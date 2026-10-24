பணக்காரர் ஆவது எப்படி: 7 யதார்த்தமான வழிகள் (2026)

பணக்காரர் ஆவது எப்படி: நாம் உண்மையில் எதைப் பற்றிப் பேசுகிறோம்?
« How to become rich » almost always carries an unwritten ending: financially free — no longer depending on a paycheck to live. The distinction is not academic, it is strategic: freedom can be எண்ணி — அதுவே உங்கள் ஆண்டுச் செலவுகளை ஈடுசெய்யும் மூலதனம் — அதேசமயம் பகட்டான செல்வத்தை அளவிட முடியாது, மேலும் அது அதைத் துரத்துபவர்களைத் திவாலாக்கிவிடும். இந்த வழிகாட்டி முதல் வரையறையைப் பின்பற்றுகிறது: சரிபார்க்கக்கூடிய வழிமுறைகள் மூலம், ஒருநாள் உங்கள் தேவைகளைப் பூர்த்திசெய்யும் வருமானத்தைக் கொண்ட ஒரு முதலீட்டுத் தொகுப்பை உருவாக்குவது — இதுவே நவீன வாடகைதாரரின் பாதை.
இதற்கு வரிசையாக மூன்று படிகள் உள்ளன: உபரியை உருவாக்குதல் (வருமானத்திற்கும் செலவுகளுக்கும் இடையிலான இடைவெளியைச் சேமித்தல்), அந்தப் பணத்தைச் செயல்பட வைத்தல் (முதலீடு செய்தல்), மற்றும் காலம் முழுவதையும் பெருக விடுதல் — கூட்டு வட்டியே ஒவ்வொரு சாதாரண செல்வத்திற்கும் பின்னால் உள்ள அமைதியான இயந்திரமாகும்.
செல்வத்தை உருவாக்குவது எப்படி: உலகளாவிய வழிமுறை — சேமிப்பை மிச்சப்படுத்துங்கள், முதலீடு செய்யுங்கள், அது பெருகட்டும்.
பரம்பரைச் சொத்து மற்றும் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகளைத் தவிர, செல்வத்தை அடைவதற்கான ஒவ்வொரு நிலையான வழியும் ஒரே வழிமுறையையே பின்பற்றுகிறது. முதலில், இடைவெளிஎங்கள் வழிகாட்டியில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள வருமானத்தை அதிகரித்தல், செலவைக் கட்டுப்படுத்துதல் ஆகிய இரண்டு நெம்புகோல்களால் உருவாக்கப்படும், உள்வரவுக்கும் வெளிவரவுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு. பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி. பின்னர், முதலீடுஉற்பத்தி சார்ந்த சொத்துக்களில் முதலீடு செய்யப்படும் சேமிப்பு — பங்குகள், அசையாச் சொத்துக்கள், பத்திரங்கள்
யாருடைய வரலாற்று வருமானம் பணவீக்கத்தை விஞ்சியதோ, எங்கள் வழிகாட்டி பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்வது எப்படி வழியைத் திறந்துவிடுகிறது. இறுதியாக, கூட்டு வட்டிமறுமுதலீடு செய்யப்பட்ட ஆதாயங்கள் தமக்கென சொந்த ஆதாயங்களை உருவாக்குகின்றன — இருபது ஆண்டுகள் மற்றும் அதற்கும் மேலான காலத்தில், கூட்டு வட்டியானது இறுதிச் செல்வத்தின் பெரும்பகுதிக்கு காரணமாக அமைகிறது.
அதிகாரப்பூர்வ கணிப்பான்களும் கீழே உள்ள எங்கள் அட்டவணையும் அவற்றின் செயல்பாட்டு முறைகளுக்கு எண்களை வழங்குகின்றன; அவற்றைப் புரிந்துகொண்டாலே அவற்றின் ஆரம்பகால மெதுவான தன்மையை ஏற்றுக்கொள்ளப் போதுமானது — முதல் சில ஆண்டுகள் பெரிதாக எதையும் செய்வதில்லை, கடைசி ஆண்டுகள் எல்லாவற்றையும் செய்கின்றன.
உண்மையில் பலனளிக்கும் பணக்காரர் ஆவதற்கான 5 வழிகள்
வழிமுறைகளின் நேர்மையான வகைப்பாடு — கூகிளின் முதல் பக்கம் பட்டியலிடுபவை மற்றும் நிஜ உலக முடிவுகள் உறுதிப்படுத்துபவை. ஒன்று: பங்குச் சந்தையில் நீண்ட கால முதலீடு — பிரதான இயந்திரம், கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு: வாடகை ரியல் எஸ்டேட் உண்மையான அர்ப்பணிப்பின் விலையில், கடன் வசதி செல்வக் கட்டமைப்பைப் பெருக்குகிறது.
மூன்று: தொழில் முனைவோர் — மிக உயர்ந்த சாத்தியக்கூறுகளும் மிக உயர்ந்த இடர்களும் கொண்ட பாதை: இலாபகரமான ஒரு தொழிலை உருவாக்குவது என்பது மதிப்புள்ள ஒரு சொத்தைக் கட்டமைப்பதாகும் — மிகவும் நிச்சயமற்ற பாதை, வெற்றிபெறும்போது மிகுந்த பலனைத் தரக்கூடியது. அடுப்பு: சிறந்த தொழில் மிக அதிக சம்பளங்களை ஒழுக்கத்துடன் முதலீடு செய்யும்போது, தொழில்முனைப்பைப் போன்றே குறைவான மாறுபாடுகளுடன் வளர்ச்சிப் பாதைகள் உருவாகின்றன.
ஐந்து: சட்டப்பூர்வ வரி உகப்பாக்கம் அதுவே ஒரு பாதை அல்ல, மாறாக மற்ற நான்கிற்கும் ஒரு முடுக்கி: வருமானம் சமமாக இருக்கும்போது, இயல்பாகவே வரிச்சுமைக்கு உள்ளாகும் முதலீட்டுத் தொகுப்பிற்கும், திட்டமிட்டு வழிநடத்தப்படும் முதலீட்டுத் தொகுப்பிற்கும் இடையிலான இடைவெளி, சுதந்திரமான ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையில் கணக்கிடப்படுகிறது.
பங்குச் சந்தை: சாதாரண செல்வங்களின் உந்துசக்தி
நீண்ட கால அடிப்படையில், வழக்கமான சேமிப்பாளரை மிகவும் செழிப்பாக்கிய சொத்து வகை பங்குகள் தான் — வரலாற்று ரீதியாக உலகளாவிய குறியீடுகள் சராசரியாக ஆண்டுக்கு பல சதவீதம் உயர்ந்து வருகின்றன, மேலும் இதில் எதிர்மறையான ஆண்டுகளே முதலீட்டின் விலையாக அமைகின்றன.
ஒரு பிரெஞ்சு குடியிருப்பாளருக்கான நிரூபிக்கப்பட்ட வழி: பீ முதலாவதாக — ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கிடைக்கும் ஆதாயங்களுக்கு வரி விலக்கு அளிக்கும் பிரான்சின் வரிச் சட்டம்; நமது முழுமையான வழிகாட்டி பங்களிப்பு வரம்புகள், தகுதி மற்றும் திரும்பப் பெறுதல் குறித்த விவரங்கள்; பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட ETFகள் அடித்தளமாக — முழு உலகமும் ஒரே ஒழுங்கில், உடன் எடுபோர்ஸ் ETF வழிகாட்டிகள் விருப்பங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்த்தல்; மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பங்குகள் நம்பிக்கை அடுக்குக்காக — நம்முடைய பங்குகளை வாங்குவது எப்படி இந்த வழிகாட்டி அந்த முறையை உள்ளடக்கியுள்ளது.
வெற்றிக்கான நிபந்தனை தந்திரம் அல்ல, மாறாக நிலைத்தன்மைதான்: ஒவ்வொரு மாதமும் முதலீடு செய்யுங்கள், விலை சரிவின்போது விற்காதீர்கள், முறையாக மறுசமநிலைப்படுத்துங்கள் — இந்த மூன்று பழக்கவழக்கங்களையும் உளவியல் ரீதியாகக் கடினமாக்குகிறது, மேலும் இவற்றுக்காகவே உள்ள பிரத்யேகப் பிரிவு உங்களைத் தயார்படுத்துகிறது.
வாடகை ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் அதன் அணுகக்கூடிய மாற்று வழிகள்
இரண்டாவது பாரம்பரிய வழி: கடனுதவியுடன் வாங்கப்பட்ட ஒரு சொத்து. இதில், வாடகைதாரர் மாதாந்திரத் தொகையின் ஒரு பகுதியைத் திருப்பிச் செலுத்துவார், மேலும் பணவீக்கம் கடனைக் குறைக்கும் — இது ஒரு சக்திவாய்ந்த காரணியாக இருந்தாலும், கையகப்படுத்தும் கட்டணங்கள், புதுப்பித்தல் பணிகள், காலியாக இருக்கும் காலம், வாடகை வருமானத்தின் மீதான வரி, மேலாண்மை போன்ற அதன் உண்மையான செலவுகளால் இது சமன்செய்யப்படுகிறது. எளிதில் அணுகக்கூடிய வடிவங்கள் முழுமையான நேரடி உரிமையை வழங்குகின்றன: ரியல் எஸ்டேட் நிதிகள் — SCPI மற்றும் அதற்கு இணையானவை — நிர்வாகச் சுமையின்றி வருமானத்தைப் பகிர்ந்தளிக்கும், இதற்கான கட்டணங்களை நீங்கள் கவனமாகப் படிக்க வேண்டும் — பல சேமிப்பாளர்களுக்கு, உண்மையில் அவர்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய செயலற்ற வருமான யோசனைகளுக்கு மிக நெருக்கமானவை இவை; மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட ரியல் எஸ்டேட் ETFகள்அவை பங்குகளைப் போல வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன.
ஒத்திசைவு விதி: முதல் சில ஆண்டுகளின் சேமிப்பு மற்றும் முழுமையான கணக்கீடு மூலம் சொத்தை வாங்குபவர்களை அது வளப்படுத்துகிறது; அண்டை வீட்டாரின் மூலதன ஆதாயத்தை எதிர்பார்த்து, உணர்ச்சிவசப்பட்டு வாங்குபவர்களை அது ஒருபோதும் வளப்படுத்துவதில்லை.
உங்கள் முதலீடுகளின் மூலம் வாழ்தல்: நீங்கள் எண்ணிடக்கூடிய ஒரு இலக்கு
வாடகைதாரர் — அதாவது, தனது மூலதன வருமானத்தில் வாழ்பவர் — என்பது ஒரு கட்டுக்கதை அல்ல: அது ஒரு வழித்தடத்தின் இறுதி எண். இந்தத் தொழில்துறையின் வழமையான அளவுகோல்: சுமார் மூலதனம் உங்கள் ஆண்டுச் செலவுகளைப் போல் 25 முதல் 30 மடங்குஆண்டுக்குச் சுமார் 3% முதல் 4% வரையிலான விவேகமான திரும்பப் பெறுதலுக்கு — இந்தச் சமநிலையை எங்கள் கீழேயுள்ள அட்டவணை விளக்குகிறது.
மூன்று நடைமுறை விளைவுகள்: இந்த எண் இரு முனைகளிலிருந்தும் கையாளப்படுகிறது — சேமிப்பின் மூலம் மூலதனத்தை வளர்ப்பது, அதே சமயம் செலவினங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் தேவையைக் குறைப்பது; தவிர்க்கப்படும் ஒவ்வொரு €100 மாதாந்திரச் செலவும், உங்களுக்கு இனி தேவைப்படாத பல்லாயிரக்கணக்கான யூரோ மூலதனத்திற்குச் சமமாகும்; முழுமையான நிதிச் சுதந்திரத்திற்கு முன் பகுதி நிதிச் சுதந்திரம் வருகிறது — முதலீட்டு வருமானம் உங்கள் தேவைகளில் முதலில் 10%, பிறகு 30%, பின்னர் 50% ஆகியவற்றை ஈடுசெய்கிறது; மேலும், முதலீட்டுத் தொகுப்பு விநியோகத்திற்காகக் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது — உகந்த முதலீட்டுத் தொகுப்புகள், வருமானம் ஈட்டும் சொத்துக்கள், மற்றும் முன்கூட்டியே பணத்தை எடுக்கும் கட்டத்தின் மீதான வரிவிதிப்பு போன்றவை.
நமது PEA மற்றும் வரிக்குட்பட்ட தரகுக் கணக்கு ஒப்பீடு இந்தக் கட்டத்தின் கட்டமைப்புத் தேர்வுகளில் ஒன்றின் மீது இந்த வழிகாட்டி வெளிச்சம் பாய்ச்சுகிறது.
கோடீஸ்வரர் ஆவது பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்?
தேடல்களில் இந்த வார்த்தை மீண்டும் மீண்டும் வருகிறது — கனவை விட அதன் கணக்கீட்டு விடை அதிக மதிப்பு வாய்ந்தது. ஒரு மில்லியன் யூரோக்கள் இதே வழிமுறைகளின்படியே, அட்டவணை அளவிடும் வேகத்தில் உருவாக்கப்படுகின்றன: சந்தையின் வரலாற்று வருமான விகிதத்தில் ஒவ்வொரு மாதமும் €500 சேமித்து முதலீடு செய்தால், இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கும் சற்று அதிகமான காலத்தில் ஒரு மில்லியனைத் தாண்டுகிறது; €1,000 இருபது ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான காலத்தில்; இதில் பாதி வேகத்தில், ஆரம்பகட்ட சேமிப்புத் தொகையும் சேரும்போது, அந்த எண்ணிக்கை மேலும் குறைகிறது.
கணிதம் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாகக் கற்பிப்பது என்னவென்றால்: ஒரு மில்லியன் என்பது மாதாந்திர இடைவெளி, கூட்டு வட்டி, மற்றும் காலம் ஆகியவற்றின் விளைவே தவிர, அது நீங்கள் நேரடியாகச் செயல்படக்கூடிய ஒரு இலக்கு அல்ல. அதை அடைந்தவர்கள் அந்த இடைவெளியையும் நிலைத்தன்மையையும் குறிவைத்தனர்; அந்த எண் அவர்களைத் தேடி வந்தது.
உங்களைப் பணக்காரராக்காதது எது: நேர்மையான பட்டியல்
தோல்வியின் அடிப்படையிலான வகைப்பாடு, வெற்றியின் அடிப்படையிலான வகைப்பாட்டை நிறைவு செய்கிறது.
உங்களைப் பணக்காரராக்காதது எது: அமெச்சூரின் தீவிர வர்த்தகம் ஒழுங்குமுறை எச்சரிக்கையின்படி, பெரும்பாலான கணக்குகள் பணத்தை இழக்கின்றன; விளையாட்டுகள் மற்றும் பந்தயம் — பொறுமையின்மை மீதான ஒரு வரி, புள்ளிவிவரப்படி நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது; « guaranteed return » opportunities — அந்த மோசடியை உறுதிசெய்யும் நிறைவேறாத வாக்குறுதி, எங்கள் பக்கம் ஒரு MF கறுப்புப் பட்டியல் அதை அடையாளம் காண உங்களுக்குக் கற்பித்தல்; நிலை கொள்முதல்
கார், கைக்கடிகாரம், செல்வத்தை நுகர்வதன் மூலம் அதை வெளிக்காட்டும் பிராண்டுகள்; மற்றும் நம்பிக்கையாளர் அசைவின்மை எல்லாவற்றையும் செலவழித்துக்கொண்டே காத்திருப்பது, மிகவும் பரவலான மற்றும் ஒருபோதும் இலக்கை அடைய முடியாதபடி செய்யும் ஒரு உறுதியான உத்தியாகும்.
இந்தப் பட்டியலுக்கு ஒரு நன்மை உண்டு: அது, இன்றே செயல்படுத்தக்கூடியது — இந்த ஐந்து விஷயங்களைச் செய்யாமல் இருப்பதே இலக்கை நெருங்கச் செய்துவிடும்.
வரிகள்: எல்லாவற்றையும் மாற்றும் கண்ணுக்குத் தெரியாத நெம்புகோல்
ஒரே மாதிரியான சேமிப்புப் பயணங்களுக்கு, வரிவிதிப்பு மட்டுமே இரண்டு முதலீட்டுத் தொகுப்புகளை ஆண்டுக் கணக்கில் வேறுபடுத்துகிறது.
பிரெஞ்சு வரி நிர்வாகத்தின் மூன்று தளங்கள்: உங்கள் உறைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது — ஐரோப்பியப் பங்குகளுக்கான PEA மற்றும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அதற்கான விலக்கு, நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் வாரிசுரிமைக்கான அஷ்யூரன்ஸ் வீ (பிரான்சின் நெகிழ்வான ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டம்), சர்வதேச சந்தைகளுக்கான சாதாரண தரகுக் கணக்கு — எங்கள் PEA மற்றும் வரிக்குட்பட்ட கணக்கு ஒப்பீடு ஒப்பீடு பரிமாற்றத்தின் விவரங்களைத் தருகிறது; திரும்பப் பெறும் கட்டத்தை மேம்படுத்துதல் — திரும்பப் பெறுதல்களின் வரிசைமுறை, விற்பனைகளின் பரவல் மற்றும் சலுகைகளின் பயன்பாடு ஆகியவை மாறுதல் தசாப்தத்தின் வரிவிதிப்பை உருமாற்றுகின்றன; மற்றும் பரிமாற்றத்தை எதிர்பார்த்து படிப்படியான பரிசுகளும் பிரத்யேக உறைகளும் அடுத்த தலைமுறையினரிடம் ஒப்படைப்பதை முறைப்படுத்துகின்றன.
ஆழமான விதி: வரிவிதிப்பு என்பது நீங்கள் சகித்துக்கொள்ளும் ஒன்றல்ல, அது நீங்கள் வழிநடத்தும் ஒன்று — சட்டப்படி தவிர்க்கப்படும் ஒவ்வொரு யூரோ வரியும், உங்களுக்கு மேலும் ஒரு யூரோவைச் சேர்க்கிறது.
உங்களுக்குச் சரியாக எவ்வளவு தேவை? நிதிச் சுதந்திரத்தின் பின்னணியில் உள்ள எண்
|இலக்கு ஆண்டுச் செலவுகள்
|தேவைப்படும் மூலதனம் (சுமார் 3.5–4% திரும்பப் பெறுதல்)
|25 ஆண்டுகளில் அந்த நிலையை அடையத் தேவையான மாதச் சேமிப்பு
|€18,000
|€ 450,000 - € 9
|≈ €700 – €800
|€30,000
|€ 750,000 - € 9
|≈ €1,200 – €1,400
|€50,000
|€1.25 மில்லியன் – €1.43 மில்லியன்
|≈ €2,000 – €2,300
பல மடங்கு வேறுபாடுகள், நீண்ட கால வரலாற்றுச் சந்தை வருமானங்களின் அடிப்படையில் — அதிகாரப்பூர்வ கணிப்பான்கள் ஒவ்வொரு நிலையையும் செம்மைப்படுத்துகின்றன. முக்கியமான அம்சம்: முதல் பத்தி மட்டுமே முழுமையாக உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது — குறைந்த தேவை என்பது அதிகரித்த மூலதனத்திற்குச் சமம்.
செல்வப் பயணங்களைச் சீர்குலைக்கும் தவறுகள்
ஐந்து தவறுகளே பெரும்பாலான தோல்விகளுக்குக் காரணமாக அமைகின்றன. பதற்றத்தில் விற்பனை செய்வதுசந்தை அடிமட்டத்தில் பங்குகளை விற்பது, ஏற்ற இறக்கத்தை நிரந்தர நஷ்டமாக மாற்றிவிடும் — முதலீட்டைத் தக்கவைத்துக் கொள்பவர்களுக்குச் சந்தை வரலாறு வெகுமதி அளிக்கும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் உத்தியை மாற்றுதல்செயல்திறன் என்பது நிலைத்தன்மையைச் சார்ந்தது, தரவு சேகரிப்பு முறைகளை அல்ல. கட்டணங்களைப் புறக்கணித்தல்ஆண்டு கட்டணத்தில் ஒரு சதவீதம் என்பது, பல வருட சேமிப்பை இறுதி பலனிலிருந்து குறைத்துவிடுகிறது.
எங்கள் தரகர் ஒப்பீடு பயணத்தின் மிகவும் செலவு குறைந்த பகுதியைக் கண்டறிய உங்களுக்கு உதவுகிறது. வாக்குறுதிகளுக்கு அடிபணிதல்: உத்தரவாதமான வருமானம் மற்றும் அற்புத அமைப்புகள் — முந்தைய பகுதியின் சிவப்புப் பட்டியல்.
மற்றும் சரியான தருணத்திற்காகக் காத்திருத்தல்தானியங்கி முதலீடு எப்போதுமே சரியான நேரத்தைக் கணிப்பதை வென்றுள்ளது.
உளவியல்: செல்வப் பயணங்கள் வேறுபடும் இடங்கள்
இறுதிக் காரணி நிதி சார்ந்ததல்ல: அது நடத்தை சார்ந்தது. மாற்றத்தை உருவாக்கும் மூன்று தசைகள்: பொறுமை எதுவும் நடக்காதது போல் தோன்றும் மந்தமான ஆண்டுகளை ஏற்றுக்கொள்வது; குறிப்பாக, உள்ளுக்குள் கூட்டு வட்டி செயல்படும் அந்த ஆண்டுகளில்; ஒழுக்கம் நல்ல மாதங்களிலும் சரி, மோசமான மாதங்களிலும் சரி, சேமிப்புப் பற்றாக்குறையையும் தானியக்கச் செயல்களையும் பேணுதல்; மற்றும் அளவுத்திருத்தம் ஒவ்வொரு முடிவையும் (செலவு, இடர், நிலைப்படுத்தல்) அந்தந்த நேரத்தின் உணர்ச்சிக்கு மாறாக, நீண்டகாலப் போக்கின் அடிப்படையில் மதிப்பிடுவது.
முதலீட்டுத் தொகுப்புகள் திடீர் மேதைமையால் உருவாக்கப்படுவதில்லை: அவை, இருபது ஆண்டுகளாகச் சரியாக எடுக்கப்பட்ட டஜன் கணக்கான சராசரி முடிவுகளின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்படுகின்றன — இதில் உள்ள உண்மையான இரகசியம் என்னவென்றால், அப்படி ஒரு இரகசியம் என்பதே இல்லை.
செல்வந்தராவது எப்படி: பத்தாண்டு வாரியான வழிகாட்டி
இந்தப் பயணம், வயதுக்கு ஏற்ப அளவுகோல்களாகத் தகவமைத்துக் கொள்கிறது. இருபதுகள்வருமானம் மற்றும் திறன்களை அதிகப்படுத்துங்கள், சேமிப்பு தானியக்கங்களை நிறுவுங்கள், வெளி உலகச் செயல்பாடுகளைத் தொடங்குங்கள் — கூட்டு வட்டிக்கான நேரமே முதலீட்டுத் தொகுப்பின் மிகவும் விலைமதிப்பற்ற சொத்து, அதை மீண்டும் விலைக்கு வாங்க முடியாது. முப்பதுகள்வருமானம் அதிகரிக்கும்போது சேமிப்பையும் அதிகரியுங்கள், உங்கள் தகுதிக்கேற்ப அசையாச் சொத்து அல்லது தொழில்முனைவில் ஈடுபடுங்கள், உங்கள் வரிகளைச் சீரமைத்துக் கொள்ளுங்கள். நாற்பதுமுதலீட்டுத் தொகுப்பு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது
கட்டமைத்தல், பல்வகைப்படுத்துதல், விநியோகக் கட்டத்திற்குத் தயாராகுதல். ஐம்பதுகள் மற்றும் அதற்கு மேல்பகுதி நிதிச் சுதந்திரத்திற்கும் பின்னர் முழுமையான நிதிச் சுதந்திரத்திற்கும் மாறுதல் — உகந்த முறையில் பணம் எடுத்தல், தயாராக உள்ள பணப் பரிமாற்றம், உங்கள் மூலதனம் உங்கள் தேவைகளில் பெரும்பகுதியை ஈடுசெய்யும் வகையில் படிப்படியாக சுதந்திரத்தை அனுபவித்தல்.
ஒவ்வொரு தசாப்தத்திற்கும் அதன் ஆதிக்கமிக்க உதயங்கள் உண்டு; அவற்றைத் தவறவிடுவதால் பின்தங்கியதை ஈடுசெய்ய முடியாது — தாமதமான ஒரு செயல்திட்டமும் ஒரு செயல்திட்டமே.
பணக்காரர் ஆவது எப்படி என்பது பற்றிய அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
பணமில்லாமல் பணக்காரர் ஆவது எப்படி?
மூலதனம் தேவைப்படாத இரண்டு நெம்புகோல்கள் மூலம்: வருமானத்தை அதிகரித்தல் — பேரம்பேசல், திறன்கள், ஒரு பகுதிநேரச் செயல்பாடு — மற்றும் அந்த வருமானத்தை உங்கள் முதல் மூலதனமாக மாற்றி, அது கூட்டு வட்டியாகப் பெருகும்படி முன்கூட்டியே முதலீடு செய்யும் சேமிப்பு ஒழுக்கம். வாரிசுரிமைச் சொத்து இல்லாதது இந்தப் பயணத்தைத் தாமதப்படுத்துகிறது; அது அதைத் தடுப்பதில்லை.
செல்வம் சேர்ப்பதற்கு எவ்வளவு காலம் ஆகும்?
இந்த வழிகாட்டியில் உள்ள அட்டவணை, பெரும்பாலான சுயவிவரங்களுக்கு இருபது முதல் முப்பது ஆண்டுகள் வரையிலான வழக்கமான, முதலீட்டுச் சேமிப்பின் அளவைக் குறிப்பிடுகிறது — அதிக வருமானம் அல்லது வெற்றிகரமான தொழில் முயற்சி உள்ளவர்களுக்கு இது குறைவாகவும், அதிக செலவுகள் உள்ளவர்களுக்கு அதிகமாகவும் இருக்கும். மூன்றாண்டு சுதந்திரம் குறித்த வாக்குறுதிகள் விற்கப்படுகின்றன; ஆனால் அவை உண்மையாகுவதில்லை.
பங்குச் சந்தை மூலம் பணக்காரர் ஆவது சாத்தியமானதா?
பங்குச் சந்தையின் மூலம் நிதி சுதந்திரம் அடைவது, ஆம்: அதுதான் ஒரு சாதாரண சேமிப்பாளரின் வரலாற்று இயங்குமுறை — பல பத்தாண்டுகளாகப் பெருகும் கூட்டு வட்டி வருமானம். பங்குச் சந்தையின் மூலம் விரைவாகப் பணக்காரர் ஆவது, இல்லை: தொழில்முறை வல்லுநர்களுக்கு எதிராகச் சுறுசுறுப்பான வர்த்தகத்தை முயற்சிக்கும் பெரும்பாலான சில்லறை முதலீட்டாளர்களை அது பாழாக்கிவிடுகிறது.
பணக்காரர் ஆவதற்கு தொழில் தொடங்க வேண்டுமா?
இதுவே மிக உயர்ந்த சாத்தியக்கூறுகளையும், அதே சமயம் மிக உயர்ந்த இடரையும் கொண்ட பாதையாகும்: பெரும்பாலான வணிகங்கள் தோல்வியடைகின்றன, மேலும் வெற்றி பெறுபவை சாதாரணப் பயணங்களை விட மிகப்பெரிய செல்வங்களை உருவாக்குகின்றன. அதே ஒழுக்கத்துடன் கூடிய ஒரு சிறந்த தொழில் வாழ்க்கை, குறைந்த மாறுபாடு கொண்ட ஒரு மாற்று வழியை வழங்குகிறது — இந்தத் தேர்வு ஒவ்வொருவரின் இடர் தாங்கும் திறனைப் பொறுத்தது.
உங்கள் முதலீடுகளைக் கொண்டு வாழ்வதற்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவை?
விவேகமான 3% முதல் 4% வரையிலான பண எடுப்பிற்கு, உங்கள் ஆண்டுச் செலவுகளைப் போல் சுமார் 25 முதல் 30 மடங்கு தேவைப்படும் — இந்த வரம்புகளை வழிகாட்டியின் அட்டவணை குறிப்பிடுகிறது. சேமிப்புத் தேவைப்படும் மூலதனத்தை எந்த அளவிற்கு அதிகரிக்கிறதோ, அந்த அளவிற்குச் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது அதனைக் குறைக்கிறது.
பெரும்பாலான மக்கள் பணக்காரர்களாவதைத் தடுப்பது எது?
ஒவ்வொரு சம்பள உயர்வையும் உள்வாங்கிக்கொள்ளும் வாழ்க்கைமுறை — அந்தஸ்துக்கான ஆடம்பரப் பொருட்கள் மற்றும் சேமிப்பு இடைவெளியின்மை. செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதில்தான் இந்தப் பயணம் தொடங்குகிறது; நீங்கள் விட்டுச்செல்லும் பலனை, அதன் பலன்கள் பன்மடங்கு பெருக்கும்.
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