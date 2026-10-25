நியூயார்க் பங்குச் சந்தை: முதலீட்டாளர்களுக்கான NYSE வழிகாட்டி

நியூயார்க் பங்குச் சந்தை: என்.பி.இ.எஸ்., நாஸ்டாக் மற்றும் வால் ஸ்ட்ரீட்
தி நியூயார்க் பங்குச் சந்தை உலகளாவிய நிதியின் ஈர்ப்பு மையம்: உலகின் இரண்டு மிகப்பெரிய பரிவர்த்தனை மையங்கள் — என்ஒய்சிஇ மற்றும் இந்த நாஸ்டாக் — உலகளாவிய பங்குச் சந்தை மூலதனமாக்கலில் ஒரு பெரும் பங்கைக் குவிக்கின்றன, மற்றும் அவற்றின் குறியீடுகள் ( டோவ் ஜோன்ஸ்எஸ்&பி 500, நாஸ்டாக் போன்ற குறியீடுகள், பாரிஸ் பங்குச் சந்தை உட்பட ஒவ்வொரு சந்தைக்கும் அளவுகோல்களாகச் செயல்படுகின்றன. ஒரு பிரெஞ்சு முதலீட்டாளருக்கு, வால் ஸ்ட்ரீட் என்பது ஒருபுறம் இயல்பானது (உலகின் மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் அங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன), மறுபுறம் அது ஒரு குறிப்பிட்ட அனுபவத்தையும் தருகிறது: திட்டமிடப்படாத வர்த்தக நேரங்கள், அமெரிக்க வரிவிதிப்பு, நாணய மாற்று கட்டணங்கள். நியூயார்க் பங்குச் சந்தை (NYSE) எவ்வாறு செயல்படுகிறது, பிரான்சிலிருந்து அதில் எவ்வாறு முதலீடு செய்வது? இந்த முழுமையான வழிகாட்டி, பங்குச் சந்தைகளின் வரலாறு, குறியீடுகள், பிரெஞ்சு நேரப்படி NYSE வர்த்தக நேரங்கள், முதலீடு செய்யும் வழிகள், கட்டணங்கள் மற்றும் அபாயங்கள் என இந்த முழுத் தலைப்பையும் உள்ளடக்கியுள்ளது.
நியூயார்க் பங்குச் சந்தை (NYSE) மற்றும் நாஸ்டாக் (Nasdaq) என்றால் என்ன?
நியூயார்க் பங்குச் சந்தை என்பது உண்மையில் இரண்டு போட்டி பரிமாற்றங்கள். அந்த நியூயார்க் பங்குச் சந்தை (NYSE)1792-ல் பட்டன்வுட் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வால் ஸ்ட்ரீட்டில் உள்ள ஒரு பட்டன்வுட் மரத்தின் அடியில் நிறுவப்பட்ட NYSE, அமெரிக்கப் பங்குச் சந்தைகளின் தலைவராக விளங்குகிறது: அதன் 2,400 பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்கள் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தொழில்துறை, நிதி மற்றும் நுகர்வோர் பங்குகளை ஒன்றிணைக்கின்றன, மேலும் வர்த்தகர்கள் இன்றும் வர்த்தக மையங்களைச் சுற்றி வரும் அதன் வர்த்தகத் தளம், வால் ஸ்ட்ரீட்டின் மிகவும் பரவலாகப் புழக்கத்தில் உள்ள பிம்பமாகத் திகழ்கிறது. NYSE 2013 முதல் நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமாக இருந்து வருகிறது. ICE ஐ குழுமம் (இன்டர்கான்டினென்டல் எக்ஸ்சேஞ்ச்), இதுவே ஒரு பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனமாகும்.
தி நாஸ்டாக்1971-ல் நிறுவப்பட்ட இது, உலகின் முதல் மின்னணுப் பரிவர்த்தனைத் தளமாகும்: நேரடி வர்த்தகத் தளம் ஏதுமின்றி, இது முதலில் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களை வரவேற்றது. Appleமைக்ரோசாப்ட் மற்றும் இன்டெல் அங்குதான் அறிமுகமாயின — பின்னர் அது டிஜிட்டல் ஜாம்பவான்கள், உயிரித் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வளர்ச்சி நிறுவனங்களின் இருப்பிடமாக மாறியது. இன்று, இந்த இரண்டு தளங்களும் மிகவும் மதிப்புமிக்க பங்குப் பட்டியல்களுக்காகப் போட்டியிடுகின்றன, மேலும் ஒரே நிறுவனம் அதன் வரலாற்றின் போக்கில் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றிற்கு மாறவும் முடியும். அன்றாட மொழியில், "வால் ஸ்ட்ரீட்" என்பது நியூயார்க்கின் இரண்டு பங்குச் சந்தைகளையும், அதன் நீட்சியாக முழு அமெரிக்க நிதிச் சமூகத்தையும் உள்ளடக்கியது.
நியூயார்க் பங்குச் சந்தையின் குறியீடுகள்
டவ் ஜோன்ஸ் தொழில்துறை சராசரி
தி டோவ் ஜோன்ஸ் இதுவே மிகவும் பழமையான மற்றும் அதிகம் மேற்கோள் காட்டப்படும் குறியீடாகும்: வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னலின் தலையங்கக் குழுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட, தொழில், நிதி, சுகாதாரம், தொழில்நுட்பம், நுகர்வோர் பொருட்கள் போன்ற துறைகளைச் சேர்ந்த மிகப்பெரிய அமெரிக்க நிறுவனங்களில் இருந்து 30 பங்குகள் இதில் அடங்கும். இதன் கணக்கீட்டு முறையான, விலை-எடையிடப்பட்ட சராசரி, அதிக விலை கொண்ட பங்குகளுக்குச் சாதகமாக உள்ளது: இது சந்தையின் துல்லியமான அளவீட்டைக் காட்டிலும் ஒரு வரலாற்று அளவுகோலாகவே விளங்குகிறது. இதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட எங்கள் பக்கம்... டோவ் ஜோன்ஸ் அதன் அமைப்பு மற்றும் விவரக்குறிப்புகளை விவரிக்கிறது, மேலும் கீழேயுள்ள விளக்கப்படம் அதன் நேரடி அளவைக் காட்டுகிறது.
எஸ்&பி 500, தொழில் வல்லுநர்களின் உண்மையான அளவுகோல்
தி எஸ் அண்ட் பி 500 இது, புழக்கத்தில் இல்லாத பங்குகளின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டு, 500 மிகப்பெரிய அமெரிக்க சந்தை மூலதனங்களை ஒன்றிணைக்கிறது. இது சொத்து மேலாளர்கள் மற்றும் பெரும்பாலான குறியீட்டு நிதிகளுக்கான ஒரு அளவுகோல் குறியீடாகும்: இதன் பரந்த தன்மை, இதை அமெரிக்கப் பங்குச் சந்தையின் சிறந்த அளவீடாக ஆக்குகிறது. மேலும், உலகில் அதிக எண்ணிக்கையிலான ETF-கள் ஒப்பிடப்படும் குறியீடாகவும், நிறுவன முதலீட்டாளர்களுக்குத் தேவைப்படும் அடிப்படை வருமானமாகவும் S&P 500 விளங்குகிறது.
நாஸ்டாக் கூட்டு மற்றும் நாஸ்டாக் 100
தி நாஸ்டாக் கூட்டுத்தொகை நாஸ்டாக்கில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ஆயிரக்கணக்கான பங்குகளை உள்ளடக்கியது; இதில் தொழில்நுட்பத்தின் ஆதிக்கம் மிக அதிகமாக உள்ளது. நாஸ்டாக் 100 பங்குச் சந்தையில் உள்ள 100 மிகப்பெரிய நிதி சாராப் பங்குகளில் கவனத்தைக் குவிக்கிறது. இது தொழில்நுட்பச் சுழற்சிகளின் குறியீடாகும்: இதன் ஏற்ற இறக்கங்கள், ஏறும்போதும் இறங்கும்போதும், S&P 500-ஐ விடத் தொடர்ந்து அதிகமாக இருக்கும். இதற்கென அர்ப்பணிக்கப்பட்ட எங்கள் பக்கம் நாஸ்டாக் இரு குறியீடுகளையும் முதலீட்டாளர்களுக்கான அவற்றின் பயன்பாடுகளையும் ஒப்பிடுகிறது.
பிரெஞ்சு நேரப்படி NYSE வர்த்தக நேரங்கள்
NYSE மற்றும் நாஸ்டாக் ஒரே நேரங்களில் இயங்குகின்றன: வழக்கமான அமர்வு திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 8 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை நடைபெறும். காலை 9:30 மணி முதல் மாலை 4:00 மணி வரை, கிழக்கு நேரப்படி (மேலும்). பாரிஸுடனான இடைவெளி ஆண்டு முழுவதும் 6 மணிநேரம் ஆகும்: எனவே நியூயார்க் திறப்பு நேரம் அன்று அமைகிறது. பிரெஞ்சு நேரப்படி பிற்பகல் 3:30 மணிமற்றும் இரவு 10:00 மணிக்கு நிறைவு பெறும், அமர்வைச் சுற்றி, முன் சந்தை (காலை 4:00 மணி – காலை 9:30 மணி ET) மற்றும் மணிநேரங்களுக்குப் பிறகு (மாலை 4:00 மணி – இரவு 8:00 மணி ET) அதிகாரப்பூர்வ நேரங்களுக்கு வெளியே, குறைந்த பணப்புழக்கம் மற்றும் பரந்த ஏல-கேள்வி விலைப் பரவல்களுடன் வர்த்தகம் செய்வதை சாத்தியமாக்குகிறது. நன்றி தெரிவிக்கும் நாள், சுதந்திர தினம், நினைவு நாள் போன்ற அமெரிக்கப் பொது விடுமுறை நாட்களில், இரண்டு பங்குச் சந்தைகளும் மூடப்படுகின்றன; சில நேரங்களில் முழு அமர்வுகளுக்கும் கூட மூடப்படும் (சில விடுமுறை நாட்களுக்கு முந்தைய நாள் மதியம் 1:00 மணிக்கே முன்கூட்டியே மூடப்படும்). எனவே, ஒரு பிரெஞ்சு முதலீட்டாளருக்கு, நியூயார்க் அமர்வின் இரண்டாம் பாதி மாலையில் நடைபெறுகிறது: இது டோக்கியோவோ அல்லது சிட்னியோ வழங்காத ஒரு ஆறுதலாகும்.
பிரான்சிலிருந்து NYSE-ல் முதலீடு செய்வது எப்படி
ETFகள் மற்றும் யூரோ மதிப்பில் உள்ள நிதிகள்
வால் ஸ்ட்ரீட்டில் தடம் பதிப்பதற்கான எளிய வழி: எஸ்&பி 500 மற்றும் நாஸ்டாக் 100 இடிஎஃப்கள் ஐரோப்பாவில், யூரோவில், ஒவ்வொரு பிரெஞ்சு தரகரிடமும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. ஐரோப்பாவில் பதிவுசெய்யப்பட்ட பெரும்பாலான ETF-கள் PEA-க்குத் தகுதி பெற்றவை (அமெரிக்க அடிப்படைச் சொத்துக்களைக் கொண்ட ஆனால் ஒரு ஐரோப்பிய நிதி), இது அமெரிக்க முதலீட்டு வாய்ப்பை சாதகமான பிரெஞ்சு வரிவிதிப்புடன் இணைக்கிறது. குறைந்த நிர்வாகக் கட்டணம், நூற்றுக்கணக்கான பங்குகளில் உடனடி பல்வகைப்படுத்தல்: இதுவே பெரும்பாலான சேமிப்பாளர்களால் விரும்பப்படும் தேர்வாகும்.
அமெரிக்கப் பங்குகளை நேரடியாக வாங்குதல்
வாங்குதல் Appleமைக்ரோசாப்ட் அல்லது என்விடியா நேரடியாக ஒரு நிலையான பத்திரங்கள் கணக்கு — அமெரிக்கப் பங்குகள் PEA-க்குத் தகுதி பெறாது. ஏறக்குறைய அனைத்து பிரெஞ்சு ஆன்லைன் தரகர்களும், பெரும்பாலும் டாய்ச் போர்ஸின் அமெரிக்கச் சந்தை வழியாகவோ அல்லது நேரடியாகவோ, ஒரு ஆர்டருக்குச் சில யூரோக்கள் என்ற கட்டண வரம்பில் NYSE மற்றும் Nasdaq-க்கான அணுகலை வழங்குகின்றன. கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய மூன்று முக்கிய அம்சங்கள்: யூரோ-டாலர் மாற்று (ஒவ்வொரு இருவழிப் பயணத்திற்கும் நாணய மாற்று கட்டணங்கள்), பகுதியளவு பங்குகள் (பெரும்பாலான தரகர்கள் ஒரு பங்கின் பகுதிகளை வாங்க உங்களை அனுமதிக்கிறார்கள்) மற்றும் W-8BEN படிவம்அமெரிக்க ஈவுத்தொகைகள் மீதான குறைக்கப்பட்ட பிடித்த வரி விகிதத்தின் பலனைப் பெற, இதை உங்கள் தரகருடன் இணைந்து பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
நெம்புகோல் தயாரிப்புகள்: சிஎஃப்டிகள், ஆப்ஷன்கள், டிராக்கர்கள்
வால் ஸ்ட்ரீட் என்பது வழித்தோன்றல் தயாரிப்புகளின் விளையாட்டு மைதானமாகவும் விளங்குகிறது: விருப்பங்கள் (உலகின் மிகப்பெரிய சந்தை), CFDs குறியீடுகள் மற்றும் பங்குகள், ஐரோப்பிய வங்கிகளால் வழங்கப்படும் சான்றிதழ்கள் மற்றும் டர்போக்கள் ஆகியவற்றின் மீதான வர்த்தகக் கருவிகள். இந்தக் கருவிகள் இடர் பாதுகாப்பு, ஊக வணிகம், வருமானம் ஈட்டுதல் போன்ற குறுகிய கால உத்திகளுக்குப் பயன்படுகின்றன, மேலும் வர்த்தக இயக்கமுறைகளின் மீது உண்மையான கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளன: கடன் நெம்புகோல் ஆதாயங்களைப் போலவே இழப்புகளையும் பெருக்குகிறது, மேலும் பெரும்பாலான சில்லறை CFD கணக்குகள் பணத்தை இழக்கின்றன. எங்கள் பக்கங்கள் அமெரிக்க பங்குச் சந்தை இந்த இயக்கமுறைகளை ஆழமாக ஆராயுங்கள்.
பிரெஞ்சு குடியிருப்பாளருக்கான வரி மற்றும் கட்டணங்கள்
பிரான்சில் வசிக்கும் ஒருவரின் நியூயார்க் முதலீடு மூன்று அடுக்குகளாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்க பிடித்த வரி பங்கு ஈவுத்தொகையின் மீது: W-8BEN படிவம் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தால் 15% (படிவம் இல்லையென்றால் 30%), இது வரி ஒப்பந்தத்தின் காரணமாக பிரெஞ்சு வரியிலிருந்து வரவு வைக்கப்படும். பிரெஞ்சு வரிவிதிப்புபத்திரக் கணக்கில் உள்ள ஈவுத்தொகைகள் மற்றும் மூலதன ஆதாயங்கள் மீது 30% சீரான வரி (PFU) (அல்லது வரிச் சலுகைகளுடன் கூடிய முற்போக்கான வரி விகிதம்), தகுதியான ETF-களுக்கான PEA-வில் 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. இறுதியாக, நாணயக் கட்டணங்கள்டாலர்களில் செய்யப்படும் ஒவ்வொரு நேரடி கொள்முதலும், தரகரைப் பொறுத்து சில பத்தில் ஒரு புள்ளி முதல் ஒரு முழு சதவீதப் புள்ளிக்கும் அதிகமான மாற்று விகிதத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது. இது, அடிக்கடி நிகழும் இருவழிப் பயணங்களின் செயல்திறனைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகக் குறைக்கிறது. நீண்ட கால அடிப்படையில், இந்த மூன்று நிலைகளையும் நிர்வகிக்க முடியும்: W-8BEN படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்தல், முதலீட்டுக் காலத்திற்கு ஏற்ற ஒரு வரி பாதுகாப்பு ஏற்பாடு, மற்றும் நாணய மாற்று விகிதத்தைக் கட்டுப்படுத்த கொள்முதல் ஆணைகளை ஒன்றாகக் குழுவாக்குதல்.
நியூயார்க்கில் பட்டியலிடப்பட்ட முக்கிய நிறுவனங்கள்
உலகின் மிகப்பெரிய சந்தை மூலதனங்கள் இரண்டு பங்குச் சந்தைகளில் குவிந்துள்ளன. நாஸ்டாக்கில், “அற்புதமான ஏழு” — Appleமைக்ரோசாப்ட், என்விடியா, ஆல்பாபெட், அமேசான், மெட்டா மற்றும் டெஸ்லா போன்றவை குறியீடுகளில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன, மேலும் காலத்தைப் பொறுத்து S&P 500-இன் கால் பகுதி முதல் மூன்றில் ஒரு பகுதி வரை இவை பங்களிக்கின்றன. NYSE, பெர்க்ஷயர் ஹாதவே, ஜேபி மார்கன், விசா, வால்மார்ட், எக்ஸான்மொபில், கோகோ கோலா மற்றும் டிஸ்னி போன்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தொழில்துறை மற்றும் நிதிப் பங்குகளைப் பட்டியலிடுகிறது. இந்த இருமைத்தன்மையே நியூயார்க் பங்குச் சந்தையைச் சுருக்கமாகக் கூறுகிறது: மிக அதிக வளர்ச்சி கொண்ட ஒரு தொழில்நுட்பச் சந்தை (நாஸ்டாக்) மற்றும் நிறுவப்பட்ட பங்குகள் மற்றும் ஈவுத்தொகைகளின் சந்தை (NYSE), இவற்றை இந்த பரந்த குறியீடுகள் ஒன்றிணைக்கின்றன. ஒரு ஐரோப்பிய முதலீட்டாளரைப் பொறுத்தவரை, இந்த இரண்டிற்கும் இடையேயான ஒதுக்கீடு, அமெரிக்கப் பங்குகளைத் தனித்தனியாகத் தேர்ந்தெடுப்பதை விட, பெரும்பாலும் ETF-கள் மூலமாகவே செய்யப்படுகிறது.
நியூயார்க் பங்குச் சந்தையின் அபாயங்கள்
அமெரிக்க சந்தையின் அபாயங்கள், முதன்மையாக, எந்தவொரு சந்தை ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட நிலையிலும் உள்ளவையே: நாஸ்டாக்கின் தொழில்நுட்ப ஆதிக்கம் காரணமாக, அத்துறையில் ஏற்படும் ஒரு சரிவு — வட்டி விகிதங்கள், ஒழுங்குமுறை, மதிப்பீட்டுக் குமிழி போன்றவை — குறியீடுகளை ஒட்டுமொத்தமாகக் கீழே இழுக்கிறது. அடுத்ததாக வருவது... நாணய ஆபத்து டாலர்-யூரோ ஜோடியில், காப்பீடு செய்யப்படாத ஒவ்வொரு நிலையிலும் இயல்பாகவே இருக்கும், பிறகு மதிப்பீட்டு இடர்வரலாற்று ரீதியாக, அமெரிக்கக் குறியீடுகள் ஐரோப்பாவை விட அதிகமாக வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன, இது வளர்ச்சி ஏமாற்றமளிக்கும் போது ஏற்படும் சரிவுகளைப் பெரிதாக்குகிறது. இறுதியாக, அமெரிக்க அமைப்பு ரீதியான ஆபத்து ஃபெடரல் ரிசர்வின் பணவியல் கொள்கை, கடன் உச்சவரம்பு, தேர்தல் நிச்சயமற்ற தன்மை போன்றவை வால் ஸ்ட்ரீட்டில் கடுமையான ஏற்ற இறக்கத்துடன் தொடர்ந்து நிலவுகின்றன. இந்த அபாயங்களில் எதுவும், கடந்த நூற்றாண்டின் சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட சந்தையாக அமெரிக்க சந்தையைத் திகழவிடாமல் தடுக்கவில்லை: அவை வெறுமனே ஒரு சிந்தனைமிக்க ஒதுக்கீட்டையும் நீண்டகால கண்ணோட்டத்தையும் விதிக்கின்றன.
நியூயார்க் பங்குச் சந்தை பற்றிய அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
நியூயார்க் பங்குச் சந்தையின் பெயர் என்ன?
இரண்டு உள்ளன: 1792-ல் நிறுவப்பட்ட நியூயார்க் பங்குச் சந்தை (NYSE) மற்றும் 1971-ல் நிறுவப்பட்ட நாஸ்டாக் (Nasdaq). "வால் ஸ்ட்ரீட்" என்பது முழு நியூயார்க் நிதிச் சந்தைக்குமான பொதுவான பெயராகும்; இது NYSE பிறந்த தெருவின் பெயரிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது.
பிரெஞ்சு நேரப்படி நியூயார்க் பங்குச் சந்தை எப்போது திறக்கும்?
வழக்கமான வர்த்தக அமர்வு, ஆண்டு முழுவதும் கிழக்கு நேரப்படி காலை 9:30 மணி முதல் மாலை 4:00 மணி வரை (பாரிஸ் நேரப்படி இது மாலை 3:30 மணி முதல் இரவு 10:00 மணி வரை ஆகும்) நடைபெறுகிறது. சந்தை தொடங்குவதற்கு முந்தைய மற்றும் சந்தை நேரத்திற்குப் பிந்தைய வர்த்தகங்கள், குறைந்த பணப்புழக்கத்துடன் அமர்வின் நேரத்தை நீட்டிக்கின்றன.
நியூயார்க் பங்குச் சந்தையை எந்தக் குறியீடு பிரதிபலிக்கிறது?
டவ் ஜோன்ஸ் (30 பங்குகள்) வரலாற்றில் அதிகம் மேற்கோள் காட்டப்படும் குறியீடாகும், எஸ்&பி 500 (500 பங்குகள்) தொழில் வல்லுநர்களின் அளவுகோலாகும், மற்றும் நாஸ்டாக் 100 தொழில்நுட்பப் பங்குகளில் கவனம் செலுத்துகிறது. இவை ஒவ்வொன்றும் அமெரிக்கச் சந்தையின் வெவ்வேறு பக்கங்களை எடுத்துரைக்கின்றன.
PEA மூலம் வால் ஸ்ட்ரீட்டில் முதலீடு செய்ய முடியுமா?
தனிப்பட்ட பங்குகளில் அல்ல, ஆனால் ஐரோப்பாவில் பதிவுசெய்யப்பட்ட மற்றும் திட்டத்திற்குத் தகுதியான S&P 500 மற்றும் Nasdaq 100 ETF-கள் மூலம் முடியும். பிரெஞ்சு சேமிப்பாளர்களால் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் கலவை இதுவே: அமெரிக்க முதலீடு மற்றும் PEA வரிவிதிப்பு.
W-8BEN படிவம் என்றால் என்ன?
நீங்கள் அமெரிக்காவில் வசிக்காதவர் என்பதை உங்கள் தரகரிடம் சான்றளிக்கும் அறிவிப்பு இது. இது இல்லாமல், உங்கள் அமெரிக்க ஈவுத்தொகையின் மீதான பிடித்த வரி 15% இலிருந்து 30% ஆக உயரும். பெரும்பாலான தரகர்களுடன் இதை முடிக்க சில நிமிடங்கள் மட்டுமே ஆகும்.
நியூயார்க் பங்குச் சந்தை ஏன் உலகளாவிய சந்தைகளைப் பாதிக்கிறது?
அதன் அளவு (உலகின் மிகப்பெரிய சந்தை மூலதனம்), பணப்புழக்கம் மற்றும் டாலரின் செல்வாக்கு ஆகியவற்றின் காரணமாக, உலகளாவிய பரிவர்த்தனைகள் அங்கே குவிகின்றன. மேலும், வட்டி விகிதங்கள், வருவாய்கள், பொருளாதாரக் கண்ணோட்டம் போன்ற அதன் மனநிலை மாற்றங்கள், பாரிஸ் பங்குச் சந்தை உட்பட மற்ற பங்குச் சந்தைகளுக்கும் நொடிகளுக்குள் பரவுகின்றன.
இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக எழுதப்பட்டது; இது முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது. பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்வது மூலதன இழப்பு அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளது.
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