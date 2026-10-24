எம்.எஸ்.சி.ஐ வேர்ல்ட் இடிஎஃப்: சிறந்த தேர்வுகள் மற்றும் முழுமையான வழிகாட்டி (2026)

தி MSCI உலக ETF has become the go-to investment for retail investors who want to « buy the whole world » in a single trade: exposure to the biggest companies in developed markets, low fees, and hands-off management. But what exactly does the MSCI World index contain, which is the best MSCI World ETF for your money, and what risks are you taking on? This guide answers those questions, step by step.
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: அக்டோபர் 23, 2026
எம்.எஸ்.சி.ஐ உலகக் குறியீடு என்றால் என்ன?
எம்.எஸ்.சி.ஐ வேர்ல்ட் என்பது அமெரிக்க நிறுவனமான எம்.எஸ்.சி.ஐ-யால் கணக்கிடப்படும் ஒரு பங்குச் சந்தைக் குறியீடாகும். இது பெரிய மற்றும் நடுத்தர சந்தை மதிப்புள்ள பங்குகளை ஒன்றிணைக்கிறது. வளர்ந்த சந்தைகள்அமெரிக்கா, ஜப்பான், ஐக்கிய இராச்சியம், பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, கனடா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பல நாடுகள் உட்பட 23 நாடுகளில் உள்ள சுமார் 1,400 முதல் 1,500 நிறுவனங்கள்.
இதன் வீச்சு விரிவானது: இந்தக் குறியீடு, வளர்ந்த சந்தைகளின் சந்தை மூலதனத்தில் சுமார் 85%-ஐப் பிரதிபலிக்கிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் அதன் ஃப்ரீ ஃப்ளோட் பங்கின் அடிப்படையில் எடையிடப்படுகிறது — ஒரு நிறுவனம் எவ்வளவு மதிப்புமிக்கதோ, அந்தக் குறியீட்டில் அதன் எடை அவ்வளவு அதிகமாக இருக்கும். இதன் விளைவாக, எந்தவொரு மனித முடிவும் இல்லாமல், உயரும் பங்குகள் எடை கூடுவதும், சரியும் பங்குகள் எடை குறைவதும் என, தானாகவே சமநிலைப்படுத்தும் ஒரு உலகளாவிய தொகுப்பு உருவாகிறது.
புரிந்துகொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கிய விஷயம்: அதன் பெயருக்கு மாறாக, MSCI வேர்ல்ட் முழு உலகத்தையும் உள்ளடக்காதுவளர்ந்து வரும் சந்தைகளான சீனா, இந்தியா, பிரேசில் ஆகியவை இதில் சேர்க்கப்படவில்லை. முழுமையான உலகளாவிய உள்ளடக்கத்திற்கு, வளர்ந்து வரும் சந்தைகளையும் சேர்க்கும் MSCI ACWI (அனைத்து நாடுகளின் உலகக் குறியீடு) அல்லது MSCI வேர்ல்ட் ETF உடன் MSCI எமர்ஜிங் மார்க்கெட்ஸ் ETF ஆகியவற்றின் கலவை உங்களுக்குத் தேவைப்படும்.
எம்.எஸ்.சி.ஐ உலகில் உண்மையில் என்ன இருக்கிறது?
குறியீட்டின் அமைப்பு அதன் கவர்ச்சியையும் அபாயங்களையும் விளக்குகிறது. அதன் எடையில் ஏறக்குறைய மூன்றில் இரண்டு முதல் நான்கில் மூன்று பங்கு வரை அமெரிக்கா கொண்டுள்ளது — தொழில்நுட்ப ஜாம்பவான்களால் உந்தப்பட்ட இந்த செறிவு, சமீபத்திய செயல்திறனுக்கு உத்வேகம் அளித்துள்ளது, ஆனால் இது குறியீட்டை ஒரே பொருளாதாரம் மற்றும் ஒரே நாணயத்திற்கு ஆட்படுத்துகிறது.
அதன் மிகப்பெரிய அங்கங்கள் நமக்கு நன்கு அறிமுகமான பெயர்களாகும்: Appleமைக்ரோசாப்ட், என்விடியா, அமேசான், ஆல்பபெட்… இந்த ஒரு சில பங்குகள் மட்டுமே குறியீட்டில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பங்கைக் கொண்டுள்ளன. நிதி, சுகாதாரம் அல்லது தொழில்துறையை விட தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் தொடர்பு சேவைகள் வெகு முன்னணியில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன.
Europe — France included — represents only a fraction of the total, with Japan holding a similar share. The MSCI World is therefore primarily a bet on large US companies, with secondary diversification across the other developed markets — one reason the « MSCI World ETF vs S&P 500 » debate often comes down to a matter of degree.
எம்.எஸ்.சி.ஐ உலகக் குறியீடு எங்கிருந்து வருகிறது?
இந்தக் குறியீட்டின் தோற்றம் 1960-களின் பிற்பகுதியில் தொடங்குகிறது. அப்போது, அமெரிக்க எல்லைகளுக்கு அப்பால் தங்கள் முதலீடுகளைப் பன்முகப்படுத்த விரும்பிய அமெரிக்க முதலீட்டாளர்களின் கோரிக்கைகளுக்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக, கேப்பிட்டல் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்தின் ஆய்வாளர்கள், முக்கிய வளர்ந்த சந்தைகளில் பட்டியலிடப்பட்ட பங்குகளின் ஒரு பொதுவான தரவுத்தளத்தை உருவாக்கினர். அந்தத் தரவுத்தளம் குறியீடுகளின் ஒரு தொகுப்பாக வளர்ந்தது. அதை 1980-களில் மார்கன் ஸ்டான்லியும் எஸ்.ஜி.எஸ் நிறுவனமும் ஒரு கூட்டு முயற்சியாக மாற்றி எம்.எஸ்.சி.ஐ-ஐ உருவாக்கின — இதன் காரணமாகவே இன்று இந்தக் குறியீடு இந்தப் பெயரைப் பெற்றுள்ளது.
அப்போதிருந்து, இந்தக் குறியீடு ஒரு உலகளாவிய அளவுகோலாக மாறியுள்ளது: காலாண்டுக்கு ஒருமுறை மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இது, சந்தை மூலதனம், தடையற்ற புழக்கம் மற்றும் பணப்புழக்கம் ஆகிய புறநிலை அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் பங்குகளைச் சேர்க்கிறது மற்றும் நீக்குகிறது. அதன் நீண்ட ஆயுளும் வெளிப்படையான வழிமுறையும், அது ஏன் நூற்றுக்கணக்கான பில்லியன் யூரோக்கள் மதிப்பிலான குறியீட்டுச் சொத்துக்களுக்கு அடித்தளமாக விளங்குகிறது என்பதையும், அதைக் கண்காணிக்கும் ETF-கள் ஏன் உலகின் மிகவும் பணப்புழக்கம் வாய்ந்தவற்றுள் ஒன்றாகத் தரவரிசைப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதையும் விளக்குகின்றன.
MSCI வேர்ல்ட் ETF எவ்வாறு செயல்படுகிறது
ETF (பரிவர்த்தனை வர்த்தக நிதி) என்பது ஒரு குறியீட்டின் செயல்திறனைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட ஒரு நிதியாகும். ஒரு MSCI வேர்ல்ட் ETF, குறியீட்டில் உள்ள பங்குகளை — அல்லது அதற்கு இணையான ஒரு நிதியை — வாங்குகிறது, அதன் மூலம் கட்டணங்கள் கழிக்கப்பட்ட பிறகு, குறியீட்டின் செயல்திறனை வழங்குகிறது. இதற்கான எங்கள் முழுமையான வழிகாட்டி ப.ப.வ.நிதிகள் பங்கு இந்தத் தயாரிப்புகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை விரிவாக விளக்குகிறது.
இரண்டு நகலெடுப்பு நுட்பங்கள் இணைந்து செயல்படுகின்றன:
- பௌதீக பிரதிபலிப்பு: அந்த நிதி நிறுவனம் உண்மையில் குறியீட்டில் உள்ள பங்குகளை வைத்திருக்கிறது. MSCI வேர்ல்ட் ETF-களில் இதுவே மிகவும் பொதுவான முறையாகும், சில சமயங்களில் மாதிரியெடுத்தலும் இதில் அடங்கும் (செலவுகளைக் குறைப்பதற்காக, நிதி நிறுவனம் ஒரு பிரதிநிதித்துவ துணைத்தொகுதியை வைத்திருக்கும்).
- செயற்கை பிரதிபலிப்புஇந்த நிதி, ஒரு வங்கியுடனான பரிமாற்று ஒப்பந்தத்தின் மூலம் குறியீட்டின் செயல்திறனைப் பெறுகிறது. இது நகலெடுப்பு அபாயத்தை நீக்குகிறது, ஆனால் எதிர் தரப்பு அபாயத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது.
இரண்டு விநியோக மாதிரிகளும் உள்ளன: குவிதல் ETF-கள் ஈவுத்தொகையைத் தானாகவே மீண்டும் முதலீடு செய்கின்றன (கூட்டு வட்டி), அதே சமயம் விநியோகிக்கலாம் ETF-கள் அவற்றை வைத்திருப்பவருக்கு வழங்குகின்றன. நீண்ட கால நோக்கில், திரட்டுதல் பனிப்பந்து விளைவை அதிகப்படுத்துகிறது; வழக்கமான வருமானத்தைப் பொறுத்தவரை, பகிர்ந்தளித்தல் வெற்றி பெறுகிறது.
முதலீட்டாளர்கள் ஏன் எம்.எஸ்.சி.ஐ வேர்ல்டைத் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள்?
சில்லறை முதலீட்டாளர்களிடையே இந்தக் குறியீட்டின் பிரபலம் நான்கு உறுதியான நன்மைகளின் அடிப்படையில் நிலைத்திருக்கிறது:
- வேறுபடுத்தியதுஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள், 23 நாடுகள், சுமார் பதினைந்து துறைகள் — பங்குகளை ஒவ்வொன்றாக வாங்குவதன் மூலம் இதை மீண்டும் உருவாக்குவது சாத்தியமற்றது.
- குறைந்த கட்டணம்முன்னணி MSCI வேர்ல்ட் ETF-கள், வழங்குநரைப் பொறுத்து, ஆண்டுக்குச் சுமார் 0.12% முதல் 0.50% வரை தொடர்ச்சியான கட்டணங்களை வசூலிக்கின்றன — இது ஒரு வழக்கமான ஆக்டிவ் ஃபண்டின் 1.5% முதல் 2% வரையிலான கட்டணத்துடன் ஒப்பிடுகையில் குறைவு. எந்தவொரு கொள்முதலுக்கும் முன்பு justETF போன்ற ஒரு சுயாதீன தளத்தில் அவற்றை ஒப்பிடுவது சிறந்த நடைமுறையாகும்.
- எளிமைஒரே ஒரு பங்குச் சந்தை ஆர்டர், தேர்வு முடிவுகள் இல்லை, நிர்வகிக்க வேண்டிய மறுசமநிலைப்படுத்தல் இல்லை — குறியீட்டெண் அதைத் தானாகவே கவனித்துக் கொள்கிறது.
- நீர்மை நிறைஎம்.எஸ்.சி.ஐ வேர்ல்ட் இடிஎஃப்கள் ஐரோப்பாவில் மிகவும் அதிகமாக வர்த்தகம் செய்யப்படுபவைகளில் அடங்கும்; அவற்றைச் சந்தை நேரங்களில் எப்போது வேண்டுமானாலும் வாங்கவும் விற்கவும் முடியும்.
MSCI வேர்ல்ட் ETF-கள் மற்றும் PEA: பிரெஞ்சு தீர்வு
பல முதலீட்டாளர்கள் மிகவும் தாமதமாகக் கண்டறியும் நுணுக்கம் இதுதான்: வழக்கமான MSCI வேர்ல்ட் ETF-கள் என்பவை அயர்லாந்து அல்லது லக்சம்பர்க்கை தலைமையிடமாகக் கொண்ட நிதிகள் ஆகும். PEA-க்கு தகுதி பெறவில்லை — துல்லியமான விதிகளைப் பூர்த்தி செய்யும் ஐரோப்பிய நிதிகளை மட்டுமே ஏற்கும் பிரெஞ்சு பங்கு சேமிப்புத் திட்டம் (PEA) — நடைமுறையில், பிரெஞ்சு அல்லது அதற்கு இணையான நிதிகள்.
இந்த இடைவெளியை நிரப்புவதற்காக, பிரெஞ்சு சொத்து மேலாளர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர் PEA-உலக ETFகள்பிரான்சில் அமைந்திருக்கும் நிதிகள், PEA-க்குத் தகுதிபெற்றவை; இவை முதலில் ஐரோப்பியப் பங்குகளை வைத்திருப்பதன் மூலமும், பின்னர் ஸ்வாப் ஒப்பந்தங்கள் மூலம் உலகளாவிய வெளிப்பாட்டை நிறைவு செய்வதன் மூலமும் MSCI உலகக் குறியீட்டைப் பிரதிபலிக்கின்றன. சில தொழில்நுட்ப விலகல்களுடன், இதன் பொருளாதார விளைவு குறியீட்டிற்கு நெருக்கமாக உள்ளது.
இதன் சாராம்சம் இதுதான்: ஒரு வழக்கமான தரகுக் கணக்கில், பாரம்பரிய ஐரிஷ் ETF, பெரும்பாலும் மலிவானது, மேலும் அமெரிக்க ஈவுத்தொகைகள் மீதான ஐரிஷ் வரி ஒப்பந்தத்தின் காரணமாக சாதகமான ஈவுத்தொகை வரிவிதிப்பைக் கொண்டுள்ளது; ஒரு பீPEA-world ETF-இல் கட்டணங்கள் அதிகமாக இருந்தாலும், ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வருமான வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது — இந்த நன்மை நீண்ட கால அடிப்படையில் அந்தக் கட்டணத்தை ஈடுசெய்துவிடுகிறது.
வாங்குவதற்கு முன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கட்டணங்கள்
மூன்று வகையான கட்டணங்கள் ஒரு MSCI வேர்ல்ட் ETF-இன் உண்மையான செயல்திறனைப் பாதிக்கின்றன:
- தொடர் கட்டணங்கள் (TER): நிகர சொத்து மதிப்பிலிருந்து தொடர்ச்சியாகக் கழிக்கப்படும் — இது வெளியிடப்பட்ட புள்ளிவிவரம், இதை நீங்கள் பல்வேறு வழங்குநர்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம்.
- பரிவர்த்தனை கட்டணம்: ஒவ்வொரு கொள்முதல் மற்றும் விற்பனையின்போதும் உங்கள் தரகரால் வசூலிக்கப்படும் கட்டணங்கள். பங்களிப்புகள் அடிக்கடி மற்றும் சிறிய அளவில் இருக்கும்போது அவற்றின் சுமை இன்னும் அதிகமாகிறது; நமது தரகர் ஒப்பீடு ஒவ்வொரு ஆர்டரின் உண்மையான செலவுகளை விவரிக்கிறது.
- நாணய மாற்று மற்றும் கண்காணிப்பு வேறுபாடுETF-இன் செயல்திறனுக்கும் குறியீட்டின் செயல்திறனுக்கும் இடையிலான இடைவெளி, இது நகலெடுப்பின் தரம், ஈவுத்தொகைகள் மற்றும் கட்டணங்களைப் பொறுத்து அமைகிறது.
தி கண்காணிப்பு வேறுபாடு ஒரு ETF-இன் செயல்திறனுக்கும் அதன் குறியீட்டின் செயல்திறனுக்கும் இடையிலான வருடாந்திர இடைவெளி — ஒரு குறிப்பிட்ட கவனத்திற்குரியது. இது கட்டணங்கள், அமெரிக்க ஈவுத்தொகைகள் மீதான பிடித்த வரி, நகலெடுப்பின் தரம் மற்றும் நிதியத்தால் மேற்கொள்ளப்படும் பத்திரக் கடன் வழங்கல் ஆகியவற்றால் உருவாகிறது. ஒரே குறியீட்டில் உள்ள இரண்டு ETF-கள், ஆண்டுக்கு சில பத்தில் ஒரு சதவீதப் புள்ளி அளவிலான நீடித்த இடைவெளிகளைக் காட்டக்கூடும்: இருபது ஆண்டுகளில், இந்த இடைவெளி குறிப்பிடத்தக்கதாகிறது. சுயாதீனக் கருவிகள், கண்டறியப்பட்ட இந்த இடைவெளிகளை, குறியீடு வாரியாக வெளியிடுகின்றன.
இருபது ஆண்டு காலக்கட்டத்தில், 0.15% கட்டணம் வசூலிக்கும் ஒரு ETF-க்கும், 1.75% கட்டணம் வசூலிக்கும் ஒரு ஆக்டிவ் ஃபண்டிற்கும் இடையிலான வித்தியாசம், உங்கள் இறுதி மூலதனத்தில் கால் பங்கிற்கும் அதிகமாக உள்ளது — இதுவே இன்டெக்ஸ் ஃபண்டுகள் மீதான கல்விசார் ஆராய்ச்சியின் மிக உறுதியான பாடமாகும்.
எம்.எஸ்.சி.ஐ உலகத்தை ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவில் பொருத்துவது எப்படி
சரியான ஒதுக்கீடு என்று ஒரே ஒரு வழிமுறை இல்லை, ஆனால் சில வழிகாட்டிகள் முடிவெடுப்பதற்கு ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்க உதவுகின்றன. பல சேமிப்பாளர்கள், MSCI World-ஐத் தங்களின் பங்கு ஒதுக்கீட்டின் மையமாக ஆக்குகிறார்கள் — உதாரணமாக, பங்கு முதலீட்டுப் பிரிவில் 70% முதல் 100% வரை — மேலும் தங்களின் நம்பிக்கைகளுக்கு ஏற்ப அதை நிறைவு செய்கிறார்கள்: அதாவது, வளர்ந்து வரும் சந்தைகளுக்கான முதலீட்டுப் பிரிவு, திடீர் அதிர்ச்சிகளைத் தாங்குவதற்கான கடன் பத்திர முதலீட்டுப் பிரிவு, அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட கருப்பொருளுக்கான முதலீட்டுப் பிரிவு.
மிக முக்கியமான விதி என்பது முதலீட்டுக் கலவை அல்ல, அதன் நிலைத்தன்மைதான்: ஒரு ஒதுக்கீட்டை வரையறுத்து, அதை எழுதி வைத்து, ஏற்ற இறக்கங்கள் வரும்போதும் அதில் உறுதியாக இருங்கள் — அப்போதுதான் பல்வகைப்படுத்தல் அதன் பயனை நிரூபிக்கும். ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மறுசமநிலைப்படுத்துதல், அதாவது விலை உயர்ந்ததை விற்று விலை குறைந்ததை மீண்டும் வாங்குவது, சந்தையைப் பற்றி மீண்டும் ஊகிக்காமல் முதலீட்டுத் தொகுப்பை அதன் இலக்குகளுக்கு மீண்டும் கொண்டு வருகிறது.
இறுதியாக, கால அளவு முக்கியமானது: ஒரு உலகளாவிய பங்கு ETF குறைந்தது ஐந்து முதல் பத்து ஆண்டுகளுக்கு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறியீட்டின் தரம் எப்படி இருந்தாலும், இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் உங்களுக்குத் தேவைப்படும் பணம் — வீட்டு முன்பணம், கல்விக் கட்டணம் போன்றவை — பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்ய இடமில்லை.
எம்.எஸ்.சி.ஐ வேர்ல்ட் இடிஎஃப்-இன் அபாயங்கள்
பல்வகைப்படுத்தல் இல்லாதது சந்தை அபாயத்தை நீக்குவதில்லை — அது அபாயத்தைப் பரப்புகிறது. ஒரு MSCI வேர்ல்ட் ETF உடன் நான்கு முக்கிய அபாயங்கள் வருகின்றன:
- அமெரிக்க உரிமம்குறியீட்டின் ஏறக்குறைய முக்கால் பங்கு; ஒரு பலவீனமான அமெரிக்கப் பத்தாண்டு அதற்கேற்ப தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
- நாணய ஆபத்து: the index is calculated in dollars; for a euro-based investor, a rising dollar amplifies gains, a falling one erodes them. « Hedged » ETFs remove this risk, at the price of extra fees.
- துறை செறிவுதொழில்நுட்பம் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது; தொழில்நுட்பப் பங்குகளில் ஏற்படும் ஒரு சரிவு, குறியீட்டை முழுமையாகப் பாதிக்கும்.
- சந்தை ஆபத்து2008-ல், MSCI வேர்ல்ட் மீட்சி அடைவதற்கு முன்பு அதன் மதிப்பில் ஏறக்குறைய பாதியை இழந்தது. எல்லாவற்றையும் ஒரே நேரத்தில் முதலீடு செய்வது, அத்தகைய வீழ்ச்சிக்குச் சற்று முன்பு வாங்கும் நிலைக்கு உங்களை உள்ளாக்கும் — எனவேதான், படிப்படியான பங்களிப்புகள் அவசியமாகின்றன.
கடந்தகாலச் செயல்பாடு எதிர்காலச் செயல்பாட்டிற்கு வழிகாட்டியல்ல: அமெரிக்கப் பங்குகளுக்கான இந்த அசாதாரணமான பத்தாண்டு மீண்டும் நிகழும் என்று அவசியமில்லை.
MSCI World, ACWI, Europe: எந்தக் குறியீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?
|குறியீட்டு
|கவரேஜ்
|இது யார்?
|MSCI உலகம்
|23 வளர்ந்த நாடுகள்
|நிலையான உலகளாவிய முக்கிய கையிருப்பு
|எம்.எஸ்.சி.ஐ ஏசி.டபிள்யூ.ஐ
|வளர்ந்த மற்றும் வளர்ந்து வரும் சந்தைகள்
|ஒரே தயாரிப்பில் முழுமையான உலகளாவிய பாதுகாப்பு
|எம்.எஸ்.சி.ஐ ஐரோப்பா
|வளர்ந்த ஐரோப்பா
|ஐரோப்பாவை நோக்கிய மறுசமநிலைப்படுத்தலுக்கான நிரப்பி
|எம்.எஸ்.சி.ஐ வளர்ந்து வரும் சந்தைகள்
|27 வளர்ந்து வரும் சந்தைகள்
|வளர்ச்சிக்கான கூடுதல் நிதி, கவனமாக அளவிடப்பட வேண்டும்.
பல முதலீட்டாளர்கள், ACWI-க்கு நெருக்கமான ஒரு ஒதுக்கீட்டை மீண்டும் உருவாக்குவதற்காக, MSCI வேர்ல்ட் ETF-ஐ வளர்ந்து வரும் சந்தைகள் ETF உடன் சுமார் 10% அளவில் இணைக்கின்றனர். மற்றவர்கள் ஒரே ஒரு ACWI ETF-இன் எளிமையை விரும்புகிறார்கள். இரண்டு அணுகுமுறைகளுக்கும் நன்மைகள் உண்டு; அவற்றை உறுதியாகப் பின்பற்றுவதே முக்கியம். எங்களின் தேர்வு... சிறந்த ETFகள் தயாரிப்புகளை அட்டவணை வாரியாகவும் உறை வாரியாகவும் வழங்குகிறது.
MSCI வேர்ல்ட் ETF-ஐ வாங்குவது எப்படி
- உறையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: PEA-world ETF உடனான ஒரு PEA (ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வரிச் சலுகை), நீங்கள் விரும்பும் UCITS MSCI World ETF உடனான ஒரு வழக்கமான தரகுக் கணக்கு, அல்லது ஆயுள் காப்பீடு உங்கள் பாலிசி குறியீட்டு யூனிட்-லிங்க்டு ஃபண்டுகளை வழங்கினால்.
- ETF-களை ஒப்பிடுக ஒரு சுயாதீன கருவியில்: தொடர்ச்சியான கட்டணங்கள், நகலெடுக்கும் முறை, திரட்டுதல் அல்லது விநியோகித்தல், நிதி அளவு, கண்காணிப்பு வேறுபாடு.
- ISIN குறியீட்டைச் சரிபார்க்கவும்: each fund has a unique identifier — two « MSCI World » ETFs from the same provider can differ (distributing/accumulating, EUR/USD, PEA-eligible or not).
- வரம்பு ஆர்டரை வைக்கவும் அடிப்படைச் சந்தைகள் தொடங்கும் நேரங்களில் — குறிப்பாக காலை 9:30 மணிக்கும் மாலை 5:30 மணிக்கும் இடைப்பட்ட CET நேரத்தில், அமெரிக்க மற்றும் ஐரோப்பியப் பரிவர்த்தனை மையங்கள் ஒரே நேரத்தில் செயல்படும்போது.
- உங்கள் பங்களிப்புகளைத் தொடர்ச்சியாகச் செய்யுங்கள்ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு நிலையான தொகையை முதலீடு செய்வது, மிக மோசமான தருணத்தில் வாங்குவதால் ஏற்படும் அபாயத்தைச் சீராக்குகிறது.
போட்டித்தன்மை வாய்ந்த பரிவர்த்தனைக் கட்டணங்களுடன் ETF-களை வர்த்தகம் செய்ய, Vantage இந்தத் தளம் ஐரோப்பிய சந்தைகளுக்கான அணுகலை வழங்குகிறது; ஒரு வர்த்தக நிலையைத் தொடங்குவதற்கு முன், தகுதியான முதலீட்டுக் கருவிகளின் பட்டியலையும் விலை நிர்ணய விதிமுறைகளையும் சரிபார்க்கவும்.
பிரான்சில் MSCI வேர்ல்ட் ETF-களுக்கு வரி விதிக்கப்படும் விதம்
ஒரு வழக்கமான தரகுக் கணக்கில், ETF மூலதன ஆதாயங்கள் மற்றும் ஈவுத்தொகைகளுக்கு பிரான்சின் 30% என்ற ஒரே சீரான வரி விதிக்கப்படும், அல்லது நீங்கள் தேர்வுசெய்தால், ஒரு சலுகையுடன் கூடிய முற்போக்கான வருமான வரி விகிதத்தின் கீழ் வரி விதிக்கப்படும். ஒரு PEA-வில், ஐந்து வருட உரிமைக்குப் பிறகு, ஆதாயங்களுக்கு வருமான வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது — சமூகப் பாதுகாப்பு வரிகள் மட்டுமே விதிக்கப்படும்.
தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய ஒரு நுணுக்கம்: அயர்லாந்துக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையேயான ஒப்பந்தத்தின் காரணமாக, அயர்லாந்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஈடிஎஃப்கள், அமெரிக்க ஈவுத்தொகைகள் மீதான குறைக்கப்பட்ட பிடித்த வரியிலிருந்து (30%-க்கு பதிலாக 15%) பயனடைகின்றன. ஒரு தரகுக் கணக்கில் அயர்லாந்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஈடிஎஃப்களுக்கு இது ஒரு உறுதியான நிதிசார்ந்த வாதமாகும் — பிஇஏ-வைப் பொறுத்தவரை, அது தனது சொந்த விதிகளுடன், தகுதியான நிதிகளை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்கிறது.
காலப்போக்கில் உங்கள் MSCI வேர்ல்ட் ETF-ஐக் கண்காணித்தல்
ஒருமுறை வாங்கப்பட்டால், ஒரு MSCI வேர்ல்ட் ETF-க்கு கிட்டத்தட்ட எதுவும் தேவையில்லை — ஆனால் ஒன்றுமே இல்லாமல் போய்விடாது. இரண்டு பழக்கவழக்கங்கள் போதுமானவை: அந்த நிதியானது நீங்கள் எதிர்பார்ப்பதை (நிலையான தொடர்ச்சியான கட்டணங்கள், துல்லியமான பிரதிசெயல், போதுமான அளவு) இன்னும் செய்கிறதா என்பதை வருடத்திற்கு ஒருமுறை சரிபார்ப்பது; மற்றும் ஒரு பங்கின் விலை அதன் இலக்கிலிருந்து பல புள்ளிகள் விலகிச் சென்றிருந்தால், அதை மறுசமநிலைப்படுத்துவது.
மறுபுறம், விலையைத் தினமும் கண்காணிப்பதில் எந்தப் பயனும் இல்லை: குறுகிய கால ஏற்ற இறக்கம் என்பது இதன் ஒரு அங்கம். இன்டெக்ஸ் ETF முதலீட்டில் வெற்றி பெறும் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு பொதுவான குணம் உண்டு — அவர்கள் அரிதாகவே பார்ப்பார்கள், அதைவிடக் குறைவாகவே மாற்றங்களைச் செய்வார்கள். ஒவ்வொரு தேவையற்ற சோதனையும் சந்தையை முன்கூட்டியே கணிப்பதற்கான ஒரு தூண்டுதலாகும்; இந்த வகையான சோதனையிலிருந்துதான் முதலீட்டாளரைக் காப்பாற்ற இந்த இன்டெக்ஸ் உருவாக்கப்பட்டது.
MSCI வேர்ல்ட் ETF பற்றிய அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
எம்.எஸ்.சி.ஐ வேர்ல்ட், உலகின் எல்லா நாடுகளையும் உள்ளடக்கியுள்ளதா?
இல்லை. அதன் பெயருக்கு மாறாக, MSCI வேர்ல்ட் ஆனது அமெரிக்கா, ஜப்பான், மேற்கு ஐரோப்பா, கனடா, ஆஸ்திரேலியா போன்ற 23 வளர்ந்த நாடுகளை மட்டுமே உள்ளடக்கியுள்ளது. சீனா, இந்தியா அல்லது பிரேசில் போன்ற வளர்ந்து வரும் சந்தைகள் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை. முழுமையான கவரேஜுக்கு, நீங்கள் MSCI ACWI-ஐ நாட வேண்டும் அல்லது ஒரு வளர்ந்து வரும் சந்தைகள் ETF-ஐ சேர்க்க வேண்டும்.
குறியீட்டின் சந்தை மூலதனத்தில் ஏறக்குறைய மூன்றில் இரண்டு முதல் நான்கில் மூன்று பங்கு வரை அமெரிக்கா கொண்டுள்ளது. மிகப்பெரிய அங்கங்கள் — Appleமைக்ரோசாப்ட், என்விடியா போன்றவை பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன: எம்.எஸ்.சி.ஐ வேர்ல்ட் ஈ.டி.எஃப் என்பது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக பெரிய அமெரிக்க நிறுவனங்களில் செய்யப்பட்ட ஒரு முதலீடாகும்.
PEA-வில் MSCI World ETF-ஐ வாங்க முடியுமா?
அயர்லாந்து அல்லது லக்சம்பர்க்கில் பதிவுசெய்யப்பட்ட வழக்கமான MSCI வேர்ல்ட் ETF-கள், PEA-க்குத் தகுதி பெறாது. பிரான்சில் பதிவுசெய்யப்பட்ட PEA-வேர்ல்ட் ETF-கள், குறியீட்டைப் பிரதிபலிப்பதோடு தகுதிபெற்றவையாகவும் இருக்கின்றன — இவற்றின் கட்டணங்கள் சற்றே அதிகமாக இருந்தாலும், ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கிடைக்கும் வரிச் சலுகையால் அவை ஈடுசெய்யப்படுகின்றன.
குவிக்கும் ETF-க்கும் விநியோகிக்கும் ETF-க்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?
திரட்டு ETF ஆனது பெறப்பட்ட ஈவுத்தொகையைத் தானாகவே மீண்டும் முதலீடு செய்கிறது, இது கூட்டு வட்டியின் விளைவை அதிகபட்சமாக்குகிறது. இந்த ETF, பொதுவாக காலாண்டுக்கு ஒருமுறை, அதன் உரிமையாளருக்கு ஈவுத்தொகையை வழங்குகிறது, இது ஒரு வருமானத்தை அளித்தாலும், தானியங்கி கூட்டு வட்டி கணக்கீட்டைத் தடை செய்கிறது.
உங்கள் MSCI World ETF-ஐ ஒரே நேரத்தில் வாங்க வேண்டுமா அல்லது தவணை முறையில் வாங்க வேண்டுமா?
ஒரே நேரத்தில் வாங்குவது புள்ளிவிவரப்படி வருவாயை அதிகப்படுத்துகிறது (சந்தை வீழ்ச்சியடைவதை விட உயர்வதே அதிகம்), ஆனால் அது வீழ்ச்சிக்குச் சற்று முன்பு வாங்கும் அபாயத்திற்கு உங்களை உள்ளாக்குகிறது. மாதாந்திர இடைவெளி விட்டு வாங்குவது, சற்றே குறைந்த சராசரி வருவாய் என்ற விலையில், அந்த நேர அபாயத்தைக் குறைக்கிறது. பெரிய தொகைகளுக்கு, இடைவெளி விட்டு வாங்குவதே மிகவும் விவேகமான தேர்வாகும்.
MSCI வேர்ல்ட் ETF-இன் நாணய இடர் என்ன?
இந்தக் குறியீட்டில், டாலரில் குறிப்பிடப்பட்ட அமெரிக்கப் பங்குகளே ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. எனவே, யூரோவை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு முதலீட்டாளருக்கு, செயல்திறன் டாலர்/யூரோ பரிமாற்ற விகிதத்தையும் சார்ந்துள்ளது: வலுவான டாலர் ஆதாயங்களை அதிகரிக்கிறது, பலவீனமான டாலர் அவற்றைக் குறைக்கிறது. ஹெட்ஜ்டு ஈடிஎஃப்கள் கூடுதல் கட்டணங்களுக்கு இந்த இடரை ஈடுசெய்கின்றன.
அடிக்கோடு
- குறியீட்டு: எம்.எஸ்.சி.ஐ வேர்ல்ட் = 23 வளர்ந்த நாடுகளைச் சேர்ந்த சுமார் 1,400-1,500 பங்குகள், சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டவை, இது வளர்ந்த சந்தை மூலதனத்தில் சுமார் 85% ஆகும்.
- உண்மையான வெளிப்பாடு: ஏறக்குறைய முக்கால்வாசி அமெரிக்கப் பங்குகள் — இது அமெரிக்கப் பெருநிறுவனங்கள் மீதான ஒரு திட்டமிட்ட பந்தயம்.
- கட்டணம்சேவை வழங்குநரைப் பொறுத்து ஆண்டுக்கு 0.12% முதல் 0.50% வரை; ஒரு சுயாதீனமான கருவியுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்.
- பீ: PEA-world ETF (பிரெஞ்சு நிதி) வழியாகச் செல்லுங்கள்; ஒரு வழக்கமான தரகுக் கணக்கிற்கு ஐரிஷ் ETF தேர்வாக விளங்குகிறது.
- அபாயங்கள்அமெரிக்காவின் கவனம், யூரோ/டாலர் பரிமாற்ற விகிதம், உலகளாவிய சரிவு — உங்கள் பங்களிப்புகளைத் திட்டமிட்டுச் செலுத்துங்கள்.
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