எஸ்&பி 500: குறியீட்டு வழிகாட்டி மற்றும் முதலீடு செய்வது எப்படி (2026)

தி எஸ் அண்ட் பி 500 இந்தக் குறியீடு அமெரிக்கப் பங்குச் சந்தையின் அளவுகோலாகும். இது வால் ஸ்ட்ரீட்டில் பட்டியலிடப்பட்ட சுமார் 500 மிகப்பெரிய நிறுவனங்களை ஒன்றிணைத்து, முழு அமெரிக்கப் பொருளாதாரத்திற்கும் — மேலும் பல நேரங்களில் உலகளாவிய சந்தைக்கும் — ஒரு அளவுகோலாகச் செயல்படுகிறது. நேரடி விலை, அது செயல்படும் விதம், அதன் அமைப்பு, வரலாறு, பிரான்சிலிருந்து வர்த்தக நேரம் மற்றும் அதில் முதலீடு செய்வதற்கான பல்வேறு வழிகள்: இந்தக் குறியீட்டைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும் இங்கே உள்ளன.
எஸ்&பி 500 நேரலை விலை: நிகழ்நேர விளக்கப்படம் மற்றும் தரவு
கீழே உள்ள விளக்கப்படமும் தரவுகளும் சந்தை நிலவரங்களிலிருந்து தானாகவே புதுப்பிக்கப்படுகின்றன. எனவே, நீங்கள் படிக்கும் புள்ளிவிவரங்கள், எழுதும் நேரத்தில் உறைந்துபோன மதிப்பை அல்லாமல், தற்போது கிடைக்கப்பெறும் மிகச் சமீபத்திய விலையையே பிரதிபலிக்கின்றன.
- கடைசி விலை: 7 623,68 புள்ளிகள்
- அன்றைய மாற்றம்: -0,52%
- 52 வார உச்சம்: 7 844,52 $
- 52 வாரக் குறைந்தபட்சம்: 6 316,91 $
அமெரிக்க வர்த்தக அமர்வு முழுவதும் இந்தக் குறியீடு தொடர்ச்சியாகக் கணக்கிடப்படுகிறது. தொடக்க நேரங்களுக்கு வெளியே, இது முந்தைய அமர்வின் இறுதி மதிப்பைக் காட்டுகிறது. இதற்கு மாறாக, எஸ்&பி 500 ஃபியூச்சர்ஸ் கிட்டத்தட்ட 24 மணி நேரமும் வர்த்தகம் செய்யப்படுவதால், சந்தை தொடங்குவதற்கு முன்பே போக்கின் ஆரம்ப அறிகுறியை வழங்குகிறது.
எஸ்&பி 500 என்பது என்ன?
எஸ்&பி 500 என்பது ஸ்டாண்டர்ட் & புவர்ஸ் 500 என்பதன் சுருக்கமாகும், இது சுமார் பத்து நிறுவனங்களின் செயல்திறனை அளவிடும் ஒரு குறியீடாகும். 500 பெரிய அமெரிக்க நிறுவனங்கள்இது முக்கியமாக நியூயார்க் பங்குச் சந்தை மற்றும் நாஸ்டாக்கில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இது அமெரிக்காவின் மொத்த சந்தை மூலதனத்தில் மிகப் பெரிய பங்கை உள்ளடக்கியுள்ளது. அதனால்தான், டவ் ஜோன்ஸ் மற்றும் அதன் 30 அங்கத்துவக் குறியீடுகளை விட, இதுவே அமெரிக்கப் பங்குச் சந்தையின் மிகவும் துல்லியமான பிரதிபலிப்பாக வல்லுநர்களால் கருதப்படுகிறது.
இன்று இந்தக் குறியீட்டைக் கணக்கிட்டு நிர்வகிப்பவர் எஸ் அண்ட் பி டவ் ஜோன்ஸ் குறியீடுகள்எஸ்&பி குளோபல் குழுமத்தின் ஒரு துணை நிறுவனமான இது, உலகளாவிய சொத்து நிர்வாகத்தின் பெரும் பகுதிக்கு ஒரு குறிப்பு அல்லது அளவுகோலாகச் செயல்படுகிறது: பல அமெரிக்கப் பங்கு நிதிகளின் செயல்திறன் இதனுடன் ஒப்பிட்டு மதிப்பிடப்படுகிறது. இதைப் பிரதிபலிக்கும் குறியீட்டு நிதிகள் மற்றும் ஈடிஎஃப்களில் டிரில்லியன் கணக்கான டாலர்கள் முதலீடு செய்யப்படுகின்றன.
அடிக்கடி குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு விஷயம்: எஸ்&பி 500 குறியீட்டில் உண்மையில் 500-க்கும் சற்று அதிகமான பட்டியலிடப்பட்ட பங்குகள் உள்ளன. ஆல்ஃபபெட் போன்ற சில நிறுவனங்கள், அதில் பல பங்கு வகைகளுடன் இடம்பெறுகின்றன. இருப்பினும், அதில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை 500 என்றே நிலையாக இருப்பதால், மக்கள் இன்றும் அதை 500 நிறுவனங்கள் என்றே குறிப்பிடுகின்றனர்.
எஸ்&பி 500 எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
ஃப்ரீ-ஃப்ளோட் சந்தை மூலதனமாக்கலின் அடிப்படையில் எடையிடல்
எஸ்&பி 500 என்பது ஏ இலவச-மிதவை சந்தை மூலதனமாக்கல்-எடையிடப்பட்ட குறியீடு. நிறுவனர்கள், அரசாங்கங்கள் அல்லது பிற பெருநிறுவனங்களால் நீண்ட கால அடிப்படையில் வைத்திருக்கப்படும் பங்குக் குவியல்களைத் தவிர்த்து, ஒவ்வொரு நிறுவனத்தின் எடையும், வர்த்தகத்திற்கு உண்மையில் கிடைக்கக்கூடிய அதன் பங்குகளின் மதிப்பைச் சார்ந்துள்ளது. ஒரு நிறுவனத்தின் மதிப்பீடு எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறதோ, அந்த அளவிற்கு அது குறியீட்டில் அதிக எடையைக் கொண்டிருக்கும் — மேலும் அதன் விலை நகர்வுகள் ஒட்டுமொத்த அளவையும் அதிகமாகப் பாதிக்கும்.
இது ஒரு பெரிய வித்தியாசம் டோவ் ஜோன்ஸ்இது பங்கு விலையின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. டவ் குறியீட்டில், நிறுவனத்தின் அளவைப் பொருட்படுத்தாமல், $100 பங்கைக் காட்டிலும் $400 பங்கு அதிக எடையைக் கொண்டுள்ளது. இதற்கு மாறாக, எஸ்&பி 500 குறியீடு, சந்தையில் உள்ள ஒவ்வொரு நிறுவனத்தின் உண்மையான பொருளாதார எடையைப் பிரதிபலிக்கிறது.
பிரிப்பான்
அதன் உறுப்பினர்களின் மொத்த ஃப்ரீ-ஃப்ளோட் சந்தை மூலதனத்தை ஒரு எண்ணால் வகுப்பதன் மூலம் குறியீட்டு நிலை பெறப்படுகிறது. splitterசந்தை நகர்வுடன் தொடர்பில்லாத ஒரு நிகழ்வு ஏற்படும் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த வகுப்பான் சரிசெய்யப்படுகிறது: அதாவது, ஒரு நிறுவனம் குறியீட்டில் இணைவது அல்லது வெளியேறுவது, ஒரு பங்கு வெளியீடு, பங்கு மீள்வாங்கல், அல்லது ஒரு அசாதாரண நிறுவன நடவடிக்கை போன்றவை. இதன் விளைவாக, குறியீட்டின் நிலை அதன் உள்ளடக்கத்தில் ஏற்படும் தொழில்நுட்ப மாற்றங்களால் அல்லாமல், விலை நகர்வுகளுக்கு ஏற்ப மட்டுமே மாறுகிறது.
விலைக் குறியீடு மற்றும் மொத்த வருவாய்க் குறியீடு ஒப்பீடு
நீங்கள் மேற்கோள் காட்டப்படுவதைக் காணும் எஸ்&பி 500 என்பது ஒரு விலை குறியீடுஇது செலுத்தப்பட்ட ஈவுத்தொகைகளைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதில்லை. அவற்றை மீண்டும் முதலீடு செய்யும் ஒரு மொத்த வருவாய் பதிப்பும், வரிக்குப் பிறகு கையிருப்பை வைத்துக்கொண்டு அவற்றை மீண்டும் முதலீடு செய்யும் ஒரு நிகர மொத்த வருவாய் பதிப்பும் உள்ளன. நீண்ட கால அடிப்படையில் இந்த இடைவெளி கணிசமானது, ஏனெனில் அமெரிக்கப் பங்குகளின் வரலாற்றுச் செயல்திறனில் ஈவுத்தொகைகள் ஒரு பெரும் பங்கைக் கொண்டுள்ளன. எனவே, ஒரு நிதியை விலைக் குறியீட்டுடன் மட்டும் ஒப்பிடுவது அதற்கு ஒரு நியாயமற்ற சாதகத்தை அளிக்கிறது.
எஸ்&பி 500 நிறுவனங்கள்: தகுதி அளவுகோல்கள் மற்றும் துறைகள்
எந்த நிறுவனங்கள் குறியீட்டில் சேர வேண்டும் என்பதை யார் தீர்மானிக்கிறார்கள்?
முற்றிலும் இயந்திரத்தனமான விதிகளின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்ட சில குறியீடுகளைப் போலல்லாமல், எஸ்&பி 500-இன் அமைப்பு ஒரு குறியீட்டுக் குழு எஸ்&பி டவ் ஜோன்ஸ் இன்டெக்ஸஸ் நிறுவனத்தில், இந்தக் குழு பொதுவான அளவுகோல்களைப் பயன்படுத்துகிறது, ஆனால் குறிப்பாகப் பொருளாதாரத் துறைகளின் சமச்சீரான பிரதிநிதித்துவத்தைப் பேணுவதற்காக, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தன் சொந்த முடிவெடுக்கும் திறனையும் கடைப்பிடிக்கிறது.
தகுதி பெறுவதற்கு, ஒரு நிறுவனம் குறிப்பாகப் பின்வருவனவற்றைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்:
- be அமெரிக்காவில் வசிப்பிடம் மற்றும் தகுதிவாய்ந்த அமெரிக்கப் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டிருக்க வேண்டும்;
- சந்திக்கவும் குறைந்தபட்ச சந்தை மூலதனம் சந்தையின் போக்கிற்கு ஏற்ப அவ்வப்போது மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் வரம்பு;
- போதுமானதைக் காட்டு நீர்மை நிறை மற்றும் அதன் பங்குகளில் குறைந்தபட்சம் 10% பொதுப் புழக்கத்தில் இருக்க வேண்டும்;
- be இலாபகரமானஅமெரிக்க கணக்கியல் தரநிலைகளின்படி, கடந்த நான்கு காலாண்டுகளின் வருவாய்க் கூட்டுத்தொகையும், மிகச் சமீபத்திய காலாண்டின் முடிவும் நேர்மறையாக இருக்க வேண்டும்.
அதிக மதிப்புடையதாக இருந்தும் நஷ்டத்தில் இயங்கிய சில நிறுவனங்கள், குறியீட்டில் நுழைவதற்காக ஏன் பல ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது என்பதை இந்தக் கடைசி அளவுகோல் விளக்குகிறது. ஒவ்வொரு காலாண்டிலும், அதாவது மார்ச், ஜூன், செப்டம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களின் மூன்றாவது வெள்ளிக்கிழமைகளில், பங்குகளின் எடைகள் மறுசீரமைக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், ஒரு இணைப்பு, கையகப்படுத்தல் அல்லது திவால்நிலையைத் தொடர்ந்து, எந்த நேரத்திலும் புதிய பங்குகள் சேர்க்கப்படலாம் அல்லது நீக்கப்படலாம். குறியீட்டில் சேர்க்கப்படுவது குறித்த அறிவிப்புகள், சம்பந்தப்பட்ட பங்கின் விலையை பெரும்பாலும் கடுமையாக உயர்த்துகின்றன, ஏனெனில் குறியீட்டு நிதிகள் அது நடைமுறைக்கு வரும் தேதியில் அதனை வாங்க வேண்டியுள்ளது.
11 எஸ்&பி 500 துறைகள்
நிறுவனங்கள் GICS துறை கட்டமைப்பின்படி வகைப்படுத்தப்படுகின்றன, அதில் கணக்கிடப்படுகிறது பதினொரு துறைகள்:
|ஜிஐசிஎஸ் துறை
|எடுத்துக்காட்டு செயல்பாடுகள்
|தகவல் தொழில்நுட்பம்
|மென்பொருள், குறைக்கடத்திகள், கணினி வன்பொருள்
|தொடர்பு சேவைகள்
|தேடுபொறிகள், சமூக வலைப்பின்னல்கள், ஊடகங்கள், தொலைத்தொடர்பு
|நுகர்வோர் விருப்பப்படி
|இணையவழி சில்லறை வர்த்தகம், வாகனங்கள், சில்லறை விநியோகம், ஓய்வு
|நுகர்வோர் ஸ்டேபிள்ஸ்
|உணவு, பானங்கள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள், மளிகை சில்லறை விற்பனை
|உடல்நலம்
|மருந்துகள், உயிரி தொழில்நுட்பம், மருத்துவ உபகரணங்கள், சுகாதார காப்பீடு
|நிதி சார்ந்தவை
|வங்கிகள், காப்பீட்டாளர்கள், சொத்து மேலாண்மை, பணம் செலுத்தும் முறைகள்
|தொழில்துறை
|விண்வெளி, பாதுகாப்பு, போக்குவரத்து, இயந்திரங்கள்
|சக்தி
|எண்ணெய், எரிவாயு, எண்ணெய் வயல் சேவைகள்
|பொருட்கள்
|இரசாயனங்கள், சுரங்கம், பேக்கேஜிங்
|பயன்பாடுகள்
|மின்சாரம், எரிவாயு, தண்ணீர்
|மனை
|பட்டியலிடப்பட்ட சொத்து நிறுவனங்கள் (REITs)
மிகப்பெரிய எஸ்&பி 500 நிறுவனங்கள்
சுமார் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக, மிகப்பெரிய சந்தை மதிப்புகள் தொழில்நுட்ப மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகளின் ஜாம்பவான்களால் ஆதிக்கம் செலுத்தப்பட்டு வருகின்றன: Appleமைக்ரோசாப்ட், என்விடியா, அமேசான், ஆல்பாபெட், மெட்டா மற்றும் இன்னும் சில நிறுவனங்கள். அவற்றின் சரியான தரவரிசையும் முக்கியத்துவமும் பங்கு விலைகளைப் பொறுத்து தொடர்ந்து மாறுகின்றன. இந்தக் குறியீட்டின் உறுப்பினர்களில், காஸ்ட்கோ சில்லறை விற்பனை நிறுவனம், வங்கிகள், மருந்து நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில்துறை குழுக்கள் போன்ற பிற துறைகளின் முன்னணி நிறுவனங்களும் அடங்கும்.
இந்த ஆதிக்கம் உருவாக்குகிறது செறிவு விளைவு: பத்து மிகப்பெரிய பங்குகள், குறியீட்டில் வரலாற்றிலேயே மிக அதிக பங்கைக் கொண்டுள்ளன. எனவே, இன்று எஸ்&பி 500-ஐ வாங்குவது என்பது, ஒரு சில தொழில்நுட்ப ஜாம்பவான்கள் மீது ஓரளவு பந்தயம் கட்டுவதாகும். உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பைப் பன்முகப்படுத்தும்போது இது மனதில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயமாகும்.
எஸ்&பி 500 வரலாறு: 1860 முதல் இன்று வரை
குறியீட்டின் வரலாறு அதன் நிறுவனர்களின் வரலாற்றில் தொடங்குகிறது. 1860-ல், பகுப்பாய்வாளர் ஹென்றி வர்ணம் ஏழை முதலீட்டாளர்களுக்காக எழுதப்பட்ட, அமெரிக்கத் தொடர்வண்டிப் பாதைகள் மற்றும் கால்வாய்களின் நிதி வரலாறு ஒன்றை அவர் வெளியிட்டார். பிற்காலத்தில் புவர்ஸ் பப்ளிஷிங் என அறியப்பட்ட அவரது நிறுவனம், நிதித் தகவல்களில் நிபுணத்துவம் பெற்றது. இதற்கு இணையாக, தரநிலை புள்ளிவிவர நிறுவனம்1906-ல் நிறுவப்பட்ட இது, 1920-களில் நிறுவனத் தரவுகளை வெளியிட்டு, தனது முதல் பங்கு குறியீடுகளையும் அறிமுகப்படுத்தியது.
1941-ல் இரு வீடுகளும் ஒன்றிணைந்து உருவாக்கப்பட்டன. ஸ்டாண்டர்ட் & புவர்ஸ்1957 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 4 ஆம் தேதி, அந்நிறுவனம் 500 பங்குகளைக் கொண்ட எஸ்&பி 500 குறியீட்டை அதன் தற்போதைய வடிவத்தில் அறிமுகப்படுத்தியது. முதல் கணினிகளின் உதவியால், வர்த்தகக் காலம் முழுவதும் இதைத் தொடர்ச்சியாகக் கணக்கிட முடிந்தது. இது விரைவிலேயே தொழில்முறை நிதி மேலாளர்களுக்கான ஒரு அளவுகோலாக மாறியது.
1976-ல், வான்கார்ட் நிறுவனம் S&P 500-ஐப் பின்தொடரும், தனிநபர் முதலீட்டாளர்கள் அணுகக்கூடிய முதல் குறியீட்டு நிதியை அறிமுகப்படுத்தியது. 1993-ல், முதல் அமெரிக்க ETF ஆன SPDR S&P 500 வந்தது; இது இன்றும் உலகின் மிகப்பெரிய பட்டியலிடப்பட்ட நிதிகளில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது. இந்த இரண்டு புதுமைகளும் S&P 500-ஐ உலகிலேயே அதிகம் முதலீடு செய்யப்படும் குறியீடாக மாற்றின.
எஸ்&பி 500 வரலாற்று வருமானங்கள்: பெரும் நெருக்கடிகளும் மீட்சிகளும்
|நிகழ்வு
|காலம்
|கீ டேக்அவே
|1987 அக்டோபர் விபத்து (கறுப்பு திங்கள்)
|அக்டோபர் 19, 1987
|குறியீட்டின் வரலாற்றிலேயே மிகக் கடுமையான ஒரு நாள் சரிவு, சுமார் −20%.
|டாட்-காம் குமிழி வெடித்தது
|2000-2002
|தொழில்நுட்பப் பங்குகளின் சரிவின் காரணமாக, அதன் மதிப்பில் கிட்டத்தட்ட பாதி இழப்பு ஏற்பட்டது.
|உலகளாவிய நிதி நெருக்கடிகள் (சப் பிரைம்)
|2007 பிற்பகுதி – மார்ச் 2009
|உலகளாவிய வங்கி நெருக்கடிக்கு மத்தியில், உச்சத்திலிருந்து சரிவு வரை 50%க்கும் அதிகமான வீழ்ச்சி.
|கோவிட்-19 விபத்து
|பிப்ரவரி – மார்ச் 2020
|சில வாரங்களில் சுமார் மூன்றில் ஒரு பங்கு சரிவு, அதனைத் தொடர்ந்து வரலாற்றிலேயே மிக வேகமான மீட்சிகளில் ஒன்று ஏற்பட்டது.
|2022 கரடிச் சந்தை
|2022
|பணவீக்கம் மற்றும் அதிகரித்து வரும் வட்டி விகிதங்களின் பின்னணியில், ஏறத்தாழ கால் பங்கு சரிவு.
இந்த நெருக்கடிகள் ஒவ்வொன்றையும் தொடர்ந்து, ஏறக்குறைய விரைவாகவே, ஒரு மீட்சியும் புதிய சாதனை உச்சங்களும் ஏற்பட்டன. இந்த மீள்திறனைத்தான் எஸ்&பி 500-இன் வரலாற்று வருமானங்கள் நீண்ட கால அடிப்படையில் காட்டியுள்ளன, மேலும் இந்தக் குறியீட்டில் நீண்ட கால முதலீடு பிரபலமடைவதையும் இதுவே விளக்குகிறது. ஆனால் இது எதிர்காலத்திற்கு எதற்கும் உத்தரவாதம் அளிக்கவில்லை, மேலும் ஒரு உச்சத்தை மீண்டும் அடைய சில சமயங்களில் பல ஆண்டுகள் பிடித்தன: பணவீக்கத்தையும் கணக்கில் கொண்டால், டாட்-காம் குமிழிக்குப் பிறகு ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக ஆனது.
பிரான்சிலிருந்து எஸ்&பி 500 வர்த்தக நேரங்கள்
வால் ஸ்ட்ரீட் அமர்வின் போது எஸ்&பி 500 பங்குகள் வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன. காலை 9:30 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை நியூயார்க் நேரம், திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை, அமெரிக்கப் பொது விடுமுறை நாட்கள் தவிர. பிரான்சில் உள்ள ஒரு முதலீட்டாளருக்கு, இது பொதுவாக இதற்குச் சமமாக இருக்கும்: மதியம் 3:30 - மாலை 10 மணி பாரிஸ் நேரம்.
கடிகாரங்கள் மாற்றப்படும்போது ஏற்படும் பொருத்தமின்மை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள்: ஐரோப்பாவை விட அமெரிக்கா, பகல் நேர சேமிப்பு நேரத்திற்கு முன்னதாகவே (மார்ச் மாதத்தின் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை) மாறி, மீண்டும் வழக்கமான நேரத்திற்குத் தாமதமாக (நவம்பர் மாதத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை) திரும்புகிறது. அந்தச் சில வாரங்களில், அமர்வு பின்வருமாறு இயங்கும்: மாலை 2:30 மணி முதல் 9 மணி வரை பாரிஸ் நேரங்கள். சில தரகர்களிடம், குறைந்த பணப்புழக்கத்துடன், சந்தை தொடங்குவதற்கு முந்தைய மற்றும் சந்தை நேரத்திற்குப் பிந்தைய அமர்வுகளும் கிடைக்கின்றன.
பிரான்சிலிருந்து எஸ்&பி 500-ல் முதலீடு செய்வது எப்படி
நீங்கள் ஒரு குறியீட்டை நேரடியாக வாங்க முடியாது: அது கணக்கிடப்பட்ட ஒரு தொகுப்பு. நீண்ட கால முதலீடு முதல் ஊக வணிகப் பொருட்கள் வரை, இதில் முதலீடு செய்வதற்குப் பல தீர்வுகள் உள்ளன.
எஸ்&பி 500 இடிஎஃப்கள்: மிகவும் எளிமையான தேர்வு
An ETF, அல்லது டிராக்கர்இது, குறியீட்டின் செயல்திறனைப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு பட்டியலிடப்பட்ட நிதியாகும், பொதுவாக மிகக் குறைந்த நிர்வாகக் கட்டணங்களுடன். ஒரே பரிவர்த்தனையில் முழு S&P 500-ஐயும் வாங்குவதற்கான எளிய மற்றும் மலிவான வழி இதுவே. அனைத்து முக்கிய வெளியீட்டாளர்களும் (அமுண்டி, பிஎன்பி பாரிபாஸ், ஐஷேர்ஸ், வான்கார்ட், எஸ்பிடிஆர், எக்ஸ்ட்ராக்கர்ஸ்…) இதை வழங்குகின்றனர். வாங்குவதற்கு முன், ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்:
- அந்த ஆண்டுதோறும் கட்டணங்கள்முக்கிய தகவல் ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி;
- அந்த பிரதிபலிப்பு முறை: பௌதீக ரீதியான, அதாவது பங்குகள் உண்மையில் வாங்கப்பட்டதன் மூலம் பெறப்படும் பங்குகள், அல்லது செயற்கையான, அதாவது ஒரு பரிமாற்று ஒப்பந்தத்தின் மூலம் பெறப்படும் பங்குகள்;
- அந்த ஈவுத்தொகை கொள்கைதிரட்டுதல் (பங்குஈவுகளை மீண்டும் முதலீடு செய்தல்) அல்லது விநியோகித்தல்;
- அந்த நாணய தடுப்புடாலருக்கு உட்பட்ட ஒரு நிலையான பதிப்பு, அல்லது யூரோ/டாலர் அபாயத்திற்கு எதிரான ஒரு காப்பீடு செய்யப்பட்ட பதிப்பு;
- நிதியின் அளவு மற்றும் பணப்புழக்கம்அத்துடன், வாங்கும் மற்றும் விற்கும் விலைகளுக்கு இடையிலான வித்தியாசமும்.
நீங்கள் எந்த முதலீட்டுக் கணக்கைப் பயன்படுத்த வேண்டும்?
- பீஎஸ்&பி 500 அமெரிக்கப் பங்குகளைக் கொண்டிருந்தாலும், செயற்கையாகப் பிரதியெடுக்கப்பட்ட ஈடிஎஃப்கள் (ETFs) பிரெஞ்சு தனிநபர் பங்குத் திட்டமான பிஇஏ-விற்கு (PEA) தகுதி பெறுகின்றன. அவை, ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதலீட்டாளர்கள் அந்தத் திட்டத்தின் வரிச் சலுகைகளிலிருந்து பயனடைய அனுமதிக்கின்றன.
- நிலையான பத்திரங்கள் கணக்குபௌதீக ரீதியாக நகலெடுக்கப்பட்டவை உட்பட அனைத்து ETF-களையும் அணுகலாம், ஆனால் மூலதன ஆதாயங்கள் மற்றும் ஈவுத்தொகைகளுக்கு வழக்கமான வரிவிதிப்பு பொருந்தும்.
- ஆயுள் காப்பீடுபல ஒப்பந்தங்கள், S&P 500 ETF-களை யூனிட்-லிங்க்டு முதலீடுகளாக வழங்குகின்றன; இவை குறியீட்டின் மீதான ஈடுபாட்டை ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டத்துடன் இணைக்கின்றன.
- தலாசில பிரெஞ்சு ஓய்வூதிய சேமிப்புத் திட்டங்கள், குறியீட்டுடன் இணைக்கப்பட்ட முதலீடுகளையும் வழங்குகின்றன.
வழித்தோன்றல்கள்: அனுபவம் வாய்ந்த வர்த்தகர்களுக்கு மட்டும்
ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்கள் (மினி மற்றும் மைக்ரோ ஒப்பந்தங்கள் உட்பட), ஆப்ஷன்கள் மற்றும் CFD-கள் ஆகியவை, பெரும்பாலும் லீவரேஜுடன், குறியீட்டின் மீது இரு திசைகளிலும் ஊக வணிகம் செய்ய சாத்தியமாக்குகின்றன. ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை ஹெட்ஜ் செய்வதற்கும் அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்தத் தயாரிப்புகள் சிக்கலானவை: லீவரேஜ் ஆதாயங்களைப் போலவே இழப்புகளையும் பெரிதாக்குகிறது, மேலும் பெரும்பாலான சில்லறை கணக்குகள் CFD-களில் பணத்தை இழக்கின்றன. எங்கள் வழிகாட்டி எஸ்&பி 500 எதிர்கால வர்த்தகம் அவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதையும், அதில் உள்ள அபாயங்களையும் விரிவாக விளக்குகிறது.
தனிப்பட்ட பங்குகளை வாங்குதல்
இறுதியாக, குறியீட்டின் தனிப்பட்ட அங்கங்களின் பங்குகளை ஒரு பத்திரக் கணக்கின் மூலம் நேரடியாக வாங்கலாம் — உதாரணமாக, அமேசான் பங்கு. அப்போது நீங்கள் குறியீட்டைப் பிரதிபலிப்பதற்குப் பதிலாக, அதிக செறிவு அபாயத்துடன் உங்கள் சொந்த நம்பிக்கைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள்.
எஸ்&பி 500-ஐ இயக்குவது எது?
- கார்ப்பரேட் வருவாய்ஒவ்வொரு காலாண்டு அறிக்கைக் காலத்திலும், மிகப்பெரிய நிறுவனங்களின் இலாபங்களும், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவற்றின் எதிர்காலக் கண்ணோட்டமும் குறியீட்டை வழிநடத்துகின்றன.
- ஃபெடரல் ரிசர்வ் பணவியல் கொள்கைவட்டி விகித முடிவுகளும் ஃபெடரல் வங்கியின் கருத்துக்களும், மூலதனத்தின் மதிப்பு மற்றும் பங்கு மதிப்பீடுகள், குறிப்பாக தொழில்நுட்பப் பங்குகளின் மதிப்பீடுகளில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன.
- பணவீக்கம் மற்றும் வேலைவாய்ப்புநுகர்வோர் விலைக் குறியீடு அல்லது வேலைவாய்ப்பு அறிக்கை போன்ற மாதாந்திர தரவு வெளியீடுகள், பெரும்பாலும் கடுமையான ஏற்ற இறக்கங்களைத் தூண்டுகின்றன.
- பத்திர விளைச்சல்அமெரிக்க அரசாங்கப் பத்திரங்களின் மீதான வருவாய் அதிகரிப்பதால், பங்குகள் ஒப்பீட்டளவில் கவர்ச்சியற்றதாகின்றன.
- புவிசார் அரசியல் மற்றும் வர்த்தகக் கொள்கைமோதல்கள், தடைகள், வரிகள் மற்றும் தேர்தல்கள் ஆகியவை முதலீட்டாளர்களின் மனநிலையைப் பாதிக்கின்றன.
- மதிப்பீடு: உயர்வான P/E விகிதம் — அதாவது விலை-வருவாய் விகிதம் — குறியீட்டை ஏமாற்றத்திற்கு உள்ளாக்கும் வாய்ப்பை அதிகரிக்கிறது. அமெரிக்கச் சந்தை எவ்வளவு விலை உயர்ந்தது என்பதை மதிப்பிடுவதற்கு ஷில்லர் P/E (CAPE) விகிதம் அடிக்கடி மேற்கோள் காட்டப்படுகிறது.
எஸ்&பி 500, டவ் ஜோன்ஸ், நாஸ்டாக் மற்றும் சிஏசி 40 ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகள் என்ன?
|குறியீட்டு
|கூறுகளின் எண்ணிக்கை
|முக்கியத்துவத்தைச்
|தனித்துவமான அம்சம்
|எஸ் அண்ட் பி 500
|பற்றி
|ஃப்ரீ-ஃப்ளோட் சந்தை மூலதனம்
|அமெரிக்க சந்தையின் அளவுகோல், அனைத்துத் துறைகளும்
|டவ் ஜோன்ஸ் (டிஜேஐஏ)
|30
|பங்கு விலை
|மிகப் பழமையான, பரவலாகப் பேசப்பட்ட, மிகக் குறைந்த பிரதிநிதித்துவம் கொண்ட
|நாஸ்டாக் 100
|100
|மாற்றியமைக்கப்பட்ட மூலதனமாக்கல்
|நிதி சார்ந்ததல்ல, முற்றிலும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்தது.
|கம்யூனிகேஷன்ஸ் 40
|40
|வரையறுக்கப்பட்ட இலவச மிதப்பு மூலதனமாக்கல்
|பாரிஸ் பங்குச் சந்தையின் அளவுகோல்
தி நாஸ்டாக் இது தொழில்நுட்பத்தில் அதிக கவனம் செலுத்துவதால், அதிக ஏற்ற இறக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது. டவ் ஜோன்ஸ் ஒரு குறியீட்டு குறிகாட்டியாகத் தொடர்ந்தாலும், அதன் 30 அங்கங்களும் விலை எடையும் அதனை குறைவான பிரதிநிதித்துவம் உள்ளதாக ஆக்குகின்றன. கம்யூனிகேஷன்ஸ் 40இறுதியாக, இது அதிக ஈவுத்தொகை அம்சத்துடன், தொழில்துறை, நிதி மற்றும் ஆடம்பரப் பங்குகளை அதிகமாகக் கொண்டுள்ளது. எனவே, ஒரு பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட முதலீட்டுத் தொகுப்பில் இந்த இரண்டு குறியீடுகளும் ஒன்றுக்கொன்று துணைபுரிகின்றன.
எஸ்&பி 500-ல் முதலீடு செய்வதில் உள்ள அபாயங்கள்
- சந்தை ஆபத்து2000-2002 மற்றும் 2008-2009 காலகட்டங்கள் காட்டியது போல, ஒரு நெருக்கடியின் போது குறியீட்டெண் அதன் மதிப்பின் கணிசமான பகுதியை இழக்கக்கூடும்.
- நாணய ஆபத்துயூரோவை அடிப்படையாகக் கொண்ட சேமிப்பாளருக்கு, குறியீட்டெண் உயரும்போதும் டாலரின் மதிப்பு சரிவது வருமானத்தைக் குறைக்கிறது. ஹெட்ஜ்டு ஈடிஎஃப்கள் (Hedged ETFs) ஒரு குறிப்பிட்ட செலவில் இந்த இடரைச் சமன் செய்கின்றன.
- செறிவு ஆபத்துஒரு சில தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் மிகப்பெரிய செல்வாக்கைக் கொண்டுள்ளன. இந்த விளைவைக் குறைப்பதற்காக, ஒவ்வொரு நிறுவனமும் சமமான செல்வாக்கைக் கொண்டிருக்கும் குறியீட்டின் சம-சுமை பதிப்புகள் உள்ளன.
- மதிப்பீட்டு ஆபத்துசந்தை விலை அதிகமாக இருக்கும்போது வாங்குவது, பல ஆண்டுகளாக பலவீனமான செயல்திறனுக்கு வழிவகுக்கும். சீரான பங்களிப்புகள் மூலம் படிப்படியாக முதலீடு செய்வது, தவறான நுழைவுப் புள்ளியின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.
- புவியியல் அபாயம்பல நிறுவனங்கள் தங்களின் வருவாயில் கணிசமான பங்கை சர்வதேச அளவில் ஈட்டினாலும், எஸ்&பி 500 குறியீடு அமெரிக்க நிறுவனங்களில் மட்டுமே முதலீடு செய்துள்ளது. ஒரு உலகளாவிய ETF அல்லது ஒரு ஐரோப்பிய ஒதுக்கீடு இந்த முதலீட்டை முழுமையாக்குகிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்: எஸ்&பி 500 பற்றிய உங்கள் கேள்விகள்
எஸ்&பி 500 என்பதன் பொருள் என்ன?
S&P என்பது ஸ்டாண்டர்ட் & புவர்ஸ் என்பதன் சுருக்கமாகும். இது, 1957-ல் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மற்றும் புவர்ஸ் பப்ளிஷிங் ஆகிய நிறுவனங்களின் இணைப்பால் உருவான குறியீட்டை உருவாக்கிய நிறுவனத்தின் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது. இதில் உள்ள 500 என்ற எண், அக்குறியில் அடங்கியுள்ள நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது.
S&P 500-ஐ PEA-வில் வாங்க முடியுமா?
ஆம், PEA-க்குத் தகுதிபெறும் செயற்கையாகப் பிரதியெடுக்கப்பட்ட ETF-கள் மூலம். அவை திட்டத்தின் தகுதி விதிகளுக்கு இணங்க, குறியீட்டின் செயல்திறனைப் பிரதிபலிக்கின்றன.
பிரான்சில் எஸ்&பி 500 குறியீடு எத்தனை மணிக்குத் திறக்கும்?
வழக்கமாக பாரிஸ் நேரப்படி பிற்பகல் 3:30 மணிக்குத் தொடங்கி, இரவு 10 மணிக்கு நிறைவடையும். மார்ச் மற்றும் அக்டோபர் மாத இறுதியில், பகல் நேர சேமிப்பு நேர மாற்றங்கள் ஒத்திசைவில் இல்லாத சில வாரங்களில், இந்த அமர்வு பிற்பகல் 2:30 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை நடைபெறும்.
எஸ்&பி 500 மற்றும் டவ் ஜோன்ஸ் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வேறுபாடு என்ன?
எஸ்&பி 500 குறியீட்டில், பொதுப் புழக்கத்தில் உள்ள பங்குகளின் சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் சுமார் 500 நிறுவனங்கள் உள்ளன; ஆனால் டவ் ஜோன்ஸ் குறியீட்டில், பங்கு விலையின் அடிப்படையில் 30 நிறுவனங்கள் மட்டுமே உள்ளன. எஸ்&பி 500 குறியீடு, அமெரிக்கச் சந்தையை மிகவும் சிறப்பாகப் பிரதிபலிக்கிறது.
எஸ்&பி 500-ல் ஈவுத்தொகைகள் அடங்கியுள்ளனவா?
இல்லை, மேற்கோள் காட்டப்பட்ட குறியீடு ஒரு விலைக் குறியீடாகும். மொத்த வருவாய் பதிப்புகள் ஈவுத்தொகைகளை மீண்டும் முதலீடு செய்கின்றன, மேலும் குவிக்கும் ETF-கள் அவற்றை நிதிக்குள்ளேயே தானாகவே மீண்டும் முதலீடு செய்கின்றன.
எஸ்&பி 500-ல் நீங்கள் எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
ஒரு S&P 500 ETF யூனிட்டின் விலை, ஃபண்டைப் பொறுத்து சில யூரோக்கள் முதல் சில நூறு யூரோக்கள் வரை மாறுபடும். சில தரகர்கள், சிறிய தொகைகளிலிருந்து தொடங்கும் பகுதிப் பங்குகள் மற்றும் வழக்கமான முதலீட்டுத் திட்டங்களையும் வழங்குகிறார்கள்.
காட்டப்படும் விலைகள், தானாகவே புதுப்பிக்கப்படும் சந்தைத் தரவுகளிலிருந்து பெறப்படுகின்றன. இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக மட்டுமேயானது, மேலும் இது முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது. பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்வது மூலதன இழப்பு அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளது.