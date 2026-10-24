இணையவழி வர்த்தகம்: சிறந்த தளங்கள் மற்றும் தொடங்குவது எப்படி (2026)

ஆன்லைன் வர்த்தகத் தரகர் என்றால் சரியாக என்ன?
ஆன்லைன் வர்த்தகத் தரகர் என்பவர், நாணயங்கள் (ஃபாரெக்ஸ்), குறியீடுகள், பண்டங்கள், பங்கு சிஎஃப்டிகள், கிரிப்டோகரன்சிகள் அல்லது ஃபியூச்சர்ஸ் போன்ற 24 மணி நேரமும் வர்த்தகம் செய்யப்படும் சந்தைகளை, ஒரு வேகமான செயலாக்கத் தளம் மூலம் அணுக உங்களுக்கு வழிவகை செய்யும் ஒரு நிதி இடைத்தரகர் ஆவார்.
ஒரு பாரம்பரிய பங்குத் தரகர் ஆன்லைன் பங்கு வர்த்தகத்தில் — அதாவது PEA அல்லது பத்திரக் கணக்கு மூலம் பங்குகள் மற்றும் ETF-களை வாங்குவதில் — கவனம் செலுத்தும் அதே வேளையில், ஒரு வர்த்தகத் தரகர், குறுகிய அல்லது நடுத்தர கால வர்த்தக நிலைகளை மேற்கொள்பவர்களுக்கு, அதற்கென உருவாக்கப்பட்ட கருவிகளான நிகழ்நேர விளக்கப்படங்கள், மேம்பட்ட ஆர்டர் வகைகள், சரிசெய்யக்கூடிய லீவரேஜ் மற்றும் விலை எச்சரிக்கைகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு சேவை செய்கிறார். அவர் உங்கள் ஆர்டர்களை ஒரு கமிஷனுக்கு ஈடாக (இது பெரும்பாலும் ஸ்ப்ரெட்டில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கும்) செயல்படுத்துகிறார், மேலும் உங்கள் வர்த்தக நிலைகளைத் தனது சொந்த நிதிகளிலிருந்து தனியாகப் பராமரிக்கும் ஒரு பிரத்யேகக் கணக்கில் வைத்திருக்கிறார்.
இரு வர்த்தகங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு மங்கிவிட்டது: பல தளங்கள் இப்போது ரொக்கப் பங்குகள் மற்றும் CFD-கள் இரண்டையும் வழங்குகின்றன. உங்களுக்கு முக்கியமான வேறுபாடு என்பது பயன்பாட்டைப் பொறுத்ததே: குறைந்தபட்சக் கட்டணங்களுடன் நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்வதா, அல்லது பகுப்பாய்வுக் கருவிகளுடன் தீவிரமாக வர்த்தகம் செய்வதா. இந்த இரண்டு அணுகுமுறைகளும் ஒரு உத்தியில் இணைந்து செயல்பட முடியும் — ஒவ்வொன்றும் அதற்கெனத் தனி கணக்கு மற்றும் அதற்கேற்ற தரகருடன் இருக்கும், இது எங்கள் கட்டுரையில் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆன்லைன் தரகர் முதலாவதற்கு வழிகாட்டியும், இரண்டாவதற்கு இந்த ஒப்பீடும்.
வர்த்தகத் தரகர் மற்றும் பங்குத் தரகர்: இவை உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துகின்றன?
மூன்று உறுதியான வேறுபாடுகள் இரு குடும்பங்களையும் பிரிக்கின்றன. தேநீர் சந்தைகளில்ஒரு வர்த்தகத் தரகர், PEA-வில் எட்ட முடியாத துறைகளான அந்நியச் செலாவணி, உலகளாவிய குறியீடுகள், பண்டங்கள் மற்றும் CFD-களை வழங்குகிறார்; ஒரு பங்குத் தரகர், பிரெஞ்சு வரிச் சலுகைகளுக்குத் தகுதியான பங்குகள் மற்றும் ETF-களில் தனது சேவைகளைக் குவிக்கிறார். கட்டணம்பங்குத் தரகர்களிடம் ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கான தரகுக் கட்டணமும் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது, அதேசமயம் வர்த்தகத் தரகர்களிடம் ஸ்ப்ரெட்கள் மற்றும் ஓவர்நைட் ஃபைனான்சிங் கட்டணங்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன.
தி வரி சிகிச்சைதகுதிவாய்ந்த பத்திரங்களுக்கு PEA மிகவும் சாதகமான ஒரு பாதுகாப்பு உறையாகத் தொடர்கிறது, அதே சமயம் வர்த்தகப் பொருட்கள் பத்திரக் கணக்கு மற்றும் அதன் வரி விதிகளின் கீழ் வருகின்றன — இது குறித்த எங்கள் பக்கங்கள் பீ மற்றும் இந்த பத்திரங்கள் கணக்கு ஒவ்வொரு வர்த்தக முறையையும் விவரிக்கவும். சுருக்கமாக: இணையவழி வர்த்தகம் நீண்ட கால முதலீட்டிற்கு இணையாகவே விளங்குகிறது, ஒருபோதும் அதற்கு மாற்றாக அமைவதில்லை.
2026-ஆம் ஆண்டின் சிறந்த ஆன்லைன் வர்த்தகத் தளங்கள்: எங்கள் ஒப்பீடு
எங்கள் தேர்வு ஆறு அளவிடக்கூடிய அளவுகோல்களைக் கடந்து செல்கிறது: முக்கிய ஜோடிகளின் மீதான உண்மையான ஸ்ப்ரெட்கள், ஓவர்நைட் நிதியளிப்புக் கட்டணங்கள், கருவி வரம்பின் ஆழம், கிடைக்கக்கூடிய தளங்கள், ஒழுங்குமுறை மற்றும் டெமோ கணக்கின் தரம். தரவரிசையானது உங்கள் பாணியைப் பொறுத்தது — தங்கத்தை ஸ்கேல்பிங் செய்வது, குறியீடுகளில் ஸ்விங் டிரேடிங் செய்வது அல்லது பல சொத்து வகைகளில் பல்வகைப்படுத்துவது போன்றவற்றுக்கு ஒரே இடைத்தரகர் தேவைப்படுவதில்லை.
|பதிவு செய்தது
|தரகர்
|பலங்கள்
|எங்கள் விமர்சனம்
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தினசரி பலதரப்பட்ட சொத்து வர்த்தகத்திற்கு, எங்கள் தேர்வு மாறாமல் உள்ளது. Vantageதொழில்துறையின் இரண்டு தரநிலைகள் — MetaTrader 4 மற்றும் MetaTrader 5 — அதன் சொந்த செயலியுடன் இணைந்து, டெமோ கணக்குகள் ஒவ்வொரு உத்தியையும் இடர் இன்றிச் சோதிக்க உங்களை அனுமதிக்கின்றன, மேலும் சந்தை நகர்வுகளுக்கு ஏற்ப அதன் செயலாக்கமும் வேகமெடுக்கிறது. நீங்கள் எங்கள் கட்டுரையைப் படிக்கலாம். முழு Vantage விமர்சனம் அல்லது நேரடியாக கணக்கைத் திறக்கச் செல்லுங்கள்: திறக்க ஒரு Vantage கணக்கு →.
ஆன்லைன் வர்த்தகத் தரகர் மூலம் நீங்கள் வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய கருவிகள்
சந்தைகளின் பரந்த தன்மையே ஒரு வர்த்தகத் தரகரை ஒரு பாரம்பரிய பங்குத் தரகரிடமிருந்து வேறுபடுத்துகிறது. வழங்கப்படும் சேவைகளில் நான்கு விதமான சந்தைகள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன.
ஃபாரெக்ஸ்: நாணயச் சந்தை
அந்நியச் செலாவணி சந்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை முதல் வெள்ளிக்கிழமை மாலை வரை தொடர்ச்சியாக இயங்குகிறது: அங்கு முக்கிய ஜோடிகள் (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY), சிறிய மற்றும் எக்ஸாட்டிக் ஜோடிகள் மிகப் பெரிய அளவில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன. எந்த நேரத்திலும் நுழையவும் வெளியேறவும் அனுமதிக்கும் பணப்புழக்கம் அங்கு உள்ளது. நாணய வர்த்தகமானது, மத்திய வங்கியின் வட்டி விகித முடிவுகள், பணவீக்கம், வேலைவாய்ப்புகள் போன்ற பேரியல் பொருளாதாரக் காரணிகளையும், ஒன்றோடொன்று இணையும் ஆசிய, ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க அமர்வுகளைக் கையாள்வதில் தேர்ச்சி பெறுவதையும் சார்ந்துள்ளது.
குறியீடுகள் மற்றும் பங்கு CFDகள்
CFD-கள், CAC 40, NASDAQ, ஒரு பங்கு, ஒரு துறை போன்ற ஒரு அடிப்படைச் சொத்தை சொந்தமாக வைத்திருக்காமலேயே அதன் நகர்வைப் பிரதிபலிக்கின்றன: நீங்கள் விலையின் ஏற்றம் மற்றும் இறக்கம் ஆகிய இரண்டின் வித்தியாசத்தையும் வர்த்தகம் செய்கிறீர்கள். இந்தச் சமச்சீர் தன்மை, இரவு நேர வர்த்தக நிலைகளுக்கான தினசரி நிதியளிப்புச் செலவில், விலை வீழ்ச்சியிலிருந்து லாபம் ஈட்ட விரும்பும் வர்த்தகர்களை ஈர்க்கிறது. இதன் செயல்முறைகளும் இடர்ப்பாடுகளும் எங்கள் கட்டுரையில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. சி.எஃப்.டி தரகர் வழிகாட்டும்.
பொருட்கள் மற்றும் ஆற்றல்கள்
தங்கம், WTI மற்றும் ப்ரெண்ட் எண்ணெய், வெள்ளி, இயற்கை எரிவாயு அல்லது செம்பு: இந்தச் சந்தைகள் புவிசார் அரசியல், தொழில்துறை சுழற்சிகள் மற்றும் பருவ காலங்களுக்கு ஏற்ப பரந்த ஏற்ற இறக்கங்களுடன் செயல்படுகின்றன. இதனால், இவை பல்வகைப்படுத்தலுக்கு மட்டுமல்லாமல் வர்த்தகத்திற்கும் மிகவும் பிரபலமானவையாக உள்ளன. தங்கம் ஒரு மிகச்சிறந்த பாதுகாப்பான புகலிடமாகத் திகழ்கிறது, இது எங்கள் விளக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தங்கம் மற்றும் வெள்ளி மையம்.
வர்த்தகத்தில் கிரிப்டோகரன்சிகள்
முன்னணி ஆன்லைன் வர்த்தகத் தளங்கள் இப்போது கிரிப்டோகரன்சிகளை உண்மையான சொத்துக்களாகவோ அல்லது CFD-களாகவோ ஒருங்கிணைக்கின்றன: அதிகரித்த ஏற்ற இறக்கம், 24/7 திறந்திருக்கும் சந்தை, மற்றும் அதே அளவிலான இடர் — எங்களுடைய Cryptocurrency நீங்கள் எந்தவொரு நிலைப்பாட்டையும் எடுப்பதற்கு முன், இந்த சந்தையின் ஒரு கண்ணோட்டத்தை இது வழங்குகிறது.
ஆன்லைன் வர்த்தகத் தரகரிடம் உள்ள கணக்கு வகைகள்
ஒரே வணிகப் பெயருக்குப் பின்னால், வெவ்வேறு விதமாகச் செயல்படும் பல கணக்குகள் பெரும்பாலும் மறைந்திருக்கும். தேநீர் நிலையான கணக்கு கமிஷனை சற்றே அகலமான ஸ்ப்ரெட்டில் கட்டமைக்கிறது: எளிமையானது, இது ஆரம்பநிலையாளர்களுக்கும் மிதமான வர்த்தக வேகத்திற்கும் ஏற்றது. மூலக் கணக்கு (நிறுவனத்தைப் பொறுத்து, ரா, ECN அல்லது புரொஃபெஷனல்) ஒவ்வொரு லாட்டிற்கும் ஒரு நிலையான கமிஷனுக்கு எதிராக, ஏறக்குறைய பூஜ்ஜிய லாப விகிதத்தைக் காட்டுகிறது: ஆர்டர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்போது உடனடியாக லாபகரமானதாகிறது. டெமோ கணக்கு கற்பனையான பணத்தைக் கொண்டு நிஜ நிலைமைகளைப் பிரதிபலிக்கிறது.
இறுதியாக, குறிப்பிட்ட வகைகள் துல்லியமான கட்டுப்பாடுகளுக்கு பதிலளிக்கின்றன — இரவுநேர நிதியளிப்புக் கட்டணங்கள் இல்லாத மற்றும் இஸ்லாமிய நிதியியலின் கொள்கைகளுக்கு இணக்கமான இஸ்லாமியக் கணக்கு, எங்கள் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஹலால் தரகர்சரியான அணுகுமுறை: ஒரே ஒரு முக்கிய எண்ணை மட்டும் பார்க்காமல், ஒவ்வொரு சூத்திரத்திலும் உங்கள் வழக்கமான பயன்பாட்டிற்கான மொத்தச் செலவை (ஸ்ப்ரெட் + கமிஷன் + ஓவர்நைட்) ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.
ஆன்லைன் வர்த்தகச் செலவுகள்: ஸ்ப்ரெட்கள், ஸ்வாப்கள் மற்றும் கமிஷன்கள் பற்றிய விளக்கம்
ஒரு வர்த்தகரின் ரசீது மூன்று வரிகளில் அமைந்துள்ளது. முதலில் பரவல்காட்டப்படும் வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை விலைகளுக்கு இடையேயான இடைவெளி : ஒவ்வொரு நுழைவு மற்றும் வெளியேற்றத்தின் போதும் செலுத்தப்படும் தொகை — ஒரு பெரிய ஜோடியில் இது ஒரு பிப்பின் பத்தில் ஒரு பங்காக இருக்கும், ஆனால் குறியீடுகள் அல்லது சிறிய நிறுவனப் பங்குகளில் இது ஒரு முழுப் புள்ளியைத் தாண்டக்கூடும்.
அடுத்து தி இரவு பரிமாற்றம்ஒரு நிலையை ஒரு நாளிலிருந்து அடுத்த நாள் வரை வைத்திருப்பதற்கான செலவு அல்லது வரவு; இது சம்பந்தப்பட்ட இரண்டு நாணயங்களின் வட்டி விகிதங்களுடன் குறியிடப்படுகிறது; இது தொடர்ந்து மறு கணக்கீடு செய்யப்படுவதால், வாரக்கணக்கில் வைத்திருக்கப்படும் நிலைகளுக்குத் தண்டனை விதிக்கிறது. இறுதியாக வெளிப்படையான கமிஷன்கள்: மூலக் கணக்குகளில் ஒவ்வொரு லாட்டிற்கும் நிலையான கட்டணம், அத்துடன் அவ்வப்போது விதிக்கப்படும் பணம் எடுத்தல் அல்லது செயலற்ற தன்மைக்கான கட்டணம்.
ஒப்பீட்டு முறை: உங்கள் பிரதான முதலீட்டுக் கருவியில், இரண்டு அல்லது மூன்று தரகர்களிடம், ஒரு வழக்கமான சுழற்சியின் (நுழைவு, மூன்று நாட்கள் வைத்திருத்தல், வெளியேறுதல்) முழுச் செலவையும் மதிப்பிடுங்கள். அதிலிருந்து உருவாகும் முன்னுரிமை வரிசை மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.
கடைசியாக, அரிதாகவே வெளிப்படையாகத் தெரியும் ஒரு விடயம்: அதுதான் நழுவல் (slippage). இது, சந்தை அறிவிப்புகளைச் சுற்றி கோரப்பட்ட விலைக்கும் செயல்படுத்தப்பட்ட விலைக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியாகும். ஒரு நேரடிக் கணக்கின் ஆரம்ப நாட்களில் இதை அளவிடுங்கள், மேலும் அதிக ஏற்ற இறக்கமுள்ள காலகட்டங்களில் வரம்பு ஆணைகளுக்கு (limit orders) முன்னுரிமை அளிப்பதன் மூலம் இதைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்.
ஆன்லைன் வர்த்தகத் தரகரைத் தேர்ந்தெடுப்பது எப்படி: முக்கியமான 7 அளவுகோல்கள்
- உண்மையான பரவல்கள் மற்றும் கமிஷன்கள்: நீங்கள் உண்மையில் வர்த்தகம் செய்யும் கருவிகளில் (EUR/USD, தங்கம், CAC 40) விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட குறைந்தபட்ச அளவை அல்ல, சராசரி விலை வித்தியாசத்தை ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.
- ஒரே இரவில் நிதி கட்டணம்தினசரி சந்தை முடிந்த பிறகும் வைத்திருக்கப்படும் ஒவ்வொரு வர்த்தக நிலையும் நிதியளிக்கப்படுகிறது; தொடர்ந்து மறு கணக்கீடு செய்யப்படும் இந்த வட்டி விகிதம், பல நாள் உத்திகளுக்குப் பெரும் சுமையாக அமைகிறது.
- மரணதண்டனை: எந்தவொரு வைப்புத்தொகைக்கும் முன்னர், ஒரு மாதிரி கணக்கில் வேகம், சராசரி நழுவல் மற்றும் கோரப்பட்ட விலையில் நிரப்பும் விகிதம் ஆகியவை அளவிடப்படுகின்றன.
- மேடைஃபாரெக்ஸுக்கு மெட்டாட்ரேடர் 4, பரந்த கவரேஜுக்கு மெட்டாட்ரேடர் 5, அல்லது ஒரு தனியுரிமத் தளம் — மேம்பட்ட ஆர்டர்கள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள் மீதான ஆளுமையே முக்கியமானது. எங்கள் வர்த்தக தளங்களின் ஒப்பீடு நீங்கள் முடிவு செய்ய உதவுகிறது.
- கட்டுப்பாடு: பிரான்சின் நிதி ஒழுங்குமுறை ஆணையமான (AMF), FCA அல்லது ASIC போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆணையத்திடமிருந்து பெறப்பட்ட உரிமம் மற்றும் கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி பிரிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர் கணக்குகள்.
- வழங்கப்படும் கடன் வசதிஐரோப்பாவில் சில்லறை வாடிக்கையாளர்களுக்கு வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதால் (முக்கிய போட்டியாளர்களுடன் ஒப்பிடும்போது அதிகபட்சம் 30:1), இது ஒரு கருவியாகவே இருக்க வேண்டுமே தவிர, ஆசையைத் தூண்டும் ஒன்றாக அல்ல.
- டெமோ கணக்கு: நேரலைக் கணக்கில் உள்ள அதே விலைப்புள்ளிகளுடன், இயன்றவரை வரம்பற்றது — அதுவே இருக்கும் ஒரே தீவிரமான பயிற்சிக் களம்.
AMF-ஆல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட தரகர்கள்: வைப்புத்தொகை செலுத்தும் முன் சரிபார்க்கவும்.
Online trading also attracts dubious operators: the regulatory precaution is not optional. In France, a legitimate broker appears in the official registers kept by the AMF and the ACPR — the list of authorised investment services providers, searchable online in a few minutes. Three signals should raise the alarm: « guaranteed » returns or risk-free profits put on display, insistent phone calls after a simple sign-up on a side website, and the inability to withdraw your funds easily.
AMF அங்கீகரிக்கப்படாத தளங்களுக்கு எதிராகத் தொடர்ந்து எச்சரிக்கைகளை வெளியிடுவதோடு, புதுப்பிக்கப்பட்ட கறுப்புப் பட்டியலையும் பராமரிக்கிறது: முதல் வைப்புத்தொகைக்கு முன் AMF கறுப்புப் பட்டியலைச் சரிபார்ப்பது, வைப்புத்தொகையைச் செலுத்துவதை விடக் குறைவான நேரத்தையே எடுத்துக்கொள்ளும்.
மற்றொரு ஐரோப்பிய நாட்டில் உரிமம் பெற்ற ஒரு தரகர் முற்றிலும் சட்டப்பூர்வமானவராக இருக்க முடியும் — ஐரோப்பிய பாஸ்போர்ட், தனது சொந்த நாட்டில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் பிரான்சில் தனது சேவைகளை வழங்க அனுமதிக்கிறது. உண்மையான பிரிவினைக்கோடு என்பது தேசியம் அல்ல, மாறாக சரிபார்க்கக்கூடிய உரிமமும் அதனுடன் வரும் வாடிக்கையாளர் நிதிப் பாதுகாப்புமே ஆகும்.
கடன் சுமை மற்றும் இடர் மேலாண்மை: பிரிக்க முடியாத இணை
லெவரேஜ் என்பது ஒரு வர்த்தகத் தரகரின் தனிச்சிறப்பு: €1,000 மற்றும் 30:1 லெவரேஜ் மூலம், நீங்கள் €30,000 மதிப்புள்ள ஒரு வர்த்தக நிலையைக் கட்டுப்படுத்துகிறீர்கள். இது ஒரு நடுநிலையான செயல்முறையாக இருந்தாலும், ஒவ்வொரு நகர்வையும் இது பெருக்குகிறது — அடிப்படைச் சொத்தில் ஏற்படும் 1% நகர்வு, எந்தத் திசையில் சென்றாலும், உங்கள் மார்ஜினில் 30% ஆக மாறுகிறது. ஐரோப்பிய ஒழுங்குமுறை ஆணையங்கள் சில்லறை வாடிக்கையாளர்களுக்கு இதற்கு வரம்பு நிர்ணயித்து, பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை விதித்துள்ளன: ஆரம்ப மார்ஜின், மார்ஜின் அழைப்புகள் மற்றும் உறுதியளிக்கப்பட்ட மார்ஜினை நஷ்டங்கள் நெருங்கும் போது தானாகவே வர்த்தகத்தை மூடுதல் போன்றவை இதில் அடங்கும்.
தப்பிப்பிழைப்பதற்கான விதியை ஒரே வாக்கியத்தில் அடக்கலாம்: வர்த்தகத்தின் அளவு, அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச லீவரேஜிலிருந்து ஒருபோதும் கணக்கிடப்படுவதில்லை; மாறாக, அந்த வர்த்தகத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இடரிலிருந்துதான் கணக்கிடப்படுகிறது. மேலும், ஒவ்வொரு முக்கியமான தளமும் காட்டும் அந்த புள்ளிவிவரத்தையே நாம் நினைவில் கொள்வோம்: பெரும்பாலான சில்லறை கணக்குகள் CFD-களை வர்த்தகம் செய்து பணத்தை இழக்கின்றன.
குறிப்பாகச் சொல்வதானால், இடர் மேலாண்மை என்பது ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கும் முன்பாகத் தீர்மானிக்கப்படும் இரண்டு எண்களைச் சார்ந்தது: ஒன்று, அந்த வர்த்தக நிலையில் இடப்படும் மூலதனத்தின் சதவீதம் — 1% முதல் 2% வரையிலான விதியே அளவுகோலாக உள்ளது — மற்றொன்று, அதிகபட்ச வர்த்தக நிலையின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தும் பாதுகாப்பு நிறுத்தக் குறியீட்டின் (protective stop) தூரம். €10,000 மூலதனம், 1% இடர் மற்றும் 20 புள்ளிகள் தொலைவில் ஒரு நிறுத்தக் குறியீடு இருக்கும்போது, அந்த வர்த்தக நிலை ஐந்து யூனிட்டுகளுக்கு மேல் இருக்க முடியாது: எனவே, கிடைக்கக்கூடிய கடன் நெம்புகோல் (leverage) இரண்டாம் பட்சமாகிவிடுகிறது.
தரகரைத் தேர்ந்தெடுப்பதை விட, அந்த ஒழுக்கமே ஒரு தொடக்கநிலை வர்த்தகரின் நிலைத்தன்மையை நிர்ணயிக்கிறது.
தொடக்கநிலையாளர்களுக்கான ஆன்லைன் வர்த்தகம்: டெமோ கணக்கு ஏன் முதலில் வருகிறது
ஒரு டெமோ கணக்கு, கற்பனையான பணத்தைக் கொண்டு நேரடிக் கணக்கின் நிலைமைகளை — விலைப்புள்ளிகள், தளம், செயல்படுத்தல் — மீண்டும் உருவாக்குகிறது: பாடத்திற்குப் பணம் செலுத்தாமல் கற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரே இடம் இதுதான். இதை மூன்று சோதனைகளுக்குப் பயன்படுத்துங்கள்: தளத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கு (ஆர்டர்களை வைப்பது, வர்த்தக நிலைகளை நிர்வகிப்பது, எச்சரிக்கைகள்); பல வாரங்களாக உருவகப்படுத்தப்பட்ட வர்த்தக நிலைகள் மூலம் உங்கள் முதல் உத்திகளைச் சரிபார்ப்பதற்கு; மற்றும் ஒழுக்கத்திற்கே — எந்தப் பணயமும் இல்லாதபோது உங்கள் வர்த்தகத் திட்டத்தில் உறுதியாக இருப்பது, முக்கியமான தருணங்களில் அதில் உறுதியாக இருக்க உங்களைத் தயார்படுத்துகிறது.
At Vantageடெமோ கணக்கு சில நிமிடங்களில் திறக்கப்பட்டு, மீண்டும் ஏற்றிக்கொள்ளலாம்: இது ஒரு நல்ல தொடக்கப் புள்ளியாகும். நேரடி நிலைமைகளுக்கு மாறுதல் →.
வர்த்தகம் மற்றும் வரிகள்: இலாபங்களுக்கு எவ்வாறு வரி விதிக்கப்படுகிறது
ஒரு பிரெஞ்சு அல்லது ஐரோப்பிய தரகருடன் உள்ள பத்திரக் கணக்கில் ஈட்டப்படும் வர்த்தக ஆதாயங்கள், பத்திரங்களின் மீதான மூலதன ஆதாயங்களுக்கான விதிமுறையைப் பின்பற்றுகின்றன: 30% பிரெஞ்சு நிலையான வரி (ஒற்றை நிலையான விகித வரி) (12.8% வருமான வரி மற்றும் 17.2% சமூகப் பங்களிப்புகள்), அல்லது உங்கள் வரி வரம்பு அனுமதித்தால் முற்போக்கான வருமான வரி விகிதம். ஈவுத்தொகைகளும் இதே விதிமுறையைப் பின்பற்றுகின்றன, ஆனால் மூலத்திலேயே ஒரு முன்கூட்டிய வரி பிடித்தம் செய்யப்படுகிறது. பிரான்சில் நிறுவப்பட்ட ஒரு தரகர், ஒற்றை வருடாந்திர வரிப் படிவத்தில் அனைத்தையும் தொகுத்துக் கொடுக்கிறார் — இங்கும், தரகர் எங்கு வசிக்கிறார் என்பது உங்கள் வரி அறிக்கை எவ்வளவு எளிதாக இருக்கும் என்பதில் ஒரு முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
கைவசம் உள்ள நாணயங்களைப் பொறுத்தவரை, தனிநபர்களின் அந்நியச் செலாவணி ஆதாயங்கள், அவர்களின் நடப்புக் கணக்கு இருப்புகளின் அளவிற்கு வரி வரம்பிற்கு அப்பாற்பட்டவை; மறுபுறம், திட்டமிட்ட நாணய ஊக வணிக உத்திகள், அந்தச் செயல்பாடு பழக்கமாகிவிடும்போது வணிகம் அல்லாத இலாபங்களின் கீழ் வருகின்றன — இது ஒவ்வொரு வழக்கமான வர்த்தகரும் அறிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு எல்லையாகும். சந்தேகம் ஏற்பட்டால், உங்கள் சூழ்நிலைக்குப் பொருந்தும் வரி விதிப்பு முறையை ஒரு வரிச் சட்ட நிபுணர் உறுதிப்படுத்த முடியும்: தணிக்கையின் போது செய்வதை விட, உங்கள் முதல் வரி அறிக்கை தாக்கல் செய்வதற்கு முன்பு இதைச் செய்வது சிறந்தது.
ஆன்லைன் வர்த்தகத்தைத் தொடங்குவது எப்படி: பணத்தைப் பணயம் வைப்பதற்கு முன் பயிற்சி பெறுங்கள்
ஒரு புதியவர் முதல் நாளிலிருந்தே உண்மையான பணத்துடன் தொடங்கக்கூடிய ஒரு சில தொழில்களில் வர்த்தகமும் ஒன்றாகும் — மேலும், நஷ்டமடையும் கணக்குகளின் புள்ளிவிவரம் அதற்கான விலையைக் கொடுக்கிறது.
நிரூபிக்கப்பட்ட கற்றல் படிநிலை: ஒரு டெமோ கணக்கில் வர்த்தகத்தின் இயக்கமுறைகளை (ஆர்டர்கள், ஸ்ப்ரெட்கள், சந்தை நேரங்கள், கருவிகளுக்கு இடையேயான தொடர்பு) புரிந்து கொள்ளுங்கள்; பின்பற்றப்படும் சந்தைகள், நேரங்கள், வர்த்தக நிலையின் அளவு, நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் நிபந்தனைகள் அடங்கிய ஒரு முறையான வர்த்தகத் திட்டத்தை எழுதுங்கள்; பின்னர், திட்டத்திற்கும் அதன் செயலாக்கத்திற்கும் இடையேயான ஒவ்வொரு இடைவெளியையும் குறித்துக்கொண்டு, பல வாரங்களுக்கு உருவகப்படுத்தப்பட்ட வர்த்தக நிலைகளில் அந்தத் திட்டத்தைச் சோதியுங்கள். வர்த்தக இந்தக் கட்டத்தை வலுவாகக் கட்டமைப்பதற்குத் தேவையான அடிப்படைகளான ஆர்டர் வகைகள், விளக்கப்பட வாசிப்பு, உளவியல் போன்றவற்றை இந்த மையம் ஒன்று திரட்டுகிறது.
அந்தச் சுழற்சிக்குப் பிறகுதான், உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாத இழப்புத் தொகையான முதல் வரையறுக்கப்பட்ட வைப்புத்தொகை அர்த்தமுள்ளதாகிறது: ஏனெனில் சந்தை அவசரத்தை அல்ல, தயாரிப்பையே வெகுமதி அளிக்கிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்: ஆன்லைன் வர்த்தகத் தரகர்கள் பற்றிய உங்கள் கேள்விகள்
ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் தரகர் என்பவர் யார்?
ஃபாரெக்ஸ், குறியீடுகள், கமாடிட்டிகள், சிஎஃப்டிகள் போன்ற தீவிரமாக வர்த்தகம் செய்யப்படும் சந்தைகளில், ஒரு பிரத்யேக தளம் மூலம் உங்கள் ஆர்டர்களைச் செயல்படுத்தும் ஒரு இடைத்தரகர் இது. இது நிகழ்நேர விலைப்புள்ளிகள், ஆர்டர் வகைகள், ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட லீவரேஜ் ஆகியவற்றை வழங்குவதோடு, ஸ்ப்ரெட்கள் அல்லது கமிஷன்களுக்கு எதிராக உங்கள் பொசிஷன்களைப் பாதுகாக்கிறது.
ஆன்லைன் வர்த்தகத்திற்கு சிறந்த தரகர் யார்?
முழுமையான தரவரிசை என்று எதுவும் இல்லை: சிறந்த வர்த்தகத் தரகர் என்பது உங்கள் வர்த்தகக் கருவிகள், நீங்கள் ஆர்டர் செய்யும் அதிர்வெண் மற்றும் உங்கள் பாணியைப் பொறுத்தது. மேலே உள்ள எங்கள் ஒப்பீடு, ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்கும் சரியான தளத்தைப் பொருத்துவதற்காக, பல்வகைச் சொத்துக்கள், CFD-கள், சமூக வர்த்தகம், வளர்ந்து வரும் சந்தைகள் போன்ற பிரிவுகளைப் பிரிக்கிறது.
மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் தரகர் எது?
MetaTrader 4 மற்றும் 5 உலகளாவிய சில்லறை வர்த்தக சந்தையின் பெரும்பகுதியை இயக்குவதால், அவை நடைமுறைத் தரநிலையாக விளங்குகின்றன; தரகர்களிடையே, பல ஒழுங்குமுறைகளுக்கு உட்பட்ட நிறுவனங்களான MetaTrader 4 மற்றும் 5 போன்றவையும் இந்தத் தரநிலையைப் பின்பற்றுகின்றன. Vantage, XTB or eToro சில்லறை வர்த்தகர்களிடையே மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் வகைகளில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது.
எங்கள் ஒப்பீட்டில் இடம்பெற்றுள்ள ஒவ்வொரு தரகரும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகார அமைப்பிடமிருந்து பெற்ற உரிமத்தின் கீழ் செயல்படுகிறார். மற்றொரு நிறுவனத்தில் வைப்புத்தொகை செலுத்துவதற்கு முன், AMF-இன் நிதிச் சேவை வழங்குநர்களின் பதிவேட்டையும் அதில் வெளியிடப்பட்டுள்ள எச்சரிக்கைகளையும் சரிபார்க்கவும்: பெரும்பாலான விரும்பத்தகாத ஆச்சரியங்களைத் தவிர்க்க, இரண்டு நிமிடங்கள் சரிபார்த்தாலே போதுமானது.
எந்தவொரு தரகருடனும் தினசரி வர்த்தகம் செய்ய முடியுமா?
இல்லை: தினசரி வர்த்தகத்திற்கு வேகமான செயலாக்கம், அதிகபட்ச செயல்பாட்டு நேரங்களில் இறுக்கமான விலைப் பரவல்கள் மற்றும் நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஆர்டர்களை ஆதரிக்கும் ஒரு தளம் ஆகியவை தேவைப்படுகின்றன. நீண்ட கால முதலீட்டிற்காக உகந்ததாக்கப்பட்ட பொதுவான பங்குத் தரகர்கள், அந்தப் பயன்பாட்டிற்காக உருவாக்கப்படவில்லை — எனவேதான் ஒரு பிரத்யேக வர்த்தகத் தரகரின் தேவை எழுகிறது.
உங்களுக்கு MT4 அல்லது MT5 வர்த்தகத் தரகர் தேவையா?
நிரூபிக்கப்பட்ட குறிகாட்டிகள் மற்றும் ரோபோக்களின் சூழலமைப்பைக் கொண்ட மெட்டாட்ரேடர் 4, ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தகத்தில் ஒரு முதன்மைத் தளமாகத் திகழ்கிறது; மெட்டாட்ரேடர் 5, பங்குகள், ஃபியூச்சர்ஸ் மற்றும் ஆழமான பகுப்பாய்வு அம்சங்களைச் சேர்க்கிறது. நீங்கள் கரன்சிகள் மற்றும் CFD-களில் மட்டும் வர்த்தகம் செய்தால், MT4 போதுமானது; உங்கள் வர்த்தகக் கருவிகளைப் பன்முகப்படுத்த, MT5 ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.
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