்க்;
- சிட்னி; மற்றும்
- டோக்கியோ.
ஒரே பரிவர்த்தனை நிலையத்தில் நடைபெறும் பங்கு மற்றும் பண்ட வர்த்தகத்தைப் போலல்லாமல், அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் என்பது நேரடிப் பரிவர்த்தனைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் 24 மணி நேரமும் வர்த்தகம் நடைபெறுகிறது. வேறுவிதமாகக் கூறினால், பரிவர்த்தனைகள் இரண்டு தரப்பினருக்கு இடையே நேரடியாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இந்தச் சந்தையை எங்கிருந்தும் அணுக முடியும், அந்த அளவிற்கு... மொராக்கோ அந்நிய செலாவணி மற்றும் ஃபாரெக்ஸ் துனிசியா கிடைக்கும்.
அந்நிய செலாவணி சந்தையை எது பாதிக்கிறது?
- மத்திய வங்கிகள்நாணயங்களின் விநியோகம் மத்திய வங்கிகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே, அவற்றின் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் அந்நிய செலாவணி விகிதத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
- பொருளாதார தரவுவணிக வங்கிகளும் முதலீட்டாளர்களும் வளரும் பொருளாதாரங்களுக்கு ஆதரவளிக்க முனைகிறார்கள் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ளவும். இதன் விளைவாக, உலகின் எந்தப் பகுதிக்கு வரும் நல்ல அல்லது கெட்ட பொருளாதாரச் செய்திகள் ஒரு நாணயத்திற்கான தேவையை அதிகரிக்கவோ அல்லது குறைக்கவோ கூடும். எனவே, நாணயங்கள் பொதுவாக உலகின் ஒவ்வொரு பிராந்தியத்தின் பொருளாதார நலனைப் பொறுத்தே அமைகின்றன.
- சந்தை உணர்வுசந்தை மனநிலை என்பது பெரும்பாலும் செய்திகளுக்கான எதிர்வினையைக் குறிக்கிறது, மேலும் இது நாணய விலைகளில் ஒரு முக்கியப் பங்கை வகிக்கக்கூடும். ஒரு நாணயம் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் நகரும் என்று முதலீட்டாளர்கள் அல்லது வர்த்தகர்கள் குழு ஒன்று நம்பும்போது, அவர்கள் அந்தத் திசையில் ஒரு வர்த்தக நிலையைத் தொடங்குகிறார்கள்; போதுமான நபர்கள் அந்த நிலையை எடுக்கும்போது, அந்நியச் செலாவணியில் முதலீடு செய்ய விரும்பும் மற்ற முதலீட்டாளர்களையும் வர்த்தகர்களையும் அதே இயக்கத்தில் சேர இது தூண்டுகிறது.
Turbo24 உடன் அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம்
டர்போ24 வரையறை – Turbo24 என்பது, அந்நிய செலாவணி நிதிச் சந்தையில், கடன் நெம்புகோலுடன் (leverage) நிதிகளை முதலீடு செய்ய உங்களுக்கு உதவும் நிதித் தயாரிப்புகளில் ஒன்றாகும், அவையாவன:
- தடயங்கள்;
- பங்குகள்;
- பொருட்கள்;
- முதலியன
என்ன பாதிக்கிறது கட்டண ஒரு Turbo24-இன்? – ஒரு Turbo24-இன் விலையானது, பின்வருவன போன்ற ஒரு அடிப்படை நிதிச் சொத்தின் விலையிலிருந்து பெறப்படுகிறது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ளவும்:
- ஒரு பங்கு குறியீடு; அல்லது
- ஒரு நாணய ஜோடி, அதன் ஏற்ற இறக்கத்தைப் பின்பற்றுகிறது.
Turbo24-கள், MTF அல்லது பலதரப்பு வர்த்தக வசதி (Multilateral Trading Facility) என்றும் அழைக்கப்படும் ஒரு மாற்று வர்த்தகத் தளமான Spectrum தளத்தில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன. நீங்கள் IG தளத்தின் மூலம் இந்தத் தளத்தை அணுகலாம்.
மேலும்: நடைமுறையில் அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம்
பின்வரும் பிரிவுகள் அந்நிய செலாவணி வர்த்தகத்தின் நடைமுறையை ஆழமாக ஆராய்கின்றன: தரகரைத் தேர்ந்தெடுத்தல், தளங்கள், தானியங்கி வர்த்தகம் மற்றும் உத்திகள் — தொடக்கநிலையாளர் முதல் அனுபவமிக்க வர்த்தகர் வரையிலான ஒரு முழுமையான வழிகாட்டி.
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ஆரம்பநிலையாளர்களுக்கான சிறந்த ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தக தரகர்
அனைவரையும் கவரும் அதன் சமூக வர்த்தகம் மற்றும் நகல்-வர்த்தக விருப்பத்தேர்வுகளுக்கு நன்றி, Vantage அதன் எளிமை மற்றும் எளிதில் அணுகக்கூடிய தன்மை காரணமாக இது மிகவும் பிரபலமாக உள்ளது என்பதில் சந்தேகமில்லை. இந்தத் தளம் ஆரம்பநிலை முதலீட்டாளர்களையும் அந்நிய செலாவணி வர்த்தக நிபுணர்களையும் ஒருசேர வரவேற்கிறது.
Vantage புதியவர்களுக்கான பயன்பாட்டு எளிமையையும், அனுபவம் வாய்ந்த வர்த்தகர்களுக்குத் தேவையான அம்சங்களின் மேம்பாட்டையும் இது வெற்றிகரமாக இணைத்துள்ளது. மேலும், தளத்தை விரைவாக அணுகுவதற்கு இது இரண்டு விருப்பங்களை வழங்குகிறது. இதன் பயனர்கள் தங்களுக்குத் தேவையான தகவல்களைத் தங்கள் கணினிகள் மற்றும் ஸ்மார்ட்போன்களில் இருந்தும் பார்க்கலாம்.
தி Vantage இந்தத் தரகுத் தளம், கட்டணமில்லா பரிவர்த்தனை சேவைகளை வழங்குவதற்கும் பெயர் பெற்றது. இது பல புகழ்பெற்ற நிதி அதிகார அமைப்புகளால் ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது மற்றும் பரந்த அளவிலான நிதி கருவிகளையும் தயாரிப்புகளையும் (பங்குகள், அந்நிய செலாவணி, பண்டங்கள்...) வழங்குகிறது. இதுவே, வர்த்தகப் படிப்பைத் தொடங்கும் எவருக்கும் சிறந்த அந்நிய செலாவணி வர்த்தகத் தளமாக விளங்குகிறது.
சில வர்த்தக தளங்களின் கண்ணோட்டம்
ஃபாரெக்ஸ் தளங்கள் என்பவை நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய தரகு வலைத்தளங்கள் ஆகும். அந்நிய செலாவணி கணக்கைத் திறக்கவும் மற்றும் நாணயங்களைப் பரிமாற்றம் செய்தல். வர்த்தகம் செய்வதைப் பொறுத்தவரை, வர்த்தகத் தளம் ஒரு அத்தியாவசியமான கருவியாகும். அந்நிய செலாவணிஉங்கள் வர்த்தக அறிவு நிலை, உங்கள் இலக்குகள் மற்றும் உங்கள் நிதித் திறனைப் பொறுத்து, அவை ஒவ்வொரு தளத்திற்கும் மாறுபடும்.
அதனால்தான், இயங்குதளங்கள் என்று வரும்போது கிடைக்கக்கூடிய பல்வேறு விருப்பங்களைப் பற்றி அறிந்துகொள்வது முக்கியம். உங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமான ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன், ஒவ்வொன்றைப் பற்றியும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.
- மெட்டாடிரேடர் – சக்திவாய்ந்த, திறமையான பல-சொத்து வர்த்தக தளங்களை உருவாக்குவதில் நிபுணத்துவம் பெற்ற நிறுவனமான மெட்டாகுவட்ஸ் (MetaQuotes) ஆல் இது உருவாக்கப்பட்டது. தற்போது மிகவும் பிரபலமான இரண்டு பதிப்புகள் உள்ளன: மெட்டாட்ரேடர் (MT4) மற்றும் மெட்டாட்ரேடர் 5 (MT5). ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தகர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக இது உருவாக்கப்பட்டதால், மெட்டாட்ரேடர் (MT4) பதிப்புதான் நமக்கு மிகவும் ஆர்வமூட்டுகிறது. இந்த இரண்டு தளங்களும் கணினி, மேக், இணைய உலாவி மற்றும் மொபைல் ஆகியவற்றில் இயங்குகின்றன.
- வர்த்தகக் காட்சி - டிரேடிங்வியூ ஒரு முழுமையான வர்த்தகத் தளமாகப் பார்க்கப்படுவதை விட, நிகழ்நேர வர்த்தகத் தகவல்கள் மற்றும் யோசனைகளுக்கான ஒரு தளமாகவே அதிகம் பார்க்கப்படுகிறது. தொடக்கநிலையாளர்கள் பயன்படுத்த எளிதாகவும், அனுபவம் வாய்ந்த வர்த்தகர்களுக்கு சக்திவாய்ந்ததாகவும் உள்ள டிரேடிங்வியூ, ஏராளமான கருவிகளையும் அம்சங்களையும் வழங்குகிறது. இது உங்களுக்கு உதவுகிறது. முழுமையான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வை மேற்கொள்ளுங்கள் அந்நிய செலாவணி சந்தை உட்பட பல சந்தைகளில் இது செயல்படுகிறது. மேலும் இது ஒரு சமூக வர்த்தக தளமாகவும் உள்ளது, ஏனெனில் பயனர்கள் தங்களின் வர்த்தக யோசனைகள் அல்லது சந்தை நிலவரத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்.
சிறந்த அந்நிய செலாவணி வர்த்தக தளத்தை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது?
சிறந்த வர்த்தகத் தளத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது, நீங்கள் எந்த வகை வர்த்தகர் என்பதை அறிந்துகொள்வதில் இருந்து தொடங்குகிறது. நீங்கள் ஒரு ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தகச் செயலி மூலம் வர்த்தகம் செய்யும் சுதந்திரத்தை விரும்பும் வர்த்தகரா? அல்லது ஆன்லைன் தளத்தைப் பயன்படுத்த விரும்புகிறீர்களா? அல்லது ஒருவேளை நீங்கள் ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தக மென்பொருளை விரும்புகிறீர்களா? அப்படியானால், ஒருவேளை நீங்கள் தானியங்கி வர்த்தக உத்தியைத் தேர்ந்தெடுக்கலாமா?
அதனால் தான் வர்த்தகத் தளத்தின் தேர்வு உங்கள் தேவைகளின் அடிப்படையில் அமைய வேண்டும்.மேலும், நீங்கள் செயல்படுத்த விரும்பும் வர்த்தக பாணியையும் பொறுத்தது. ஒரு வர்த்தக தளத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன், உங்கள் வர்த்தக உத்தி மற்றும் அதிலிருந்து சிறந்த பலனைப் பெற உங்களுக்குத் தேவைப்படும் கருவிகள் குறித்து சிந்தியுங்கள். இது உங்கள் இருப்பிடத்தைப் பொறுத்தும் அமையலாம், ஏனெனில் மொராக்கோ அந்நிய செலாவணி or ஃபாரெக்ஸ் துனிசியா.
தானியங்கி வர்த்தகம்
- தானியங்கி அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் என்பது, ஒரு தன்னாட்சி கணினி வர்த்தக நிரல் மூலம் பங்குச் சந்தை ஆணைகளை இடும் ஒரு செயல்பாடாகும். இது கைமுறை வர்த்தகத்தை விட அதிக லாபத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்காவிட்டாலும், தானியங்கி அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
- உண்மையில், இன்று சந்தைகளில் செயல்படுத்தப்படும் பெரும்பாலான நிதி சார்ந்த வர்த்தகங்கள், தானியங்கி வர்த்தக வழிமுறைகள் மூலமே மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. எக்ஸ்பர்ட் அட்வைசர் அல்லது EA என்றும் அழைக்கப்படும் இந்தத் தானியங்கி வர்த்தக மென்பொருளானது, ஒரு குறிப்பிட்ட வர்த்தகத் தளத்தில் இயங்குமாறு நிரல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
- மெட்டாட்ரேடர் தளம் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்திற்கான விருப்பமான வர்த்தக தளம்MT4 EA-க்கள் மற்றும் MT5 EA-க்கள் ஆகிய இரண்டிற்கும். இன்னும் குறிப்பாக, துணை ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தக ரோபோ மெட்டாட்ரேடர் 4 ஃபாரெக்ஸ் தளத்தில் நிறுவப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தக மென்பொருளின் பங்கு
ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தக மென்பொருள் பின்வரும் பணிகளைச் செய்கிறது:
- சந்தை பகுப்பாய்வுவர்த்தக உத்தியின் அடிப்படையிலான தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வு மற்றும்/அல்லது அடிப்படைப் பகுப்பாய்வு
- வர்த்தகங்களை தானாகத் திறத்தல் குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்படும்போது
- திறந்த நிலைகளை மூடுதல் குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளின்படி (லாபம் எடுத்தல், நஷ்டத்தைத் தடுத்தல், திருப்புதல்...)
- இடர் மேலாண்மை: திறந்த நிலைகளின் அளவு, ஒரே நேரத்தில் திறந்திருக்கும் நிலைகளின் எண்ணிக்கை.
தானியங்கி அந்நிய செலாவணி வர்த்தகத்தின் நன்மைகள்
தானியங்கி வர்த்தகம், நிதிச் சந்தைகளில் பரிவர்த்தனைகளைத் தானாகவே மேற்கொள்ள உங்களை அனுமதிக்கிறது. இது பின்வரும் பல நன்மைகளை வழங்குகிறது:
- தானியங்கு வர்த்தகங்கள்
- முன் அனுபவம் இல்லாத அணுகல்
- பயன்படுத்த எளிதாக
- மனிதப் பிழை ஏற்படுவதற்கான அபாயம் இல்லை.
ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தகத்தின் குறைபாடுகள்
மற்ற எந்த முதலீட்டையும் போலவே, ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தகத்திலும் அபாயங்கள் உள்ளன. 'ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தகம் லாபகரமானதா?' என்று நீங்கள் தொடர்ந்து உங்களைக் கேட்டுக்கொண்டிருந்தால், இந்த அபாயங்களை எடைபோடுவது அவசியம். குறிப்பாக, அவற்றுள் அடங்குபவை:
- நாணய மாற்று விகித ஏற்ற இறக்கம்.
- வர்த்தகம் வழங்கும் பரவசங்களுக்கு அடிமையாதல்.
- ஒழுங்குபடுத்தப்படாத மருந்துச்சீட்டு இல்லாத சந்தை.
சிறந்த ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தக தளத்தின் அம்சங்கள்
ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தகத்தில் உங்கள் நிலை, இலக்குகள் அல்லது முதலீட்டுத் திறன் எதுவாக இருந்தாலும், சிறந்த தளம் உங்களுக்குப் பின்வரும் சேவைகளை வழங்க வேண்டும்:
- பணிகளை விரைவாக நிறைவேற்றுதல்.
- உங்கள் உத்தியை வகுக்க உதவக்கூடிய நம்பகமான விளக்கப்படங்கள், விலைப்புள்ளிகள் மற்றும் பிற கருவிகள்.
- உறுதியான, நம்பகமான ஒழுங்குமுறை அமைப்பின் மூலம் பாதுகாப்பு மற்றும் ஒழுங்குமுறை.
- வெளிப்படையான, கட்டுப்படியான செலவில் கட்டணங்களும் தரகுத்தொகைகளும்.
- முதலீட்டுத் தேர்வுகளில் பன்முகத்தன்மை.
அந்நிய செலாவணி வர்த்தக உத்திகள்
சந்தையில் செயல்படும் வெவ்வேறு முதலீட்டாளர்களால் பயன்படுத்தப்படும் பல அந்நிய செலாவணி வர்த்தக உத்திகள் உள்ளன. அவற்றுள் சில:
- சுரண்டல்இந்த வர்த்தக முறை, சந்தையில் மிகவும் சுறுசுறுப்பாகச் செயல்படும் ஆக்ரோஷமான அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்களிடையே பிரபலமாக உள்ளது. விரைவான லாபத்தைப் பெறுவதற்காக, ஒரு நாணய ஜோடியை நிமிடங்களுக்குள் வாங்கி விற்பதே இந்த உத்தியின் நோக்கமாகும்.
- நாள் வர்த்தகம்ஒரே வர்த்தக நாளுக்குள், உங்கள் அந்நிய செலாவணி வர்த்தக நிலைகளை சில நிமிடங்கள் முதல் பல மணிநேரம் வரை வைத்திருப்பதே இதன் நோக்கமாகும்.
- அந்நிய செலாவணி ஊஞ்சல் வர்த்தகம்முதல் இரண்டு உத்திகளை விட மிகவும் ஆக்ரோஷம் குறைந்த இது, நடுத்தர கால வர்த்தகர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஸ்விங்ஸ் எனப்படும் கணிசமான திசைசார் நகர்வுகளை இது சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறது.
அந்நிய செலாவணி சந்தை பகுப்பாய்வு
ஒரு நல்ல வர்த்தகர் முதலீட்டு நிலையை எடுப்பதற்கு முன் அந்நிய செலாவணி சந்தை பகுப்பாய்வை மேற்கொள்வது முக்கியம். இது தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வாகவோ அல்லது அடிப்படை பகுப்பாய்வாகவோ இருக்கலாம்.
- அந்நிய செலாவணி தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு – இது நாணய ஜோடிகளின் விலை நகர்வு பற்றிய ஆய்வு ஆகும். இதன் பொதுவான பொருள் தூய விளக்கப்பட பகுப்பாய்வு விலைகள் மீது பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்ப மற்றும் கணிதப் பகுப்பாய்வுடன் இது இணைக்கப்பட்டுள்ளது. தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வின் பின்னணியில் உள்ள யோசனை என்னவென்றால், எந்தவொரு குறிப்பிட்ட தருணத்திலும் கிடைக்கக்கூடிய அனைத்துத் தகவல்களையும் விலை நகர்வுகள் ஏற்கனவே பிரதிபலிக்கின்றன, எனவே வர்த்தகம் செய்வதற்கு விலைகளை மட்டும் பகுப்பாய்வு செய்வதே போதுமானது. மேலும், வரலாற்று விலை நகர்வுகள் மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்கின்றன என்று தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வு கருதுகிறது. கடந்தகால விலைகளைப் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், நீங்கள் வர்த்தகம் செய்யலாம். ஒரு நாணய ஜோடியின் சாத்தியமான எதிர்கால நகர்வை முன்கூட்டியே கணிக்கவும்..
- அந்நிய செலாவணி அடிப்படை பகுப்பாய்வு – முதலாவதைப் போலல்லாமல், இது விலை நடவடிக்கைகளில் கவனம் செலுத்தாமல், ஒரு நாட்டின் அடிப்படைக் காரணிகளில் கவனம் செலுத்துகிறது. ஒரு நாட்டின் நாணயத்திற்கான தேவை உயருமா அல்லது குறையுமா என்பதைக் கணிக்கும் நோக்குடன், அந்நாட்டின் ஒட்டுமொத்தப் பொருளாதார நலனை மதிப்பிடுவதற்கு இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதைச் செய்ய, நாணய விலை நகர்வுகளைத் தீர்மானிக்க இது அனைத்துப் பொருளாதாரப் புள்ளிவிவரங்களையும் அறிக்கைகளையும் ஆராய்கிறது. இந்த நுட்பம், குறிப்பாகத் தங்கள் வட்டி விகித முடிவுகளுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக, மத்திய வங்கிகளால் மிக அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது.
வெற்றிகரமான ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தக உத்திக்கான 5 முக்கிய அம்சங்கள்
- ஒவ்வொரு முதலீட்டிற்கும் உங்கள் மூலதனத்தில் 1 முதல் 2 சதவீதத்திற்கு மேல் ஒருபோதும் இடர் எடுக்காதீர்கள். உங்களிடம் சுமார் €100 இருந்தால், ஒவ்வொரு பந்தயத்தையும் €1 அல்லது €2 ஆகக் கட்டுப்படுத்துங்கள் — இது விவேகமான வர்த்தகர்கள் பின்பற்றும் விதி. நிலைமை தவறாகப் போனால் ஏற்படும் நஷ்டங்களைத் தாங்கிக்கொள்ளும் திறனைப் பெற்றிருப்பதே இதன் நோக்கம்.
- ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்தி ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தகத்தில் உங்கள் இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்துங்கள். ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை உங்கள் ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தக நிதியில் அதிகபட்சம் 2% முதலீட்டுடன் இணைப்பதன் மூலம் உங்கள் இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.
- உங்கள் இடர் தாங்கும் திறனை நிர்வகிக்கவும் – உங்கள் அந்நிய செலாவணி உத்தியின் போது ஏற்படும் இழப்புகளை உங்களால் சமாளிக்க முடியுமா? இடர் சகிப்புத்தன்மை என்பது, நெருக்கடியான காலகட்டங்களைச் சமாளித்து அதிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கான உங்கள் திறனைக் காட்டுகிறது.
- ஃபாரெக்ஸில் வாங்குவதற்கும் விற்பதற்கும் சிறந்த நேரத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள் – இங்கே உங்கள் விலைக்கும் உங்கள் தரகரின் விலைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சொத்து மதிப்புகள் எப்போதும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதில்லை. உங்கள் தரகர், தங்களுக்குச் சாதகமான விலையில் அந்நிய செலாவணி சொத்துக்களை வாங்கவோ விற்கவோ முன்வருகிறார்.
- உங்கள் வருங்கால வருமானத்தைக் கணக்கிடுங்கள் – உங்கள் வர்த்தகங்களிலிருந்து ஸ்ப்ரெட்டைக் கழித்த பிறகு, உங்கள் செயல்பாடுகளில் நீங்கள் எவ்வளவு லாபம் ஈட்டியுள்ளீர்கள் என்பதைக் கணக்கிட, உங்கள் டிரேடிங் கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்துங்கள்.
இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக மட்டுமேயானது, இது முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது. லீவரேஜுடன் நாணயங்களை வர்த்தகம் செய்வது உங்கள் மூலதனத்தை இழப்பதற்கான அதிக அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளது; பெரும்பாலான சில்லறை முதலீட்டாளர் கணக்குகள் பணத்தை இழக்கின்றன.
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