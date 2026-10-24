பங்குகளை வாங்குவது எப்படி: 2026-க்கான படிப்படியான வழிகாட்டி

பங்குகளை வாங்குவது எப்படி: தொடங்குவதற்கு முன் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
பங்குகளை வாங்குவது எப்படி என்பதைக் கற்றுக்கொள்வது, உங்களிடம் உண்மையில் என்ன இருக்கிறது என்பதை அறிந்துகொள்வதில் இருந்து தொடங்குகிறது. ஒரு பங்கு என்பது பட்டியலிடப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தின் உரிமை அலகு ஆகும்: அது உங்களுக்கு லாபத்தில் ஒரு பங்கிற்கும் (ஈவுத்தொகை), வருடாந்திர பங்குதாரர்கள் கூட்டத்தில் வாக்களிக்கும் உரிமைக்கும், பங்குச் சந்தையில் ஒவ்வொரு நாளும் விலை நிர்ணயிக்கப்படும் நிறுவனத்தின் மதிப்பில் ஒரு பங்கிற்கும் உரிமை அளிக்கிறது.
பங்குகள், அவை கைவசம் இருக்கும் முறையைப் பொறுத்து, தாங்கிப் பங்குகள் அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட பங்குகள், பட்டியலிடப்பட்ட பங்குகள் அல்லது பட்டியலிடப்படாத பங்குகள் எனப் பல வடிவங்களில் வருகின்றன. ஆனால், பெரும்பாலான சில்லறை முதலீட்டாளர்கள், ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட சந்தையில் நொடிகளில் வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய, பட்டியலிடப்பட்ட பங்குகளை மட்டுமே வாங்குகிறார்கள். பரவலான நம்பிக்கைக்கு மாறாக, தொடங்குவதற்கு நீங்கள் செல்வந்தராக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை: பெரும்பாலான ஆன்லைன் தரகர்கள் உங்களை அனுமதிக்கின்றனர். பங்குகளை வாங்கவும் ஒரு சில டஜன் யூரோக்கள் போன்ற குறைந்த விலையில், அல்லது பகுதி ஆர்டர்கள் மூலம் இன்னும் குறைந்த விலையில்.
உங்கள் முதல் பங்கினை வாங்குவதற்கு முன், ஒரு முக்கிய விதியை மனதில் கொள்ளுங்கள்: முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்திற்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை. ஒரு பங்கின் மதிப்பு பல ஆண்டுகளில் அதிகரிக்கலாம், ஆனால் அது சில சமயங்களில் திடீரெனவும் குறையலாம். அதனால்தான் ஒவ்வொரு பங்கு வாங்குதலும் ஒரு நீண்ட காலக் கண்ணோட்டத்திற்கு ஏற்றதாக இருக்க வேண்டும் — குறிப்பாக ஐந்து ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கும் மேலாக — மேலும் அவசர கால நிதியையும் தனியாக ஒதுக்கி வைத்திருக்க வேண்டும். சந்தை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள, எங்களின் விளக்கக்காட்சி... பங்குச் சந்தை யூரோநெக்ஸ்ட் பாரிஸ் போன்ற பரிவர்த்தனை நிலையங்களின் பங்கை விவரிக்கிறது.
பங்குகளை ஏன் வாங்க வேண்டும்? வருமானம், ஈவுத்தொகை மற்றும் அபாயங்கள்
சில்லறை முதலீட்டாளர்கள் மூன்று முக்கிய காரணங்களுக்காகப் பங்குகளை வாங்குகிறார்கள். முதலாவது செயல்திறன்: நீண்ட கால அடிப்படையில், பங்குச் சந்தையானது அதிக ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு ஈடாக, பாதுகாப்பான சேமிப்புத் திட்டங்களை விட வரலாற்று ரீதியாக அதிக வருமானத்தை வழங்கியுள்ளது. இரண்டாவது வருமானம்: பல நிறுவனங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஈவுத்தொகையை வழங்குகின்றன, அதை மீண்டும் முதலீடு செய்வதன் மூலம் கூட்டு வளர்ச்சியிலிருந்து பயனடையலாம். மூன்றாவது பணவீக்கத்திற்கு எதிரான பாதுகாப்பு: நிறுவனங்கள் தங்கள் விலைகளைச் சரிசெய்கின்றன, மேலும் அவற்றின் வருமானம் அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவைப் பிரதிபலிக்க முடியும்.
பங்கு ஈவுத்தொகையை உன்னிப்பாகக் கவனிக்க வேண்டும், ஏனெனில் அது பல முதலீட்டுத் தொகுப்புகளின் வருவாயை வடிவமைக்கிறது. இலாபம் ஈட்டும் ஒரு நிறுவனம், அதன் ஒரு பகுதியைத் தனது பங்குதாரர்களுக்கு விநியோகிக்கலாம்; இது பொதுவாக பிரான்சில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறையும், அமெரிக்காவில் ஒவ்வொரு காலாண்டிற்கும் ஒரு முறையும் செய்யப்படுகிறது. பொதுக் கூட்டத்தில் முன்மொழியப்படும் இந்தத் தொகைக்கு ஒருபோதும் உத்தரவாதம் இல்லை: அது நிறுவனத்தின் நலனைப் பொறுத்தது, மேலும் சில நிறுவனங்கள் ஈவுத்தொகையாக வழங்குவதை விடத் தங்கள் வளர்ச்சிக்காக நிதி திரட்டவே விரும்புகின்றன.
பங்கு ஈவுத்தொகை ஈட்டம் — அதாவது ஆண்டு ஈவுத்தொகையை பங்கு விலையால் வகுக்கக் கிடைப்பது — பங்குகளை ஒன்றோடு ஒன்று ஒப்பிட்டுப் பார்க்க உதவுகிறது, மேலும், காலப்போக்கில், இந்த ஈவுத்தொகையைத் தானாகவே மீண்டும் முதலீடு செய்வது நீண்ட கால செயல்திறனுக்கான மிகவும் சக்திவாய்ந்த காரணியாக அமைகிறது.
இந்த நன்மைகளுக்கு ஒரு விலை உண்டு. ஒரு பங்கின் விலை, நிறுவனத்தின் முடிவுகள், அதன் எதிர்காலக் கண்ணோட்டம் மற்றும் சந்தையின் மனநிலை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது: ஒரே ஒரு வருவாய் எச்சரிக்கையால், ஒரு பங்கு சில வாரங்களில் 20% வரை இழக்கக்கூடும். பல்வகைப்படுத்தல் — அதாவது உங்கள் மூலதனத்தைப் பல நிறுவனங்கள், பல துறைகள் மற்றும் பல பிராந்தியங்களில் பரப்புவது — தனிப்பட்ட இடருக்கு எதிரான மிகவும் பயனுள்ள பாதுகாப்பாக விளங்குகிறது; வேறுவிதமாகக் கூறினால், அது ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்திற்குரிய இடர் ஆகும். யூரோவைத் தவிர வேறு நாணயத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பங்குகளை நீங்கள் வாங்கும்போது, நாணய இடர் கூடுதலாகச் சேர்கிறது.
பிரான்சில் பங்குகளை வாங்குவதற்கு, நீங்கள் முதலில் ஒரு தரகருடன் ஒரு பிரத்யேகக் கணக்கைத் திறக்க வேண்டும்: அது பிளான் டி'எபார்ன் என் ஆக்சன்ஸ் (PEA, பிரெஞ்சு வரிச் சலுகை பெற்ற பங்கு சேமிப்புத் திட்டம்) அல்லது ஒரு சாதாரணப் பத்திரக் கணக்கு (CTO, ஒரு தரநிலைப் பத்திரக் கணக்கு) ஆக இருக்கலாம். இந்தத் தேர்வு உங்கள் வரி விதிப்பு முறையையும் உங்கள் முதலீட்டு எல்லையையும் தீர்மானிக்கிறது, எனவே இதைப் பற்றி இரண்டு நிமிடங்கள் சிந்திப்பது அவசியமாகும்.
PEA: ஐரோப்பியப் பங்குகளுக்கான ஒரு வரிச் சலுகை
PEA ஆனது, ஒரு சாதகமான வரி விதிப்பின் கீழ் ஐரோப்பிய நிறுவனங்களின் பங்குகளை வாங்க உங்களை அனுமதிக்கிறது: பங்குகளை ஐந்து ஆண்டுகள் வைத்திருந்த பிறகு, மூலதன ஆதாயங்களுக்கு வருமான வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது (சமூகப் பங்களிப்புகள் மட்டுமே செலுத்த வேண்டியிருக்கும்). இருப்பினும், பங்களிப்புகளுக்கு €150,000 என உச்சவரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் பெரும்பாலான அமெரிக்கப் பங்குகளுடன், ஐரோப்பியரல்லாத நிறுவனங்களும் இதற்கு விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளன.
நிலையான பத்திரங்கள் கணக்கிற்கு பங்களிப்பு வரம்பு இல்லை, மேலும் இது நியூயார்க், டோக்கியோ, லண்டன், ஃபிராங்பர்ட் அல்லது பாரிஸ் என உலகின் ஒவ்வொரு பங்குச் சந்தைக்கும் அணுகலை வழங்குகிறது. இதற்கு ஈடாக, மூலதன ஆதாயங்கள் மற்றும் ஈவுத்தொகைகளுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும், முற்போக்கான வருமான வரி அளவிலோ அல்லது பிரெஞ்சு நிலையான வரியிலோ (PFU, 30%) வரி விதிக்கப்படுகிறது.
|அளவுகோல்
|பீ
|நிலையான பங்கு கணக்கு (CTO)
|முதலீட்டு பிரபஞ்சம்
|ஐரோப்பிய பங்குகள் மற்றும் ETFகள்
|உலகின் அனைத்து பங்குச் சந்தைகளும்
|பங்களிப்பு உச்சவரம்பு
|€150,000
|கர்மா இல்லை
|மூலதன ஆதாயங்கள் மீதான வரி
|5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வருமான வரி விலக்கு
|30% பிரெஞ்சு தட்டையான வரி (PFU) அல்லது முற்போக்கான விகிதம்
|5 வருடங்களுக்கு முன் திரும்பப் பெறுதல்
|திட்டம் மூடப்பட வேண்டியிருக்கலாம், செலுத்த வேண்டிய வரி
|காத்திருப்பு காலக் கட்டுப்பாடு இல்லை
|அமெரிக்க பங்குகள்
|நேரடியாக தகுதி பெறவில்லை
|ஆம்
நடைமுறையில், பல முதலீட்டாளர்கள் இவ்விரண்டையும் இணைக்கின்றனர்: ஐரோப்பிய முக்கியப் பங்குகளுக்கு PEA கணக்கையும், சர்வதேச மற்றும் அமெரிக்கப் பங்குகளுக்கு வழக்கமான கணக்கையும் பயன்படுத்துகின்றனர். பாரிஸ் பங்குச் சந்தை CAC 40-இன் ப்ளூ சிப்களுடன், ஒரு PEA-க்கான இயற்கையான நுழைவாயிலாக இது நீடிக்கிறது.
4 எளிய வழிமுறைகளில் பங்குகளை வாங்குவது எப்படி
பங்குகளை வாங்குவது என்பது நீங்கள் முழுவதுமாக ஆன்லைனில் முடிக்கக்கூடிய ஒரு எளிய செயல்முறையாக மாறியுள்ளது: பெரும்பாலான பிரெஞ்சு முதலீட்டாளர்கள் இப்போது கணினி அல்லது ஸ்மார்ட்போனிலிருந்து இந்த வழியைப் பின்பற்றுகிறார்கள். கணக்கைத் திறப்பது முதல் ஆர்டரைச் செயல்படுத்துவது வரை, நான்கு படிகளில் பங்குச் சந்தையில் பங்குகளை வாங்குவது எப்படி என்பது இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
படி 1: பொருத்தமான ஆன்லைன் தரகரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
தரகர் உங்களுக்கும் சந்தைக்கும் இடையேயான கட்டாய இடைத்தரகர் ஆவார்: உங்கள் ஆர்டர்களைப் பங்குச் சந்தைக்கு அனுப்புபவரும் அவரே. எனவே, ஆன்லைனில் பங்குகளை வாங்குவது எப்படி என்பதைக் கற்றுக்கொள்வது இந்தத் தேர்விலிருந்து தொடங்குகிறது. உங்கள் சுயவிவரத்திற்கு ஏற்ற சிறந்த தளத்தைத் தேர்வுசெய்ய மூன்று அளவுகோல்கள் உங்களுக்கு உதவுகின்றன: உண்மையான செலவுகள் (கமிஷன்கள், பாதுகாப்புக் கட்டணங்கள், நாணய மாற்று கட்டணங்கள்), AMF (பிரான்சின் நிதிச் சந்தைகளின் கட்டுப்பாட்டாளர்) போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகார அமைப்பின் ஒழுங்குமுறை, மற்றும் அந்தத் தளத்தைப் பயன்படுத்துவது எவ்வளவு இனிமையானது என்பனவாகும்.
பங்குகளை எங்கே வாங்குவது என்பதல்ல கேள்வி — ஏனெனில் அதற்கான தளங்கள் ஏராளமாக உள்ளன — மாறாக, இந்தத் தரகர்களில் எது பாதுகாப்பு, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட செலவுகள் மற்றும் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய கருவிகளை ஒருங்கிணைக்கிறது என்பதே ஆகும். எங்கள் பிரத்யேகப் பக்கத்தில் தரகர்கள் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளனர். பிரெஞ்சு முதலீட்டாளர்களுக்குக் கிடைக்கும் பெரும்பாலான சலுகைகளை இது உள்ளடக்கியுள்ளது. நீங்கள் பல ஒழுங்குமுறைகளுக்கு உட்பட்ட, வர்த்தகத்தை மையமாகக் கொண்ட ஒரு தளத்தைத் தேடுகிறீர்கள் என்றால், நீங்களும் இதைச் செய்யலாம். உடன் ஒரு கணக்கைத் திறக்கவும் Vantage →.
படி 2: உங்கள் கணக்கைத் திறந்து நிதியளிக்கவும்
ஒரு வழக்கமான பங்கு கணக்கு அல்லது PEA கணக்கை ஆன்லைனில் சுமார் பதினைந்து நிமிடங்களில் தொடங்கலாம்: அடையாள ஆவணம், முகவரிச் சான்று, வங்கி விவரங்கள் மற்றும் ஒரு அறிவு வினாப்பட்டியல் ஆகியவை பொதுவாக இதற்குத் தேவைப்படும். ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன், வங்கிப் பரிமாற்றம் மூலம் கணக்கில் நிதியளிக்க வேண்டும்; பெரும்பாலான தரகர்கள் €100 முதல் €500 வரை ஆரம்ப வைப்புத்தொகையைக் கோருகின்றனர், அதேசமயம் சிலர் எதையும் கோருவதில்லை.
படி 3: வாங்குவதற்கான பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
அடுத்து, தேர்வு வருகிறது. இரண்டு அணுகுமுறைகள் ஒருங்கே உள்ளன: நிறுவனத்தின் கணக்குகளை (வருவாய் வளர்ச்சி, இலாபத்தன்மை, கடன், ஈவுத்தொகைக் கொள்கை) ஆராயும் அடிப்படைப் பகுப்பாய்வு மற்றும் விலை விளக்கப்படங்களைப் படிக்கும் தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வு.
ஒரு தொடக்கநிலையாளர் பங்குகளைத் தேர்வுசெய்ய மூன்று அளவுகோல்கள் போதுமானவை: செலுத்தப்பட்ட விலையை ஈட்டப்பட்ட இலாபங்களுடன் ஒப்பிடும் P/E விகிதம் (விலையை ஒரு பங்குக்கான வருவாயால் வகுப்பது); வழங்கப்பட்ட வருமானத்தை அளவிடும் ஈவுத்தொகை வருவாய்; மற்றும் நிதி அமைப்பின் வலிமையை வெளிப்படுத்தும், பங்குதாரர்களின் மூலதனத்துடன் ஒப்பிடும்போது நிகரக் கடன். குறைந்த கடன், இலாபம் மற்றும் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய ஒரு நிறுவனம், கவர்ச்சிகரமான ஆனால் தெளிவற்ற ஒரு கருத்தை விடச் சிறந்தது.
முதல் முறை வாங்குவதற்கு, CAC 40-இன் பெரிய நிறுவனப் பங்குகள் — அதாவது, ஆய்வாளர்களால் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும் இலாபகரமான, எளிதில் பணமாக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் — நிலையற்ற சிறிய நிறுவனப் பங்குகளை விட ஒரு நிதானமான நுழைவுப் புள்ளியை வழங்குகின்றன. இதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பக்கத்தைப் போன்ற எங்களின் விரிவான பங்குப் பக்கங்கள்... முக்கியமான விண்வெளிப் பாகங்களில் நிபுணத்துவம் பெற்ற LISI ஸ்டாக்பாரிஸில் பட்டியலிடப்பட்ட ஒரு பங்கின் அடிப்படைகளை எவ்வாறு படிப்பது என்பதைக் காட்டவும்.
படி 4: உங்கள் கொள்முதல் ஆணையை இடவும்
கடைசிப் படி: தரகரின் தளத்திலிருந்து, பங்கை அதன் பெயர் அல்லது குறியீடு (நினைவூட்டல் குறியீடு அல்லது டிக்கர்) மூலம் தேடி, அளவை உள்ளிடவும் — பெரும்பாலான தரகர்களிடம் இப்போது பங்குகளை முழு அலகாகவோ அல்லது பின்னங்களாகவோ வாங்கலாம் — ஆர்டர் வகையைத் தேர்ந்தெடுத்து, பின்னர் உறுதிப்படுத்தவும். நீங்கள் பங்குச் சந்தையில் முதல் முறையாகப் பங்குகளை வாங்கும்போது, சந்தை திறப்பதற்கு சற்று முன்பாக, அமைதியான நேரத்தில் உங்கள் ஆர்டரைப் பதிவு செய்யத் திட்டமிடுங்கள்: அப்போது ஆர்டர் புத்தகம் செயல்படத் தொடங்குவதையும், செயல்படுத்தும் விலை தோன்றுவதையும் நீங்கள் காணலாம்.
சந்தை நேரங்களில் பரிவர்த்தனை கிட்டத்தட்ட உடனடியாக நடைபெறும்; அதன்பின், வர்த்தக உறுதிப்படுத்தல் அறிக்கையுடன் அந்தப் பங்குகள் உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பில் தோன்றும்.
சரக்கு ஆர்டர் செய்தல்: ஆர்டர் வகைகள் பற்றிய விளக்கம்
ஒரு கொள்முதல் ஆணை என்பது ஒரே மாதிரியான கருத்து அல்ல: நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் ஆணையின் வகை, உங்கள் ஆணை எந்த விலையில் நிறைவேற்றப்படும் என்பதையும், சில சமயங்களில் அது நிறைவேற்றப்படுமா இல்லையா என்பதையும் தீர்மானிக்கிறது. ஒரு சந்தை ஆணை (அல்லது சில தரகர்களிடம் வரம்பற்ற வரம்பு ஆணை) கிடைக்கக்கூடிய சிறந்த விலையில் உடனடியாக வாங்குகிறது: அது நிறைவேற்றப்படுவதற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது, விலைக்கு ஒருபோதும் உத்தரவாதம் அளிப்பதில்லை. ஒரு வரம்பு ஆணை நீங்கள் நிர்ணயித்த விலையில் மட்டுமே நிறைவேற்றப்படும், அல்லது இன்னும் சிறப்பாகச் சொல்வதானால்: அது விலைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது, நிறைவேற்றப்படுவதற்கு ஒருபோதும் உத்தரவாதம் அளிப்பதில்லை.
விலை நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை அடையும்போது, ஒரு ஸ்டாப் ஆர்டர் மார்க்கெட் ஆர்டராக மாறுகிறது: இது முக்கியமாக ஒரு நிலையை வீழ்ச்சியிலிருந்து பாதுகாக்கப் பயன்படுகிறது.
ஒரு உதாரணம் இந்த வழிமுறையைத் தெளிவாக விளக்குகிறது. €50 என விலை குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு பங்கை, நீங்கள் அதிக விலை கொடுக்காமல் வாங்க விரும்புவதாகக் கற்பனை செய்து பாருங்கள்: நீங்கள் €50-க்கு ஒரு வரம்பு ஆர்டரை வைக்கிறீர்கள், அது ரத்து செய்யப்படும் வரை செல்லுபடியாகும். சந்தை €49.80-க்கு வர்த்தகமானால், உங்கள் வரம்பு ஆர்டரின் கீழ் கிடைக்கும் சிறந்த விலையான €49.80-க்கு உங்கள் ஆர்டர் நிறைவேற்றப்படும். பங்கின் விலை €52-ஆக உயர்ந்தால், விலை மீண்டும் குறையும் வரை அல்லது அது ரத்து செய்யப்படும் வரை உங்கள் ஆர்டர் ஆர்டர் புத்தகத்தில் காத்திருக்கும்.
இதே சூழ்நிலையில் நீங்கள் ஒரு சந்தை ஆர்டர் செய்திருந்தால், உங்கள் ஆர்டர் உடனடியாக நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கும், ஆனால் அதன் விலை €52 ஆக இருந்திருக்கும். எனவே, சரியான ஆர்டர் வகை என்பது, வாங்குவது உறுதியா அல்லது விலை உறுதியா என்ற உங்கள் முன்னுரிமையைப் பொறுத்தது.
செல்லுபடியாகும் கால அமைப்புகள் முதன்மையானவை: ஒரு நாள் ஆர்டர் நிறைவேற்றப்படாவிட்டால், அது சந்தை முடியும் நேரத்தில் காலாவதியாகிவிடும்; அதே சமயம், 'ரத்து செய்யப்படும் வரை செல்லுபடியாகும்' ஆர்டர், அது திரும்பப் பெறப்படும் வரை செயலில் இருக்கும். நேரமும் முக்கியமானது: சந்தை தொடங்கும் நேரத்தில், ஆர்டர் புத்தகம் முந்தைய இரவுச் செய்திகளை உள்வாங்குவதால் விலைகள் நிலையற்றதாக இருக்கலாம். பொறுமையான முதலீட்டாளர்கள், பெரிய நிறுவனப் பங்குகளில் பணப்புழக்கம் உச்சத்தில் இருக்கும் அமர்வின் நடுவில் தங்கள் ஆர்டர்களை வைக்கவே பெரும்பாலும் விரும்புகிறார்கள்.
பங்குகளை வாங்கும்போது என்னென்ன கட்டணங்களை எதிர்பார்க்கலாம்
கட்டணங்கள், குறிப்பாக ஒரு சிறிய முதலீட்டுத் தொகுப்பில், செயல்திறனைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகக் குறைத்துவிடுகின்றன: ஒரு தரகரைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன்பு அவற்றைக் கண்டறிவது, நன்கு தயாரான ஒரு முதலீட்டாளரை மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டும் பழக்கங்களில் ஒன்றாகும். நான்கு பிரிவுகள் இதில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கும் வசூலிக்கப்படும் வர்த்தகக் கமிஷன்கள், தரகர் மற்றும் சந்தையைப் பொறுத்து, இலவசம் (விளம்பரச் சலுகைகள் அல்லது சில பரிவர்த்தனை நிலையங்களில் கமிஷன் இல்லாத தரகர்கள்) முதல் சில டஜன் யூரோக்கள் வரை வேறுபடுகின்றன. நீங்கள் வைத்திருக்கும் பங்குகளுக்கு ஆண்டுதோறும் விதிக்கப்படும் காப்புறுதிக் கட்டணங்கள், ஆன்லைன் தரகர்களிடம் பெரும்பாலும் மறைந்துவிட்டன, ஆனால் சில பாரம்பரிய வங்கிகளில் இன்னும் உள்ளன.
வெளிநாட்டு நாணயத்தில் உள்ள பங்குகளுக்கு நாணய மாற்று கட்டணங்கள் பொருந்தும்: பரிவர்த்தனையின் 0.1% முதல் 0.5% வரை இருக்கும் இந்தக் கட்டணம், ஒவ்வொரு யூரோ-டாலர் அல்லது யூரோ-பவுண்டு மாற்றத்தின்போதும் செலுத்தப்பட வேண்டும். இறுதியாக, அதிக சந்தை மதிப்புள்ள பிரெஞ்சு பங்குகளை வாங்குவதற்கு, ஒரு பரிவர்த்தனைக்குச் செலுத்த வேண்டிய வரியின் உச்சவரம்பு வரையில், 0.3% பிரெஞ்சு நிதிப் பரிவர்த்தனை வரி (FTT) பொருந்தும்.
நடைமுறை விதி: ஒரு பொருளின் முழுச் செலவைக் கணக்கிட, கமிஷன்கள், நாணய மதிப்பு மற்றும் FTT ஆகியவற்றைச் சேர்த்து, அந்த மொத்தத் தொகையை முதலீடு செய்த தொகையுடன் ஒப்பிடுங்கள். நாம் €500-க்கு ஒரு பொருளை வாங்குகிறோம், அதில் ஏற்கெனவே உள்ள €5 கட்டணத்திலேயே நீங்கள் லாபம் ஈட்டுவதற்கு முன் 1% தொகையை ஈடுசெய்ய வேண்டியுள்ளது.
பங்குகளுக்கு வரி விதிக்கப்படும் முறை: PFU, முற்போக்கு அளவுகோல் மற்றும் PEA ஆகியவற்றின் நன்மைகள்
ஒரு வழக்கமான பங்கு கணக்கில், வருமானத்திற்கு இரண்டு வழிகளில் ஒன்றில் வரி விதிக்கப்படுகிறது. இயல்பாக, பிரெஞ்சு தட்டையான வரி என அறியப்படும் ஒற்றை தட்டையான விகித வரி (PFU), மூலதன ஆதாயங்கள் மற்றும் ஈவுத்தொகைகளுக்கு 30% வரி விதிக்கிறது — இது 12.8% வருமான வரி மற்றும் 17.2% சமூகப் பங்களிப்புகளின் கூட்டுத்தொகையாகும்.
ஒரு விருப்பமாக, நீங்கள் முற்போக்கான வருமான வரி அளவைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்: உங்கள் விளிம்புநிலை வரி வரம்பு குறைவாக இருந்தால் இது பயனுள்ளது, குறிப்பாக சூழ்நிலையைப் பொறுத்து ஒரு தனி நபரின் வருமானம் €50,000-க்கு மேல் இருந்தால், ஈவுத்தொகைகளுக்கு 40% சலுகை கிடைக்கும். இந்த விருப்பம் அடுத்த ஆண்டு அறிவிக்கப்பட வேண்டும், மேலும் இதை வருமானப் பிரிவின்படி சரிசெய்துகொள்ளலாம்.
PEA இந்தச் சமன்பாட்டை மாற்றுகிறது: ஐந்து ஆண்டுகள் வைத்திருந்த பிறகு, திரும்பப் பெறும் தொகைகளுக்கு வருமான வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது; வருமானத்திற்கு 17.2% சமூகப் பங்களிப்புகள் மட்டுமே பொருந்தும். ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, திரும்பப் பெறும் தொகையானது உங்கள் வரிக்குட்பட்ட வருமானத்துடன் (அல்லது திட்டம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது என்பதைப் பொறுத்து PFU உடன்) சேர்க்கப்படுகிறது, இது அவசர வெளியேற்றங்களைச் செலவு மிக்கதாக ஆக்குகிறது. திட்டத்திற்குள் பெறப்படும் ஈவுத்தொகைகள் மீண்டும் முதலீடு செய்யப்படும் வரை வரிவிதிப்புக்கு உட்படாது: இதுவே நீண்ட கால கூட்டு வட்டியின் உந்துசக்தியாகும்.
ஆரம்பநிலையாளர்களுக்கான பங்குகளை வாங்குவது எப்படி: எந்தப் பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது?
ஒரு தொடக்கக்காரரின் முதல் தவறு, 'அந்த' சரியான பங்கைத் தேடுவதுதான். அப்படி ஒன்று இல்லை: நீங்கள் வணிகத்தைப் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய, உறுதியான நிதிநிலையைக் கொண்ட, மற்றும் வாங்கும் விலையில் ஒரு பாதுகாப்பு விளிம்பை அளிக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் உள்ளன. மூன்று வகையான பங்குகள் தொடங்குவதை எளிதாக்குகின்றன. பாரிஸில் பட்டியலிடப்பட்ட பெரிய நிறுவனப் பங்குகள் — எளிதில் பணமாக்கக்கூடியவை மற்றும் பெரும்பாலும் வழக்கமான ஈவுத்தொகையை வழங்குபவை — இதன் முதுகெலும்பாக அமைகின்றன.
பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளித் துறைப் பங்குகள், நுழைவதற்கு அதிகத் தடைகளைக் கொண்ட துறைகளை எடுத்துக்காட்டுகின்றன: டஸ்ஸால்ட் ஏவியேஷன் பங்கு உதாரணமாக, இந்தப் பக்கம் பல ஆண்டுகளாக நீடிக்கும் ஒரு ஆர்டர் பதிவேட்டை விவரிக்கிறது, இது நீண்ட கால முதலீட்டாளர்களால் விரும்பப்படும் ஒரு விவரக்குறிப்பாகும்.
வாகனத் துறை அல்லது இரசாயனத் துறை போன்ற சுழற்சி சார்ந்த பங்குகளுக்கு அதிக விழிப்புணர்வு தேவைப்படுகிறது: ஏனெனில் அவை பொருளாதாரச் சுழற்சிகளை இரு திசைகளிலும் தீவிரப்படுத்துகின்றன — இதுவே அதன் கதை. ரைன்மெட்டல் பங்கு ஒரு பாதுகாப்புப் பங்கு, புவிசார் அரசியல் மற்றும் ஆர்டர் புத்தகங்களுக்கு எவ்வளவு வேகமாக எதிர்வினையாற்ற முடியும் என்பதைக் காட்டுகிறது.
தனிப்பட்ட பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுக்க விரும்பாதவர்களுக்கு, ETF-கள் (பரிவர்த்தனை-வர்த்தக குறியீட்டு நிதிகள்) CAC 40 அல்லது MSCI World போன்ற ஒரு குறியீட்டை, சில பத்தில் ஒரு சதவீத வருடாந்திர கட்டணத்தில் தானாகவே பிரதிபலிக்கின்றன: ஒரு ETF மூலம் பங்குகளை வாங்குவது என்பது முழு சந்தையையும் ஒரே ஆர்டரில் வாங்குவதாகும். சர்வதேச பங்குகள் குறித்த எங்கள் பக்கங்கள், அதாவது எரிக்சன் பங்கு or ஹனிவெல் பங்குமேலும், ஒரு அடிப்படை அணுகுமுறையைத் தக்கவைத்துக்கொண்டு, பிரெஞ்சு எல்லைகளைத் தாண்டி எவ்வாறு பல்வகைப்படுத்துவது என்பதையும் காட்டுகிறது.
பிரான்சிலிருந்து அமெரிக்கப் பங்குகளை வாங்குதல்
அமெரிக்கப் பங்குச் சந்தைகள் உலகளாவிய சந்தை மூலதனத்தின் பெரும் பங்கைக் கொண்டுள்ளன: அவை இல்லாமல் முதலீடு செய்வது, அதற்கேற்ப உங்கள் முதலீட்டு வட்டத்தையும் சுருக்கிவிடும். அமெரிக்கப் பங்குகளை வாங்க, உங்களுக்கு ஒரு வழக்கமான பங்கு கணக்கு (அமெரிக்கப் பங்குகள் PEA-க்கு நேரடியாகத் தகுதி பெறுவதில்லை), நாஸ்டாக் மற்றும் NYSE-ஐ அணுகக்கூடிய ஒரு தரகர், மற்றும் நாணய மதிப்பில் மிகுந்த கவனம் தேவை: பங்குகள் டாலர்களில் வாங்கப்படுகின்றன, மேலும் ஒவ்வொரு நாணய மாற்றத்திற்கும் ஒரு செலவு உண்டு — இது யூரோ மண்டலத்திற்கு வெளியே பங்குகளில் முதலீடு செய்வதில் ஒரு வழக்கமான பகுதியாகும். பெரும்பாலான தரகர்கள், அடிக்கடி நிகழும் நாணய மாற்றங்களைக் கட்டுப்படுத்த நாணயக் கணக்குகளை வழங்குகிறார்கள்.
பின்னப் பங்குகள், போன்ற சர்வதேச தரகர்களிடம் கிடைக்கும் ஊடாடும் தரகர்கள்பல நூறு டாலர்களுக்கு மேல் அலகு விலை கொண்ட பங்குகளில், உதாரணமாக €50 போன்ற ஒரு நிலையான தொகையை முதலீடு செய்ய இது உங்களை அனுமதிக்கிறது. வரிவிதிப்பைப் பொறுத்தவரை, உங்கள் தரகரிடம் W-8BEN படிவம் சரியாகத் தாக்கல் செய்யப்பட்டவுடன், அமெரிக்க ஈவுத்தொகைகளுக்கு 15% பிடித்த வரி விதிக்கப்படுகிறது; அந்தத் தொகையை பிரான்ஸ்-அமெரிக்க வரி ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வரவு வைத்துக் கொள்ளலாம்.
உங்கள் முதல் பங்குகளை வாங்குவதற்கு முன் தவிர்க்க வேண்டிய 6 தவறுகள்
பங்குத் தேர்வைப் போலவே நடத்தையும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. தொடக்கநிலையாளர்களிடையே ஆறு தவறுகள் முறையாக நிகழ்கின்றன.
- பணத்தை முதலீடு செய்வதற்கு உங்களுக்குத் தேவைப்படும்பங்குகளில் முதலீடு செய்யப்பட்ட பணம் பல ஆண்டுகளுக்கு முதலீட்டில் நீடிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும்; வீழ்ச்சியடையும் சந்தையில் இருந்து கட்டாயமாக வெளியேறுவது, அந்த ஏற்ற இறக்கத்தை ஒரு நிரந்தர இழப்பாக மாற்றிவிடும்.
- எல்லாவற்றையும் ஒரே பங்கில் பந்தயம் வைப்பதுஒருமுகப்படுத்தல் சாத்தியமான ஆதாயத்தையும் — சாத்தியமான இழப்பையும் — அதிகரிக்கிறது; நிதித்துறையில் பல்வகைப்படுத்தல் மட்டுமே ஒரே இலவசப் பலனாக விளங்குகிறது.
- சரியான நுழைவுப் புள்ளியைத் தேடுதல்யாரும் விலை மிகக் குறைந்த நிலையில் வாங்குவதில்லை; டாலர்-காஸ்ட் ஆவரேஜிங் (ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு நிலையான தொகை) உங்கள் சராசரி கொள்முதல் விலையைச் சீராக்குகிறது.
- கூட்டத்தைத் தொடர்ந்துஅதிகம் பேசப்படும் பங்குகள் பெரும்பாலும் அதிக விலை கொண்டவையாக இருக்கும்; எல்லோரும் ஒரே பங்கைப் பற்றிப் பேசும்போது, வைப்புத்தொகை செலுத்துவது அவசியமாகும்.
- கட்டணங்களைப் புறக்கணித்தல்தரகுக் கட்டணங்கள், நாணய மாற்று மற்றும் பாதுகாப்பு கட்டணங்கள் ஆகியவை ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் சேர்ந்து ஒரு செலவாகின்றன.
- வரிகளைப் புறக்கணித்தல்PFU மற்றும் முற்போக்கு அளவுகோல் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தேர்வு, அல்லது ஒரு PEA-வின் தொடக்கத் தேதி, உங்கள் நிகர வருமானத்தைக் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மாற்றக்கூடும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்: பங்குகளை வாங்குவது குறித்த உங்கள் கேள்விகள்
ஆரம்பநிலையாளர்கள் ஆன்லைனில் பங்குகளை வாங்குவது எப்படி?
AMF-ஆல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒரு ஆன்லைன் தரகருடன் PEA அல்லது பங்கு கணக்கைத் திறக்கவும், வங்கிப் பரிமாற்றம் மூலம் கணக்கிற்கு நிதியளிக்கவும், பின்னர் சில பெரிய, எளிதில் பணமாக்கக்கூடிய பங்குகள் அல்லது ஒரு பரந்த சந்தை ETF உடன் தொடங்கவும். ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு சந்தையில் வைத்திருக்கக்கூடிய தொகையை முதலீடு செய்யுங்கள், மேலும் கச்சிதமான நேரத்தில் ஒரே மொத்தத் தொகையாக முதலீடு செய்வதை விட, சீரான இடைவெளியில் வாங்குவதையே விரும்புங்கள்.
பங்குகளை வாங்குவது லாபகரமானதா?
நீண்ட கால அடிப்படையில், பங்குகள், மீண்டும் முதலீடு செய்யப்பட்ட ஈவுத்தொகைகள் உட்பட, பாதுகாப்பான சேமிப்புத் திட்டங்களை விட வரலாற்று ரீதியாகச் சிறந்த செயல்திறனை வெளிப்படுத்தியுள்ளன. அந்தச் செயல்திறன், சில சமயங்களில் ஏற்படக்கூடிய எதிர்மறையான வருவாய்க்கு ஈடாகக் கிடைக்கிறது: வருமானம் என்பது ஒருபோதும் உத்தரவாதமான வருவாயைச் சார்ந்தது அல்ல; மாறாக, அது உங்கள் முதலீட்டுக் காலம், பல்வகைப்படுத்தல் மற்றும் ஒழுக்கம் ஆகியவற்றைச் சார்ந்தது.
தற்போது வாங்குவதற்கு சிறந்த பங்கு எது?
உலகளாவிய சிறந்த பங்கு என்று எதுவும் இல்லை: அந்தத் தேர்வு உங்கள் எதிர்காலக் கண்ணோட்டம், இடர் தாங்கும் திறன் மற்றும் தற்போதைய மதிப்பீடுகளைப் பொறுத்தது. அந்த முடிவுக்கு ஆதரவளிக்கும் வகையில், எடுபோர்ஸின் பங்குப் பக்கங்கள் ஒவ்வொரு நிறுவனத்தின் நிதி நிலை, ஈவுத்தொகை, போட்டி நிலை போன்ற அடிப்படைக் கூறுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்கின்றன.
மாதம் €100-ஐ எங்கே முதலீடு செய்வது?
மாதத்திற்கு €100 உடன், பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட ETF மூலம் நிதியளிக்கப்படும் ஒரு PEA மிக எளிமையான தீர்வாகும்: பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுக்கத் தேவையில்லை, குறைந்த கட்டணங்கள் மற்றும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வரிச் சலுகை. குறைந்தபட்ச கொள்முதல் வரம்பு இல்லாத தரகர்கள், குறைந்த தரகுக் கட்டணங்களுடன் இந்த முறையைச் சாத்தியமாக்குகின்றனர், மேலும் பின்னப் பங்குகள் விலை உயர்ந்த பங்குகளைச் சிறிய தவணைகளில் வாங்க உங்களை அனுமதிக்கின்றன.
பங்குகளை வாங்கத் தொடங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படும்?
பகுதிப் பங்குகள் மற்றும் மிகக் குறைந்த விலையிலான குறைந்தபட்ச முதலீட்டு வரம்புகள் காரணமாக, பெரும்பாலான ஆன்லைன் தரகர்களிடம் சில டஜன் யூரோக்களே போதுமானதாக இருக்கிறது. முக்கியமானது தொடக்கத் தொகை அல்ல, மாறாக நிலைத்தன்மைதான்: ஒரே பெரிய தொகையை மொத்தமாகச் செலுத்துவதை விட, சிறிய, தானியங்கி மாதாந்திரப் பங்களிப்புகள் ஒரு முதலீட்டுத் தொகுப்பை மிகவும் நம்பகத்தன்மையுடன் உருவாக்குகின்றன.
2026-ல் நீங்கள் பங்குகளை வாங்க வேண்டுமா?
நீங்கள் பங்குகளை வாங்கும் ஆண்டை விட, எவ்வளவு காலம் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதே முக்கியம்: சந்தைகள் எப்போதுமே ஏற்றக் கட்டங்களையும் சரிவுகளையும் மாறி மாறி சந்தித்து வந்துள்ளன. உங்கள் முதலீட்டுக் காலம் நீண்டதாகவும், அவசரத் தேவைக்கான நிதி தயாராகவும், உங்கள் முதலீடு பல்வேறு துறைகள் மற்றும் பிராந்தியங்களில் பல்வகைப்படுத்தப்பட்டதாகவும் இருந்தால், 2026-ல் பங்குகளை வாங்குவது புத்திசாலித்தனமானது.
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