பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சி: காரணங்கள், விளைவுகள் மற்றும் தயாராகும் வழிகள் (2026)

A பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சி எல்லோரும் விற்க விரும்புவதும், யாரும் வாங்க விரும்பாததுமான காலகட்டம் இது: சில மணி நேரங்களிலேயே விலைகள் சரிந்துவிடும், முதலீட்டுத் தொகுப்புகள் கரைந்துவிடும், மேலும் ஊடகங்கள் உலகின் முடிவை அறிவிக்கும். 1929-ஆம் ஆண்டின் கறுப்பு வியாழன் முதல் 2020-ஆம் ஆண்டின் பெருந்தொற்றுச் சரிவு வரை, இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் சந்தை வரலாற்றில் இடம்பெற்றுள்ளன — மேலும் அவை மீண்டும் வரும். அவற்றின் இயக்கவியல், காரணங்கள் மற்றும் விளைவுகளைப் புரிந்துகொள்வதே, அடுத்த நிகழ்வால் திகைத்துப்போவதைத் தவிர்ப்பதற்கான சிறந்த வழியாகும்.
இந்த வழிகாட்டி, பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சியின் வரையறையை உங்களுக்குத் தருகிறது, வரலாற்றின் மாபெரும் வீழ்ச்சிகளை விவரிக்கிறது, அவை எதனால் தூண்டப்படுகின்றன என்பதை விளக்குகிறது, மேலும் உங்களைப் பாதுகாக்கும் அல்லது உங்களை அழிக்கும் நடத்தைகளை விரிவாக விவரிக்கிறது.
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: அக்டோபர் 23, 2026
பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சி என்றால் என்ன?
பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சி என்பது ஒரு திடீர், பெரும் மற்றும் கொடூரமான வீழ்ச்சி in market prices: tens of percent wiped out within hours or a few days, in a wave of generalized panic. The word comes from the German « Krach » — the noise — the sound of something breaking, or of fists banging on the doors of failed banks.
ஒவ்வொரு வீழ்ச்சியும் ஒரு பெரும் சரிவு அல்ல. சொற்களஞ்சியம் மூன்று கோடுகளை வரைகிறது:
- ஒரு திருத்தம்: அடிக்கடி மற்றும் ஆரோக்கியமான முறையில் சுமார் 10% குறைப்பு, இது கட்டுக்கடங்காமல் போகாமல் அதிகப்படியானவற்றைத் தணிக்கும்.
- கரடி சந்தை20 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான சரிவு, இது பெரும்பாலும் பல மாதங்களாக நீடிக்கும்.
- ஒரு விபத்துகரடிச் சந்தையின் கொடூரமான உறவுமுறை போன்றது — இது பீதியால் தூண்டப்பட்டு, சில அமர்வுகளுக்கு மட்டுமே நீடிக்கும் ஒரு செங்குத்தான வீழ்ச்சி.
அப்படியானால், ஒரு விபத்தை வரையறுப்பது அதன் அளவு மட்டுமல்ல, அதன் விளைவுகளும்தான். வேகம் மேலும் அதனுடைய வெளிப்படையான பகுத்தறிவின்மைவிலைகள் இனி அடிப்படை நிறுவனங்களைப் பற்றிய எந்தவொரு பகுப்பாய்வையும் பிரதிபலிப்பதில்லை — ஒரு முதலீட்டாளரின் அச்சம் அடுத்தவரின் அச்சத்தைத் தூண்டுகிறது, அவ்வளவுதான்.
பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சியின் உடற்கூறியல், படிப்படியாக
காலம் எதுவாக இருந்தாலும், ஏறக்குறைய ஒவ்வொரு விபத்தும் ஒரே மாதிரியான வரிசையையே பின்பற்றுகிறது:
- முன்னோட்டம்மாதக்கணக்கில் அல்லது வருடக்கணக்கில் விலைகள் உயர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன; ஒருவித மகிழ்ச்சிப் பெருக்கு ஏற்படுகிறது, மேலும் அதிகமாக வாங்குவதற்காக அனைவரும் கடன் வாங்குகிறார்கள்.
- முறிவு புள்ளிஒரு செய்தி நிகழ்வு — திவால்நிலை, பெருந்தொற்று, வட்டி விகித உயர்வு, போர் போன்றவை — மதிப்பீடுகளைச் சந்தேகத்திற்கு உள்ளாக்குகின்றன.
- கட்டாய விற்பனைகடன் வாங்கிய முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் கடன்களைத் திருப்பிச் செலுத்த விற்க வேண்டும்; நிதிகள் மீட்புகளை எதிர்கொள்கின்றன; நஷ்டத்தடுப்பு உத்தரவுகள் மேலும் விற்பனையைத் தூண்டுகின்றன.
- தொடர் பீதிஒவ்வொரு வீழ்ச்சியும் அடுத்த வீழ்ச்சிக்கு வழிவகுக்கிறது; பணப்புழக்கம் குன்றி, ஆர்டர் பதிவேடுகள் காலியாகி, விலைகள் கடுமையாகச் சரிவடைகின்றன.
- கீழேவிற்பனையாளர்கள் சோர்வடைந்து பின்வாங்குகிறார்கள்; நீண்டகால வாங்குபவர்கள் திரும்ப வருகிறார்கள்; மீட்சி மெதுவாகவோ அல்லது தீவிரமாகவோ தொடங்குகிறது.
நவீன சந்தைக் கட்டமைப்பில் கூடுதல் முடுக்கிகள் உள்ளன: அல்காரிதமிக் விற்பனை, அடுக்கடுக்காக விரிவடையும் கடன் ஈட்டுப் பொருட்கள், மற்றும் தகவலும் அச்சமும் பரவும் வேகம். சந்தைகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதன் நுணுக்கங்களை அறிய, எங்கள்... பங்குச் சந்தைக்கான அறிமுகம் அடித்தளத்தை அமைக்கிறது.
வரலாற்றில் மாபெரும் பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சிகள்
சந்தையின் நினைவில் ஐந்து நிகழ்வுகள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன — மேலும், அவற்றில் ஒவ்வொன்றும் ஒரு வெவ்வேறான பாடத்தைக் கற்பித்தன.
1929 பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சி: எல்லாம் தொடங்கிய இடம்
கடனில் பங்குகளை வாங்குவதால் ஏற்பட்ட பத்தாண்டு கால உற்சாகத்திற்குப் பிறகு, 1929 அக்டோபரில் வால் ஸ்ட்ரீட் சரிந்தது: அக்டோபர் 28 மற்றும் 29 ஆகிய இரண்டு அமர்வுகளில் — கறுப்புத் திங்கள் மற்றும் கறுப்புச் செவ்வாய் — குறியீட்டெண் ஏறக்குறைய 23% சரிந்தது. விளிம்புநிலை ஊக வணிகம் இந்தச் சரிவை ஒரு தொடர் திவால்நிலைகளாகவும், மந்தநிலையை பெரும் பொருளாதார மந்தநிலையாகவும் மாற்றியது. 1929-ஆம் ஆண்டு பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சிக்கு என்ன காரணம் என்று முதலீட்டாளர்கள் இன்றும் கேட்கிறார்கள் — அதற்கான சுருக்கமான பதில் கடன்: கடன் வாங்கி வாங்கியவர்கள் அனைவரும் விற்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டபோது, வாங்குவதற்கு யாரும் இருக்கவில்லை. இந்த வீழ்ச்சி நவீன சந்தை ஒழுங்குமுறைக்கு வழிவகுத்தது: 1934-இல் அமெரிக்க SEC-இன் உருவாக்கம், வங்கிச் செயல்பாடுகளைப் பிரித்தல், மற்றும் ஊக வணிகத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் கடனுக்கான வரம்புகள் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
1987: கறுப்பு திங்கட்கிழமை
1987, அக்டோபர் 19 அன்று, டவ் ஜோன்ஸ் குறியீடு ஒரே அமர்வில் 22.6% சரிந்தது — இது நவீன வரலாற்றில், எந்தவொரு பொருளாதார மந்தநிலையும் இல்லாத நிலையில் ஏற்பட்ட மிகக் கடுமையான ஒரு நாள் வீழ்ச்சியாகும். சந்தை மேலும் சரிந்தபோது, கடுமையாக விற்பனையான கணினிமயமாக்கப்பட்ட நிரல் வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டுத் தொகுப்புக் காப்பீடு ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த விளைவே இதற்குக் காரணமாக அமைந்தது. இதிலிருந்து கற்றுக்கொண்ட பாடம்: சுற்று பிரேக்கர்கள்நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்புகளை மீறும் போது சரிவை ஏற்படுத்தி வர்த்தகத்தை நிறுத்தும் ஒரு செயல்முறை — இது இன்றும் நடைமுறையில் உள்ளது.
2000-2002: டாட்-காம் குமிழி வெடித்தது
தொழில்நுட்பக் குமிழி — இது குறித்த எங்கள் கட்டுரை ஊகக் குமிழி அதன் செயல்பாட்டு முறைகளை விவரிக்கிறது — இரண்டரை ஆண்டுகளில் அது சரிவடைந்தது: குறியீடுகள் தங்கள் மதிப்பில் ஏறக்குறைய பாதியை இழந்தன, மேலும் இலாபகரமான ஸ்டார்ட்அப்கள் மீண்டும் பூஜ்ஜிய நிலைக்குத் திரும்பின. இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பாடம்: மதிப்பீடுகள் வாக்குறுதிகளை மட்டுமே சார்ந்திருக்கும்போது, அந்தச் சரிவு மெதுவாகவும் வேதனையாகவும் இருக்கும் — ஆனால், உண்மையாகத் தப்பிப் பிழைத்தவர்கள் (இன்றைய இணைய ஜாம்பவான்கள்) தொடர்ந்து பெரும் செல்வங்களை ஈட்டினர்.
பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சி 2008: உலகளாவிய நிதி நெருக்கடி
2008 செப்டம்பரில் லேமன் பிரதர்ஸ் திவாலானது, சப்-பிரைம் நெருக்கடியை ஒரு உலகளாவிய பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சியாக மாற்றியது: பங்கு குறியீடுகள் பதினெட்டு மாதங்களில் தங்கள் மதிப்பில் ஏறக்குறைய பாதியை இழந்தன. இம்முறை கடன் சுமையானது குடும்பங்களின் முதலீட்டுத் தொகுப்புகளில் இல்லாமல், வங்கிகளிடமே இருந்தது — மேலும் இதற்கான எதிர்வினை ஒழுங்குமுறை சார்ந்ததாக இருந்தது (பேசல் III, அழுத்தச் சோதனைகள், பிணை எடுப்புகள்). சேமிப்பாளர்களுக்கு, 2008 பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்திய அரசாங்கம் பல்வகைப்படுத்தலின் மதிப்பை நிரூபித்தது: பத்திரங்களும் தங்கமும் பங்குகளின் வீழ்ச்சியைத் தணித்தன.
2020: பெருந்தொற்று வீழ்ச்சி
2020-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், ஒரு மாதத்திற்குள், பெருந்தொற்று குறியீடுகளின் மதிப்பில் சுமார் மூன்றில் ஒரு பங்கைச் சரித்தது — இது வரலாற்றிலேயே மிக வேகமான சரிவுகளில் ஒன்றாகும். இதைத் தொடர்ந்து, மத்திய வங்கிகள் மற்றும் நிதி ஊக்க நடவடிக்கைகளால் உந்தப்பட்ட மிக வேகமான மீட்சிகளில் ஒன்றும் ஏற்பட்டது. இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பாடம்: அல்காரிதம்களால் பெரிதுபடுத்தப்பட்ட நவீன சரிவின் வேகம், மீட்சிக்கு எவ்வளவு காலம் ஆகும் என்பதைப் பற்றி எதையும் கூறுவதில்லை.
அதிகம் அறியப்படாத பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சிகளும் அவற்றின் படிப்பினைகளும்
அதிகாரப்பூர்வ வரலாறு அந்த ஐந்து பெரிய பெயர்களை நினைவில் கொள்கிறது, ஆனால் இரண்டாம் நிலை வீழ்ச்சிகளும் அதே அளவு பாடங்களைக் கற்பிக்கின்றன. 1974 எண்ணெய் விபத்துமுதல் எண்ணெய் நெருக்கடிக்குப் பிறகு, மேற்கத்திய சந்தைகள் இரண்டு கடுமையான ஆண்டுகளில் தங்கள் மதிப்பில் பாதியை இழந்தன — அது உங்களை நசுக்குவதற்குப் பதிலாகச் சோர்வடையச் செய்யும் ஒரு மெதுவான சரிவு.
தி 2011 ஸ்லைடுபத்தாண்டு கால ஆதாயங்களுக்கு முன்னதாக, ஐரோப்பிய இறையாண்மைக் கடன் நெருக்கடி சில வாரங்களில் CAC 40 குறியீட்டில் சுமார் 20% சரிவை ஏற்படுத்தியது. 2015 சீன விபத்துசில்லறை கடன் குமிழி காரணமாக மூன்று மாதங்களில் சீனாவின் பங்குச் சந்தைகள் 40%க்கும் மேல் சரிந்தன — இது, வளரும் சந்தைகளில் இதுபோன்ற சரிவுகள் அடிக்கடி நிகழ்கின்றன மற்றும் அவை உள்ளூர் அளவில் மட்டுமே ஏற்படுகின்றன என்பதை நினைவூட்டுகிறது.
இந்த நிகழ்வுகள் ஒரு பாடத்தைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன: அதன் வடிவம் கொடூரமானதாக, மெதுவானதாக, அல்லது உள்ளூர் சார்ந்ததாக மாறுபடும், ஆனால் அடிப்படைக் கொள்கை மாறாது: அதீத கடன் சுமை இறுதியில் எப்போதும் தணிந்துவிடும். பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு உலகளாவிய முதலீட்டாளருக்கு, இந்த வீழ்ச்சிகள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு நீண்ட ஏற்றப் பாதையில் ஏற்பட்ட ஒரு சிறு சீரமைப்பு மட்டுமே; ஆனால், பாதிக்கப்பட்ட சந்தையில் மட்டும் கவனம் செலுத்திய முதலீட்டாளருக்கு, அது ஒரு இழந்த பத்தாண்டு.
வீழ்ச்சியின் போது நஷ்டத்தில் விற்பனை செய்தல்: பிரெஞ்சு வரி கோணம்
அரிதாக விவாதிக்கப்படும் ஒரு விஷயம்: பிரான்சில், ஒரு வழக்கமான தரகுக் கணக்கில் (compte-titres) ஏற்படும் நஷ்டங்கள் மறைந்து போவதில்லை — அவற்றை அடுத்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னோக்கி எடுத்துச் சென்று, மூலதன ஆதாயங்களுக்கு எதிராக ஈடுசெய்யலாம் (குறைவான மதிப்பு அறிக்கை முறை). எனவே, ஒரு சரிவின் போது நஷ்டத்தில் விற்பது என்பது, அதே நேரத்தில் நீங்கள் வேறு இடங்களில் ஆதாயங்களை ஈட்டும் பட்சத்தில், எப்போதும் வரி சம்பந்தமான அர்த்தமற்ற செயல் அல்ல: நஷ்ட ஈடுசெய்தல் என்று அழைக்கப்படும் இந்த வர்த்தகம், அதற்கேற்ற ஆதாயங்கள் மீதான வரியைச் சமன்செய்கிறது.
இரண்டு எச்சரிக்கை வார்த்தைகள்: அந்த வர்த்தகம் பொருளாதார ரீதியாக வலுவானதாக இருக்க வேண்டும் (உதாரணமாக, சரிவடைந்த ஒரு சொத்தை அதே தரத்திலான மற்றொரு சொத்துடன் மாற்றுவது — ஒரே குறியீட்டில் உள்ள ஒரு ETF-இலிருந்து மற்றொரு ETF-க்கு மாறுவது), மேலும் வரி அதிகாரிகள் செயற்கையான திட்டங்களைக் கண்காணிக்கின்றனர். ஒரு PEA (பிரான்சின் வரி விலக்கு பெற்ற பங்கு சேமிப்புத் திட்டம்) அல்லது ஒரு அஷ்யூரன்ஸ்-வி (ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டம்) போன்றவற்றில், இதன் தர்க்கம் வேறுபடுகிறது: இந்தத் திட்டம் ஆதாயங்களைப் பாதுகாக்கிறது, மேலும் உள்ளக மாற்றங்களுக்கு உடனடி வரி விளைவுகள் எதுவும் இல்லை — உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பின் மையப் பகுதியை இந்தத் திட்டங்களுக்குள் வைத்திருப்பதற்கு இது மற்றொரு காரணமாகும்.
பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சியின் போது மத்திய வங்கிகளின் பங்கு
1987 முதல், ஒவ்வொரு பெரிய சரிவும் மத்திய வங்கியின் தலையீட்டைத் தூண்டியுள்ளது: கொள்கை வட்டி விகிதக் குறைப்புகள், பணப்புழக்க உட்செலுத்தல்கள், சொத்துக் கொள்முதல் திட்டங்கள் போன்றவை. 2008-லும், மீண்டும் 2020-லும், அந்த நடவடிக்கைகள் மிகப் பெரியதாக இருந்தன — மேலும் சந்தை மீட்சியின் வேகம் அவற்றை நேரடியாகச் சார்ந்திருந்தது.
For savers, this safety net has two faces. It has shortened recoveries and reduced the risk of a 1929-style depression. But it has also fed the conviction that « central banks will always save the markets » — a confidence that fuels precisely the high valuations that precipitate crashes. The protection is the same in both worlds: a diversified allocation and a long horizon, as explained in our டவ் ஜோன்ஸ் வழிகாட்டி முக்கிய அட்டவணைகளைப் படிப்பதற்கு.
பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சியின் பாரம்பரிய காரணங்கள்
எந்தவொரு விபத்தும் முந்தையதைப் போலவே துல்லியமாக இருப்பதில்லை, ஆயினும் கிட்டத்தட்ட எப்போதும் ஒரே மாதிரியான கூறுகளின் கலவையையே நீங்கள் காண்பீர்கள்:
- முந்தைய குமிழி: valuations detached from earnings, justified by « this time is different » — the most expensive sentence in finance.
- அந்நியமுதலீட்டாளர் கடன், நஷ்டங்களைக் கட்டாய விற்பனையாக மாற்றி, அது நஷ்டங்களை மேலும் பெரிதாக்குகிறது.
- ஒரு தூண்டுதல் அதிர்ச்சிஅமைப்பு ரீதியான ஒரு தரப்பினரின் தோல்வி, எண்ணெய் நெருக்கடி, ஒரு பெருந்தொற்று, பத்திரச் சந்தை வீழ்ச்சி, ஒரு போர்.
- பண இறுக்கம்கடுமையாக உயரும் வட்டி விகிதங்கள், அபாயகரமான அனைத்து சொத்துக்களின் விலையையும் குறைக்கின்றன.
- சுயநிறைவு பீதிவிழுந்துவிடுவோமோ என்ற பயமே வீழ்ச்சிக்குக் காரணம் — ஒவ்வொரு விபத்திலும் இருக்கும் ஒரே காரணி இதுதான்.
பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சியின் விளைவுகள்
இதன் விளைவுகள் மூன்று நிலைகளில் வெளிப்படுகின்றன. இதற்காக சேவர்: காகித இழப்புகள், மற்றும் சில சமயங்களில் மிக மோசமான தருணத்தில் விற்றவர்களுக்கும் அல்லது கடனில் இருந்தவர்களுக்கும் ஏற்படும் உண்மையான இழப்புகள். பொருளாதாரம்செல்வச் சரிவின் விளைவு, கடன் வழங்குவதில் கட்டுப்பாடுகள், நிறுவனங்கள் முதலீடுகளைத் தாமதப்படுத்துதல் போன்றவை பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சியை சில சமயங்களில் அறிவிக்கின்றன, ஆனால் அது எப்போதும் பொருளாதார மந்தநிலையை ஏற்படுத்துவதில்லை. கட்டுப்பாடுSEC முதல் சர்க்யூட் பிரேக்கர்கள் வரை, பேசல் III முதல் வர்த்தக நிறுத்தங்கள் வரை, ஒவ்வொரு பெரிய சரிவும் அதற்கே உரிய சீர்திருத்தங்களை உருவாக்கியுள்ளது.
எதிர்பாராத ஒரு விளைவை நாம் அறிந்துகொள்ள வேண்டும்: நீண்ட காலப் போக்கில், சந்தைகள் எப்போதும் தங்களின் வீழ்ச்சிக்கு முந்தைய நிலையைத் தாண்டியே சென்றுள்ளன. 2008-ஆம் ஆண்டு முழுவதும் எந்த முதலீடும் செய்யாமல் இருந்த ஒரு பல்வகை முதலீட்டாளர் மீண்டு வந்து பின்னர் ஆதாயம் அடைந்தார்; ஆனால், சந்தையின் அடிமட்டத்தில் அனைத்தையும் விற்றவர், ஒரு தற்காலிக நஷ்டத்தை நிரந்தரமான ஒன்றாக மாற்றிக்கொண்டார்.
பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சியின் போது விற்க வேண்டுமா, காத்திருக்க வேண்டுமா அல்லது வாங்க வேண்டுமா?
பதில் நீங்கள் கட்டாயம் அறிந்திருக்க வேண்டிய ஒன்றைச் சார்ந்துள்ளது. முன் சரிவு: உங்கள் கால எல்லை மற்றும் உங்கள் ஒதுக்கீடு.
- குறுகிய கால எல்லை (ஐந்து ஆண்டுகளுக்குக் கீழ்)பங்குச் சந்தையில் பணத்திற்கு ஒருபோதும் இடமில்லை; இந்தப் பாடம் எதிர்காலத்திற்கும் பொருந்தும்.
- நீண்ட கால நோக்கு, பொருத்தமான ஒதுக்கீடுபுள்ளிவிவரப்படி, ஒன்றும் செய்யாமல் இருப்பதே சிறந்த நடவடிக்கை — சந்தை அதலபாதாளத்தில் விற்பது என்பது நடத்தை நிதியியலில் மிகவும் விரிவாக ஆவணப்படுத்தப்பட்ட ஒரு தவறாகும்.
- ரொக்கம் மற்றும் ஸ்திரத்தன்மைஒரு பொருளாதார வீழ்ச்சி என்பது, உங்கள் அவசரகால நிதி அதன் மதிப்பை நிரூபிக்கும் தருணம் — அது, செலவுகளைச் சமாளிக்கப் பங்குகளை விற்பதிலிருந்து உங்களைத் தடுக்கிறது.
- வீழ்ச்சியில் வாங்குதல்சில மாபெரும் செல்வங்கள் ஓரளவிற்கு இந்த வழியில்தான் உருவாக்கப்பட்டன, ஆனால் அதன் அடிமட்டத்தை யாராலும் துல்லியமாகக் கூற முடியாது; சரியான நேரத்தில் முதலீடு செய்யும் நம்பிக்கைக்குப் பதிலாக, படிப்படியான பங்களிப்புகள் இடம்பெறுகின்றன.
ஒரு எளிய விதி அனைத்தையும் தொகுத்துரைக்கிறது: விபத்து இல்லாதபோதே நீங்கள் விபத்துக்குத் தயாராகிறீர்கள். — சொத்து வகைகளில் பல்வகைப்படுத்தல் மூலம், போன்ற உலகளாவிய ETF-கள் MSCI உலகம்ஒரு பத்திரம் அல்லது பண இருப்பு, மற்றும் ஒரு நேர்மையான கால எல்லை.
அடுத்த பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சிக்கு முன் உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்வது எப்படி
- திருப்பபுவியியல் பகுதிகள், துறைகள் மற்றும் சொத்து வகைகள் என அனைத்திலும். ஒரு சரிவு அரிதாகவே எல்லாவற்றையும் ஒரே மாதிரியாகக் கடுமையாகத் தாக்கும்.
- உங்கள் ஒதுக்கீட்டை உங்கள் கால எல்லைக்கு ஏற்றவாறு அமையுங்கள்.இலக்கை நெருங்க நெருங்க, பங்குகளில் உங்கள் முதலீடு குறைவாக இருக்க வேண்டும் — அதற்குப் பதிலாகப் பத்திரங்கள் அல்லது பணத்தில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
- கையிருப்பை வைத்திருங்கள்அவசரகாலச் செலவுகளுக்காக ஆறு மாதச் சேமிப்பில் வைத்திருப்பது, பொருட்களை விற்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஆளாகாமல் இருக்கப் போதுமானது.
- நெம்புகோலைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்கடன்களும் நெம்புகோல் தயாரிப்புகளும் சரிவுகளைத் தனிநபர் திவால்நிலைகளாக மாற்றுகின்றன.
- தானியங்கலும்திட்டமிடப்பட்ட பங்களிப்புகள் மற்றும் வருடாந்திர மறுசமநிலைப்படுத்தல் ஆகியவை முடிவெடுப்பதில் இருந்து உணர்ச்சிகளை நீக்குகின்றன.
வரிச் சலுகை பெற்ற உறைகள் — பீ (பிரான்சின் பங்கு சேமிப்புத் திட்டம்) மற்றும் ஆயுள் காப்பீடு போன்றவை பொறுமையை எளிதாக்குகின்றன: திட்டமிட்டபடி விற்பனை செய்வதை விட, வாங்கும்போது வரி தொடர்பான சிக்கல்கள் குறைவாக இருக்கும்.
வீழ்ச்சி உளவியல்: ஏன் நீங்கள் எப்போதும் மிக மோசமான தருணத்தில் விற்கிறீர்கள்
நடத்தை சார்ந்த நிதியியல் ஒரு கடுமையான சமச்சீரற்ற தன்மையை ஆவணப்படுத்தியுள்ளது: ஒரு இழப்பின் வலியானது, அதற்கு இணையான ஆதாயத்தின் மகிழ்ச்சியை விட ஏறக்குறைய இரண்டு மடங்கு தீவிரமாக உணரப்படுகிறது. ஒரு சரிவின் போது, அந்த சமச்சீரற்ற தன்மையே கட்டுப்பாட்டை எடுத்துக்கொள்கிறது — அமைதியான காலங்களில் எழுதப்பட்ட ஒதுக்கீட்டுத் திட்டத்தை விட, இழப்பைத் தவிர்க்கும் மனப்பான்மை உரக்கக் கூவுகிறது.
நன்கு அடையாளம் காணப்பட்ட மூன்று சார்புகள் ஒன்றன் மேல் ஒன்றாகக் குவிகின்றன. மந்தை நடத்தைதனியாக நிற்பதை விட, மற்றவர்கள் விற்பதால் விற்பதும் குறைவான ஆபத்துடையதாகத் தோன்றுகிறது. சமீபத்திய சார்புமூன்று அமர்வுகளின் சரிவு ஒரு முடிவற்ற வீழ்ச்சியை முன்னறிவிக்கிறது, ஒரு காலத்தில் மூன்று வருட ஆதாயங்கள் ஒரு முடிவற்ற எழுச்சியை முன்னறிவித்ததைப் போலவே. மேலும் அந்த கட்டுப்பாட்டு மாயைசும்மா உட்கார்ந்திருப்பதை விட, எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் அதில் ஈடுபடுவது மேல் என்ற நம்பிக்கை.
இதற்கான தீர்வுகள் அறியப்பட்டவை மற்றும் எளிமையானவை: புயலுக்கு முன்பே உங்கள் உத்தியை வகுத்துக் கொள்ளுங்கள், உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பை அடிக்கடி சரிபார்க்காதீர்கள், உங்கள் பங்களிப்புகளைத் தானியங்குபடுத்துங்கள். 2008 அல்லது 2020-ல் சந்தை அடிமட்டத்தில் விற்ற முதலீட்டாளர், மற்றவர்களை விட புத்திசாலித்தனத்தில் குறைந்தவர் அல்ல — அவர் போதிய அளவு தயாராக இல்லை, அவ்வளவுதான்.
பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
சரிவு, திருத்தம் மற்றும் கரடிச் சந்தை ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வேறுபாடு என்ன?
திருத்தம் என்பது சுமார் 10% அளவிலான, அடிக்கடி நிகழும் மற்றும் ஆரோக்கியமான ஒரு வீழ்ச்சியாகும். கரடிச் சந்தை என்பது 20%-க்கும் அதிகமான சரிவைக் குறிக்கும், இது பெரும்பாலும் பல மாதங்களுக்கு நீடிக்கும். பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சி என்பது அதன் கொடூரமான வடிவமாகும்: பொதுவான பீதியின் அலையாக, சில மணிநேரங்கள் அல்லது நாட்களுக்குள் ஏற்படும் ஒரு மிகப்பெரிய மற்றும் திடீர் வீழ்ச்சி.
வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சி எது?
ஒரே அமர்வில், 1987 அக்டோபர் 19 அன்று ஏற்பட்ட கறுப்புத் திங்கள் நிகழ்வு ஈடு இணையற்றதாக விளங்குகிறது: டவ் ஜோன்ஸில் -22.6% சரிவு. ஆழம் மற்றும் கால அளவைப் பொறுத்தவரை, 1929 பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சி எல்லாவற்றையும் விஞ்சுகிறது: 1929 அக்டோபர் வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு (இரண்டு அமர்வுகளில் -23%), 1932-ஆம் ஆண்டிற்குள் சந்தை கிட்டத்தட்ட 90% சரிவைச் சந்தித்தது.
பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சியடையப் போகிறதா, அதை யாராவது கணிக்க முடியுமா?
யாராலும் அதை உறுதியாகக் கணிக்க முடியாது. உயர்ந்த மதிப்பீடுகள், பெரும் கடன், அதீத மகிழ்ச்சி போன்ற வழக்கமான எச்சரிக்கை அறிகுறிகள், அதிகரித்த அபாயத்தைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன; ஆனால், அவை இருப்பதானது, அந்த வீழ்ச்சி எப்போது வரும் என்றோ அல்லது வருமா வராதா என்றோ எதையும் கூறுவதில்லை. பாதுகாப்பு என்பது கணிப்பினால் வருவதல்ல, ஒதுக்கீட்டினால் வருகிறது.
சந்தை சரிவடையும்போது உங்கள் பங்குகளை என்ன செய்ய வேண்டும்?
உங்கள் முதலீட்டுக் காலம் நீண்டதாகவும், உங்கள் ஒதுக்கீடு பொருத்தமானதாகவும் இருந்தால், எதுவும் செய்யாமல் இருப்பதே புள்ளிவிவரப்படி சிறந்த நடவடிக்கையாகும்: அடிமட்டத்தில் விற்பது என்பது ஒரு தற்காலிக நஷ்டத்தை நிரந்தரமானதாக மாற்றிவிடும். ஒரு சரிவின்போது, அது உங்கள் அவசரகால சேமிப்பைச் சரிபார்க்க வேண்டிய நேரமே தவிர, அடிமட்டத்தை ஊகித்து அறிய வேண்டிய நேரமல்ல.
பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு மீண்டு வர எவ்வளவு காலம் ஆகும்?
மிகவும் மாறக்கூடியது: 2020 சரிவுக்குப் பிறகு சில மாதங்கள், 2000 அல்லது 2008-க்குப் பிறகு பல ஆண்டுகள். நீண்ட கால அடிப்படையில், முக்கிய குறியீடுகள் எப்போதும் அவற்றின் சரிவுக்கு முந்தைய நிலையைத் தாண்டியே இருந்துள்ளன — இதுவே நீண்ட கால நோக்கில் குறியீட்டு முதலீடு செய்வதற்கான மைய வாதமாகும்.
பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சி பொருளாதார மந்தநிலையின் அறிகுறியா?
எப்போதும் அப்படியிருப்பதில்லை. 1987-ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து அமெரிக்காவில் பொருளாதார மந்தநிலை ஏற்படவில்லை. ஆனால், ஒரு வீழ்ச்சியானது பெரும்பாலும் ஒரு கடுமையான உண்மையான அல்லது நிதிசார்ந்த அதிர்ச்சியைப் பிரதிபலிக்கிறது: அது பொருளாதார மந்தநிலையை ஏற்படுத்துவதை விட, அதனுடன் சேர்ந்தே வருகிறது.
முக்கிய எடுக்கப்பட்டவை
- வரையறைபீதியால் தூண்டப்பட்டு, சில அமர்வுகளுக்குள் ஏற்படும் திடீர், மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி (பத்து சதவிகிதம்).
- மெக்கானிக்ஸ்குமிழி + கடன் சுமை + அதிர்ச்சி + கட்டாய விற்பனை = தொடர் விளைவு.
- வரலாறு: 1929 (ஒழுங்குமுறை), 1987 (சர்க்யூட் பிரேக்கர்கள்), 2000 (தொழில்நுட்பக் குமிழி), 2008 (வங்கி கடன் சுமை), 2020 (வேகம்).
- பதில்முன்கூட்டியே தயாராகுங்கள் — பல்வகைப்படுத்தல், கால எல்லை, அவசரக்கால சேமிப்பு, கடன் வாங்காமை.
- நீண்ட காலசந்தைகள் எப்போதுமே வீழ்ச்சிக்கு முந்தைய நிலையைத் தாண்டிச் சென்றுள்ளன — பொறுமைக்கு பலன் உண்டு.
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