ஆன்லைன் தரகர்: சிறந்த தளங்களை ஒப்பிடுக (2026)

ஆன்லைன் தரகர் என்றால் என்ன?
ஆன்லைன் புரோக்கர் என்பது ஒரு நிதி இடைத்தரகர். அவர், வங்கி கிளைக்குச் செல்லாமலேயே, ஒரு இணையத் தளம் வழியாகப் பங்குகள், ஈடிஎஃப்கள், பத்திரங்கள், சில சமயங்களில் ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் நாணயங்கள் போன்ற பத்திரங்களை வாங்கவும் விற்கவும் உங்களை அனுமதிக்கிறார். ஆன்லைன் புரோக்கர் மற்றும் ஸ்டாக்புரோக்கர் இடையேயான பழைய விவாதம் விரைவில் முடிவுக்கு வருகிறது: ஸ்டாக்புரோக்கர் என்பவர் உங்கள் வர்த்தகங்களைச் செயல்படுத்தும் ஒரு தொழில்முறை நிபுணர் அல்லது நிறுவனம்; அதேசமயம் ஆன்லைன் புரோக்கர் என்பது உங்கள் திரையின் வழியாக அதே வேலையைச் செய்யும் ஒரு தளம் — சொல் மாறினாலும், செயல்பாடு அப்படியேதான் இருக்கிறது. புரோக்கர் உங்கள் ஆர்டர்களைச் சந்தைக்கு வழிநடத்துகிறார், உங்கள் பத்திரங்களை ஒரு பிரத்யேகக் கணக்கில் (PEA — பிரெஞ்சு பங்கு சேமிப்புத் திட்டம் — அல்லது ஒரு வழக்கமான பத்திரக் கணக்கு) வைத்திருக்கிறார், பிரெஞ்சு வரி விதிகளைப் பயன்படுத்துகிறார், மேலும் வெளியிடப்பட்ட கட்டண அட்டவணைப்படி உங்களிடமிருந்து கமிஷன்களை வசூலிக்கிறார்.
இருபது ஆண்டுகளில், இது மில்லியன் கணக்கான சில்லறை முதலீட்டாளர்களுக்குக் கட்டாயமான வங்கி ஆலோசகருக்குப் பதிலாக வந்துள்ளது: கணக்குகள் ஆன்லைனில் திறக்கப்படுகின்றன, சில கிளிக்குகளில் ஆர்டர்கள் செய்யப்படுகின்றன, மேலும் பாரம்பரிய வங்கிகள் வசூலிக்கும் கட்டணத்தில் ஒரு சிறு பகுதியாகக் கட்டணங்கள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.
பிரெஞ்சு மொழியில், ஆன்லைன் தரகர் என்ற சொல், பத்திரங்களுக்குப் பதிலாக ஒப்பந்தங்களைப் பேரம் பேசும் அடமானத் தரகர்கள், காப்பீட்டுத் தரகர்கள், எரிசக்தித் தரகர்கள் போன்ற பிற தொழில்களையும் உள்ளடக்கியது. இந்தப் பக்கம் இதைப் பற்றி விவரிக்கிறது. ஆன்லைன் பங்குச் சந்தை தரகர்நிதிச் சந்தைகளை உங்களுக்குத் திறந்துவிடுபவர். நாணயங்கள் மற்றும் CFD-களில் தீவிர வர்த்தகத்திற்காக, ஒரு சிறப்பு வகை உள்ளது: அதுவே வர்த்தகத் தரகர். இவரைப் பற்றிய விவரங்கள் எங்கள் பிரத்யேகப் பக்கத்தில் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளன. வர்த்தக தரகர்.
ஆன்லைன் தரகர் அல்லது வங்கி: முதலீடு செய்வதற்கு எதைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?
ஒவ்வொரு முதல் பங்கு கொள்முதலுக்கு முன்பும் இந்தக் கேள்வி எழுகிறது. பாரம்பரிய வங்கி, நடப்புக் கணக்கு, அட்டை, ஆலோசகர் என அனைத்து சேவைகளையும் ஒரே இடத்தில் வழங்கும் வசதியை அளிக்கிறது. ஆனால், அதன் பங்கு வர்த்தகம் விலை உயர்ந்ததாகவே இருக்கிறது: இணையவழித் தரகர்கள் வசூலிப்பதை விட ஐந்து முதல் பத்து மடங்கு அதிகமான ஒரு கொள்முதலுக்கான தரகுக் கட்டணம், முதலீட்டுத் தொகுப்புகளுக்கான வருடாந்திரப் பாதுகாப்புக் கட்டணம், மற்றும் சில சமயங்களில் முக்கிய சந்தைகளுக்கு மட்டுமேயான வரையறுக்கப்பட்ட சேவை வழங்கல் ஆகியவை இதன் காரணங்களாகும்.
ஆன்லைன் தரகர் நிலைமையை தலைகீழாக மாற்றுகிறார்: யூரோநெக்ஸ்ட் மற்றும் உலகின் முக்கியப் பங்குச் சந்தைகளில் குறைந்தபட்சக் கட்டணங்கள், பெரும்பாலான வழங்குநர்களிடம் பூஜ்ஜியப் பாதுகாப்புக் கட்டணங்கள், ETF-கள் மற்றும் பின்னப் பங்குகளுக்கான அணுகல் — இவற்றுக்கு ஈடாக, அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ) மற்றும் ஒரு அரட்டை எனச் சுருக்கப்பட்ட மனித சேவையை வழங்குகிறார். பல முதலீட்டாளர்கள் ஒரு சமரசத்திற்கு வருகிறார்கள்: அன்றாட வங்கிச் சேவைகளுக்கு வங்கியைத் தக்கவைத்துக்கொள்வது, பங்குச் சந்தை முதலீட்டிற்காக ஒரு ஆன்லைன் தரகருடன் PEA-வைத் திறப்பது.
வரி உறைகள் — எங்கள் வழிகாட்டிகளில் விரிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன பீ மற்றும் இந்த பத்திரங்கள் கணக்கு நீங்கள் எந்த இடைத்தரகரைத் தேர்ந்தெடுத்தாலும் கட்டணங்கள் ஒரே மாதிரியாகவே இருக்கும், மேலும் போட்டியானது வங்கிகளுக்கும் சாதகமாக அமைகிறது: சில வங்கிகள் தங்களின் தரகுக் கட்டணங்களின் ஒரு பகுதியை சிறப்புத் தரகர்களின் கட்டணங்களுடன் சீரமைத்துள்ளன, எனவே நீங்கள் முடிவெடுப்பதற்கு முன் ஒவ்வொரு சலுகையையும் சரிபார்ப்பது நல்லது.
ஆன்லைன் தரகரைத் தேர்ந்தெடுப்பது எப்படி: 8 அளவுகோல்கள்
- உங்கள் உண்மையான பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் கட்டணம்: நீங்கள் உண்மையில் பயன்படுத்தும் சந்தைகளில் (முதலில் யூரோநெக்ஸ்ட்) ஒரு ஆர்டருக்கான கமிஷன், வெளிநாட்டுப் பங்குகளுக்கான நாணய மாற்று கட்டணங்கள், ஏதேனும் பாதுகாப்பு கட்டணம். தனிப்பட்ட சதவீதங்களில் அல்லாமல், உங்கள் சொந்த ஆர்டர் அதிர்வெண்ணின் அடிப்படையில் ஆண்டு யூரோக்களில் ஒப்பிடுங்கள்.
- வழங்கப்படும் கணக்குகள்: PEA, பத்திரங்கள் கணக்கு, PEA-PME — மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள திட்டத்தைக் கட்டணமின்றி மாற்றும் வசதி.
- அணுகக்கூடிய சந்தைகள்நீங்கள் புதிதாகத் தொடங்கும் போது பாரிஸ் பங்குச் சந்தை அத்தியாவசியமானவற்றைப் பூர்த்தி செய்கிறது; உங்கள் முதலீடுகளைப் பன்முகப்படுத்தத் தொடங்கியவுடன், அமெரிக்க, ஜெர்மன் அல்லது லண்டன் பங்குச் சந்தைகளுக்கான அணுகல் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
- பயன்படுத்தப்பட்ட வரி விதிப்பு முறைதரகர் உங்கள் பரிவர்த்தனைகளை பிரெஞ்சு வரி அதிகாரிகளுக்குத் தானாகவே தெரிவிக்க வேண்டும் (ஆண்டு IFU படிவம்) — கணக்கைத் தொடங்குவதற்கு முன் இந்த அம்சத்தைச் சரிபார்க்கவும்.
- உங்கள் பத்திரங்களின் உரிமம் மற்றும் பாதுகாப்பு: AMF (பிரான்சின் நிதி ஒழுங்குமுறை ஆணையம்) மற்றும் ACPR அல்லது அதற்கு இணையான ஒரு ஐரோப்பிய அமைப்பால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒரு இடைத்தரகர், அடையாளம் காணப்பட்ட ஒரு காப்பாளரிடம் உங்கள் பெயரில் பத்திரங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கும்.
- வர்த்தக தளம்: தொடங்குவதற்கு எளிய ஆர்டர் பதிவு, மேலும் தொடர்வதற்கு முழுமையான ஆர்டர் வகைகள் (வரம்பு, நிறுத்தம்) — எங்கள் வழிகாட்டி பங்குச் சந்தை ஆர்டர்கள் இந்த வழிமுறைகளை விவரிக்கிறது.
- கூடுதல் சேவைகள்வட்டி தரும் ரொக்கக் கணக்குகள், திட்டமிடப்பட்ட கொள்முதல் ஆணைகள், தானியங்கி முதலீடு, செயல்திறன் அறிக்கையிடல்.
- வாடிக்கையாளர் சேவைபிரெஞ்சு மொழியில், முடிவில்லாத காத்திருப்பு இல்லாமல் அடையக்கூடியது — முதல் சிக்கலுக்கு முன் சோதித்துப் பாருங்கள்.
2026-ஆம் ஆண்டின் சிறந்த ஆன்லைன் தரகர்களின் ஒப்பீட்டு அட்டவணை
எங்கள் தேர்வானது, உண்மையான கட்டண அட்டவணைகள், பல்வேறு வரிச் சலுகைகள், சந்தை அணுகல் மற்றும் தளத்தின் தரம் ஆகிய அனைத்தையும் எங்கள் விரிவான மதிப்பாய்வுகளில் சோதித்து உறுதிப்படுத்துகிறது. ஒவ்வொரு முதலீட்டாளர் சுயவிவரமும் தனக்கான இடைத்தரகரை அங்கே காண்கிறது.
|வழக்கைப் பயன்படுத்தவும்
|தரகர்
|பலங்கள்
|எங்கள் விமர்சனம்
|PEA மற்றும் வங்கிச் சலுகை
|பார்ச்சூன்
|போட்டித்தன்மை வாய்ந்த PEA, முழுமையான ஆன்லைன் வங்கி
|ஃபார்ச்சூனோ மதிப்பாய்வு
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|சுழற்சி
|குறைந்த தரகுக் கட்டணங்கள், உலகளாவிய பரிமாற்றங்கள்
|DEGIRO மதிப்பாய்வு
|பாரிஸ் சந்தைக்கு நேரடி அணுகல்
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|யூரோநெக்ஸ்ட், PEA மற்றும் CTO, ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கான விலை நிர்ணயம்
|Bourse Direct விமர்சனம்
|உலகளாவிய அணுகல்
|ஊடாடும் தரகர்கள்
|150 சந்தைகள், முன்கூட்டிய ஆர்டர்கள், குறைந்த செலவுகள்
|IBKR மதிப்பாய்வு
|தானியங்கி சேமிப்பு
|Trade Republic
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|Trade Republic விமர்சனம்
|எளிமை மற்றும் சமூக வர்த்தகம்
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*தரகரின் வெளியிடப்பட்ட, நடைமுறையில் உள்ள நிபந்தனைகளின் வரம்புகளுக்கு உட்பட்டு. பல சொத்து வர்த்தகம் உள்ளிட்ட ஒரு மேலோட்டத்திற்கு, எங்களின் பொதுவான ஒப்பீட்டைப் பார்க்கவும். தரகர்கள்பங்குகளில் உங்கள் முதல் அடியை எடுத்து வைக்க, எங்கள் வழிகாட்டி பங்குகளை வாங்குதல் இந்த அட்டவணையை படிப்படியாக நிரப்பவும்.
ஆன்லைன் தரகர்களின் மூன்று குடும்பங்கள்
பிரெஞ்சுத் தயாரிப்பு, வெவ்வேறு கலாச்சாரங்களைக் கொண்ட மூன்று மாதிரிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. தேநீர் தரகுப் பிரிவுடன் கூடிய ஆன்லைன் வங்கி (ஃபார்ச்சூனியோ, போர்சோராமா பேங்க், பிஎன்பி மற்றும் ஹலோ பேங்க்!) நடப்புக் கணக்கு, சேமிப்பு மற்றும் பங்குச் சந்தை முதலீடு ஆகியவற்றை ஒரே கூரையின் கீழ் ஒருங்கிணைக்கிறது: அதிகபட்ச வசதி, நடுத்தரக் கட்டணங்கள், உடனடி ஆலோசனை — அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் நிர்வகிக்க விரும்புவோரின் தேர்வு.
தி தூய தரகர் (டெஜிரோ, இன்டராக்டிவ் புரோக்கர்ஸ்,) Bourse Directசெயலாக்கத்தில் கவனம் செலுத்துகிறது: சந்தையிலேயே மிகக் குறைந்த கட்டணங்களில் சில, டஜன் கணக்கான பங்குச் சந்தைகளுக்கான அணுகல், செயல்பாட்டுக்கு உகந்த எளிமையான தளங்கள் — ஒவ்வொரு யூரோவையும் கணக்கிடும், சுயமாகச் செயல்படும் முதலீட்டாளரின் தேர்வு. டீ நியோப்ரோக்கர் (Trade Republic (மற்றும் அதன் சகாக்களும்) மொபைல் மீது அனைத்தையும் பந்தயம் கட்டுகிறது: பகுதிப் பங்குகள், மாதாந்திர முதலீட்டுத் திட்டங்கள், எளிமைப்படுத்தப்பட்ட இடைமுகம் — இது குறுகிய சந்தை வரம்புடன், முதல் வைப்புத்தொகை மற்றும் தானியங்கி சேமிப்பிற்கான தேர்வாக விளங்குகிறது.
எந்த ஒரு மாதிரியும் மற்றவற்றை விட மேலோங்கி நிற்பதில்லை: உங்களுடையது, நீங்கள் அதற்கு ஒதுக்க விரும்பும் நேரத்தையும், உங்கள் ஒட்டுமொத்த செல்வத்தில் பங்குச் சந்தை முதலீட்டின் இடத்தையும் பொறுத்தது.
தரகர்களுக்கு இடையே உங்கள் PEA அல்லது பத்திரங்கள் கணக்கை மாற்றுதல்
ஒரு பத்திரத்தின் மேலுறையை மாற்றுவது என்பது பல ஒப்பீடுகளின் கவனிக்கப்படாத ஒரு அம்சமாகும் — மேலும் இது ஒரு உண்மையான தேர்வு அளவுகோலும் ஆகும். ஒரு PEA-ஐ ஒரு நிறுவனத்திலிருந்து மற்றொரு நிறுவனத்திற்கு மாற்றுவது அதை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவதில்லை: அதன் வரி முன்னுரிமை (பிரபலமான ஐந்து ஆண்டுகள்) பாதுகாக்கப்படுகிறது, மேலும் பத்திரங்கள் வெளியேறும் காப்பாளரிடமிருந்து உள்ளே வரும் காப்பாளருக்கு அதே நிலையில் நகர்கின்றன.
போர்ட்ஃபோலியோவின் மதிப்பு மற்றும் அதில் உள்ள பங்குகளின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து, இந்தச் செயல்பாட்டிற்குப் பொதுவாக €50 முதல் €150 வரை செலவாகும். மேலும், கோப்பைப் பெறுவதற்காக சில புதிய தரகர்கள் இந்தச் செலவை முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ ஏற்கிறார்கள் — இது நீங்கள் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுவதற்கு முன்பு கோரிக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு பொதுவான நடைமுறையாகும். காலக்கெடுவைப் பொறுத்தவரை, கோரிக்கை, பணம் மற்றும் பத்திரங்களின் பரிமாற்றம், மற்றும் கணக்கை மீண்டும் செயல்படுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கு இடையே இரண்டு முதல் ஆறு வாரங்கள் வரை அவகாசம் கொடுங்கள்.
இரண்டு முன்னெச்சரிக்கைகள்: பரிமாற்றக் காலத்தின் போது எந்த ஆர்டர்களையும் இடாதீர்கள், மேலும் அறிக்கை கிடைத்தவுடன் போர்ட்ஃபோலியோ அறிக்கையை வரிக்கு வரி சரிபார்க்கவும். ஒரு சாதாரணப் பத்திரக் கணக்கைப் பொறுத்தவரை, இந்த வழிமுறை ஒன்றுதான், இதில் முன்னுரிமைக்கு எந்தப் பங்கும் இல்லை.
நாணய மாற்று கட்டணங்கள்: அமெரிக்கப் பங்குகளின் மறைமுக செலவு
ஒரு வாங்குதல் Apple யூரோவிலிருந்து என்விடியா பங்கிற்கு வாங்குவது ஒரு மறைமுக மாற்றத்தைத் தூண்டுகிறது: தரகர் உங்கள் யூரோக்களை அப்போதைய மாற்று விகிதத்தில் டாலர்களாக மாற்றுகிறார், இதற்காக ஒரு மாற்றுக்கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது — இது பொதுவாக ஆர்டரின் 0.10% முதல் 0.50% வரை இருக்கும். இந்தக் கட்டணம் சிறியதாகத் தோன்றலாம்; ஆனால் அது அப்படியல்ல. ஒவ்வொரு மாதமும் அமெரிக்க ETF-களில் €200 முதலீடு செய்யும் ஒரு சேமிப்பாளர், இந்தக் கட்டணத்தை வருடத்திற்குப் பன்னிரண்டு முறை செலுத்துகிறார்: உங்கள் வாங்குதல்களைக் காலாண்டு வாரியாகப் பிரிப்பதன் மூலம், நீங்கள் முதலீடு செய்த அதே தொகைக்கு, கட்டணத்தை மூன்றாகக் குறைக்கலாம்.
நாணய மதிப்பில் இயங்கும் சந்தைகளில் உள்ள வழக்கமான முதலீட்டாளர்கள் ஒரு பல நாணயக் கணக்கு இன்டராக்டிவ் புரோக்கர்ஸ் போன்ற சர்வதேச தரகர்களால் வழங்கப்படும் இந்தச் சேவையானது, ஒரு விற்பனையின் மூலம் கிடைக்கும் டாலர்களை, மீண்டும் யூரோக்களுக்கு மாற்றாமல் அடுத்த கொள்முதல் வரை தன்வசம் வைத்திருக்கிறது. ஊடாடும் தரகர்கள் மதிப்பாய்வு அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை விவரிக்கிறது.
ஆன்லைன் தரகரும் வரிவிதிப்பும்: தரகர் உங்களுக்காக என்ன செய்கிறார்
பிரான்சில் நிறுவப்பட்ட ஒரு தரகர் — அல்லது அங்கு ஐரோப்பிய பாஸ்போர்ட்டின் கீழ் அதற்கான கடமைகளுடன் செயல்படுபவர் — உங்கள் வரி ஆவணங்களை கணிசமாக எளிதாக்குகிறார். ஒவ்வொரு ஆண்டும், அவர் தயாரிக்கிறார் தனித்துவமான வரி படிவம் ஈவுத்தொகைகள், மூலதன ஆதாயங்கள் மற்றும் வரிக்குட்பட்ட பரிவர்த்தனைகளைச் சுருக்கமாகக் கூறும் (IFU), வரி அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு உங்கள் வாடிக்கையாளர் பகுதியில் கிடைக்கிறது: நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம், கட்டங்களை நகலெடுப்பது மட்டுமே.
சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்புகள் ஈவுத்தொகைகளின் மீது மூலத்திலேயே வரி பிடித்தம் செய்யப்படுகிறது; மீதமுள்ள வரித்தொகை, நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் வரி விதிப்பு முறையின் கீழ் அடுத்த ஆண்டு செலுத்தப்படுகிறது — அதாவது 30% என்ற சீரான வரி விதிப்பு அல்லது ஈவுத்தொகைச் சலுகையுடன் கூடிய முற்போக்கான வருமான வரி விகிதம். மூலதன ஆதாயங்களுக்கு மூலத்திலேயே வரி பிடித்தம் நடைமுறைக்கு வந்ததிலிருந்து, சில குறிப்பிட்ட சுயவிவரங்களுக்கு முன்கூட்டியே செலுத்தும் தொகை, நீங்கள் விரும்பும் போதே செலுத்தப்படுகிறது.
கவனிக்க வேண்டிய விஷயம்: தானியங்கி தகவல் பரிமாற்றக் கட்டமைப்புக்கு வெளியே, வெளிநாடுகளில் மட்டுமே செயல்படும் தரகர்கள், பிரகடனத்தை நீங்களே தாக்கல் செய்யும்படி உங்களை விட்டுவிடக்கூடும் — இது கட்டண ஒப்பீட்டில் வெளிப்படாத ஒரு உண்மையான சுமையாகும்.
ஆன்லைன் தரகரின் கட்டணம் எவ்வளவு?
ஒரு ஆன்லைன் தரகரின் செலவு நான்கு கூறுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் அந்தக் கட்டணம் தலைப்பு விகிதத்தை விட உங்கள் வேகத்தைப் பொறுத்தே அமைகிறது. ஆர்டர் கமிஷன்கள் யூரோநெக்ஸ்டில் இதன் விலை பூஜ்ஜியத்திலிருந்து (விளம்பரச் சலுகைகள், குறிப்பிட்ட சந்தைகள்) சில யூரோக்கள் வரையிலும், அந்நியச் செலாவணி சந்தைகளில் இதைவிட அதிகமாகவும் இருக்கும் — மாதத்திற்கு இரண்டு ஆர்டர்களை வைக்கும் ஒரு முதலீட்டாளர், அட்டவணை எப்படி இருந்தாலும் சிறிதளவே செலுத்துகிறார்; ஆனால், மாதாந்திர தீவிர முதலீட்டாளர் ஒவ்வொரு சென்ட்டையும் கவனமாகக் கணக்கிட வேண்டும். நாணய மாற்று கட்டணம் (ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு 0.1% முதல் 0.5% வரை) என்பது வெளிநாட்டு நாணயங்களில் உள்ள பத்திரங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
காவல் கட்டணம் ஆன்லைன் தரகர்களிடம் இருந்து ஏறக்குறைய மறைந்துவிட்டன. செயலற்ற கட்டணம் சில சேவை வழங்குநர்களிடம் உள்ள செயலற்ற கணக்குகளைப் பயன்படுத்துங்கள்: நீங்கள் குறைவாக வர்த்தகம் செய்கிறீர்களா என்பதைச் சரிபார்க்கவும். ஒரு உறுதியான உதாரணம்: மேலே குறிப்பிடப்பட்ட தரகர்களிடம், பிரெஞ்சுப் பங்குகளில் மாதத்திற்கு €500 வீதம் நான்கு வர்த்தகங்களுக்கு ஆண்டுக்கு €0 முதல் €60 வரை செலவாகிறது. ஆனால் ஒரு பாரம்பரிய வங்கியில் இதற்குப் பல நூறு யூரோக்கள் செலவாகும் — பத்து ஆண்டுகளில் இந்த வித்தியாசத் தொகை ஒரு விடுமுறைப் பயணத்திற்குப் போதுமானதாக இருக்கும்.
இலவச ஆன்லைன் தரகர்: வாக்குறுதிக்குப் பின்னால் என்ன இருக்கிறது
பல தேடல்களிலும், பல விளம்பரங்களிலும் “இலவச ஆன்லைன் தரகர்” என்ற சொல் இடம்பெறுகிறது. ஆனால் யதார்த்தம் மிகவும் நுணுக்கமானது: சில பரிவர்த்தனை தளங்களில் ஒரு ஆர்டருக்கான தரகுக் கட்டணம் பூஜ்ஜியமாக இருக்கலாம் அல்லது சில நிபந்தனைகளுக்கு (குறைந்தபட்சத் தொகை, மாதத்தின் முதல் ஆர்டர்) உட்பட்டதாக இருக்கலாம். ஆனால், அந்த இடைத்தரகர் வேறு வழிகளில் சம்பாதிக்கிறார் — வெளிநாட்டுப் பங்குகளில் கிடைக்கும் சற்றே பரந்த லாபம், நாணய மாற்று கட்டணங்கள், பிரீமியம் சேவைகள், ஆர்டர் வரவுக்கான கட்டணம் (ஐரோப்பாவில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டது) போன்றவை மூலம் அவர் வருமானம் ஈட்டுகிறார்.
வருமான ஆதாரம் இல்லாத தரகர் என்பவர் இல்லை: சரியான கேள்வி, “இது இலவசமா?” என்பதல்ல, மாறாக, “ஊதியம் எங்கே இருக்கிறது, அது என் நலன்களுக்கு ஏற்றதா?” என்பதே ஆகும். கட்டாயம் வெளியிடப்பட வேண்டிய முழுமையான கட்டண அட்டவணைகள், பத்து நிமிட வாசிப்பிலேயே இதற்குப் பதிலளிக்கின்றன.
ஆன்லைன் தரகருடன் கணக்கைத் திறப்பது எப்படி: வழிமுறைகள்
இந்த செயல்முறை ஐந்து படிகளையும் அரை மணி நேரத்தையும் உள்ளடக்கியது. தொடக்கப் படிவத்தில் உங்கள் விவரங்களையும் சூழ்நிலையையும் நிரப்பவும்; அடையாள ஆவணம், முகவரிச் சான்று, வங்கி விவரங்கள் போன்ற ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும்; தயாரிப்புகளுக்கான அணுகலைத் தீர்மானிக்கும் அனுபவ வினாப்பட்டியலுக்குப் பதிலளிக்கவும்; கணக்கைச் செயல்படுத்தி, வங்கிப் பரிமாற்றம் மூலம் அதற்கு நிதியளிக்கவும் (பெரும்பாலும் குறைந்தபட்சம் €100 முதல் €500 வரை, சில நேரங்களில் எதுவும் தேவையில்லை); தளத்திலிருந்து முதல் ஆர்டரை மேற்கொள்ளவும்.
இரண்டு பொதுவான முன்னெச்சரிக்கைகள்: பரிமாற்றத்திற்கு முன் AMF பதிவேட்டில் தரகரின் உரிமத்தைச் சரிபார்க்கவும், மேலும் ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையின் வர்த்தக உறுதிப்படுத்தலையும் பத்திரமாக வைத்திருக்கவும் — அதுவே உங்கள் உரிமைக்கான சான்று. இதற்கான எங்கள் வழிகாட்டி வர்த்தக கணக்கு இந்த வழிமுறைகளையும் அவற்றின் இடர்ப்பாடுகளையும் விவரிக்கிறது.
தொடக்கநிலையாளர்களுக்கான சிறந்த ஆன்லைன் புரோக்கர்கள் எவை?
சிறந்த புரோக்கரால்கூட ஒரு மோசமான தொடக்க வரிசையைச் சரிசெய்ய முடியாது. வழக்கமான தவறுகளைத் தவிர்க்கும் பாதைக்கு நான்கு படிகள் உள்ளன. முதலாவதாக, உங்கள் அவசரக்கால சேமிப்பை பங்குச் சந்தைக்கு வெளியே உருவாக்குங்கள். — குறைந்தபட்சம் மூன்று மாதச் செலவுகள் — அதனால் நீங்கள் மிக மோசமான தருணத்தில் விற்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஒருபோதும் தள்ளப்பட மாட்டீர்கள். அடுத்து, நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த தரகருடன் ஒரு PEA-ஐத் திறக்கவும். மேலும், திட்டமிட்ட கொடுப்பனவுகள் மூலம் அதற்கு நிதியளிக்கவும்: சரியான நேரத்தை விட ஒழுங்குமுறை சிறந்தது, மேலும் திட்டம் தொடங்கப்பட்ட கணத்திலிருந்தே ஐந்தாண்டு வரி முன்னுரிமை கணக்கிடத் தொடங்குகிறது.
பிறகு, எளிய கருவிகளுடன் தொடங்குங்கள் — ஒரு பரந்த சந்தை PEA-தகுதியுள்ள ETF — தனிப்பட்ட பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன், எங்கள் வழிகாட்டியின் உதவியுடன் பங்குகளை வாங்குதல். இறுதியாக, படிப்படியாக விரிவுபடுத்துங்கள்சர்வதேச முதலீடுகளுக்கான ஒரு பத்திரக் கணக்கு, பின்னர் நுட்பமான ஒதுக்கீட்டு மேலாண்மை. ஒவ்வொரு படியும் தனித்தன்மை வாய்ந்தது; அதற்கு முந்தையது, அதற்குப் பிந்தையதற்கு நிதியளிக்கிறது. தரகர்களின் துல்லியமான தரவரிசையை விட, இந்தப் பாதையின் ஒழுங்குமுறையே இறுதி முடிவில் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
பாதுகாப்பு: உங்கள் பத்திரங்களும் பணமும் எங்கே இருக்கின்றன?
இந்தக் கேள்வி ஆரம்பநிலையாளர்களைப் பயமுறுத்துகிறது — ஆனால் அதன் செயல்முறையை நீங்கள் அறிந்தவுடன் அது நம்பிக்கையளிக்கிறது. ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட தரகரிடம், உங்கள் பத்திரங்கள் "தரகரிடம்" இருப்பதில்லை: அவை ஒரு தரகரிடம் உங்கள் பெயரில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. மத்திய வைப்புத்தொகை (பாரிஸில் பட்டியலிடப்பட்ட பெரும்பாலான பங்குகளுக்கு யூரோகிளியர் பிரான்ஸ் பொறுப்பாகும்), மேலும் தரகருக்கு அவற்றின் மீது எந்த உரிமையும் இல்லை.
உங்கள் பணம், அதன் பங்கிற்கு, ஒரு பிரிக்கப்பட்ட கணக்கு நிறுவனத்தின் சொந்த நிதியிலிருந்து தனியாக, ஒரு காப்பாளர் வங்கியில்: தரகர் திவாலானால், அது கடனாளிகளுக்குப் பணம் செலுத்தப் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. பிறகு வருவது சொத்துக்களின் உத்தரவாதம்பிரான்சில், Fonds de guarantee des Dépôts et de Résolution (பிரெஞ்சு வைப்புத்தொகை உத்தரவாதம் மற்றும் தீர்வு நிதி) ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளர் மற்றும் ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் €100,000 வரையிலான பணத்தை ஈடுசெய்கிறது; பத்திரங்கள் உங்கள் சொத்தாகவே இருக்கும் மற்றும் நிறுவனம் கலைக்கப்படும் பட்சத்தில் அவை முதலீட்டுத் தொகுப்பிற்குத் திரும்பும்.
இத்துறையில் ஏற்பட்ட உண்மையான தோல்விகளின்போது இந்த வழிமுறை தன்னை நிரூபித்தது: ஒழுங்குமுறைப் பாதுகாப்பு என்பது வெறும் கோட்பாட்டு ரீதியானது அல்ல. எனவே, முதல் பரிமாற்றத்திற்கு முன்பு சரிபார்க்கக்கூடிய உரிமத்தின் முக்கியத்துவம் மீண்டும் ஒருமுறை வலியுறுத்தப்படுகிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்: ஆன்லைன் தரகர்கள் பற்றிய உங்கள் கேள்விகள்
சிறந்த ஆன்லைன் தரகர் எது?
சிறந்த ஆன்லைன் தரகர் உங்கள் தகுதிகளைப் பொறுத்தது: ஆன்லைன் வங்கியின் ஆதரவு பெற்ற PEA-க்கு ஃபார்ச்சூனியோ, குறைந்த கட்டணங்கள் மற்றும் உலகளாவிய அணுகலுக்கு டெகிரோ அல்லது இன்டராக்டிவ் புரோக்கர்ஸ். Bourse Direct பாரிஸ் பங்குச் சந்தைக்காக, Trade Republic தானியங்கு மாதாந்திர சேமிப்பிற்காக. மேலே உள்ள எங்கள் ஒப்பீட்டு அட்டவணை, ஒவ்வொரு பயன்பாட்டுச் சூழலுக்கும் சரியான இடைநிலையைப் பொருத்துகிறது.
ஆன்லைன் தரகர் என்றால் என்ன?
ஒரு இணையத் தளம், PEA அல்லது பத்திரக் கணக்கு ஆகியவற்றிலிருந்து உங்கள் வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை ஆணைகளைச் செயல்படுத்தும் உரிமம் பெற்ற நிதி இடைத்தரகர். அது உங்கள் பத்திரங்களை வைத்திருக்கிறது, பிரெஞ்சு வரிவிதிப்பைப் பயன்படுத்துகிறது மற்றும் தரகுத்தொகைகள் அல்லது வெளியிடப்பட்ட விலை வித்தியாசங்கள் மூலம் தனது ஊதியத்தைப் பெறுகிறது.
ஒரு ஆன்லைன் தரகரின் கட்டணம் எவ்வளவு?
பிரெஞ்சு பங்குகளில் ஒவ்வொரு முதலீட்டிற்கும் பூஜ்ஜியம் முதல் சில யூரோக்கள் வரை கட்டணம், அத்துடன் வெளிநாட்டு நாணயப் பத்திரங்களுக்கான நாணய மாற்று கட்டணங்கள் — பொதுவாக மிதமான மாதாந்திர முதலீட்டிற்கு ஆண்டுக்கு சில பத்து யூரோக்கள். காப்புக் கட்டணங்கள் ஏறக்குறைய முற்றிலுமாக மறைந்துவிட்டன; சில வழங்குநர்களிடம் செயலற்ற கணக்குகள் மட்டுமே செயல்பாட்டுக் கட்டணங்களைத் தூண்டக்கூடும்.
சிறந்த வர்த்தகத் தளம் எது?
பத்து நிமிடங்களில் நீங்கள் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய தளமே சிறந்ததாகும்: தெளிவான ஆர்டர் வைப்பு, எளிதில் படிக்கக்கூடிய போர்ட்ஃபோலியோ கண்காணிப்பு, எளிய எச்சரிக்கைகள். தொடங்குவதற்கு மிகச் சிறந்ததாக விளங்கும் நியோப்ரோக்கர் செயலிகள், அனுபவத்தின் மூலம், அதிக ஆர்டர் வகைகளைக் கொண்ட, மேலும் முழுமையான டெகிரோ அல்லது இன்டராக்டிவ் ப்ரோக்கர்ஸ் இடைமுகங்களுக்கு வழிவிடுகின்றன.
ஆன்லைன் தரகர் பாதுகாப்பானவரா?
ஆம், மூன்று நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டால்: சரிபார்க்கக்கூடிய உரிமம் (AMF/ACPR அல்லது அதற்கு இணையான ஐரோப்பிய உரிமம்), வாடிக்கையாளர் நிதிகளைப் பிரித்து வைத்தல், மற்றும் உங்கள் பத்திரங்களுக்கான அடையாளம் காணப்பட்ட காப்பாளர். எங்கள் ஒப்பீட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு தரகரும் இந்த அளவுகோல்களைப் பூர்த்தி செய்கிறார்கள்; AMF-இன் அதிகாரப்பூர்வப் பதிவேடு, வேறு எந்த நிறுவனத்தையும் சில நிமிடங்களில் சரிபார்க்க உங்களை அனுமதிக்கிறது.
உங்களுக்கு PEA அல்லது உங்கள் தரகருடன் ஒரு பத்திரங்கள் கணக்கு தேவையா?
ஐரோப்பிய பங்குகள் மற்றும் ETF-களுக்கான PEA (ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வரி விலக்கு), மற்றும் சர்வதேச சந்தைகளுக்கான, குறிப்பாக அமெரிக்கப் பங்குகளுக்கான பத்திரக் கணக்கு ஆகியவை இதில் அடங்கும். பல முதலீட்டாளர்கள் இவ்விரண்டையும் ஒரே நிறுவனத்தில் இணைத்துக்கொள்கின்றனர்; பிரான்சில் வசிக்கும் ஒரு தொடக்கநிலையாளருக்கு, PEA-வில் இருந்து தொடங்குவதே மிகவும் பொதுவான இயல்பான செயலாகும்.
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