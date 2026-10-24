PEA-ஐத் தொடங்குவது எப்படி + தொடங்குவதற்கான 5 மலிவான பங்குகள் (2026)

2026-ல் ஏன் ஒரு PEA-ஐத் திறக்க வேண்டும்?
திறக்கத் தேர்ந்தெடுப்பது பீ பிரெஞ்சு பங்கு சேமிப்புத் திட்டம் என்பது, பிரான்சில் பங்கு முதலீட்டிற்கான மிகவும் வரிச் சேமிப்புள்ள முதலீட்டுத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதாகும்: ஐந்து ஆண்டுகள் முதலீட்டை வைத்திருந்த பிறகு, திரும்பப் பெறப்படும் ஆதாயங்களுக்கு வருமான வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது, மேலும் திட்டத்தின் முழு ஆயுட்காலத்திற்கும், ஈவுத்தொகைகளும் மூலதன ஆதாயங்களும் எந்த வரி இழப்புமின்றிப் பெருகுகின்றன. €150,000 பங்களிப்பு உச்சவரம்புடன் — தம்பதியருக்கு இது இரட்டிப்பாகும் — இந்தத் திட்டம், கணிசமான முதலீட்டுத் தொகுப்புகளுக்கு உதவுவது போலவே, முதல் €50 முதலீட்டிற்கும் சிறப்பாகப் பயன்படுகிறது.
விரிவான செயல்முறைகள், ஆண்டுவாரியான வரி விதிப்பு மற்றும் சிறப்பு நேர்வுகள் (பணம் எடுத்தல், வாரிசுரிமை, பரிமாற்றங்கள்) ஆகியவை எங்களது முழுமையான வழிகாட்டியில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. பங்கு சேமிப்பு திட்டம்இந்தப் பக்கம் முக்கியமான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துகிறது: உங்கள் PEA கணக்கை எங்கே திறப்பது — வழங்குநர்களின் நெருக்கமான ஒப்பீட்டுடன் — மற்றும் முதல் நாளிலிருந்தே அதில் வைத்திருக்க வேண்டிய குறைந்த விலை பங்குகள் எவை, அவற்றின் நிகழ்நேரப் பங்கு விலைகளுடன்.
PEA-ஐ எங்கே திறப்பது: வழங்குநர்களின் மூன்று குடும்பங்கள்
வழங்கப்படும் பொருட்கள், மிகவும் மாறுபட்ட கலாச்சாரங்களைக் கொண்ட மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. தேநீர் ஆன்லைன் வங்கி (ஃபார்ச்சூனியோ, போர்சோராமா, ஹலோ பேங்க்!) PEA-ஐ ஒரு நடப்புக் கணக்கு மற்றும் ஒரு அட்டையுடன் இணைக்கிறது: எளிதில் அணுகக்கூடிய ஆலோசகர் மற்றும் நடுத்தர விலை நிர்ணயத்துடன், அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் நிர்வகிப்பதற்கு இது மிகவும் ஏற்றது. ஆன்லைன் தரகர் (Bourse Direct(DEGIRO, Interactive Brokers போன்றவை) செயலாக்கம் மற்றும் கட்டணங்களை உகந்ததாக்குகிறது: இது, தங்களது ஆர்டர்களைத் தாங்களே மேற்கொள்ளும் ஒரு சுய-இயக்க முதலீட்டாளருக்கு மிகவும் சிக்கனமான தேர்வாகும்.
தி நியோப்ரோக்கர் மொபைல் (Trade Republic (இதில் முதன்மையானது) சேமிப்பைத் தானியங்குபடுத்துகிறது: திட்டமிடப்பட்ட பங்களிப்புகள், பகுதிப் பங்களிப்புகள், எளிமையான இடைமுகம் — குறைந்த மாதாந்திரத் தொகைகளுக்கும், குறுகிய சந்தை வரம்பிற்கும் இது மிகவும் பொருத்தமானது. ஃபோர்த் ரோடில், விருப்ப மேலாண்மை (யோமோனி, அல்லது வங்கிகள் வழங்கும் ஆணைத் திட்டம்), வருடாந்திரக் கட்டணத்திற்காக முடிவுகளை ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளரிடம் ஒப்படைக்கிறது. ஆன்லைன் தரகர் ஒப்பீடு ஒவ்வொன்றின் உண்மையான செலவுகளையும் விவரிக்கிறது.
PEA தொடக்கக் கட்டணங்கள் ஒப்பீடு: ஒரு PEA-க்கு எவ்வளவு செலவாகும்?
PEA-ஐத் தொடங்குவதற்கு எந்தச் செலவும் இல்லை: தடையற்ற ஆணை விதிமுறையின் கீழ், இந்தத் திட்டத்தில் எந்த அமைப்புக் கட்டணமும் அனுமதிக்கப்படவில்லை. செலவுகள் பின்னர், நான்கு வரிகளில் கணக்கிடப்படுகின்றன. தரகு கட்டணம் ஆன்லைன் தரகர்களிடம் யூரோநெக்ஸ்டில் அதிகபட்சமாக சில யூரோக்கள், பாரம்பரிய வங்கியில் இதைவிட அதிகம் என வரும் ஒரு ஆர்டருக்கான கட்டணத்தை, நீங்கள் ஆர்டர் செய்யும் அதிர்வெண்ணுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க வேண்டும். கணக்கு பராமரிப்பு கட்டணம்தற்போது ஆன்லைன் விளையாட்டாளர்களிடையே இது அரிதாகிவிட்டது, ஆனால் அவர்கள் அனைவருக்கும் அல்ல.
தி நீங்கள் வைத்திருக்கும் ETF-களுக்கான கட்டணங்கள் குறியீட்டுப் பகுதிக்கான (வருடாந்திர தொடர் கட்டணங்கள், நிதிக்குள் கழிக்கப்படும்). மற்றும் மேலாண்மை கட்டணங்கள், for discretionary mandates only. Over ten years, a plan funded with €200 a month at €2 brokerage per order typically carries a few hundred euros in total fees at an online broker — comparing that total, and not just the « €0 to open », is what separates the offers.
உங்கள் வரி முன்னுரிமையை இழக்காமல் PEA-க்கு மாறுங்கள்
ஏற்கனவே வேறு இடத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளதா? வழங்குநர்களுக்கு இடையில் ஒரு PEA கணக்கை மாற்றுவது அதன் முன்னுரிமையை முழுமையாகப் பாதுகாக்கிறது: மாற்றப்படும் நான்கு வருடப் பழைய திட்டம், மீண்டும் முதலில் இருந்து தொடங்காமல் அதன் நான்கு வருடங்களைத் தக்கவைத்துக்கொண்டு ஐந்தாண்டு காலத்தை அடைகிறது. இதன் செயல்முறை: கணக்கைப் பெறும் நிறுவனம் மாற்றத்தைக் கோருகிறது, மேலும் பங்குகளும் பணமும் அதே முறையில் பரிமாறப்படுகின்றன. இதற்கான கட்டணம் பொதுவாக மதிப்பு மற்றும் இணைப்புகளின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து €50 முதல் €150 வரை வசூலிக்கப்படுகிறது — இந்தக் கணக்கைப் பெறுவதற்காக, பெறும் வழங்குநர் பெரும்பாலும் இந்தக் கட்டணத்தை முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ ஏற்றுக்கொள்கிறார்.
இரண்டு முதல் ஆறு வாரங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள், அந்தக் காலக்கட்டத்தில் எந்த ஆர்டர்களையும் செய்யாதீர்கள், மேலும் அறிக்கை வந்தவுடன் அதைச் சரிபார்க்கவும். உங்கள் தற்போதைய திட்டம் ஐந்தாண்டு காலத்தை நெருங்கி, அதன் கட்டணங்களும் அதிகமாக இருந்தால், திட்டத்தை மாற்றுவது என்பது அடுத்து வரவிருப்பதை உகந்ததாக்கும் ஒரு துல்லியமான நடவடிக்கையாகும்.
PEA-ஐத் திறப்பது எப்படி: 3 படிகள்
சேவை வழங்குநர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவுடன், இந்த முழு செயல்முறையும் முற்றிலும் ஆன்லைனில், மூன்று கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது. வழங்குநரைத் தேர்ந்தெடுப்பதுநீங்கள் ஆர்டர்களை நீங்களே செய்ய விரும்புகிறீர்களா அல்லது பிறரிடம் ஒப்படைக்க விரும்புகிறீர்களா என்பதைப் பொறுத்து, ஆன்லைன் வங்கி, ஆன்லைன் தரகர் அல்லது விருப்ப மேலாண்மை. கணக்கைத் திறப்பதுஅடையாள அட்டை, முகவரிச் சான்று மற்றும் கேள்வித்தாள் ஆகியவற்றைச் சுமார் பதினைந்து நிமிடங்களில் சமர்ப்பிக்கலாம்; ஒப்புதல் கிடைக்கச் சில நிமிடங்கள் முதல் சில நாட்கள் வரை ஆகலாம். முதல் வைப்புத்தொகை மற்றும் முதல் ஆர்டர்வங்கிப் பரிமாற்றம் ரொக்கக் கணக்கில் நிதியைத் திரட்டுகிறது, மேலும் முதல் பங்கு வாங்குதல் புகழ்பெற்ற ஐந்தாண்டு வரி முன்னுரிமையைத் தூண்டுகிறது — நீங்கள் மீதமுள்ள தொகையை படிப்படியாக மட்டுமே முதலீடு செய்தாலும், அந்த முதல் பங்களிப்பு எவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து சேர்கிறதோ, அவ்வளவு சீக்கிரம் வரி விலக்கும் கிடைத்துவிடும்.
ஒப்பீடு: 2026-ல் PEA-ஐ எங்கே திறப்பது
நீங்கள் முதலீடு செய்யும் முறையைப் பொறுத்து சரியான சேவை வழங்குநர் அமைகிறது: ஆர்டர் செய்யும் அதிர்வெண், ETF-கள் அல்லது தனிப்பட்ட பங்குகள் மீதான விருப்பம், ஒப்படைக்கப்பட்ட நிர்வாகத்திற்கான ஆர்வம் போன்றவை. பிரான்சின் சிறந்த பங்குத் தரகர்கள் இதோ — தற்போதைய ஒப்பீடுகளில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் சலுகைகள், இவை அனைத்தும் எங்கள் விரிவான மதிப்புரைகளில் சோதிக்கப்பட்டவை.
ஒரு தேர்வின் மதிப்பை அளவிட, ஒரு தோராயமான மதிப்பீடு போதுமானது: இருபது ஆண்டுகளுக்கு மாதம் €200 செலுத்தும் ஒரு திட்டம், €48,000 பங்களிப்புகளைக் குறிக்கிறது — மேலும் கட்டண அட்டவணைகளைப் பொறுத்து, சில நூறு யூரோக்கள் முதல் இரண்டாயிரம் யூரோக்களுக்கும் அதிகமான ஒட்டுமொத்தக் கட்டணங்களும் இதில் அடங்கும். இரண்டு சலுகைகளுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் இறுதி மூலதனத்தில் செலுத்தப்படுகிறது: அது மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் ஒரே அம்சமாகும், மேலும் அது கணக்குத் தொடங்குவதற்கு முன்பே கணக்கிடப்படுகிறது.
|பதிவு செய்தது
|வழங்குநர்
|பலங்கள்
|எங்கள் விமர்சனம்
|ஆன்லைன் வங்கியில் PEA
|பார்ச்சூன்
|போட்டித்தன்மை வாய்ந்த PEA, முழுமையான வங்கிச் சலுகை, சுய-இயக்க அல்லது நிர்வகிக்கப்பட்ட முதலீடு
|ஃபார்ச்சூனோ மதிப்பாய்வு
|பாரிஸ் பங்குச் சந்தையில் நேரடி வர்த்தகம்
|Bourse Direct
|வெளிப்படையான ஆர்டர் வாரியான விலை நிர்ணயம், PEA மற்றும் பங்கு பரிவர்த்தனைக் கணக்கு
|Bourse Direct விமர்சனம்
|மாதாந்திர சேமிப்பு
|Trade Republic
|தானியங்கி முதலீட்டுத் திட்டங்கள், பகுதி ஆர்டர்கள்
|Trade Republic விமர்சனம்
|சர்வதேச பங்குகள் மற்றும் ETFகள்
|XTB
|குறைக்கப்பட்ட கட்டணத்தில் உண்மையான பங்குகள், xStation தளம்
|XTB விமர்சனம்
|மொபைல் எளிமை
|eToro
|உள்ளுணர்வுமிக்க இடைமுகம், சமூகம், நகல் வர்த்தகம்
|eToro விமர்சனம்
தேர்வு அளவுகோல்களான உண்மையான கட்டணங்கள், திட்ட மாற்றங்கள், விருப்ப மேலாண்மை போன்றவற்றை இன்னும் ஆழமாக ஆராய — எங்கள் ஆன்லைன் தரகர் ஒப்பீடு ஒவ்வொரு சலுகையையும் வரிக்கு வரி மதிப்பாய்வு செய்கிறது.
முதல் PEA-க்கான உத்தி என்ன?
ஆரம்பநிலையாளர்களிடையே ஒருமித்த கருத்தைப் பெறும் கட்டமைப்பு, மையம் மற்றும் துணைக்கோள்களாக ஒரே படத்தில் அடங்கிவிடுகிறது. தேநீர் முக்கிய திட்டத்தின் பெரும்பகுதி, தனிப்பட்ட பந்தயங்கள் இல்லாமல் சந்தை செயல்திறனைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் நோக்கில், ஒன்று அல்லது இரண்டு பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட தகுதிவாய்ந்த ETF-களில் (ஐரோப்பிய அல்லது உலகளாவிய பங்குகள்) முதலீடு செய்யப்படுகிறது. செயற்கைக்கோள்கள் — ஒரு சிறிய பகுதி — கீழே வழங்கப்பட்டுள்ள குறைந்த விலை பங்குகள் போன்ற, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட பங்குகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், அங்கு உங்கள் பகுப்பாய்வு ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
இந்த ஒதுக்கீடு, ஒரு தேர்வுத் தவறின் தாக்கத்தை முழுத் திட்டத்தின் மீதும் கட்டுப்படுத்துவதோடு, நுட்பமான நிலை அளவுகளுடன் கற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பையும் அளிக்கிறது. பொதுவான விதி: மையத்தை விடப் பெரிய செயற்கைக்கோள் எதுவும் இருக்கக்கூடாது, மேலும் மையத்திற்கு முதலில் ஊட்டமளிக்கும் வழக்கமான பங்களிப்புகள் இருக்க வேண்டும்.
உங்கள் PEA-க்கு வலுவான சாத்தியக்கூறுகளைக் கொண்ட முதல் 5 மலிவான பிரெஞ்சு பங்குகள்
« Cheap » in stock-market terms means a modest entry ticket: a few dozen euros are enough to buy a share, which makes regular contributions and gradual diversification easier. Here is a selection of cheap French stocks listed on Euronext Paris, all PEA-eligible, chosen for the diversity of their profiles — dividend, defensive, growth, infrastructure, cyclical. Prices are displayed in real time; the full fundamentals are in each dedicated stock page.
டோட்டல் எனர்ஜீஸ் (TTE.PA) — டிவிடெண்ட் கோர்
€ இல்83,45 € ஒரு பங்கின் மூலம், இந்த முன்னணி பிரெஞ்சு நிறுவனம், எளிதில் அணுகக்கூடிய முதலீட்டு வாய்ப்பை, CAC 40-இல் உள்ள மிகவும் நிலையான ஈவுத்தொகை வருவாய்களில் ஒன்றுடன் இணைக்கிறது; இந்த ஈவுத்தொகை மூன்று ஆண்டுத் தவணைகளில் வழங்கப்படுகிறது. முழு விவரங்கள் எங்கள் தளத்தில் உள்ளன. டோட்டல் எனர்ஜீஸ் பங்கு பக்கம்.
BIC (BB.PA) — மிதமான முதலீட்டு வாய்ப்புடன் கூடிய ஒரு பாதுகாப்பான தேர்வு
€ இல்65,90 € a share, the world leader in pens and lighters offers a proven defensive profile, solid margins and a reasonable market cap — an example of a stock that is « cheap » in the fundamental sense, not just nominally. Growth is moderate: its role in a portfolio is to stabilize, not to accelerate. Profile: BIC பங்கு.
அபிவாக்ஸ் (ABVX.PA) — வளர்ச்சி உயிரி தொழில்நுட்ப நிறுவனம்
€ இல்78,70 € ஒரு பங்கைப் பொறுத்தவரை, பாரிஸை தளமாகக் கொண்ட இந்த உயிரித்தொழில்நுட்ப நிறுவனம், முதலீட்டுத் தொகுப்பின் வளர்ச்சிப் பங்கிற்காக, உருவாக்கத்தில் உள்ள ஒரு மருத்துவ ஆய்வுத் திட்டத்தின் வலுவான ஆற்றலையும் — அதனுடன் வரும் இடரையும் — உள்ளடக்கியுள்ளது. இதன் இடர் தன்மைக்கும் வருமானப் பங்கிற்கும் எந்த ஒற்றுமையும் இல்லை: இந்தப் பங்கு, மருத்துவ முடிவுகளையும் ஒழுங்குமுறை மைல்கற்களையும் பின்பற்றுகிறது, மேலும் இரு திசைகளிலும் பெரும் ஏற்ற இறக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது — எனவே, வேண்டுமென்றே சிறிய அளவிலான பங்குகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. பகுப்பாய்வு: அபிவாக்ஸ் பங்கு.
கெட்லிங்க் (GET.PA) — உள்கட்டமைப்பு வருடாந்திரம்
€ இல்19,43 € ஒரு பங்காக, கால்வாய் சுரங்கப்பாதையின் இயக்குபவர், தொடர்ச்சியான வருவாய்கள் (சுங்கக் கட்டணம், ஷட்டில் சேவைகள், மின்சார இணைப்பு) மற்றும் வருமான முதலீட்டாளர்களைக் கவரும் விநியோகக் கொள்கை ஆகியவற்றின் மூலம் ஈடு செய்ய முடியாத உள்கட்டமைப்பைப் பணமாக்குகிறார். கடன் நெம்புகோல் என்பது கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய அம்சமாக உள்ளது. விவரக்குறிப்பு: கெட்லிங்க் பங்கு.
ரெக்செல் (RXL.PA) — மின்மயமாக்கல் சுழற்சி
€ இல்32,63 € ஒரு பங்காக, மின்சார உபகரண விநியோக நிறுவனம், மின்மயமாக்கல் மற்றும் ஆற்றல் மறுசீரமைப்பு ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புப் போக்கைப் பின்பற்றுகிறது, மேலும் இது ஒரு வெளிப்படையான சுழற்சித் தன்மையைக் கொண்டுள்ளது: தேவை என்பது தொழில்துறை மற்றும் சொத்துச் சுழற்சிகளைப் பின்பற்றுகிறது, இது பங்கிற்குச் சரிவு காலங்களைப் பெற்றுத் தருகிறது — அந்தக் காலங்களில் நுழைவது சிறந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. பகுப்பாய்வு: ரெக்செல் பங்கு.
இந்தத் தேர்வு, வருமானம், பாதுகாப்பு, வளர்ச்சி, உள்கட்டமைப்பு, சுழற்சி போன்ற ஒன்றையொன்று பூர்த்திசெய்யும் தன்மைகளைப் பொருத்துகிறது, மேலும் இது செயல்திறனுக்கான ஒரு வாக்குறுதி அல்ல: ஒவ்வொரு பங்கும் வாங்குவதற்கு முன் அதன் சொந்த பகுப்பாய்வுக்குத் தகுதியானது, மேலும் பல்வகைப்படுத்தலே விதியாக உள்ளது. அருகிலுள்ள சந்தைகளுக்கும் இதன் நோக்கத்தை விரிவுபடுத்த, எங்களின் தேர்வு... அதிக ஆற்றல் வாய்ந்த ஐரோப்பிய பங்குகள் தொடர்ந்து படிக்கவும்.
மலிவான PEA பங்கை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது?
A share’s nominal price says nothing about its quality: a €5 stock can be expensive on fundamentals, a €500 stock a bargain. One example makes the idea concrete: a company trading at €10 with €4 of earnings per share trades at 2.5 times its profits — a modest multiple; another trading at €2 with no earnings can be infinitely more « expensive ». Three criteria sort the field better than the quoted price.
மதிப்பீடுஅலகு விலையை விட, துறை சார்ந்த வருவாய் பெருக்கி மற்றும் ஈவுத்தொகை வருவாய். நீர்மை நிறைகடுமையான விலை வித்தியாசங்கள் இல்லாமல் பங்குகளை வாங்கவும் விற்கவும் போதுமான தினசரி வர்த்தக அளவு — CAC 40 மற்றும் SBF 120 பங்குகள் அந்த வசதியை அளிக்கின்றன, சிறிய பங்குப் பட்டியல்கள் அதற்கு நெருக்கமாக வருகின்றன. முதலீட்டு ஆய்வறிக்கைவாங்குவதற்கான தெளிவான காரணம், ஒரு கால எல்லை, மற்றும் முன்பின் தீர்மானிக்கப்படாத ஒரு வெளியேறும் புள்ளி.
எடுபோர்ஸ் பங்குப் பக்கங்கள் இந்தக் கட்டமைப்பை ஒவ்வொரு பங்குக்கும் தனித்தனியாகப் பயன்படுத்துகின்றன; எங்களுடைய பங்குகளை வாங்குவது எப்படி வழிகாட்டி ஒவ்வொரு படியையும் விவரிக்கிறது.
PEA-க்கு அப்பாற்பட்ட மலிவான பங்குகள்: சர்வதேச அளவில்
PEA நேரடியாக அமெரிக்க அல்லது ஆசியப் பங்குகளை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை: ஒரு முதலீட்டுத் தொகுப்பை மிதமான விலையில் சர்வதேசப் பங்குகளுடன் முழுமையாக்க, அதன் வழக்கமான பங்கு வர்த்தகக் கணக்கே அதற்கான வழியாக உள்ளது. சொந்த வரி விதிகள்சர்வதேச தரகர்கள் அங்கு பகுதி ஆர்டர்களை வழங்குகிறார்கள் — ஒரு அமெரிக்கப் பங்கின் ஒரு சிறு பகுதியை வாங்க சில டஜன் யூரோக்கள் போதுமானது — அத்துடன், உதாரணமாக, முக்கிய பல-சொத்து வர்த்தக தளங்களுக்கான அணுகலையும் வழங்குகிறார்கள். கணக்கைத் திறப்பது Vantage →.
பட்டாணியைத் திறக்கும்போது தவிர்க்க வேண்டிய 4 தவறுகள்
- வரவேற்பு போனஸை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டு தேர்ந்தெடுப்பதுதொடக்க போனஸ் சில மாதங்களில் முடிந்துவிடும், அதே சமயம் அதிக தரகுக் கட்டணங்கள் பத்து ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும் — முழுமையான கட்டண அட்டவணையை உங்கள் சொந்தப் பயன்பாட்டுடன் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.
- முதல் வைப்புத்தொகையை ஒத்திவைத்தல்முதல் பங்களிப்பு செய்த நாளிலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகள் கணக்கிடப்படுகின்றன; நிதி இல்லாமல் தொடங்குவது, விலக்களிப்பையும் அதே அளவு காலத்திற்குத் தாமதப்படுத்துகிறது.
- Ignoring the terms of « zero commission » offersமறைக்கப்பட்ட சந்தைகள், ஒரு ஆர்டருக்கான குறைந்தபட்சத் தொகை, வெளிநாட்டு நாணயப் பங்குகளுக்கான நாணய மாற்று கட்டணங்கள் — போன்ற இந்த வரிகளை விளம்பரங்களின் நட்சத்திரங்கள் சில சமயங்களில் மறைத்துவிடுகின்றன.
- குறுகிய கால வர்த்தகத்திற்காக PEA-ஐத் திறப்பதுவரிச் சலுகை ஐந்து ஆண்டுகள் மற்றும் அதற்கும் மேலாகக் கூடுகிறது; தொடர் கொள்முதல் ஆணைகளின் தீவிரப் பயன்பாடு ஒரு பங்கு வர்த்தகக் கணக்கிலும் மற்றும் ஒரு வர்த்தக தரகர்.
PEA மற்றும் வரிகள்: இந்த ஆண்டு முதல் தொடக்க மாற்றங்கள்
ஒரு PEA-ஐத் தொடங்கி அதற்கு நிதியளிப்பது எந்த வரிவிதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது: அந்தத் திட்டத்திலிருந்து எதுவும் வெளியேறாத வரையில், ஈட்டப்படாத ஆதாயங்கள் அல்லது மீண்டும் முதலீடு செய்யப்பட்ட ஈவுத்தொகைகளின் அளவு எதுவாக இருந்தாலும், உங்கள் வரிக் கணக்கில் எந்த வரியும் தோன்றாது. எங்கள் அறிக்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள ஐந்தாண்டு விதியின்படி, வெளியேறும் நிகழ்வுகளான — பணம் திரும்பப் பெறுதல் அல்லது திட்டத்தை மூடுதல் — ஆகியவற்றின் போது மட்டுமே வரிவிதிப்பு நடைமுறைக்கு வருகிறது. முழுமையான PEA வழிகாட்டி.
வழங்குநர் இந்தத் தகவலை வரி அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பி, உங்களுக்குத் தேவையான சுருக்கத்தை அளிக்கிறார்: சுயமாக எந்த அறிவிப்பையும் தாக்கல் செய்யத் தேவையில்லை, மேலும் பெரும்பாலான உரிமையாளர்கள் முதல் சில ஆண்டுகளுக்கு எதையும் நிரப்ப வேண்டியதில்லை. இதுவும் PEA நன்மையின் ஒரு பகுதியாகும்: நிர்வாக எளிமையானது வரி நன்மையுடன் இணைந்தே வருகிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்: PEA-ஐத் திறந்து மலிவான பங்குகளை வாங்குங்கள்
2026-ல் PEA-ஐ எங்கே தொடங்க வேண்டும்?
Fortuneo போன்ற ஒரு ஆன்லைன் வங்கியுடன் PEA-ஐ வங்கிச் சேவைகளுடன் இணைக்க, ஒரு தரகர் போன்ற Bourse Direct வெளிப்படையான ஆர்டர் வாரியான விலை நிர்ணயத்திற்கு, அல்லது நியோப்ரோக்கர் போன்ற Trade Republic தானியங்கி மாதாந்திர சேமிப்பிற்காக. மேலே உள்ள எங்கள் ஒப்பீட்டு அட்டவணை, ஒவ்வொரு சுயவிவரத்தையும் சரியான சலுகையுடன் பொருத்துகிறது.
ஒரு PEA-ஐத் தொடங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் தேவைப்படும்?
சட்டப்படி குறைந்தபட்சத் தொகை என்று எதுவும் இல்லை: சில வழங்குநர்கள் ஆரம்ப வைப்புத்தொகை இல்லாமலேயே கணக்கைத் தொடங்க அனுமதிக்கிறார்கள், மற்றவர்களோ சில நூறு யூரோக்களைக் கேட்கிறார்கள். முதல் வைப்புத்தொகை ஐந்தாண்டு வரிச் சலுகைக் காலக்கெடுவைத் தொடங்குவதால், அதை முன்கூட்டியே, ஒரு சிறிய தொகையாக இருந்தாலும் செலுத்துவது பயனுள்ளது.
PEA-வில் மலிவான பங்குகளை வாங்க முடியுமா?
Yes: all shares listed on Euronext Paris can be bought in single units, including for a few dozen euros — « cheap » depends on the share price, and most French stocks trade below €100 per share.
ஒரு தொடக்கநிலையாளர் PEA-வில் வாங்குவதற்கு மிகவும் மலிவான பங்குகள் யாவை?
சீரான ஈவுத்தொகை, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கடன், புரிந்துகொள்ளக்கூடிய வணிகம் போன்ற தெளிவான அடிப்படைகளைக் கொண்ட, எளிதில் பணமாக்கக்கூடிய CAC 40 மற்றும் SBF 120 பங்குகள், நிலையற்ற சிறு நிறுவனப் பங்குகளைக் காட்டிலும் ஒரு நிதானமான முதலீட்டு வாய்ப்பை வழங்குகின்றன. மேலும், பிற்காலத்தில் உயிரித்தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் போன்ற வளர்ச்சிப் பிரிவுகளில் முதலீடு செய்யும் வாய்ப்பையும் அளிக்கின்றன.
ஒரு இளைஞர் PEA-ஐத் திறக்க முடியுமா?
ஆம், வருமான வரி செலுத்தாத 18-25 வயதுடையவர்களுக்காக (மாணவர்கள் அல்லது பயிற்சி பெறுபவர்கள்) ஒதுக்கப்பட்ட PEA Jeune திட்டத்தின் மூலம், பங்களிப்புகளின் உச்சவரம்பு €20,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது: இது உங்கள் படிப்பு முடிவதற்கு முன்பே வரி செலுத்துவதற்கான காலக்கெடுவைத் தொடங்க ஒரு வழியாகும்.
ஒரு பங்கு PEA-க்குத் தகுதியானதா என்பதை எப்படிச் சரிபார்ப்பது?
இரண்டு விரைவான குறிப்புகள்: நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம் (ஐரோப்பிய ஒன்றியம், அல்லது நார்வே, ஐஸ்லாந்து, லிச்சென்ஸ்டீன்) மற்றும் ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஐரோப்பிய சந்தையில் அதன் பட்டியல். நடைமுறையில், உங்கள் தளத்தில் உள்ள பாதுகாப்புப் பக்கம் PEA தகுதியைத் தெளிவாகக் குறிப்பிடுகிறது, மேலும் பங்கு தகுதி பெறவில்லை என்றால் ஆர்டர் நிராகரிக்கப்படும் — நீங்கள் தவறுதலாக இந்தத் திட்டத்தில் சேர முடியாது.
ஒரு தம்பதியினர் இரண்டு பட்டாணி விதைகளைத் திறக்க முடியுமா?
ஆம்: வரி வசிப்பவராக இருக்கும் ஒவ்வொரு வாழ்க்கைத் துணை அல்லது சிவில் பார்ட்னரும் (PACS) தங்களுக்கென சொந்தமாக PEA-வை (ஒரு குடும்பத்திற்கு €300,000 ஒருங்கிணைந்த பங்களிப்புகள்) வைத்திருக்கலாம். மேலும், அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கு விருப்பமான சேவை வழங்குநரிடம் தங்கள் திட்டத்தை சுதந்திரமாக நிர்வகிக்கலாம்.
இல்லை: PEA தானாகவே திறக்கப்படும், வேறு எந்தக் கணக்கையும் வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. இதன் மறுதலையும் உண்மையே — ஆனால் பிரான்சில் உள்ள ஒரு முதல் பங்கு முதலீட்டுத் தொகுப்பைப் பொறுத்தவரை, முதலில் PEA-ஐத் திறப்பது, விலக்கினால் பாதுகாக்கப்படும் ஆதாயங்களின் பங்கை அதிகபட்சமாக்குகிறது.
பிரான்சில் வங்கி இல்லாமல் PEA-ஐத் திறக்க முடியுமா?
ஆம்: ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஐரோப்பிய ஆன்லைன் புரோக்கர்கள் மற்றும் நியோபுரோக்கர்கள், தங்களிடம் நடப்புக் கணக்கு வைத்திருக்கத் தேவையின்றி PEA-க்களைத் திறக்கின்றன — பரிமாற்றங்களுக்கு ஒரு வெளிப்புற வங்கி விவரச் சீட்டு (RIB) போதுமானது. இதற்கு நேர்மாறானதும் உண்டு: சில வங்கிகள் தங்கள் சொந்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டுமே PEA-க்களைத் திறக்கின்றன; நீங்கள் படிவத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன் சரிபார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டுப்பாடு இது.
திறப்பதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்?
ஆன்லைன் படிவம் மற்றும் துணை ஆவணங்களுக்கு சுமார் பதினைந்து நிமிடங்கள் ஆகும், பின்னர் வழங்குநரைப் பொறுத்து ஒப்புதல் அளிக்க சில நிமிடங்கள் முதல் சில நாட்கள் வரை ஆகலாம். ஒப்புதல் கிடைத்த உடனேயே முதல் பணப் பரிமாற்றமும், அதனுடன் முதல் கொள்முதல் ஆணையும் மேற்கொள்ளப்படலாம்.
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