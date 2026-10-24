ஸ்பிரிட் ஏர்லைன்ஸ் பங்கு (சேமிக்கவும்): திவால்நிலை மற்றும் கண்ணோட்டம்

ஸ்பிரிட் ஏர்லைன்ஸ் பங்கு விலை (சேமிப்பு) நிகழ்நேரத்தில்
ஆவி விமானங்கள் அதன் மறுசீரமைப்பின் முடிவில், அந்தப் பங்கு வழக்கமான பங்குச் சந்தைகளிலிருந்து நீக்கப்பட்டது: அதன் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க SAVE குறியீடு இனி வழக்கமான தரவுத் தளங்களின் விலைத் தரவுகளுக்கு ஆதாரமாக இருப்பதில்லை. மேலும், மறுசீரமைப்பிலிருந்து வெளியேறும் கட்டத்தைப் பொறுத்து, அந்தப் பங்கு ஓவர் தி கவுண்டரிலோ அல்லது ஒரு புதிய அடையாளத்தின் கீழோ வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது — அந்த வடிவங்களின் இயல்பான பரந்த விலை வேறுபாடுகள் மற்றும் பணப்புழக்கமின்மையுடன் இது நடைபெறுகிறது.
எந்தவொரு ஆர்டரையும் வைப்பதற்கு முன், உங்கள் தரகரிடம் பின்வருவனவற்றைச் சரிபார்க்கவும்: அந்தப் பங்கு உண்மையாகவே கிடைக்கிறதா, அது எந்தப் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்படுகிறது, மற்றும் தற்போதைய SAVE பங்கின் விலை நிலவரம் என்ன என்பனவற்றைக் கேட்கவும். ஒரு நிலையான பட்டியல் இல்லாதது ஒரு தொழில்நுட்ப விவரம் அல்ல: அது அந்தக் கோப்பின் ஒரு அறிகுறியாகும், மேலும் இங்கு வெறும் விலையைப் படிப்பதையும் தாண்டி விஷயங்கள் முக்கியமானவை என்பதை நினைவூட்டுகிறது.
ஸ்பிரிட் ஏர்லைன்ஸ் ஒரு பார்வை: நெருக்கடியில் சிக்கும் மிகக் குறைந்த கட்டண மாதிரி
ஸ்பிரிட் ஏர்லைன்ஸ் ஒரு புரட்சிகரமான மாதிரியின் அடிப்படையில் தனது நற்பெயரைக் கட்டியெழுப்பியது: மிகக் குறைந்த விலை விமான நிறுவனம் மிகக் குறைந்த அடிப்படைக் கட்டணங்கள், தனியாகக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் சேவைகள் (பைகள், இருக்கைத் தேர்வு, விமானத்தில் ஏறுதல்), இயக்கச் செலவுகளைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க ஏர்பஸ் A320 ரக விமானங்களைக் கொண்ட ஒரே மாதிரியான விமானக் குழுமம், மற்றும் முக்கிய அமெரிக்க உள்நாட்டு வழித்தடங்களிலும் லத்தீன் அமெரிக்காவிலும் விலையை மையமாகக் கொண்ட நிலைப்பாடு. ஒரு தசாப்த காலமாக இந்த சூத்திரம் கைகொடுத்தது: அந்த விமான நிறுவனம் சந்தைப் பங்கைப் பெற்றது, தனது விமானங்களை நிரப்பியது, மற்றும் பாரம்பரியப் போட்டியாளர்களை நசுக்கிய சுழற்சிகளைத் தவிர்த்தது.
பின்னர் அந்த மாதிரி முடங்கியது — கோவிட்-க்குப் பிந்தைய செலவுப் பணவீக்கம், கட்டமைப்பு ரீதியாக பலவீனமான உள்நாட்டு விமானக் கட்டணங்கள், பயணிகளிடம் கட்டணங்களைச் சுமத்த முடியாத நிலை, மற்றும் தொடர்ச்சியான வெளிப்புற அதிர்ச்சிகள் ஆகியவை வளர்ச்சியை ஒரு பண இழப்பாக மாற்றின.
மிகவும் வேதனையான அத்தியாயம் அப்படியே உள்ளது ஜெட்ப்ளூவுடனான இணைப்பு கைவிடப்பட்டதுதனது சிக்கல்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஒரு வழியாக அறிவிக்கப்பட்டு, போட்டி என்ற பெயரில் அமெரிக்க நீதிமன்றங்களால் தடுக்கப்பட்டதால், ஸ்பிரிட் நிறுவனம் தனது இழப்புகளைத் தனியாக எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது — ஒரு நிறுவனம் தனது கடனாளர்களிடமிருந்து பாதுகாப்புடன் தனது கடன்களையும் ஒப்பந்தங்களையும் மறுபேச்சுவார்த்தை செய்ய அனுமதிக்கும் அமெரிக்க நீதிமன்ற வழிமுறையான அத்தியாயம் 11 மறுசீரமைப்பிற்குள் அந்த விமான நிறுவனம் நுழைவதற்கு முன்பு இது நிகழ்ந்தது. அதிலிருந்து சிறிய அளவில் இருந்தாலும், உயிருடன் வெளிவருவது ஒரு பந்தயமாக இருந்தது; மீண்டும் லாபம் ஈட்டுவது என்பது மற்றொரு பந்தயம், அது இன்னும் முடிவடையவில்லை.
ஸ்பிரிட் ஏர்லைன்ஸ் பங்கு விலை ஏன் நகர்கிறது
அந்தப் பங்கு, முந்தையதை விட அதிக ஏற்ற இறக்கம் கொண்ட மூன்று வகையான சமிக்ஞைகளுக்கு எதிர்வினையாற்றுகிறது. முதலாவதாக, செயல்பாட்டு அறிவிப்புகள்கொள்ளளவு, பயணிகளின் சுமை விகிதம், ஒரு இருக்கைக்கான வருவாய் — அமெரிக்க விமானப் போக்குவரத்தின் ஒவ்வொரு மாதாந்திர புள்ளிவிவரமும், அதன் பிழைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு வர்த்தகம் செய்யப்படும் ஒரு பங்கின் நிலையை மாற்றுகிறது. பிறகு, அந்த மறுசீரமைப்பு மைல்கற்கள்வாகனக் குழுமம் மற்றும் கடன் ஒப்பந்தங்களை மறுபேச்சுவார்த்தை செய்தல், கடன் வழங்குநர்களிடமிருந்து பணத்தை வசூலித்தல், நிறுவனத்திற்கு மறுமூலதனம் திரட்டுவதற்காக புதிய பங்குகளை வெளியிடுதல் போன்ற செயல்பாடுகள், ஒவ்வொரு சுற்றிலும் தற்போதுள்ள பங்குதாரர்களின் பங்குகளைப் பெருமளவில் நீர்த்துப்போகச் செய்கின்றன.
இறுதியாக, அந்த தொழில்துறை பின்னணிஎரிபொருள், உள்நாட்டுத் தேவை, போட்டியாளர்களின் கட்டண அழுத்தம் — இந்த முழுத் துறையிலேயே ஸ்பிரிட் நிறுவனம் மிகவும் பலவீனமான சந்தைப் பிரிவைக் கொண்டுள்ளது, எனவே அதுவே மிகவும் எதிர்வினையாற்றக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது. ஸ்பிரிட் ஏர்லைன்ஸ் பங்கைப் பொறுத்தவரை, ஒரு சாதகமான செய்தி ஒரே அமர்வில் அதன் விலையை இருமடங்காக்கிவிடும்; அதேபோல், ஒரு ஏமாற்றமும் அதை எளிதாகப் பாதியாகக் குறைத்துவிடும்.
ஸ்பிரிட் ஏர்லைன்ஸ் திவால்நிலை: குறைந்த செலவிலான வளர்ச்சியிலிருந்து மறுசீரமைப்பு வரை
ஸ்பிரிட் நிறுவனத்தின் பங்குச் சந்தை வரலாறு மூன்று கட்டங்களைக் கொண்டது. மிகக் குறைந்த செலவிலான பொற்காலம்: ஒரு தசாப்த கால இலாபகரமான வளர்ச்சி, நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற ஒரு ஐபிஓ, வணிகப் பள்ளிகளில் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட ஒரு வணிக மாதிரி. வீழ்ச்சி: கோவிட்-க்குப் பிந்தைய இயல்புநிலை ஏற்பட்டவுடனேயே ஏற்பட்ட கட்டமைப்பு இழப்புகள், ஜெட்ப்ளூ இணைப்புக்கு அமெரிக்க நீதிமன்றங்கள் அளித்த நிராகரிப்பு, தொடர்ச்சியான மீட்புத் திட்டங்கள் — விமானக் குறைப்பு, விமான விற்பனை, இட ஒதுக்கீடுகளை அகற்றுதல் — மற்றும் நீதிமன்ற மேற்பார்வையிலான மறுசீரமைப்பில் நுழைதல்.
இறுதியாக, ஒரு பகுதி மறுபிறப்பு: மறுபேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்ட கடன், புனரமைக்கப்பட்ட மூலதன அடித்தளம் ஆகியவற்றுடன் அத்தியாயம் 11-இலிருந்து வெளியேறுதல்… மற்றும் பாரம்பரியப் பங்குதாரர்கள் மிகச் சிறிதளவே தக்கவைத்துக் கொள்ளும் அளவுக்குப் பெருமளவில் நீர்த்துப்போன பங்கு மூலதனம். முதலீட்டாளர்களுக்கான பாடம் காலத்தால் அழியாதது: ஒரு மறுசீரமைப்பில், தப்பிப்பிழைக்கும் நிறுவனத்தின் மதிப்பும் பழைய பங்கு மூலதனத்தின் மதிப்பும் இரண்டு வெவ்வேறு கேள்விகள் — முதலாவது புனரமைக்கப்படும்போது, இரண்டாவது பெரும்பாலும் பூஜ்ஜிய மதிப்பாகவே இருக்கும்.
ஸ்பிரிட் ஏர்லைன்ஸ் ஈவுத்தொகை வழங்குகிறதா?
இல்லை — மேலும் இந்தக் கேள்வி தேவையற்றது: நிறுவனம் தனது சட்டச் சிக்கல்களுக்கு வெகு முன்பே அனைத்துப் பங்கீடுகளையும் நிறுத்திவிட்டது, மேலும் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு டாலரும் கையிருப்பை மீண்டும் உருவாக்குவதற்கும், மறுபேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்ட கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கும் நிதியளிக்கிறது. இந்த விவகாரத்தில், ஈவுத்தொகை ஒரு தேர்வு அளவுகோல் அல்ல: அது இனி இல்லாத ஒரு அறிகுறியாகும்.
விமானப் போக்குவரத்தில் அதிக வருவாயை எதிர்பார்க்கும் முதலீட்டாளர்கள், நன்கு நிலைபெற்ற, லாபம் ஈட்டும் விமான நிறுவனங்களையே நாடுகின்றனர்; ஸ்பிரிட் நிறுவனத்தைப் பொறுத்தவரை, அதன் லாபம் முழுமையாக மீள்வது மட்டுமே ஒரே முதலீட்டு வாய்ப்பாகும் — இது ஒரு இருநிலை பந்தயமே தவிர, வருமானத்தை ஈட்டும் முதலீடே அல்ல.
மறுசீரமைப்புக்குப் பிறகு ஸ்பிரிட் ஏர்லைன்ஸ் யாருக்குச் சொந்தமானது?
அத்தியாயம் 11 பங்குதாரர் அமைப்பை மாற்றியமைத்தது: முன்னாள் கடன் வழங்குநர்கள் புதிய பெரும்பான்மைப் பங்குதாரர்களானார்கள் — இது அமெரிக்க மறுசீரமைப்புகளின் ஒரு பாரம்பரிய வழிமுறையாகும், இதில் கடனைப் பங்காக மாற்றுவது பொறுப்புகளை நீக்கி, உரிமையாளர்களை மாற்றுகிறது — அதே நேரத்தில் முன்னாள் பங்குதாரர்களிடம், அதிகபட்சமாக, மூலதனத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட எஞ்சிய ஒரு சிறு பகுதி மட்டுமே எஞ்சியது. இதன் விளைவாக உருவான தடையற்ற புழக்கத்தில், நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளில் நிபுணத்துவம் பெற்ற நிதிகளும், பங்கின் பெரும் ஏற்ற இறக்கங்களால் ஈர்க்கப்பட்ட ஊக வணிக சில்லறை முதலீடுகளுமே ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன.
இந்தக் கட்டமைப்பிற்கு ஒரு நடைமுறை விளைவு உண்டு: முடிவுகள், பழைய உரிமையாளர்களைப் பாதுகாப்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டிராமல், புதிய உரிமையாளர்களின் தர்க்கத்தின்படி — அதாவது நிறுவனத்தின் மதிப்பை மீட்டெடுப்பது, ஒருவேளை விற்பது அல்லது இணைப்பது போன்றவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டே எடுக்கப்படுகின்றன. இன்று வாங்கும் முதலீட்டாளர், தனது கடன் வழங்குநர்கள் மாறிய நிலையில், தலைமைப் பொறுப்பில் இருக்கும் மறுசீரமைக்கப்பட்ட நிறுவனத்தையே வாங்குகிறார்.
போட்டிச் சூழல்: அமெரிக்காவின் குறைந்த விலைத் திட்டங்கள் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன
அமெரிக்க உள்நாட்டுச் சந்தையானது, டெல்டா, யுனைடெட், அமெரிக்கன் போன்ற பெரிய நெட்வொர்க் விமான நிறுவனங்களுக்கும், மற்றும் குறைந்த கட்டண நிறுவனங்களான, எளிய மாதிரியின் வரலாற்று அளவுகோலாக விளங்கும் சவுத்வெஸ்ட்; ஒரு கலப்பின நிறுவனமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள ஜெட்ப்ளூ; மிகக் குறைந்த கட்டணப் பிரிவில் ஸ்பிரிட்டின் நேரடிப் போட்டியாளரான ஃபிரான்டியர்; மற்றும் சுற்றுலா வழித்தடங்களில் இயங்கும் அலீஜியன்ட் ஆகியவற்றுக்கும் இடையே பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோவிட்-க்குப் பிந்தைய கட்டணப் போர் அனைவரின் வருவாயையும் நசுக்கியது, ஆனால் அது மாதிரிகளின் படிநிலையை வெளிப்படுத்தியது: உயர்தர விமான நிறுவனங்கள் தங்களின் துணை வருவாய்களையும் சர்வதேச மையங்களையும் சார்ந்திருந்தன, அதேசமயம், தங்களின் செலவுகளை ஈடுசெய்ய முடியாத கட்டண அழுத்தத்தின் கீழ், மிகக் குறைந்த கட்டண விமான நிறுவனங்கள் தங்கள் செலவுகளைக் குறைத்துக்கொண்டன.
ஸ்பிரிட் நிறுவனத்தைப் பொறுத்தவரை, வணிகப் பயணிகளையும் குடும்பங்களையும் கவர்ந்திழுப்பதற்காக, கட்டணப் பிரிவுகளில் தீவிரமாகப் பிரித்து வழங்கும் முறையின் ஒரு பகுதியைக் கைவிட்டு, அதன் வணிக மாதிரியையே மேம்படுத்துவதே வியூக ரீதியான நடவடிக்கையாக இருந்துள்ளது. இந்த மாற்றத்தின் வெற்றியே, அந்நிறுவனத்தின் இலாபகரமான தொடர்ச்சியைத் தீர்மானிக்கும்.
ஸ்பிரிட் ஏர்லைன்ஸ் நிதித் தரவுகள்
கீழே உள்ள குறிகாட்டிகள் கோப்பின் அடிப்படைப் புரிதலை வரையறுக்கின்றன; விரிவான புள்ளிவிவரங்கள் எங்கள் தரவுக் குழுவால் தொகுக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு வெளியீட்டிலும் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன.
|காட்டி
|மதிப்பு
|காலம்
|வருவாய்
|-
|-
|நிகர வருமானம்
|-
|-
|பண நிலை
|-
|-
|மறுசீரமைப்புக்குப் பிறகான கடன்
|-
|-
|பங்குக்கு ஈவுத்தொகை
|0 (இடைநிறுத்தப்பட்டது)
|-
|சந்தை தொப்பி
|பங்கு விலை × பங்குகளைப் பார்க்கவும்
|-
2026-ல் ஸ்பிரிட் ஏர்லைன்ஸ் பங்குகளை வாங்குவது உகந்ததா?
நேர்மையான பதில் ஒரே வாக்கியத்தில் அடங்கும்: இது ஒரு நெருக்கடி நிலை பந்தயம், உறுதியான நம்பிக்கை சார்ந்த முதலீடு அல்ல. ஏற்றத்திற்கான சாத்தியக்கூறும் உள்ளது — மறுசீரமைக்கப்பட்ட நிறுவனம், தனது கடனிலிருந்து விடுபட்டு, தூய்மையான உள்நாட்டுச் சந்தையில் ஒரு இலாபகரமான வணிக மாதிரியைக் கண்டறிகிறது, மேலும் அந்தப் பங்கு அதன் செயல்பாட்டுப் பெருக்கியை மீண்டும் பெறுகிறது.
புள்ளிவிவரப்படி, இந்த வகை பங்குகளில் சரிவுக்கான வாய்ப்பே அதிகம்: அத்தியாயம் 11-க்குப் பிறகு மீண்டும் திவால் ஆகும் விமான நிறுவனங்கள் அதிலேயே சிக்கிக்கொள்கின்றன; வெற்றி கிடைத்தாலும் கூட, தொடர்ச்சியான பங்கு நீர்த்தல்கள் லாப வாய்ப்பைக் குறைத்துவிடுகின்றன; மேலும், அமெரிக்காவின் குறைந்த கட்டண விமானப் போக்குவரத்துத் துறையின் கட்டமைப்புப் போட்டி, எந்தவொரு செயல்பாட்டுத் தவறையும் மன்னிப்பதில்லை. முதலீட்டின் அளவே எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிடுகிறது: ஒரேயொரு அறிவிப்பால் தனது மதிப்பில் பெரும்பகுதியை இழக்கக்கூடிய ஒரு பங்கில், மொத்த இழப்பு என்பது முதலீட்டுத் தொகுப்பில் ஒரு சிறு கீறலாக மட்டுமே இருக்கும் அளவிற்கு, நாம் முதலீடு செய்துள்ள பங்குகளின் அளவு மிகச் சிறியதாக இருக்க வேண்டும்.
அந்த வாக்கியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவர்கள் இந்தப் பங்கை வைத்திருக்கக் கூடாது — இத்துறையின் நிலையான பெரிய நிறுவனப் பங்குகள் அல்லது ஒரு எளிய போக்குவரத்து ETF, விமானப் போக்குவரத்து முதலீட்டிற்கு மிகவும் சிறந்த தீர்வாக அமைகின்றன.
|மேல் பக்கம் (காளை வழக்கு)
|அபாயங்கள் (முக்கியமான சூழ்நிலை)
|மறுபேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்ட கடன், இலகுவான கட்டமைப்பு
|அத்தியாயம் 11-இலிருந்து மீண்டவர்கள் மீண்டும் பழைய நிலைக்குத் திரும்பலாம்.
|தூய்மையான சந்தையில் மீண்டும் லாபம் ஈட்டுவதற்கான சாத்தியம்
|எந்தவொரு சாதகத்தையும் அரித்துவிடும் தொடர்ச்சியான நீர்த்தல்கள்
|குறைந்த பெயரளவு பங்கு விலை — நல்ல செய்திக்குக் கடுமையான எதிர்வினை
|ஒரே அறிவிப்பால் ஏற்படக்கூடிய மொத்த இழப்பு.
|ஒரு கையகப்படுத்துபவருக்கான சாத்தியமான மாற்று மதிப்பு
|கட்டமைப்பு ரீதியாக சவாலான மிகக் குறைந்த விலை மாதிரி
ஸ்பிரிட் என்பது ஒரு அமெரிக்கப் பங்கு ஆகும், இது அமெரிக்கப் பங்குச் சந்தைகளுக்கான அணுகலை வழங்கும் ஒரு தரகருடன் கூடிய வழக்கமான தரகுக் கணக்கின் மூலம் வாங்கப்படுகிறது — எங்கள் ஒப்பீட்டைப் பார்க்கவும். ஆன்லைன் தரகர்கள்இந்தக் கோப்புக்கு என இரண்டு குறிப்பிட்ட முன்னெச்சரிக்கைகள்: குறைந்த விலையுள்ள பங்கில் பகுதி மற்றும் வரம்பு ஆணைகள் கட்டாயமாகும், ஏனெனில் அங்கு ஏல-கேள்வி விலைப் பரவல்கள் வருமானத்தை முழு சதவீதப் புள்ளிகளால் குறைத்துவிடும்; மேலும், வர்த்தக நிலையின் அளவு மேலே கூறப்பட்ட விதியைப் பின்பற்ற வேண்டும் — அதாவது, மொத்த இழப்பைத் தாங்கிக்கொள்ளும் அளவுக்குச் சிறியதாக இருக்க வேண்டும்.
எங்கள் பக்கம் பங்குச் சந்தை ஆர்டர்கள் இந்த வழிமுறைகளையும், வழிகாட்டியையும் விவரிக்கிறது. பங்குகளை வாங்குதல் முழுமையான செயல்முறையை உள்ளடக்கியது. பங்குகளைத் தாண்டிய பல சொத்து வர்த்தகத்திற்கு, சிறப்புத் தளங்கள் தொடர்ந்து அணுகக்கூடியதாக உள்ளன. கணக்கைத் திறப்பது Vantage →.
அத்தியாயம் 11-ஐப் புரிந்துகொள்ளுதல்: மறுசீரமைப்பு என்ன மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது
அமெரிக்க திவால் சட்டத்தின் அத்தியாயம் 11 என்பது ஒரு நிறுவனத்தைக் கலைப்பது அல்ல — அது ஒரு நீதிமன்றப் பாதுகாப்பாகும், இது ஒரு நிறுவனம் தனது கடன்கள், விமானக் குத்தகை ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் பத்திரக் கடமைகளை மறுபேச்சுவார்த்தை நடத்தும் அதே வேளையில், தொடர்ந்து செயல்பட அனுமதிக்கிறது.
ஸ்பிரிட் நிறுவனத்தைப் பொறுத்தவரை, இந்தச் செயல்முறை மூன்று முக்கிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது: கடன் குறைக்கப்பட்டு மறுசீரமைக்கப்பட்டது, இது பணப்புழக்கத்தை நெரித்துக் கொண்டிருந்த செலவினங்களைக் குறைத்தது; கடன் வழங்குநர்களுக்குப் புதிய பங்குகளில் பகுதியளவு திருப்பிச் செலுத்தப்பட்டு, அவர்களே புதிய உரிமையாளர்களானார்கள்; மேலும், இலாபகரமான தேவைக்கு ஏற்ப விநியோகத்தைச் சீரமைக்க, விமானக் குழுவும் வலையமைப்பும் மறுசீரமைக்கப்பட்டன.
இந்த செயல்முறை மாற்றாத விஷயம் என்னவென்றால்: அமெரிக்க உள்நாட்டுச் சந்தையின் நேரடிப் போட்டியும், பணம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு வணிக மாதிரியைக் கண்டறிய வேண்டிய தேவையும்தான் — ஒரு மறுசீரமைப்பு என்பது இருப்புநிலைக் குறிப்பைச் சீர்செய்கிறது, அது லாபத்தை உருவாக்குவதில்லை. இந்த நுணுக்கம்தான் இந்தப் பங்கைப் புரிந்துகொள்வதற்கான திறவுகோல்: ஒரு சீரான இருப்புநிலைக் குறிப்பு இரண்டாவது வாய்ப்புக்கு நிதியளிக்கிறது, ஆனால் அதற்கு உத்தரவாதம் அளிப்பதில்லை.
பங்கு விலையைத் தீர்மானிக்கும் மைல்கற்கள்
இந்த விவகாரத்தைக் கண்காணிப்பவர்களுக்கு, நான்கு குறிகாட்டிகள் இந்தப் பங்கைப் பற்றிய உண்மையை எடுத்துரைக்கின்றன. அலகு வருவாய்ஒவ்வொரு மாதமும் போக்குவரத்து புள்ளிவிவரங்களில் வெளியிடப்படும், கிடைக்கக்கூடிய இருக்கைக்கான வருவாய் என்பது, கூடுதல் விலையில் விற்பனை செய்யும் திறனை அளவிடுகிறது; இதன் முன்னேற்றம் கட்டணப் போர் மாதிரியிலிருந்து வெளியேறுவதைக் குறிக்கிறது. திறனைப் பயன்படுத்துங்கள்இது, தேவை மீதான நிறுவனத்தின் நம்பிக்கையைப் பிரதிபலிக்கிறது. தேநீர் பாதுகாக்கப்பட்ட எரிபொருள் செலவு — எண்ணெய் முதலீட்டு அபாயக் காப்பீடு செய்யப்பட்ட பங்கு, லாப வரம்புகளை ஏற்ற இறக்கங்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.
மற்றும் இந்த நிதி மைல்கற்கள்கையில் உள்ள ரொக்கம், கடன் முதிர்வுகள், ஏதேனும் புதிய நிதி திரட்டல்கள் — ஒவ்வொரு நிதி திரட்டும் சுற்றும் பங்கின் விலையை மேலும் நீர்த்துப்போகச் செய்கிறது. இந்தக் குறிகாட்டிகளுக்கு இடையில், பங்கு விலையானது வதந்திகள் மற்றும் ஊக சுழற்சிகளின் அடிப்படையிலேயே இயங்கும்; தீவிரமான முதலீடானது, காலாண்டுக்குக் காலாண்டு இந்த நான்கு கோடுகளின் போக்கைக் கொண்டே மதிப்பிடப்படுகிறது.
மறுசீரமைக்கப்பட்ட விமான நிறுவனங்களின் வரலாறு கற்பிப்பது என்ன?
மற்ற எந்தத் துறையையும் விட, விமானத் துறைதான் பொதுப் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களின் மறுசீரமைப்புகள் குறித்த மிக நீண்ட பதிவைப் பராமரிக்கிறது — மேலும் அதன் புள்ளிவிவரங்கள் கடுமையானவையாக உள்ளன.
கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் திவால்நிலையின் 11-வது பிரிவின் கீழ் சென்ற அமெரிக்க விமான நிறுவனங்கள் மூன்று விதமான முடிவுகளைச் சந்தித்தன: ஒரு சிறுபான்மையானவை நீடித்த லாபத்தை மீண்டும் பெற்று, ஒரு முழுச் சுழற்சியில் தங்கள் பங்குகளின் மதிப்பீட்டை உயர்த்திக்கொண்டன; பெரும்பான்மையானவை, சராசரியான பங்குகளாகவே நீடித்தாலும், வணிகங்களாகத் தப்பிப்பிழைத்தன — அதாவது, தொடர்ச்சியான பங்கு நீர்த்தல்களால் விமான நிறுவனம் தொடர்ந்து இயங்கிக்கொண்டிருக்க, பங்கு விலை தேக்க நிலையில் இருந்தது; மற்றவை மீண்டும் திவால்நிலைக்குத் திரும்பின, ஏனெனில் அந்த மறுசீரமைப்பு இருப்புநிலைக் குறிப்பைச் சரிசெய்திருந்தாலும், அதன் வணிக மாதிரியைச் சரிசெய்யவில்லை.
இதிலிருந்து கிடைக்கும் பொதுவான பாடம் இதுதான்: திவால் சட்டத்தின் 11-ஆம் அத்தியாயத்திலிருந்து வெளியேறுவது, கடன்கள், ஒப்பந்தங்கள், செலவுகள் போன்ற கடந்த காலப் பிரச்சனைகளைச் சரிசெய்கிறது. ஆனால், எதிர்காலம் என்பது ஒரு போட்டி நிறைந்த சந்தையில் பணம் சம்பாதிக்கும் திறனை முழுமையாகச் சார்ந்துள்ளது; இதை எந்த நீதிமன்றமும் தீர்மானிக்க முடியாது. ஸ்பிரிட் பங்குதாரரைப் பொறுத்தவரை, இந்தப் புள்ளிவிவரம் எதிர்பார்ப்புகளை வரையறுக்கிறது: சாதகமான சூழல் நிலவுகிறது, அது ஒரு சிறுபான்மையான சூழலாகும், மேலும் அது ஒரு திருப்புமுனை என்ற பெயரைப் பெறுவதற்கு முன்பு, பல ஆண்டுகளுக்கான நேர்மறையான லாப வரம்புகள் போன்ற ஆதாரங்களைக் கோருகிறது.
ஸ்பிரிட் ஏர்லைன்ஸ் பங்கு: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
ஸ்பிரிட் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் மூடப்படுகிறதா?
அது மையக் கரு அல்ல: மறுசீரமைப்பு கடனைக் குறைத்து, செயல்பாட்டு நிதியுதவியைக் கொண்டு வந்தது. ஆனால், செயல்பாட்டு இலாபம் நிரந்தரமாக மீட்டெடுக்கப்படாத வரை இந்தக் கேள்வி மீண்டும் மீண்டும் எழுகிறது என்பதைத் தொழில்துறையின் வரலாறு காட்டுகிறது — மேலும், ஒரு வர்த்தக முத்திரையின் நிலைத்தன்மை, தற்போதைய பங்கின் மதிப்பிற்கு உத்தரவாதம் அளித்துவிடுவதில்லை.
ஸ்பிரிட் ஏர்லைன்ஸ் பங்கு விலை ஏன் இவ்வளவு சரிந்தது?
உள்நாட்டுக் கட்டணப் போரினால் பலவீனமடைந்த ஒரு மாதிரி, நீதிமன்றங்களால் தடுக்கப்பட்ட ஜெட்ப்ளூவுடனான இணைப்பு, பின்னர் கடனைப் புதிய பங்குகளாக மாற்றிய நீதிமன்ற மேற்பார்வையிலான மறுசீரமைப்பு — இந்த ஒவ்வொரு படியும் ஏற்கனவே இருந்த பங்குதாரர்களின் மதிப்பை அழித்தது.
மறுசீரமைப்பின்போது, கடன் வழங்குநர்களின் நலனுக்காகக் கடன் பங்காக மாற்றப்பட்டது; முன்னாள் பங்குதாரர்கள் ஒரு எஞ்சிய சிறு பகுதியை மட்டுமே தக்க வைத்துக் கொண்டனர், இது பிற்கால நிதி திரட்டல்களால் மேலும் நீர்த்துப் போயிருக்கக்கூடும். இன்றைய பங்கு விலையானது, பழைய சந்தை மூலதனத்தை அல்ல, மறுசீரமைக்கப்பட்ட நிறுவனத்தையே பிரதிபலிக்கிறது.
இல்லை: இது ஒரு அமெரிக்க நிறுவனம் என்பதால், இந்தப் பங்கு பிரெஞ்சு பங்கு சேமிப்புத் திட்டத்திற்கு (PEA) தகுதி பெறாது. மேலும், இது ஒரு வழக்கமான தரகுக் கணக்கில் டாலர்களில், நாணய மாற்று கட்டணங்கள் மற்றும் அமெரிக்கப் பத்திரங்களுக்கான வரிவிதிப்புடன் வர்த்தகம் செய்யப்பட வேண்டும்.
ஸ்பிரிட் ஏர்லைன்ஸ் பங்கு மீண்டு வருமா?
விமானப் போக்குவரத்தின் வரலாறு எச்சரிக்கையுடன் பதிலளிக்கிறது: சில விமான நிறுவனங்கள் மறுசீரமைப்புக்குப் பிறகு சமாளித்தன, பல மீண்டும் திவால்நிலைக்குச் சென்றன. இதற்கு நீடித்த இலாபகரமான ஒரு மாதிரி, ஒட்டுமொத்த சந்தையாலும் பேணப்படும் திறன் கட்டுப்பாடு, மற்றும் ஒரு புதிய வெளிப்புற அதிர்ச்சி இல்லாத நிலை ஆகியவை தேவைப்படும். பல ஆண்டுகளாக அந்த ஆதாரங்கள் குவியும் வரை, இந்த விவகாரம் நெருக்கடி கால பந்தயங்கள் என்ற வகையிலேயே வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த வகையான பங்குகளில் எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
மொத்த இழப்பைத் தாங்கிக்கொள்ளும் வகையில் அளவிடப்பட்ட, முதலீட்டுத் தொகுப்பின் ஒரு சிறு பகுதி — இது நெருக்கடி நிலைப் பங்குகளுக்கான விதியாகும், மேலும் சில டாலர்களில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் மறுசீரமைக்கப்பட்ட எந்தவொரு பங்கிற்கும் ஸ்பிரிட் நிறுவனத்திற்கும் இது பொருந்தும்.
தற்போது அவர்கள் நிர்வாகத்தைக் கட்டுப்படுத்தி, மதிப்பை மீட்டெடுப்பதை நோக்கிய உத்தியை வழிநடத்துகிறார்கள் — அதாவது இலாபம், சாத்தியமான விற்பனைகள், நிகழவிருக்கும் இணைப்புகள் போன்றவை. அவர்களின் காலக்கட்டம் முக்கியமானது: நெருக்கடி நிதிகள் சில ஆண்டுகளுக்குள் வெளியேற வழி தேடுகின்றன, இது பொறுமையான நீண்டகால மறுசீரமைப்பைக் காட்டிலும், வேகமான மற்றும் சில நேரங்களில் வேதனையான முடிவுகளுக்கே சாதகமாக அமைகிறது.
எரிபொருள் குறித்த ஒரு இறுதி வார்த்தை: குறைந்த கட்டண விமான நிறுவனங்களின் இலாப வரம்புகளை, மற்ற எதையும் விட ஜெட் எரிபொருளின் விலையே தீர்மானிக்கிறது — ஒரு எண்ணெய் விலை வீழ்ச்சி சிறந்த மீட்புத் திட்டங்களையும் புரட்டிப் போடுகிறது, ஒரு மந்தநிலை அவற்றை வேகப்படுத்துகிறது. எனவே, போக்குவரத்துப் புள்ளிவிவரங்களுக்கு இணையாக, கச்சா எண்ணெய் விலையைக் கண்காணிப்பதும் இந்த ஆவணத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.
ஸ்பிரிட் ஒரு போட்டியாளரின் கையகப்படுத்தும் இலக்காக உள்ளதா?
பலவீனத்தின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் இந்தச் சூழ்நிலை மீண்டும் தலைதூக்குகிறது: ஒரு தொழில்துறை வாங்குபவர், இன்றைய சந்தையை விட விமான நேர ஒதுக்கீடுகள், விமானக் குழு மற்றும் பணியாளர்களைச் சிறந்த முறையில் மதிப்பிடக்கூடும். எந்தவொரு பொதுப் பேச்சுவார்த்தையும் அந்தக் கருதுகோளை உறுதிப்படுத்தவில்லை, மேலும் அமெரிக்கப் போட்டி ஆணையங்கள், ஜெட்ப்ளூ இணைப்பைத் தடுத்ததன் மூலம், குறைந்த செலவிலான ஒருங்கிணைப்பின் மீதான தங்கள் தயக்கத்தைக் காட்டின. அந்தச் சாத்தியக்கூறு உள்ளது — அது விலையின் உந்து சக்திகளில் ஒன்றாகும் — ஆனால் அதுவே ஒரு முதலீட்டுக் கோட்பாடாக அமையாது.
அடிக்கோடு
- பட்டியல்சேவ் பங்குகள், டாலர்களில் — வழக்கமான தரகுக் கணக்குகளுக்கு மட்டும், ஊக அடிப்படையிலான பணப்புழக்கம்.
- பதிவு செய்ததுமறுசீரமைப்பிலிருந்து சமீபத்தில் மீண்ட ஒரு அமெரிக்க மிகக் குறைந்த கட்டண விமான நிறுவனத்தின் மீதான நெருக்கடி நிலை பந்தயம் — இது உறுதியான நம்பிக்கை சார்ந்த முதலீடு அல்ல.
- விலை இயக்கிகள்மாதாந்திர போக்குவரத்து, மறுமூலதனமாக்கல் மைல்கற்கள், தொடர்ச்சியான பங்கு நீர்த்தல்கள்.
- ஈவுத்தொகை: ஏதுமில்லை — நீண்ட காலமாக இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது, இந்தக் கோப்புக்குத் தொடர்பற்றது.
- தங்க விதிமுழு இழப்பையும் தாங்கும் அளவிலான ஒரு முதலீடு — இல்லையெனில், நன்கு அறியப்பட்ட நிறுவனங்கள் மூலம் விமானத் துறையில் முதலீடு செய்யுங்கள்.
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