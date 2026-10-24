கட்டாய ஓய்வூதிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (PERO): பிரான்சின் நிறுவன ஓய்வூதியத் திட்டம்

பணிச்சூழல் வேகமாக மாறி வருகிறது. ஊழியர்கள் இனி கவர்ச்சிகரமான சம்பளத்தை மட்டும் தேடுவதில்லை: அவர்கள் இப்போது ஊழியர் நலன்கள், பணியிடத்தில் வாழ்க்கைத் தரம் மற்றும் நீண்டகால நிதிப் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றனர். இந்தச் சூழலில், தங்கள் குழுக்களின் ஓய்வூதியத்திற்குத் தயாராவதற்கு உதவுவதோடு, தங்கள் நிறுவனத்தின் கவர்ச்சியை வலுப்படுத்த விரும்பும் நிறுவனங்களுக்கு, PER Obligatoire (PERO) மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய திட்டங்களில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது.
ஓய்வூதிய சீர்திருத்தங்கள் தொடர்ந்து வருவதாலும், அரசு ஓய்வூதியங்களின் எதிர்கால நிலை குறித்த சந்தேகங்கள் அதிகரித்து வருவதாலும், அதிகமான முதலாளிகள் கட்டாய நிறுவன ஓய்வூதிய சேமிப்புத் திட்டத்தை அமைக்கத் தேர்வு செய்கின்றனர். இந்தத் திட்டம், ஊழியர்கள் தங்கள் நிறுவனத்தின் நிதி உதவியுடன், தங்கள் ஓய்வூதியத்திற்கெனப் படிப்படியாக சேமிப்பை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது.
ஆனால், ஓய்வூதிய சேமிப்புக்கான ஒரு வழிமுறை என்ற அதன் பங்கிற்கு அப்பால், PER Obligatoire ஒரு உண்மையான மனிதவள மேலாண்மைக் கருவியாகவும், திறமையாளர்களைத் தக்கவைக்கும் ஒரு நெம்புகோலாகவும், மற்றும் நிறுவனத்தின் அடையாளத்தை வலுப்படுத்தும் ஒரு வழியாகவும் உருவெடுத்துள்ளது.
கட்டாய PER என்றால் என்ன?
கட்டாய ஓய்வூதிய சேமிப்புத் திட்டம், பொதுவாக PERO என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது ஒரு நிறுவனத்தால் அதன் ஊழியர்களின் அல்லது புறநிலையாக வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு வகை பணியாளர்களின் நலனுக்காக அமைக்கப்படும் ஒரு கூட்டு ஓய்வூதிய சேமிப்புத் திட்டமாகும்.
Created under the PACTE law, it replaces the old « Article 83 » contracts while offering more flexibility and more management options.
இதன் முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால், இது கட்டாயமானது: ஒரு பணியாளர் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வரும் பிரிவைச் சேர்ந்தவராக இருந்தால், இதில் சேர்வது கட்டாயமாகும். இந்த நிபந்தனை, சீரான பாதுகாப்புக்கு உத்தரவாதம் அளிப்பதோடு, நீண்ட கால ஓய்வூதிய சேமிப்பையும் ஊக்குவிக்கிறது.
கட்டாய அரசு ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (PER Obligatoire) முக்கிய நோக்கம், பயனாளிகள் ஓய்வு பெறும்போது, அவர்களுக்குக் கட்டாய அரசுத் திட்டங்களால் வழங்கப்படும் ஓய்வூதியங்களுக்குக் கூடுதலாக ஒரு வருமான ஆதாரத்தை வழங்குவதாகும்.
ஓய்வூதியத் திட்டமிடல் ஏன் முன்னுரிமை பெறுகிறது
நீண்ட காலமாக, ஓய்வு என்பது எட்டாக்கனியாகவே பார்க்கப்பட்டது. பல ஊழியர்கள், தங்களின் வாழ்க்கைத்தரத்தைப் பராமரிக்க அரசின் கட்டாயத் திட்டங்களே போதுமானதாக இருக்கும் என்று கருதினர்.
இன்று, அந்தக் கண்ணோட்டம் வேகமாக மாறி வருகிறது.
நீண்ட ஆயுட்காலம், வயதான மக்கள் தொகை மற்றும் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் செய்யப்படும் தொடர்ச்சியான மாற்றங்கள் ஆகியவை பிரான்சில் உள்ள பலரைத் தங்களின் எதிர்கால வருமானம் குறித்துக் கேள்வி எழுப்ப வைக்கின்றன.
ஏராளமான தொழிலாளர்கள் ஓய்வு பெற்றவுடன் தங்கள் வாழ்க்கைத்தரம் கணிசமாகக் குறைந்துவிடும் என்று அஞ்சுவதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தக் கவலையே, தனிநபர் அல்லது கூட்டு ஓய்வூதிய சேமிப்புத் திட்டங்கள் மீதான ஆர்வம் அதிகரித்து வருவதற்குக் காரணமாகும்.
PER Obligatoire ஆனது, ஒரு தொழில்முறை வாழ்க்கைப் பயணம் முழுவதும் மூலதனம் படிப்படியாகக் குவிய அனுமதிப்பதன் மூலம், இந்தக் கவலைக்குத் துல்லியமாகப் பதிலளிக்கிறது.
பிரான்சில் PER Obligatoire எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
PER Obligatoire திட்டமானது, தகுதியுள்ள ஒவ்வொரு ஊழியரின் பெயரிலும் திறக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட கணக்கில் செலுத்தப்படும் வழக்கமான பங்களிப்புகள் மூலம் செயல்படுகிறது.
இந்தப் பங்களிப்புகளுக்கு நிதியளிக்கலாம்:
– நிறுவனத்தால் மட்டுமே;
– நிறுவனம் மற்றும் ஊழியர் இணைந்து;
– ஊழியரின் தன்னார்வக் கொடுப்பனவுகள் மூலம் கூடுதலாகச் சேர்க்கப்பட்டது.
திட்டத்தின் விதிகளுக்கு ஏற்ப, மற்ற தொகைகளையும் பின்வரும் வழிகளில் செலுத்தலாம்:
– முந்தைய ஓய்வூதியத் திட்டங்களிலிருந்து பெறப்படும் பரிமாற்றங்கள்;
– இலாபப் பகிர்வு மற்றும் ஊழியர் சேமிப்புத் திட்டங்களின் மூலமான உரிமைகள்;
– ஊழியரால் செய்யப்படும் விதிவிலக்கான ஒருமுறை கொடுப்பனவுகள்.
பின்னர் இந்தத் தொகைகள் அனைத்தும் நீண்ட கால வளர்ச்சியை உருவாக்குவதற்காகப் பல்வேறு நிதி வழிமுறைகளில் முதலீடு செய்யப்படுகின்றன.
சேமிப்பை நிர்வகிப்பதற்கான வெவ்வேறு வழிகள்
PER Obligatoire வழங்கும் பல்வேறு மேலாண்மைத் தீர்வுகளே அதன் பெரும் நன்மைகளில் ஒன்றாகும்.
நிர்வகிக்கப்பட்ட முதலீடு: மிகவும் பிரபலமான தேர்வு
தற்போது சேமிப்பாளர்களால் நிர்வகிக்கப்பட்ட முதலீடு பரவலாக விரும்பப்படுகிறது.
கொள்கை எளிமையானது: ஊழியரின் வயதுக்கு ஏற்ப சொத்து ஒதுக்கீடு தானாகவே மாறுகிறது.
ஓய்வு பெறுவதற்கு இன்னும் வெகு தூரம் இருந்தாலும், நீண்ட காலத்திற்கு அதிக வருமானத்தை அளிக்கக்கூடிய ஆற்றல்மிக்க முதலீட்டு வழிகளில் சேமிப்புகள் பெருமளவில் முதலீடு செய்யப்படுகின்றன.
காலப்போக்கில், திரட்டப்பட்ட மூலதனத்தைப் பாதுகாக்கும் பொருட்டு, முதலீடுகள் படிப்படியாகப் பாதுகாப்பான வாகனங்கள் பக்கம் திருப்பப்படுகின்றன.
இந்த அணுகுமுறை, சேமிப்பாளர்கள் நிதிச் சந்தைகளின் ஆற்றலிலிருந்து பயனடைய உதவுவதோடு, அபாயத்தையும் படிப்படியாகக் குறைக்கிறது.
தடையற்ற மேலாண்மை: அதிக சுயாட்சி
சுதந்திரமான மேலாண்மை, ஊழியர்கள் தங்களின் சொந்த முதலீட்டு வழிகளைத் தேர்வுசெய்ய அனுமதிக்கிறது.
எனவே அவர்கள் தங்கள் உத்தியை பின்வருவனவற்றிற்கு ஏற்ப மாற்றியமைத்துக் கொள்ளலாம்:
– அவர்களின் இடர் தாங்கும் திறன்;
– அவர்களின் செல்வ இலக்குகள்;
– அவர்களின் முதலீட்டுக் காலம்;
நிதிச் சந்தைகள் குறித்த அவர்களின் அறிவு.
இந்தத் தெரிவு அதிக சுதந்திரத்தை அளித்தாலும், முதலீட்டு முடிவுகளில் அதிகப் பொறுப்பையும் உள்ளடக்கியுள்ளது.
குறிப்பாக கவர்ச்சிகரமான பணியாளர் நன்மை
நிறுவனங்கள் சிறந்த திறமையாளர்களை ஈர்க்கப் போராடும் இக்காலகட்டத்தில், PER Obligatoire ஒரு தனித்துவமான சலுகையாகத் திகழ்கிறது.
ஊழியரைப் பொறுத்தவரை, இது முதலாளியால் பகுதியளவு நிதியளிக்கப்படும் ஒரு வகையான சேமிப்பாகும். இந்தப் பங்களிப்பு, பெரும்பாலும் மிகவும் வரவேற்கத்தக்க ஒரு மறைமுக ஊதிய வடிவமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
ஊழியர்களுக்கான முக்கிய நன்மைகள் பின்வருமாறு:
– ஓய்வூதிய சேமிப்பைத் தானாகவே உருவாக்குதல்;
நிறுவனத்துடன் பகிரப்பட்ட நிதி முயற்சி;
– கூடுதல் பணம் செலுத்தும் திறன்;
– தொழில்முறையாக நிர்வகிக்கப்படும் நிதி வழிமுறைகளுக்கான அணுகல்;
எதிர்காலத்திற்கான சிறந்த தயாரிப்பு.
இந்த நீண்ட காலப் பாதுகாப்பு அம்சம், வேலையளிப்பவர் மீதான நேர்மறையான கண்ணோட்டத்தை வலுவாக மேம்படுத்துகிறது.
திறமையாளர்களைத் தக்கவைக்கும் கருவியாகக் கட்டாய PER
திறமையாளர்களுக்கான போட்டி தற்போது பல தொழில்துறைகளைப் பாதிக்கிறது.
ஆள்சேர்ப்பு கடினமாகிவிட்டது. சிறந்த ஊழியர்களைத் தக்கவைத்துக் கொள்வது பெரும்பாலும் அதைவிடக் கடினமாக இருக்கிறது.
இந்தச் சூழலில், நிறுவனங்கள் போட்டித்தன்மை வாய்ந்த சம்பளத்தை விட அதிகமாக வழங்க வேண்டும்.
PER Obligatoire பல்வேறு காரணங்களுக்காக ஊழியர்களைத் தக்கவைப்பதில் தீவிரமாகப் பங்களிக்கிறது.
முதலாவதாக, இது தனது ஊழியர்களின் எதிர்காலத்தின் மீது வேலையளிப்பவர் கொண்டுள்ள உறுதியான அர்ப்பணிப்பைப் பிரதிபலிக்கிறது.
இரண்டாவதாக, இது நிறுவனத்திற்கும் ஊழியருக்கும் இடையே ஒரு நீண்டகால உறவை உருவாக்குகிறது. நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் காலம் நீடிக்க நீடிக்க, ஓய்வூதிய சேமிப்பும் அதிகமாக வளரும்.
இறுதியாக, நிறுவனம் தனது குழுக்களின் எதிர்காலத்தில் உண்மையாக அக்கறை கொண்டுள்ளது என்பதைக் காட்டுவதன் மூலம், இது சொந்தம் என்ற உணர்வை வலுப்படுத்துகிறது.
நிறுவன அடையாளத்தை வலுப்படுத்த ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவி
நிறுவன அடையாள உருவாக்கம் ஒரு முக்கிய உத்திசார் பிரச்சினையாக மாறியுள்ளது.
இன்றைய விண்ணப்பதாரர்கள், விண்ணப்பிப்பதற்கு முன்பே சமூக ஊடகங்கள், முன்னாள் ஊழியர்களின் மதிப்புரைகள் மற்றும் வழங்கப்படும் சலுகைகள் ஆகியவற்றைச் சரிபார்க்கின்றனர்.
எனவே, ஒரு லட்சியமிக்க சமூகக் கொள்கையானது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க போட்டி நன்மையாகும்.
PER-ஐக் கட்டாயமாக்குவது பல நேர்மறையான மதிப்புகளைத் தெரிவிக்க உதவுகிறது:
– சமூகப் பொறுப்பு;
– நீண்ட கால தொலைநோக்குப் பார்வை;
– ஊழியர்களுக்கான அர்ப்பணிப்பு;
ஊழியர்களைப் பாதுகாப்பதற்கான உண்மையான விருப்பம்.
இந்த அம்சங்கள், புதிய விண்ணப்பதாரர்கள் மற்றும் தற்போதைய ஊழியர்கள் ஆகிய இருவரிடமும் நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்தப் பிம்பத்தை மேம்படுத்துகின்றன.
PER கட்டாயத்தின் வரி நன்மைகள்
PER Obligatoire-இன் வெற்றிக்கு, அதன் குறிப்பாகச் சாதகமான வரிக் கட்டமைப்பும் ஒரு காரணமாகும்.
நிறுவனத்தைப் பொறுத்தவரை, வழக்கமான சம்பள உயர்வைக் காட்டிலும் பங்களிப்புகளுக்கு பொதுவாக அதிக சாதகமான அணுகுமுறை கிடைக்கிறது.
இந்த உகப்பாக்கம், இழப்பீட்டுக் கொள்கைகளின் செலவு/பயன் விகிதத்தை மேம்படுத்துகிறது.
ஊழியர்களைப் பொறுத்தவரை, விதிகளால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் சில கொடுப்பனவுகள் வரிச் சலுகைகளுக்குத் தகுதி பெறலாம் — இது பிரான்சில் இரு தரப்பினருக்கும் பயனளிக்கும் ஒரு வகையான ஓய்வூதிய முதலீடாகும்.
இந்த இரட்டை உகப்பாக்கம், PER Obligatoire ஏன் பெரும்பாலும் இரு தரப்பினருக்கும் நன்மை பயக்கும் ஒரு கருவியாகக் கருதப்படுகிறது என்பதை விளக்குகிறது.
உள்ளமைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு நன்மைகள்
PER Obligatoire என்பது ஓய்வூதிய சேமிப்பை உருவாக்குவதற்கு மட்டும் வரையறுக்கப்பட்டதல்ல.
பல ஒப்பந்தங்களில் பாதுகாப்புப் பலன்களும் அடங்கியுள்ளன.
இந்தப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில் பின்வருவன அடங்கும்:
– ஒரு மரணப் பலன்;
– உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச மூலதனத்தைக் கொண்டுள்ளது;
– வாரிசுக்கான ஓய்வூதியத் தேர்வுகள்;
– பயனாளி பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்.
இந்த உத்தரவாதங்கள் ஊழியர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கும் கூடுதல் பாதுகாப்பை அளிக்கின்றன.
ஓய்வு காலத்தில் சேமிப்புக்கு என்ன ஆகும்?
ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும் வயதை அடையும்போது, வெளியேறுவதற்குப் பல வழிகள் உள்ளன.
பணம் செலுத்தப்படும் விதம் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய விதிகளின் அடிப்படையில், அவர்கள் பின்வருவனவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்:
ஆயுள் வருடாந்திர விருப்பம்
இந்தத் தீர்வு, பயனாளியின் மரணம் வரை ஒரு சீரான வருமானத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது.
இது நீடித்த நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்குவதோடு, ஓய்வூதிய வரவு செலவுத் திட்டமிடலையும் எளிதாக்குகிறது.
மூலதனத்தை திரும்பப் பெறும் விருப்பம்
பயனாளி தனது சேமிப்பின் முழுவதையும் அல்லது ஒரு பகுதியையும் மொத்தத் தொகையாகப் பெறுகிறார்.
ஒரு பெரிய திட்டத்திற்கு நிதியளிப்பதற்கோ அல்லது ஏற்கனவே உள்ள செல்வத்தைப் பெருக்குவதற்கோ இந்த வடிவம் குறிப்பாகப் பிரபலமாக உள்ளது.
கலவை கரைசல்
கூடுதல் நெகிழ்வுத்தன்மைக்காக, சில சூழ்நிலைகளில் ஆண்டுத்தொகையையும் மூலதனத்தையும் இணைக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது.
PER Obligatoire ஏன் தொடர்ந்து வளர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும்
பல நீண்டகாலப் போக்குகள் PER Obligatoire-இன் வளர்ச்சிக்குச் சாதகமாக உள்ளன.
முதலாவது, மக்கள்தொகையியல் மற்றும் எதிர்கால ஓய்வூதியங்கள் குறித்த தொடர்ச்சியான நிச்சயமற்ற தன்மை ஆகும்.
இரண்டாவது, பணியாளர் அனுபவத்தை மையமாகக் கொண்ட மனிதவளக் கொள்கைகளின் எழுச்சி ஆகும்.
இறுதியாக, மூன்றாவது அம்சம் என்பது திறமையாளர்களை ஈர்ப்பதற்கும் தக்கவைப்பதற்கும் பயனுள்ள வழிமுறைகளைத் தொடர்ந்து தேடுவதாகும்.
இந்த சவால்களை எதிர்கொண்டு, PER கட்டாயமானது இது ஒரு குறிப்பாகப் பொருத்தமான தீர்வாகத் தனித்து நிற்கிறது — நிறுவனக் குழுக்களுக்கான ஒரு உண்மையான பிரெஞ்சு ஓய்வூதிய சேமிப்புத் திட்டம்.
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முடிவுரை: நிறுவனம் மற்றும் ஊழியர் இருவருக்கும் வெற்றி தரும் முதலீடு.
PER Obligatoire இன்று மிகவும் முழுமையான கூட்டு ஓய்வூதிய சேமிப்புத் திட்டங்களில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது.
ஊழியர்களுக்கு, இது எதிர்காலத்திற்குத் தயாராவதற்கும், கட்டாய ஓய்வூதியத்தை அதிகரிப்பதற்கும், நீண்ட கால நிதி ஆதரவிலிருந்து பயனடைவதற்கும் ஒரு சிறந்த வழியை வழங்குகிறது.
நிறுவனங்களுக்கு, இது வாடிக்கையாளர்களைக் கவர்வதற்கும், அவர்களைத் தக்கவைப்பதற்கும், பணியாளர் நிறுவனப் பெயரின் மதிப்பை உயர்த்துவதற்கும் ஒரு சக்திவாய்ந்த காரணியாக விளங்குகிறது.
ஓய்வூதியம் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு தொடர்பான கேள்விகள் முன்னெப்போதையும் விட முக்கியத்துவம் பெறும் இக்காலகட்டத்தில், PER Obligatoire திட்டமானது, முதலாளிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் ஆகிய இருவரின் எதிர்பார்ப்புகளையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு உத்திசார் முதலீடாகத் தோன்றுகிறது.
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