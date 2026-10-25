பங்குகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி: தொடக்கநிலையாளர்களுக்கான முழுமையான வழிகாட்டி

பங்குகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி: பங்குச் சந்தை முதலீடு பற்றி நீங்கள் அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள், ஆனால் அதில் உண்மையில் என்னென்ன அடங்கியுள்ளன என்பது உங்களுக்குத் தெளிவாகத் தெரியவில்லையா? நீங்கள் பங்குகளில் முதலீடு செய்யத் தொடங்க விரும்புகிறீர்கள், ஆனால் அதை எப்படிச் செய்வது என்று உங்களுக்குத் தெரியவில்லையா? பங்குச் சந்தை, அது செயல்படும் விதம், அதன் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் குறித்த ஒரு முழுமையான வழிகாட்டி இதோ. பங்குகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி என்பதை இங்கே கண்டறியுங்கள்.
பங்குச் சந்தை முதலீடு என்றால் என்ன?
எதில் முதலீடு செய்வது என்று யோசிக்கிறீர்களா? பங்குச் சந்தை என்பது ஆராய்வதற்கு ஒரு சிக்கலான களம். அதில் உங்கள் பணத்தைப் போடுவதற்கு முன்பு, நீங்கள் நன்கு புரிந்துகொள்ள வேண்டிய சில முக்கியக் குறிப்புகள் இதோ.
- பங்குச் சந்தையை அறிந்துகொள்வது – பரவலான நம்பிக்கைக்கு மாறாக, பங்குச் சந்தை என்பது ஒரு பௌதீக இடம் அல்ல, அல்லது குறைந்தபட்சம் தற்போதைய நிலையில் அப்படி இல்லை. தொடக்கத்தில், முதலீட்டாளர்கள் முதலீடு செய்வதற்காக நேரில் சென்று பார்வையிடக்கூடிய பௌதீகப் பரிவர்த்தனை மையங்கள் இருந்தன. உதாரணமாக, வால் ஸ்ட்ரீட் மற்றும் பாக்னியார்ட் அரண்மனையில் அமைந்திருந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பாரிஸ் பங்குச் சந்தை ஆகியவற்றில் இது காணப்பட்டது. இன்றும் அந்தக் கட்டிடங்கள் இருக்கின்றன, ஆனால் அவற்றில் வர்த்தகர்களும் ஒரு சில ஆன்லைன் தரகர்களும் மட்டுமே உள்ளனர். உண்மையான பங்குச் சந்தை என்பது ஒரு மெய்நிகர் பிரபஞ்சமாகும், அதில் பல்வேறு நிதிப் பரிவர்த்தனைகள் — எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, பங்குச் சந்தை சொத்துக்களை வாங்குவதும் விற்பதும் — செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
- பரிமாற்றங்கள் என்ற கருத்தைப் புரிந்துகொள்ளுதல் – நாம் சற்றுமுன் விளக்கியது போல, ஆன்லைன் பங்குச் சந்தை பங்குச் சந்தை என்பது நிதிக் கருவிகள் வர்த்தகம் செய்யப்படும் ஒரு மெய்நிகர் களம் ஆகும். எனவே, பங்குகளில் முதலீடு செய்வது என்பது, பங்குச் சந்தைப் பொருட்களை வாங்குவதன் மூலமோ அல்லது விற்பதன் மூலமோ சொத்துக்களைப் பரிமாறிக்கொள்வதாகும். வேறுவிதமாகக் கூறினால், பங்குகளில் முதலீடு செய்வது என்பது பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களின் பங்குகளை வாங்குவதாகும். நீங்கள் வாங்கிய பங்குகளை, அவற்றின் மதிப்பு ஏற்ற இறக்கமடையும் வரை வைத்திருக்கலாம். அந்த மதிப்பு உயர்ந்தவுடன், நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் உங்கள் பங்குகளை மீண்டும் விற்று லாபம் ஈட்டுவதுதான்.
ஏன் பங்குகளில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
- பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்குவதை நியாயப்படுத்தும் முக்கிய வாதம், அந்த கையகப்படுத்தல் முதலீட்டாளருக்குக் கொண்டுவரும் நன்மையே ஆகும். உண்மையில், ஒரு பங்கு என்பது ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ள ஒரு பங்கைக் குறிக்கிறது. அந்தப் பங்குகளை வாங்குவது என்பது, கேள்விக்குரிய அந்த நிறுவனத்தில் நேரடியாக முதலீடு செய்வதற்குச் சமமாகும். இதன் விளைவாக, நீங்கள் அதன் ஒரு ஒருங்கிணைந்த பகுதியின் உரிமையாளராக ஆகிறீர்கள், மேலும் உங்களை ஒரு ஒத்துழைப்பாளராக அல்லது ஒரு கூட்டாளியாக நிலைநிறுத்திக் கொள்ள முடியும்.
- பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்வது என்பது எளிதான மற்றும் சுலபமான ஒரு செயலாகும். உண்மையில், பங்குகளை வாங்குவதற்கோ அல்லது பங்கு குறியீடுகளில் முதலீடு செய்வதற்கோ எந்தவொரு குறிப்பிட்ட திறன்களும் தேவையில்லை. பரவலான நம்பிக்கைக்கு மாறாக, பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்காக நீங்கள் கணினித் திரையின் முன் அமர்ந்து வரைபடங்களைப் படிப்பதிலோ அல்லது சந்தையைப் புரிந்துகொள்ள முயற்சிப்பதிலோ பல மணிநேரம் செலவிடத் தேவையில்லை. புள்ளிவிவரங்களும் வரைபடங்களும் மிகவும் சக்திவாய்ந்த பகுப்பாய்வு மற்றும் முன்கணிப்புக் கருவிகள் என்பது உண்மைதான்.
- பங்குச் சந்தையைப் பற்றிய மிகவும் சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால், அது ஒரு பலனளிக்கும் முதலீடு உங்களிடம் ஒரு நல்ல உத்தி இருக்கும்போது. எனவே, பங்குகளில் சிறப்பாக முதலீடு செய்ய, உங்களிடம் திறவுகோல்களும் சரியான வழிமுறைகளும் இருந்தால் மட்டும் போதும். அந்த வகையில், இந்த வழிகாட்டி முழுவதும் வெற்றிக்கான பல்வேறு உத்திகளைக் கண்டறிய உங்களை அழைக்கிறோம்.
- பங்குகளில் உங்கள் பணத்தை முதலீடு செய்வது, ஒரு தனிப்பட்ட முதலீட்டாளரை ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்க அனுமதிக்கிறது. எனவே, இது உங்களுக்காக மட்டுமல்லாமல் மற்றவர்களுக்கும் செல்வத்தை உருவாக்குவதற்கான ஒரு வழியாகும். ஏனெனில், நீங்கள் முதலீடு செய்யும் நிறுவனம் லாபம் ஈட்டினால், அது தனது ஊழியர்களுக்கு சிறந்த ஊதியம் வழங்க முடியும். மேலும், நீண்ட காலத்திற்கு லாபம் ஈட்ட முடிந்தால், அது உங்களுக்கு ஈவுத்தொகையை வழங்கக்கூடும். இவை உங்களுக்கு ஒரு செயலற்ற வருமானமாக அமையும்.
பங்குச் சந்தை எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
- நாம் முன்பே குறிப்பிட்டது போல, பங்குச் சந்தை தேவை மற்றும் அளிப்பு என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது. அளிப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சந்தையில் இருக்கும் நிதிச் சொத்துக்களின் அளவைக் குறிக்கிறது. வாங்குவதற்கு கிடைக்கக்கூடிய மற்றும் அணுகக்கூடிய ஒரு சொத்தின் அலகுகளின் எண்ணிக்கையாக இதை வரையறுக்கலாம்.
- தேவை என்பது ஒரு பங்கின் விலையில் ஆர்வம் காட்டும் முதலீட்டாளர்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது — அதாவது, ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்கத் தயாராக உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை. இந்த முதலீட்டாளர்களில் ஒவ்வொருவரும், ஒரு பங்கை வாங்கத் தாங்கள் தயாராக இருக்கும் குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச விலையைத் தங்கள் தரகரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும்.
- பங்குச் சந்தை உள்ளிட்ட அனைத்து சொத்துக்களின் செயல்பாடுகளும், விலைகளின் மாற்றங்களும் இந்தக் கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டே இயங்குகின்றன.
பங்குச் சந்தையில் நேரடியாக பங்குகளை வாங்குதல்
- பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கான மிகவும் வெளிப்படையான வழி, நேரடிப் பங்குச் சந்தை முதலீடு செய்வதாகும். இந்த முறை எல்லா வகையான முதலீடுகளுக்கும் பொருந்தும், மேலும் இதை வெவ்வேறு வழிகளில் அமைக்கலாம். நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம், உங்கள் முதலீட்டை வைப்பதுதான். சரக்கு ஆர்டர் மேலும், நீங்கள் செய்ய விரும்பும் முதலீட்டின் வகையை உங்கள் தரகரிடம் தெரிவிக்கவும். அதன்பிறகு, தரகர் உங்கள் ஆர்டரை சந்தைக்கு அனுப்பி வைப்பார்.
- நேரடிப் பங்குச் சந்தை முதலீடு, குறிப்பாக நம்பகத்தன்மை மற்றும் லாபத்தன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பல நன்மைகளை வழங்குகிறது. மேலும், வேறு எந்த முதலீட்டு முறையும் வழங்க முடியாத ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான வருமானத்திற்கும் இது உத்தரவாதம் அளிக்கிறது.
- பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களின் பங்குகளில் நீங்கள் முதலீடு செய்யும்போது, அவற்றின் ஓர் ஒருங்கிணைந்த பகுதிக்கு உரிமையாளராக ஆவதோடு, உங்களை ஒரு ஒத்துழைப்பாளராகவோ அல்லது கூட்டாளியாகவோ நிலைநிறுத்திக் கொள்ளவும் முடியும்.
பங்குச் சந்தைக் குறியீடுகளில் முதலீடு செய்தல் ப.ப.வ.நிதிகள் பங்கு
- பல்வகைப்படுத்தல் வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர, குறியீடுகள் மூலமாகவோ அல்லது டிராக்கர் நிதிகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலமாகவோ பங்குகளில் முதலீடு செய்ய முடியும். உண்மையில், பங்கு குறியீடுகள் என்பவை ஒரு பிராந்தியம் அல்லது ஒரு துறையின் செயல்திறனை அளவிடுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட வழிமுறைகளாகும். அவை ஒரு குறிப்பிட்ட புவியியல் மண்டலம் அல்லது செயல்பாட்டுத் துறையின் பங்குகளை ஒன்றாகக் குழுவாக்குகின்றன. எனவே, அவற்றின் பரிணாம வளர்ச்சி, அதே கருப்பொருளில் அல்லது புவியியல் ரீதியாக அருகிலுள்ள பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து நிறுவனப் பங்குகளின் பரிணாம வளர்ச்சியைச் சார்ந்துள்ளது.
- ஒரு துறை குறியீட்டில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், அந்தத் துறையில் நிறுவனங்கள் பெறும் வெற்றியிலிருந்து நீங்கள் பயனடைகிறீர்கள். மேலும், மற்றொரு மிகவும் வெளிப்படையான மற்றும் நேரடியான தேர்வு ETF-களைத் தேர்ந்தெடுப்பதாகும். குறியீட்டு நிதிகள் அல்லது டிராக்கர் நிதிகள் என்று அழைக்கப்படும் ETF-கள், பங்குகளின் விலையைக் கண்காணித்து அதைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட, பங்குச் சந்தையில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் வழித்தோன்றல் தயாரிப்புகள் ஆகும். அந்தப் பங்குகள் அடிப்படைச் சொத்துக்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஒரு ETF, ஒரு குறியீட்டின் மதிப்பின் அடிப்படையிலோ அல்லது நேரடியாகப் பட்டியலிடப்பட்ட பங்குகளின் அடிப்படையிலோ அமையலாம்.
- பங்குக் குறியீட்டை அடிப்படையாகக் கொண்ட பரிவர்த்தனை வர்த்தக நிதி (ETF), அந்தக் குறியீட்டை உருவாக்கும் அனைத்துப் பங்குகளிலும் முதலீடு செய்கிறது. நடைமுறையில், இது மூலக் குறியீட்டால் பதிவுசெய்யப்பட்ட போக்குகளை மீண்டும் உருவாக்குவதன் மூலம் செயல்படுகிறது. வேறுவிதமாகக் கூறினால், குறியீடு நகரும்போது, ETF-ம் அதே நகர்வைப் பின்பற்றுகிறது. அதேபோல், மூலக் குறியீடு சரியும்போது, ETF-இன் மதிப்பும் குறைகிறது.
- இறுதியாக, பங்கு விலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட டிராக்கர் ஃபண்டுகள், இன்டெக்ஸ் ஃபண்டுகளைப் போலவே செயல்படுகின்றன: அவை தாங்கள் அடிப்படையாகக் கொண்ட நிறுவனங்களின் பங்குகளின் அனைத்து நகர்வுகளையும் கண்காணித்து, அவற்றைப் பிரதிபலிக்கின்றன. வழக்கமான முதலீட்டு ஃபண்டுகளை விட, எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரேடட் ஃபண்டுகளுக்கான (ETFs) நிர்வாகக் கட்டணங்கள் குறைவாக இருக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.
வழித்தோன்றல்கள் மூலம் நிதிச் சந்தைகளில் முதலீடு செய்தல்
- பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கு, நிதிக் கருவிகளைப் பொறுத்தவரை உங்களுக்குப் பல வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்களுக்கு நேரடி வாய்ப்பு உள்ளது. பங்கு சந்தை முதலீடுபதிவுசெய்யப்பட்ட உரிமை மற்றும் முதலீட்டுத் தொகுப்புகளின் பயன்பாடு. இந்த முறைகள் உங்களுக்குப் பொருந்தவில்லை என்றாலோ அல்லது மிகவும் சிக்கலானதாகத் தோன்றினாலோ, நீங்கள் வழித்தோன்றல் கருவிகளை நாடலாம். இவை பொதுவாக நெம்புகோல் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட நிதிக் கருவிகளாகும், அவை பங்குகளில் திறமையாக முதலீடு செய்ய உங்களை அனுமதிக்கின்றன. இந்த வகை கருவியைக் கொண்டு, உங்களால் நீண்ட கால முதலீடுகளைச் செய்ய முடியாது.
- இங்கு, முதலீடு செய்வதை விட வர்த்தகத்திற்கே அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது — இதுவே முதலீடு மற்றும் வர்த்தக வேறுபாட்டின் மையமாகும். வேறுவிதமாகக் கூறினால், டெரிவேட்டிவ்ஸ் சந்தையில், குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே பத்திரங்கள் மீது ஊக வணிகம் செய்ய முடியும். இருப்பினும், டெரிவேட்டிவ்ஸ் எல்லா முதலீட்டாளர்களின் சுயவிவரத்திற்கும் பொருந்தாது. இடர் குறித்து அறிந்த, அனுபவமிக்க வர்த்தகரால் மட்டுமே இந்த வகை தயாரிப்பு எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் புரிந்து கொள்ள முடியும். உண்மையில், இது சற்றே அதிக இடர்களைக் கொண்ட மிகவும் சிக்கலான ஒரு கருவியாகும்.
- மேலும், வழித்தோன்றல் கருவிகள் கால மதிப்பு, அடிப்படை விலையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் கடன் நெம்புகோல் போன்ற பல காரணிகளால் பாதிக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், வழித்தோன்றல் கருவிகளின் நோக்கம் குறுகிய கால ஊக வணிகத்திற்கு மட்டும் மட்டுப்படுத்தப்படவில்லை. உண்மையில், ஒரு முதலீட்டாளர் தனது முதலீட்டுத் தொகுப்பைத் தொடக்கப் புள்ளியாகப் பாதுகாத்துக் கொள்ள அவை அனுமதிக்கின்றன.
பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கு எவ்வளவு செலவாகும்?
- தரகுக் கட்டணம் – மற்ற எல்லா வகையான முதலீடுகளைப் போலவே, பங்குகளை வாங்குவதிலும் தவிர்க்க முடியாமல் கட்டணங்களும் இதர செலவுகளும் அடங்கியுள்ளன. எனவே, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தரகரைப் பொறுத்தோ அல்லது முதலீட்டின் வகையைப் பொறுத்தோ (செயல்திறன் மிக்க முதலீடு (அல்லது செயலற்ற முதலீடு) மற்றும் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள், திறக்கப்பட்ட கணக்கின் வகை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து, கட்டணங்களும் செலவுகளும் மாறுபடலாம். இருப்பினும், பங்குத் தரகர்களால் வசூலிக்கப்படும் மிகவும் பொதுவான கட்டணங்கள் தரகுக் கட்டணங்களே ஆகும். இவை பங்குச் சந்தைப் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்வதோடு தொடர்புடைய கட்டணங்கள் ஆகும். அதாவது, ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் ஒரு நிதிப் பத்திரத்தை (பங்கு, ETF, குறியீடு) வாங்கும்போது அல்லது விற்கும்போது, நீங்கள் தரகுக் கட்டணங்களைச் செலுத்த வேண்டும். இந்தக் கட்டணங்கள் தரகர் மற்றும் அவர்கள் வழங்கும் திட்டங்களைப் பொறுத்து மாறுபடலாம். சில நியோ-புரோக்கர்கள், முதலீட்டாளர்களை ஈர்ப்பதற்காக, தரகுக் கட்டணங்களை வசூலிப்பதில்லை.
- குழந்தை பராமரிப்புக் கட்டணம் – பங்குச் சந்தை முதலீட்டில் தவிர்க்க முடியாமல் கட்டணங்கள் அல்லது பிற செலவுகள் அடங்கும். எனவே, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தரகர், முதலீட்டின் வகை, பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள் மற்றும் திறக்கப்பட்ட கணக்கின் வகை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து, கட்டணங்களும் செலவுகளும் மாறுபடலாம். தரகுக் கட்டணங்களைத் தவிர, சில தரகர்கள் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களிடம் வசூலிக்கும் மற்றொரு வகைக் கட்டணமும் உள்ளது: பாதுகாப்புக் கட்டணங்கள். இருப்பினும், இந்தக் கட்டணங்கள் இன்று மிகவும் அரிதாகிவிட்டன, ஏனெனில் பெரும்பாலான தரகு நிறுவனங்கள் இவற்றை இனி வழங்குவதில்லை. அப்படியிருந்தும், சில வங்கிகள் அல்லது முதலீட்டு நிறுவனங்கள் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பாதுகாப்புக் கட்டணங்களைத் தொடர்ந்து வசூலிக்கின்றன. நடைமுறையில், இவை தரகர் அல்லது உங்கள் சொத்துக்களை நீங்கள் வைத்திருக்கும் தளத்தால் வசூலிக்கப்படும் வருடாந்திரக் கட்டணங்கள் ஆகும் — அதாவது, உங்கள் பத்திரங்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க நிதி இடைத்தரகர் வசூலிக்கும் கட்டணங்கள்.
- அந்நிய செலாவணி கட்டணங்கள் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதே உங்கள் நோக்கமாக இருந்தால், அதற்கேற்ற பட்ஜெட்டைத் திட்டமிடுவது அவசியம். நீங்கள் முதலீடு செய்ய உத்தேசித்துள்ள தொகை மற்றும் பங்குகளை வாங்குவதற்கோ அல்லது விற்பதற்கோ செலுத்த வேண்டிய கட்டணங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாக அந்த பட்ஜெட் இருக்க வேண்டும். இதைச் செய்வதற்கு, செலுத்த வேண்டிய பல்வேறு கட்டணங்கள் மற்றும் அவற்றின் செலவு எவ்வளவு என்பது குறித்த ஒரு யோசனையைப் பெற, உங்கள் தரகரிடம் நீங்கள் சரிபார்க்க வேண்டும்.
- பங்குச் சந்தை தயாரிப்புக் கட்டணங்கள் – இதை நீங்கள் ஏற்கனவே புரிந்துகொண்டிருக்கலாம், ஆனால் கட்டணங்கள் எந்தவொரு முதலீட்டின் இன்றியமையாத பகுதியாகும். நடைமுறையில், நீங்கள் எந்தத் தரகர் அல்லது நிதி இடைத்தரகரைத் தேர்ந்தெடுத்தாலும், நீங்கள் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். தரகரின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள், சந்தையின் வகை, முதலீட்டுத் தொகுப்பின் வகை, பயன்படுத்தப்படும் நிதிக் கருவிகள் மற்றும் முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகை போன்ற பல காரணிகளைப் பொறுத்து இந்தக் கட்டணங்கள் மாறுபடலாம்.
- பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கான பிற கட்டண வகைகள் – மேலே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள அனைத்து கட்டணங்களையும் தாண்டி, முதலீடு செய்வதற்கு முன் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய வேறு சில வகைகளும் உள்ளன. உண்மையில், பங்குகளில் முதலீடு செய்வது என்பது சொத்துக்களை வாங்குவது அல்லது விற்பதுடன் மட்டும் நின்றுவிடுவதில்லை. மாறாக, பகுப்பாய்வு, உருவாக்கம் மற்றும் பாதுகாப்பு போன்ற பல செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. எனவே, நீங்கள் மேற்கொள்ளும் வெவ்வேறு செயல்பாடுகளைப் பொறுத்து, கட்டணங்களும் செலவுகளும் மாறுபடலாம். உதாரணமாக, நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்ய விரும்பும் செயலற்ற முதலீட்டாளர்களை செயலற்ற கட்டணங்கள் பொதுவாகப் பாதிக்கின்றன. உண்மையில், உங்கள் கணக்கில் குறிப்பிட்ட நாட்கள், வாரங்கள், மாதங்கள் அல்லது வருடங்களுக்கு நீங்கள் எந்தவொரு வாங்குதல் அல்லது விற்பனைப் பரிவர்த்தனைகளையும் செய்யாதபோது செயலற்ற கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படுகின்றன. அந்தக் கால அளவும் தரகர் மற்றும் அவர்களின் விதிமுறைகளைப் பொறுத்து மாறுபடும். நிகழ்நேர சந்தைத் தரவு மேற்கோள்களுக்கான கட்டணங்கள் அல்லது மேம்பட்ட வர்த்தகத் தளத்திற்கான அணுகல் கட்டணங்களையும் நாம் குறிப்பிடலாம். பிந்தையவை, பகுப்பாய்வு மற்றும் முதலீட்டுக் கருவிகளை வழங்கி, சந்தைகளில் உங்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கும் தரகரால் வசூலிக்கப்படுகின்றன. எப்படியிருந்தாலும், ஒவ்வொரு இடைத்தரகருக்கும் அதன் சொந்தத் தேவைகளும் அதன் சொந்தச் செயல்பாட்டு முறையும் உண்டு. எனவே, உங்கள் தேவைகள், உங்கள் இலக்குகள், உங்கள் வளங்கள் மற்றும் உங்கள் தற்போதைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப உங்கள் முதலீட்டைக் கட்டமைப்பது உங்களைப் பொறுத்தது.
பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கான குறைந்தபட்ச வயது
உண்மையில், பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கு குறைந்தபட்ச வயது வரம்பு எதுவும் இல்லை, ஏனெனில் அது முற்றிலும் உங்கள் ஈடுபாட்டின் அளவு மற்றும் உங்கள் இலக்குகளைப் பொறுத்தது. முதலீடு செய்ய நீங்கள் PEA (Plan d'Épargne en Actions, அதாவது பிரெஞ்சு வரிச் சலுகை பெற்ற பங்கு சேமிப்புத் திட்டம்) திட்டத்தைப் பயன்படுத்தத் தேர்வுசெய்தால், நீங்கள் வயது வந்தவராக ஆகும் வரை காத்திருக்க வேண்டும். இருப்பினும், PEA Jeunes என்ற ஒரு தெரிவு உள்ளது, இது உங்கள் பெற்றோரின் வரி விதிப்புக் குடும்பத்தில் இன்னும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு சிறுவராக இருக்கும்போதே பங்குகளில் முதலீடு செய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது. முதலீடு செய்ய நீங்கள் பங்கு வர்த்தகக் கணக்குகளையும் பயன்படுத்தலாம். அதற்கு, தொடங்குவதற்குத் தேவையான அளவு சந்தை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ளும் திறன் உங்களுக்கு இருந்தால் மட்டும் போதும்.
நீங்கள் இப்போது பிரான்ஸ் பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாமா?
பங்குகளில் முதலீடு செய்வதைப் பொறுத்தவரை, சரியான தருணம் என்பது நீங்கள் முதலீடு செய்ய விரும்பும் சொத்தின் வகையைப் பொறுத்தது. அதனால்தான், விரும்பத்தகாத ஆச்சரியங்களைத் தவிர்ப்பதற்காக, முதலீடு செய்வதற்கு முன்பு பத்திரங்களை எப்போதும் பகுப்பாய்வு செய்வது முக்கியம். மேலும், பங்குச் சந்தை தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருப்பதால், முதலீடு செய்வதற்கு உகந்த தருணம் என்று எதுவும் இல்லை. நன்மை தீமைகளை சீர்தூக்கிப் பார்த்து, மிகவும் விவேகமான விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதே இதில் முக்கியமானது.
பங்குச் சந்தையில் எந்த நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
- அமேசான் பங்குகளில் முதலீடு செய்தல்;
- அமெரிக்க மாபெரும் நிறுவனமான கூகிளின் பங்குகளை வாங்குதல்;
- மைக்ரோசாப்ட் பங்குகளில் முதலீடு செய்தல்;
- டெஸ்லா பங்கு: தற்சமயம் வாங்குவதற்கு சிறந்த பங்குகள்;
- பங்குகளில் முதலீடு செய்தல்: வாங்குதல் Apple பங்கு;
- நாஸ்டாக்கில் பட்டியலிடப்பட்ட பங்குகளை வாங்குதல்;
- CAC 40-ஐ உருவாக்கும் பங்குகளில் முதலீடு செய்தல்
பங்குகளில் எங்கே முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கு, நீங்கள் ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஆன்லைன் தரகரை நாட வேண்டும், அது ஒரு மிகச்சிறந்த தேர்வாகும். உண்மையில், ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட தரகரைத் தேர்ந்தெடுப்பது உங்கள் பரிவர்த்தனைகளில் நம்பகத்தன்மையையும் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்கிறது. நீங்கள் சிறந்த கட்டணங்களிலிருந்து பயனடைவது மட்டுமல்லாமல், அந்தத் தரகர் மூலம் நேரடிப் பங்குச் சந்தை முதலீட்டிற்கான அணுகலையும் பெறுகிறீர்கள்.
பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கான சில குறிப்புகள்
- இழக்கத் தயாராக இருக்கும் பணத்தை மட்டுமே பங்குகளில் முதலீடு செய்யுங்கள்.
- நீண்ட காலக் கண்ணோட்டத்தைக் கொள்ளுங்கள்
- பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கு முன் பயிற்சி பெற்று, தகவல்களைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
- பங்குச் சந்தை என்ற தலைப்பைப் பற்றிப் படித்துத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.
- பங்குச் சந்தையில் உங்கள் பணத்தை முதலீடு செய்வதற்கு முன், உங்கள் முதலீட்டாளர் சுயவிவரத்தை நன்கு அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
பங்குகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி: வரையறை
பங்குகளில் முதலீடு செய்வது என்பது, நிறுவனங்களால் பங்குச் சந்தையில் வெளியிடப்படும் நிதிப் பத்திரங்களை (முக்கியமாக பங்குகள், ஆனால் ETF-களும் அடங்கும்) வாங்குவதாகும். நீங்கள் வாங்கிய சொத்துக்களை, அவற்றை வாங்கிய விலையை விட அதிக விலைக்கு மீண்டும் விற்கும்போது, இந்த முதலீட்டில் நேர்மறையான முதலீட்டு வருமானம் அல்லது மூலதன ஆதாயம் கிடைக்கிறது.
நிறுவனங்களின் பங்குகளில் பணத்தை முதலீடு செய்வதன் மூலம், நீங்கள் அவற்றின் நிதி வழங்கலில் பங்கேற்கிறீர்கள், மேலும் இந்த முதலீட்டின் மூலம் வருமானத்தையும் ஈட்டலாம். பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்வது என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் பங்கிற்கு உரிமையாளராக ஆவதாகும், இது உங்களை ஒரு பங்குதாரராக ஆக்குகிறது.
பங்குச் சந்தை எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
தி பங்குச் சந்தை இது, நிதி தேடும் முகவர்களுக்கும் (பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்கள்), மற்றும் மூலதனத்தை வைத்திருக்கும் பொருளாதார முகவர்களுக்கும் (பொதுமக்கள் மற்றும் குறிப்பிட்ட சட்ட நிறுவனங்கள்) இடையே சந்திப்பு நடைபெறும் ஒரு களம் அல்லது சந்தையாகும்; இந்த முகவர்கள், நிதி தேவைப்படும் முகவர்களுக்கு அந்த மூலதனத்தை வழங்க முடியும்.
பங்குச் சந்தைகள், தேசிய அல்லது பிராந்திய நோக்கம் கொண்ட சந்தைத்தளங்களாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளன; அவை மேலும் பல பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, அவற்றில் பல்வேறு வகையான நிதிப் பத்திரங்கள் வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன. பங்குச் சந்தை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை இன்னும் விரிவாக விளக்குவதற்காக, அதன் பல்வேறு பங்களிப்பாளர்களை (பங்குகள் பிரிவை முக்கிய குறிப்பாகக் கொண்டு) நாங்கள் முன்வைக்கிறோம்.
பிரான்சின் பங்குச் சந்தையில் உள்ள முக்கியப் பங்குதாரர்கள் யார்?
- பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்கள் (பங்கு வெளியீட்டாளர்கள்): தங்களின் நிதித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக, அவர்கள் தங்கள் மூலதனத்தில் உள்ள பங்குகளைப் பங்குச் சந்தையில் பங்குகள் வடிவில் விற்பனைக்கு வைக்கின்றனர். இந்த மூலதனத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கிடைக்கும் எதிர்கால இலாபமே, அதில் பங்குகளை வைத்திருப்பவர்களுக்கு வெகுமதி அளிக்கத் தேவையான செல்வத்தை உருவாக்கும்.
- முதலீட்டாளர்கள்இவர்கள் பங்குகளை வாங்குவதற்கும் (பின்னர் விற்பதற்கும்) மூலதனத்தை வழங்கும் பொருளாதாரப் பங்களிப்பாளர்கள் ஆவர். இந்தக் கையகப்படுத்தல் ஆரம்பத்தில் பங்குகளை வெளியிடும் நிறுவனத்திடமிருந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு, பின்னர் பங்குத் தரகர்கள் மூலம் சந்தையில் ஒரு முதலீட்டாளரிடமிருந்து மற்றொரு முதலீட்டாளருக்குச் செல்கிறது.
- இடைத்தரகர்கள் அல்லது முதலீட்டுச் சேவை வழங்குநர்கள்இவையே வங்கிகள் மற்றும் தரகர்கள் — நிதிப் பத்திரங்களை விற்பவருக்கும் வாங்குபவருக்கும் இடையில் இடைத்தரகர்களாகச் செயல்படும் நிதி நிறுவனங்கள். அவை பத்திரங்களுக்கான கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை ஆணைகளை நிதிச் சந்தைக்கு அனுப்புகின்றன.
- சந்தை நிறுவனம்நிதிச் சந்தைகளை நடத்தும் நிறுவனங்களும், அவற்றை மேற்பார்வையிடும் பங்குச் சந்தை ஒழுங்குமுறை ஆணையமும் இவைதான். பிரான்சில், AMF (Autorité des Marchés Financiers — பிரெஞ்சு நிதிச் சந்தைகள் ஆணையம்) தான் பிரதான சந்தை நிறுவனமாக விளங்குகிறது. அது மற்ற அனைத்து சந்தை பங்கேற்பாளர்களுக்கும் ஒழுங்குமுறை ஆணையம், நீதிபதி மற்றும் காவலர் ஆகிய பாத்திரங்களை வகிப்பதுடன், பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் சேமிப்பாளர்களின் (அவர்களின் மூலதனம் மற்றும் நலன்கள்) பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்கிறது.
பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்வது ஏன் லாபகரமானது?
- உண்மையான பொருளாதாரத்தின் செயல்பாட்டில் பங்கு கொள்ளுங்கள்: பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் முதலீட்டாளரின் பணம், நிறுவனம் வளர வழிவகுக்கிறது. ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குச் சந்தைப் பட்டியல், முக்கிய முதலீடுகள், வெளி நிறுவனங்களைக் கையகப்படுத்துதல், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு போன்ற வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு நிதியளிக்க பெரும்பாலும் வழிவகுக்கிறது.
- ஒரு பெரிய நிறுவனத்தின் உரிமையாளராக எளிதாக ஆகுங்கள்: ஒரு நிறுவனத்தை நிறுவி அதை வளர்ப்பது கடினமான பணிகள். பங்குச் சந்தை முதலீடு மூலம் பங்குகளை வாங்குவது, பெரிய தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிறுவனங்களை நேரடியாகச் சொந்தமாக்கிக்கொள்ள உங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது.
- உங்கள் மூலதனத்தை பெருக்குங்கள்: பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்வது அபாயகரமானது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்வது அவசியம் என்றாலும், வங்கி வைப்புத்தொகைகள் மற்றும் பிற முதலீட்டுக் கருவிகளை விட, பங்குகள் நிர்வகிக்கக்கூடிய அபாயத்துடன் மிக அதிக வருமானத்தை வழங்குகின்றன என்பதையும் சுட்டிக்காட்ட வேண்டும். உதாரணமாக, 2018-ல், 15 ஆண்டுகளாக வைத்திருக்கப்பட்ட ஒரு பங்கின் சராசரி ஆண்டுச் செயல்பாடு 6.5% என மதிப்பிடப்பட்டது.
பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்ய நீங்கள் எந்த நிதித் தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்தலாம்?
- பங்குகள்: நீங்கள் நிறுவனங்களின் பங்குகளை வாங்கி, அந்தப் பங்குகளின் நேரடி உரிமையாளராக ஆகலாம். நீங்கள் பங்குகளைப் பதிவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் வைத்திருக்கலாம்: நிறுவனத்தின் கணக்குப் புத்தகங்களில் பங்குகள் உங்கள் பெயரில் பதிவு செய்யப்படும். மற்றொரு வழி, தாங்கிப் பங்குகள் (bearer shares) ஆகும்: இதில் பங்குதாரரின் அடையாளம் ரகசியமாக வைக்கப்படும். பங்குகளை நேரடியாக வைத்திருப்பது, தகவல் அறியும் உரிமை மற்றும் ஏதேனும் ஈவுத்தொகைகள் போன்ற நன்மைகளையும், மிகக் குறைந்த அல்லது பூஜ்ஜிய நிர்வாகக் கட்டணங்களையும் பெற உங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.
- UCITS நிதிகள் (OPCVM): Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM — ஐரோப்பிய கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டங்கள், UCITS நிதிகள் என அழைக்கப்படுபவை) வரையறுக்கப்பட்ட மூலதனத்துடன், அதிக எண்ணிக்கையிலான பங்குகளிலும், பிற பத்திரங்களிலும் முதலீடு செய்ய உங்களை அனுமதிக்கின்றன. ஒரு UCITS-இன் அனைத்துப் பத்திரங்களும் ஒரு முதலீட்டுத் தொகுப்பில் சேர்க்கப்படுகின்றன; அதன் மேலாளருக்கு சந்தாதாரர்களால் ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது.
- ETF-கள் மூலம் பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்தல்: இதுவும், ஒரு பங்குக் குறியீட்டிற்குச் சொந்தமான அல்லது ஒரே செயல்பாட்டுத் துறையைச் சார்ந்த பத்திரங்களின் குழுவின் செயல்திறனைப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு நிதியாகும். ETF-இன் நன்மை என்னவென்றால், ஒரு பங்கைச் சொந்தமாக வைத்திருக்காமலேயே, குறைந்த செலவில் அதன் செயல்திறனிலிருந்து நீங்கள் பயனடைய இது அனுமதிக்கிறது.
- CFD-கள் மூலம் முதலீடு செய்தல்: வேறுபாட்டிற்கான ஒப்பந்தம் (CFD) என்பது ஒரு வழித்தோன்றல் ஆகும்; இது ஒரு நிதிப் பத்திரம், இதன் வருமானம் அடிப்படைப் பத்திரம் எனப்படும் மற்றொரு பத்திரத்தைச் சார்ந்துள்ளது. CFD-கள் மூலம், பங்குகளை (மற்றும் பல பிற சொத்துக்களை) சொந்தமாக வைத்திருக்காமலேயே நீங்கள் அவற்றில் முதலீடு செய்யலாம். ஒரு பங்கு CFD-யின் செயல்திறன், பங்கின் மதிப்பின் பரிணாம வளர்ச்சியைப் பற்றி முதலீட்டாளர் செய்யும் கணிப்பைப் பொறுத்தது. சுருக்கமாக, CFD-கள் மூலம், முதலீட்டாளர் பத்திரத்தின் விலை வேறுபாட்டின் திசையை, அல்லது எளிமையாகச் சொன்னால், விலை நகர்வின் திசையைக் கணிக்கிறார். இது பங்குச் சந்தை முதலீட்டை விட வர்த்தகத்திற்கு மிகவும் உகந்தது, ஏனெனில் இது முக்கியமாக ஒரு பத்திரத்தின் சிறிய, குறுகிய அல்லது மிகக் குறுகிய கால விலை நகர்வுகளிலிருந்து லாபம் ஈட்ட உங்களை அனுமதிக்கிறது.
பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்ய நீங்கள் எந்த வரிச் சலுகைகளைப் பயன்படுத்தலாம்?
- சாதாரண பங்கு பரிவர்த்தனைக் கணக்கு: பிரான்சிலிருந்து பங்குகளில் முதலீடு செய்ய பங்கு வர்த்தகக் கணக்கைப் பயன்படுத்துவது, பத்திரங்களின் தன்மை மற்றும் அவை பட்டியலிடப்பட்ட நிதிச் சந்தைகளைப் பொருட்படுத்தாமல், அனைத்துப் பத்திரங்களையும் வர்த்தகம் செய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது. ஆனால் இது பங்குச் சந்தை முதலீட்டின் மிகவும் அதிக வரி விதிக்கப்படும் ஒரு வடிவமாகும், இதற்கு எந்தவிதமான விலக்குகளும் இல்லை.
- PEA (பங்கு சேமிப்புத் திட்டம்): PEA மூலம் பங்குகளில் முதலீடு செய்வது, முதலீட்டுத் தொகுப்பை 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வைத்திருந்த பிறகு வரி விலக்குகளின் பலன்களைப் பெற உங்களை அனுமதிக்கிறது. ஆனால், PEA-வில் €150,000 என்ற முதலீட்டு உச்சவரம்பு உள்ளது, மேலும் நீங்கள் முதலீடு செய்யக்கூடிய பத்திரங்கள் ஐரோப்பிய நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன.
- PEA PME (பங்கு சேமிப்புத் திட்டம் / சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள்): PEA PME ஆனது PEA-வைப் போன்றே செயல்படுகிறது (இதன் உரிமையாளர் முக்கியமாக சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கிறார் என்பதே வித்தியாசம்): முதலீட்டை (சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களை நோக்கி) வழிநடத்தி, அதை நீண்ட காலத்திற்கு வைத்திருப்பதற்கு ஈடாக வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. இதில் முதலீட்டு உச்சவரம்பு €75,000 ஆகும். PEA PME-ஐ PEA உடன் இணைப்பதும் சாத்தியமாகும்.
- PEA Jeunes: இந்த PEA, தங்கள் பெற்றோரின் வரிக் குடும்பத்தில் இன்னும் வசிக்கும் இளைஞர்களுக்காக (18-25 வயது) ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் முதலீட்டு உச்சவரம்பு €20,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
- உங்கள் ஆயுள் காப்பீட்டின் மூலம் பங்குகளில் முதலீடு செய்தல்: ஒரு ஆயுள் காப்பீட்டுக் கொள்கையின் (அசூரன்ஸ் வி — பிரெஞ்சு ஆயுள் காப்பீட்டு முதலீட்டு உறை) மூலதனமாக்கலை இதைக் கொண்டு கட்டமைக்க முடியும்: பலனளிக்கும் ஒரு முதலீடு யூனிட்-இணைக்கப்பட்ட நிதிகளால் (கணக்கீட்டு அலகுகள்) வரையறுக்கப்பட்ட மூலதனத்தின் ஒரு விகிதத்திலிருந்து தொடங்கி, பங்குகளில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது.
- ஒரு தரகரின் கணக்கின் மூலம் பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்தல்: ஆன்லைன் தரகர்கள், பல்வேறு நிபந்தனைகளுடன் (விலை நிர்ணயம், அங்கீகரிக்கப்பட்ட சொத்துக்கள் போன்றவை) முதலீட்டாளர் கணக்குகளை (மேலே விவரிக்கப்பட்ட விருப்பங்களுடன் சேர்த்தோ அல்லது சேர்க்காமலோ) வழங்குகின்றன. நீங்கள் உங்கள் கணக்கிற்கு நிதியளித்து, அந்த நிதியைப் பங்குகளில் முதலீடு செய்யப் பயன்படுத்தலாம்.
பிரான்சில் சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
- இந்த சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் பங்குகளை நேரடியாக வாங்குதல்: பல்வேறு நிதிச் சந்தைகளில் அதிக எண்ணிக்கையிலான சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் (SMEs) பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. எனவே, முதலீட்டாளர் பங்குச் சந்தையில் நேரடியாக சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களில் பங்குகளை வாங்க முடியும். ஒரு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி சாத்தியம் அதிகமாக இருப்பதால், இந்த வகை முதலீடு மிகவும் லாபகரமானதாக இருக்கக்கூடும். ஆனால், இந்த சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் அதிக அபாயத்திற்கும் உள்ளாவதால், அவற்றைப் பற்றிய பகுப்பாய்வுகளை மேற்கொள்வது அவசியம் — சில நிறுவனங்கள் திடீரென திவாலாகிவிடக்கூடும்.
- சிறப்பு நிதிகள் மூலம் சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களில் பங்குகளை வாங்குதல்: தங்கள் சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனப் பங்குகளின் முதலீட்டுத் தொகுப்பைத் தாங்களாகவே பகுப்பாய்வு செய்து நிர்வகிக்க விரும்பாதவர்களுக்கு இந்தத் தீர்வு பொருத்தமானது. ஒரு FIP (Fonds d’Investissement de Proximité, ஒரு உள்ளூர் முதலீட்டு நிதி) அல்லது ஒரு FCPI (Fonds Commun de Placement dans l’Innovation, ஒரு புத்தாக்க முதலீட்டு நிதி) இல் முதலீடு செய்வதன் மூலம், நீங்கள் சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களில் மிகவும் எளிதாக முதலீடு செய்யலாம், மேலும் கூடுதலாக வரிச் சலுகைகளையும் (மூலதன ஆதாயங்கள் மீதான பகுதி விலக்கு) பெறலாம்.
- FCPR-இல் உங்கள் பணத்தை முதலீடு செய்வது: FCPR (Fonds Commun de Placement à Risque, ஒரு துணிகர மூலதன நிதி) என்பது சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கென பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நிதியாகும். அதன் சர்வதேச நோக்கம் காரணமாக, இது FCPI அல்லது FIP-யிலிருந்து வேறுபடுகிறது. உங்கள் FCPR முதலீடுகள் வரிச் சலுகைகளையும் பெறுகின்றன.
SRI (ISR): பிரான்சில் பொறுப்புள்ள நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
- ISR முத்திரையைக் கொண்டுள்ள இலக்கு நிறுவனங்கள் (சமூகப் பொறுப்புள்ள முதலீட்டிற்கான பிரெஞ்சு முத்திரை). இந்த முத்திரை, நிதித்துறையில் உகந்த நிதி நிர்வாகத்துடன், நெறிமுறைகளிலும் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நிறுவனங்களை வேறுபடுத்திக் காட்டுகிறது. இந்த முத்திரையை வழங்குவதற்கு ESG (சுற்றுச்சூழல், சமூகம் மற்றும் ஆளுகை) அளவுகோல்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- நோக்கத்தால் உந்தப்படும் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யுங்கள் (பணி சார்ந்த நிறுவனங்கள்), இவை தங்களின் அமைப்பு விதிகளில் சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நலன்களை உள்ளடக்கியுள்ளன. ஒரு நோக்கத்தால் உந்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் நிலை, பேக்டே சட்டத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. இது அதிக வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டுவருவதோடு, ஒரு நிறுவனம் ESG அளவுகோல்களைப் பூர்த்தி செய்கிறதா என்பதை ஒரு தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர் அறிந்துகொள்ளவும் அனுமதிக்கிறது.
பங்குச் சந்தைக் கட்டணங்கள்: பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்ய எவ்வளவு செலவாகும்?
- தரகு கட்டணம்உங்கள் சேவைக்கான அதன் இடைத்தரகுப் பணிக்காக அவர்கள் உங்கள் தரகருக்குப் பணம் செலுத்துகிறார்கள்: அது உங்கள் பெயரில் நிதிப் பத்திரங்களை வாங்கி விற்கிறது. நீங்கள் செயல்படும் பத்திரப் பிரிவு மற்றும் நிதிச் சந்தைகளும் உங்கள் தரகுக் கட்டணங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இந்தக் கட்டணங்கள் தரகரால் தன்னிச்சையாக நிர்ணயிக்கப்படுவதால், அவை பெருமளவில் வேறுபடுகின்றன.
- காவல் கட்டணம்இந்தக் கட்டணங்கள் என்பவை, உங்கள் கணக்கில் உள்ள பத்திரங்களுக்காக உங்கள் தரகர் உங்களிடம் வசூலிக்கும் வருடாந்திரக் கட்டணங்கள் ஆகும். உங்கள் தரகர் ஒரு பாரம்பரிய வங்கியாக இல்லாவிட்டால், நீங்கள் காப்புக்கட்டணங்களைச் செலுத்த வேண்டிய வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு.
- அந்நிய செலாவணிக் கட்டணங்கள்: உங்கள் மூலதனத்தின் நாணயத்திலிருந்து வேறுபட்ட நாணயத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பத்திரங்களை நீங்கள் வாங்கினால், இந்தக் கட்டணங்கள் தானாகவே வசூலிக்கப்படும்.
- தயாரிப்புக் கட்டணங்கள்இந்தக் கட்டணங்கள் பொதுவாக டெரிவேட்டிவ்கள் மற்றும் கட்டமைக்கப்பட்ட தயாரிப்புகளான ETF-கள், டர்போக்கள், ஷார்ட் சர்டிஃபிகேட்கள் போன்றவற்றிற்கு விதிக்கப்படுகின்றன. அவை தனியாகத் தெரிவிக்கப்படுவதில்லை, மாறாக நிதிப் பத்திரத்தின் விலையிலேயே உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தக் கட்டணங்களின் சாத்தியமான தொகையைக் கண்டறிய, வருங்கால முதலீட்டாளர்களுக்காகப் பத்திரத்தை வெளியிடுபவரால் தயாரிக்கப்பட்ட ஆவணங்களைப் படிப்பது அவசியம்.
- இதர கட்டணங்கள்இதர கட்டணங்கள் உங்கள் பங்குச் சந்தை முதலீட்டின் செலவை அதிகரிக்கக்கூடும். அவை பொதுவாக நீங்கள் பயன்படுத்தும் தரகரின் பொதுவான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் பொறுத்து அமையும். அவற்றில் செயலற்ற கட்டணங்கள், சந்தைத் தரவுக் கட்டணங்கள், அல்லது உங்கள் வர்த்தகத்திற்காக ஒரு தளம் அல்லது சிறப்பு கருவிகளைப் பயன்படுத்துவது தொடர்பான கட்டணங்கள் ஆகியவை அடங்கலாம்.
பிரான்சில் பங்குகளில் வெற்றிகரமாக முதலீடு செய்ய பின்பற்ற வேண்டிய முதல் 10 விதிகள்
- பயிற்சி பெற்று, ஒரு நல்ல நிதிப் பண்பாட்டை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
- ஒரு நல்ல தரகரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
- ஒரு முதலீட்டாளரின் மனநிலையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் (வர்த்தகரின் மனநிலையை அல்ல).
- நீண்ட கால நோக்கில் கவனம் செலுத்துங்கள்
- ஒரு உத்தியை வரையறுத்து செயல்படுத்தவும்
- இழக்கத் தயாராக இருக்கும் தொகையை விட அதிகமாக ஒருபோதும் முதலீடு செய்யாதீர்கள்.
- பொறுமையையும் சுயக்கட்டுப்பாட்டையும் கொண்டிருங்கள்.
- உங்கள் தவறுகளிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள்
- முதலில் ப்ளூ-சிப் பங்குகளில் முதலீடு செய்யுங்கள்
- உங்கள் முதலீடுகளை பல்வகைப்படுத்துங்கள்
பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கான முதல் குறிப்பு: பயிற்சி பெற்று, ஒரு வலுவான நிதிப் பண்பாட்டை உருவாக்குங்கள்.
பங்குச் சந்தை முதலீட்டின் கொள்கை என்பது, உங்களுக்குச் செல்வத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நிதிப் பத்திரத்தைப் பெறுவதாகும். இந்த எதிர்கால மதிப்புப் பாய்ச்சல் ஒரு கடன் அல்ல; அது நிச்சயமற்றது. எனவே, இந்த மதிப்புப் பாய்ச்சல்களின் அளவையும் நிகழ்தகவையும் சிறந்த முறையில் மதிப்பிட உதவும் பகுப்பாய்வுக் கொள்கைகளையும் கருவிகளையும் கற்றுத் தேர்வது மிகவும் முக்கியம். முதலாவதாக, பங்குச் சந்தை எவ்வாறு செயல்படுகிறது, நிதிப் பத்திரங்களின் வகைப்பாடு மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு பகுப்பாய்வு செய்வது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். உங்கள் பொருளாதார மற்றும் நிதிசார் கலாச்சாரத்தை வளர்த்துக் கொள்வதும் முக்கியம்: பெருநிறுவன முதலீட்டுத் தொகுப்பு மேலாண்மை, பொருளாதாரத்தின் துறைகள், அவற்றை பாதிக்கும் உள் மற்றும் வெளி காரணிகள் போன்றவை.
பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கான குறிப்பு 2: ஒரு நல்ல தரகரைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.
பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்ய, ஒரு தரகர் மூலமாகச் செல்வது அவசியம். அவர் முதலீட்டாளருக்கும் சந்தைக்கும் இடையேயான இடைத்தரகர் ஆவார். ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருந்தாலும், தரகு நிறுவனங்கள் வெவ்வேறு வகையான சேவைகளை வழங்குகின்றன. எனவே, சிறந்த சூழ்நிலைகளில் பங்குகளில் முதலீடு செய்ய, ஒரு நல்ல நிறுவனத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம். கணக்கு தொடங்கும் நடைமுறைகள், வசூலிக்கப்படும் தரகுக் கட்டணங்கள் மற்றும் வழங்கப்படும் வர்த்தகத் தளங்கள் ஆகிய அனைத்தும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க வேண்டிய அளவுகோல்களாகும்.
பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கான 3வது குறிப்பு: ஒரு முதலீட்டாளரின் மனநிலையைக் கடைப்பிடியுங்கள் (வர்த்தகரின் மனநிலையை அல்ல).
பிரான்சில் பங்குச் சந்தை முதலீட்டில் வெற்றிபெற, நீங்கள் நீண்ட கால உத்திகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். நிதிச் சந்தைகள் பெரும் மதிப்பை உருவாக்குகின்றன, ஆனால் அவை போட்டி நிறைந்த மற்றும் சிக்கலான சூழலாகும். ஒரு முதலீட்டாளரின் மனப்பான்மையைக் கொண்டிருப்பது என்பது, காலப்போக்கில் செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய, பகுத்தறிவுடன் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு உத்தியில் இந்த அனைத்து காரணிகளையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதாகும். சில பரவலான கருத்துக்களுக்கு மாறாக, குறுகிய காலத்தில் (1, 2, 3 மாதங்கள் அல்லது 1 வருடம் கூட) பங்குகளில் குறிப்பிடத்தக்க ஆதாயங்களை உங்களால் ஈட்ட முடியும் என்பது மிகவும் சாத்தியமற்றது. முக்கியமாக நடுத்தர/நீண்ட காலத்தில்தான் நீண்ட கால முதலீடு லாபகரமானதாக இருக்க முடியும்.
பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கான 4வது குறிப்பு: நீண்ட கால நோக்கில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
பங்கு விலைகள் குறுகிய காலத்தில் நிலையற்றதாக இருக்கும். வலுவான போக்குகளை எளிதில் அடையாளம் காணக்கூடிய நீண்ட காலத்தை விட இது மிகவும் அதிகம். குறுகிய கால ஊக வணிகம் என்பது, விரைவான மூலதன ஆதாயங்களை, சில சமயங்களில் கணிசமான ஆதாயங்களை ஈட்டுவதற்கான ஒரு சுவாரசியமான வழியாகும். ஆனால், நீங்கள் முதலீடு செய்த பணத்தை வளர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகபட்சமாக்க, ஒட்டுமொத்த முதலீட்டுத் தொகுப்பு மேலாண்மை உத்தியானது நீண்ட கால முதலீட்டை மையமாகக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட வேண்டும்.
பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கான 5வது குறிப்பு: ஒரு உத்தியை வரையறுத்துச் செயல்படுத்துங்கள்.
இந்தக் குறிப்பு முந்தையதன் இயல்பான தொடர்ச்சியாகும். உங்களுக்கு நீண்ட கால வருமான இலக்குகள் இருந்தால், அதற்கேற்ற ஒரு உத்தி உங்களுக்குத் தேவை. நிதிச் சந்தைகளில் பத்திரங்கள் ஏராளமாக உள்ளன, தகவல்களும் ஏராளமாகக் கிடைக்கின்றன. ஒரு உத்தி இல்லாமல், உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பை மேம்படுத்தாமல், நீங்கள் உங்கள் நிலைகளையோ அல்லது முதலீடுகளையோ பெருக்கும் அபாயத்தை எதிர்கொள்கிறீர்கள். பத்திரங்களின் வகை, பயன்படுத்தப்படும் பகுப்பாய்வுக் கருவிகள், ஒவ்வொரு நிலை/முதலீட்டிற்குமான வருமான இலக்குகள், எல்லா நேரங்களிலும் பின்பற்றப்பட வேண்டிய பண மேலாண்மை விதிகள், வெளியேறும் சூழ்நிலைகள் போன்றவை அனைத்தும் உங்கள் உத்தியை வடிவமைக்கக்கூடிய கூறுகளாகும்.
பிரான்சிலிருந்து பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கான 6வது குறிப்பு: நீங்கள் இழக்கத் தயாராக இருக்கும் தொகையை விட அதிகமாக ஒருபோதும் முதலீடு செய்யாதீர்கள்.
பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் ஒரு தனிநபர், பொதுவாகத் தனது மூலதனத்தை உருவாக்குவதற்காகத் தனது வருமானம் அல்லது சேமிப்பின் ஒரு பகுதியைத் திரட்டுகிறார். எனவே, மூலதன ஆதாயங்கள் மூலம் இறுதியில் தனது செல்வத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கத்தில், அவர் தனது தற்போதைய செல்வத்திலிருந்து உண்மையான தொகையைப் பயன்படுத்துகிறார். இருப்பினும், பங்குகளில் முதலீடு செய்வது மூலதன இழப்பு ஏற்படும் அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளது. எனவே, நீங்கள் நன்கு தயாராக இருந்தாலும், உங்கள் முதலீட்டின் இலாபம் உறுதியாகத் தெரிந்தாலும் கூட, அதன் இழப்பு தனிப்பட்ட திவால்நிலைக்குக் காரணமாக அமையாத ஒரு தொகையை முதலீடு செய்யப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கான 7வது குறிப்பு: பொறுமையையும் சுயக்கட்டுப்பாட்டையும் கடைப்பிடியுங்கள்.
பிரான்சில் பங்கு முதலீட்டாளர்களின் வெற்றிக்கு பொறுமையும் சுயக்கட்டுப்பாடும் இன்றியமையாதவை. பல்வேறு காரணங்களுக்காக, நிதிச் சந்தைகளில் நீங்கள் ஏமாற்றங்களையும், ஒருவேளை தோல்விகளையும் சந்திப்பீர்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை. அந்தத் தருணங்களில் அமைதியாக இருப்பதும், உங்கள் உணர்ச்சிகள் உங்களை ஆட்கொள்ள விடாமல் இருப்பதும் முக்கியம். இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில் பல வர்த்தகர்கள் அவசரமாக எதிர்வினையாற்றி, அதிக இடர்களை ஏற்க முனைகிறார்கள் அல்லது அதற்கு மாறாக, தங்கள் நிலையைப் பாதுகாத்துக் கொள்கிறார்கள். பங்குச் சந்தை இயங்கு தன்மை கொண்டது; சுயக்கட்டுப்பாடும் பொறுமையும், வெற்றி பெறும் முதலீட்டாளர்களின் சிறுபான்மையினரில் உங்களைச் சேர்க்கும் தேர்வுகளைச் செய்ய உதவுகின்றன.
பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கான 8வது குறிப்பு: உங்கள் தவறுகளிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
சரியான குறிகாட்டிகளைக் கண்டறிதல், உங்கள் உள்ளுணர்வை வளர்த்துக் கொள்ளுதல், சந்தையின் ஒரு பிரிவில் தேர்ச்சி பெறுதல்... இவைதான் ஒரு வெற்றிகரமான முதலீட்டாளரின் பண்புகளாகும், ஆனால் தவறுகள் செய்த பின்னரே இவற்றைப் பெற முடியும். அந்தத் தவறுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம்தான், சராசரிக்கும் அதிகமான அல்லது குறைந்தபட்சம் உங்கள் முந்தைய வெற்றி விகிதங்களை விட அதிகமான வெற்றி விகிதங்களை அடைய உதவும் அறிவையும் திறன்களையும் நீங்கள் பெற முடியும்.
பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கான 9வது குறிப்பு: முதலில் ப்ளூ-சிப் பங்குகளில் முதலீடு செய்யுங்கள்.
உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பை உருவாக்க, முதலில் அதை பெரிய நிறுவனங்களின் பங்குகளைக் கொண்டு உருவாக்க வேண்டும்: அதாவது, அந்தந்தத் துறைகளில் முன்னணியில் இருக்கும் நிறுவனங்கள், பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் போன்றவை. இந்தப் பங்குகள், எதிர்பாராத கடுமையான சரிவைச் சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு, மேலும் நடுத்தர காலத்தில் சீரான வளர்ச்சியைக் கொண்டிருக்கும்.
பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கான 10வது குறிப்பு: உங்கள் முதலீடுகளைப் பல்வகைப்படுத்துங்கள்.
பங்குச் சந்தை முதலீட்டில் தொடக்கநிலையாளர்கள் செய்யும் மிகவும் பொதுவான தவறுகளில் ஒன்று, தங்கள் முதலீடுகள் அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் குவிப்பதாகும். உங்கள் மூலதனம் முழுவதையும் ஒன்று அல்லது இரண்டு அதிக வளர்ச்சி கொண்ட தொழில்நுட்பப் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதை விட, வெவ்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த பல்வேறு நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்வது சிறந்தது. இளம் நிறுவனங்களின் பங்குகள், அதிக வளர்ச்சித் திறன் கொண்ட பங்குகள் அல்லது பங்கு விலையில் கணிசமான ஏற்ற இறக்கம் உள்ள பங்குகளில் முதலீடு செய்வது தடைசெய்யப்பட்டதல்ல; நீங்கள் இந்த வகை நிறுவனங்களில் மட்டுமே முதலீடு செய்யக்கூடாது, அவ்வளவுதான். உங்கள் முதலீடுகளைப் பன்முகப்படுத்த வேண்டும்; பாதுகாப்பான பங்குகள், வெவ்வேறு துறைகள் அல்லது புவியியல் மண்டலங்களைச் சேர்ந்த பங்குகள், மற்றும் பல்வேறு நிதிச் சொத்துக்கள் போன்றவற்றை நோக்கி நகர வேண்டும்.
பிரான்சில் பங்குகளில் எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
€500, €1,000, €2,000, €5,000, €10,000, போன்றவை? பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கான மூலதனத்திற்கு ஒரு நிலையான தொகையை நிர்ணயிப்பது சாத்தியமில்லை. நிச்சயமாக, ஒரு தொகையை நிர்ணயித்து, பின்னர் அந்தத் தொகைக்கு ஏற்றவாறு ஒரு முதலீட்டுத் திட்டத்தை வகுப்பது சாத்தியமே.
பங்குகளில் நீங்கள் எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்க, பல காரணிகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்:
- முதலீட்டாளரின் செல்வம் மற்றும் வருமான நிலை: இயல்பாகவே, நீங்கள் பங்குகளில் முதலீடு செய்யக்கூடிய தொகை உங்கள் செல்வம்/வருமானத்தைப் பொறுத்தது. அது உங்கள் வருமானம் அல்லது செல்வத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதமாகும், அதை உங்களால் முதலீடு செய்ய முடியும்.
- முதலீட்டாளரின் இடர் சுயவிவரம்: வருமானம் சமமாக இருந்தாலும், எல்லா முதலீட்டாளர்களும் ஒரே தொகையைப் பங்குகளில் முதலீடு செய்ய முடிவு செய்ய மாட்டார்கள். பங்குகளில் அல்லது சந்தையில் உள்ள பிற சொத்துக்களில் முதலீடு செய்ய வேண்டிய சேமிப்பின் விகிதம், நீங்கள் இடர் தவிர்ப்பவரா (உங்கள் வருமானத்தின் ஒரு சிறிய பகுதியை பங்குகளில் முதலீடு செய்பவர்) அல்லது இடர் ஏற்பதில் ஆர்வம் உள்ளவரா (அப்படியானால் உங்கள் வருமானத்தின் பெரும்பகுதியை பங்குச் சந்தை சொத்துக்களில் முதலீடு செய்பவர்) என்பதைப் பொறுத்து மாறுபடும்.
- முதலீட்டு உத்தி: உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பை நீங்கள் கட்டமைத்து நிர்வகிக்கத் திட்டமிடும் முறையானது, நீங்கள் பங்குகளில் முதலீடு செய்யப்போகும் தொகையைப் பொறுத்தது. உதாரணமாக, பெரிய சர்வதேச நிறுவனங்களின் பங்குகள் அதிக அலகு விலைகளைக் கொண்டுள்ளன. பல்வகைப்படுத்தல் விதியை மதிப்பது, ஏறக்குறைய ஒரு பெரிய தொடக்க மூலதனத்தைத் திரட்ட உங்களைத் தூண்டும்.
அதிக பட்ஜெட்டுடன் பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி
- பங்குகளின் உரிமையில் நேரடியாக முதலீடு செய்வதைத் தவிர்க்கவும்.
- சிறந்தபட்சமாக, ஒரு PEA-ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- ஆயுள் காப்பீட்டில் யூனிட்-லிங்க்டு ஃபண்டுகளைப் புறக்கணிக்காதீர்கள்.
- பங்குகளின் உரிமையில் நேரடியாக முதலீடு செய்வதைத் தவிர்க்கவும்.
ஒரு பெரிய தொகையுடன் (பத்துகள் அல்லது நூற்றுக்கணக்கான யூரோக்கள்) ஒரு பங்கு முதலீட்டுத் தொகுப்பை நிர்வகிக்கும்போது, உகந்த இலாபம்/ஆபத்து சமநிலையை அடைவதற்காகக் கடின உழைப்பு மற்றும்/அல்லது குறிப்பிடத்தக்க நிர்வாகச் செலவுகள் தேவைப்படும். புகழ்பெற்ற நிறுவனங்களின் (போன்ற) பங்குகளை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் நீங்கள் வைத்திருக்க விரும்பினாலும் கூட... Appleஅவ்வாறு செய்வதற்கு வேறு வழிகளும் உள்ளன. மேலும், ஒரு சாதாரண பங்கு வர்த்தகக் கணக்கின் மூலம் செல்லும்போது, உங்கள் மூலதன ஆதாயங்களுக்கான வரிவிதிப்பு அதிகபட்சமாக இருக்கும்.
- சிறந்தபட்சமாக, ஒரு PEA-ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
உண்மையில், நீங்கள் ஒரு PEA மற்றும் ஒரு PEA-PME இரண்டையும் வைத்திருக்கும்போது, ஒரு தனிநபருக்கான PEA-வின் அதிகபட்ச வரம்பு €225,000 ஆகும், அதே நேரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க வரிச் சலுகைகளையும் பெறலாம். உங்கள் PEA-வில், முதலீட்டு நிதிகள் மற்றும் ETF-களுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள். இந்தத் தீர்வுகள் மிகவும் சுவாரஸ்யமானவை, ஏனெனில் அவை கட்டுப்படியான நிர்வாகச் செலவுகளுடன், மிகவும் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட முதலீட்டுத் தொகுப்பைக் கொண்டிருக்க உங்களை அனுமதிக்கின்றன. மேலும், முந்தைய ஆண்டுகளில் அடையப்பட்ட செயல்திறன்களின் அடிப்படையிலோ அல்லது நீங்கள் பெறக்கூடிய கூடுதல் வரிச் சலுகைகளின் அடிப்படையிலோ, முதலீடு செய்வதற்கான நிதியைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு உள்ளது.
- ஆயுள் காப்பீட்டில் யூனிட்-லிங்க்டு ஃபண்டுகளைப் புறக்கணிக்காதீர்கள்.
காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் கணிசமான மூலதனத்துடன் ஒரு நல்ல முதலீட்டுத் தீர்வையும் வழங்குகின்றன. முதலீட்டாளர்களின் சுயவிவரங்கள் எதுவாக இருந்தாலும், குறிப்பாக உத்தரவாத-வருமான முதலீடுகள் மற்றும் யூனிட்-இணைக்கப்பட்ட (கணக்கு அலகுகள்) முதலீடுகளின் கலவையின் மூலம், அவை உகந்த இடர் மேலாண்மையை அனுமதிக்கின்றன. இந்த யூனிட்-இணைக்கப்பட்ட நிதிகள் அதிக இடர் நிறைந்த, எனவே அதிக இலாபகரமான முதலீடுகளை அனுமதிக்கின்றன.
பிரான்சில் குறைந்த பணத்துடன் முதலீட்டைத் தொடங்குவது எப்படி
குறைந்த முதலீட்டில் பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்ய, நிர்வாகக் கட்டணங்களைக் குறைப்பதோடு, இடரைக் குறைக்கத் தேவையான பல்வகைப்படுத்தலையும் அனுமதிக்கும் முதலீட்டுத் திட்டங்களை நீங்கள் கண்டறிய வேண்டும்.
குறைந்த தொகையைக் கொண்டு பங்குகளில் சிறப்பாக முதலீடு செய்வதற்குப் பின்பற்ற வேண்டிய சில குறிப்புகள் இதோ:
- தரகரைத் தேர்ந்தெடுப்பது மற்றும் முதலீடு செய்ய வேண்டிய சொத்துக்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது: உங்கள் தரகரைச் சரியாகத் தேர்ந்தெடுப்பதும், முதலீடு செய்வதற்கான பங்குச் சந்தைப் பிரிவைத் தேர்ந்தெடுப்பதும் முக்கியமானதாகும். உதாரணமாக, சில தரகர்கள் முழுப் பங்குகள் மற்றும் பிற பங்குச் சந்தை சொத்துக்களுடன் சேர்த்து, பின்னப் பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் வாய்ப்பையும் வழங்குகிறார்கள். பின்னப் பங்குகள், குறைந்த மூலதனத்துடன் உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பைப் பன்முகப்படுத்த உங்களுக்கு உதவும்.
- குறியீட்டு நிதிகள் (ETFகள்): இந்த முதலீட்டு வழிகள், கவர்ச்சிகரமான வருமான நிலைகளை அடைய உங்களுக்கு உதவும். கடந்த ஆண்டுகளுடன் அவற்றின் செயல்பாடுகளை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதும் சாத்தியமாகும். இந்த நிதிகள், பங்கு முதலீட்டாளரின் நிர்வாகச் செலவுகளைக் குறைக்கவும் உதவுகின்றன.
- முற்போக்கான முதலீடு: பங்குச் சந்தைக்காக அதிக அளவு சேமிப்பை ஒதுக்குவதில் உங்களுக்குச் சிரமங்கள் இருந்தால், இந்தத் தீர்வு மிகவும் உகந்ததாகும். பங்குச் சந்தை முதலீட்டிற்கு ஒதுக்குவதற்காக, உங்கள் வருமானத்திலிருந்து சிறிய, வழக்கமான தொகைகளை எடுக்க அனுமதிக்கும் தீர்வுகள் உள்ளன. இந்தத் தொகைகளை உங்கள் ஆயுள் காப்பீட்டில் உள்ள யூனிட்-லிங்க்டு ஃபண்டுகளுக்கு (assurance vie) நிதியளிக்கலாம் அல்லது முதலீட்டு நிறுவனங்களுக்குச் செலுத்தலாம்.
பிரான்சில் பங்குகளில் எப்போது முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
நீங்கள் பிரான்சில் எந்த நேரத்திலும் பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம். நாம் முன்பு பார்த்தது போல, பங்குச் சந்தை மிகவும் ஆற்றல்மிக்க ஒரு சந்தையாகும். அது முதலீட்டாளர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட எப்போதும் வாய்ப்புகளால் நிரம்பி வழிகிறது. இந்த முதலீட்டாளர்கள் நீண்ட கால உத்திகளை வகுத்து அவற்றைச் செயல்படுத்துகிறார்கள். அந்தக் கட்டமைப்பிற்கு வெளியே, பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கு என்று ஒரு குறிப்பிட்ட தருணம் இல்லை. பங்குகளில் முதலீடு செய்வது என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்தில் தொடர்ச்சியான பரிவர்த்தனைகள் மூலம் மூலதனத்தைத் திரட்டுவது மட்டுமல்ல. பங்குகளின் நல்ல நீண்ட காலச் செயல்திறனிலிருந்து பயனடையும் அதே வேளையில், முதலீட்டுத் தொகுப்பு படிப்படியாக உருவாக்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், பங்குகளில் எப்போது முதலீடு செய்வது என்பதைத் தீர்மானிக்க, பின்வரும் விதிகளைக் கருத்தில் கொள்ளலாம்:
- ஒரு பத்திரத்தை வாங்குவதற்கான உகந்த தருணத்தைக் கண்டறியுங்கள்அடிப்படை மற்றும் தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வின் மூலம், ஒரு பங்கினை வாங்குவதற்கான சிறந்த தருணத்தை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம். அந்தப் பங்கு அதன் உண்மையான மதிப்பை விடக் குறைவாக மதிப்பிடப்பட்டிருக்கும் தருணமே அதுவாகும்; அதாவது, அதன் உள்ளார்ந்த மதிப்பு தற்போதைய விலையில் முழுமையாகப் பிரதிபலிக்காத தருணமாகும்.
- பங்குச் சந்தை திறந்திருக்கும் நேரத்தில் முதலீடு செய்யுங்கள்: 24 மணி நேரமும் முதலீடு செய்வது சாத்தியமே, ஏனெனில் உலக அளவில் எப்போதும் ஒரு நிதிச் சந்தை இயங்கிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஆனாலும், ஒவ்வொரு நிதிச் சந்தையும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு, தொடக்க மற்றும் முடிவு நேரங்களுடன் தினசரி செயல்படுகிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும்.
பிரான்சில் உள்ள உலகப் பங்குச் சந்தைகளின் தொடக்க நேரம் என்ன?
- யூரோநெக்ஸ்ட் பாரிஸ் – பாரிஸ் பங்குச் சந்தை: காலை 8 மணி முதல் மாலை 4:30 மணி வரை
- டோக்கியோ பங்குச் சந்தை: மாலை 4 மணி முதல் 6 மணி வரை, பின்னர் இரவு 8 மணி முதல் 10 மணி வரை
- LSE – லண்டன் பங்குச் சந்தை: காலை 8 மணி முதல் மாலை 4:30 மணி வரை
- ஹாங்காங் பங்குச் சந்தை: அதிகாலை 1:30 மணி முதல் காலை 8 மணி வரை
- நாஸ்டாக் மற்றும் என்.ஒய்.எஸ்.இ – நியூயார்க் பங்குச் சந்தைகள்: பிற்பகல் 2:30 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை.
- பம்பாய் பங்குச் சந்தை: அதிகாலை 3:45 மணி முதல் காலை 10 மணி வரை
பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாமா?
ஆம், ஒரு சரிவிற்குப் பிறகோ அல்லது பொருளாதார மந்தநிலைக் காலத்தின் தொடக்கத்திலோ முதலீடு செய்வது சாத்தியம்தான். ஆனால், நல்ல பலன்களைப் பெற இந்த முயற்சிக்கு நிதிப் பகுப்பாய்வில் குறைந்தபட்சத் திறன் தேவைப்படுகிறது. ஒரு கொள்கையாக, குறைந்த நுழைவுப் புள்ளி ஒரு முதலீட்டின் சாத்தியமான இலாபத்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது, மேலும் நெருக்கடி காலங்களில் பங்குச் சந்தையின் மதிப்பு வீழ்ச்சியடைகிறது. ஆனால், எந்தெந்தச் சூழ்நிலைகளில் எதிர்கால மூலதன ஆதாயத்தை அடைய முடியும் என்பதை உங்களால் அடையாளம் காண முடிந்திருக்க வேண்டும்.
நெருக்கடி அல்லது பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி
- நீண்ட காலத்திற்கு வைத்திருக்கத் தயாராக இருங்கள்: நெருக்கடி காலங்களில் பெரும் தள்ளுபடியைச் சந்தித்த பங்குகளை வாங்குவது சாத்தியமே. ஆனால், அவை எப்போது மீண்டு வரும் என்பதைத் துல்லியமாக அறிவது கடினம்; வாங்கிய பங்குகள் மீண்டும் நேரடியாக உயருமா என்பதைக் கூட அறிவது கடினம். ஒரு நெருக்கடிக் காலத்தில் முதலீடு செய்யப்படும் தொகையானது, முதலீட்டாளர் அதை குறைந்தபட்சம் நடுத்தரக் காலத்திற்காவது முடக்கி வைத்திருப்பதைத் தாங்கிக்கொள்ளும் வகையில் இருக்க வேண்டும்.
- பொருட்களைத் தேர்ந்தெடுத்து வாங்குங்கள்: சந்தைச் சுழற்சிக்குள், ஒரு சரிவுக்குப் பிறகு வாங்க வேண்டிய பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது மிகவும் முக்கியமானது. நெருக்கடி முடிந்தவுடன் அந்தப் பங்கு மீண்டு எழுவதற்கு அதன் குணாதிசயங்கள் உதவுமா என்பதை நீங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக, அவை சந்தை உணர்வால் மட்டுமே பாதிக்கப்படும் அதிக மதிப்புள்ள பங்குகளாக இருக்கலாம். மேலும், நெருக்கடி காலங்களில் அல்லது அதற்குப் பிறகு, அந்த நெருக்கடியின் பொருளாதாரக் காரணிகளுடன் நேரடியாகத் தொடர்புடைய பங்குகளை வாங்கலாம்; ஆனால், அந்தப் பங்கு ஒரு சுழற்சித் துறையைச் சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும். ஆனால், அந்தப் பங்கின் அடிப்படைக் கூறுகள் நெருக்கடியால் கேள்விக்குள்ளாக்கப்படவில்லை என்பதை நீங்கள் எப்போதும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
சந்தைகள் உச்சத்தில் இருக்கும்போது பிரான்ஸ் பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாமா?
ஆம், உறுதியான நிதிப் பகுப்பாய்வுகளின் அடிப்படையில். ஒரு வகையில், சந்தைகள் உச்சத்தில் இருக்கும்போது பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் அணுகுமுறையானது, நெருக்கடிக் காலங்களைப் போன்றதே ஆகும்: வரவிருக்கும் தவிர்க்க முடியாத போக்கு மாற்றத்திலிருந்து அதிகபட்ச லாபத்தைப் பெறுவதற்குத் தயாராவதற்காக, நிதானத்தையும் ஆழமான பகுப்பாய்வுகளையும் கடைப்பிடிப்பது. உண்மையில், ஒரு கட்டமைப்புச் சுழற்சியில், "குமிழிகள்" (பங்குச் சந்தை ஏற்றத்தின் காலகட்டங்கள்) பெரும்பாலும் சரிவுகளுக்கு முன்னதாகவே ஏற்படுகின்றன.
சந்தைகள் உச்சத்தில் இருக்கும்போது பிரெஞ்சு பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்வது எப்படி
- முதலீடு செய்வதற்கு சாத்தியமுள்ள நிறுவனங்கள் குறித்து ஆழமான நிதிப் பகுப்பாய்வை மேற்கொள்ளுங்கள்: அதிக மதிப்புள்ள, ஆனால் மிக அதிக கடன் விகிதத்தைக் கொண்ட ஒரு பங்கு, கூடுதல் அபாயங்களைக் கொண்டுள்ளது. நீங்கள் இந்த வகை நிறுவனத்தைத் தவிர்க்க வேண்டும், ஏனெனில் சந்தைப் போக்கில் மாற்றம் ஏற்படும் பட்சத்தில், மற்ற நிறுவனங்களை விட இவை அதிகமாகப் பாதிக்கப்படும்.
- நிறுவனங்களின் வணிக மாதிரிகளை நன்கு பகுப்பாய்வு செய்யுங்கள்சந்தை ஏற்றத்தின் காலங்களில், வணிக மாதிரி ஒரு தீர்மானிக்கும் அளவுகோலாக அமையலாம். மிகவும் புதிய அல்லது புரட்சிகரமான, குறிப்பாகப் பங்குச் சந்தையில் புதிதாகப் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களைத் தவிர்த்து, நிரூபிக்கப்பட்ட வணிக மாதிரிகளைக் கொண்ட நிறுவனங்களையே தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
- உங்கள் மூலதன ஆதாயங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்சந்தைகள் ஏற்றத்தில் இருக்கும்போது எடுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான நடவடிக்கை இது. அப்போது உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பில், அதிக மூலதன ஆதாய சாத்தியக்கூறுகள் கொண்ட பல பங்குகள் இருக்கும். உங்கள் நஷ்டத்தடுப்பு நிலைகளை உயர்த்துவது, சந்தைப் போக்கில் ஒரு தலைகீழ் மாற்றம் ஏற்படும் பட்சத்தில், நீங்கள் சந்தையிலிருந்து விரைவாக வெளியேறி உங்கள் ஆதாயங்களைப் பணமாக்கிக் கொள்வதை உறுதி செய்யும்.
- நிதிகளில் முதலீடு செய்யுங்கள்உதாரணமாக, பங்குத் தரகர் மூலம் நீங்கள் நிதிகளில், குறிப்பாக புகழ்பெற்ற ETF-களில், தொடர்ந்து முதலீடு செய்யலாம். சந்தையின் ஏற்றப் போக்கு நீடித்தால், முக்கியப் பங்குகளின் செயல்பாடுகளிலிருந்து எளிதாக லாபம் ஈட்ட இது உங்களுக்கு உதவும்.
பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாமா?
ஆம், நீங்கள் முதலீடு செய்ய வேண்டும், அதற்குக் பல காரணங்கள் உள்ளன. புதிய கொரோனா வைரஸ் தொடர்பான சுகாதார நெருக்கடியிலிருந்து வெளியேறுவதை எதிர்பார்ப்பது நியாயமானதே. அவ்வாறு நடந்தால், பல நாடுகளில் வளர்ச்சியும் நுகர்வும் தொடர்ந்து மேம்படும். பணவியல் கொள்கை ரீதியாக ஊக்கத்தொகைகளை வழங்குவதன் மூலம் பணவியல் அதிகாரிகள் இந்த முன்னேற்றத்திற்குத் துணைபுரியலாம். பொதுவாக, மீட்சிக் கட்டங்கள் நடுத்தர காலத்தில் பங்கு மதிப்புகளில் ஒப்பீட்டு ரீதியாக வலுவான அதிகரிப்புகளால் குறிக்கப்படுகின்றன. எனவே, உங்களை நிலைநிறுத்திக் கொண்டு, இந்த ஏற்ற அலையைப் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கான சிறந்த தருணம் இது என்பதில் சந்தேகமில்லை.
பிரான்சின் பங்குச் சந்தையில் எதில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
- ஆடம்பரத் துறையின் பங்குகள் ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக, ஒவ்வொரு நிதி நெருக்கடியையும் தாங்கி, இந்தத் துறை தொடர்ந்து வளர்ந்து வருகிறது. ஆடம்பரப் பொருட்கள் புதிய சந்தைகளைத் தொடர்ந்து கைப்பற்றி வருவதால், இந்த நிலை இனியும் தொடரும்.
- பண்டங்களில் முதலீடு செய்தல் நாம் தற்போது சந்தித்து வருவதைப் போன்ற பணவீக்கக் காலங்களில், பெரும்பாலான அடிப்படை வளங்களைப் போலவே, பண்டங்கள் துறையின் கையிருப்புகளும் மேல்நோக்கி நகர்கின்றன.
- சுகாதாரத் துறையின் பங்குகள் பொருளாதாரச் சூழலால் மிகக் குறைவாகப் பாதிக்கப்படும் துறைகளில் இந்தத் துறையும் ஒன்றாகும். ஆனால், தற்போதைய சுகாதார நெருக்கடிச் சூழலில், பெருந்தொற்றுக்கு எதிரான போராட்டத்துடன் தொடர்புடைய பொருட்களுக்கான தேவை அதிகரித்து வருவதால், சுகாதாரத் துறையின் பெரிய நிறுவனங்களின் பங்குகள் தொடர்ந்து உயரும்.
- தொழில்நுட்ப பங்குகள் ஆடம்பரத்தைப் போலவே, தொழில்நுட்பமும் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நிரந்தர வளர்ச்சியில் இருக்கும் ஒரு துறையாகும். மேலும், சுகாதாரத்தைப் போலவே, சில செயல்முறைகள் மற்றும் வணிகங்களின் டிஜிட்டல்மயமாக்கலை இன்னும் முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டியதன் அவசியத்தால், இது தற்போதைய நெருக்கடியிலிருந்து பயனடைகிறது. எனவே, நீங்கள் தேடுகிறீர்கள் என்றால்... எதில் முதலீடு செய்வது?பங்குச் சந்தை முதலீட்டாளர்களுக்கு தொழில்நுட்பத் துறை மிகவும் கவர்ச்சிகரமான துறையாகும் என்று குறிப்பிடுகிறார்.
- பத்திரங்கள் கோவிட்-19-இன் பல்வேறு திரிபுகள் தோன்றுவது இன்னும் கவலைக்குரிய விஷயமாக இருந்தாலும், நாம் சுகாதார அபாயம் குறைந்து வரும் ஒரு கட்டத்தில் இருக்கிறோம் என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாகத் தெரிகிறது. நெருக்கடியிலிருந்து வெளியேறும் செயல்முறை தொடங்கியுள்ள நிலையில், பத்திரங்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள் மேலும் கவர்ச்சிகரமானதாக மாறும் வகையில், பொருளாதாரக் கொள்கையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
நீங்கள் இல்லாதபோது உங்கள் பங்கு முதலீட்டுத் தொகுப்பை எவ்வாறு பாதுகாப்பது?
- உங்கள் முதலீடுகளை பல்வகைப்படுத்துங்கள்இடர்களை நிர்வகிப்பதற்கும் உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பைப் பாதுகாப்பதற்கும் இதுவே மிகவும் பயனுள்ள வழியாகும். இதன் பொருள், கைவசம் உள்ள பத்திரங்களின் வகைகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பது அல்லது ஒரே வகையான பத்திரத்தின் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பது ஆகும். எனவே, உதாரணமாக, பிரான்சில் உள்ள பல்வேறு செயல்பாட்டுத் துறைகள் மற்றும் வெவ்வேறு புவியியல் மண்டலங்களைச் சேர்ந்த பங்குகளில் ஒருவர் முதலீடு செய்யலாம்.
- அபாயகரமான பத்திரங்களைக் கைவிடுங்கள்உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பில் உள்ள ஊக வணிகப் பத்திரங்களையும், குறுகிய காலத்தில் சரிவுப் போக்கிற்கு உள்ளாகும் அபாயத்தில் உள்ள பங்குகளையும் விற்று பணமாக்கலாம்.
- நிறுத்த நிலைகளை அமைக்கவும்இந்த நடவடிக்கை, நீங்கள் இல்லாத நேரத்தில் சந்தையில் ஏற்படக்கூடிய பாதகமான மாற்றங்களிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள உதவும். உங்கள் தரகர் வழங்கும் வாய்ப்புகளைப் பொறுத்து, உங்களின் சில முதலீட்டு நிலைகளில் 'ஸ்டாப் லாஸ்' அல்லது 'டிரெய்லிங் ஸ்டாப்' வரம்புகளை உங்களால் குறிப்பிட முடியும். சொத்தின் விலை அந்த வரம்பை எட்டினால், உங்கள் முதலீட்டு நிலை தானாகவே மூடப்பட்டுவிடும் (நீங்கள் தானாகவே முதலீட்டிலிருந்து வெளியேறிவிடுவீர்கள்), இது உங்களுக்கு ஏற்படும் பெரும் இழப்புகளைத் தவிர்க்கிறது.
- ஹெட்ஜிங் டெரிவேட்டிவ்களில் முதலீடு செய்யுங்கள்ஹெட்ஜிங் டெரிவேட்டிவ்களை வாங்குவதும் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவைப் பாதுகாப்பதற்கான ஒரு நல்ல வழியாகும். உதாரணமாக, ஒரு CFD ஆனது, உங்கள் அடிப்படைச் சொத்தைப் பொறுத்தவரை விலையின் மாறுபாடு உங்களுக்குப் பாதகமாக அமைந்தாலும் கூட, அந்த மாறுபாட்டிலிருந்து நீங்கள் பயனடைய அனுமதிக்கும்.
கோவிட்-19 காலகட்டத்தில் பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி
- அமைதியாக இருங்கள், பீதியைத் தவிர்க்கவும்: தற்போதைய நெருக்கடியானது அதன் எதிர்பாராத, முன்னெப்போதும் இல்லாத, வன்முறையான மற்றும் உலகளாவிய தன்மையால் வகைப்படுத்தப்பட்டது. எனவே, அது இயல்பாகவே பல பீதி அலைகளைத் தூண்டியது. மோசமான நிலை முடிந்துவிட்டது போல் தோன்றினாலும், சந்தைகள் மிகவும் எச்சரிக்கையாகவே இருக்கின்றன, மேலும் ஒரு சிறு தகவல் கூட அளவுக்கு மீறிய எதிர்வினைகளைத் தூண்டக்கூடும். அமைதியாக இருப்பதன் மூலம், சிறந்த ஆர்பிட்ரேஜ் முடிவுகளை எடுப்பதற்கான வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கும்.
- செய்திகளைத் தொடர்ந்து கவனியுங்கள்: சுகாதார நெருக்கடியின் இந்தக் கட்டத்தில், தகவல்களைக் கண்காணிப்பது மிகவும் இன்றியமையாதது. கோவிட்-19 நெருக்கடியின் உலகளாவிய தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, சந்தைகள் செய்திகளுக்கு மிகவும் உணர்திறன் கொண்டவையாக இருக்கின்றன. தகவல்களைப் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும், உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பில் அது ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கத்தைக் கணிப்பதற்கும், உங்களால் முடிந்தவரை விரைவாகத் தகவல்களைப் பெற முடிய வேண்டும். சந்தையின் சார்புநிலை ஏற்ற இறக்கத்தைப் பயன்படுத்தி இலாபகரமான வர்த்தகங்களை மேற்கொள்ள விரும்பும் குறுகிய கால வர்த்தகர்களுக்கும் இந்தக் கண்காணிப்பு அவசியமாகும்.
- நீண்ட கால உத்திகளில் உங்கள் நிலைகளை வலுப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்: ETF-கள் அல்லது குறியீடுகள் போன்ற செயற்கைப் பத்திரங்கள் பெரும்பாலும் நீண்ட காலத்திற்கு வைத்திருக்கப்படுகின்றன. தற்போதைய நெருக்கடி, இந்தக் குறியீடுகளில் சிலவற்றைக் கணிசமாகக் கீழே இழுத்துள்ளது. மீட்சிக்காகக் காத்திருக்கும் வேளையில், இந்தப் பிரிவில் பங்குகளை வாங்குவது சாத்தியமாகும்.
பிரான்சின் பங்குச் சந்தையில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
- பொருளாதாரத்திற்கு ஆதரவளிக்கவும்: ஒரு பங்கினை வாங்கும் முதலீட்டாளர், அதனை வெளியிடும் நிறுவனத்திற்கு கூடுதல் நிதியை வழங்குகிறார். இந்த நிதி, பல்வேறு முதலீட்டு வடிவங்கள் மூலம் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்குப் பயனுள்ளதாக அமையலாம். எனவே, பங்குகளில் முதலீடு செய்வது என்பது, நீங்கள் விரும்பும் பொருளாதாரத் துறைகளின் வளர்ச்சிக்கு ஆதரவளிக்கும் ஒரு வழியாகும்.
- உங்கள் சொத்துக்களை/முதலீடுகளைப் பல்வகைப்படுத்துங்கள்: பங்குச் சந்தை முதலீடுகள் உங்கள் செல்வத்தின் சொத்துக்களைப் பன்முகப்படுத்த ஒரு வாய்ப்பையும் வழங்குகின்றன. உதாரணமாக, நீங்கள் ஏற்கனவே அசையாச் சொத்துக்களில் முதலீடு செய்திருந்தால், பங்குகளை வாங்குவது, எளிதில் பணமாக்கக்கூடிய சொத்தின் நன்மையுடன், உங்கள் முதலீடுகளை நன்கு பன்முகப்படுத்த அனுமதிக்கிறது.
- உங்கள் வாழ்க்கை திட்டங்களுக்கு நிதி திரட்டுங்கள்: தனிப்பட்ட திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கு கணிசமான மூலதனத்தைத் திரட்ட வேண்டியுள்ளது, ஆனால் உங்கள் மாத வருமானம் எப்போதும் அதற்குப் போதுமானதாக இருப்பதில்லை. உங்கள் சேமிப்பின் ஒரு பகுதியை பங்குகளில் முதலீடு செய்வது, அதன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய மூலதன ஆதாயங்களைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள ஒரு சிறந்த வழியாகும்.
- கவர்ச்சிகரமான வருமானங்களிலிருந்து பயனடையுங்கள்: நிதி நிறுவனங்கள் வழங்கும் முதலீடுகளில், வங்கி முதலீடுகள் குடும்பச் சேமிப்பில் இன்னமும் ஒரு முக்கிய இடத்தைப் பிடித்துள்ளன. ஆனால், வட்டி விகிதங்களின் வீழ்ச்சி இந்த வாய்ப்புகளை மேலும் மேலும் கவர்ச்சியற்றதாக ஆக்குகிறது. உங்கள் முதலீடுகளில் இருந்து அதிக கவர்ச்சிகரமான வருமானத்தைப் பெறுவதற்கான ஒரு வழியாகப் பங்குகளில் முதலீடு செய்வது அமைகிறது.
- ஓய்வுக்காலத்திற்குத் தயாராகுங்கள்: நிதி ரீதியாக ஓய்வு என்பது ஒரு நுட்பமான தருணம். வருமானம் இல்லாத நிலையில், வாழ்க்கைத்தரம் கணிசமாகக் குறையக்கூடும். உங்கள் பங்களிப்பு ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை அல்லது உங்கள் திட்டம் எதுவாக இருந்தாலும், ஒரு துணை நிதியைக் கொண்டிருப்பது எப்போதும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் உள்ள யூனிட்-லிங்க்டு ஃபண்டுகள், அல்லது ஃபண்டுகள் மற்றும் பங்குகளில் செய்யப்படும் முதலீடுகள் ஆகியவை உங்கள் ஓய்வுக்காலத்திற்குத் தயாராவதற்கும், அந்த ஓய்வு நேரத்தில் கூடுதல் வருமானத்தின் மூலம் பயனடைவதற்கும் ஆன வழிகளாகும்.
பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்ய சிறந்த நேரம் எது?
- பங்கின் P/E விகிதம் குறைவாக இருக்கும்போது: நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கைக் குறிவைக்கிறீர்கள் என்றால், அதன் விலை-வருவாய் விகிதம் (P/E) குறைவாக இருக்கும்போது அதை வாங்குவதே சிறந்த தருணம். விலை-வருவாய் விகிதம் (PER) என்பது ஒரு பங்கின் விலைக்கும் அதன் வருவாய்க்கும் உள்ள விகிதமாகும். இந்த விகிதம் எவ்வளவு குறைவாக இருக்கிறதோ, மூலதன ஆதாயங்களைப் பொறுத்தவரை அந்தப் பங்கை வாங்குவது அவ்வளவு லாபகரமானதாக இருக்கும்.
- சந்தை மந்தமாக இருக்கும்போது: நீங்கள் ஊக வணிகர் இல்லையென்றால், சந்தை ஒப்பீட்டளவில் குறைவாக இருக்கும்போது பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்வது சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். CAC 40 அல்லது FTSE போன்ற குறியீடுகள் அத்தகைய தருணங்களைக் கண்டறிய உங்களுக்கு உதவும். இந்தக் குறியீடுகளின் வரலாற்றுப் போக்கைக் கவனிப்பதன் மூலம், உங்களால் ஒரு ஒருங்கிணைப்புச் சுழற்சியைக் கண்டறிந்து, ஏற்றக் கட்டங்களின் தொடக்கத்தில் உங்களை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள முடியும்.
- விலை ஏற்ற இறக்கம் குறைவாக உள்ள காலகட்டங்களில்: அதிக ஏற்ற இறக்கங்கள் உள்ள காலகட்டங்களில் பிரான்ஸ் பங்குகளில் முதலீடு செய்யாமல் இருப்பது நல்லது. அத்தகைய காலகட்டத்தில் பொருத்தமான பகுப்பாய்வுகளை மேற்கொள்வது மிகவும் கடினமாக இருக்கும்.
- உங்களுக்கு நிலையான நிதி நிலைமை இருக்கும்போது: உங்கள் நிதி நிலைமை நிலையாக இருக்கும்போதும், உங்களிடம் சீரான சேமிப்பும், நடுத்தரக் காலத்திற்கு உறுதியான வருமானமும் இருக்கும்போதும் பங்குகளில் முதலீடு செய்வது சிறந்தது. இல்லையெனில், பகுத்தறிவற்ற முடிவுகளை எடுப்பதற்கான அபாயங்கள் அதிகமாக இருக்கும்.
பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்யும்போது PEA அல்லது CTO-ஐப் பயன்படுத்த வேண்டுமா?
இரண்டு விருப்பங்களுக்கும் அதனதன் நன்மைகள் உள்ளன; இந்த முடிவு முதலீட்டாளரின் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நலன்களைப் பொறுத்தது. பெரிய தொகைகளை முதலீடு செய்ய விரும்புபவர்களுக்கும், தங்கள் மூலதன ஆதாயங்கள் மீதான வரிவிதிப்பின் தாக்கத்தைக் குறைக்க அக்கறை கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் PEA மிகவும் பொருத்தமானது. சாதாரண பங்கு வர்த்தகக் கணக்கு (CTO), ஐரோப்பாவிற்கு வெளியே இருந்து பத்திரங்களையும் பங்குகளையும் பெறும் நன்மையைக் கொண்டுள்ளது; எனவே, நீங்கள் அதில் பெரிய அமெரிக்க பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் பங்குகளை அல்லது உயர்தர அடிப்படைகளைக் கொண்ட பிற கண்டங்களின் பங்குகளை முதலீடு செய்யலாம்.
பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்தல்: பங்குக்கும் பத்திரத்திற்கும் என்ன வேறுபாடு?
இந்தப் பங்கு, பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட ஒரு நிதிப் பத்திரமாகும். அதன் பண்புகள் பின்வருமாறு:
- இது ஒரு நிறுவனத்தால் வெளியிடப்படுகிறது, மேலும் இது அந்நிறுவனத்தின் பங்கு மூலதனத்தின் ஒரு பங்கைக் குறிக்கிறது.
- ஒரு பங்கு, அதை வெளியிட்ட நிறுவனத்தை மேற்பார்வையிடுவதற்கும் அதன் நிர்வாகத்தில் பங்கேற்பதற்குமான உரிமையை வழங்குகிறது.
- இது, அரையாண்டுக்கு ஒருமுறை அல்லது ஆண்டுதோறும் விநியோகிக்கப்படும் ஈவுத்தொகை எனப்படும் மாறக்கூடிய வருமானத்திற்கான உரிமையை வழங்குகிறது. ஈவுத்தொகையின் அளவு, நிறுவனத்தின் முடிவுகளையும், இயக்குநர் குழுவால் தீர்மானிக்கப்படும் விநியோகத்தையும் சார்ந்துள்ளது.
- ஒரு பங்கிற்கு காலவரம்பு இல்லை. அதனை வெளியிடும் நிறுவனம் இருக்கும் வரை அதுவும் இருக்கும்.
இந்தப் பத்திரமும் ஒரு பட்டியலிடப்பட்ட நிதிப் பத்திரமாகும், ஆனால் அது பின்வரும் வேறுபட்ட பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது:
- இது ஒரு நிறுவனம் அல்லது அரசால் வெளியிடப்பட்டு, ஒரு கடனைக் குறிக்கிறது.
- இந்தப் பத்திரம், அதனை வெளியிடும் நிறுவனத்தின் நிர்வாகம் தொடர்பான எந்த உரிமையையும் அளிக்காது.
- பத்திரத்திலிருந்து முதலீட்டாளர் பெறும் வருமானம், பத்திரம் வெளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்தே நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. அது, பத்திரத்தின் முகமதிப்பை வட்டியுடன் சேர்த்துத் தவறாமல் திருப்பிச் செலுத்துவதாகும்.
- இந்தப் பத்திரத்திற்கு வரையறுக்கப்பட்ட கால அளவு உள்ளது.
ஆரம்பநிலையாளர்களுக்கான பங்கு முதலீடு செய்வது எப்படி
பங்குச் சந்தை முதலீட்டில் தொடக்கநிலையாளர்கள் அல்லது அதைப் பற்றி அதிகம் அறியாதவர்களுக்கு, முன்கூட்டியே பயிற்சி பெறுவது அவசியமாகும். பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் திட்டம் உங்களிடம் இருந்து, அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை நீங்கள் இன்னும் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால், இந்தக் கட்டுரையை முழுமையாகப் படிப்பதன் மூலம் நீங்கள் தொடங்கலாம். பின்னர், பங்குச் சந்தை முதலீடு குறித்த எங்களின் மற்ற வழிகாட்டிகளைப் பார்க்கலாம் அல்லது ஒரு குறுகிய காலப் படிப்பைப் பின்பற்றலாம். அதன்பிறகு, நீங்கள் ஒரு டெமோ கணக்கிலிருந்து தொடங்கி, உங்கள் அறிவையும் திறன்களையும் மேம்படுத்திக்கொண்டே படிப்படியாக முதலீடு செய்யத் தொடங்கலாம்.
பிரான்சில் பங்குச் சந்தை முதலீடு மூலம் எவ்வளவு சம்பாதிக்க முடியும்?
- முதலீடு செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் நிதிக் கருவிகளைப் பொறுத்து வருமானத்தில் வேறுபாடுகள் உள்ளன. பங்குகளை வர்த்தகம் செய்வதன் மூலம் நேரடியாகப் பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்வது, தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர்களுக்கு ஓரளவு நிலையற்ற வருமானத்தை வழங்குகிறது.
- மறுபுறம், காப்பீட்டு ஒப்பந்தங்கள் அல்லது பங்கு நிதிகள் மூலம், ஒவ்வொரு ஆண்டும் நீங்கள் எவ்வளவு சம்பாதிக்க முடியும் என்பது குறித்த மிகவும் துல்லியமான ஒரு கருத்தைப் பெறலாம். உதாரணமாக, ஜூபிடர் டைனமிக் பாண்ட் ஃபண்டின் 5 ஆண்டு செயல்திறன் சுமார் 10% ஆகும்.
- சில சந்தைகளில் பங்குகளின் சராசரி ஆண்டு வருமானத்தை சில புள்ளிவிவரங்கள் வழங்க முடிந்தாலும் (அமெரிக்க S&P 500 கடந்த 100 ஆண்டுகளில் சராசரியாக ஆண்டுக்கு 8% முதல் 11% வரை வழங்குகிறது), திட்ட விலக்கம் மிக அதிகமாகவே உள்ளது. எனவே, அடுத்த ஆண்டு அந்தக் குறியீட்டில் முதலீடு செய்த ஒருவர் 26% லாபம் ஈட்டவோ அல்லது 14% நஷ்டம் அடையவோ அதிக வாய்ப்புள்ளது.
- எனவே, பங்குச் சந்தை முதலீட்டின் வருமானம் என்பது, ஆண்டுகள், முதலீட்டாளரின் திறன்கள் அல்லது பயன்படுத்தப்படும் முதலீட்டு வழிமுறை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து அமைகிறது.
- மேலும், பங்குச் சந்தை உங்களுக்கு ஈட்டித் தரக்கூடிய வருமானம், நீங்கள் முதலீடு செய்த தொகையையும் உங்கள் நிதி முதலீட்டின் தரத்தையும் பொறுத்தது.
- வாரன் பஃபெட் போன்ற புகழ்பெற்ற நிகழ்வுகளில் நாம் காண்பது போல, சிறந்த நீண்ட கால உத்திகளைச் செயல்படுத்தும் உங்கள் திறனும், சந்தைகளின் போக்குகளைக் கணிக்கும் திறனும்தான் உங்கள் மூலதன ஆதாயங்களின் அளவைத் தீர்மானிக்கின்றன.
பிரான்சில் பங்குகளில் அபாயங்களைக் குறைத்து எளிதாக முதலீடு செய்வது எப்படி
- ஒரு நல்ல வரி உறையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: தகவல்களைத் தெரிந்துகொண்டு, உங்களுக்குப் பொருத்தமான திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள். PEA, CTO போன்றவற்றுடன் உங்களை மட்டுப்படுத்திக் கொள்ளாதீர்கள்; தரகர்களுடனான முதலீட்டுக் கணக்குகள் என்ற மிகவும் நெகிழ்வான மற்றும் சாதகமான தேர்வையும் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.
- கட்டணங்களை நீக்குங்கள்: உங்கள் வருமான வரியைக் கணக்கிடும்போது, தரகுக் கட்டணம் மற்றும் இதர கட்டணங்களையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
- உங்கள் முதலீடுகளைப் பல்வகைப்படுத்துங்கள்: பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த நிறுவனங்களின் பங்குகளில், பலதரப்பட்ட நிதிச் சந்தைகளில் அல்லது புவியியல் மண்டலங்களில் முதலீடு செய்யுங்கள்.
- ETF-களில் முதலீடு செய்யுங்கள் (அதிகபட்ச பல்வகைப்படுத்தல் மற்றும் குறைந்த கட்டணங்கள்) ETF-இல் ஒரு பங்கைப் பெறுவது, உங்கள் முதலீடுகளைப் பன்முகப்படுத்தவும், உங்கள் இடர் மற்றும் கட்டணங்களைக் குறைக்கவும் ஒரு உகந்த வழியாகும்.
- உங்கள் முதலீட்டாளர் சுயவிவரத்தை மதிக்கவும்: உங்கள் பங்கு முதலீட்டுத் தொகுப்பை அமைப்பதிலும், உங்கள் முதலீட்டு உத்தியை வகுப்பதிலும், இடர் தவிர்ப்பு மனப்பான்மையைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
- முடிந்தவரை சீக்கிரம் முதலீடு செய்யுங்கள்: yநீங்கள் முன்கூட்டியே தொடங்கும்போது, நமது பகுப்பாய்வு மற்றும் முன்னேற்றத் திறன் சிறப்பாக இருப்பது போலவே, அபாயகரமான முதலீடுகளுக்காக நடுத்தர காலத்தில் உங்களால் திரட்டக்கூடிய மூலதனத்தின் அளவும் அதிகமாக இருக்கும்.
- படிப்படியாக முதலீடு செய்யுங்கள்:சிறிய அளவிலான பயிற்சிகளுடன் தொடங்கி, உங்கள் செயல்பாடுகளுக்கு ஏற்ப படிப்படியாக முன்னேறுங்கள்.
- நீண்ட கால நோக்கில் சிந்தியுங்கள்: உங்கள் முதலீடுகளையும் எதிர்கால வருமானங்களையும் திட்டமிடும்போது, நீண்ட கால நோக்கை கொண்டிருப்பது உங்கள் இலக்குகளை அடைவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கிறது.
- உங்கள் உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்: நீங்கள் மன அழுத்தமான சூழ்நிலைகளுக்கு ஆளானாலும், தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பதற்காக, உங்களால் முடிந்தவரை அமைதியாக இருங்கள்.
பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்ய எவ்வளவு தொகையுடன் தொடங்க வேண்டும்?
- நீங்கள் குறைந்தபட்சம் €100 கொண்டு பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம். குறிப்பாக நீங்கள் ஒரு தொடக்கநிலையாளராக இருந்தால், சில பத்திரங்களை வாங்குவதற்குத் தேவையான அளவு பணம் மட்டும் போதுமானது. எப்படியிருந்தாலும், தொடங்குவதற்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய குறைந்தபட்சத் தொகை €1,000 ஆகும்.
- பங்குகளில் முதலீடு செய்யத் தொடங்குவதற்கு €5,000 என்பது மிகவும் பொருத்தமான தொகையாகும். உண்மையில், இத்தகைய மூலதனம், குறைந்தபட்ச முதலீட்டுப் பன்முகப்படுத்தலைக் கொண்டிருப்பதற்கும், கவர்ச்சிகரமான வருமானத்துடன் ஒரு நடுத்தர கால உத்தியை அமைப்பதற்கும் வழிவகுக்கிறது.
- €10,000-க்குக் குறைவான (மற்றும் €5,000-க்கு அதிகமான) தொகையைக் கொண்டு, உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பை நீங்கள் சிறப்பாகப் பன்முகப்படுத்தலாம், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நிதிகள் மற்றும் ETF-களில் முதலீடு செய்யலாம். இந்த முதலீட்டு வழிகள் செயற்கையானவை மற்றும் குறைந்த செலவில் உகந்த பன்முகப்படுத்தலை வழங்குகின்றன.
- வாங்கி வைத்துக்கொள்ளும் உத்திகளுக்காகப் பங்குகளை நேரடியாக வாங்குவதற்கு €10,000 அல்லது அதற்கு மேல் முதலீடு செய்வது மிகவும் உகந்தது. ஏனெனில், இது போதுமான பங்குகளை வாங்கவும், அந்தப் பங்குகளின் மதிப்பில் ஏற்படும் சிறிய அதிகரிப்புகளுக்குக் கூட கணிசமான மூலதன ஆதாயத்தைப் பெறவும் வழிவகுக்கிறது. மேலும், இது பல்வகைப்படுத்தலுக்கான கூடுதல் வாய்ப்புகளையும் வழங்குகிறது.
நீங்கள் ஏன் பிரான்ஸ் பங்குகளில் கூடிய விரைவில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
- விரைவான முதலீட்டின் முதல் நன்மை, அந்த முதலீடுகளின் கால அளவாகும். உண்மையில், முதலீடுகளில் நேரம் ஒரு முக்கிய காரணியாகும். சமமான வருமானம் மற்றும் சமமான மூலதனம் இருக்கும்போது, மிக நீண்ட முதலீட்டுக் காலத்தைக் கொண்டிருப்பவரே இயல்பாகவே அதிகப் பணத்தைக் கொண்டிருப்பார்.
- முன்கூட்டியே முதலீடு செய்யத் தொடங்குவது, மிகப் பெரிய ஆரம்ப மூலதனத்தைத் திரட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லாமலேயே, உங்கள் ஓய்வூதியத்திற்கோ அல்லது உங்கள் வாழ்க்கை திட்டங்களுக்கோ ஒரு பெரிய சேமிப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ள உதவும். பங்குகளில் நீங்கள் படிப்படியாக முதலீடு செய்து உங்கள் வட்டியைப் பெருக்கிக்கொள்ள முடியும் என்பதால், இது மேலும் உண்மையாகிறது.
- பங்குகளில் விரைவாக அல்லது மிக ஆரம்பத்திலேயே முதலீடு செய்வதன் இரண்டாவது நன்மை, இடர் குறைப்பு ஆகும். நடுத்தர அல்லது நீண்ட காலத்திற்கு பங்குகளின் இலாபத்தன்மை மிகவும் உறுதியானது என்பது நிறுவப்பட்டுள்ளது. ஆனால் நெருக்கடிகளும் பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சிகளும் சுழற்சி முறையில் நிகழ்கின்றன, இருப்பினும் அவற்றைக் கணிப்பது கடினம். சந்தைகளில் ஏற்படும் மிகப்பெரிய மதிப்பு இழப்புகளே அவற்றின் தன்மையாகும்.
- பங்குகளில் முன்கூட்டியே முதலீடு செய்பவர்கள், பங்குகளை நீண்ட காலம் வைத்திருப்பதால், நெருக்கடிகளின் பாதகமான விளைவுகளால் அவர்கள் பாதிக்கப்படும் அளவு குறைவாக உள்ளது. எனவே, அவர்கள் சிறந்த வருமானத்தைப் பெறுகிறார்கள்.
பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கு முன் நீங்கள் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்?
- முக்கிய நிதித் தயாரிப்புகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன, பொதுவாகப் பங்குச் சந்தை எவ்வாறு இயங்குகிறது, மற்றும் உங்கள் சொந்த முதலீட்டாளர் சுயவிவரம் (உங்களால் எந்த அளவு இடரைத் தாங்க முடியும், இடரை நீங்கள் எவ்வாறு அணுகுகிறீர்கள் போன்றவை) ஆகியவற்றைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
- ஏற்கப்படும் இடரைக் கட்டுப்படுத்த, உங்கள் செல்வத்தில் நீங்கள் முதலீடு செய்யப்போகும் பங்கின் அளவைத் தீர்மானியுங்கள்.
- நீங்கள் முதலீடு செய்யவிருக்கும் நிதிப் பொருட்களின் இடர் கட்டமைப்பை நன்கு அறிந்துகொள்ளுங்கள், குறிப்பாக அவை வழித்தோன்றல் கருவிகளாகவோ அல்லது விருப்பத் தேர்வுக்குரிய பொருட்களாகவோ இருந்தால்.
- நீங்கள் வாங்க விரும்பும் நிறுவனங்களின் பங்குகள் (வரலாறு, நிர்வாகம், செய்திகள், வருமானம், தொலைநோக்கு, திட்டங்கள் போன்றவை) அல்லது நீங்கள் பங்குகளில் முதலீடு செய்ய விரும்பும் நிதிகள் குறித்து நன்கு அறிந்துகொள்ளுங்கள்.
பிரான்சிலிருந்து பங்குச் சந்தையில் பங்குகளை வாங்குவது எப்படி
- ஒரு இடைத்தரகரைத் (தரகர் அல்லது வங்கி) தேர்ந்தெடுக்கவும்: பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கு நீங்கள் எப்போதும் ஒரு வங்கி அல்லது பங்குத் தரகர் மூலமாகவே செல்ல வேண்டும். நம்பகத்தன்மை, தரகுக் கட்டணம், வழங்கப்படும் சொத்துக்களின் வகை போன்ற பல அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் உங்கள் இடைத்தரகரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- ஒரு முதலீட்டு ஆதரவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: அவற்றில் பல உள்ளன; அவை, தாங்கள் கையாளக்கூடிய பத்திரங்களின் வகைகள், அவற்றை நிர்வகிக்கும் நிதி நிறுவனங்களின் வகை மற்றும் அவற்றுக்கு விதிக்கப்படும் வரிவிதிப்பு ஆகியவற்றைப் பொறுத்து வேறுபடுகின்றன. தரகர்களால் வழங்கப்படும் ஆதரவுகள் அல்லது முதலீட்டுக் கணக்குகள் அதிக நெகிழ்வுத்தன்மை கொண்டவை என்ற நன்மையைக் கொண்டுள்ளன, இது குறைந்தபட்சக் கட்டணத்தில் ஏறக்குறைய அனைத்துப் பங்குச் சந்தை சொத்துக்களிலும் முதலீடு செய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது.
- ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பங்குகளை அடையாளம் காணவும்: நிதிச் சந்தைகளில் ஆயிரக்கணக்கான பங்குகள் கிடைக்கின்றன, அவற்றை அடையாளம் காண ஒரு சர்வதேசப் பெயரிடல் முறை (ISIN குறியீடு) உள்ளது. இருப்பினும், நீங்கள் உண்மையில் அடையாளம் கண்டு பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டியது இந்தப் பங்குகளை அல்ல, மாறாக அவற்றை வெளியிடும் நிறுவனங்களையே ஆகும்.
- வாங்குவதற்கான ஆர்டரை இடவும்: நீங்கள் வாங்க விரும்பும் பங்கை அடையாளம் கண்டவுடன், நீங்கள் ஒரு கொள்முதல் ஆணையை இட வேண்டும். சுருக்கமாக, நீங்கள் தரகரின் தளத்தில் உங்கள் பத்திரத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, பின்னர் “வாங்கு”, “கொள்முதல் செய்” அல்லது “முதலீடு செய்” என்பதைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும். ஒரு சாளரம் தோன்றி, உங்கள் கொள்முதல் ஆணையை உள்ளமைக்க உங்களை அனுமதிக்கும்: முதலீடு செய்ய வேண்டிய தொகை அல்லது வாங்க வேண்டிய பத்திரங்களின் அளவு, பணம் செலுத்தும் முறை, இடர் மேலாண்மை விருப்பங்கள் போன்றவை.
வாங்குவதற்கான ஆணை இடப்பட்டவுடன், உங்கள் தரகர் உங்களுக்கு ஒரு வர்த்தக உறுதிப்படுத்தலை வழங்குவார், அல்லது அந்தப் பரிவர்த்தனையின் விவரங்களை உங்கள் கணக்கிலோ அல்லது தரகரின் தளத்திலோ பெறுவீர்கள். அதன் பிறகு, உங்கள் பங்குகளின் போக்கைக் கண்காணித்து, உங்கள் உத்தியைச் செயல்படுத்த உங்களால் முடியும்.
பிரான்சில் பங்குச் சந்தையில் ஆர்டரை வைப்பது எப்படி
- முதலீடு செய்வதற்கான சொத்தைத் தேடுங்கள்உங்கள் தரகரிடம் அணுகக்கூடிய பத்திரங்களின் பட்டியலில், அல்லது உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பில் ஏற்கனவே உள்ள ஒரு பத்திரத்திலிருந்து நீங்கள் வெளியேறத் திட்டமிட்டால், உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பின் பத்திரங்களின் பட்டியலில்.
- ஆர்டர் செய்ய வேண்டிய திசையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். நீங்கள் அந்தப் பத்திரத்தின் மீது கிளிக் செய்யும்போது, அதன் விவரங்களுடன், “வாங்கு” (முதலீடு, வாங்கும் ஆணை) மற்றும் “விற்பனை” (வெளியேறு, விற்கும் ஆணை) ஆகிய விருப்பங்களையும் பெறுவீர்கள்.
- ஆர்டர் அளவுருக்களை அமைக்கவும். உதாரணமாக, நீங்கள் “வாங்கு” என்பதைக் கிளிக் செய்த பிறகு தோன்றும் சாளரத்தில், இதற்காக வழங்கப்பட்ட பெட்டிகளில், நீங்கள் முதலீடு செய்ய விரும்பும் தொகை அல்லது வாங்க வேண்டிய பத்திரங்களின் அளவு, பயன்படுத்த வேண்டிய கட்டண முறை, ஆர்டர் வகை (சந்தை ஆர்டர், வரம்பு ஆர்டர் போன்றவை) போன்றவற்றைக் குறிப்பிட வேண்டும். நீங்கள் ஒரு நிலையை மூட விரும்பும் பட்சத்தில் (முதலீட்டிலிருந்து வெளியேறுதல், முன்பு வாங்கியதை விற்பனை செய்தல், அல்லது விலை சரிவில் ஒரு நிலையை எடுத்திருந்தால் முன்பு விற்றதை மீண்டும் வாங்குதல்), குறிப்பிட வேண்டிய அளவுருக்கள் குறைவாக இருக்கும்.
- ஆர்டரைச் சரிபார்த்து உறுதிப்படுத்தவும். ஆர்டர் உள்ளமைவு சாளரத்தின் இறுதியில் ஒரு சரிபார்ப்பு பொத்தான் உள்ளது. அதைச் சொடுக்குவதன் மூலம், ஒரு சுருக்கம் காட்டப்படும். அது, ஆர்டரை உறுதியாக உறுதிப்படுத்தவோ அல்லது அதை மாற்றுவதற்காக முந்தைய திரைக்குத் திரும்பிச் செல்லவோ வாய்ப்பளிக்கிறது.
பிரான்சில் பங்குகளில் முதலீடு செய்தல்: SRD எதற்காக?
சர்வீஸ் டி செட்டில்மென்ட் எட் டிஃபெரே (SRD) என்பது சில தரகர்களால் வழங்கப்படும் ஒரு ஒத்திவைக்கப்பட்ட தீர்வுச் சேவையாகும், இது கடன் அடிப்படையில் ஆர்டர்களைச் செயல்படுத்த அனுமதிக்கிறது. குறிப்பாக, இது கையகப்படுத்தப்பட்ட சொத்துக்களுக்கான கட்டணத்தை வர்த்தக மாதத்தின் இறுதி வரை ஒத்திவைக்க (ஒரு கொள்முதல் விஷயத்தில்: தரகர் முதலில் முதலீட்டாளர் சார்பாகப் பணம் செலுத்துவார், பின்னர் முதலீட்டாளர் வர்த்தக மாதத்தின் இறுதியில் அதைத் திருப்பிச் செலுத்துவார்) அல்லது அந்தச் சொத்துக்களை விற்பனை செய்வதன் மூலம் கிடைக்கும் தொகையை வசூலிப்பதை ஒத்திவைக்க (ஒரு விற்பனை விஷயத்தில், தரகர் முதலில் வசூலித்து பின்னர் முதலீட்டாளருக்குச் செலுத்துவார்) அனுமதிக்கிறது.
எனவே, நிதி இடைத்தரகர் தனது வாடிக்கையாளருக்குப் பதிலாகச் செயல்பட்டு, வர்த்தகரின் கணக்கைப் பாதிக்காத வகையில் அந்த ஆர்டரை நிறைவேற்றுகிறார். இந்தச் சேவைக்காகத் தரகர் குறிப்பிட்ட கட்டணங்களைச் சேர்க்கிறார் (இது நியாயமானதே).
SRD-யின் நோக்கம், முதலீடு செய்யும் நேரத்தில் தேவையான மூலதனம் இல்லாதபோதும் முதலீடு செய்யக்கூடிய வகையில், முதலீட்டாளரின் நிதித் திறனை விரிவுபடுத்துவதே ஆகும்.
அதன் செயல்பாட்டுக் கொள்கையின்படி, SRD முதலீட்டாளரை பின்வருவனவற்றைச் செய்ய அனுமதிக்கிறது:
- நெம்புகோல் மூலம் பயனடையுங்கள்: இது பொதுவாக அதிகபட்சமாக 1:5 என்ற விகிதத்தில் இருக்கும் (ஒரு முதலீட்டில் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டிய மூலதனத்தைப் போல் 5 மடங்கு). உதாரணமாக, €1,000 கொண்டு நீங்கள் €5,000 முதலீடு செய்யலாம்.
- குறுகிய கால விற்பனைகளை மேற்கொள்ளுங்கள்: உங்களிடம் இல்லாத, ஆனால் விலை குறையும் என்று நீங்கள் கருதும் ஒரு பத்திரத்தின் மீது விற்பனை ஆணை இடவும் (அதன் விலை குறைந்தால், அதை விற்று, விலை இன்னும் குறைவாக இருக்கும்போது மீண்டும் வாங்குவது லாபகரமானது. மறுபுறம், அதன் விலை குறையும்போதோ அல்லது எதிர்காலத்தில் குறையும்போதோ அதை வாங்குவதன் மூலம், நஷ்டங்களை மட்டுமே சந்திக்க நேரிடும்).
- உங்கள் பரிவர்த்தனைகளை பின்னர் முடித்துக்கொள்ளுங்கள்: இதுவே இந்தச் சேவையின் அடிப்படை நோக்கமாகும். இது, உதாரணமாக, இப்போது பங்குகளை வாங்கி, அந்த முதலீட்டுத் தொகையை வர்த்தக மாதத்தின் இறுதியில் செலுத்த அனுமதிக்கிறது (தரகர்களைப் பொறுத்து காலக்கெடுவை நீட்டிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது).
பிரான்சில் பங்குச் சந்தை ஆதாயங்களுக்கு என்ன வரி செலுத்த வேண்டும்?
- 2018 முதல், ஈவுத்தொகைகள் மற்றும் ஆதாயங்கள் (பங்குச் சந்தை சொத்துக்களை விற்பதன் மூலம் கிடைக்கும் மூலதன ஆதாயங்கள்) மீது PFU (Prlèvement Forfaitaire Unique, அதாவது பிரெஞ்சு ஒரு சீரான வரி) எனப்படும் 30% வரி விதிக்கப்படுகிறது.
- முதலீட்டாளர் தனது ஆதாயங்களுக்கு வருமான வரி அட்டவணையின் கீழ் வரி விதிப்பைத் தேர்வு செய்யவும் முடியும்.
- பங்கு ஈவுத்தொகைகளுக்கு, வருமான வரி அட்டவணையின் கீழ் விதிக்கப்படும் வரிவிதிப்பில் 40% தள்ளுபடியும், பொது சமூகப் பங்களிப்பின் (CSG) ஒரு பகுதியைக் கழிப்பதும் அடங்கும்.*
- சொத்துக்களை விற்பனை செய்வதால் கிடைக்கும் ஆதாயங்கள் அல்லது மூலதன ஆதாயங்களைப் பொறுத்தவரை, சம்பந்தப்பட்ட சொத்துக்கள் 2018-ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு வாங்கப்பட்டிருந்தால், வரி செலுத்துபவர் அட்டவணை பயன்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு தனது ஆதாயங்களின் மீது 50% முதல் 85% வரையிலான சலுகையைப் பெறுகிறார்.
- 30% PFU என்பது ஒரு உலகளாவிய வரியாகும், இது உண்மையில் 17.2% சமூகப் பங்களிப்புகள் மற்றும் 12.8% உண்மையான வரி ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
பங்குகளில் முதலீடு செய்தல் – முதலீடு செய்ய பங்குச் சந்தை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை அறிந்துகொள்ளுதல்
- பங்குகளில் முதலீடு செய்தல் – பங்குச் சந்தை என்றால் என்ன? பங்குச் சந்தை என்பது, நிதி தேவைப்படும் நிறுவனங்கள் அல்லது நாடுகளுக்கு முதலீட்டாளர்கள் நிதியளிக்கும் ஒரு நிதிச் சந்தையாகும். இணையவழிப் பங்குச் சந்தையின் முறையான செயல்பாட்டிற்கு, நிதி தேடும் பங்கேற்பாளர்கள் அளிப்பை உருவாக்குகின்றனர், அதே நேரத்தில் நிதியளிக்கும் திறன் கொண்ட முகவர்கள் தேவையைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றனர்.
- பங்குச் சந்தையின் தயாரிப்புகள் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக, நிறுவனங்களும் பொது அரசுகளும் நிதிச் சொத்துக்களை வெளியிடுகின்றன. இவ்வாறு, முதலீட்டாளர்கள் பங்குகளில் பணத்தை முதலீடு செய்வதற்காக, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருட்களை ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் வாங்குகிறார்கள். இந்தத் தொகை சந்தையின் தற்போதைய நிலையைப் பொறுத்தது. ஆனால் கொள்கையளவில், அளிப்பை விட தேவை அதிகமாக இருக்கும்போது சொத்துக்களின் விலை உயர்கிறது, அதற்கு நேர்மாறான நிலையில் விலை குறைகிறது.
- நிதிச் சொத்துக்கள் பங்குகளில் பணம் முதலீடு செய்வதற்கு: ஒரு நிதிச் சொத்து அல்லது சந்தைப்படுத்தக்கூடிய பாதுகாப்பு இது, அதை வைத்திருப்பவருக்கு வருமானம் அல்லது மூலதன ஆதாயங்களை ஈட்டித் தரக்கூடிய, வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய மற்றும் மாற்றத்தக்க ஒரு நிதிப் பாதுகாப்புப் பத்திரம் அல்லது ஒப்பந்தமாகும். உண்மையில் இது, பணவியல் தன்மையைப் பெறும் ஒரு புலனாகாச் சொத்தாகும். இந்த நிதிச் சொத்து மேலும் ஒரு நிதி நிலையான சொத்து ஒரு நிறுவனத்திற்கு ஒப்பீட்டளவில் குறுகிய அல்லது நீண்ட காலத்திற்குச் சொந்தமானவை. அவை நீண்ட காலப் பயன்பாட்டிற்காக நோக்கம் கொண்டிருக்காதபோது, இவை நடப்பு நிதிச் சொத்துக்கள் ஆகும்.
- பங்குகளில் பணம் போடுவது : பங்குகளில் பணம் போடுவது பங்கு ஈவுத்தொகையைப் பெறும் நோக்கத்தில், ஒரு நிறுவனத்தின் மூலதனப் பங்குகளை வாங்குவதே இதன் பொருள். இது, நிறுவனத்தின் பொதுக் கூட்டங்களிலும் முடிவெடுக்கும் செயல்முறைகளிலும் பங்கேற்க உங்களை அனுமதிக்கும். மேலும், இந்தக் காரணத்தினால்தான் பங்குச் சந்தை முதலீட்டாளர்கள், பங்குகளை வெளியிடும் நிறுவனத்தின் முதலீட்டுத் தொகுப்பின் ஒரு பகுதிக்கு உரிமையாளர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள்.
பங்குகளில் முதலீடு செய்தல் – பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கான கருவிகள்
செய்ய பங்குகளில் பணத்தை முதலீடு செய்யுங்கள்முதலில், உங்கள் நிதிச் சொத்துக்களை வைப்பதற்கு ஒரு முதலீட்டு முறையையோ அல்லது கணக்கு வகையையோ நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இவை வரிச் சலுகைகள் ஆகும். சந்தையில் உள்ள மூன்று தீர்வுகளில், நாம் வேறுபடுத்திக் காட்டுவது:
- பங்கு சேமிப்புத் திட்டம் அல்லது PEA PEA என்பது சாதகமான வரிவிதிப்புப் பலன்களைப் பெற உங்களை அனுமதிக்கும் ஒரு வகை கணக்கு ஆகும். இது, உங்கள் முதலீட்டு வருமானத்தை 5 ஆண்டுகள் வைத்திருந்த பிறகு கிடைக்கும் முழுமையான வரி விலக்கிற்குச் சமமானதாகும்.
- ஆயுள் காப்பீடு: ஆயுள் காப்பீட்டை ஒரு வரிப் பாதுகாப்புத் திட்டமாகத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம், நீங்கள் ஆன்லைனில் பங்குகளில் பணம் முதலீடு செய்யுங்கள் மேலும், எட்டு ஆண்டுகள் வைத்திருந்த பிறகு உங்கள் ஆதாயங்கள் மீதான வரிவிதிப்பைத் தவிர்க்கலாம், அல்லது வாரிசுரிமையாகப் பெறும்போது உங்கள் மூலதனத்தின் மீதான சாதகமான வரி விதிப்பு முறையிலிருந்து பயனடையலாம்.
- பங்கு பரிவர்த்தனை கணக்குகள்பங்கு வர்த்தகக் கணக்குகள், பங்குச் சந்தையின் மிகவும் நெகிழ்வான முதலீட்டு முறையாகும். அவை, கடன் வசதியுடன் ஏறக்குறைய அனைத்து நிதிச் சொத்துக்களிலும் முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கின்றன.
பங்குகளில் முதலீடு செய்தல் – பிரான்சில் எந்த வரி விதிப்புத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது?
பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கான வரி விதிப்பு முறையைத் தேர்ந்தெடுப்பது ஒவ்வொரு முதலீட்டாளரின் இலக்குகளைப் பொறுத்தே அமைகிறது. உண்மையில், ஒவ்வொரு முதலீட்டு முறையும் உங்கள் முதலீட்டின் வருமானத்தின் மீதான வரிவிதிப்பைப் பாதிக்கும் சாதக பாதகங்களைக் கொண்டுள்ளது. அது முதலீட்டின் நெகிழ்வுத்தன்மையையும் தீர்மானிக்கிறது; அதாவது, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பங்குச் சந்தைப் பொருட்களில் முதலீடு செய்யும் திறனை அது நிர்ணயிக்கிறது.
வரி உறைகளின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்
- தி பீ இது மிகவும் சாதகமான வரிவிதிப்பை வழங்கினாலும், PEA முதலீட்டுத் தீர்வுகளை ஐரோப்பியப் பங்குகள், பட்டியலிடப்பட்ட குறியீட்டு நிதிகள் அல்லது பரிவர்த்தனை-வர்த்தக நிதிகள் (ETFs) மற்றும் ஐரோப்பியப் பங்குகளில் உள்ள நிதிகள் என கட்டுப்படுத்துகிறது. 5 வருடங்கள் வைத்திருக்கும் காலக்கெடுவிற்குள் நீங்கள் பணத்தை எடுக்கும்போது, PEA கணக்கு முறையாக மூடப்பட்டுவிடும். மேலும், இந்த வரி விதிப்புத் திட்டத்தில் 150,000 யூரோக்களுக்கு மேல் டெபாசிட் செய்வது சாத்தியமில்லை. பங்குகளில் பணத்தை முதலீடு செய்யுங்கள்
- தி பங்கு பரிவர்த்தனை கணக்கு பல்வேறு ஆதரவுகளில் முதலீடு செய்வதற்காக, பங்கு வர்த்தகக் கணக்கின் நெகிழ்வுத்தன்மையை நீங்கள் தேர்வுசெய்தால், உங்கள் வருமானத்திற்கு 30% வரி விதிக்கப்படும். உண்மையில், இந்த முதலீட்டு முறையில் சமூகப் பங்களிப்புகள் உட்பட மூலதன வருமானத்திற்கான வரிவிதிப்பே பொருந்தும். இருப்பினும், முதலீட்டாளர் சந்தையில் குறுகிய கால பங்குகள் அல்லது, விலை வீழ்ச்சியின் மீது பந்தயம் கட்டுவதற்காகப் பண்டங்களை வாங்கலாம் அல்லது குறுகிய கால விற்பனை செய்யலாம்.
- ஆயுள் காப்பீடு வருமானத்தின் மீதான சிறந்த வரிவிதிப்புக்கு உத்தரவாதம் அளிப்பதுடன், இந்த வரிச் சலுகை முதல் 8 ஆண்டுகளில் பணம் எடுக்கவும் அனுமதிக்கிறது. மேலும், இது சர்வதேச ETF-கள், பங்குகள், பத்திரங்கள் போன்ற பல்வேறு முதலீட்டு ஆதரவுகளுக்கான அணுகலையும் வழங்குகிறது.
இதிலிருந்து, நீங்கள் ஒரு தொடக்கநிலையாளராக இருந்தால், பங்குகளில் பணத்தை முதலீடு செய்வதற்கு ஆயுள் காப்பீடு சிறந்த தேர்வாக விளங்குகிறது என்று கூறலாம். இது பல்வகைப்பட்ட முதலீட்டு ஆதரவுகளுக்கான அணுகலை வழங்கும் ஒரு உலகளாவிய முதலீட்டு முறையாகத் திகழ்கிறது. மேலும், இது நீண்ட கால அல்லது நடுத்தர காலத்தில் இடர் எடுப்பதைக் கட்டுப்படுத்த அனுமதிக்கிறது. நிதிச் சொத்துக்களின் குறிப்பிடத்தக்க ஏற்ற இறக்கத்தையும், 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான கால முதலீட்டையும் நீங்கள் விரும்பினால், PEA ஒரு சிறந்த தேர்வாக விளங்குகிறது. மேலும், இந்த இரண்டு வரிச் சலுகைகளையும் நீங்கள் வைத்திருக்கும்போது, கடன் ஈட்டு விளைவுகளைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள அல்லது மாற்றுச் சொத்துக்களில் முதலீடு செய்ய விரும்பினால், ஒரு பங்கு வர்த்தகக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
பங்குகளில் முதலீடு செய்யக்கூடிய முதலீட்டாளர்கள் யார்?
முதலீடு செய்ய மூலதனம் உள்ள எவரும் பங்குகளில் பணத்தை முதலீடு செய்யலாம். இவர்கள், நிதிச் சந்தைகளில் நிதியுதவியின் ஒரு பகுதியை வழங்கக்கூடிய தனிநபர்கள், சட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் பொது அதிகார அமைப்புகளாக இருக்கலாம். இருப்பினும், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள், வங்கிகள், ஓய்வூதிய நிதிகள், முதலீட்டு நிதிகள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் பிரிவே, பங்குச் சந்தையில் மிகப்பெரிய முதலீட்டாளர்களாக உள்ளனர்.
பங்குகளில் பணத்தை முதலீடு செய்வதற்கான முதலீட்டு ஆதரவுகள்
வரி நிர்ணயம், மேலுறையைத் தவிர, பங்குகளில் பணத்தை முதலீடு செய்வதற்கு முதலீட்டு ஆதரவுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது ஒரு முக்கியமான படியாகும். உண்மையில், நீங்கள் பங்குச் சந்தைகளில் வாங்கலாம்:
- தனிநபர் பங்குகள்: இந்த உரிமைப் பத்திரங்கள், பியூஜோ போன்ற கூட்டுப் பங்கு நிறுவனங்களால் வெளியிடப்படுகின்றன. Appleஅமேசான், முதலியன.
- பரிவர்த்தனை வர்த்தக நிதி (ETF), டிராக்கர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன
- FCPகள், OPCVMகள் (UCITS நிதிகள்) அல்லது SICAVகள் போன்ற தொழில்முறை முதலீட்டுக் கட்டமைப்புகளின் பங்குக் கூடைகள்.
ஒரு தொடக்கக்காரருக்கான சிறந்த ஆதரவு
நீங்கள் ஒரு தொடக்கநிலை முதலீட்டாளராக இருந்து விரும்பினால் பங்குகளில் பணத்தை முதலீடு செய்யுங்கள்ETF-கள் உங்கள் நிலைக்கு ஏற்ற நிதிச் சொத்துக்கள் ஆகும். உண்மையில், டிராக்கர்கள் என்பவை பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட முதலீடுகள் மற்றும் பங்குச் சந்தையை விட இவற்றின் விலை குறைவு. இந்த வகை தயாரிப்பில் முதலீடு செய்வது, ஒரே ETF மூலம் நூற்றுக்கணக்கான பங்குகளை வைத்திருக்க அனுமதிக்கிறது. இங்கே, பரிவர்த்தனை-வர்த்தக நிதியானது (Exchange-Traded Fund), உங்கள் முதலீட்டு மூலதனத்தை, அந்த முதலீட்டை உருவாக்கும் நிறுவனங்களின் அளவிற்கு ஏற்பப் பிரிக்கிறது. இதன் விளைவாக, ஒரு தொடக்கநிலையாளர் பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் தவறு செய்யும் அபாயத்தைக் குறைக்கிறார்.
மறுபுறம், பங்குச் சந்தையில் ETF-களே மிகச் சிறப்பாகச் செயல்படும் நிதிச் சொத்துக்கள் என்பதைப் பல ஆய்வுகள் வெளிப்படுத்துகின்றன. உங்களுக்கு அதிகத் தேர்ச்சி வந்த பிறகு, முதலீட்டு நிதிகள் மற்றும் தனிப்பட்ட பங்குகளில் முதலீடு செய்யுங்கள்.
பங்குச் சந்தையில் விரும்ப வேண்டிய நிதிச் சொத்துக்களின் வகைகள்
பங்குகளில் பணத்தை முதலீடு செய்வதற்குப் பல்வேறு நிதிச் சொத்துக்கள் உள்ளன. அவற்றுள் ஒவ்வொன்றும், வைத்திருப்பவர் அல்லது முதலீட்டாளரின் நன்மைகளைத் தீர்மானிக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்பாட்டு முறையைக் கொண்டுள்ளது.
- தி நிதி நிலையான சொத்துக்கள் அது பின்வருமாறு இருக்கலாம்:
- A பங்கு அல்லது ஒரு உரிமைப் பாதுகாப்பு நிதி தேவைப்படும் ஒரு கூட்டுப் பங்கு நிறுவனத்தால் வெளியிடப்படும் பங்குகள். இப்பங்குகள், பொதுக் கூட்டங்களில் வாக்களிக்கும் உரிமையையும், நிறுவனத்தின் முடிவுகளின் அடிப்படையில் ஆண்டு இறுதியில் கணக்கிடப்படும் ஈவுத்தொகையைப் பெறும் உரிமையையும் அளிக்கின்றன.
- A பத்திரங்கள் அல்லது ஒரு கடன் பாதுகாப்பு ஒரு அரசால் அல்லது ஒரு பெரிய நிறுவனத்தால் வெளியிடப்படுவது. இது நிதிச் சந்தைகளில் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பெறப்படும் ஒரு கடனாகும். பத்திரத்தை வைத்திருப்பது என்பது, கூப்பன்கள் எனப்படும் வருடாந்திர வட்டியைப் பெறுவதற்காக ஒரு பொது அல்லது தனியார் நிறுவனத்திற்குப் பணத்தைக் கடனாகக் கொடுப்பதாகும்.
- சந்தைப்படுத்தக்கூடிய பத்திரங்கள்: ஒரு முதலீட்டாளர், மாறும் மூலதன முதலீட்டு நிறுவனம் (SICAV) அல்லது கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டம் (OPCVM) வசம் உள்ள பங்குகளைக் குறிக்கும் சந்தைப்படுத்தக்கூடிய பத்திரத்தில் பணத்தை முதலீடு செய்யலாம். வேறுவிதமாகக் கூறினால், நீங்கள் ஒரு SICAV அல்லது ஒரு பங்கு நிதியத்தின் (FCP) பங்குத் தொகுப்பின் ஒரு பகுதியை வைத்திருக்கிறீர்கள்.
- நிதி நிலையான சொத்துக்களின் பிற வடிவங்கள் கடன்கள், உத்தரவாத வைப்புத்தொகைகள், பிணையங்கள், பங்கு முதலீடுகளுடன் இணைந்த பெறத்தக்கவைகள் போன்றவை முதலீட்டாளர் பயன்படுத்திக்கொள்ளக்கூடிய நிதிசார் நிலையான சொத்துக்களின் பிற வகைகளாகும். ஆன்லைனில் பங்குகளில் பணம் முதலீடு செய்யுங்கள்.
பங்குகளில் பணம் முதலீடு செய்வதற்கு சரியான தரகரைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
- தரகர் என்றால் என்ன? பங்குத் தரகர் அல்லது புரோக்கர், முதலீட்டாளருக்கும் நிதிச் சந்தைகளுக்கும் இடையில் ஒரு இடைத்தரகராகச் செயல்படுகிறார். உண்மையில், அவர் தனது முதலீட்டாளர்களால் நிதிச் சொத்துக்களை வாங்க அல்லது விற்க வழங்கப்படும் ஆணைகளைச் செயல்படுத்துகிறார். இந்த ஆணைகள் பங்கு ஆணைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
- தரகரின் பங்கு தனது முதலீட்டாளர்களின் ஆர்டர்களை நிறைவேற்றுவதற்காக, தரகர், வாங்குபவர்கள் நிதி ஆதரவுகளில் நிலைப்பாடுகளை எடுக்க அனுமதிக்கும் ஒரு வழியை உருவாக்கி கிடைக்கச் செய்கிறார். இந்தத் தரப்பினருக்கு இடையேயான தொடர்பின் ஆதரவானது ஒரு பங்குகளில் பணம் முதலீடு செய்வதற்கான இணையதளம் மேலும், நீங்கள் தரகருடன் தொடங்கியுள்ள வரிப் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தின் கீழ், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிதிச் சொத்துக்களைப் பாதுகாக்கும் பொறுப்பு தரகருக்கு உள்ளது.
- சிறந்த தரகரைத் தேர்ந்தெடுப்பது: சிறந்த பங்குத் தரகர் பிரான்சில் செயல்படுவதற்குச் செயலாக்க உரிமமும் அங்கீகாரமும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- பங்குகளில் முதலீடு செய்தல் – தொடக்கநிலையாளர்களுக்கான சிறந்த தரகர் முதல் முதலீடுகளுக்கு, நிர்வகிக்கப்படும் ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். உண்மையில், இந்த நிர்வகிக்கப்படும் முறையானது, இடர் எடுப்பைக் குறைத்துக்கொண்டு உங்கள் செல்வத்தைப் பெருக்குவதற்கான சிறந்த வழியாகும். இந்த வழிமுறையானது, ETF-களின் தேர்வு மற்றும் நிர்வாகத்தை ஒரு நிபுணரிடம் ஒப்படைக்க அனுமதிக்கிறது. இதன் மூலம், உங்கள் வரிப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் மேலாளர், பத்திரங்கள் அல்லது பங்கு டிராக்கர்களை மூலதன உத்தரவாத நிதியுடன் இணைக்கிறார்.
பங்குகளில் பணம் முதலீடு செய்வதற்கான தரகர்களின் வகைகள்
- பங்குகளில் பணம் முதலீடு செய்வது பாரம்பரிய வங்கிகள்: ஒரு பாரம்பரிய வங்கி என்பது, பௌதீக முகமைகளைக் கொண்ட கிளை வலையமைப்பு வங்கி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நிதி நிறுவனங்கள் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களை அனுமதிக்கின்றன. பங்குகளில் பணத்தை முதலீடு செய்யுங்கள் பல்வேறு நிதி வடிவங்கள் வழியாக. இருப்பினும், யூரோநெக்ஸ்ட் பாரிஸில் பட்டியலிடப்பட்ட சொத்துக்களுக்கு, பங்குச் சந்தைகளைப் பொறுத்தவரை இந்த நிறுவனங்களின் வழங்கல் பொதுவாகக் குறைவாகவே உள்ளது. அதேபோல், சில்லறை முதலீட்டாளர்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் பொருட்டு, பாரம்பரிய வங்கியானது கொள்முதல் ஆணைகளை இடுவதற்கான இடைமுகத்தை மட்டுமே வழங்குகிறது.
- தி ஆன்லைன் வங்கிகள் பங்குகளில் பணம் முதலீடு செய்வதற்கு: ஆன்லைன் வங்கிகள் தங்களைத் தரகர்களாக நிலைநிறுத்திக் கொள்கின்றன, ஏனெனில் அவை பங்குத் தரகுச் சலுகையை வழங்குகின்றன. ஆன்லைனில் பங்குகளில் பணம் முதலீடு செய்யுங்கள்இந்த வகை தரகர் மூலம், ஒரு சேமிப்பு வாடிக்கையாளர் தனது வரிச் சலுகையைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் பங்குச் சந்தைகளை அணுகலாம். மேலும், பலதரப்பட்ட சொத்துக்களில் முதலீட்டு ஆணைகளை இடுவதற்கு, கணினி மற்றும் ஸ்மார்ட்போனில் உள்ள மொபைல் தளத்தின் மூலம் நீங்கள் பயனடைகிறீர்கள்.
- பங்குகளில் பணம் முதலீடு செய்வது ஆன்லைன் பங்குத் தரகர்கள் ஆன்லைன் பங்குத் தரகர்கள் பிரத்தியேகமாக இணையம் வழியாக தரகு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகின்றனர். இந்த நிறுவனங்கள் பல்வேறு பங்குச் சந்தைகளில் உள்ள ஏராளமான ஆதரவுகளில் பந்தயம் கட்ட உங்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கின்றன. மேலும், இந்தத் தரகு நிறுவனங்களின் நெகிழ்வுத்தன்மை, ஒத்திவைக்கப்பட்ட தீர்வுச் சேவையை (SRD) மேற்கொள்வதற்கும், உருவாக்கப்பட்ட பல வழித்தோன்றல் தயாரிப்புகளின் நன்மைகளைப் பெறுவதற்கும் அனுமதிக்கிறது. இதைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம்... ஆன்லைன் பங்குத் தரகர்கள்பங்குச் சந்தையின் செயல்பாடு, சந்தை நிலவரங்கள் போன்றவற்றின் மீதான பாடங்கள் மூலம் நீங்கள் பயனடைவீர்கள்.
பங்குச் சந்தையின் இந்தத் தரகர்களில், ஆன்லைன் பங்குத் தரகர்கள் Vantage எஃப்எக்ஸ் மற்றும் AvaTrade விரும்பத்தக்க சிறந்த தரகு நிறுவனங்களாக இவை திகழ்கின்றன. அவை பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும் பங்குச் சந்தை பற்றிய தகவல்கள் உட்பட ஒரு முழுமையான தரகு சேவையை வழங்குகின்றன. மேலும், கடுமையான விலை நிர்ணயக் கொள்கையைக் கொண்ட மற்ற தரகர்களுடன் ஒப்பிடும்போது, இந்த நிறுவனங்கள் தங்கள் சேவைக்குக் குறைந்த கட்டணத்தையே வசூலிக்கின்றன.
பங்குகளில் முதலீடு செய்தல் – உங்கள் பங்கு முதலீட்டுத் திட்டத்தைச் செம்மைப்படுத்துதல்
- ஒரு பட்டாணி உறையைத் திறக்கவும் ஆயுள் காப்பீட்டில் ETF முதலீடு செய்வதில் உங்களுக்கு நல்ல தேர்ச்சி இருக்கும்போது, ஒரு PEA கணக்கைத் திறப்பதன் மூலம் உங்கள் முதலீட்டு உத்தியை மேம்படுத்துங்கள். இந்த வரிச் சலுகையின் மூலம் முதலீடு செய்வதால், வருமான வரிவிதிப்பில் பல்வேறு நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். இருப்பினும், இந்தக் கணக்கின் மூலம் பங்குகளில் பணத்தை முதலீடு செய்வதற்கான இடர் எடுக்கும் தன்மை அதிகரிக்கிறது.
- ஆயுள் காப்பீடு மற்றும் PEA-ஐ இணைக்கவும்: PEA-வில் பங்குகளை வைப்பது என்பது தனிப்பட்ட பங்குகளில் முதலீடு செய்வதாகும்; அதனால் உங்கள் முதலீடு அதிக இடர் நிறைந்ததாகிறது. எனவே, ETF-களில் முதலீடு செய்வதன் மூலமும், பங்குச் சந்தையில் உள்ள சிறந்த நிதிக் குறியீடுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலமும் உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பைப் பன்முகப்படுத்துங்கள். பங்குகளில் பணத்தை முதலீடு செய்ய, CAC 40 டிராக்கர்களைத் தவிர்த்து, குறியீட்டில் முதலீடு செய்வதே சிறந்த தீர்வாகும்.
- எஸ் அண்ட் பி 500,
- ஸ்டாக்ஸ் 600,
- எம்.எஸ்.சி.ஐ உலகம்,
- எம்.எஸ்.சி.ஐ வளர்ந்து வரும் சந்தைகள்…
- இலவச அல்லது நிர்வகிக்கப்பட்ட முறையில் PEA மற்றும் ஆயுள் காப்பீடு உங்கள் செல்வத்தை தனிப்பட்ட பங்குச் சந்தைகளில் குறைவாக முதலீடு செய்ய விரும்பினால், PEA மற்றும் நிர்வகிக்கப்படும் ஆயுள் காப்பீடு ஆகியவற்றின் கலவையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். ஆயுள் காப்பீட்டில் உள்ள இலவச மேலாண்மை விருப்பத்துடன், உங்கள் ஒட்டுமொத்த நிதிச் சொத்தில் ஏற்படும் அதிகரிப்புகளைச் சமநிலைப்படுத்த, பாண்ட் ETF-கள் மற்றும் மூலதன உத்தரவாத நிதியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இந்தப் பிரிவில், டிராக்கர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
- பணவீக்கத்துடன் இணைக்கப்பட்டது,
- அமெரிக்க நிறுவனங்களில்,
- ஐரோப்பிய நிறுவனங்கள் மற்றும்
- அதிக வருவாய் தரும் பத்திரங்கள்.
பங்குகளில் பணம் முதலீடு செய்வதற்கான உங்கள் இடர் எடுக்கும் தன்மையை அதிகரியுங்கள்.
- பங்கு வர்த்தகக் கணக்கைத் திறக்கவும் பங்கு வர்த்தகக் கணக்கைத் திறப்பது, முதலீட்டின் மீதான வருமானத்திலும், அதே சமயம் இடர் ஏற்பதிலும் மேலும் முன்னேற வழிவகுக்கிறது. உங்களிடம் ஆயுள் காப்பீட்டுக் கணக்கும், போதுமான அளவு பங்குகள் நிரப்பப்பட்ட PEA கணக்கும் இருக்கும்போது, இந்த ஏற்ற இறக்கங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. பங்கு வர்த்தகக் கணக்கின் நன்மை என்பது முதலீட்டின் நெகிழ்வுத்தன்மையும், நெம்புகோல் விளைவுமே ஆகும்.
- கடன் வாங்கி பங்குகளில் பணம் முதலீடு செய்வது பங்குச் சந்தையில், லீவரேஜ் எஃபெக்ட் என்பது உங்கள் முதலீடுகளின் லாபங்களையும் நஷ்டங்களையும் பெருக்குவதற்கு உதவும் ஒரு வழிமுறையாகும். இந்த வழிமுறை, நீங்கள் ஆரம்பத்தில் முதலீடு செய்த தொகைக்கு அப்பால் முதலீடு செய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது. கொள்கையளவில், இது உங்கள் பணத்தை 2, 3 அல்லது 10 மடங்கு வரை பெருக்குவதாகும். எனவே, உங்கள் முதலீடு லாபத்தையோ அல்லது நஷ்டத்தையோ உருவாக்கும்போது, அந்த லாபம் அல்லது பற்றாக்குறை லீவரேஜ் எஃபெக்ட் மூலம் பெருக்கப்படுகிறது.
- இந்த முதலீடு கடன் நெம்புகோல் மூலம் ஆதரவளிக்கிறது: பல நிதிச் சொத்துக்கள் மீது பங்குகளில் பணத்தை முதலீடு செய்யுங்கள் நெம்புகோல் விளைவைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள அனுமதிக்கின்றன. இவை பொதுவாக கடன் அடிப்படையிலான கொள்முதல்கள், வழித்தோன்றல்கள், சில டிராக்கர்கள் மற்றும் நீண்ட கால சொத்துக்கள் ஆகும்.
- உங்கள் நிதிச் சொத்துக்களைப் பல்வகைப்படுத்துங்கள் பங்கு வர்த்தகக் கணக்கு அனுமதிக்கிறது பங்குச் சந்தையை ஷார்ட் செய்வது உங்கள் நிதிச் சொத்துக்களின் தொகுப்பை மேலும் பன்முகப்படுத்துவதன் மூலம். எதில் முதலீடு செய்வது என்று உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால், உங்கள் பணத்தைப் பண்டங்களில் முதலீடு செய்யுமாறு நாங்கள் அறிவுறுத்துகிறோம். தங்கத்தில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், பங்குச் சந்தைகளின் வீழ்ச்சியால் ஏற்படும் விளைவுகளைத் தணிக்க ஒரு பாதுகாப்பான புகலிட மதிப்பை நீங்கள் தேர்வு செய்கிறீர்கள். மேலும், எண்ணெயில் முதலீடு செய்வது ஒரு புத்திசாலித்தனமான முதலீடாகும், ஏனெனில் இந்த புதைபடிவ எரிபொருள் மேலும் மேலும் அரிதாகி வருகிறது.
பங்குகளில் முதலீடு செய்தல் – பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கான சிறந்த பட்ஜெட் எது?
- பட்ஜெட்டின் வெளிப்பாட்டு நிலை: ஒரு நல்ல முதலீட்டாளர், பங்குகளில் பணத்தை முதலீடு செய்வதற்குத் தனது நிதி முதலீட்டுத் தொகுப்பின் முதலீட்டு அளவை வரையறுக்க வேண்டும். ஒரு தொடக்கநிலை முதலீட்டாளருக்கு, உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பில் அல்லது உங்களிடம் உள்ள பணத்தில் 5%-ஐ முதலீடு செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறது. மிகவும் வெற்றிகரமான மற்றும் திறமையான முதலீட்டாளர்கள், தங்கள் செல்வத்தில் 30% வரை அல்லது அதற்கும் அதிகமாகப் பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம்.
- முதலீட்டின் எல்லை பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கு: உங்கள் முதலீட்டுத் திட்டமானது, நீங்கள் முதலீடு செய்யும் கால அளவைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். நீண்ட காலத்திற்கு நிதியளிப்பதே சிறந்த தேர்வாகும். மேலும், இடர் ஏற்பதில் உங்களுக்கு உள்ள தயக்கத்திற்கு ஏற்ப திட்டத்தை வரையறுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
- விதிக்கப்பட்ட பட்ஜெட் வரம்பை மதித்தல் ஒரு நல்ல முதலீட்டாளர் தனது முதலீட்டு வரவுசெலவுத் திட்டத்தை மதிக்கிறார். அவ்வாறு செய்வதற்கு, நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த சொத்துக்களின் விலையை ஒவ்வொரு நாளும் பார்ப்பது அறிவுறுத்தப்படுவதில்லை. ஏனெனில், முதலீட்டுத் தொகுப்பையோ அல்லது தகவல் பலகையையோ தொடர்ந்து கண்காணிப்பது, உங்களை ஒரு தவறான முடிவை எடுக்கத் தூண்டக்கூடும்.
பங்குகளில் முதலீடு செய்தல் – நீண்ட கால அடிப்படையில் பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்து வெற்றி பெறுவது எப்படி?
- ஒரு நல்ல பங்குதாரரின் சுயவிவரத்தை உருவாக்குங்கள் பங்குகளில் முதலீடு செய்ய: பங்குச் சந்தையில் வெற்றி பெறவும், உங்கள் முதலீடுகளில் பணம் சம்பாதிக்கவும், ஒருவர் ஒரு நல்ல பங்குதாரருக்கான தகுதிகளை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இது உங்கள் வரிச் சலுகைகளையும் நிதிச் சொத்துக்களையும் தேர்ந்தெடுப்பது மட்டுமல்ல, முதலீட்டில் நல்ல வருமானத்தை ஈட்ட வழிவகுக்கும் பழக்கங்களைக் கொண்டிருப்பதும் ஆகும்.
- சரியான முதலீட்டுக் கருவிகளைப் பயன்படுத்துங்கள் பங்குகளில் பணத்தைச் சிறப்பாக முதலீடு செய்ய: பங்குச் சந்தையில், தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய முதல் கருவி முதலீட்டுக் கணக்கு ஆகும். பணத்தை முதலீடு செய்வதற்கான சிறந்த உத்தி, அனைத்து முதலீட்டு வாய்ப்புகளையும் பின்னர் ஒருங்கிணைக்கும் பொருட்டு, படிப்படியாக முதலீட்டுத் திட்டங்களைப் பயன்படுத்துவதாகும். அதற்காக, சிறந்த ஆயுள் காப்பீடு, சிறந்த PEA கணக்கு மற்றும் சிறந்த பங்கு வர்த்தகக் கணக்கு ஆகியவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். ஒவ்வொரு கருவிக்கும் அதன் சொந்த நன்மைகளும் தீமைகளும் உள்ளன. இருப்பினும், அவற்றின் ஒருங்கிணைப்பு நீண்ட காலத்திற்கு பங்குச் சந்தையில் வெற்றிபெற உதவுகிறது.
பங்குகளில் முதலீடு செய்தல் – நிதி ஆதாரங்களைப் பன்முகப்படுத்துவதன் நன்மைகள்
- பங்குகளில் பணத்தை முதலீடு செய்தல் – நிதிச் சொத்துக்கள் குறித்த நிச்சயமற்ற முன்னறிவிப்பு ஒரு நல்ல முதலீட்டாளரின் பணிவு, சந்தையில் ஒரு சொத்தின் ஏற்ற இறக்கங்களைக் கணிப்பது கடினம், ஏன் இயலாத காரியம்கூட என்பதை உணர வைக்கிறது. ஆகவே, ஏற்றம் அல்லது வீழ்ச்சி குறித்த நிச்சயமற்ற தன்மையானது, அதன் நகர்வுகளின் திசையைத் துல்லியமாகக் கணிக்க அனுமதிப்பதில்லை. ஏனெனில், கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய, கணிக்க முடியாத பல காரணிகள் உள்ளன.
- முற்போக்கான மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட முதலீடு பங்குச் சந்தைகளின் நிச்சயமற்ற தன்மையை எதிர்கொள்ள, டாலர் காஸ்ட் ஆவரேஜிங் (DCA) முறையே சிறந்த தீர்வாகும். இது, உங்கள் முதலீட்டு வரவுசெலவுத் திட்டத்தை அடையும் நோக்கில், உங்கள் நிதியைச் சராசரியாக 6 முதல் 12 மாத காலத்திற்குப் பிரித்து முதலீடு செய்வதை உள்ளடக்கியது. பின்னர், மாதாந்திரமாகவோ அல்லது காலாண்டுக்கு ஒருமுறையோ தொடர்ந்து முதலீடு செய்யுங்கள், அல்லது முழு வரவுசெலவுத் திட்டத்தையும் ஒரே நேரத்தில் முதலீடு செய்யுங்கள்.
- பெரும் இழப்புகளைக் குறைத்தல் சந்தை நிலவரத்தின் கணிக்க முடியாத தன்மையே, நிதி ஆதாரங்களைப் பல்வகைப்படுத்துவதை நியாயப்படுத்தும் முக்கிய காரணமாகும். உண்மையில், உங்கள் செல்வத்தைப் பல சொத்துக்களில் முதலீடு செய்வது, ஒரே ஒரு தவறான முதலீட்டில் உங்கள் பணம் முழுவதையும் இழப்பதைத் தவிர்க்கிறது. எனவே, உங்கள் நிதிநிலையின் ஒரு சிறு பகுதியை ஒவ்வொரு நிதிக் கருவியிலும் முதலீடு செய்வதன் மூலம் பெரிய இழப்புகளைக் குறைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
பங்குகளில் முதலீடு செய்தல் – பங்கு முதலீட்டு உத்தியைத் திட்டமிடுதல்
- இரக்கமற்ற இரத்தம்: செய்ய ஆன்லைனில் பங்குகளில் பணம் முதலீடு செய்யுங்கள், பீதி அது உங்கள் சிறந்த கூட்டாளி அல்ல. உண்மையில், சந்தையின் சரிவுப் போக்குகளை எதிர்கொள்ளும்போது நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பதே நினைவில் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான அறிவுரை. ஏனெனில், சில சமயங்களில் உங்கள் முதலீட்டின் மதிப்பு சரியும், அப்போது நீங்கள் பீதியடைந்து உங்கள் பணத்தை எடுத்துவிடுவீர்கள். பொதுவாக, அத்தகைய காலகட்டங்களில் பணத்தை எடுப்பது ஒரு தவறாகும், ஏனெனில் நீண்ட காலத்திற்கு உங்கள் முதலீடு நன்மை பயக்கும்.
- தி கீழ்நோக்கிய போக்கைத் தொடர்ந்து ஏற்படும் உயர்வு கொள்கையளவில், ஒரு நிதிச் சொத்தின் செயல்திறனில் ஏற்படும் வீழ்ச்சி, ஒரு மிகப்பெரிய ஏற்றத்திற்கான சாத்தியத்தைக் குறிக்கிறது. எனவே, அந்த வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு நீங்கள் உங்கள் பணத்தை எடுக்கும்போது, அந்த இழப்பை உறுதிப்படுத்தி, அடுத்த ஏற்றப் போக்கையும் தவறவிடுகிறீர்கள்.
இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கத்தைக் கொண்டது, முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது. பங்குகளில் முதலீடு செய்வது மூலதன இழப்பு அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளது.
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