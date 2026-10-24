அரிய நாணயங்கள்: மதிப்புகள் மற்றும் அவற்றை அடையாளம் காணும் வழிகள் (2026)

அரிய நாணயங்கள்: சேகரிப்பாளர்களிடையே நன்கு அறியப்பட்ட, புழக்கத்தில் உள்ள சில நாணயங்கள், அவற்றில் காணப்படும் குறிப்பிடத்தக்க பிழைகளாலோ அல்லது மிகச் சில மாதிரிகளே இருப்பதாலோ அரிதானவையாகக் கருதப்படுகின்றன. ஒரு நாணயம் எவ்வளவு அரிதானதோ, அவ்வளவு அதிகமாக அதன் மதிப்பு உயர்கிறது: நாணயவியல் வல்லுநர்களால் ஒரு அரிதான நாணயம் எவ்வளவு அதிகமாகத் தேடப்படுகிறதோ, அவ்வளவு வேகமாக அதன் விலை உயர்கிறது. தேட வேண்டிய மதிப்புமிக்க நாணயங்களைக் கண்டறியுங்கள் — சந்தையில் அதிக விலையைப் பெறும் அரிதான நாணயங்கள்.
ஒரு நாணயம் மதிப்புள்ளதா என்பதை எப்படி அறிவது?
- நாணயவியல்இது நாணயங்களின் அறிவியல் ஆகும், இதில் ஒவ்வொரு நாணயமும் விரிவாக ஆராயப்படுகிறது. இந்த ஆய்வு ஒரு நாணயத்தின் மதிப்பு, காலப்போக்கில் அதன் மதிப்பு எவ்வாறு மாறுகிறது மற்றும் நாணயத்தின் பல அம்சங்களையும் உள்ளடக்கியது. இத்துறையில் பயிற்சி பெற்றால், ஒரு அரிய நாணயத்தின் மதிப்பை உங்களால் எளிதாகக் கண்டறிய முடியும். இல்லையெனில், நீங்கள் ஒரு தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நிபுணரை அணுகலாம்.
- அரிய நாணயத்தை அடையாளம் காண்பதற்கான குறிப்புகள்அரிய நாணயங்கள் குறைந்த எண்ணிக்கையில் அச்சிடப்படுகின்றன. அவற்றைப் பற்றி மேலும் அறிந்துகொள்ள, இணையத்தில் கிடைக்கும் அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம். மேலும், அரிய நாணயங்கள் புழக்கத்திற்கு வருவது அரிது என்பதையும், அவை பெரும்பாலும் நல்ல நிலையில் இருக்கும் என்பதையும் நினைவில் கொள்ளுங்கள். அவை பெரும்பாலும் வத்திக்கான் நகரம், சான் மரினோ, லக்சம்பர்க் மற்றும் மொனாக்கோ போன்ற சிறிய நாடுகளில் இருந்து உருவாகின்றன.
- அரிய நாணயங்களை அடையாளம் காண மற்ற வழிகள்நாணயத்தின் எடை, அதன் மதிப்பு, அதன் பரிமாணங்கள், அதன் தனித்துவமான அடையாளங்கள் மற்றும் அது தயாரிக்கப்பட்ட உலோகம். இறுதியாக, சில அரிய நாணயங்கள் நினைவு வெளியீடுகளாக இருப்பதால் அதிக மதிப்பைக் கொண்டுள்ளன.
அரிய நாணயங்களை எங்கே வாங்குவது மற்றும் விற்பது, எவ்வளவு விலைக்கு?
- அரிய நாணயங்களை வாங்குதல் அல்லது விற்பனை செய்தல்அரிய நாணயங்களை வாங்க, விலையுயர்ந்த உலோகங்கள் மற்றும் நாணயவியல் விற்பனை மற்றும் கொள்முதலில் நிபுணத்துவம் பெற்ற பிரெஞ்சு நிறுவனமான கோடோ & ஃபில்ஸ் போன்ற ஒரு தொழில்முறை நாணயவியல் நிபுணரை நீங்கள் அணுகலாம். நினைவில் கொள்ளுங்கள், தங்கம் & வெள்ளி மதிப்பீடுகளை மேற்கொள்ளும் தொழில் வல்லுநர்கள் அரிய நாணயங்களைத் திரும்ப வாங்கிக்கொண்டு, 30% வரை தரகுக் கட்டணம் வசூலிக்கின்றனர்.
- அரிதான பிராங்க் நாணயங்களின் மதிப்பு1912-க்கு முன்பு அச்சிடப்பட்ட ஒரு பிராங்க் நாணயத்தின் அதிகபட்ச மதிப்பு €15 ஆகும். 1913 மற்றும் 1920-க்கு இடையில் அச்சிடப்பட்ட அரிதான நாணயங்களுக்கு, ஒரு நாணயத்தின் மதிப்பு €2 ஆகும். சில அரிதான நாணயங்கள் அவற்றின் சராசரி நிலை காரணமாக எடைக்குக் கூட விற்கப்படுகின்றன.
- மிகவும் விலையுயர்ந்த நாணயம்இது அரிதான பத்து லூயிஸ் டி'ஓர் 2014-ல் விற்கப்பட்டது. இன்றுவரை, அந்த அரிய நாணயம் €298,750 மதிப்புடன் அனைத்திலும் மிகவும் விலை உயர்ந்ததாக உள்ளது. இந்த விற்பனை ஏலத்தில் நடைபெற்றது.
அரிதான யூரோ நாணயங்கள் மற்றும் அவற்றின் தற்போதைய மதிப்பு என்ன?
- 2 யூரோ கிரேஸ் கெல்லிபுழக்கத்தில் உள்ள இந்த €2 நாணயம் மிகவும் விலை உயர்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. தங்க நாணயங்கள் புழக்கத்தில். உண்மையில், 2007 ஆம் ஆண்டு இளவரசி கிரேஸ் கெல்லியின் மரணத்தின் 25வது ஆண்டு நிறைவைக் குறித்தது. அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக, மொனாக்கோவின் இளவரசர் ஆட்சிப் பகுதி, அவரது உருவப்படம் பொறிக்கப்பட்ட சரியாக 20,000 €2 நாணயங்களை அச்சிட்டது. இன்று, இந்த அரிய நாணயத்தின் மதிப்பு சந்தையில் குறைந்தபட்சம் €600 முதல் €1,200 வரை உள்ளது.
- சான் மரினோவின் அரிய 2 யூரோ நாணயம்சான் மரினோ குடியரசில் அரிய நாணயங்கள் மிகவும் அரிதாக இருப்பதால், அந்நாடு பல நாணயவியல் வல்லுநர்களை ஈர்க்கிறது. அதன் அரிய நாணயம் 2004-ல் வெளியிடப்பட்ட 2 யூரோ நாணயமாகும். இது இத்தாலிய நாணயவியலாளரும் வரலாற்றாசிரியருமான பார்த்தலோமியோ போர்கேசிக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஓர் அரிய நாணயமாகும். மேலும், சான் மரினோவால் வெளியிடப்பட்ட முதல் அரிய நாணயமும் இதுவே ஆகும். அதன் நிலையைப் பொறுத்து, இதன் மதிப்பு €200 முதல் €300 வரை இருக்கும்.
- 1 யூரோ மொனாக்கோபெரும்பாலும், மொனாக்கோவின் 1 யூரோ நாணயங்கள் மிக அதிக மதிப்பைக் கொண்டுள்ளன. இருப்பினும், அவற்றுள் இரண்டு நாணயங்கள் குறிப்பாக அதிகம் தேடப்படுகின்றன: 2006-ல் வெளியிடப்பட்ட நாணயம் மற்றும் 2011-ல் வெளியிடப்பட்ட நாணயம். இன்று, இந்த நாணயங்களின் மதிப்பு €100-க்கும் அதிகமாக உள்ளது. இன்னும் துல்லியமாகச் சொல்வதானால், 2006-ஆம் ஆண்டு நாணயத்தின் மதிப்பு €115 ஆகவும், 2011-ஆம் ஆண்டு நாணயத்தின் மதிப்பு €120 ஆகவும் உள்ளது.
அரிதான சென்ட் நாணயங்கள் மற்றும் அவற்றின் தற்போதைய மதிப்பு என்ன?
- 2 சென்ட் வத்திக்கான்2 சென்டிம் நாணயங்கள் உங்கள் சில்லறைப் பணத்தில் ஒரு தொந்தரவாக இருக்கலாம், இருப்பினும் அவற்றை உன்னிப்பாகக் கவனிப்பது அவசியம். உண்மையில், 2 சென்டிம் நாணயம் என்பது, எந்த நேரத்திலும் அதன் மதிப்பு உயரக்கூடிய இரண்டாவது அரிய நாணயமாகும். இறுதியாக, இந்த இரண்டு சென்டிம் நாணயம் 2002-ஆம் ஆண்டு வாடிகனில் அச்சிடப்பட்டது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ளவும். இதன் மதிப்பு €100 ஆகும்.
- 1 சென்டிம் மொனாக்கோசில ஆண்டுகளில், ஒரு சென்ட் நாணயம் புழக்கத்திலிருந்து மறைந்துவிடக்கூடும். இது வரும் ஆண்டுகளில் அதன் மதிப்பை நிச்சயம் பாதிக்கக்கூடும். தற்போதைக்கு, 1 சென்டிம் நாணயம் 2001 மற்றும் 2002-க்கு இடையில் மொனாக்கோவில் அச்சிடப்பட்டது என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள். அதன் தற்போதைய மதிப்பு €100 ஆகும்.
- இருபுறமும் அச்சிடப்பட்ட அரிய 20 சென்டிம்இரண்டு வெவ்வேறு முகங்களைக் கொண்டிருப்பதால், இந்த 20 சென்டிம் நாணயம் மிகவும் அரிதானது. மேலும், பல வெளியீட்டு நிறுவனங்கள் இதைத் தணிக்கை செய்வதால், இது புழக்கத்தில் இருப்பதை நீங்கள் ஒருபோதும் காண முடியாது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். இந்த அரிதான 20 சென்டிம் நாணயத்தின் மதிப்பு €695 ஆகும்.
- கலப்பின 2 சென்ட்இது அதன் குறைபாட்டின் காரணமாகவே மதிப்பு பெற்ற ஒரு அரிய நாணயம். உண்மையில், 2011-ல் அச்சிடப்பட்ட இந்த கலப்பின 2 சென்டிம் நாணயத்தின் பின்பக்கத்தில், 10 சென்டிம் நாணயத்தின் பின்புற வடிவமைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது. மற்ற அரிய நாணயங்களை விட இதன் விலை ஏன் அதிகமாக உள்ளது என்பதை இது விளக்குகிறது: இதன் மதிப்பு €1,200 ஆகும்.
அரிய நாணயங்கள்: ஏன் இத்தனை அரிய யூரோ நாணயங்கள்?
- புழக்கத்தில் பற்றாக்குறைசமீபத்தில் சில நாணயங்கள் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தாலும், புழக்கத்தில் உள்ள சில நாணயங்கள் அரிதானவை மற்றும் கண்டுபிடிப்பதற்கு கடினமானவை. அந்தப் பற்றாக்குறையே, அது யூரோவாக இருந்தாலும், ஃபிராங்காக இருந்தாலும் அல்லது வேறு எந்த நாணயமாக இருந்தாலும், ஒரு அரிதான நாணயத்தின் விலையை நேரடியாக நிர்ணயிக்கிறது. உதாரணமாக, அரிதானவை உள்ளன. 50 centimes 2007-ல் அச்சிடப்பட்ட யூரோ நாணயங்கள். மேலும், அரிதான 2 யூரோ நாணயங்களும், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, 2004-ல் அச்சிடப்பட்ட பின்லாந்தின் €2 நினைவு நாணயமும் உள்ளன.
- அரிய நாணயத்தின் அச்சிடல்சில புழக்கத்தில் உள்ள நாணயங்கள் அரிதானவை, ஏனெனில் அவை குறைந்த எண்ணிக்கையில் அச்சிடப்பட்டன, எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, நாணயச் சுழற்சி என்ற நோக்கத்திற்காகவே உருவாக்கப்பட்டன. கலெக்டர்கள்இந்த அரிய நாணயங்களில் சில, நாணயவியல் வல்லுநர்களின் கூர்மையான பார்வையிலிருந்து தப்பிவிட்டன என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். இந்த அரிய நாணயங்களில் ஒன்று உங்களிடம் இருந்தால், அது பெரும் மதிப்பு வாய்ந்தது என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
- அரிய யூரோ நாணயங்கள்மிகவும் அரிதான யூரோ நாணயங்கள் என்பவை அதிக முகமதிப்பு இல்லாத நாணயங்களாகும். அவற்றுள் 1 சென்டிம், 2 சென்டிம், 5 சென்டிம் மற்றும் 10 சென்டிம் நாணயங்கள் அடங்கும். 10 பிராங்க்ஸ் நாணயம் — அத்துடன் 20 சென்டிம் மற்றும் அரிதான 50 சென்டிம் நாணயம்அவற்றின் குறைவான முகமதிப்பு இருந்தபோதிலும், இந்த நாணயங்களின் அரிதான தன்மையே நாணயவியல் வல்லுநர்களின் பார்வையில் அவற்றுக்கு உண்மையான பண மதிப்பை அளிக்கிறது. ஒரு நாணயத்தின் மதிப்பை விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு உயர்த்தக்கூடிய குறிப்பிடத்தக்க பிழைகளையும் குறைபாடுகளையும் அவர்கள் கூர்ந்து கவனிக்கின்றனர்.
எந்த 2 யூரோ நாணயத்தின் மதிப்பு €600?
- ஜெர்மனியின் 2 யூரோ நாணயம்இந்த அரிய பழைய நாணயம் இது 2008-ல் 30,000 பிரதிகளுக்கு மேல் அச்சிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது. ஜெர்மனியின் 2 யூரோ நாணயத்தின் மதிப்பு €3,000 என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது; ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் எல்லைகள் இல்லாததே இந்த மதிப்பிற்குக் காரணம் என விளக்கப்படுகிறது.
- ஸ்பானிய 2 யூரோ நாணயம்இந்த நாணயம் யூரோவின் 10வது ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாடும் விதமாக 2012-ல் வெளியிடப்பட்டது. இதன் 8 மில்லியன் பிரதிகள் புழக்கத்தில் உள்ளன. இருப்பினும், குறைந்தபட்சம் 70,000 பிரதிகளில் நட்சத்திரங்களின் அளவில் குறைபாடு காணப்படுகிறது. இந்த அரிய 2 யூரோ நாணயங்களின் மதிப்பு €2,000 ஆகும்.
உங்கள் 2 யூரோ நாணயம் பெரும் மதிப்புடையதா என்பதை எப்படி அறிவது
- ஒரு தொழில்முறை நாணயவியல் நிபுணரைச் சந்திக்கவும்இதுவே மிகவும் தர்க்கரீதியான தேர்வாகும், ஏனெனில் இது ஒரு அரிய நாணயத்தின் சரியான மதிப்பை உங்களுக்குத் தருகிறது. தங்கம் & வெள்ளி நிபுணரே, உங்கள் அரிய நாணயங்களை முழுமையான பாதுகாப்போடு வாங்குங்கள் மற்றும் விற்கவும். 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவத்துடன், ஆன்லைனில் நீங்கள் காணக்கூடிய மிகச்சிறந்த நிபுணர்களில் ஒருவராக கோடோ & ஃபில்ஸ் திகழ்கிறது.
- தேடல் நிபுணர் மன்றங்கள்முதலில், நாணயவியல் சமூகம் மிகவும் ரகசியமானது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். அப்படியிருந்தும், இந்தத் தலைப்பைப் பற்றி விவாதிக்கும் மன்றங்களைக் கண்டறிவதை அது தடுக்காது. பெரும்பாலும், அரிய நாணயங்களின் மதிப்பைத் தீர்மானிக்க உதவும் பிரத்யேகப் பிரிவுகளை நீங்கள் காண்பீர்கள்.
- தேடுபொறிகளைப் பயன்படுத்தவும்இன்று, நீங்கள் தேடும் தகவலை இணையத்தில் காணலாம். இதன் விளைவாக, கூகிள் போன்ற ஒரு தேடுபொறியைப் பயன்படுத்தி ஒரு அரிய நாணயத்தின் மதிப்பைத் தீர்மானிப்பது முற்றிலும் சாத்தியமாகும். அவ்வாறு செய்ய, அந்த அரிய நாணயத்தின் முன்பக்கத்திலும் பின்பக்கத்திலும் உள்ள தெளிவாகப் படிக்கக்கூடிய பொறிப்புகள் உங்களுக்குத் தேவைப்படும்.
சேகரிக்கத் தகுந்த மிகவும் மதிப்புமிக்க பிரெஞ்சு நாணயங்கள்
- தி 100 பிராங்க்ஸ் நாணயம்
- தி லூயிஸ் டி'ஓர்
- அரிதான 20 சென்ட் நாணயம்
- தங்கம் 20 பிராங்க்ஸ்
- தி 10 பிராங்க்ஸ் நாணயம்
- வெள்ளி 5 பிராங்க்ஸ் நாணயங்கள்
- அரிதான 50 சென்ட் நாணயம்
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அரிய பிரெஞ்சு நாணயங்கள்: ஒரு பிராங்க் நாணயத்தின் மதிப்பு என்ன?
- அரிதான பிராங்க் நாணயங்களின் உலோக மதிப்புஇது ஒரு அரிய நாணயத்தின் உள்ளார்ந்த மதிப்பாகும். தங்க நாணயங்களின் மதிப்பையும் மற்ற நாணயங்களின் மதிப்பையும் நிர்ணயிக்க, நாணயங்களைப் பல வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவற்றுள், சாதாரண உலோகத்தில் வார்க்கப்பட்ட அரிய நாணயங்களும், வெள்ளி அல்லது தங்கம் போன்ற உலோகங்களைக் கொண்ட நாணயங்களும் அடங்கும்.
- உள்ளார்ந்த மதிப்பு கொண்ட அரிய பிரெஞ்சு தங்க பிராங்க் நாணயங்கள்இந்தப் பிரிவில் 5 பிராங்க் தங்க நாணயங்கள், 10 பிராங்க் தங்க நாணயங்கள் மற்றும் அரிதானவை அடங்கும். 20 தங்க பிராங்குகள்இந்த நாணயங்கள் நெப்போலியன் நாணயங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இவற்றுடன், 40, 50 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட ஆண்டுகளைச் சேர்ந்த அரிதான தங்க பிராங்க் நாணயங்களும் அடங்கும். 100 பிராங்க்ஸ் நாணயம்.
- உள்ளார்ந்த மதிப்புள்ள அரிய வெள்ளி நாணயங்கள்அரிய வெள்ளி நாணயங்களில் 1889-ஆம் ஆண்டின் 20 சென்டிம் நாணயங்கள், 1803 முதல் 1848 வரையிலான 25 சென்டிம் நாணயங்கள், 1920-ஆம் ஆண்டின் 50 சென்டிம் நாணயங்கள் மற்றும் 1795 முதல் 1889 வரையிலான வெள்ளி 5 பிராங்க் நாணயங்கள் ஆகியவை அடங்கும்.
- பிரெஞ்சு தங்க நாணயங்கள்பொதுவாக, பிரெஞ்சு நாணயங்கள் 90% தூய தங்கத்தைக் கொண்டிருக்கும். உதாரணமாக, 1899 மற்றும் 1914 ஆம் ஆண்டுகளின் அரிதான 20 பிராங்க் தங்க நாணயங்கள் சுமார் 6 கிராம் தங்கத்தைக் கொண்டுள்ளன. அவற்றின் எடை குறைந்தபட்சம் 6.45 கிராம் ஆகும். எனவே, இந்த அரிதான நாணயத்தின் உள்ளார்ந்த மதிப்பு 6 கிராம் தங்கம் ஆகும்.
இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக மட்டுமேயானது மற்றும் முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது. அரிய நாணயங்களின் மதிப்பு ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு உட்பட்டது மற்றும் அவற்றின் பணப்புழக்கம் வரையறுக்கப்பட்டதாகும்.