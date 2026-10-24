ஜெரோம் கெர்வியேல்: சமூகத்தின் பொது இழப்புக்குப் பின்னால் உள்ள வர்த்தகர்

ஜெரோம் கெர்வியேல் ஜனவரி 2008-ல் கண்டறியப்பட்ட, 4.9 பில்லியன் யூரோக்கள் மதிப்பிலான, ஒரே ஒரு ஊழியரின் செயல்களால் ஒரு வங்கியால் இதுவரை பதிவுசெய்யப்பட்ட மிகப்பெரிய வர்த்தக இழப்பின் மையத்தில் இருக்கும் சொசைட்டி ஜெனரல் வங்கியின் முன்னாள் வர்த்தகர் இவர். ஃபினிஸ்டெர் வங்கியிலிருந்து லா டிஃபென்ஸ் வங்கியின் வர்த்தகத் தளங்களுக்கும், பின்னர் நீதிமன்றங்களிலிருந்து பொது வாழ்க்கைக்கும் அவர் மேற்கொண்ட பயணம், செயல்பாட்டு இடர், உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் "சட்டவிரோத வர்த்தகர்" என்ற பாத்திரம் குறித்து விவாதிப்பதற்கான உலகளாவிய ஒரு சான்றாக மாறியுள்ளது. இந்த வாழ்க்கை வரலாறு, இவ்வழக்கின் சரிபார்க்கப்பட்ட, தேதியிடப்பட்ட உண்மைகளைப் பின்தொடர்கிறது.
ஜெரோம் கெர்வியெல் யார்? அவரது ஆரம்பகால வாழ்க்கை
ஜெரோம் கெர்வியெல், 1977 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 11 ஆம் தேதி, பிரிட்டானியின் ஃபினிஸ்டெர் மாகாணத்தில் உள்ள போன்ட்-ல'அபே என்ற இடத்தில் பிறந்தார். அவரது தாயார் ஒரு சிகையலங்கார நிலையத்தை நடத்தி வந்தார்; கொதிகலன் தயாரிப்புப் பயிற்சி மையத்தில் முதன்மைப் பயிற்றுவிப்பாளராக ஆகியிருந்த கொல்லர் கைவினைஞரான அவரது தந்தை, 2006 ஆம் ஆண்டில் காலமானார். அவர் 1995 ஆம் ஆண்டில் லானெக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக அறிவியலில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றார். பின்னர், குயிம்பரில் பொருளாதாரத்தில் இளங்கலைப் பட்டம் (DEUG) பெற்றார், அங்கு அவர் எண்களின் மீது தனது ஆர்வத்தைக் கண்டறிந்தார்.
தொடர்ந்து அவர் நான்டெஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் வங்கி மற்றும் நிதியியலில் முதுகலைப் பட்டத்தை (இளங்கலைப் பட்டத்திற்கு இணையான பட்டம்) முடித்தார். பின்னர், 2000-ஆம் ஆண்டில் லியோன்-II பல்கலைக்கழகத்தில் சந்தைச் செயல்பாட்டு மேலாண்மையில் முதுகலைப் பட்டத்தை, 'அஸ்ஸே பியென்' (assez bien) என்ற சிறப்புப் பாராட்டுடன், பி.என்.பி ஆர்பிட்ரேஜில் (BNP Arbitrage) ஆறு மாதங்கள் உட்பட, ஒரு வேலை-படிப்பு அடிப்படையில் பெற்றார். அன்று முதல் அடிக்கடி குறிப்பிடப்படும் ஒரு விவரம்: இந்தக் கல்வி அவரை ஒரு வர்த்தகராக ஆக்குவதை விட, செயல்பாட்டுக் கட்டுப்பாட்டுத் தொழிலுக்கு அதிகமாகத் தயார்படுத்தியது.
ஜெரோம் கெர்வியேல், சொசைட்டி ஜெனரல் டிரேடர் (2000-2008)
2000 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம், 23 வயதான அவரை, சொசைட்டி ஜெனரல் நிறுவனம் தனது லா டெஃபென்ஸ் முதலீட்டு வங்கி மற்றும் நிதிப் பிரிவில் பணியமர்த்தியது. அவர் அங்கு ஐந்து ஆண்டுகள் பணியாற்றினார். நடுத்தர அலுவலகம்வர்த்தகர்களின் செயல்பாடுகளைக் கண்காணிக்கும் துறை: தரவு உள்ளீடு, கண்காணித்தல், வரம்பு சரிபார்ப்பு. கட்டுப்பாட்டு நடைமுறைகள் குறித்த இந்த ஆழ்ந்த அறிவு, வரவிருக்கும் விவகாரத்தில் ஒரு மையப் பங்கை வகிக்கும்.
2005-ல், அவர் குடிபெயர்ந்தார் முன் அலுவலகம்மேசையில் பங்கு குறியீட்டு எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் குறித்து நடுவர் தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிறது — யூரோஸ்டாக்ஸ் 50, DAX, எப்டிஎஸ்இ 100சந்தைகளின் போக்கின் மீது பந்தயம் கட்டுவது அவரது நோக்கமாக இருக்கவில்லை, மாறாக, கடுமையான நிலை வரம்புகளால் நிர்வகிக்கப்படும், பொதுவாக குறைந்த இடர் கொண்ட ஒரு செயலான, தொடர்புடைய தயாரிப்புகளுக்கு இடையேயான மிகச்சிறிய இடைவெளிகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்வதே அவரது நோக்கமாக இருந்தது.
ஜனவரி 2008: வழக்கின் கண்டுபிடிப்பு
2008, ஜனவரி 18 அன்று, ஒரு கட்டுப்பாட்டுச் சோதனையில் சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனை ஒன்று கண்டறியப்பட்டது. மேலும் ஆழமாக ஆராய்ந்தபோது, பல மாதங்களாக மறைக்கப்பட்டிருந்த, சுமார் மொத்த அபாய வெளிப்பாட்டைக் குறிக்கும் பெரும் அளவிலான பரிவர்த்தனை நிலைகளை வங்கி கண்டறிந்தது. 50 பில்லியன் யூரோக்கள் வங்கியின் சொந்த மூலதனத்தை விட அதிகம். முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அந்த வர்த்தகர் ஜனவரி 20 அன்று இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டார்.
ஜனவரி 24 அன்று, வருடாந்திர முடிவுகள் அறிவிப்பின்போது, தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டேனியல் பௌட்டன் இந்த விவகாரத்தை பொதுமக்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார். அந்த வர்த்தகர் தனது வரம்புகளை வெகுவாக மீறி நீண்டகால வர்த்தக நிலைகளை எடுத்து, அவற்றை மறைப்பதற்காக வங்கிக்குள் நுழைந்ததாக வங்கி கூறியது. கற்பனையான ஈடுசெய்யும் வர்த்தகங்கள் கட்டுப்பாடுகளின் பார்வையில் உண்மையானவற்றை ரத்துசெய்த அமைப்புகளுக்குள் அவை புகுந்தன.
ஜெரோம் கெர்வியெல் வழக்கு விளக்கம்: மோசடி எவ்வாறு செயல்பட்டது
அந்த இயந்திர அமைப்பு மூன்று நெம்புகோல்களில் இயங்கியது. முதலாவதாக, கற்பனையான ஆர்டர்கள்: உள்ளிடப்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் பின்னர் ரத்து செய்யப்பட்டன அல்லது முன்தேதியிடப்பட்டன, இதனால் கட்டுப்பாட்டுத் திரைகளில் இருந்து உண்மையான பாதிப்பு மறைந்து போனது. அடுத்து, செயல்முறைகள் பற்றிய துல்லியமான அறிவுஇடைநிலை அலுவலகத்தைக் கடந்து வந்ததால், சோதனைகள் எப்போது, எப்படி நடைபெறும் என்பதையும், எந்த ஆதார ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்படும் என்பதையும், அவற்றுக்கு எப்படிப் பதிலளிப்பது என்பதையும் கெர்வியெல் அறிந்திருந்தார். இறுதியாக, படிப்படியான இயல்புநிலைவிசாரணையின் கண்டுபிடிப்புகளின்படி, இந்த மீறல்கள் 2005-2006 ஆம் ஆண்டிலேயே சிறிய அளவில் தொடங்கி, பின்னர் கட்டுக்கடங்காமல் பெருகின.
இந்த வழக்கை வழக்கமான மோசடிகளிலிருந்து வேறுபடுத்தும் ஒரு அம்சம் என்னவென்றால்: அக்காலத்தில் வங்கியும் பாரிஸ் அரசு வழக்கறிஞர் அலுவலகமும் அளித்த அறிக்கைகளின்படி, தனிப்பட்ட ஆதாயம் இல்லை நிறுவப்பட்டது. ஆதாயங்களும் இழப்புகளும் வங்கியின் சொந்தமானவையே; தொழில்முறை அங்கீகாரமும் அதனுடன் வரும் ஊக்கத்தொகையுமே கூறப்பட்ட நோக்கமாக இருந்தது. இருப்பினும், 2007-ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில், அந்த மறைக்கப்பட்ட நிலை, ஆண்டு முழுவதும் கண்ணுக்குப் புலப்படாமல் திரட்டப்பட்ட சுமார் 1.4 பில்லியன் யூரோக்களின் மறைமுக ஆதாயத்தைக் காட்டியது.
ஜெரோம் கெர்வியலின் வர்த்தக இழப்பு: மறைமுக ஆதாயத்திலிருந்து 4.9 பில்லியன் இழப்பு வரை
இந்தக் கண்டுபிடிப்பிற்குப் பிறகு, அந்த வங்கி 2008 ஜனவரி 21 முதல் 23 வரை, அவசரமாகவும் விவேகத்துடனும் தனது வர்த்தக நிலைகளைக் கைவிட நினைத்தது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, அந்த நாட்கள் உலகளாவிய சந்தைகளுக்கு மிகவும் மந்தமான ஒரு வாரத்துடன் ஒத்துப்போயின — மேலும் ஜனவரி 21, அமெரிக்காவில் பொது விடுமுறையான மார்ட்டின் லூதர் கிங் தினமாக இருந்தது, அன்று பணப்புழக்கம் குறைவாக இருக்கும். மூன்று நாட்களில் சுமார் 60 பில்லியன் யூரோக்கள் மதிப்பிலான ஒப்பந்தங்களின் விற்பனை, சாதகமற்ற சூழ்நிலைகளில் நடைபெற்றது.
இதன் விளைவாக, நிறுவனத்தைக் கலைத்ததில் 6.3 பில்லியன் யூரோக்கள் மொத்த நஷ்டம் ஏற்பட்டது. 2007-ல் திரட்டப்பட்ட 1.4 பில்லியன் யூரோக்கள் மறைமுக ஆதாயத்தைக் கழித்த பிறகு, வெளியிடப்பட்ட நிகர நஷ்டம் எட்டியது. 4.9 பில்லியன் யூரோக்கள்சுமார் 7 பில்லியன் லாபம் ஈட்டும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட 2007 நிதியாண்டில், அந்த வங்கி தனது சொந்தக் கட்டுப்பாடுகள் குறித்த கேள்விகளை எதிர்கொண்டது: இத்தகைய ஒரு பாதிப்பு பல மாதங்களாக எப்படி கவனிக்கப்படாமல் போனது?
விசாரணை மற்றும் தண்டனை
சொசைட்டி ஜெனரல் நிறுவனம் 2008, ஜனவரி 24 அன்று ஒரு புகாரைத் தாக்கல் செய்தது. விசாரணை நீதிபதிகளான ரெனாட் வான் ரூய்ம்பெக் மற்றும் ஃபிரான்சுவா டெசெட் ஆகியோர் தலைமையிலான இந்த விசாரணை, 2010 ஜூன் மாதம் ஒரு முதல்நிலை விசாரணைக்கு வழிவகுத்தது: ஜெரோம் கெர்வியெல் நம்பிக்கை மீறல், போலி ஆவணம் தயாரித்தல் மற்றும் போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்துதல், மற்றும் ஒரு தகவல் தொழில்நுட்ப அமைப்பில் மோசடியாகத் தரவுகளைச் செருகுதல் ஆகிய குற்றங்களுக்காகத் தண்டிக்கப்பட்டு, அவருக்குச் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. ஐந்தாண்டுகள் சிறைத்தண்டனை, அதில் மூன்று ஆண்டுகள் காவலில்.அதோடு, இழப்புகளுக்கான கூட்டுப் பொறுப்புடன், 4.9 பில்லியன் யூரோக்கள் மதிப்பிலான ஒரு சிவில் தீர்ப்பு ஆச்சரியத்தையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியது.
வெர்சாய் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் 2012 ஜூன் மாதம் குற்றவியல் தண்டனையை உறுதி செய்தது. ஆனால் 2014 மார்ச் 19 அன்று, கேசேஷன் நீதிமன்றம் (பிரான்சின் மிக உயர்ந்த மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம்) உரிமையியல் தரப்புத் தீர்ப்பை பகுதியளவு ரத்து செய்தது: இழப்புகளுக்கான பொறுப்பு, கட்டுப்பாடுகள் தவறிய வர்த்தகருக்கும் அவரது வங்கிக்கும் இடையே பகிரப்பட வேண்டும் என்று அது தீர்ப்பளித்ததுடன், கோரப்பட்ட 4.9 பில்லியன் நஷ்டஈட்டையும் தள்ளுபடி செய்தது. இது ஆரம்பகட்ட அரசுத் தரப்பு வழக்கிலிருந்து ஒரு பெரிய மாறுதலாக அமைந்தது.
ரோம்-பாரிஸ் நடைப்பயணம் மற்றும் தடுப்புக்காவல்
2014, பிப்ரவரி 19 அன்று, ரோமில் உள்ள புனித பீட்டர் சதுக்கத்தில் நடந்த ஒரு சந்திப்பின் முடிவில், ஜெரோம் கெர்வியெல் போப் பிரான்சிஸைச் சந்தித்தார். பின்னர், அருட்தந்தை பேட்ரிஸ் கோரியருடன் சேர்ந்து, பெரிதும் பேசப்பட்ட தனது பிரான்சுக்கான நடைப்பயணத்தை அவர் தொடங்கினார். 2014, மே 19 அன்று பிராங்கோ-இத்தாலிய எல்லையில் கைது செய்யப்பட்ட அவர், பாரிஸில் உள்ள சாண்டே சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
சுமார் ஐந்து மாதங்கள் தடுப்புக் காவலில் இருந்த பிறகு, அவரது தண்டனை பின்வருமாறு மாற்றியமைக்கப்பட்டது: மின்னணு குறியீட்டின் கீழ் வெளியிடவும்பின்னர், மீதமுள்ள தண்டனை நிறுத்திவைக்கப்பட்டது. எனவே, அவர் தனது தண்டனைக் காலத்தின் முழு சிறைத் தண்டனையையும் அனுபவிக்கவில்லை; இது பெரிதும் பேசப்பட்ட மற்றொரு நிகழ்வாகும்.
சட்டரீதியான பின்விளைவுகள்: ஒரு மூவங்க காவியம்
இந்த வழக்கு குற்றவியல் நீதிமன்றங்களுடன் முடிந்துவிடவில்லை. 2016 ஜூன் 7 அன்று பாரிஸ் தொழிலாளர் தீர்ப்பாயத்தில் (prud'homme), Société Générale நிறுவனம் குற்றத்துடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்டது. உண்மையான மற்றும் தீவிரமான காரணம் இல்லாமல் பணிநீக்கம் மேலும் அதன் முன்னாள் ஊழியருக்கு 455,000 யூரோக்கள் செலுத்த உத்தரவிடப்பட்டது — இந்தத் தீர்ப்பை பாரிஸ் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் டிசம்பர் 2018-ல் ரத்து செய்தது. செப்டம்பர் 23, 2016 அன்று, உரிமையியல் வழக்குகளை மறுவிசாரணை செய்த வெர்சாய்ஸ் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம், கெர்வியெல் பணம் செலுத்த உத்தரவிட்டது. 1 மில்லியன் யூரோக்கள் வங்கிக்கு ஏற்பட்ட சேதங்கள்: ஆரம்பத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 4.9 பில்லியன் தொகையை விட மிகவும் குறைவு.
2008-ஆம் ஆண்டு தனது விசாரணையின் நிலைமைகள் குறித்த அவரது குற்றச்சாட்டுகளைத் தொடர்ந்து, பிப்ரவரி 2019-ல், அரசு அதிகாரிகளால் செய்யப்படும் மிரட்டிப் பணம் பறித்தல் தொடர்பான ஒரு நீதித்துறை விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. மேலும், டிசம்பர் 2024-ல், “C l’hebdo” என்ற நிகழ்ச்சியில் விருந்தினராகத் தோன்றியபோது, தன்னிடம் “புதிய ஆதாரங்கள்” இருப்பதாகவும், ஒரு கோரிக்கையை ஆராய்ந்து வருவதாகவும் அவர் அறிவித்தார். மறுவிசாரணைஎனவே, அந்த நிகழ்வுகள் நடந்து பதினேழு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், நீதித்துறை சார்ந்த கதை முழுமையாக முடிந்துவிடவில்லை.
ஊடக மற்றும் கலாச்சார நிகழ்வாக மாறிய ஒரு வழக்கு
2008 ஜனவரி முதல், பிரான்சில் இணையத்தில் அதிகம் தேடப்பட்ட பெயர்களில் ஒன்றாக கெர்வியலின் பெயர் ஆனது. 2008 ஜனவரி பிற்பகுதியில் ஃபிகாரோ நடத்திய ஒரு கருத்துக் கணிப்பு, பொதுமக்களின் கலவையான உணர்வைச் சுருக்கமாகக் காட்டியது: பதிலளித்தவர்களில் 13% பேர் மட்டுமே அவரை முதன்மைப் பொறுப்பாளராகக் கருதினர், அதேசமயம் பாதிப் பேர் வங்கியின் நிர்வாகத்தைக் குற்றம் சாட்டினர். ஊடகங்களின் ஈர்ப்புக்கும் நிதித்துறையின் மீதான அவநம்பிக்கைக்கும் இடையில் சிக்கிக்கொண்ட அந்த வர்த்தகர், தன்னையறியாமலேயே ஒரு பிரபலமான நபராக ஆனார்.
இந்த வழக்கு ஏராளமான படைப்புகளுக்கு உத்வேகம் அளித்தது. கெர்வியெல் தனது நினைவுக் குறிப்புகளான “எல்'எங்ரெனேஜ், ஒரு வர்த்தகரின் நினைவுகள்” என்பதை 2010-ஆம் ஆண்டிலேயே ஃபிளமாரியன் பதிப்பகத்துடன் வெளியிட்டார்.
2009-ல் இந்தக் கதையை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒரு நாடகம் அரங்கேற்றப்பட்டது. மேலும், 2016-ல் ஆலிவர் அஸ்ஸாயாஸ் இயக்கிய “எல்'அவுட்சைடர்” என்ற திரைப்படம், ஆர்தர் டுபோன்ட் முக்கியக் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க வெளியானது. நவம்பர் 2024-ல், மேக்ஸ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான “கெர்வியேல், ஒரு வர்த்தகர், 50 பில்லியன்” என்ற ஆவணத் தொடர், கெர்வியேல் மற்றும் டேனியல் பூட்டன் உள்ளிட்ட முக்கியக் கதாபாத்திரங்களை ஒன்றிணைத்தது. தண்டனைத் தீர்ப்புக்குப் பிறகு, ஜெரோம் கெர்வியேல் தன்னை ஒரு மாநாட்டுப் பேச்சாளராகவும் எழுத்தாளராகவும் மறுஉருவாக்கம் செய்துகொண்டார். வங்கி இடர் குறித்து விவாதிக்க அவர் தொடர்ந்து அழைக்கப்படுகிறார் — இது அவரது சொந்தத் தவறால் பிறந்த ஒரு முரண்பாடான அதிகாரமாகும்.
இந்த வழக்கு வங்கிகளுக்கு என்ன மாற்றங்களைக் கொண்டுவந்தது
ஒரு தனி மனிதனின் விதியைத் தாண்டி, கெர்வியெல் வழக்கு ஒரு பாடப்புத்தக எடுத்துக்காட்டாக விளங்கியது. செயல்பாட்டு ஆபத்துதனிப்பட்ட ஆதாயம் ஏதுமில்லாத ஒரு தனி ஊழியர், தனக்கு நன்கு தெரிந்த கட்டுப்பாடுகளை மீறுவதன் மூலம் ஒரு பெரிய வங்கியையே ஆபத்தில் ஆழ்த்த முடியும் என்பதை அது காட்டியது. அதன் நடைமுறை விளைவுகள் பெரியவையாக இருந்தன: முன் அலுவலகம் / இடை அலுவலகப் பிரிவு வலுப்படுத்தப்பட்டது, ஆர்டர் ரத்துகள் மீதான குறுக்குச் சோதனைகள், பரிவர்த்தனை அளவுகள் குறித்த தானியங்கி எச்சரிக்கைகள், அணுகல் உரிமைகள் மற்றும் "உங்கள் ஊழியரை அறிந்து கொள்ளுங்கள்" கொள்கை ஆகியவற்றின் மீதான மறுஆய்வுகள் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
மேலும், 2008 ஆம் ஆண்டு நிதி நெருக்கடி அதை ஓரளவு மறைப்பதற்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, வர்த்தகர்களின் ஊக்கத்தொகைகள் மற்றும் வங்கி இடர் கலாச்சாரம் குறித்த பிரெஞ்சு விவாதத்திற்கு இது நீடித்த தூபம் போட்டது. இந்தத் தொழில்களையும் அவற்றின் வரம்புமீறல்களையும் புரிந்துகொள்ள, எங்கள் பக்கங்கள்... தொழில்முறை வர்த்தகர் மற்றும் வர்த்தக கட்டுக்கதைகளுக்கு மாறாக, வர்த்தகத் தளங்கள் உண்மையில் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை விவரிக்கவும்.
முக்கிய புள்ளிவிவரங்களில் வழக்கு
|மெட்ரிக்
|தொகை
|சூழல்
|மறைக்கப்பட்ட வெளிப்பாடு
|≈ €50 பில்லியன்
|வங்கியின் சொந்த மூலதனத்தை விட பெரியது
|ஓய்வு (ஜனவரி 21-23, 2008)
|≈ €60 பில்லியன் விற்பனை
|21 ஆம் தேதி அமெரிக்க விடுமுறை உட்பட மூன்று வர்த்தக நாட்கள்
|கலைப்பில் ஏற்பட்ட மொத்த இழப்பு
|€ 6.3 பில்லியன்
|மிகவும் சாதகமற்ற சந்தை நிலவரங்கள்
|2007-ல் திரட்டப்பட்ட மறைமுக ஆதாயம்
|€ 1.4 பில்லியன்
|மொத்த நஷ்டத்திலிருந்து கழிக்கப்பட்டது
|வெளியிடப்பட்ட நிகர இழப்பு
|€ 4.9 பில்லியன்
|சுமார் 7 பில்லியன் எதிர்பார்க்கப்படும் ஆண்டு லாபத்திற்கு எதிராக
|தீர்ப்பு (2010, 2012-ல் உறுதி செய்யப்பட்டது)
|5 ஆண்டுகள், 3 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை
|நம்பிக்கை மீறல், போலி ஆவணம் தயாரித்தல், தகவல் தொழில்நுட்ப மோசடி
|சேதங்கள் (2016)
|€ 500 மில்லியன்
|4.9 பில்லியன் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்ட பிறகு
|தொழிலாளர் நீதிமன்றம் (2016, 2018-ல் ரத்து செய்யப்பட்டது)
|€455,000
|உண்மையான மற்றும் தீவிரமான காரணம் இல்லாமல் பணிநீக்கம்
இந்த வழக்கு ஏன் இன்னும் நம்மை ஈர்க்கிறது? ஏனென்றால், அது நவீன நிதியியலின் அனைத்துப் பதட்டங்களையும் ஒரே மனிதருக்குள் அடக்கியுள்ளது: இடர்களை ஏற்பதற்குப் பதிலாக அவற்றைக் கட்டுப்படுத்தப் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட ஒரு சாதாரண ஊழியர், முடிவுகளுக்காக ஏங்கும் ஒரு வங்கி அமைப்பு, கடக்க முடியாதவை என்று நம்பப்படும் கட்டுப்பாடுகள், மற்றும் இறுதியில் அந்த வர்த்தகர் குற்றவாளியாகவும் ஒரு சின்னமாகவும் தோன்றும் ஒரு முடிவு. ஒவ்வொரு தலைமுறை வங்கியாளர்களும் அவரது கதையை ஒரு எச்சரிக்கையாக மீண்டும் கண்டறிகிறார்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்: Jérôme Kerviel பற்றிய உங்கள் கேள்விகள்
Jérôme Kerviel என்ன வர்த்தக இழப்பை ஏற்படுத்தினார்?
சுமார் 50 பில்லியன் யூரோ மதிப்புள்ள மறைக்கப்பட்ட வர்த்தக நிலைகளை வலுக்கட்டாயமாகக் கலைத்ததைத் தொடர்ந்து, சொசைட்டி ஜெனரல் நிறுவனம் 2008 ஜனவரியில் 4.9 பில்லியன் யூரோ நிகர இழப்பைப் பதிவு செய்தது.
Jérôme Kerviel தனிப்பட்ட முறையில் பணம் சம்பாதித்தாரா?
இல்லை. வங்கியோ அல்லது வழக்குத் தரப்போ எந்தவொரு தனிப்பட்ட ஆதாயத்தையும் நிரூபிக்கவில்லை: ஆதாயங்களும் இழப்புகளும் சொசைட்டி ஜெனரலுக்கு உரியவை. அவரது நோக்கம் அங்கீகாரமும் ஊக்கத்தொகையுமே தவிர, அப்பட்டமான திருட்டு அல்ல என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
அவனுக்கு என்ன தண்டனை விதிக்கப்பட்டது?
ஐந்து ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், அதில் மூன்று ஆண்டுகள் சிறைக்காவலும் விதிக்கப்பட்ட அவர், மே 2014-ல் சான்டே சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். பின்னர், தண்டனைத் திருத்தத்திற்கு முன்பு, சுமார் ஐந்து மாதங்களுக்குப் பிறகு அவர் மின்னணு கண்காணிப்புக் கருவியின் கீழ் வைக்கப்பட்டார்.
அவர் அந்த 4.9 பில்லியனைத் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டுமா?
இல்லை. 2014-ல் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் இந்தக் கோரிக்கையைத் தள்ளுபடி செய்து, அவருக்கும் வங்கிக்கும் இடையே பொறுப்பைப் பகிர்ந்தளித்தது. 2016-ல், வெர்சாய் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் அவருக்கு 1 மில்லியன் யூரோக்கள் இழப்பீடு செலுத்த உத்தரவிட்டது.
வங்கியும் ஏன் விமர்சிக்கப்பட்டது?
பல மாதங்களாக அதன் உள் கட்டுப்பாடுகள், நிறுவனத்தின் சொந்த மூலதனத்தை விட அதிகமான இடர் வெளிப்பாட்டைக் கண்டறியத் தவறியதாலும், ஊக்கத்தொகைக் கலாச்சாரம் இடர் எடுப்பதை ஊக்குவித்ததாலும், 2008-ல் கருத்துக் கணிப்பில் பங்கேற்ற பிரெஞ்சு மக்களில் பாதி பேர், இதற்கு நிர்வாகமே முதன்மைப் பொறுப்பு என்று கருதினர்.
ஜெரோம் கெர்வியேல் இப்போது எங்கே?
தற்போது மாநாட்டுப் பேச்சாளராகவும், எழுத்தாளராகவும், திரைக்கதை எழுத்தாளராகவும் இருக்கும் அவர், வங்கி இடர் மற்றும் நிதி குறித்துத் தொடர்ந்து பேசி வருகிறார். ஜனவரி 2008 நிகழ்வுகள் நடந்து பதினேழு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 2024-ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில், புதிய சான்றுகள் மற்றும் ஒரு சாத்தியமான மறுவிசாரணை குறித்து அவர் குறிப்பிட்டார்.
சரிபார்க்கப்பட்ட, தேதியிடப்பட்ட பொதுத் தகவல்களிலிருந்து (செய்தி அறிக்கைகள், நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள், விக்கிப்பீடியா) தொகுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வரலாறு. வாழும் நபர்: இதில் உள்ள கூறுகள் எந்தவித மதிப்பீடும் இன்றி வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கத்தைக் கொண்டது, மேலும் இது முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது.
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