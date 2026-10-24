நாஸ்டாக்: கூட்டு, நாஸ்டாக் 100 மற்றும் முதலீடு செய்வது எப்படி (2026)

தி நாஸ்டாக் இது ஒரு அமெரிக்க மின்னணுப் பங்குச் சந்தை மற்றும் குறியீடுகளின் தொகுப்பு ஆகும். அவற்றுள் மிகவும் புகழ்பெற்ற நாஸ்டாக் காம்போசிட், தொழில்நுட்பப் பங்குகளின் உலகின் மிகவும் உன்னிப்பாகக் கவனிக்கப்படும் அளவுகோலாகத் திகழ்கிறது. Appleமைக்ரோசாப்ட், என்விடியா, அமேசான் மற்றும் ஆல்பபெட் ஆகிய அனைத்தும் இதன் மூலம் தங்களது பெயரை நிலைநாட்டின, மேலும் அவை இன்றும் அதிக செல்வாக்கைக் கொண்டுள்ளன. நிகழ்நேர விலைகள், வரையறை, கூட்டு குறியீட்டிற்கும் நாஸ்டாக் 100-க்கும் இடையிலான வேறுபாடு, வரலாறு, வர்த்தக நேரங்கள் மற்றும் முதலீடு செய்வதற்கான வழிகள்: இதோ ஒரு முழுமையான வழிகாட்டி.
நாஸ்டாக் கூட்டு நேரலை விலை மற்றும் விளக்கப்படம்
கீழே உள்ள விளக்கப்படமும் குறிகாட்டிகளும் சந்தைத் தரவுகளிலிருந்து தானாகவே உள்ளீடு பெறுகின்றன. எனவே, அவை எழுதும் நேரத்தில் உறைந்துபோன ஒரு விலையைக் காட்டாமல், தற்போது கிடைக்கப்பெறும் மிகச் சமீபத்திய விலையைக் காட்டுகின்றன.
- கடைசி விலை: 25 955,34 புள்ளிகள்
- இன்றைய மாற்றம்: -0,21
- 52 வார உச்சம்: 27 722,75 $
- 52 வாரக் குறைந்தபட்சம்: 20 690,25 $
நாஸ்டாக் கூட்டுக்குறியீடு, அமெரிக்க வர்த்தக அமர்வின் போது தொடர்ச்சியாகக் கணக்கிடப்படுகிறது. வர்த்தக நேரங்களுக்கு வெளியே, அது முந்தைய இறுதி விலையைக் காட்டுகிறது, அதே சமயம் எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் ஐரோப்பியப் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட நிதிகள், வால் ஸ்ட்ரீட் திறப்பதற்கு முன்பாகவே சந்தையின் போக்கு குறித்த ஒரு ஆரம்பக்கட்ட கணிப்பை அளிக்கின்றன.
நாஸ்டாக் என்றால் என்ன? வரையறை
நாஸ்டாக் என்ற சொல் இரண்டு யதார்த்தங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. முதலாவதாகவும் முதன்மையாகவும் அது ஒரு சந்தையில்: தேசியப் பத்திரங்கள் விற்பனையாளர் சங்கத்தின் தானியங்கு விலைப்புள்ளிகள், 1971-ல் அமெரிக்கத் தரகர்களால் உலகின் முதல் முறையாக உருவாக்கப்பட்டது. முழுமையாக மின்னணு நியூயார்க் பங்குச் சந்தையைப் போலல்லாமல், இதற்கு நேரடி வர்த்தகத் தளம் இல்லை. மேலும், நாஸ்டாக் இன்க். (Nasdaq Inc.) என்ற ஒரு நிறுவனம் இந்தச் சந்தையை நடத்துவதோடு, உலகம் முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான குறியீடுகளையும் கணக்கிடுகிறது.
In everyday language, « the Nasdaq » usually refers to its flagship index, the நாஸ்டாக் கூட்டுத்தொகைஇது, பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பெரும்பாலான பங்குகளை ஒன்றிணைக்கிறது. சிறிய புதுமையான நிறுவனங்கள் முதல் உலகளாவிய பெருநிறுவனங்கள் வரை ஆயிரக்கணக்கான நிறுவனங்கள் அங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன, மேலும் தொழில்நுட்பத் துறை வரலாற்று ரீதியாக ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
நாஸ்டாக் ஏன் தொழில்நுட்பத்துடன் தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது?
1980களின் தொடக்கத்திலேயே, இந்தப் பங்குச் சந்தையானது, NYSE-இன் பட்டியலிடும் தரநிலைகளுக்குப் பெரும்பாலும் மிகவும் இளமையானதாகவோ அல்லது மிகவும் சிறியதாகவோ இருந்த மைக்ரோசாப்ட் போன்ற உயர் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களை ஈர்த்தது. Appleஇன்டெல், ஆரக்கிள் மற்றும் டெல் ஆகிய அனைத்தும் அங்கு பட்டியலிடப்பட்டன. அந்த மரபு கூகுள், ஃபேஸ்புக், அமேசான் மற்றும் டெஸ்லாவுடனும், பின்னர் ஒவ்வொரு புதிய தலைமுறை உயிரித்தொழில்நுட்ப மற்றும் மென்பொருள் நிறுவனங்களுடனும் தொடர்ந்தது. அதன் விளைவு: நாஸ்டாக், தொழில்நுட்ப சுழற்சிகளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட உணர்திறனுடன், டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தின் பங்குச் சந்தை சின்னமாக மாறியது.
நாஸ்டாக் கம்போசிட் மற்றும் நாஸ்டாக் 100: என்ன வேறுபாடு?
பல நாஸ்டாக் குறியீடுகள் ஒரே நேரத்தில் நிலவுகின்றன, அவற்றை குழப்பிக் கொள்ளாமல் இருப்பது அவசியம்.
|குறியீட்டு
|கலவை
|முக்கிய அம்சம்
|நாஸ்டாக் கூட்டு (^IXIC)
|நாஸ்டாக்கில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ஏறக்குறைய ஒவ்வொரு பங்கும்
|வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க, மிகவும் பரந்த காற்றழுத்தமானி
|நாஸ்டாக் 100 (என்டிஎக்ஸ்)
|நிதித்துறைக்கு வெளியே உள்ள 100 மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள்
|ETFகள் மற்றும் டெரிவேட்டிவ்களால் மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது
|நாஸ்டாக் அடுத்த தலைமுறை
|நடுத்தர அளவிலான பங்குகளின் தொகுப்பு
|சில்லறை முதலீட்டாளர்களால் மிகக் குறைவாகப் பின்பற்றப்படுகிறது
தி கூட்டு ஆயிரக்கணக்கான பங்குகளைக் கணக்கிடுவதால், இது சந்தையின் ஒரு பரந்த கண்ணோட்டத்தை அளிக்கிறது. தேநீர் நாஸ்டாக் 100, concentrated on the hundred largest non-financial companies, is more volatile and more exposed to the tech giants. Most « Nasdaq » ETFs available in Europe track the Nasdaq 100, not the Composite. Always check a product’s underlying index before you buy.
இரு குறியீடுகளும் சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் எடையிடப்பட்டுள்ளன, மேலும் எந்தவொரு தனிப்பட்ட பங்கும் ஆதிக்கம் செலுத்துவதைத் தடுக்க எடை வரம்புகள் உள்ளன. நாஸ்டாக் 100 குறியீட்டிலிருந்து வங்கிகள் மற்றும் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் விலக்கப்பட்டுள்ளன, இது மற்ற குறியீடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது அதன் தொழில்நுட்பச் சார்பைக் கூர்மையாக்குகிறது. எஸ் அண்ட் பி 500இது அமெரிக்கப் பொருளாதாரத்தின் ஒவ்வொரு துறையையும் உள்ளடக்கியது.
நாஸ்டாக் பங்குச் சந்தை எவ்வாறு செயல்படுகிறது
நாஸ்டாக்கில் ஒருபோதும் வர்த்தகத் தளம் இருந்ததில்லை: தொடக்கத்திலிருந்தே, ஆர்டர்கள் கணினி அமைப்புகளால் பொருத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதன் செயல்பாடுகள் மூன்று தூண்களைச் சார்ந்துள்ளன:
- சந்தை தயாரிப்பாளர்கள்ஒவ்வொரு பங்கிற்கும் தொடர்ச்சியாக வாங்குதல் மற்றும் விற்றல் விலைகளை வழங்கும் நிறுவனங்கள், குறைவாக வர்த்தகம் செய்யப்படும் பங்குகளில்கூட பணப்புழக்கத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கின்றன.
- தொடக்க மற்றும் இறுதி ஏலங்கள்இரவு முழுவதும் மற்றும் வர்த்தக அமர்வின் முடிவில் திரட்டப்பட்ட ஆர்டர்கள் ஒரே விலையில் பொருத்தப்படுகின்றன, இது தினசரி வர்த்தகத்தின் கணிசமான பங்கைக் குவிக்கிறது.
- ஒரு அடுக்கு அமைப்புபட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்கள், அவற்றின் அளவு, பணப்புழக்கம் மற்றும் நிர்வாகத்தின் அடிப்படையில், நாஸ்டாக் கேப்பிட்டல் மார்க்கெட் முதல் நாஸ்டாக் குளோபல் செலக்ட் மார்க்கெட் வரையிலான, பெருகிவரும் கடுமையான தேவைகளைக் கொண்ட மூன்றாம் தரப்பினராக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.
1971-ல் புரட்சிகரமாக அறிமுகமான இந்த மின்னணு மாதிரி, இன்று உலகளாவிய நெறிமுறையாகிவிட்டது: பெரும்பாலான முக்கியப் பங்குச் சந்தைகள் வர்த்தகத் தளம் இல்லாமலேயே இயங்குகின்றன. அனைத்துச் சந்தைகளிலும் காணப்படும் செயல்பாட்டு முறைகளைப் புரிந்துகொள்ள, தொடக்கநிலையாளர்களுக்கான எங்கள் பங்குச் சந்தை வழிகாட்டி அதன் அடிப்படைகளை உள்ளடக்கியுள்ளது.
நாஸ்டாக்கின் முன்னணி பங்குகள்: மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள்
நாஸ்டாக் 100 தரவரிசையின் முதல் இடங்கள் பங்கு விலைகளுக்கு ஏற்ப மாறுகின்றன, ஆனால் உலகின் மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் நீண்ட காலத்திற்கு அங்கேயே நிலைத்திருக்கின்றன: Appleமைக்ரோசாப்ட், என்விடியா, அமேசான், ஆல்பபெட், மெட்டா, பிராட்காம், டெஸ்லா மற்றும் நெட்ஃபிலிக்ஸ் ஆகியவற்றுடன், முன்னணி சுகாதார மற்றும் நவீன நுகர்வோர் நிறுவனங்களும், பட்டியலிடப்பட்ட கிரிப்டோ-சொத்து நிறுவனங்களுக்கு படிப்படியாக வழிவகை செய்யப்படுகின்றன.
இந்த பெரும் பங்குகள் குறியீட்டில் மிகப் பெரிய பங்கைக் கொண்டுள்ளன: எனவே நாஸ்டாக்கின் செயல்திறன், எஸ்&பி 500 அல்லது பிற குறியீடுகளை விட, ஒரு சில பங்குகளையே பெரிதும் சார்ந்துள்ளது. டோவ் ஜோன்ஸ்ஒவ்வொரு நிறுவனத்தின் மீதும் தங்கள் நம்பிக்கையைச் சோதிக்க விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு, எங்களின் விரிவான விவரக்குறிப்புகள், உதாரணமாக இதில் உள்ளதைப் போல Apple பங்குஒவ்வொரு நிறுவனத்தின் வணிக மாதிரிகள் மற்றும் இடர்களைப் பகுப்பாய்வு செய்யவும்.
நாஸ்டாக் வரலாறு: முக்கிய தேதிகள்
|தேதி
|நிகழ்வு
|கீ டேக்அவே
|பிப்ரவரி 8, 1971
|நாஸ்டாக் உருவாக்கப்பட்டது
|உலகின் முதல் மின்னணு பங்குச் சந்தை
|அக்டோபர் 13, 1985
|நாஸ்டாக் 100-இன் வெளியீடு
|100 மிகப்பெரிய நிதி சாரா பங்குகளின் குறியீடு
|மார்ச் 2000
|டாட்-காம் குமிழியின் உச்சம்
|பின்னர் கூட்டு 5,048 புள்ளிகளை அடைகிறது.
|2000-2002
|குமிழி வெடிக்கிறது
|குறியீட்டெண் கிட்டத்தட்ட 78% சரிந்துள்ளது, இது அதன் வரலாற்றிலேயே மிக மோசமான வீழ்ச்சியாகும்.
|2007-2009
|நிதி நெருக்கடி
|ஒட்டுமொத்த வால் ஸ்ட்ரீட்டைப் போலவே, அதன் மதிப்பில் ஏறக்குறைய பாதி சரிவு.
|2020
|கோவிட் அதிர்ச்சி மற்றும் மீட்சி
|டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தின் உதவியால், தனது இழப்புகளை மீட்டெடுத்த முதல் முக்கிய குறியீடு நாஸ்டாக் ஆகும்.
|2022
|கரடி சந்தை
|வட்டி விகிதங்கள் உயர்வால், சுமார் மூன்றில் ஒரு பங்கு சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது; இது 2008-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு ஏற்பட்ட மிகக் கடுமையான சரிவாகும்.
இந்த நிகழ்வுகள் நாஸ்டாக்கின் இயல்பை சுருக்கமாகக் காட்டுகின்றன: நீண்ட கால அடிப்படையில் சராசரிக்கும் அதிகமான வளர்ச்சி, ஆனால் அதற்கான விலையாக பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட குறியீடுகளை விடக் கடுமையான வீழ்ச்சிகள் ஏற்படுகின்றன. அங்கே முதலீட்டாளர் அமெரிக்கப் புத்தாக்கத்தின் இதயத்தைக் காண்கிறார், ஆனால் அதிக ஏற்ற இறக்கத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
நாஸ்டாக் வர்த்தக நேரம்: சந்தை எப்போது திறக்கும்?
நாஸ்டாக்கின் வழக்கமான அமர்வு திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை நடைபெறும். காலை 9:30 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை நியூயார்க் நேரம், அதாவது பொதுவாக மாலை 3:30 மணி முதல் 10 மணி வரை பிரான்சில். மார்ச் மற்றும் அக்டோபர் மாத இறுதியில், அமெரிக்க மற்றும் ஐரோப்பிய கடிகார மாற்றங்கள் ஒத்திசைவில்லாமல் இருக்கும் சில வாரங்களில், அமர்வு இயங்கும். மாலை 2:30 மணி முதல் 9 மணி வரை பாரிஸ் நேரம்.
சந்தை திறப்பதற்கு முன்பு, தொடக்க ஏலத்தில் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய ஆர்டர்களை ஒரு முன்-சந்தை கட்டம் சேகரிக்கிறது; சந்தை முடிந்த பிறகு, ஒரு நீட்டிக்கப்பட்ட அமர்வு குறைந்த பணப்புழக்கத்துடன் வர்த்தகம் செய்ய அனுமதிக்கிறது. அமெரிக்கப் பங்குகள் டாலர்களில் வர்த்தகம் செய்யப்படுவதால், ஒரு பிரெஞ்சு முதலீட்டாளர் யூரோ-டாலர் நாணய அபாயத்தையும் ஏற்கிறார், இது காலகட்டத்தைப் பொறுத்து அவருக்குச் சாதகமாகவோ அல்லது பாதகமாகவோ அமைகிறது.
நாஸ்டாக்கில் முதலீடு செய்வது எப்படி
நாஸ்டாக் இடிஎஃப்கள்
மிகவும் எளிமையான தீர்வு என்னவென்றால் ப.ப.வ.நிதி அது நாஸ்டாக் 100-ஐக் கண்காணிக்கிறது. பல வழங்குநர்கள், பங்கு வகைகளைக் குவிக்கும் அல்லது விநியோகிக்கும் யூரோ மதிப்பிலான பதிப்புகளை வழங்குகின்றனர். நீங்கள் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன், தற்போதைய கட்டணங்கள், நகலெடுக்கும் முறை மற்றும் கண்காணிப்பு வேறுபாடு ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.
நீங்கள் எந்தக் கணக்கைப் பயன்படுத்த வேண்டும்?
- நிலையான பத்திரங்கள் கணக்குஅனைத்து நாஸ்டாக் ஈடிஎஃப்-களுக்கும் அணுகல், மூலதன ஆதாயங்கள் மற்றும் அமெரிக்க ஈவுத்தொகைகளுக்கான வழக்கமான வரிவிதிப்பு, மற்றும் திரும்பப் பெறக்கூடிய பிடித்த வரி வரவு ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
- பீஅமெரிக்கக் குறியீடுகளில் செயற்கைப் பிரதியெடுப்பைப் பயன்படுத்தும் ஈடிஎஃப்கள் தகுதிபெறுகின்றன, மேலும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தத் திட்டத்தின் சாதகமான வரிவிதிப்பு கிடைக்கும்.
- ஆயுள் காப்பீடுசில ஒப்பந்தங்கள் நாஸ்டாக் 100-உடன் குறியிடப்பட்ட யூனிட்-லிங்க்டு தயாரிப்புகளை வழங்குகின்றன.
தனிப்பட்ட பங்குகள் மற்றும் வழித்தோன்றல்கள்
சர்வதேச தரகர்கள் மூலம் ஒரு பத்திரக் கணக்கில் நேரடியாக நாஸ்டாக்கின் முன்னணிப் பங்குகளை வாங்குவது இன்னும் சாத்தியமாகவே உள்ளது: இது ஒரு குறிப்பிட்ட முதலீட்டில் மட்டும் கவனம் செலுத்தும் அபாயத்தைக் கொண்ட, உறுதியான நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலான ஒரு முதலீட்டு முறையாகும். நாஸ்டாக் 100-இன் மீதான ஃபியூச்சர்ஸ், ஆப்ஷன்ஸ் மற்றும் சிஎஃப்டி-களும் உள்ளன: அனுபவம் வாய்ந்த வர்த்தகர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இவை, ஆதாயங்களைப் போலவே இழப்புகளையும் பெரிதாக்கும் ஒருவித கடன் நெம்புகோலைக் கொண்டுள்ளன.
நாஸ்டாக் மற்றும் நியூயார்க் பங்குச் சந்தை: பங்குச் சந்தையின் இருவேறு பார்வைகள்
அமெரிக்காவில், முற்றிலும் மாறுபட்ட வரலாறுகளிலிருந்து உருவான இரண்டு முக்கியப் பட்டியலிடப்பட்ட பங்குச் சந்தைகள் உள்ளன. தேநீர் என்ஒய்சிஇ1792-ல் வால் ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு பட்டன்வுட் மரத்தின் கீழ் தரகர்களுக்கிடையே ஏற்பட்ட ஒரு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் நிறுவப்பட்ட இது, நீண்ட காலமாக பகிரங்கமான கூக்குரலின் மூலம் வர்த்தகங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு வர்த்தகத் தளத்தை இயக்கி வந்தது. நாஸ்டாக்இதற்கு மாறாக, 1971-ல் இது மின்னணு வடிவில் பிறந்தது: வர்த்தகத் தளம் இல்லை, பௌதீக இருப்பிடம் இல்லை, ஆர்டர்களைப் பொருத்தும் ஒரு வலையமைப்பு மட்டுமே இருந்தது.
|அளவுகோல்
|நாஸ்டாக்
|என்ஒய்சிஇ
|நிறுவப்பட்டது
|1971
|1792
|அசல் வர்த்தக மாதிரி
|100% மின்னணு
|வர்த்தகத் தளம், ஏனெனில் அது மின்னணுமயமாக்கப்பட்டது
|வரலாற்று சிறப்புகள்
|தொழில்நுட்பம், உயிரி தொழில்நுட்பம், வளர்ச்சி
|Industry, banking, the historic « value » home
|முதன்மை நிறுவனங்கள்
|Appleமைக்ரோசாப்ட், என்விடியா, அமேசான்
|பெர்க்ஷயர், ஜேபி மோர்கன், கோகோ கோலா
காலப்போக்கில் இந்த வேறுபாடு மங்கிவிட்டது: சில தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் NYSE-ஐத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளன, மேலும் நாஸ்டாக் அனைத்துத் துறை நிறுவனங்களையும் வரவேற்கிறது. ஆனால் அதன் கலாச்சாரம் வேறுபடுகிறது: நாஸ்டாக், அதிவேகமாக வளரும் நிறுவனங்களின் IPO-க்களுக்கான களமாகத் தொடர்கிறது, மேலும் அதன் பட்டியலிடும் தேவைகள் நிறுவனத்தின் அளவு மற்றும் முதிர்ச்சியின் அடிப்படையில் பல நிலைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. எங்கள் பக்கம் அமெரிக்க பங்குச் சந்தை வால் ஸ்ட்ரீட்டும் அதன் பங்குச் சந்தைகளும் எவ்வாறு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை விவரிக்கிறது.
நாஸ்டாக்கில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும் துறைகள்
நாஸ்டாக் என்பது ஒரே ஒரு துறைக்கான குறியீடு அல்ல, ஆனால் அதன் பிரிவுகள் தெளிவாக டிஜிட்டல் பொருளாதாரம் மற்றும் புதுமையான சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஆகியவற்றை நோக்கியே சாய்ந்துள்ளன:
|துறை
|நாஸ்டாக் 100-இல் எடை
|எடுத்துக்காட்டு செயல்பாடுகள்
|தகவல் தொழில்நுட்பம்
|மேலாதிக்க
|குறைக்கடத்திகள், மென்பொருள், வன்பொருள், கிளவுட்
|தொடர்பு சேவைகள்
|மிக பெரிய
|சமூக வலைத்தளங்கள், தேடுபொறிகள், காணொளி, தொலைத்தொடர்பு
|நுகர்வோர் விருப்புரிமை
|பெரிய
|இணையவழி சில்லறை வர்த்தகம், மின்சார வாகனங்கள், பொழுதுபோக்கு
|ஹெல்த்கேர்
|குறிப்பிடத்தக்க
|உயிரி தொழில்நுட்பம், மருத்துவ சாதனங்கள், நோயறிதல் கருவிகள்
|தொழில்கள் மற்றும் சேவைகள்
|சாதாரண
|விமானப் போக்குவரத்து, தளவாடங்கள், உபகரணங்கள்
|நுகர்வோர் பிரதானப் பொருட்கள்
|சாதாரண
|பானங்கள், சில்லறை விநியோகம், அன்றாடப் பொருட்கள்
தொழில்நுட்ப முதலீட்டுச் சுழற்சிகள் மற்றும் மத்திய வங்கி முடிவுகளுக்கு நாஸ்டாக் ஏன் இவ்வளவு கடுமையாக எதிர்வினையாற்றுகிறது என்பதை இந்தப் பகுப்பாய்வு விளக்குகிறது: அதன் நிறுவனங்களின் மதிப்பு பெரும்பாலும் தொலைதூர எதிர்கால இலாபங்களைச் சார்ந்தே உள்ளது, அவை பணத்தின் செலவுக்கு எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடியவை. எஸ்&பி 500-ஐப் போலல்லாமல், நாஸ்டாக் 100-இலிருந்து நிதித்துறை வேண்டுமென்றே விலக்கப்பட்டுள்ளது.
நாஸ்டாக் ஈவுத்தொகைகள் மற்றும் செயல்திறன்
Nasdaq companies historically pay lower dividends than those of the Dow Jones or the S&P 500: the tech giants prefer to buy back shares or reinvest in growth. The price index is therefore an incomplete measure of the wealth created; « total return » versions, which reinvest dividends, show substantial cumulative gaps over long periods.
கடந்த இருபது ஆண்டுகளில், நாஸ்டாக் குறியீடு, முதலில் இணையப் பெருக்கத்தாலும், பின்னர் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவாலும் உந்தப்பட்டு, உலகின் எந்தவொரு முக்கிய குறியீட்டையும் விட மிகச் சிறந்த செயல்திறனை வழங்கியுள்ளது. அந்தச் சராசரியானது, கொடூரமான நிகழ்வுகளை மறைக்கிறது: மார்ச் 2000-ல் குமிழியின் உச்சத்தில் நுழைந்த ஒரு முதலீட்டாளர், விலை அடிப்படையில் தனது பணத்தைத் திரும்பப் பெற ஏறக்குறைய பதினைந்து ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது. இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பாடம் மாறாது: நீண்ட கால நோக்கு, சீரான பங்களிப்புகள், மற்றும் குறைந்த செறிவுள்ள குறியீடுகளுடன் பல்வகைப்படுத்துதல்.
பிரெஞ்சு சேமிப்பாளருக்கான நாஸ்டாக் வரிவிதிப்பு
வெளிநாட்டுப் பத்திரங்களுக்கான நிலையான வரிவிதிப்புக்கு உட்பட்டு, ஒரு பத்திரக் கணக்கில் வைக்கப்பட்டுள்ள நாஸ்டாக்-இணைக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள். அமெரிக்க ஈவுத்தொகைகள் அமெரிக்க வரிவிதிப்புக்கு உட்பட்டவை. வரி நிறுத்திவைக்கப்படுகிறதுஉங்கள் தரகரிடம் W-8BEN படிவத்தைத் தாக்கல் செய்திருந்தால், வரி 15% ஆகக் குறைக்கப்படும். பின்னர், ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்ட பிடித்தம் செய்யப்பட்ட வரிக்கான வரிச் சலுகையுடன் பிரான்சில் வரி விதிக்கப்படும். மூலதன ஆதாயங்கள் ஒரே சீரான வரி விதிப்பின் கீழ் வருகின்றன.
ஒரு பீதகுதியான ETF-கள் மூலம், ஐந்து வருட உரிமைக்குப் பிறகு கிடைக்கும் ஈவுத்தொகைகள் மற்றும் ஆதாயங்களுக்கு வருமான வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது, மேலும் சமூகப் பங்களிப்புகள் மட்டுமே செலுத்த வேண்டியிருக்கும். ஆயுள் காப்பீடுஒப்பந்தத்தின் சொந்தக் கட்டமைப்பே பொருந்தும், எட்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வருடாந்திர ஒதுக்கீடு வழங்கப்படும். ஒவ்வொரு ஆண்டும், வெளிநாடுகளில் உள்ள கணக்குகள், பிரான்சிற்கு வெளியே உள்ள ஒரு அமெரிக்க அல்லது ஐரோப்பிய தரகரிடம் உள்ள பத்திரக் கணக்குகள் உட்பட, அறிவிக்கப்பட வேண்டும்.
நாஸ்டாக்கை எது இயக்குகிறது?
- தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் வருவாய்ஒவ்வொரு வருவாய் பருவத்திலும் ஒரு சில நிறுவனங்களே முழு குறியீட்டையும் வழிநடத்துகின்றன.
- வட்டி விகிதங்கள்உயரும் வட்டி விகிதங்கள் எதிர்கால இலாபங்களின் தற்போதைய மதிப்பைக் குறைத்து, வளர்ச்சிப் பங்குகளை முதலில் பாதிக்கின்றன.
- ஃபெடரல் வங்கியின் பணவியல் கொள்கை மேலும், வர்த்தக அமர்வுகளின் போக்கை நிர்ணயிக்கும் பணவீக்கம் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் தரவுகளும் இதில் அடங்கும்.
- தொழில்நுட்ப சுழற்சிகள்தனிநபர் கணினி, இணையம், மொபைல், கிளவுட், செயற்கை நுண்ணறிவு — இந்த ஒவ்வொரு அலையும் தத்தமது முன்னோடிகளை உயர்த்திவிட்டு, பின்னர் அவர்களைப் பின்தள்ளிச் சென்றுள்ளது.
- கட்டுப்பாடுஏகபோக எதிர்ப்பு நடவடிக்கை, பெரிய தளங்களின் மீதான வரிவிதிப்பு, குறைக்கடத்தி ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடுகள்.
நாஸ்டாக் முதலீட்டின் அபாயங்கள்
- செறிவுகுறியீட்டின் பெரும்பகுதி ஒரு சில பங்குகளிலேயே நிலைத்திருக்கிறது; அவற்றுள் ஒன்றில் ஏற்படும் ஏமாற்றம் ஒட்டுமொத்த குறியீட்டிற்கும் பரவுகிறது.
- மாறும்2000-2002 மற்றும் 2022-ல் நிகழ்ந்த சரிவுகள் காட்டியது போல, பொருளாதார வீழ்ச்சிகளின் போது அமெரிக்க சந்தையை விட நாஸ்டாக் கடுமையாகச் சரிவடைகிறது.
- நாணய ஆபத்துடாலரின் மதிப்பு குறைந்தால், யூரோவில் கிடைக்கும் வருமானம் குறையும்.
- மதிப்பீடுமிகுந்த உற்சாகம் நிறைந்த காலகட்டங்கள், பலரை உள்வாங்கிக்கொள்ளப் பல ஆண்டுகள் ஆகக்கூடிய நிலைகளுக்குத் தள்ளுகின்றன.
- தொழில்நுட்ப சுழற்சியைச் சார்ந்திருத்தல்தகவல் தொழில்நுட்பம் அல்லது விளம்பரச் செலவினங்களில் ஏற்படும் மந்தநிலை, வருவாயில் விரைவாகப் பிரதிபலிக்கிறது.
இந்தக் காரணங்களால், நாஸ்டாக் ஒரு தனி முதலீடாகப் பயன்படுத்தப்படாமல், பரந்த குறியீடுகள் மற்றும் குறைந்த தொடர்புள்ள சொத்துக்களுடன் இணைந்து, பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட முதலீட்டுத் தொகுப்பின் உந்துசக்தியாகவே பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்: உங்கள் நாஸ்டாக் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்
நாஸ்டாக்கிற்கும் நாஸ்டாக் 100-க்கும் என்ன வேறுபாடு?
நாஸ்டாக் காம்போசிட் என்பது நாஸ்டாக் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ஏறக்குறைய அனைத்துப் பங்குகளையும் — அதாவது ஆயிரக்கணக்கான நிறுவனங்களையும் — ஒன்றிணைக்கிறது. நாஸ்டாக் 100, வங்கிகள் மற்றும் காப்பீட்டு நிறுவனங்களைத் தவிர்த்து, 100 மிகப்பெரிய நிறுவனங்களை மட்டுமே கொண்டுள்ளது. பெரும்பாலான முக்கிய ETF-கள் நாஸ்டாக் 100-ஐப் பின்பற்றுகின்றன.
பிரான்சில் நாஸ்டாக் எத்தனை மணிக்குத் திறக்கும்?
சாதாரண வாரங்களில் பாரிஸ் நேரப்படி பிற்பகல் 3:30 மணிக்கு அமர்வு தொடங்கி, இரவு 10 மணிக்கு நிறைவடையும். மார்ச் மற்றும் அக்டோபர் மாத இறுதியில் ஏற்படும் நேர மாற்றப் பொருத்தமின்மைக் காலங்களில், அமர்வு பிற்பகல் 2:30 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை நடைபெறும்.
PEA-வில் நாஸ்டாக்கை வாங்க முடியுமா?
ஆம், திட்டத்தின் விதிகளுக்கு இணங்கி நாஸ்டாக் 100-ஐக் கண்காணிக்கும் PEA-க்குத் தகுதிபெறும், செயற்கைப் பிரதியெடுப்பைப் பயன்படுத்தும் ETF-கள் மூலம் இது சாத்தியமாகும். நேரடியாக வைத்திருக்கும் அமெரிக்கப் பங்குகள் இதற்குத் தகுதி பெறாது.
நாஸ்டாக் மற்றும் எஸ்&பி 500 ஒப்பீடு: நாஸ்டாக் ஏன் அதிக ஏற்ற இறக்கத்துடன் உள்ளது?
ஏனெனில் இது தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிப் பங்குகளில் குவிந்துள்ளது, அவற்றின் எதிர்பார்க்கப்படும் இலாபங்கள் வெகு தொலைவில் உள்ளன, மேலும் அவற்றின் விலைகள் வட்டி விகிதங்கள், புத்தாக்கச் சுழற்சிகள் மற்றும் வருவாய் ஏமாற்றங்களுக்கு மிகவும் கடுமையாக எதிர்வினையாற்றுகின்றன.
நாஸ்டாக்கில் முதலீடு செய்ய சிறந்த நேரம் எப்போது?
யாரும் முன்கூட்டியே அறிய முடியாது. சீரான பங்களிப்புகளுடன் கூடிய டாலர்-காஸ்ட் ஆவரேஜிங், தவறான நேரத்தில் நுழையும் அபாயத்தைக் குறைப்பதோடு, சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தால் பாதிக்கப்படுவதற்குப் பதிலாக அதைச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ளவும் உதவுகிறது.
நாஸ்டாக் தொடக்கநிலையாளர்களுக்கு ஏற்றதா?
பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட முதலீட்டுத் தொகுப்பின் ஒரு சிறு பகுதியாக இருந்தால், ஆம்: இது அமெரிக்க டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தில் ஒரு எளிய முதலீடாகும். ஒரு தனி முதலீடாகவோ அல்லது கடன் பெற்று முதலீடு செய்வதாகவோ இருந்தால், இல்லை: 2000-2002 மற்றும் 2022-ஆம் ஆண்டுகளின் சரிவுகள், இழப்புகள் எவ்வளவு பெரியதாக இருக்கக்கூடும் என்பதைக் காட்டுகின்றன.
காட்டப்படும் விலைகள், தானாகவே புதுப்பிக்கப்படும் சந்தைத் தரவுகளிலிருந்து பெறப்பட்டவை. இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக மட்டுமேயானது, இது முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது. பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்வது மூலதன இழப்பு அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளது.
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