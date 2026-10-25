பங்குதாரர்களின் ஈக்விட்டி: வரையறை மற்றும் அதை எவ்வாறு புரிந்துகொள்வது

பங்குதாரர்களின் பங்கு (ஈக்விட்டி) என்பது ஒரு நிறுவனத்திற்கு உண்மையில் சொந்தமானதைக் குறிக்கிறது. பங்குபொறுப்புகள்: ஒரு நிறுவனம் வைத்திருக்கும் அனைத்து உடைமைகளுக்கும் (அதன் சொத்துக்கள்) மற்றும் அது செலுத்த வேண்டிய அனைத்து கடன்களுக்கும் (அதன் பொறுப்புகள்) இடையேயான வேறுபாடு. இது ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி வலிமையின் மையக் குறியீடாகும், மேலும் பங்கு மீதான வருவாய் (ROE) அல்லது விலை-புத்தக மதிப்பு விகிதம் போன்ற முதலீட்டாளர்களுக்கான பல முக்கிய விகிதங்களைக் கணக்கிடப் பயன்படுகிறது. இந்த வழிகாட்டி, அது எதனால் ஆனது, ஒரு இருப்புநிலைக் குறிப்பில் அதை எவ்வாறு படிப்பது, அதன் அடிப்படையில் உருவாக்கப்படும் விகிதங்கள் மற்றும் தவிர்க்க வேண்டிய இடர்ப்பாடுகளை உறுதியான எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குகிறது.
இருப்புநிலைக் குறிப்பில், ஒரு நிறுவனம் ஒருபுறம் தனது சொத்துக்களையும் (நிலையான சொத்துக்கள், சரக்குகள், பெறத்தக்கவைகள், ரொக்கம்) மறுபுறம் தனது நிதி ஆதாரங்களான பொறுப்புகள் மற்றும் பங்குதாரர்களின் மூலதனத்தையும் அளிக்கிறது. அடிப்படைச் சமன்பாடு இதுதான்:
பங்குதாரர்களின் மூலதனம் = மொத்த சொத்துக்கள் – மொத்த பொறுப்புகள்
பங்குதாரர்களின் மூலதனம் என்பது, பங்குதாரர்களால் ஈட்டப்பட்ட பணம் மற்றும் பல ஆண்டுகளாகத் திரட்டப்பட்டு, விநியோகிக்கப்படாத இலாபங்கள் ஆகியவற்றின் கூட்டுத்தொகையாகும். இது மொத்த மூலதனம் அல்லது இருப்புநிலைக் குறிப்பு மூலதனம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது — பிரெஞ்சு நிறுவனக் கணக்குகளில் இதை நீங்கள் நிகர மூலதனம் அல்லது நிகரச் சூழ்நிலை மூலதனம் என்று அழைக்கப்படுவதைக் காண்பீர்கள்.
|உறுப்பு
|அதில் என்ன அடங்கியுள்ளது
|பங்கு மூலதனம்
|வெளியிடப்பட்ட பங்குகளின் முகமதிப்பு
|பங்கு பிரீமியம் (வெளியீட்டு பிரீமியங்கள்)
|மூலதன அதிகரிப்பின் போது முகமதிப்பிற்கு மேல் பங்குதாரர்களால் செலுத்தப்படும் தொகை
|இருப்புக்கள்
|முந்தைய ஆண்டுகளின் இலாபங்கள் நிறுவனத்திற்குள்ளேயே வைக்கப்பட்டன.
|ஆண்டுக்கான இலாபம் (நிதியாண்டின் முடிவு)
|ஒதுக்கீட்டிற்கு முந்தைய ஆண்டின் இலாபம் அல்லது நஷ்டம்
|வேறு பொருட்கள்
|அந்நியச் செலாவணி மாற்றுச் சரிசெய்தல்கள், மறுமதிப்பீடுகள் மற்றும் கருவூலப் பங்குகள் (கழிக்கப்பட்டவை)
|சிறுபான்மை நலன்கள்
|ஒருங்கிணைந்த கணக்குகளில், மற்ற பங்குதாரர்களுக்குச் சொந்தமான துணை நிறுவனங்களின் பங்கு
- It அதிகரிக்கும் தக்கவைக்கப்பட்ட இலாபங்கள் மற்றும் மூலதன அதிகரிப்புகளுடன்.
- It குறைகிறது நஷ்டங்கள், வழங்கப்பட்ட ஈவுத்தொகைகள் மற்றும் பங்கு மீள்வாங்கல்கள் ஆகியவற்றுடன் (எங்கள் வரையறையைப் பார்க்கவும்) கருவூலப் பங்குகள்).
எதிர்மறை பங்குதாரர் மூலதனம் என்பது, சொத்துக்களை விட பொறுப்புகள் அதிகமாக இருப்பதைக் குறிக்கிறது: இது ஒரு எச்சரிக்கை அறிகுறியாகும், இருப்பினும், பெருமளவில் தங்கள் சொந்தப் பங்குகளைத் திரும்ப வாங்கும் சில அதிக இலாபம் ஈட்டும் நிறுவனங்கள், எந்தவொரு சிரமமும் இன்றி இந்த நிலையை வெளிப்படுத்தக்கூடும்.
ஈக்விட்டி மீதான வருமானம் (ROE)
ROE = நிகர வருமானம் / பங்குதாரர்களின் பங்கு மூலதனம்பங்குதாரர்களால் பங்களிக்கப்பட்ட அல்லது முதலீடு செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு யூரோவிற்கும் நிறுவனம் ஈட்டும் வருமானத்தை இது அளவிடுகிறது. அதிகப்படியான கடன் மூலம் அடையப்படாத பட்சத்தில், 15%-க்கு மேல் நிலையாக இருக்கும் ROE (மூலதனத்தின் மீதான வருவாய்) பொதுவாக ஒரு இலாபகரமான நிறுவனத்தின் அறிகுறியாகக் கருதப்படுகிறது.
கடன்-பங்கு விகிதம்
கடன் விகிதம் = நிகரக் கடன் / பங்குதாரர்களின் பங்கு மூலதனம்இது நிறுவனத்தின் கடன்களை அதன் சொந்த வளங்களுடன் ஒப்பிடுகிறது. 100%-க்கு மேற்பட்ட விகிதம், ஒரு நிறுவனம் அதன் பங்குதாரர்களை விடக் கடனால் அதிகமாக நிதியளிக்கப்படுகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது, இது பொருளாதார மந்தநிலையின் போது அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது.
விலை-புத்தக விகிதம் (P/B)
P/B = சந்தை மூலதனம் / பங்குதாரர்களின் பங்கு மூலதனம்1க்குக் குறைவான விகிதம் என்பது பங்குச் சந்தை ஒரு நிறுவனத்தை அதன் புத்தக மதிப்பிற்குக் குறைவாக மதிப்பிடுவது, அதன் சொத்து மதிப்பு குறைவாக மதிப்பிடப்பட்டிருப்பதையோ அல்லது அதன் சொத்துக்களின் உண்மையான மதிப்பு குறித்த சந்தேகங்களையோ சுட்டிக்காட்டக்கூடும் — இது பங்குதாரர்களின் ஈக்விட்டியை சந்தை மூலதனத்துடன் ஒரே எண்ணில் ஒப்பிடும் ஒரு முறையாகும். 2008 நெருக்கடிக்குப் பிறகு பல ஆண்டுகளாக ஐரோப்பிய வங்கிகள் புத்தக மதிப்பிற்குக் குறைவாகவே வர்த்தகம் செய்தன.
ஒரு செயல்முறை எடுத்துக்காட்டு
ஒரு நிறுவனத்திற்கு €1,000 மில்லியன் சொத்துக்களும் €600 மில்லியன் பொறுப்புகளும் உள்ளன, அவற்றில் €400 மில்லியன் நிகர நிதிக் கடனாகும். அதன் பங்குதாரர்களின் மூலதன மதிப்பு €400 மில்லியன் ஆகும். அது €60 மில்லியன் நிகர வருமானத்தை ஈட்டுகிறது மற்றும் பங்குச் சந்தையில் அதன் மதிப்பு €800 மில்லியன் ஆகும்.
- ROE = 60 / 400 = 15%;
- பற்சக்கர விகிதம் = 400 / 400 = 100%;
- P/B = 800 / 400 = 2.
சந்தையானது புத்தக மதிப்பை விட இருமடங்கு செலுத்துகிறது, இது உறுதியான லாபத்தன்மையைப் பிரதிபலிக்கிறது, ஆனால் அதிகப்படியான கடன் சுமை எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டிய அவசியத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
பங்குதாரர்களின் ஈக்விட்டி, ஒரு நிறுவனம் தனது பங்குதாரர்களுக்கு வெகுமதி அளிக்கும் திறனையும் தீர்மானிக்கிறது. பிரெஞ்சு நிறுவனச் சட்டத்தின் கீழ், ஒரு நிறுவனம் தனது விநியோகிக்கக்கூடிய லாபத்தை மட்டுமே விநியோகிக்க முடியும்: அதாவது, அந்த ஆண்டிற்கான லாபத்துடன், கையிருப்பாக ஒதுக்கப்பட்ட முந்தைய லாபங்களைக் கூட்டி, முந்தைய நஷ்டங்கள் மற்றும் கட்டாயக் கையிருப்புகளைக் கழித்த பிறகு கிடைக்கும் தொகையாகும். நஷ்டங்களால் பங்குதாரர்களின் ஈக்விட்டி கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம், ஈவுத்தொகையை வழங்குவதற்கு முன்பு அதை மீண்டும் கட்டமைக்க வேண்டும். இதற்கு மாறாக, எந்தவொரு முதலீட்டுத் திட்டமும் இல்லாமல் ரொக்கத்தையும் கணிசமான ஈக்விட்டியையும் தொடர்ந்து குவித்து வரும் ஒரு நிறுவனம், அந்தப் பணத்தின் ஒரு பகுதியை சிறப்பு ஈவுத்தொகைகள் அல்லது பங்கு மீள்வாங்கல்கள் மூலம் பங்குதாரர்களுக்குத் திருப்பிக் கொடுக்க முடிவு செய்யலாம். எனவே, பல ஆண்டுகளாகப் பங்குதாரர்களின் ஈக்விட்டியைக் கண்காணிப்பது, ஒரு நிறுவனத்தின் விநியோகக் கொள்கையை முன்கூட்டியே கணிக்க உதவுகிறது.
தவிர்க்கவும் பிழைகள்
- புத்தக மதிப்பு என்பது சந்தை மதிப்பு அல்லஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாங்கப்பட்ட ஒரு நிலத்தின் மதிப்பு, அதன் இருப்புநிலைக் குறிப்புத் தொகையை விட மிக அதிகமாக இருக்கலாம்; இதற்கு நேர்மாறாக, கையகப்படுத்துதல் இடைவெளிகள் (நற்பெயர்) உண்மையான மதிப்பை மிகைப்படுத்திக் காட்டக்கூடும்.
- அருவச் சொத்துக்கள் சரியாகப் பதிவு செய்யப்படவில்லை: வர்த்தக முத்திரைகள், நிறுவனத்திற்குள்ளேயே உருவாக்கப்பட்ட காப்புரிமைகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவு ஆகியவை பெரும்பாலும் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் இடம்பெறுவதில்லை, இதுவே தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் உயர்வான இலாப/இருப்பு விகிதங்களுக்குக் காரணமாக அமைகிறது.
- அதிக ROE கடனிலிருந்து வரலாம்: இதை எப்போதும் நிறுவனத்தின் கடன் சுமையின் அளவோடு சேர்த்தே படிக்கவும்.
வங்கிகள் மற்றும் காப்பீட்டு நிறுவனங்களைப் பொறுத்தவரை, பங்கு மூலதனம் ஒழுங்குமுறையின் மையமாக விளங்குகிறது: நிறுவனங்கள் தங்களின் இடர் அபாயங்களுக்கு ஏற்ப குறைந்தபட்ச அளவிலான பங்குதாரர் மூலதனத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். மேலும் அறிந்துகொள்ள, எங்கள் வரையறையைப் படிக்கவும். விவேகமான ஒழுங்குமுறை.
நிறுவனக் கணக்குகளைப் பகுப்பாய்வு செய்வது குறித்து மேலும் ஆழமாக அறிந்துகொள்ள, எங்கள் வழிகாட்டியைப் பார்க்கவும். அடிப்படை பகுப்பாய்வுவருவாய் வெளியீடுகளை ஒட்டி பங்குகளில் குறுகிய கால முதலீடுகளைச் செய்ய, சில முதலீட்டாளர்கள் CFD-களைப் பயன்படுத்துகின்றனர்; எங்களுடைய Vantage விமர்சனம் அவற்றை வழங்கும் ஒரு தரகரைப் பார்க்கிறது. CFD-கள் அதிக இழப்பு அபாயத்தைக் கொண்ட நெம்புகோல் தயாரிப்புகள் ஆகும். இந்தக் கட்டுரை தகவல் நோக்கத்திற்கானது மற்றும் முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது.
இது ஒருங்கிணைந்த இருப்புநிலைக் குறிப்பின் பொறுப்புகள் பக்கத்திலும், பொதுப் பதிவு ஆவணத்திலும், ஆண்டு மற்றும் அரையாண்டு முடிவுகள் அறிவிப்புகளிலும் வெளியிடப்படுகிறது. பங்கு மூலதன மாற்றங்கள் அறிக்கை, ஆண்டின் ஒவ்வொரு நகர்வையும் - அதாவது இலாபம், ஈவுத்தொகை, பங்கு மீள்வாங்கல்கள் மற்றும் மூலதன அதிகரிப்புகள் - விரிவாக விவரிக்கிறது.
சுருக்கமாக
பங்குதாரர்களின் ஈக்விட்டி என்பது, இருப்புநிலைக் குறிப்பில் பதிவுசெய்யப்பட்டபடி பங்குதாரர்களின் செல்வத்தை அளவிடுகிறது. இது ROE, கடன் விகிதம் மற்றும் விலை-புத்தக மதிப்பு விகிதம் போன்ற அத்தியாவசிய விகிதங்களுக்கு அடித்தளமாக அமைகிறது. ஆனால் இதை ஒருபோதும் தனித்துப் பார்க்கக்கூடாது: இலாபத்தன்மை, கடன் அளவுகள் மற்றும் சொத்துக்களின் உண்மையான தரம் ஆகியவை முழுமையான சித்திரத்தை அளிக்க வேண்டும்; ஏனெனில் கணக்கியல் இவற்றை முழுமையற்றதாகவே பிரதிபலிக்கிறது.
FAQ
நிறுவனத்தின் மொத்த சொத்துக்களிலிருந்து அதன் மொத்த பொறுப்புகளைக் கழிப்பதன் மூலம்.
பொறுப்புகளைச் சொத்துக்களை விட அதிகமாக வைத்திருப்பது, பெரும்பாலும் ஒரு சிரமத்தின் அறிகுறியாகும். இருப்பினும், தங்களுடைய சொந்தப் பங்குகளைப் பெருமளவில் திரும்ப வாங்கியுள்ள, அதிக லாபம் ஈட்டும் சில நிறுவனங்களுக்கு இது பொருந்தாது.
ROE என்றால் என்ன?
பங்கு மூலதன மீதான வருமானம்: நிகர வருமானத்தைப் பங்குதாரர்களின் மூலதனத்தால் வகுக்கக் கிடைப்பது. இது பங்குதாரர்களின் பணத்தின் மீது ஈட்டப்பட்ட வருமானத்தை அளவிடுகிறது.
இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கம் கொண்டது; இது முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல.
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