பிரான்சில் தனிநபர் கடன்கள்: வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் அவை செயல்படும் விதம்

A தனிப்பட்ட கடன் தனிநபர் கடன் என்பது ஒரு வங்கி அல்லது ஒரு சிறப்பு கடன் வழங்குநரால் வழங்கப்படும் ஒரு தொகையாகும், இதை கடன் வாங்குபவர் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட காலத்திற்குள் வட்டியுடன் திருப்பிச் செலுத்த ஒப்புக்கொள்கிறார். பிரான்சில், நீங்கள் ஒரு கார், வீட்டு மேம்பாடுகள் அல்லது ஒரு வீடு வாங்குவதற்கு நிதியுதவி பெற்றாலும், தனிநபர் கடன்கள் சட்டத்தால் கடுமையாக ஒழுங்குபடுத்தப்படுகின்றன.
இந்த வழிகாட்டி, பல்வேறு வகையான கடன்கள் மற்றும் தனிநபர் கடன்கள் செயல்படும் விதம், கடன் வாங்குவதற்கான உண்மையான செலவை எவ்வாறு மதிப்பிடுவது, உங்களுக்கு உரிமையுள்ள பாதுகாப்புகள் மற்றும் நவம்பர் 20, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் புதிய விதிகள் ஆகியவற்றை விளக்குகிறது. மேலும், சிரமத்திற்கு உள்ளாகாமல் கடன் வாங்குவதற்குப் பின்பற்ற வேண்டிய பழக்கவழக்கங்களையும் இது விவரிக்கிறது.
தனிநபர் கடன் என்றால் என்ன? வரையறை
சட்டப்படி, தனிநபர் கடன் என்பது ஒரு ஒப்பந்தமாகும், அதன் கீழ் ஒருவர் கடன் ஒருவருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை கிடைக்கச் செய்கிறது கடன் வாங்குபவர்குறிப்பிட்ட கால அட்டவணைப்படி அதைத் திருப்பித் தருபவர். இந்தச் சேவையின் விலை ஆர்வம்இதனுடன் செயலாக்கக் கட்டணம், காப்பீடு, உத்தரவாதங்கள் போன்ற பல்வேறு கட்டணங்கள் சேர்க்கப்படலாம். திருப்பிச் செலுத்துதல் பெரும்பாலும் இதில் செய்யப்படுகிறது: மாதாந்திர தவணைகள் அதில் மூலதனப் பங்கு மற்றும் வட்டிப் பங்கு ஆகியவை அடங்கும்.
தனிநபர்களுக்கு இரண்டு பரந்த பிரிவுகள் பொருந்தும்:
- நுகர்வோர் கடன்சொத்து அல்லாத பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு நிதியளிக்கும்: கார், உபகரணங்கள், வீட்டு மேம்பாடுகள், பயணம், கல்வி.
- அடமானக் கடன்இது, ஒரு வீட்டை வாங்குவதற்கோ, கட்டுவதற்கோ அல்லது புதுப்பிப்பதற்கோ மிக நீண்ட காலத்திற்கு நிதியளிக்கிறது.
பிரெஞ்சு நுகர்வோர் சட்டத்தின் கீழ் ஒவ்வொன்றும் அதற்கே உரிய குறிப்பிட்ட விதிகளைப் பின்பற்றுகிறது. வணிகங்களைப் பொறுத்தவரை, இந்தப் பாதுகாப்புகளின் கீழ் வராத பிரத்யேக நிதியளிப்பு விருப்பங்கள் (வணிகக் கடன்கள், குத்தகை, பெருநிறுவன மேலிருப்பு) அவற்றுக்கு உள்ளன.
கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துதல் மற்றும் சுழல் கடன்
An கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துதல் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஒரு தொகை, ஒரு காலக்கெடு மற்றும் மாதாந்திர கொடுப்பனவுகளை நிலையாக நிர்ணயிக்கிறது: ஒவ்வொரு கொடுப்பனவும் நிலுவையில் உள்ள அசலை பூஜ்ஜியத்திற்குக் குறைக்கிறது. HAS சுழல் கடன் வசதி நீங்கள் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தும்போது மீண்டும் நிரம்பும் ஒரு பண இருப்பை இது உங்களுக்கு வழங்குகிறது. இது அதிக நெகிழ்வுத்தன்மை கொண்டது, ஆனால் அதிக செலவு மிக்கதாகவும், அதிக ஆபத்து நிறைந்ததாகவும் இருக்கிறது, ஏனெனில் இது நீண்ட காலத்திற்கு கடனைத் தாங்கக்கூடியது.
பிரான்சில் நுகர்வோர் கடனின் முக்கிய வகைகள்
பிரெஞ்சுப் பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி அமைச்சகம் பல்வேறு வகையான நுகர்வோர் கடன்களைப் பட்டியலிடுகிறது. தற்போதைய விதிகளின்படி, அவை €200 முதல் €75,000 வரையிலான தொகைகளை உள்ளடக்கியுள்ளன.
|கடன் வகை
|நிதி பயன்பாடு
|மதிப்பீடு
|முக்கிய அம்சங்கள்
|ஒதுக்கப்பட்ட கடன்
|ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கொள்முதல் மட்டும்
|நிலையானது
|விற்பனையுடன் தொடர்புடையது: கொள்முதல் ரத்து செய்யப்பட்டால், கடனும் ரத்து செய்யப்படும்.
|தனிப்பட்ட கடன்
|இலவசமாகப் பயன்படுத்தலாம், வாங்கியதற்கான ஆதாரம் எதுவும் தேவையில்லை.
|நிலையானது
|மாதாந்திர கொடுப்பனவுகள் மற்றும் தவணைக்காலம் முன்கூட்டியே அறியப்படும்
|சுழலும் கடன்
|மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய பண இருப்பு
|மாறி, உயர்ந்தது
|சட்டத்தால் திருப்பிச் செலுத்தும் கால வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது
|வாங்கும் விருப்பத்துடன் கூடிய தவணை முறை கொள்முதல் (LOA)
|மாதாந்திர கொடுப்பனவுகளுக்கு ஈடாக ஒரு சொத்தைப் பயன்படுத்துதல்
|கொடுப்பனவுகளில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது
|ஒப்பந்தத்தின் முடிவில் வாங்குவதற்கான விருப்பம், பெரும்பாலும் ஒரு காருக்காக
|தனிநபர் குறுங்கடன்
|சமூக உள்ளடக்கத் திட்டம் (வேலைவாய்ப்பு, நடமாட்டம், சுகாதாரம்)
|குறைந்த
|ஒரு இலாப நோக்கற்ற அமைப்பு அல்லது நகராட்சி சமூக நடவடிக்கை மையத்தின் (CCAS) ஆதரவு
|அரசு உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட மாணவர் கடன்
|உங்கள் படிப்புகளுக்கு நிதியளித்தல்
|வங்கியால் நிர்ணயிக்கப்பட்டது
|28 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு, திருப்பிச் செலுத்துவதை ஒத்திவைக்கலாம்.
ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட கடன்கள் (விற்பனை மையக் கடன்)
பொதுவாக விற்பனை நடைபெறும் இடத்திலேயே வழங்கப்படும் ஒதுக்கீட்டுக் கடனானது, சலுகையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள் அல்லது சேவைக்கு நிதியளிக்கிறது. இதன் நன்மை என்னவென்றால், அது கொள்முதலுடன் சட்டப்பூர்வமாக இணைந்திருப்பதுதான்: பொருட்கள் வழங்கப்படாவிட்டால், கடன் ரத்து செய்யப்படும், மேலும் பொருட்கள் வழங்கப்பட்ட பின்னரே திருப்பிச் செலுத்துதல் தொடங்கும்.
தனிநபர் கடன்
இது நுகர்வோர் கடனின் மிகவும் பாரம்பரியமான வடிவமாகும். நீங்கள் வாங்கும் பொருளை நியாயப்படுத்த வேண்டிய அவசியமின்றி, பணத்தை உங்கள் விருப்பப்படி பயன்படுத்தலாம். வட்டி விகிதம் நிலையானது மற்றும் நீங்கள் கையெழுத்திட்ட தருணத்திலிருந்தே மாதாந்திரத் தவணைகள் தெரியவரும், இது வரவு செலவுத் திட்டமிடலை எளிதாக்குகிறது.
சுழல் கடன்: தனிநபர் கடன் மற்றும் கடன் அட்டை கடன் ஒப்பீடு
Often attached to a store card, where it works much like a credit card credit line, revolving credit, also known as « revolving », was for a long time a major cause of over-indebtedness. The law has therefore tightly restricted it. Above €1,000, the lender must also offer you an amortizing loan alongside it. The repayment period is capped at 36 months for amounts up to €3,000 and 60 months above that. Its rate is variable and generally higher than that of a personal loan.
வாடகை கொள்முதல் (LOA) மற்றும் நீண்ட கால குத்தகை
வாங்கும் விருப்பத்துடன் கூடிய வாடகை கொள்முதல் முறையானது, ஒரு சொத்தை (பெரும்பாலும் ஒரு வாகனம்) மாதாந்திரத் தவணைகளில் பயன்படுத்தவும், ஒப்பந்தத்தின் முடிவில் அதை வாங்கும் விருப்பத்தையும் வழங்குகிறது. வாங்கும் விருப்பம் இல்லாத நீண்ட கால குத்தகை (LLD) சட்டப்படி ஒரு கடன் ஒப்பந்தம் அல்ல. இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும், தவணைகளின் மொத்தச் செலவை ஒரு வழக்கமான கடனின் மூலம் நிதியளிக்கப்படும் கொள்முதலின் செலவுடன் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.
பிரான்சில் வீட்டுக் கடன்கள்: அவை செயல்படும் விதம் மற்றும் விதிகள்
வீட்டுக் கடன் என்பது ஒரு வீட்டை வாங்குவதற்கோ, அதன் கட்டுமானத்திற்கோ அல்லது பெரிய அளவிலான புனரமைப்புப் பணிகளுக்கோ நிதியளிக்கிறது. இதில் பெரிய தொகைகளும், பெரும்பாலும் 15 முதல் 25 ஆண்டுகள் வரையிலான நீண்ட காலமும் அடங்கும். இது ஏறக்குறைய எப்போதும் ஒரு ஒப்பந்தத்துடன் இணைந்தே வருகிறது. உத்தரவாதம் (சொத்தின் மீதான அடமானம், கடன் வழங்குபவரின் சிறப்புரிமை அல்லது ஒரு நிபுணத்துவ அமைப்பிடமிருந்து பெறப்படும் உத்தரவாதம்) மற்றும் கடன் வாங்குபவர் காப்பீடுநடைமுறையில் வங்கிகளுக்குத் தேவைப்படும்.
HCSF ஆல் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கடன் வழங்கும் அளவுகோல்கள்
2022 முதல், நிதி நிலைத்தன்மைக்கான உயர் மன்றம் (பிரெஞ்சு நிதி நிலைத்தன்மைக்கான உயர் மன்றம்) நிர்ணயித்த ஒரு தரநிலை வங்கிகளுக்குப் பொருந்தி வருகிறது. கடன்-க்கு-வருமான விகிதம் காப்பீடு உட்பட அனைத்துக் கடன்களையும் திருப்பிச் செலுத்துவதற்காக ஒதுக்கப்படும் வருமானப் பங்கு 35%-ஐத் தாண்டக்கூடாது. கால கடனுக்கான காலவரம்பு கொள்கையளவில் 25 ஆண்டுகளாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது, இருப்பினும் சில கட்டுமானம் அல்லது புதுப்பித்தல் நிகழ்வுகளில் 27 ஆண்டுகள் வரை சகிப்புத்தன்மை அனுமதிக்கப்படுகிறது. வங்கிகள், பிரதான குடியிருப்புகள் மற்றும் முதல் முறை வீடு வாங்குபவர்களுக்கு முன்னுரிமையாக ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட விலக்கு வரம்பைக் கொண்டுள்ளன.
உங்கள் கடன் வாங்கும் திறனைக் கணக்கிடும்போது, நிலையான வருமானம், தற்போதுள்ள கடமைகள் மற்றும் ஒரு முதலீட்டாளரைப் பொறுத்தவரை, எதிர்பார்க்கப்படும் வாடக வருமானத்தின் ஒரு பகுதி ஆகியவை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன. இந்த விஷயத்தைப் பற்றி எங்கள் கட்டுரையில் விளக்கியுள்ளோம். உங்கள் கடன் வாங்கும் திறனில் வாடகை வருமானம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது.
அடமானங்களுக்கான குறிப்பிட்ட பாதுகாப்புகள்
- கடன் சலுகை எழுத்துப்பூர்வமாக அனுப்பப்படுகிறது மற்றும் குறைந்தபட்சம் செல்லுபடியாகும். 30 நாட்கள்.
- கடன் வாங்குபவர் ஒரு 10 நாள் கூலிங்-ஆஃப் காலம்சலுகை பெறப்பட்ட பதினொன்றாவது நாளுக்கு முன்னர் அதனை ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது.
- கடன் வழங்கப்படாவிட்டால், சொத்து வாங்கும் செயல்முறை ரத்து செய்யப்படும். இடைநிறுத்த நிபந்தனை ஆரம்ப விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் எழுதப்பட்டிருந்த கடனைப் பெறுவது தொடர்பாக.
- 2022 ஆம் ஆண்டின் லெமோயின் சட்டத்தின்படி, கடன் வாங்குபவர் காப்பீடு வழங்கப்படலாம். எந்த நேரத்திலும் ரத்து செய்யலாம் மேலும் அதற்கு இணையான கொள்கை மூலம் மாற்றப்பட்டது. ஒரு நபருக்கான காப்பீட்டுத் தொகை €200,000-ஐ தாண்டாத மற்றும் கடன் வாங்குபவருக்கு 60 வயது நிறைவடைவதற்குள் முடிவடையும் கடன்களுக்கு சுகாதார வினாத்தாள் ரத்து செய்யப்படுகிறது.
கடன் வட்டி விகிதங்கள்: ஆண்டு சதவீத விகிதம் (APR), மொத்தச் செலவு மற்றும் கந்துவட்டி உச்சவரம்பு
APR: ஒப்பிடுவதற்கான புள்ளிவிவரம்
தி ஆண்டு சதவீத கட்டண விகிதம் APR (பிரான்சில் TAEG என அழைக்கப்படுகிறது) என்பது பெயரளவு வட்டி விகிதம் மற்றும் செயலாக்கக் கட்டணங்கள், தேவைப்படும் இடங்களில் காப்பீடு, மற்றும் உத்தரவாதச் செலவுகள் போன்ற அனைத்து கட்டாயக் கட்டணங்களையும் ஒருங்கிணைக்கிறது. இரண்டு சலுகைகளை நேர்மையாக ஒப்பிட்டுப் பார்க்க உதவும் ஒரே காட்டி இதுதான். இது விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட எந்தவொரு புள்ளிவிவரங்களிலும் மற்றும் கடன் சலுகையிலும் இடம்பெற வேண்டும். ஒரே பெயரளவு வட்டி விகிதத்தில் உள்ள இரண்டு கடன்கள், அவற்றின் துணைக்கட்டணங்களைப் பொறுத்து மிகவும் மாறுபட்ட APR-களைக் காட்டக்கூடும்.
கடனின் மொத்த செலவு
மொத்தச் செலவு என்பது, நீங்கள் கடன் வாங்கிய அசலுக்கு மேலாகச் செலுத்த வேண்டிய அனைத்தின் கூட்டுத்தொகையாகும். அது வட்டி விகிதத்தையும், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, காலகடனைத் தவணை முறையில் செலுத்துவது மாதாந்திரத் தொகையைக் குறைக்கும், ஆனால் மொத்த வட்டியைப் பெருமளவில் அதிகரிக்கும். மாதாந்திரத் தொகையை மட்டும் ஒப்பிடாமல், செலுத்த வேண்டிய மொத்தத் தொகையை எப்போதும் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.
இந்தக் காலவரையறையின் விளைவை ஒரு எளிய உதாரணம் விளக்குகிறது. அதே கடனுக்கு, அதே வட்டி விகிதத்தில், திருப்பிச் செலுத்தும் காலத்தை மூன்று ஆண்டுகளில் இருந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மாற்றும்போது, மாதாந்திரத் தவணை சுமார் மூன்றில் ஒரு பங்கு குறைகிறது. ஆனால், மொத்தமாகச் செலுத்தப்படும் வட்டி பாதியளவுக்கு மேல் அதிகரிக்கிறது. எனவே, குறைந்த மாதாந்திரத் தவணைக்கு ஒரு விலை உண்டு.
வட்டி உச்சவரம்பு: ஒரு சட்டப்பூர்வ உச்சவரம்பு
நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஆண்டு வட்டி விகிதத்திற்கு மேல் கடன் வழங்கப்படாது. வட்டி வரம்பு (வட்டி விகிதம்). இந்த உச்சவரம்பு, ஒவ்வொரு காலாண்டிலும் பேங்க் டி பிரான்ஸால், கடன் வகை மற்றும் தொகை வரம்பின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டு வெளியிடப்படுகிறது. இது கடன் வாங்குபவர்களைத் தவறான வட்டி விகிதங்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. நடைமுறையில் உள்ள வரம்புகளைச் சரிபார்க்க, காலாவதியான புள்ளிவிவரத்தைப் பார்க்காமல், பேங்க் டி பிரான்ஸின் காலாண்டு வெளியீட்டைப் பார்க்கவும்.
கடன் வாங்குபவராக உங்கள் பாதுகாப்புகள்
பிரெஞ்சு நுகர்வோர் சட்டம், எந்தவொரு நுகர்வோர் கடன் ஒப்பந்தத்திற்கும் பல பாதுகாப்புகளை வழங்குகிறது:
- ஒப்பந்தத்திற்கு முந்தைய தகவல்எந்தவொரு கையொப்பத்திற்கும் முன்னர், கடன் வழங்குபவர், கடன், அதன் அம்சங்கள் மற்றும் அதன் செலவு ஆகியவற்றை விவரிக்கும் ஒரு தரப்படுத்தப்பட்ட தகவல் தாளை வழங்க வேண்டும்.
- 15 நாட்களுக்கு வழங்கப்படும் சலுகைமுன்மொழியப்பட்ட விதிமுறைகள் இந்தக் காலகட்டம் முழுவதும் செல்லுபடியாகும், இது நீங்கள் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க அவகாசம் அளிக்கிறது.
- உங்கள் கடன் தகுதியைச் சரிபார்த்தல்கடன் வழங்குபவர் உங்கள் திருப்பிச் செலுத்தும் திறனை மதிப்பிட்டு, பேங்க் டி பிரான்ஸின் திருப்பிச் செலுத்தும் சம்பவக் கோப்பை (FICP) கலந்தாலோசிக்க வேண்டும்.
- 14 நாட்களுக்குள் திரும்பப் பெறும் உரிமை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு, ஒப்பந்தத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தைப் பயன்படுத்தி. முதல் ஏழு நாட்களுக்கு நிதி விடுவிக்கப்படாது.
- முன்கூட்டியே திருப்பிச் செலுத்துதல்காலக்கெடு முடிவதற்குள் நீங்கள் கடனை முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ திருப்பிச் செலுத்தலாம். கடனின் தொகை மற்றும் வகையைப் பொறுத்து, வரையறுக்கப்பட்ட இழப்பீடு வழங்கப்படலாம்.
பிரான்சில் அமெரிக்க பாணியிலான கடன் மதிப்பெண் இல்லை
A great deal of content translated from English refers to a « credit score » or a « credit report » that you can check and improve. No such system exists in France. Each bank applies its own analysis: income, job stability, existing commitments, savings, how the account is managed. The only shared file is the FICPஇது, நிரூபிக்கப்பட்ட திருப்பிச் செலுத்தும் சம்பவங்களையும், அதிகப்படியான கடன் தொடர்பான நடவடிக்கைகளையும் பட்டியலிடுகிறது. ஒரு FICP பட்டியலில் இருக்கும் வரை, புதிய கடன் பெறுவது மிகவும் கடினமாகிவிடும்.
நவம்பர் 20, 2026 முதல் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும்
செப்டம்பர் 3, 2025 தேதியிட்ட ஒரு பிரெஞ்சு அரசாங்க ஆணை, நுகர்வோர் கடன் மீதான புதிய ஐரோப்பிய வழிகாட்டுதலைச் செயல்படுத்துகிறது. இந்தப் புதிய விதிகள், நவம்பர் 20, 2026 முதல் கையொப்பமிடப்படும் ஒப்பந்தங்களுக்குப் பொருந்தும். பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி அமைச்சகத்தின்படி, முக்கிய மாற்றங்கள் பின்வருமாறு:
- ஒரு பரந்த நோக்கம்சிறு கடன்கள், தவணைப் பணம் செலுத்துதல் (இப்போது வாங்கி, பின்னர் செலுத்துதல்), மூன்று மாதங்களுக்கும் குறைவான காலத்திற்கான கடன்கள் மற்றும் €100,000 வரையிலான கடன்கள் ஆகிய அனைத்தும் நுகர்வோர் கடனின் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளின் கீழ் வருகின்றன.
- வலுவான வெளிப்படுத்தல் கடமைகள் சலுகைகளை மேலும் வெளிப்படையானதாக மாற்றுவதற்கு.
- கட்டாய தனிப்பயனாக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்எந்தவொரு வழக்கும் தொடரப்படுவதற்கு முன்பு, கடன் வழங்குநர்கள் சிரமத்தில் உள்ள கடனாளிகளுக்குத் தீர்வுகளை முன்மொழிய வேண்டும்.
சில சுழல் கடன்கள் அல்லது மேலிருப்பு வரவுகள் போன்ற காலவரையற்ற ஒப்பந்தங்களைத் தவிர, தற்போதுள்ள கடன் ஒப்பந்தங்கள் பாதிக்கப்படாது; ஏனெனில், புதிய விதிகளின் ஒரு பகுதி அவற்றுக்குத் தானாகவே பொருந்தும். பெரும்பாலும் ஒரு எளிய கட்டணச் சேவையாக முன்வைக்கப்படும் பிரித்துக் கட்டும் திட்டங்கள், எனவே, சிறப்பாக ஒழுங்குபடுத்தப்படும்.
பிரான்சில் தனிநபர் கடன் பெறுவது எப்படி: 6-படி முறை
- உண்மையான தேவையை வரையறுக்கவும்: ஒரு துல்லியமான தொகை, ஒரு நியாயமான காலக்கெடு, மற்றும் சேமிப்பிலிருந்து நிதி பெறுவது சாத்தியமா என்பதையும் சரிபார்க்கவும்.
- உங்கள் திருப்பிச் செலுத்தும் திறனைக் கணக்கிடுங்கள்தற்போதுள்ள அனைத்து வரவுகளையும் கருத்தில் கொண்டு, எதிர்பாராத நிகழ்வுகள் ஏற்பட்டாலும் மாதாந்திரத் தவணை கட்டுப்படியாகக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.
- சரியான கடன் வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்ஒரு முறை வாங்கும் பொருளுக்காக வழங்கப்படும் சுழல் கடனுக்குப் பதிலாக, தனிநபர் கடன் அல்லது ஒதுக்கீட்டுக் கடன்.
- ஆண்டு வட்டி விகிதங்களையும் மொத்த செலவையும் ஒப்பிடுக உங்கள் வங்கி மற்றும் சிறப்பு கடன் வழங்குநர்களிடமிருந்து கிடைக்கும் பல சலுகைகளில் இருந்து.
- கடன் வாங்குபவர் காப்பீட்டை ஆராயுங்கள்நுகர்வோர் கடனுக்கு இது எப்போதும் கட்டாயமில்லை, மேலும் வீட்டுக் கடனுக்கு நீங்கள் வேறு காப்பீட்டு நிறுவனத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
- சலுகையை முழுமையாகப் படிக்கவும் மேலும், ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு கிடைத்தால், திரும்பப் பெறும் காலத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
So-called « free » credit, offered by some sellers, lets you pay in installments without interest. Simply check that the total of the installments matches the advertised price and that no ancillary fees are added.
கடன், சேமிப்பு மற்றும் முதலீடு: சரியான சமநிலையை ஏற்படுத்துதல்
கடன் என்பது தானாகவே நல்லதுமில்லை, கெட்டதுமில்லை: அது எதற்கு நிதியளிக்கிறது என்பதைப் பொறுத்தே அனைத்தும் அமைகிறது. உங்கள் சொந்த வீட்டையோ அல்லது வாடகைச் சொத்தையோ வாங்குவதற்காகக் கடன் வாங்குவது, செல்வம் சேர்க்க உங்களுக்கு உதவும். மறுபுறம், அன்றாடச் செலவுகளுக்கு நிதியளிப்பதற்காகக் கடன் வாங்குவது, எந்த வருமானமும் தராத நுகர்வுக்காக உங்களை வட்டி செலுத்த வைக்கிறது.
ஒரு நுகர்வோர் பொருளை வாங்குவதற்காகக் கடன் வாங்குவதற்கு முன், பிரத்யேக சேமிப்பு சில மாதங்கள் காத்திருக்க உதவுமா என்று கேட்டுத் தெரிந்துகொள்வது நல்லது. அதிக செலவுள்ள சுழல் கடனுக்குப் பணம் செலுத்தும் அதே வேளையில், குறைந்த வருமானம் தரும் சேமிப்பை வைத்திருப்பது பொதுவாகப் பகுத்தறிவுக்கு உகந்ததல்ல. ஒரு ஒட்டுமொத்த உத்திக்கு, எங்களுடைய வழிமுறை... படிப்படியாக செல்வம் சேர்ப்பது வரவு செலவுத் திட்டமிடல், அவசரகால நிதி, அதிக வட்டி கொண்ட கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துதல் மற்றும் முதலீடு செய்தல் ஆகியவற்றை எவ்வாறு ஒருங்கிணைப்பது என்பதை விளக்குகிறது.
சில சேமிப்பாளர்கள் தங்கள் ஆயுள் காப்பீட்டுக் கொள்கை ஒரு மாற்றாக: பாலிசியின் மீதான முன்பணம், முதலீட்டை முடிக்காமலேயே பணத்தை வழங்குகிறது, அல்லது அந்தக் பாலிசியை ஒரு கடனுக்கான பிணையமாகப் பயன்படுத்தலாம். இந்தத் தீர்வுகளுக்குக் கட்டணமும் குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளும் உண்டு, அவற்றை ஒரு வழக்கமான கடனுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க வேண்டும்.
கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த சிரமப்பட்டால் என்ன செய்வது
முன்கூட்டியே செயல்படுவது அவசியம். சிரமத்தின் முதல் அறிகுறி தென்பட்டவுடனேயே, உங்கள் கடன் வழங்குநரைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்: அவர் ஒரு உதவியை வழங்க முடியும். பணம் செலுத்துதல் ஒத்திவைப்புநீண்ட கால அவகாசம், தற்காலிக இடைநீக்கம் அல்லது மறுபேச்சுவார்த்தை. பணம் செலுத்தத் தவறும் பட்சத்தில், நடவடிக்கைகளைத் தொடங்குவதற்கு முன் நீங்கள் எதிர்கொள்ளும் அபாயங்கள் குறித்து அது உங்களுக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும்.
- கடன் வாங்குபவர் காப்பீடு உங்கள் காப்பீட்டுத் திட்டம், ஊனம் அல்லது வாங்கப்பட்ட உத்தரவாதங்களைப் பொறுத்து வேலை இழப்பு போன்ற உங்கள் சிரமங்களுக்கான காரணத்தை ஈடுசெய்தால், தவணைகளை முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ ஈடுசெய்ய முடியும்.
- சலுகைக் காலம்உள்ளூர் நீதிமன்ற நீதிபதி, எந்தவித அபராதமும் இன்றி, உங்கள் திருப்பிச் செலுத்துதல்களை இரண்டு ஆண்டுகள் வரை நிறுத்தி வைக்கலாம் அல்லது ஒத்திவைக்கலாம்.
- கடன் ஒருங்கிணைப்பு பல கடன்களை ஒன்றாக இணைத்து, குறைந்த மாதாந்திரத் தவணையுடன், ஆனால் பெரும்பாலும் நீண்ட காலத்தையும் அதிக மொத்தச் செலவையும் கொண்டதாக இது அமைகிறது. ஒரு துல்லியமான கணக்கீட்டிற்குப் பிறகே இது அர்த்தமுள்ளதாகத் தோன்றும்.
- அதிகப்படியான கடன் நடைமுறைஉங்கள் கடன்கள், திருப்பிச் செலுத்தும் திறனைத் தொடர்ந்து மீறினால், நீங்கள் பேங்க் டி பிரான்ஸின் (Banque de France) அதிகப்படியான கடன் சுமை ஆணையத்திடம் கட்டணமின்றி விண்ணப்பிக்கலாம்.
Beware of « no-questions-asked » credit offers or intermediaries that demand fees before the funds are released: these are classic signs of a scam. Check that a lender is authorized in the REGAFI register, or in the ORIAS register for intermediaries.
தனிநபர்களுக்கிடையேயான கடன்கள்
அது அன்பளிப்பு அல்ல, கடன் தான் என்பதை உங்களால் நிரூபிக்க முடிந்தால், உறவினரிடமிருந்து கடன் வாங்குவது சட்டப்பூர்வமானது. ஒரு எழுத்துப்பூர்வமான கடன் ஒப்புதல் (கடன் அங்கீகாரம்) வலுவாகப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. €5,000-க்கு மேல் உள்ள கடனை வரி அதிகாரிகளிடம் அறிவிக்க வேண்டும். செலுத்தப்படும் வட்டியானது, கடன் வழங்குபவருக்கு வரிக்குட்பட்ட வருமானமாகக் கணக்கிடப்படும். இவ்வகை கடன் வங்கிக் கட்டணங்களைத் தவிர்க்கிறது, ஆனால் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துவதில் தாமதம் ஏற்பட்டால் அது குடும்ப உறவுகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
கடன் வாங்குவதில் தவிர்க்க வேண்டிய தவறுகள்
- மாதாந்திர கட்டணத்தை மட்டும் பார்க்கும்போதுகால அளவையும் மொத்த செலவையும் மறந்து.
- பல நுகர்வோர் கடன்களை அடுக்கி வைத்தல்குறிப்பாக, உங்கள் கடனைக் கண்காணிக்க முடியாத அளவுக்குத் தொடர்ந்து சுழலும் கடன்களில் சிக்கித் தவிக்க நேரிடும்.
- முதல் சலுகையை ஏற்றுக்கொள்வது ஆண்டு சதவீத விகிதங்களை ஒப்பிடாமல்.
- அன்றாடச் செலவுகளுக்குப் பிரித்துப் பணம் செலுத்துதல்இது கடனில் வாழ்வதற்குச் சமம்.
- பங்குச் சந்தை அல்லது கிரிப்டோ சொத்துக்களில் முதலீடு செய்வதற்காகக் கடன் வாங்குதல்சந்தை வீழ்ச்சியின்போது கடன் அப்படியே இருக்கும், ஆனால் முதலீட்டின் மதிப்பு குறைந்துவிடும்.
- மிக நீண்ட நேரம் காத்திருக்கிறது உங்கள் கடன் வழங்குநரிடம் சிக்கல்களைப் புகாரளிப்பதற்கு முன்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்: தனிநபர் கடன்கள் மற்றும் கடன் தகுதி குறித்த உங்கள் கேள்விகள்
கிரெடிட் மற்றும் கடனுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன?
அன்றாடப் பேச்சு வழக்கில், இவ்விரு சொற்களும் சமமானவை. சட்டப்படி, கடன் என்பது ஒரு பரந்த கருத்தாகும்; அது கடன், அங்கீகரிக்கப்பட்ட மேலிருப்பு, சுழல் இருப்பு மற்றும் வாங்கும் விருப்பத்துடன் கூடிய தவணை முறை கொள்முதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.
நுகர்வோர் கடன் ஒப்பந்தத்திலிருந்து விலகுவதற்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு காலம் அவகாசம் உள்ளது?
சலுகையை ஏற்றுக்கொண்ட நாளிலிருந்து 14 நாட்களுக்குள், ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விலகல் படிவத்தைத் திருப்பி அனுப்ப வேண்டும். உடனடி விநியோகம் கோரப்பட்ட ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட கடனுக்கு, இந்தக் காலக்கெடுவைக் குறைக்கலாம், ஆனால் ஒருபோதும் மூன்று நாட்களுக்குக் குறைவாகக் குறைக்க முடியாது.
ஆண்டு சதவீத விகிதமும் (APR) கடன் வட்டி விகிதங்களும் (Loan Interest Rates) ஒன்றுதானா?
இல்லை. பெயரளவு வட்டி விகிதம் என்பது வட்டியை மட்டுமே உள்ளடக்கியது. ஆண்டு வட்டி விகிதம் (APR) என்பது செயலாக்கக் கட்டணம் அல்லது தேவையான காப்பீடு போன்ற அனைத்து கட்டாயக் கட்டணங்களையும் சேர்க்கிறது. இரண்டு சலுகைகளுக்கு இடையே நீங்கள் ஒப்பிட வேண்டியது இந்த ஆண்டு வட்டி விகிதத்தைத்தான்.
ஒரு சொத்து வாங்குவதற்கு எவ்வளவு கடன் பெற முடியும்?
இது உங்கள் வருமானம், கடமைகள் மற்றும் கடனின் கால அளவைப் பொறுத்தது. வங்கிகள் HCSF விதியைப் பின்பற்றுகின்றன: வரையறுக்கப்பட்ட விதிவிலக்குகளைத் தவிர, காப்பீடு உட்பட, வருமானத்தில் அதிகபட்சமாக 35% கடன்-வருமான விகிதமும், அதிகபட்சம் 25 வருட கால அளவும் இருக்க வேண்டும்.
தனிநபர் கடனை முன்கூட்டியே திருப்பிச் செலுத்த முடியுமா?
ஆம், எந்த நேரத்திலும், முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ. கடனின் வகையைப் பொறுத்து, சட்டத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்கு உட்பட்டு, முன்கூட்டியே திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான இழப்பீடு வழங்கப்படலாம்.
உங்களால் இனி திருப்பிச் செலுத்த முடியாவிட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
சரிசெய்தல் குறித்துப் பேச்சுவார்த்தை நடத்த, உங்கள் கடன் வழங்குநரை உடனடியாகத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நீங்கள் நீதிபதியிடம் கால அவகாசம் கோரலாம் அல்லது, அதிகப்படியான கடன் சுமை இருக்கும்பட்சத்தில், பேங்க் டி பிரான்ஸில் (Banque de France) ஒரு இலவச விண்ணப்பத்தைத் தாக்கல் செய்யலாம்.
Sources: Ministry of Economics and Finance, « Tout savoir sur le crédit à la consommation » (information sheet updated for the rules applicable from November 20, 2026); French Consumer Code; Haut Conseil de stabilité financière; Banque de France. This article is for educational purposes only and does not constitute personalized advice. A credit commits you and must be repaid: check your repayment capacity before you commit.
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