கடன் வர்த்தகம்: அதன் செயல்முறை மற்றும் இடர் மேலாண்மை

In வர்த்தகலெவரேஜ் என்பது நிதிச் சந்தைகளில் தரகர்கள் முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்கும் ஒரு கூடுதல் வாங்கும் சக்தியாகும். இருப்பினும், பெரும்பாலான வர்த்தகர்கள் அதை எப்படிச் செய்வது என்பதில் முழுமையாகத் தேர்ச்சி பெறுவதில்லை. அந்நிய வர்த்தகம்லெவரேஜ் டிரேடிங் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் இந்தக் கட்டுரையில் கண்டறியுங்கள்.
நெம்புகோல் என்றால் என்ன? வரையறை
கடன் வாங்கி முதலீடு செய்வதன் மூலம், வர்த்தகர் அல்லது முதலீட்டாளரின் சொந்த மூலதனம் அனுமதிப்பதை விடப் பெரிய தொகையை முதலீடு செய்து, ஆதாயங்களை (ஆனால் இழப்புகளையும்) பெருக்கும் ஒரு நிதி வழிமுறையே கடன் நெம்புகோல் (Leverage) ஆகும்.
வேறுவிதமாகக் கூறினால், குறைந்த அளவு மூலதனத்தைக் கொண்டு ஒரு பெரிய நிலையை கட்டுப்படுத்த லெவரேஜ் உங்களை அனுமதிக்கிறது. உதாரணமாக, 10:1 என்ற லெவரேஜ் மூலம், ஒரு முதலீட்டாளர் தனது சொந்த மூலதனமான €1,000-ஐ மட்டுமே கொண்டு €10,000 மதிப்புள்ள ஒரு நிலையை கட்டுப்படுத்த முடியும்.
முதலீடு லாபத்தை ஈட்டினால், கடன் நெம்புகோல் அந்த ஆதாயத்தைப் பன்மடங்கு பெருக்குகிறது. இருப்பினும், நஷ்டம் ஏற்படும் பட்சத்தில், அந்த நஷ்டமும் பன்மடங்கு பெருகி, முதலீட்டாளர் தனது ஆரம்ப முதலீட்டை விட அதிகமாக இழக்க நேரிடலாம். இதனால்தான் கடன் நெம்புகோல் குறிப்பிடத்தக்க அபாயங்களைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் கவனமான மேலாண்மை தேவைப்படுகிறது.
நெம்புகோல் சூத்திரம்
நெம்புகோல் = மொத்த நிலை மதிப்பு /
யூரோ/அமெரிக்க டாலர் அந்நியச் செலாவணி வர்த்தக உதாரணம்
- உங்களிடம் ஆரம்ப மூலதனத்துடன் ஒரு வர்த்தகக் கணக்கு உள்ளது. $1,000.
- நீங்கள் ஒரு நெம்புகோலைத் தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள் 100:1.
- EUR/USD இன் தற்போதைய விலை 1.1000 (அதாவது, 1 யூரோ = 1.10 டாலர்கள்).
நீ வாங்கு. 1 நிலையான இடம், இது சமமானதாகும் 100,000 அலகுகள் யூரோ/அமெரிக்க டாலர்.
அதிகபட்ச அந்நியச் செலாவணி:
அதிகபட்ச லீவரேஜ் என்பது, உங்கள் தரகர் அல்லது வர்த்தகத் தளத்தின் நிபந்தனைகளின்படியோ அல்லது சந்தை ஒழுங்குமுறையின்படியோ ஒரு பரிவர்த்தனையில் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய லீவரேஜின் அளவாகும். இது, உங்கள் மூலதனத்துடன் ஒப்பிடுகையில், ஒரு வர்த்தக நிலையைத் தொடங்க நீங்கள் கடன் வாங்கக்கூடிய அதிகபட்சத் தொகையைக் குறிக்கிறது.
- உதாரணமாகஒரு தரகர் பின்வரும் நெம்புகோலை வழங்கினால் 200:1அதாவது, உங்கள் சொந்த மூலதனத்தை விட 200 மடங்கு பெரிய ஒரு நிலையை உங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியும்.
- விதிக்கப்பட்ட வரம்புகள்ஒழுங்குமுறைகள், குறிப்பாக அந்நியச் செலாவணி போன்ற அதிக இடர் நிறைந்த சந்தைகளில், அதிகபட்ச கடன் பயன்பாட்டுக்கு வரம்பு விதிக்கலாம். Cryptocurrenciesஉதாரணமாக, சில ஒழுங்குமுறை ஆணையங்கள் அதிகபட்ச கடன் வரம்பை விதிக்கின்றன. 30:1 or 50:1 குறிப்பிட்ட நாணய ஜோடிகள் அல்லது நிதிக் கருவிகளில்.
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பயனுள்ள நெம்புகோல்:
செயல்திறன்மிக்க (அல்லது உண்மையான) லீவரேஜ் என்பது, உங்கள் மூலதனம் மற்றும் நீங்கள் எடுக்கும் வர்த்தக நிலைகளின் அடிப்படையில், ஒரு பரிவர்த்தனையில் நீங்கள் உண்மையில் பயன்படுத்தும் லீவரேஜ் ஆகும். இது வர்த்தக நிலையின் அளவை மட்டுமல்லாமல், மார்ஜின் மற்றும் மூலதனத்தின் உண்மையான பயன்பாட்டையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது.
பயனுள்ள நெம்புகோல் = மொத்த நிலை மதிப்பு / விளிம்பு
- அதிகபட்ச பரிவர்த்தனை உங்கள் தரகர் அல்லது ஒழுங்குமுறையின்படி நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய அதிகபட்ச கோட்பாட்டு ரீதியான லீவரேஜ் திறன் இதுவாகும்.
- பயனுள்ள செல்வாக்கு நீங்கள் டெபாசிட் செய்யும் மார்ஜின் தொகை மற்றும் நீங்கள் திறக்கும் பொசிஷனின் அளவைப் பொறுத்து, ஒரு குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தனையில் நீங்கள் உண்மையில் பயன்படுத்துவது இதுதான்.
சுருக்கமாக, அதிகபட்ச லீவரேஜ் என்பது நீங்கள் அடையக்கூடிய வரம்பு ஆகும், அதே சமயம் செயல்திறன் மிக்க லீவரேஜ் என்பது உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளையும், ஒவ்வொரு நிலையிலும் நீங்கள் எவ்வளவு மூலதனத்தைப் பணயம் வைக்கிறீர்கள் என்பதையும் சார்ந்துள்ளது.
கணக்கீடு – லீவரேஜுடன் கூடிய மொத்த நிலை மதிப்பு:
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- நாணயச் சந்தையில் ஒரு நிலையான லாட் என்பது 100,000 அலகுகள் யூரோவில். நீங்கள் 1 லாட் யூரோ/டாலர் வாங்கினால், 100,000 யூரோக்களை வாங்குகிறீர்கள்.
- ஆகவே, அந்தப் பதவியின் மொத்த மதிப்பு:
100000 யூரோ × 1.1000 (யூரோ/டாலர் விலை) = 110000 அமெரிக்க டாலர்
எனவே நீங்கள் மதிப்புள்ள ஒரு பதவியைக் கட்டுப்படுத்துகிறீர்கள் $110,000.
100:1 என்ற லீவரேஜ் விகிதத்துடன் தேவைப்படும் மார்ஜின்:
- ஒரு நெம்புகோலுடன் 100:1வர்த்தகத்தைத் தொடங்குவதற்கு, நீங்கள் அந்த வர்த்தக நிலையின் மொத்த மதிப்பில் ஒரு சிறு பகுதியை மட்டும் வைப்பு செய்தால் போதும்.
- எனவே, தேவையான விளிம்புத்தொகை பின்வருமாறு: 110000 அமெரிக்க டாலர் / 100 = 1100 அமெரிக்க டாலர்
- எனவே நீங்கள் டெபாசிட் செய்ய வேண்டும் $1,100 இந்தப் பதவியைத் திறக்க நிறைய நிறைய.
கடன் நெம்புகோலுடன் கூடிய இலாப நஷ்ட சூழ்நிலைகள்:
- யூரோ/அமெரிக்க டாலரின் விலை உயர்ந்தால்:
EUR/USD இன் விலை உயர்ந்தால் 1.1050 (50 புள்ளிகள் அதிகரிப்பு).
- ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் லாட்டில் 50 பிப்ஸ் நகர்வு (EUR/USD-க்கு 1 பிப் = 0.0001) என்பது $500 (100,000 அலகுகள் x 0.0005 = ஒரு பிப்பிற்கு $50, இதை 10 ஆல் பெருக்க வேண்டும்).
- எனவே நீங்கள் ஒரு லாபம் $500.
- யூரோ/அமெரிக்க டாலரின் விலை குறைந்தால்:
EUR/USD இன் விலை குறையும் என்று வைத்துக்கொள்வோம். 1.0950 (50 புள்ளிகள் சரிவு).
- நீங்கள் ஒரு துன்பத்தை அனுபவிக்கிறீர்கள் $500 இழப்பு.
மார்ஜின் அழைப்புகள் மற்றும் லீவரேஜ்
- எல்லை அழைப்புஇது நிகழும்போது உங்கள் நிலையின் மதிப்பு குறைகிறது மேலும், அந்த வர்த்தகத்தைத் தொடர்ந்து நடத்துவதற்கு உங்கள் மூலதனம் போதுமானதாக இல்லாமல் போகிறது. அப்போது தரகர் உங்களைக் கேட்கிறார்... கூடுதல் நிதியை டெபாசிட் செய்யவும் அந்தப் பதவி கலைக்கப்படுவதைத் தவிர்க்க.
- நெம்புகோல் அதிகமாக இருந்தால்மார்ஜின் கால் வருவதற்கான ஆபத்து அதிகமாகும், ஏனெனில் சொத்தின் விலையில் ஏற்படும் சிறிய மாற்றங்கள் கூட உங்கள் வர்த்தக நிலையின் மதிப்பை கணிசமாகப் பாதிக்கக்கூடும்.
- சந்தை உங்களுக்கு எதிராகச் சென்று, மீதமுள்ள லாப வரம்பு போதுமானதாக இல்லாவிட்டால், ஒரு எல்லை அழைப்பு உங்கள் மூலதனத்தை மீட்டெடுக்கவும், வர்த்தக நிலையைத் திறந்தே வைத்திருக்கவும் இது செயல்படுத்தப்படும்.
நெம்புகோல் நிதி கருவிகள்
கடன் நெம்புகோலுடன் பயன்படுத்தக்கூடிய நிதிக் கருவிகளின் பட்டியல் இதோ:
- அந்நிய செலாவணி (நாணய சந்தை) : வர்த்தக நாணயச் சந்தையில் அதிக லீவரேஜைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக, நாணயச் சந்தையில் 100:1 லீவரேஜ் என்பது பொதுவானது. இதன் பொருள், ஒரு வர்த்தகர் தனது ஆரம்ப மூலதனத்தை விட 100 மடங்கு பெரிய ஒரு நிலையைத் தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க முடியும்.
- வேறுபாடுக்கான ஒப்பந்தங்கள் (CFDs) : CFD-கள், அடிப்படைச் சொத்தை சொந்தமாக வைத்திருக்காமலேயே, அதன் ஏற்றம் அல்லது வீழ்ச்சியின் மீது ஊக வணிகம் செய்ய உங்களை அனுமதிக்கின்றன. அவை பொதுவாக, சொத்தைப் பொறுத்து, சில நேரங்களில் 30:1 அல்லது அதற்கும் அதிகமான கணிசமான கடன் விகிதத்தை வழங்குகின்றன.
- விருப்பங்கள் : அடிப்படைச் சொத்தை நேரடியாக வாங்குவதை விட, முதலீட்டாளர் ஒரு பெரிய நிலையைத் தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க ஆப்ஷன்கள் அனுமதிக்கின்றன. அதே நேரத்தில், செலுத்தப்பட்ட பிரீமியத்திற்குள் இழப்பைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன. இதன் மூலம் ஒரு சாதகமான நிலையை அவை வழங்குகின்றன.
- எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் (முன்னோக்கு ஒப்பந்தங்கள்) : எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள், ஒரு சொத்தை எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் வாங்கவோ விற்கவோ உங்களை அனுமதிக்கின்றன. அவை பெரும்பாலும் கடன் நெம்புகோலுடன் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஏனெனில் ஒரு சிறிய ஆரம்ப வைப்புத்தொகை (மார்ஜின் என்று அழைக்கப்படுகிறது) மிகப் பெரிய ஒரு நிலையைக் கட்டுப்படுத்தப் போதுமானதாக இருக்கிறது.
- மார்ஜினில் பங்குகள் : மார்ஜின் மூலம் பங்குகளை வாங்குவது என்பது, உங்கள் சொந்த மூலதனத்தைக் கொண்டு வாங்கக்கூடியதை விட அதிகமான பங்குகளை வாங்குவதற்காக ஒரு தரகரிடமிருந்து பணம் கடன் வாங்குவதாகும். கடன் வாங்குதல் லாபங்களை அதிகரிக்கக்கூடும், ஆனால் நஷ்டங்களையும் ஏற்படுத்தும்.
- நெம்புகோல் பரிவர்த்தனை வர்த்தக நிதிகள் (ETFs) : சில ETF-கள், குறியீடுகளின் செயல்திறனைப் போன்ற மடங்கில் அவற்றைப் பின்தொடர்வதன் மூலம், கடன் ஈட்டுத்திறனை வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. உதாரணமாக, ஒரு 2x கடன் ஈட்டுத்திறன் கொண்ட ETF, அடிப்படைக் குறியீட்டின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்க முயல்கிறது.
- Cryptocurrencies : சில கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத் தளங்களில், முதலீட்டாளர்கள் லீவரேஜைப் பயன்படுத்தி பெரிய கிரிப்டோ-சொத்து நிலைகளை வாங்கலாம், சில சமயங்களில் இது 100 மடங்கு வரை கூட இருக்கலாம்.
- கிரிப்டோ சொத்துக்கள் மீதான வேறுபாடுகளுக்கான ஒப்பந்தங்கள் (CFDகள்) : பாரம்பரிய CFD-களைப் போலவே, இந்த ஒப்பந்தங்களும் கிரிப்டோகரன்சிகளை உண்மையில் சொந்தமாக வைத்திருக்காமலேயே, லீவரேஜைப் பயன்படுத்தி அவற்றின் விலைகள் மீது ஊகிக்க உங்களை அனுமதிக்கின்றன.
- பண்டங்களின் : பண்டங்களின் எதிர்கால ஒப்பந்தங்களை (எண்ணெய், தங்கம் போன்றவை) லீவரேஜ் மூலம் வர்த்தகம் செய்யலாம். இது, ஒப்பீட்டளவில் சிறிய ஆரம்ப முதலீட்டுடன் ஒரு பெரிய வர்த்தக நிலையை உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க அனுமதிக்கிறது.
- முன்னோக்கிய ஒப்பந்தங்கள் (தரப்படுத்தப்படாத முன்னோக்கிய ஒப்பந்தங்கள்) : ஃபார்வர்டு ஒப்பந்தங்கள், ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்களைப் போன்றவையே. ஆனால், அவை எந்தவொரு பரிவர்த்தனை நிலையம் வழியாகவும் செல்லாமல், சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருக்கு இடையே நேரடியாக ஓவர் தி கவுண்டர் (OTC) முறையில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன. எதிர்கால விலையில் ஒரு சொத்தை வாங்குவதற்கோ அல்லது விற்பதற்கோ உறுதியளிக்க அவை உங்களை அனுமதிக்கின்றன. ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகளைப் பொறுத்து, ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்களை விட ஃபார்வர்டு ஒப்பந்தங்கள் குறைவாகவே பயன்படுத்தப்பட்டாலும், அவை லெவரேஜைப் பயன்படுத்தும் வாய்ப்பையும் வழங்குகின்றன.
இந்தக் கருவிகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு அவர்களின் சாத்தியமான வருமானத்தைப் பெருக்கிக்கொள்ள உதவுகின்றன, ஆனால், குறிப்பாகச் சந்தையில் பாதகமான நகர்வுகள் ஏற்படும் பட்சத்தில், இவை கணிசமான அபாயங்களையும் கொண்டுள்ளன.
சொற்களஞ்சியத்தைப் பயன்படுத்தவும்:
- அந்நிய குறைந்த பணத்தில் அதிக சொத்துக்களைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
- பயனுள்ள செல்வாக்கு ஒரு பரிவர்த்தனையில் நீங்கள் உண்மையில் பயன்படுத்தும் செல்வாக்கு.
- மார்ஜின் ஒரு வர்த்தகத்தைத் தொடங்க நீங்கள் வைப்பு செய்ய வேண்டிய மூலதனம்.
- லாட் : ஒரு பரிவர்த்தனையின் அளவீட்டு அலகு (எ.கா. ஒரு தரநிலைத் தொகுதிக்கு 100,000 அலகுகள்).
- சொந்த நிதி அந்தப் பரிவர்த்தனையில் நீங்களே முதலீடு செய்யும் பணம்.
- எல்லை அழைப்பு உங்கள் பங்கின் மதிப்பு மிகவும் குறைந்தால், கூடுதல் நிதி கோருதல்.
லீவரேஜ் டிரேடிங் – லீவரேஜ் மற்றும் மார்ஜின் கருத்து
லெவரேஜ் மற்றும் மார்ஜின் ஆகியவை நெருங்கிய தொடர்புடைய இரண்டு கருத்துக்கள். பிந்தையது, ஒரு முதலீட்டில் நீங்கள் முதலீடு செய்யும் உங்கள் சொந்த மூலதனத்தின் பகுதியைக் குறிக்கிறது. எனவே, அது லெவரேஜுடன் நெருக்கமாகப் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நீங்கள் புரிந்துகொள்வீர்கள். உதாரணமாக, ஒரு முதலீட்டில் €1,000 முதலீடு செய்யும் ஒருவரை எடுத்துக்கொள்வோம். லெவரேஜ் 20 (அல்லது 1:20) ஆக இருந்தால், அவருடைய மொத்த முதலீடு €20,000 (5%) ஆக இருக்க வேண்டும். கீழே, இந்த இரண்டு கருத்துக்களும் எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதைக் கண்டறியுங்கள்.
|அந்நிய
|மார்ஜின்
|1:20 (அல்லது = 20)
|5%
|1:5 (அல்லது = 5)
|20%
|1:2 (அல்லது = 2)
|50%
நீங்கள் ஒரு தொழில்முறை கணக்கைப் பயன்படுத்தினால், மேலே காட்டப்பட்டுள்ள வரம்புகள் ஒரே மாதிரியாக இருக்காது. தங்கம் மற்றும் வெள்ளி போன்ற சில சொத்துக்களில், அவை 1:500 வரை உயரக்கூடும்.
லீவரேஜ் டிரேடிங் ஏன்?
லீவரேஜுடன் வர்த்தகம் செய்தல் இது பல நன்மைகளை வழங்க முடியும், ஆனால் அபாயங்களையும் கொண்டுள்ளது. வர்த்தகர்கள் ஏன் லீவரேஜைப் பயன்படுத்தத் தேர்வு செய்கிறார்கள் என்பதற்கான சில காரணங்கள் இங்கே:
- Iசாத்தியமான வருமானத்தை அதிகரிக்கவும்: குறைந்த மூலதனத்தைக் கொண்டு ஒரு பெரிய நிலையை கட்டுப்படுத்த லெவரேஜ் உங்களை அனுமதிக்கிறது, மேலும் சந்தை உங்களுக்கு சாதகமாக நகரும்போது இது ஆதாயங்களைப் பெருக்கக்கூடும். உதாரணமாக, நீங்கள் 10:1 என்ற லெவரேஜைப் பயன்படுத்தினால், லெவரேஜ் செய்யப்பட்ட ஒரு நிலையில் கிடைக்கும் 1% ஆதாயம் 10% ஆதாயமாக மாறக்கூடும்.
- குறைந்த மூலதனத்துடன் வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்: லெவரேஜ் என்பது, வர்த்தகர்கள் தங்களின் சொந்தப் பணத்தைக் குறைவாகக் கொண்டு, பங்குகள் அல்லது நாணயங்கள் போன்ற அதிக விலையுள்ள சந்தைகள் அல்லது சொத்துக்களை அணுக அனுமதிக்கிறது. இதன்மூலம் அவர்கள் அதிக வர்த்தக நிலைகளை எடுக்கவோ அல்லது புதிய வர்த்தக வாய்ப்புகளை ஆராயவோ முடிகிறது.
- மூலதன மேலாண்மையை மேம்படுத்துங்கள்: லீவரேஜைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், ஒரு வர்த்தகர் தனது மூலதனத்தை மிகவும் திறமையாகப் பயன்படுத்த முடியும். இதன்மூலம், அவர் குறைந்த அளவு நிதியைக் கொண்டு பல வர்த்தக நிலைகளை மேற்கொண்டு, அதே நேரத்தில் அதிக மதிப்புள்ள சொத்துக்களைத் தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க முடியும்.
- பல்வகைப்படுத்தல்: கடன் நெம்புகோலைப் பயன்படுத்துவது, ஒட்டுமொத்த மூலதனத்தைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் அதே வேளையில், பல்வேறு சொத்துக்களில் பல நிலைகளை எடுக்க உதவுகிறது. இது வர்த்தக முதலீட்டுத் தொகுப்பில் அதிக பல்வகைப்படுத்தலை வழங்க முடியும்.
- ஆபத்து தடுப்பு: வர்த்தகர்கள் சில சமயங்களில் மற்றொரு நிலையைப் பாதுகாப்பதற்காக லீவரேஜைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். உதாரணமாக, ஒரு வர்த்தகர் ஒரு நாணயத்தில் ஒரு நிலையை வைத்திருந்தால், இடரைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக, மற்றொரு சொத்தில் அதற்கு எதிரான நிலையை எடுக்க லீவரேஜைப் பயன்படுத்தலாம்.
ஆபத்துகள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள்:
கடன் நெம்புகோல் சாத்தியமான ஆதாயங்களை அதிகரிக்கிறது, ஆனால் இழப்புகளையும் ஏற்படுத்துகிறது. சந்தை அந்த முதலீட்டிற்கு எதிராக நகர்ந்தால், இழப்புகள் ஆரம்ப முதலீட்டை விட அதிகமாகலாம், எனவே சிறந்த இடர் மேலாண்மை இன்றியமையாததாகிறது.
சுருக்கமாக, கடன் வர்த்தகம் பலனளிக்கும் அதிக வருமானம் மற்றும் உதவி மூலதனத்தின் பயன்பாட்டை அதிகப்படுத்துங்கள்ஆனால், இதற்கு கவனமான இடர் மேலாண்மை தேவைப்படுகிறது.
கடன் நெம்புகோல் வர்த்தகம் – சில்லறை வர்த்தகர்களுக்கான ஒழுங்குமுறை
|சொத்து வகை
|அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச நெம்புகோல்
|தொடர்புடைய விளிம்பு
|பங்கு குறியீடுகள்
|20
|5%
|நாணய ஜோடிகள்
|30
|3.33%
|பொருட்கள் (தங்கம் தவிர)
|10
|10%
|Cryptocurrencies
|2
|50%
|தனிநபர் CFD பங்குகள்
|5
|20%
|தங்கம்
|20
|5%
தொழில்முறை வர்த்தகர்களுக்கான ஒழுங்குமுறை
|சொத்து வகை
|அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச நெம்புகோல்
|தொடர்புடைய விளிம்பு
|முக்கிய மற்றும் சிறிய அந்நிய செலாவணி ஜோடிகள்
|1:500
|0.2%
|அயல்நாட்டு அந்நிய செலாவணி ஜோடிகள்
|1:25
|4%
|முக்கிய பங்கு குறியீடுகள்
|1:500
|0.2%
|பிற பங்கு குறியீடுகள்
|1:100
|1%
|பண்டங்கள் (தங்கம், வெள்ளி, WTI, ப்ரெண்ட்)
|1:500
|0.2%
|பிற பொருட்கள்
|1:100
|20%
|தனிநபர் CFD பங்குகள்
|1:20
|5%
|கிரிப்டோ சி.எஃப்.டி.
|1:20
|5%
2018-ல், சொத்து வகைகளின் அடிப்படையில் கடன் வரம்புகளை நிர்ணயித்தது ESMA தான். ஐரோப்பியப் பத்திரங்கள் மற்றும் சந்தைகள் ஆணையம் (ESMA), ஐரோப்பாவில் உள்ள நிதிச் சந்தைகளை மேற்பார்வையிடுவதற்குப் பொறுப்பாக உள்ளது. பிரெஞ்சு நிதிச் சந்தைகள் ஆணையம் (AMF), ESMA-வின் விதிமுறைகளைச் செயல்படுத்துகிறது.
லீவரேஜ் டிரேடிங் – எந்த அளவைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?
- நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய கொள்கை முற்போக்குத்தன்மை ஆகும். நீங்கள் லீவரேஜ்டு டிரேடிங்கிற்குப் புதியவர் என்றால், தேர்ந்தெடுப்பது அறிவுறுத்தப்படுகிறது. ஆரம்பநிலையாளர்களுக்கு ஏற்ற வர்த்தக லீவரேஜ்நீங்கள் அதிக நெம்புகோல் சக்தியைப் பயன்படுத்தித் தொடங்கக்கூடாது.
- பங்குகள், பண்டங்கள் மற்றும் பங்கு குறியீடுகளுக்கு, அதிகபட்ச லெவரேஜ் 5, 10 அல்லது 20 ஆக இருந்தால், அவற்றில் மிகக் குறைந்ததைத் தேர்ந்தெடுப்பதே சிறந்தது. நீங்கள் பங்கு வர்த்தகத்தைத் தொடங்கினால், 2 என்ற லெவரேஜைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
- நீங்கள் ஒரு அனுபவமிக்க வர்த்தகராக இருந்தால், கணிசமான லீவரேஜுடன் உங்கள் முதலீட்டை நிர்வகிக்கலாம். நீங்கள் அனுபவம் பெற்றவுடன், ஒரு தொழில்முறை கணக்கைத் திறக்கலாம். அதை அணுகுவதற்கான நிபந்தனைகள் ஒவ்வொரு தரகருக்கும் மாறுபடும். இருப்பினும், பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், அவை கடுமையானவையாக இருக்கும்.
கடன் ஈட்டு வர்த்தகம் – இது எனக்கு ஏற்றதா?
அந்நிய வர்த்தகம் இது அனைவருக்கும் ஏற்றதல்ல, ஏனெனில் இது வாய்ப்புகளையும் அதிக அபாயங்களையும் கொண்டுள்ளது. அவற்றில் சில இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய அளவுகோல்கள் லீவரேஜ் டிரேடிங் உங்களுக்குப் பொருத்தமானதா என்பதைத் தீர்மானிக்க:
இடர் சகிப்புத்தன்மை
- நீங்கள் இடர் எடுக்கத் தயாராக இருந்தால்கடன் நெம்புகோல் ஆதாயங்களைப் பெருக்குகிறது, ஆனால் இழப்புகளையும் அதிகரிக்கிறது. உங்களிடம் ஒரு அதிக இடர் சகிப்புத்தன்மை மேலும், கணிசமான இழப்புகள் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியத்தை ஏற்க நீங்கள் தயாராக இருந்தால், கடன் ஈட்டு வர்த்தகம் உங்களைப் பின்தொடரக்கூடும்.
- நீங்கள் இடர் தவிர்ப்பவராக இருந்தால்நீங்கள் இடரைக் குறைக்க விரும்பினால், கடன் வாங்குதல் உங்களுக்குப் பொருத்தமானதாக இருக்காது, ஏனெனில் இழப்புகள் உங்கள் ஆரம்ப மூலதனத்தை விட அதிகமாகக்கூடும்.
வர்த்தக அனுபவம்
- மேம்பட்ட அனுபவம்நெம்புகோல் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது அனுபவம் வர்த்தகர்களுக்கு, நிதிச் சந்தைகள் மற்றும் இடர் மேலாண்மை குறித்த முழுமையான புரிதல் தேவைப்படுகிறது.
- தொடங்குபவர்கள்நீங்கள் வர்த்தகத்திற்குப் புதியவர் என்றால், சந்தைகளுடன் நன்கு பழகும் வரை, கடன் இல்லாத பரிவர்த்தனைகள் அல்லது குறைந்த கடனுடன் தொடங்குவது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
உணர்ச்சிகளைக் கையாளும் திறன்
- மன அழுத்தம் மேலாண்மைலீவரேஜ் வர்த்தகம், லாப நஷ்டங்களுக்கு இடையே விரைவான ஏற்ற இறக்கங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். சந்தை ஏற்ற இறக்கமான காலகட்டங்களில் உங்களால் அமைதியாகவும் பகுத்தறிவுடனும் இருக்க முடிந்தால், லீவரேஜ் ஒரு நல்ல தேர்வாக இருக்கலாம்.
- உணர்ச்சி வினைத்திறன்சந்தை நகர்வுகளுக்கு நீங்கள் உடனடியாக எதிர்வினையாற்றும் பழக்கம் உடையவராக இருந்தால், கடன் வாங்குவது உங்களுக்கு ஆபத்தானதாக இருக்கலாம், ஏனெனில் அது விரைவான மற்றும் கணிசமான இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
நிதி இலக்குகள்
- குறுகிய கால இலக்குகள்நீங்கள் விரைவான ஆதாயங்களைத் தேடுகிறீர்கள் என்றால் குறுகிய கால சந்தை நகர்வுகள்செல்வாக்கைப் பயன்படுத்துவது, அந்த வாய்ப்புகளை நீங்கள் முழுமையாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ள உதவும்.
- நீண்ட கால இலக்குகள்உங்களுக்கு நீண்ட கால முதலீட்டு நோக்கம் இருந்தால், கடன் வாங்குவது அவசியமில்லாமல் போகலாம், மேலும் அது நீடித்த பலன்களை அளிக்காமல் அபாயத்தை அதிகரிக்கக்கூடும்.
மூலதன மேலாண்மை
- பதவிகளை நிர்வகிக்கும் திறன்நீங்கள் உங்கள் வர்த்தக நிலைகளைத் தவறாமல் கண்காணித்து, அவற்றின் அளவைச் சரிசெய்ய வேண்டும். உங்கள் மார்ஜினை நிர்வகித்து, பொருத்தமான லெவரேஜைக் கணக்கிட்டு, நஷ்டங்களைக் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால், லெவரேஜ் உங்களைத் தேடி வரும்.
- இடர் பட்ஜெட்: உங்களிடம் இருந்தால் வரையறுக்கப்பட்ட இடர் வரவுசெலவுத் திட்டம் உங்கள் நிதிநிலையைப் பாதிக்காமல், உங்கள் மூலதனத்தின் ஒரு பகுதியை இழக்க உங்களால் முடிந்தால், கடன் வாங்குவதைப் பரிசீலிக்கலாம்.
இடர் மேலாண்மைக் கருவிகளைப் பயன்படுத்துதல்
- நஷ்டத்தடுப்பு மற்றும் இலாபப் பங்கீட்டு முறைபோன்ற கருவிகளைப் பயன்படுத்துதல் நிறுத்த இழப்பு உத்தரவுகள் (இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்த) மற்றும் லாபத்தை எடுத்து கொள்ளுங்கள் லீவரேஜ் டிரேடிங்கில் (லாபத்தை உறுதிப்படுத்த) இது மிகவும் முக்கியமானது. இந்தக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தவும், தெளிவான வெளியேறும் உத்திகளை வரையறுக்கவும் நீங்கள் தயாராக இருந்தால், லீவரேஜ் பொருத்தமானதாக இருக்கலாம்.
ஒழுங்குமுறை மற்றும் தரகர் நிபந்தனைகள்
- நெம்புகோல் விதிமுறைகள்உள்ளூர் விதிமுறைகளைப் பொறுத்து, சில தரகர்கள் மற்றவர்களை விட அதிக லீவரேஜை வழங்குகிறார்கள். நீங்கள் இருக்கும் பிராந்தியத்தில் லீவரேஜ் வரம்பிடப்பட்டிருந்தால் (உதாரணமாக, ஐரோப்பாவில் ஃபாரெக்ஸில் 30:1), இது உங்கள் முடிவைப் பாதிக்கக்கூடும்.
- வர்த்தக நிலைமைகள்: எப்போதும் சரிபார்க்கவும் கட்டணம், அந்த தேவையான விளிம்புகள் மற்றும் தரகரின் குறிப்பிட்ட தேவைகள் நீங்கள் லீவரேஜ் பயன்படுத்தி வர்த்தகம் செய்யத் தொடங்குவதற்கு முன்.
தீர்மானம்:
அந்நிய வர்த்தகம் பின்வருபவர்களுக்குப் பொருத்தமானது:
- A அதிக இடர் சகிப்புத்தன்மை.
- வர்த்தக அனுபவம் மற்றும் நிதிச் சந்தைகள் குறித்த நல்ல புரிதல்.
- திறன் உணர்ச்சிகளை நிர்வகிக்கவும் பகுத்தறிவுடன் செயல்படவும்.
- தெளிவான நிதி இலக்குகள் மற்றும் சிறந்த மூலதன மேலாண்மை.
நீங்கள் இந்தத் தகுதிகளைப் பூர்த்திசெய்து, கணக்கிடப்பட்ட இடர்களை ஏற்கத் தயாராக இருந்தால், உங்கள் வருவாயை அதிகபட்சமாக்குவதற்கு லீவரேஜ் டிரேடிங் ஒரு சுவாரசியமான தேர்வாக அமையும். இல்லையெனில், மிகவும் பழமைவாத உத்திகளுடன் தொடங்குவது சிறந்ததாக இருக்கலாம்.
நிலையற்ற தன்மை மற்றும் கடன் சுமை
தி அடிப்படை சொத்தின் நிலையற்ற தன்மை பயன்பாட்டில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அந்நியஇரு காரணிகளும் எவ்வாறு ஒன்றோடொன்று தொடர்பு கொள்கின்றன என்பது இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:
- மாறும்நிலையற்ற தன்மை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஒரு சொத்தின் விலை நகர்வுகளின் அளவைக் குறிக்கிறது. அதிக நிலையற்ற தன்மை கொண்ட சொத்தில் பெரிய விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்படும், அதே சமயம் குறைந்த நிலையற்ற தன்மை கொண்ட சொத்து மிகவும் சீராக நகரும்.
- அந்நியலெவரேஜ் என்பது, குறைந்த அளவு மூலதனத்தைக் கொண்டு ஒரு பெரிய நிலையை உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க உதவுகிறது. உதாரணமாக, 10:1 என்ற லெவரேஜில், முதலீடு செய்யப்படும் ஒவ்வொரு $1-க்கும், நீங்கள் $10 மதிப்புள்ள நிலையை உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறீர்கள்.
கடன் நெம்புகோல் மீதான நிலையற்ற தன்மையின் விளைவு
- அதிக ஏற்ற இறக்கத்துடன் கூடிய மேம்படுத்தப்பட்ட ஆதாயங்கள்ஒரு சொத்து மிகவும் நிலையற்றதாக இருந்தால், விரைவான விலை நகர்வுகள் உருவாக்கக்கூடும். குறிப்பிடத்தக்க ஆதாயங்கள் லீவரேஜைப் பயன்படுத்தும் ஒரு வர்த்தகருக்கு. உதாரணமாக, நிலையற்ற ஒரு சொத்தின் விலையில் ஏற்படும் ஒரு சிறிய நகர்வு கூட, லீவரேஜ் மூலம் அந்த வர்த்தக நிலையை வலுப்படுத்தினால் கணிசமான லாபத்தை ஈட்டித் தரும்.
- உதாரணமாகEUR/USD 50 பிப்ஸ் (0.0050) உயர்ந்தால், நீங்கள் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் லாட்டில் 100:1 லெவரேஜைப் பயன்படுத்தினால், $500 (50 பிப்ஸ் x ஒரு பிப்பிற்கு $10) சம்பாதிக்கலாம்.
- அதிக ஏற்ற இறக்கத்துடன் கூடிய அதிகரித்த அபாயம்சந்தை ஏற்ற இறக்கமும் அபாயத்தை அதிகரிக்கக்கூடும், ஏனெனில் பெரிய விலை மாற்றங்கள் ஒரு வர்த்தகத்தை விரைவாகத் திசைமாற்றிவிடக்கூடும். எதிராக உங்கள் நிலை. இது மேலும் வலு சேர்க்கிறது. இழப்புகள் எதிர் நகர்வு ஏற்படும் பட்சத்தில்.
- உதாரணமாகநிலையற்ற சந்தையில் ஒரு சொத்தின் விலை 50 பிப்ஸ் குறைந்தால், உங்கள் இழப்பும் அதிகரிக்கும்; குறிப்பாக அதிக லீவரேஜ் இருக்கும்போது இந்த இழப்பு இன்னும் அதிகமாகும்.
அதிக கடன் சுமை + அதிக ஏற்ற இறக்கம் = அதிக ஆபத்து
- நிலையற்ற ஒரு சொத்தின் மீது நீங்கள் அதிக கடன் நெம்புகோலைப் பயன்படுத்தும்போது, உங்கள் ஆதாயங்கள் கணிசமானதாக இருக்கலாம், ஆனால் அபாயங்களும் அதிகரிக்கின்றன.எதிராளியின் ஒரு சிறிய நகர்வு கூட, சில சமயங்களில் ஆரம்ப முதலீட்டையும் மிஞ்சும் அளவிற்கு விரைவான இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
- உதாரணமாகஒரு நிலையற்ற சொத்தின் மதிப்பு ஒரு நாளில் 5% அளவுக்கு ஏற்ற இறக்கம் அடைந்தால், நீங்கள் 10:1 என்ற கடன் விகிதத்தைப் பயன்படுத்தும்போது, சந்தை உங்களுக்கு எதிராகச் செயல்படும் பட்சத்தில், இது உங்கள் மூலதனத்தில் 50% இழப்பாக மாறக்கூடும்.
குறைந்த கடன் சுமை + குறைந்த ஏற்ற இறக்கம் = மேலும் கையாளக்கூடிய இடர்கள்
- ஒரு சொத்தின் விலை அதிக ஏற்ற இறக்கம் இல்லாத பட்சத்தில், நிலைத்தன்மையைப் பராமரிக்கும் அதே வேளையில் நீங்கள் குறைந்த கடன் சுமையைப் பயன்படுத்தலாம். நியாயமான வருமான சாத்தியம் உடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆபத்து.
- உதாரணமாகஒரு நிலையான சந்தையில், கணிசமான இழப்புகளின் அபாயத்தைக் குறைக்கும் அதே வேளையில் ஆதாயங்களை ஈட்டுவதற்கு, குறைந்த கடன் விகிதம் (உதாரணமாக, 2:1) போதுமானதாக இருக்கும்.
நிலையற்ற தன்மைக்கேற்ப இடர் மேலாண்மை
- நிலையற்ற தன்மைக்கு ஏற்ப கடன் நெம்புகோலை மாற்றியமைக்கவும்சொத்தின் நிலையற்ற தன்மைக்கு ஏற்ப கடன் அளவைச் சரிசெய்வது பெரும்பாலும் விவேகமானதாகும். சொத்து அதிக நிலையற்ற தன்மை கொண்டதாக இருந்தால், குறைந்த கடன் அளவைப் பயன்படுத்துவது பொருத்தமானதாக இருக்கலாம், இதற்கு நேர்மாறாகவும் பொருந்தும்.
- ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்துதல்அதிக ஏற்ற இறக்கங்கள் உள்ள காலங்களில் ஏற்படும் இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்த, பயன்படுத்துதல் இழப்பை நிறுத்துங்கள் உங்கள் மூலதனத்தைப் பாதுகாக்க ஆர்டர்கள் இன்றியமையாதவை.
தீர்மானம்:
- அதிக நிலையற்ற தன்மை கடன் நெம்புகோல் மூலம் கணிசமான ஆதாயங்களுக்கான வாய்ப்புகளை வழங்க முடியும், ஆனால் அது மேலும் ஆபத்தை அதிகரிக்கிறது கணிசமான இழப்புகள்.
- குறைந்த மாறும் தன்மை மேலும், மிதமான கடன் பயன்பாடு அபாயத்தைக் குறைக்கலாம், ஆனால் ஆதாயங்களைக் கட்டுப்படுத்தும்.
- இது அவசியம் ஆபத்தை நிர்வகிக்கவும் (உதாரணமாக, ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் மூலம்) மற்றும் ஒரு நல்ல சமநிலையைப் பேணுவதற்காக, அடிப்படைச் சொத்தின் ஏற்ற இறக்கத்திற்கு ஏற்ப லெவரேஜை மாற்றியமைப்பது. வருமானம் மற்றும் இடர்.
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இடர் மேலாண்மை மற்றும் நெம்புகோல்
அந்நிய சிறந்த வாய்ப்புகளை வழங்க முடியும், ஆனால் அது ஆபத்தையும் அதிகரிக்கிறது, மேலும் கடுமையான உங்கள் மூலதனத்தைப் பாதுகாக்க இடர் மேலாண்மை இன்றியமையாதது. கடன் பெறுதலுடன் தொடர்புடைய இடர்களை நிர்வகிப்பதற்கான முக்கிய கூறுகள் பின்வருமாறு:
- நிறுத்தங்கள் : ஒரு நிறுத்தம் இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்த உங்களை அனுமதிக்கிறது சந்தை உங்களுக்கு எதிராக நகர்ந்தால், தானியங்கி இறுதி விலையை அமைப்பதன் மூலம். இருப்பினும், அதிக ஏற்ற இறக்கமான சூழ்நிலைகளில் உங்கள் ஸ்டாப் செயல்படுத்தப்படாமல் போகலாம். சரியாக விரும்பிய மதிப்பில், சந்தை மிக வேகமாக நகர்ந்தால் இது பெரிய இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
- உத்தரவாதமான நிறுத்தங்கள் : உத்தரவாதமான நிறுத்தங்கள் இவை சாதாரண நிறுத்தங்களைப் போலவே செயல்படுகின்றன, ஆனால் சரியான நேரத்தில் தூண்டப்படும் என்பது உறுதி. இடைவெளி ஏற்பட்டாலும், நீங்கள் நிர்ணயித்த நிலை. (அடுத்தடுத்த இரண்டு விலைகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடு) அல்லது நழுவல் (எதிர்பார்க்கப்பட்ட விலைக்கும் செயல்படுத்தப்பட்ட விலைக்கும் உள்ள வித்தியாசம்). இது உங்களுக்குக் கூடுதல் பாதுகாப்பை அளிக்கிறது.ஆனால், வழக்கமான பரிவர்த்தனைக் கட்டணங்களுக்கு மேலதிகமாக கூடுதல் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.
- குறைந்த அபாயமுள்ள தயாரிப்புகள் : குறைந்த அபாயமுள்ள தயாரிப்புகள், உங்கள் இழப்புகளை உங்கள் ஆரம்ப வைப்புத்தொகைக்குள் கட்டுப்படுத்த இது உங்களை அனுமதிக்கிறது. அல்லது கற்பனை மதிப்புக்கு பொருளின். உதாரணமாக, விருப்பங்களை வாங்கும் போது, உங்கள் அதிகபட்ச இழப்பு, ஆப்ஷனுக்காகச் செலுத்தப்பட்ட பிரீமியத்திற்கு வரம்பிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு நேர்மாறாக, ஆப்ஷன்களை விற்பனை செய்வது பாரம்பரிய பதவிகளைப் போன்றே உங்களை அபாயங்களுக்கு உள்ளாக்கும், ஒரு கோட்பாட்டு ரீதியாக வரம்பற்ற ஆபத்து சந்தை உங்களுக்கு எதிராக நகர்ந்தால்.
- எதிர்மறை சமநிலை பாதுகாப்பு : ஐரோப்பாவில், நீங்கள் மேலும் இழக்க முடியாது என்பதை ஒழுங்குமுறை உறுதி செய்கிறது. உங்கள் கணக்கில் உள்ள மூலதனத்தை விட. உங்கள் இருப்பு எதிர்மறையாக மாறினால் பெரும் இழப்புகளைத் தொடர்ந்து, உங்கள் கணக்கு உங்களுக்கு எந்தக் கூடுதல் செலவும் இன்றி, இது தானாகவே பூஜ்ஜியத்திற்கு மீட்டமைக்கப்படும். சந்தை உங்கள் முதலீட்டிற்கு எதிராக வலுவாக நகர்ந்தாலும் கூட, இது உங்கள் ஆரம்ப முதலீட்டை விட அதிகமான இழப்புகளிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாக்கிறது.
இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கத்தைக் கொண்டது, இது முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. கடன் நெம்புகோல், ஆதாயங்களைப் போலவே இழப்புகளையும் பெருக்குகிறது.
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