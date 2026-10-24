PEA: பிரெஞ்சு பங்கு சேமிப்புத் திட்டத்திற்கான வழிகாட்டி (2026)

PEA: வரையறை மற்றும் பிரெஞ்சு பங்கு சேமிப்புத் திட்டம் செயல்படும் விதம்
தி ஈக்விட்டி சேமிப்புத் திட்டம் (PEA) பிரெஞ்சு பங்கு சேமிப்புத் திட்டம் (PEA) என்பது, உங்கள் ஆதாயங்கள் மீதான வரியைக் குறைக்கும் அதே வேளையில் ஐரோப்பியப் பங்குகளில் முதலீடு செய்ய உங்களை அனுமதிக்கும் ஒரு பிரெஞ்சு வரிப் பாதுகாப்புத் திட்டமாகும். நடைமுறையில், ஒரு PEA என்பது ஒரு பணக் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு பத்திரக் கணக்காகும்: நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தி, தகுதியான பத்திரங்களை வாங்குகிறீர்கள், மேலும் மூலதன ஆதாயங்கள் மற்றும் ஈவுத்தொகைகள் போன்ற ஆதாயங்கள், எதுவும் எடுக்கப்படாத வரை, வரி இல்லாமல் திட்டத்திற்குள்ளேயே கூட்டு வட்டியாகப் பெருகுகின்றன. இந்த வரியில்லா கூட்டு வட்டிப் பெருக்கமே, நீண்ட கால அடிப்படையில் இந்தத் திட்டத்தை மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக ஆக்குகிறது.
எத்தனை நிறுவனங்களில் திட்டங்கள் திறக்கப்பட்டிருந்தாலும், பிரான்சில் வரி வசிப்பவராக இருப்பவர் ஒரு நபருக்கு ஒரு PEA மட்டுமே வைத்திருக்க முடியும் (திருமணமான தம்பதியருக்கு இரண்டு).
பிரெஞ்சு குடும்பங்களின் சேமிப்பை பங்குகளில் முதலீடு செய்ய வழிநடத்தும் நோக்கில் 1992-ல் உருவாக்கப்பட்ட PEA, அன்று முதல் தொடர்ந்து செம்மைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது: 2014-ல் இதன் உச்சவரம்பு €132,000-லிருந்து €150,000-ஆக உயர்த்தப்பட்டது, தகுதியான பத்திரங்களின் பட்டியல் விரிவுபடுத்தப்பட்டது, மேலும் 2024-ல் PEA-விலிருந்து பணம் எடுப்பதற்கான விதிகள் தளர்த்தப்பட்டன. முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒவ்வொரு அரசாங்கத்திலும் நீடித்து வரும் இந்தச் சட்டரீதியான நிலைத்தன்மையே, சேமிப்பாளர்களும் நிபுணர்களும் அதன் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கையை விளக்குகிறது: இதன் வரிச் சலுகை ஒவ்வொரு சீர்திருத்தத்தையும் தாங்கி நிலைத்து நிற்பதோடு, காலப்போக்கில் மேலும் வலுப்பெற்றுள்ளது.
PEA என்பது ஒரு பொருளோ அல்லது முதலீடோ அல்ல: அது ஒரு கொள்கலன். ஒரு PEA ஈட்டும் வருமானம், நீங்கள் அதில் என்ன முதலீடு செய்கிறீர்கள் என்பதை முழுமையாகச் சார்ந்துள்ளது — தனிப்பட்ட பங்குகள், தகுதிவாய்ந்த ETF-கள் அல்லது விருப்பத்திற்கேற்ப முதலீடுகள். இந்தக் கொள்கலனுக்கான சரியான பத்திரங்களைத் தேர்வுசெய்ய, எங்கள் வழிகாட்டி உங்களுக்கு உதவும். பங்குகளை வாங்குதல் ஆர்டர் வழங்குதல் மற்றும் சரக்குத் தேர்வு எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை விளக்குகிறது.
நடைமுறையில் PEA எவ்வாறு செயல்படுகிறது
இது மூன்று கட்டங்களாகச் சுருக்கப்படுகிறது. வைப்புநீங்கள் வங்கிப் பரிமாற்றம் மூலம் பணக் கணக்கிற்கு நிதியளிக்கிறீர்கள்; இதற்குச் சட்டப்பூர்வமான குறைந்தபட்சத் தொகையோ அல்லது கட்டாய கால அட்டவணையோ இல்லை — இது அனைத்தும் சேவை வழங்குநரைப் பொறுத்தது. முதலீடுபணக் கணக்கிலிருந்து, நீங்கள் தகுதியான பங்குகள் மற்றும் ETF-களை வாங்குகிறீர்கள்; அந்தப் பத்திரங்கள் திட்டத்தின் கீழ் வைக்கப்படுகின்றன, மேலும் ஈவுத்தொகைகள் மற்றும் மூலதன ஆதாயங்கள் தானாகவே பணக் கணக்கிற்குத் திரும்பச் செலுத்தப்படுகின்றன அல்லது மீண்டும் முதலீடு செய்யப்படுகின்றன.
விலகியவர்கள்நீங்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் பணத்தை எடுக்கலாம், ஆனால் திட்டத்தின் வயது ஐந்து வருடங்களுக்குக் குறைவாக உள்ளதா அல்லது அதிகமாக உள்ளதா என்பதைப் பொறுத்து PEA பணம் எடுக்கும் விதிகள் பெருமளவில் மாறுபடும் — இது கீழே உள்ள வரிப் பிரிவின் பொருளாகும்.
ஒரு விடயம் அடிக்கடி தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்படுகிறது: புகழ்பெற்ற “ஐந்தாண்டு விதி” என்பது தேதியிலிருந்து கணக்கிடப்படுகிறது. முதல் வைப்புதிட்டத்தின் நிர்வாக ரீதியான தொடக்கத்திலிருந்து அல்ல. அந்த வைப்புத்தொகையின் ஐந்தாம் ஆண்டு நிறைவுக்கு முன்னர் செய்யப்படும் எந்தவொரு பண எடுப்பும், வருமானத்தின் மீதான வரியைத் தூண்டுகிறது மற்றும், சில விதிவிலக்குகளைத் தவிர, திட்டத்தை மூடிவிடுகிறது. ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, பண எடுப்புகளுக்கு வருமான வரி விதிக்கப்படாது மற்றும் திட்டம் தொடர்ந்து திறந்திருக்கலாம் — பண எடுப்பிற்குப் பிறகு வைப்புத்தொகை செய்வதற்கான வரலாற்று ரீதியான கட்டுப்பாடு 2024-ல் நீக்கப்பட்டது.
ஒரு PEA-க்குள் இரண்டு மேலாண்மை பாணிகள் இணைந்து செயல்படுகின்றன. உடன் சுய-இயக்க முதலீடு (கட்டுப்பாடற்ற மேலாண்மை), ஒவ்வொரு பத்திரத்தையும் நீங்களே தேர்வுசெய்து, ஒவ்வொரு ஆர்டரையும் நீங்களே இடுகிறீர்கள்: தேர்வுகளும் பொறுப்பும் உங்களுடையவை, மேலும் செலவுகள் தரகுக் கட்டணத்துடன் மட்டுமே வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. விருப்ப மேலாண்மை (மேலாண்மை மேலாண்மை), ஒரு தொழில்முறை மேலாளர் உங்கள் இடர் சுயவிவரத்திற்கு ஏற்ப திட்டத்தை ஒதுக்குகிறார், இதற்கான வருடாந்திர கட்டணம் பொதுவாக சில பத்தில் ஒரு சதவீதம் முதல் ஒரு சதவீதத்திற்கும் சற்று அதிகமாக இருக்கும்.
பணிகளைப் பகிர்ந்தளிக்க விரும்புவோருக்கு விருப்ப மேலாண்மை பொருத்தமானது; செலவுகள் மீது முடிந்தவரை நெருக்கமான கட்டுப்பாட்டை விரும்புவோருக்கு சுய-இயக்க முதலீடு பொருத்தமானது — இவை இரண்டுமே ஒரே வரி வரம்பிற்குள் அடங்கும்.
PEA உச்சவரம்பு: €150,000 வைப்புத்தொகை — மற்றும் அதை புத்திசாலித்தனமாக கடப்பது எப்படி
உச்சவரம்பு இதற்குப் பொருந்தும் வைப்புதிட்டத்தின் மதிப்புக்கு ஒருபோதும் செல்லாது: ஒரு PEA ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் செலுத்தக்கூடிய அதிகபட்சத் தொகை €150,000 ஆகும். உங்கள் முதலீடுகளின் மதிப்பு இரட்டிப்பானால், அதனுள் வளரும் €300,000 வரிச் சலுகை வரம்பிற்குள்ளேயே இருக்கும்.
மேலும் செல்வதற்கு இரண்டு வழிகள் உள்ளன: ஒரு திருமணமான தம்பதியினர் இரண்டு PEA-க்களை (வீட்டு வைப்புத்தொகையாக €300,000) இணைக்கலாம், மற்றும் PEA-SMEசிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கென அர்ப்பணிக்கப்பட்ட திட்டம், தனக்கென €225,000 உச்சவரம்பைச் சேர்க்கிறது — மேலும் இரு திட்டங்களிலும் ஒரு நபருக்கான வைப்புத்தொகை €225,000 ஆக வரம்பிடப்பட்டுள்ளது.
உச்சவரம்பை மீறுவது ஒரு பேரழிவல்ல: கூடுதல் வைப்புத்தொகைகள் PEA-க்கு வெளியே உள்ளதாகக் கருதப்பட்டு, ஒரு பத்திரக் கணக்கைப் போல வரி விதிக்கப்படுகின்றன, மேலும் வைத்திருப்பவரின் நன்னம்பிக்கையைப் பொறுத்து திருத்த நடைமுறைகளும் உள்ளன.
PEA-வில் எந்தப் பத்திரங்கள் சேர்க்கப்படலாம்? தகுதி விதிகள்
தகுதிதான் விஷயத்தின் மையப் புள்ளி: எல்லாவற்றையும் உள்ளே சேர்க்க முடியாது. அனுமதிக்கப்பட்டவர்கள் ஐரோப்பிய பொருளாதாரப் பகுதியில் தலைமையகத்தைக் கொண்ட நிறுவனங்களின் பங்குகள் (அல்லது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு வெளியே தலைமையகம் கொண்டிருந்தாலும், நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு ஒரு ஐரோப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு நாட்டில் பட்டியலிடப்பட்டிருந்தால்), தகுதியான ETFகள் அந்தச் சந்தைகளைக் கண்காணிக்கும் ஐரோப்பியப் பங்களிப்பின் பெரும்பகுதியும், சில சீர்திருத்தங்களுக்குப் பிறகு கடன் பத்திரங்களும் இதில் அடங்கும்.
நேரடியாக விலக்கப்பட்டவை: அமெரிக்க, ஜப்பானிய மற்றும் பிரெக்ஸிட்டுக்குப் பிந்தைய பிரிட்டிஷ் பங்குகள் — இவற்றுக்குப் பதிலாக, எங்கள் ஒப்பீட்டில் விளக்கப்பட்டுள்ளபடி, இவை ஒரு சாதாரணப் பத்திரக் கணக்கில் வாங்கப்படுகின்றன. PEA மற்றும் பத்திரங்கள் கணக்கு.
S&P 500, MSCI வேர்ல்ட் போன்ற உலகளாவிய குறியீடுகளைப் பின்தொடரும் ETF-கள் ஒரு தொழில்நுட்பக் கேள்வியை எழுப்புகின்றன: நீண்ட காலமாக ஐரோப்பிய "பௌதீகப் பிரதி" வடிவங்கள் மட்டுமே தகுதி பெற்றிருந்தன, மேலும் செயற்கை ETF-கள் சமீபத்திய ஒழுங்குமுறை விவாதங்களுக்கு வித்திட்டுள்ளன. இது குறித்த எங்கள் கண்ணோட்டம் ப.ப.வ.நிதிகள் பங்கு ஒரு PEA-வில் எந்தெந்த வகைகளைக் கொண்டிருக்க முடியும் என்பதையும், அவற்றின் நகலெடுப்பு முறைகள் எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன என்பதையும் தெளிவாகப் பார்க்க இது உதவுகிறது.
PEA வரிச் சலுகைகள்: முக்கிய நன்மை விளக்கப்பட்டுள்ளது
நிர்வாக ரீதியாக, கணக்கை வைத்திருக்கும் நிறுவனம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பரிவர்த்தனைகளின் வருடாந்திர சுருக்கத்தை வெளியிடுகிறது, மேலும் அனுப்பப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து பணம் எடுப்பதற்கான வரி, வரி அதிகாரிகளால் தானாகவே கணக்கிடப்படுகிறது — நிலையான விதிமுறையின் கீழ் கணக்கு வைத்திருப்பவர் குறிப்பாக எதையும் தாக்கல் செய்ய வேண்டியதில்லை.
PEA வரிவிதிப்பானது, திட்டத்தின் ஐந்தாம் ஆண்டால் பிரிக்கப்பட்ட இரண்டு ஆட்சிமுறைகளாகச் சுருக்கப்படுகிறது. ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்புஎந்தவொரு திரும்பப் பெறுதலும், கிடைக்கும் ஆதாயங்களை முற்போக்கு வருமான வரி விகிதத்திலோ அல்லது உங்கள் விருப்பப்படி, ஒரே சீரான வரி விதிப்பின் கீழோ வரி விதிக்க வழிவகுக்கும்; அனைத்துச் சூழல்களிலும் 17.2% சமூகப் பங்களிப்புகள் செலுத்தப்பட வேண்டும் — மேலும், இந்தத் திரும்பப் பெறுதல் திட்டத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும். ஐந்து வருடங்களுக்குப் பிறகுபணம் எடுக்கும்போது வருமான வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது; நீங்கள் பணம் எடுக்கும்போது வசூலிக்கப்படும் 17.2% சமூகப் பங்களிப்புகள் மட்டுமே வருமானத்தின் மீது செலுத்தப்பட வேண்டும்.
இந்தத் திட்டத்தில், எந்த வரியும் விதிக்கப்படுவதில்லை: ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு ஈவுத்தொகைக்கும் வரி விதிக்கப்படும் ஒரு பத்திரக் கணக்குடன் ஒப்பிடுகையில், ஈவுத்தொகைகளும் மூலதன ஆதாயங்களும் முழுமையான வரிச் சுதந்திரத்துடன் கூட்டு வட்டியாகக் கூடுவதால், கூட்டு வட்டியின் விளைவு பன்மடங்கு அதிகரிக்கிறது.
திரும்பப் பெறுதல்கள், மூடல் மற்றும் வாரிசுரிமை: சிறப்பு நேர்வுகள்
மூன்று சூழ்நிலைகள் கூர்ந்து படிக்கப்பட வேண்டியவை. HAS ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு விலகல் திட்டத்தைத் திறந்த மற்றும் செயலில் உள்ள நிலையில் வைத்திருக்கிறது: மீதமுள்ள பத்திரங்களை நீங்கள் தொடர்ந்து நிர்வகிக்கிறீர்கள்; புதிய பணத்தைச் சேர்க்கும் திறன் மட்டுமே இல்லாமல் போகிறது. HAS தன்னார்வ மூடல் இதைத் தூண்டும் முழுமையான பண எடுப்பைப் போலவே, இதற்கும் அதே வரி விதிப்பு முறை பின்பற்றப்படுகிறது.
என்ற நிகழ்வில் ஹோல்டரின் மரணம்திட்டம் முடிவுக்கு வருகிறது: திட்டம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமையானதாக இருந்து, அதன் மதிப்பு சொத்துரிமைச் சொத்தில் சேர்ந்தால், திரட்டப்பட்ட ஆதாயங்களுக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது — அதாவது, திருமணச் சொத்து முறைமையின் சாதகமான பரிமாற்ற விதிகளின் மூலம் உயிருடன் இருக்கும் துணைவர் பயனடைகிறார். இறுதியாக, இடமாற்றம் நிறுவனங்களுக்கு இடையேயான ஒரு PEA அதன் வரி முன்னுரிமையைப் பாதுகாக்கிறது: ஏற்கனவே அதிகரிக்கப்பட்ட ஐந்து ஆண்டுகள் பூஜ்ஜியத்திற்கு மீட்டமைக்கப்படுவதில்லை, மேலும் பெறும் நிறுவனம் பெரும்பாலும் பரிமாற்றக் கட்டணங்களின் ஒரு பகுதியை ஈடுசெய்கிறது.
PEA-வின் நன்மை தீமைகள்: நேர்மையான அட்டவணை
|நன்மைகள்
|குறைபாடுகள்
|5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வருமானத்திற்கு வருமான வரி விலக்கு
|5 வருடங்களுக்குள் பணம் எடுத்தால் முழு வரி விதிக்கப்படும்.
|வரி இல்லாத கூட்டு ஈவுத்தொகை
|நேரடி விற்பனை ஐரோப்பிய சந்தைகளுக்கு மட்டுமே வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.
|அதிகபட்ச வைப்புத்தொகை வரம்பு (€150,000)
|ஒரு நபருக்கு ஒரு பட்டாணி மட்டுமே
|தகுதிவாய்ந்த, உலகளவில் பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட ETF-களுடன் செயல்படுகிறது
|பங்குச் சந்தைக் கணக்கை விட தரகுக் கட்டணங்கள் பெரும்பாலும் அதிகமாக இருக்கும்.
|பணிமூப்பு வரியை இழக்காமல் மாற்றலாம்
|கட்டுப்பாடு தேவை: வரிச் சலுகை விடாமுயற்சிக்கு வெகுமதி அளிக்கிறது.
இந்த அட்டவணையை ஒரு ஒப்பந்தம் போலப் படியுங்கள்: இடதுபுறக் நெடுவரிசை வலதுபுறக் நெடுவரிசைக்காகச் செலுத்துகிறது. முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான ஒழுங்குமுறைக்காக விலக்கு "நாடு"; சாதகமான வரி விதிப்புக்காக ஐரோப்பியப் பகுதி "செலுத்துகிறது"; வரி விலக்குடன் மீண்டும் முதலீடு செய்யப்பட்ட ஈவுத்தொகைகளுக்காக உச்சவரம்பு "செலுத்துகிறது". இதற்கு நேர்மாறாக, ஒவ்வொரு குறைபாட்டிற்கும் அதற்கான தீர்வு உண்டு — சர்வதேச வெளிப்பாட்டிற்கான பத்திரக் கணக்கு, ஐந்தாண்டு விதிக்கான முன்கூட்டிய முதல் வைப்புத்தொகை, தரகுக்கான கட்டணப் பேச்சுவார்த்தை போன்றவை.
PEA லாபகரமானதா, மற்றும் அதிலிருந்து என்ன வருவாயை எதிர்பார்க்கலாம்?
PEA-க்கு வட்டி விகிதம் இல்லை: அது ஒரு சேமிப்புக் கணக்கு அல்ல. அதன் செயல்திறன், அது கொண்டிருக்கும் பத்திரங்களின் செயல்திறனைப் பொறுத்தது. தகுதியான ஐரோப்பிய அல்லது உலகளாவிய ஈக்விட்டி ETF-இல் முதலீடு செய்யப்பட்ட ஒரு PEA, வரலாற்று ரீதியாக, எதிர்மறையான ஆண்டுகளையும் சேர்த்து, பங்குச் சந்தைகளின் நீண்ட கால ஏற்றத்தைப் பின்பற்றி வந்துள்ளது.
இரண்டு காரணிகள் அந்த மொத்த வருமானத்தை ஒரு உண்மையான வருமானமாக மாற்றுகின்றன: ஒன்று, வரி இல்லாத கூட்டு வட்டி; இது ஒரு பத்திரக் கணக்கில் உள்ள அதே முதலீட்டுத் தொகுப்புடன் ஒப்பிடும்போது, இருபது ஆண்டுகளில் பொதுவாக ஆண்டுக்கு பல பத்தில் ஒரு சதவிகிதப் புள்ளியைச் சேர்க்கிறது. மற்றொன்று, கட்டணங்கள்; இவற்றை கவனமாகத் தேர்ந்தெடுத்தால், அதே அளவு வருமானத்தை இவை குறைத்துவிடும். எனவே, “ஒரு PEA என்ன வருமானத்தை அளிக்கிறது?” என்ற கேள்விக்கான நேர்மையான பதில் இதுதான்: உங்கள் ஒதுக்கீடு ஈட்டும் வருமானம் எதுவாக இருந்தாலும், அது வரி விதிப்பு முறைகளால் அதிகரிக்கப்பட்டு, செலவுகளால் குறைக்கப்படுகிறது.
PEA-PME மற்றும் PEA Jeune: அறிந்துகொள்ள வேண்டிய வகைகள்
தி PEA-PME-ETI சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான திட்டம் (Plan d’Épargne en Actions PME-ETI) — ஐரோப்பிய சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் மற்றும் நடுத்தர மூலதன நிறுவனங்களில் பங்குகளை எடுத்துக்கொள்கிறது. இதற்கென சொந்தமாக €225,000 உச்சவரம்பு உள்ளது — இது ஒரு நபருக்கான €225,000 என்ற ஒருங்கிணைந்த வரம்பிற்குள், வழக்கமான PEA உடன் சேர்த்து கணக்கிடப்படுகிறது. இது அதிக ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் குறைந்த பணப்புழக்கத்திற்கு ஈடாக, ஒரு மிதமான முதலீட்டுத் தொகையில் வளர்ச்சி நிறுவனங்களுக்கான அணுகலை வழங்குகிறது.
தி இளைஞர் ஏ.இ.பிவரி விலக்கு பெற்ற 18-25 வயதுடையவர்களுக்காக (மாணவர்கள் மற்றும் பயிற்சி பெறுபவர்கள்) ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இது, வைப்புத்தொகையை €20,000 ஆகக் கட்டுப்படுத்துகிறது மற்றும் இந்தத் திட்டத்தில் முன்கூட்டியே நுழைவதற்கான ஒரு வழியை வழங்குகிறது. இந்த வகைகள், PEA தரநிலையைப் போலவே அதே ஐந்தாண்டு வரி விதிப்பு முறைகளைப் பின்பற்றுகின்றன.
PEA கட்டணங்கள்: PEA-ஐத் தொடங்குவதற்கு முன் எவற்றை ஒப்பிட வேண்டும்
கட்டணங்கள் மெதுவாகக் கூட்டு வட்டியைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகக் குறைத்துவிடுகின்றன: வர்த்தகத் தரகுக் கட்டணங்கள், கணக்கு வைத்திருத்தல் கட்டணங்கள், அந்நியச் செலாவணிப் பத்திரங்களுக்கான நாணய மாற்றுச் செலவுகள், விருப்ப நிர்வாகக் கட்டணங்கள். அவற்றைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க இரண்டு பழக்கங்களே போதுமானவை: ஒப்பிடுங்கள் தரகர் கட்டண அட்டவணை உங்கள் உண்மையான வர்த்தக அதிர்வெண்ணுக்கு எதிராக, திட்டத்தின் மையப்பகுதிக்கு குறைந்த தொடர் கட்டணம் கொண்ட ETF-களுக்கு முன்னுரிமை அளியுங்கள்.
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PEA-வில் தவிர்க்க வேண்டிய 5 விலையுயர்ந்த தவறுகள்
- ஐந்து வருட காலக்கெடுவிற்கு சற்று முன்பு விலகுதல்சில வார கால பொறுமையின்மை விலக்கை முழு வரிவிதிப்பாக மாற்றிவிடும் — வெளியேறுவதற்கு முன் முதல் வைப்புத்தொகையின் ஆண்டு நிறைவு தேதியைச் சரிபார்க்கவும்.
- வைப்புத்தொகை உச்சவரம்பை திட்டத்தின் மதிப்புடன் குழப்பிக் கொள்வதுவருமானம் €150,000 தொகையில் சேர்க்கப்படாது.
- அதில் தகுதியற்ற பத்திரங்களை நிறுத்துதல்ஐரோப்பிய அல்லாத பங்குகளை நேரடியாக வாங்குவது மறுக்கப்படுகிறது அல்லது முறைப்படுத்தப்படுகிறது; சர்வதேச முதலீட்டிற்குப் பத்திரக் கணக்கே சரியான களமாகும்.
- பத்து வருடங்களுக்கும் மேலாக கட்டணங்களைப் புறக்கணித்தல்: 1% வருடாந்திரக் கட்டணம், ஒரே மாதிரியான ETF-களுக்கு இடையேயான பெரும்பாலான செயல்திறன் இடைவெளிகளை விட, கூட்டு வட்டி வளர்ச்சியைத் தொடர்ந்து கணிசமாகக் குறைக்கிறது.
- PEA-ஐத் திறந்து பணமாக விட்டுச் செல்வதுஒரு PEA-வின் பணக் கணக்கு கிட்டத்தட்ட எதையும் ஈட்டுவதில்லை; வரிச் சலுகையானது உண்மையில் கைவசம் உள்ள பத்திரங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
PEA மற்றும் பத்திரங்கள் கணக்கு: இரண்டில் எதை முதலில் திறக்க வேண்டும்?
பிரான்சில் வசிக்கும் ஒருவர் புதிதாகத் தொடங்கும் போது, வரிசைமுறை பெரும்பாலும் ஒரே மாதிரியாகவே இருக்கும்: முதலில் PEA. இது, பிரெஞ்சு சந்தையில் சிறந்த வரிச் சலுகைகளைக் கொண்ட, பல்வகைப்படுத்த எளிதான மையமான ஐரோப்பியப் பங்குகள் மற்றும் ETF-களை எடுத்துக்கொள்கிறது. பின்னர், சர்வதேச முதலீட்டிற்காகப் பத்திரங்கள் கணக்கு பொறுப்பேற்கிறது: அமெரிக்க மற்றும் ஆசியப் பங்குகள், அல்லது தகுதி பெறாத உலகளாவிய ETF-கள். இந்த இரண்டு திட்டங்களும் ஒன்றுக்கொன்று போட்டியாளர்கள் அல்ல: அவை ஒவ்வொன்றும் அதன் சொந்த விதிகளைக் கடைப்பிடித்து, ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அடுக்கப்படுகின்றன. இந்த அட்டவணை, அத்தியாவசியமான சமரசங்களைச் சுருக்கமாகக் காட்டுகிறது.
|அளவுகோல்
|பீ
|சாதாரண பத்திரங்கள் கணக்கு
|பிரபஞ்சம்
|ஐரோப்பிய பங்குகள் மற்றும் ETFகள்
|உலகின் அனைத்து பங்குச் சந்தைகளும்
|ஆதாயங்கள் மீதான வரி
|5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வருமான வரியிலிருந்து விலக்கு
|30% நிலையான வரி (PFU) அல்லது முற்போக்கான வரி விகிதம், ஒவ்வொரு ஆண்டும்
|வைப்புத்தொகை உச்சவரம்பு
|€150,000
|கர்மா இல்லை
|லாப
|வரி இல்லாத வளாகம்
|பெறப்படும்போதே வரி விதிக்கப்படுகிறது
|சிறந்தது
|நீண்டகால பிரெஞ்சு/ஐரோப்பிய மையம்
|சர்வதேச வெளிப்பாடு மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மை
இரு உணவு முறைகள் பற்றிய விரிவான தகவல்களை எங்கள் ஒப்பீட்டில் காணலாம். பத்திரக் கணக்கிற்கும் PEA-க்கும் உள்ள வேறுபாடுமேலும், நமது வழிகாட்டியில் பிந்தையவற்றின் செயல்பாடுகள் சாதாரண பத்திரங்கள் கணக்கு.
உங்கள் PEA-க்கு எவ்வளவு விரைவாக நிதியளிக்க வேண்டும்?
நீங்கள் மொத்தத் தொகையுடன் தொடங்கினால், இரண்டு விதமான சிந்தனைகள் மோதிக்கொள்ளும். ஒற்றை வைப்பு உடனடியாக முதலீடு செய்யப்படுகிறது: புள்ளிவிவரப்படி, இந்த உத்தியானது, மூன்றில் இரண்டு சந்தர்ப்பங்களில் நுழைவைப் பிரித்துச் செய்வதை விடச் சிறந்தது. ஏனெனில், சந்தைகள் வீழ்ச்சியடைவதை விட உயர்வதே அதிகம் — ஆனால், ஒரு சரிவுக்குச் சற்று முன்பு நுழைந்தால், அது மிகுந்த வருத்தத்திற்கு வழிவகுக்கும். திட்டமிடப்பட்ட வைப்புத்தொகைகள் காலப்போக்கில் நுழைவைப் பரவலாக்குங்கள்: அவர்கள் மதிப்புமிக்க உளவியல் ஒழுங்குமுறைக்காக அதிகபட்ச சராசரி செயல்திறனை விட்டுக்கொடுக்கிறார்கள், மேலும் தற்காலிக சரிவுகளைத் தள்ளுபடி விலையில் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகளாக மாற்றிக்கொள்கிறார்கள்.
சம்பளம் பெறும் பெரும்பாலான சேமிப்பாளர்களுக்கு இந்தக் கேள்வி எழுவதே இல்லை: வருமானத்திற்கு ஏற்ற மாதாந்திர வைப்புத்தொகையே இயல்பான தீர்வாக உள்ளது, மேலும் ஐந்தாண்டு காலக்கெடுவைத் தொடங்கும் முதல் வைப்புத்தொகையை, திட்டம் தொடங்கப்பட்ட உடனேயே, அதன் அளவு எதுவாக இருந்தாலும் செலுத்திவிட வேண்டும்.
PEA பற்றிய பொதுவான கேள்விகள்: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
PEA வைத்திருப்பதில் என்ன பயன்?
பிரெஞ்சு பங்கு சேமிப்புத் திட்டத்தின் முக்கிய நன்மை வரி ஆகும்: ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, திரும்பப் பெறப்பட்ட ஆதாயங்களுக்கு வருமான வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது, மேலும் திட்டத்தின் காலம் முழுவதும், ஈவுத்தொகைகளும் மூலதன ஆதாயங்களும் வரியின்றி கூட்டு வட்டியாகப் பெருகுகின்றன. நீண்ட காலத்திற்கு ஐரோப்பியப் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கு இதுவே மிகவும் சாதகமான திட்டமாகும்.
PEA-வின் குறைபாடுகள் என்னென்ன?
நேரடியாக வாங்கப்பட்ட ஐரோப்பியப் பத்திரங்களுக்கு மட்டுமே இந்தத் திட்டம் வரம்பிடப்பட்டுள்ளது, ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பணம் எடுத்தால் வரிச் சலுகை ரத்து செய்யப்பட்டு திட்டம் நிறுத்தப்படும், மேலும் ஒரு நபருக்கு ஒரு PEA மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறது. அதே வழங்குநரின் பத்திரக் கணக்கைக் காட்டிலும் தரகுக் கட்டணங்கள் சற்றே அதிகமாகவும் இருக்கலாம்.
PEA லாபகரமானதா?
ஒரு PEA என்பது அது கொண்டிருக்கும் பத்திரங்களைப் பொறுத்தே லாபம் தரும்: அது ஒரு உத்தரவாதமான முதலீடு அல்ல. வரலாற்று ரீதியாக, பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட ஐரோப்பிய அல்லது உலகளாவிய பங்கு முதலீட்டுத் தொகுப்புகள் நீண்ட கால அடிப்படையில் வளர்ந்துள்ளன; சில சமயங்களில் கடுமையான சரிவுகளும் ஏற்பட்டுள்ளன — சாதகமான வரி விதிப்பு முறையானது, தொடர்ந்து முதலீடு செய்திருப்பவர்களுக்கு வெகுமதி அளிக்கிறது.
ஒரு PEA வழங்கும் வட்டி விகிதம் என்ன?
ஏதுமில்லை: இது ஒரு PEA நாடு, வட்டி ஏதுமில்லை. வருமானம் என்பது ஈவுத்தொகைகள் மற்றும் கைவசம் உள்ள பங்குகள் அல்லது ETF-களின் வளர்ச்சியிலிருந்து வருகிறது. வழங்குநரைப் பொறுத்து, முதலீடு செய்யப்படாத ரொக்க இருப்பு மட்டுமே ஒரு மிதமான வருமானத்தை ஈட்டக்கூடும்.
ஒரு PEA-ஐத் தொடங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படும்?
சட்டப்பூர்வமான குறைந்தபட்ச வரம்பு எதுவும் இல்லை: சில வழங்குநர்கள் ஆரம்ப வைப்புத்தொகை ஏதுமின்றி திட்டத்தைத் தொடங்குகிறார்கள், மற்றவர்கள் சில நூறு யூரோக்களைக் கேட்கிறார்கள். முதல் வைப்புத்தொகையின் தேதி ஐந்தாண்டு விதியைத் தூண்டுவதால், திட்டத்தை முன்கூட்டியே — சிறிதளவேனும் — தொடங்கி நிதியளிப்பது, வரிச் சலுகையை விரைவில் செயல்பட வைக்கிறது.
வைப்புத்தொகைகளோ அல்லது ஆர்டர்களோ இல்லாத ஒரு PEA-க்கு என்ன நடக்கும்?
திட்டம் தொடர்ந்து இயங்குகிறது, அதன் வரி முன்னுரிமையும் தொடர்கிறது: ஒரு PEA-ஐ உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்க வைப்புத்தொகைகளோ பரிவர்த்தனைகளோ தேவையில்லை. ஏற்கனவே வைத்திருக்கும் பத்திரங்கள் அவற்றின் சந்தை வாழ்வைத் தொடர்கின்றன, ஈவுத்தொகைகள் பணக் கணக்கில் வந்து சேர்கின்றன, மேலும் ஐந்தாண்டு விலக்கு காலப்போக்கில் எளிதாகப் பெறப்படுகிறது — உண்மையில், இதுதான் முன்கூட்டியே தொடங்குபவரின் உத்தி: ஒரு சிறிய தொகையை வைப்புச் செய்து, அதை இயங்கவிட்டு, பின்னர் கூடுதலாகச் சேர்ப்பது.
PEA-வில் உள்ள மூலதனத்திற்கு உத்தரவாதம் உள்ளதா?
இல்லை: பங்குகளில் முதலீடு செய்யப்பட்ட ஒரு PEA-வின் மதிப்பு, சில சமயங்களில் நெருக்கடி காலங்களில் கடுமையாகக் குறையக்கூடும். சட்டப்படி அதன் வரிப் பாதுகாப்பு உறைக்கு மட்டுமே "உத்தரவாதம்" அளிக்கப்படுகிறது — அதாவது ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகான வரி விலக்கு — மேலும் அந்தப் பத்திரங்கள், ஒரு காப்பாளரின் பாதுகாப்பில் வைக்கப்பட்டு, வைத்திருப்பவரின் சொத்தாகவே நீடிக்கின்றன. முதலீடு செய்யப்படாத ரொக்க இருப்புகளும், அவற்றின் வடிவத்தைப் பொறுத்து, வழக்கமான வரம்புகளுக்கு அப்பால் வங்கி வைப்புத்தொகை உத்தரவாதத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ளடக்கப்படுவதில்லை.
உங்களிடம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட PEA இருக்க முடியுமா?
இல்லை: எத்தனை வங்கிகள் இருந்தாலும், வயது வந்த பிரெஞ்சு வரி குடியிருப்பாளர் ஒருவருக்கு ஒரு நிலையான PEA மட்டுமே. ஒரு திருமணமான தம்பதியினர் இரண்டு PEA-க்களை வைத்திருக்கலாம், மேலும் PEA-PME ஆனது, ஒருங்கிணைந்த €225,000 வைப்பு வரம்பிற்குள், இரண்டாவது, தனி உறையாக அமையும்.
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