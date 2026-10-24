பங்குத் தரகர்: அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் மற்றும் எப்படித் தேர்ந்தெடுப்பது (2026)

பங்குத் தரகர் என்றால் என்ன? ஒரு எளிய வரையறை
பங்குத் தரகர் என்பவர் நிதிச் சந்தைகளில் உங்கள் கொள்முதல் ஆணைகளைச் செயல்படுத்தும் ஒரு இடைத்தரகர் ஆவார். உங்களுக்கும் பங்குச் சந்தைக்கும் இடையில் நேரடி அணுகல் இல்லை: நீங்கள் ஒரு பங்கு, ஒரு ETF, ஒரு நாணய ஒப்பந்தம் அல்லது ஒரு கிரிப்டோகரன்சியை வாங்க விரும்பும்போது, அந்த ஆணையை அனுப்புவது, எதிர் தரப்பினரைக் கண்டறிவது, பரிவர்த்தனை நிறைவேற்றப்படுவதை உறுதி செய்வது மற்றும் அந்தப் பத்திரங்களை உங்கள் கணக்கில் வைத்திருப்பது தரகரே ஆவார். இந்தச் சேவைக்கு ஈடாக, அவர் ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் தரகுக் கட்டணம் அல்லது ஒரு லாப வரம்பை வசூலிக்கிறார்.
ஒரு தரகர் இல்லாமல் பத்திரங்களை வாங்க முடியாது: பாரம்பரிய இணைய வங்கிகள் கூட தங்களின் தரகு துணை நிறுவனங்கள் மூலம் இந்தப் பணியைச் செய்கின்றன.
இன்று “தரகர்” என்ற சொல் இரண்டு விதமான அர்த்தங்களைக் கொண்டுள்ளது. வரலாற்று ரீதியாக, பங்குத் தரகர் என்பவர் பெருநிறுவனங்கள், நிதிகள், செல்வந்தர்கள் போன்ற வாடிக்கையாளர்களுக்காக வர்த்தகம் செய்யும் ஒரு நிதித்துறை நிபுணர் ஆவார். அன்றாடப் பயன்பாட்டிலும், இந்தப் பக்கத்திலும், இச்சொல் முதன்மையாகத் தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர்களின் பயன்பாட்டிற்காக ஒரு வர்த்தகத் தளத்தை வழங்கும் ஆன்லைன் தரகு நிறுவனத்தையே குறிக்கிறது.
தொழிலின் வரையறை முதல் தள ஒப்பீடுகள் வரை, தேடல் முடிவுகளில் இரண்டு அர்த்தங்களும் ஒருங்கே காணப்படுகின்றன: இந்தப் பக்கம், தனிப்பட்ட முதலீட்டாளருக்கு மிகவும் முக்கியமான விஷயமான — ஒரு பங்குத் தரகரை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது என்பதில் தொடங்கி, இரண்டையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. ஏனெனில், விளம்பரங்களில் அதிகம் தென்படுபவரைக் கண்டுபிடிப்பதல்ல, உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ற சிறந்த தரகரைக் கண்டுபிடிப்பதே உண்மையான சவாலாகும்.
கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் ஆன்லைன் தரகுத் தொழில் பெருமளவில் மாறியுள்ளது. ஒரு காலத்தில், ஒரு வர்த்தக மையத்திற்கு தொலைபேசி அழைப்பு விடுத்துப் பங்குகளை வாங்க வேண்டியிருந்த நிலையில், இன்று ஒரு மொபைல் செயலி, முந்தைய செலவில் ஒரு சிறு பகுதியிலேயே, நொடிகளில் ஒரு பங்கு வாங்குதலைச் சாத்தியமாக்குகிறது. இந்த ஜனநாயகமயமாக்கல் அளவுகோல்களை மங்கச் செய்துள்ளது: பழமையான ஆன்லைன் வங்கி முதல் முந்தைய ஆண்டில் தொடங்கப்பட்ட நியோபுரோக்கர் வரை நூற்றுக்கணக்கான தளங்கள், சில்லறை விற்பனைக்கான சேமிப்பிற்காகப் போட்டியிடுகின்றன. எனவே, உங்கள் முதல் யூரோவை நீங்கள் ஒப்படைப்பதற்கு முன்பு, தரகர்களின் வகைகள், நம்பகத்தன்மைக்கான அளவுகோல்கள், உண்மையான கட்டணங்கள் போன்ற ஒரு கட்டமைப்பைப் பார்ப்பதன் மதிப்பு மிக அதிகம்.
தரகர் மற்றும் வர்த்தகர்: என்ன வேறுபாடு?
இந்த இரண்டு பாத்திரங்களையும் குழப்பிக்கொள்வது, பங்குச் சந்தையில் புதிதாகத் தொடங்குபவர்கள் பலரைத் தடம் புரளச் செய்கிறது. தரகர் — ஒற்றைச் சொல்லாக எழுதப்பட்டாலும் சரி, இரட்டைச் சொல்லாக எழுதப்பட்டாலும் சரி பங்கு தரகர் — என்பது கட்டணத்திற்காக ஆர்டர்களை நிறைவேற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட இடைத்தரகர் ஆகும். தேநீர் வர்த்தகர்இதற்கு மாறாக, வாங்குதல் மற்றும் விற்றல் முடிவுகளை எடுப்பவர் தரகர் ஆவார் — அவர் ஒரு வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்திற்காகச் செயல்படும் ஒரு நிபுணராகவோ, அல்லது ஒரு தளத்திலிருந்து இயங்கும் ஒரு தனிநபராகவோ இருக்கலாம். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால்: வர்த்தகர் முடிவெடுக்கிறார், தரகர் செயல்படுத்துகிறார்.
ஒரு நல்ல தரகர் உங்கள் வர்த்தக நிலைகளை நிர்வகிப்பதில்லை, உங்களுக்கு லாபத்தையும் வாக்குறுதியளிப்பதில்லை; மாறாக, நீங்களே சுயமாக முடிவெடுப்பதற்கான கருவிகளை — நிகழ்நேர விலைப்புள்ளிகள், ஆர்டர் வகைகள், செய்திகள், வரைபடங்கள் — அவர் உங்களுக்கு வழங்குகிறார். இந்தப் பொறுப்புப் பிரிப்பே ஒரு பாதுகாப்பாகும்: ஏனெனில், உங்கள் ஆர்டர்களைச் செயல்படுத்தும் தரப்பினருக்கு அவற்றை வழிநடத்துவதில் எந்த ஆர்வமும் இருப்பதில்லை.
ஆன்லைன் தரகர்களின் வகைகள்: பங்குகள், அந்நிய செலாவணி, கிரிப்டோ, நியோபுரோக்கர்ஸ்
எல்லாத் தளங்களும் ஒரே மாதிரியானவை அல்ல: ஒவ்வொரு சிறப்புத் துறைக்கும் கிடைக்கும் சந்தைகள், கட்டணங்கள் மற்றும் கருவிகள் மாறுபடுகின்றன. நான்கு பிரிவுகள் இந்தச் சேவையை வடிவமைக்கின்றன.
பங்கு மற்றும் ETF தரகர்
பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்வதற்கான ஒரு உன்னதமான இடைத்தரகர் இதுவாகும்: இது பட்டியலிடப்பட்ட பங்குகள், ETF-கள் மற்றும் பிரான்சின் வரி விதிப்பு முறைகளான PEA மற்றும் வழக்கமான பங்கு வர்த்தகக் கணக்கு ஆகியவற்றுக்கான அணுகலை வழங்குகிறது. இங்குள்ள கட்டணங்கள் பொதுவாக சந்தையிலேயே, குறிப்பாக ஐரோப்பியப் பங்குச் சந்தைகளில், மிகக் குறைவானவையாகும். நீண்ட கால முதலீட்டு உத்திக்கு இதுவே இயல்பான தேர்வாகும், என்பது குறித்த எங்கள் வழிகாட்டியில் கூறப்பட்டுள்ளது. பங்குகளை வாங்குவது எப்படி விளக்குகிறது; எங்கள் விரிவான ஒப்பீடு ஆன்லைன் தரகர்கள் அவர்களின் உண்மையான கட்டணங்களை ஒவ்வொரு ஆவணத்தின் அடிப்படையிலும் சீர்தூக்கிப் பார்க்கிறார்.
ஃபாரெக்ஸ் மற்றும் சிஎஃப்டி தரகர்
நாணய வர்த்தகம் மற்றும் வேறுபாட்டு ஒப்பந்தங்களில் நிபுணத்துவம் பெற்ற, அந்நிய செலாவணி தரகர் லாப நஷ்டங்கள் இரண்டையும் பெருக்கும் நெம்புகோல், நீட்டிக்கப்பட்ட வர்த்தக நேரம் (வார இறுதி நாட்களில் அந்நிய செலாவணி சந்தை 24 மணி நேரமும் இயங்குகிறது), மற்றும் வேகமான பகுப்பாய்வுக் கருவிகள் ஆகியவற்றை இது வழங்குகிறது. சி.எஃப்.டி தரகர் இதே வழிமுறையை குறியீடுகள், பண்டங்கள் மற்றும் பங்குகளுக்கும் விரிவுபடுத்துகிறது. இந்தத் தயாரிப்புகள் அனுபவம் வாய்ந்த வர்த்தகர்களை இலக்காகக் கொண்டவை: பெரும்பாலான சில்லறை CFD கணக்குகள் பணத்தை இழக்கின்றன, இது ஒவ்வொரு நேர்மையான தரகரும் காட்டும் ஒரு எச்சரிக்கையாகும்.
இதற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட எங்கள் பக்கம் வர்த்தக தரகர் இந்தத் தளங்களை ஒவ்வொரு கருவியாக ஒப்பிடுகிறது.
கிரிப்டோ தரகர்
கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றத் தளங்கள் பாரம்பரிய தரகர்களைப் போலவே வளர்ந்துள்ளன: வரம்பு மற்றும் சந்தை ஆணைகள், மொபைல் செயலிகள், சில சமயங்களில் பங்கு வெளியீடுகள் கூட. ஐரோப்பிய MiCA கட்டமைப்பின் மூலம் ஒழுங்குமுறை முன்னேறி வருகிறது, ஆனால் அடிப்படைச் சொத்துக்களின் நிலையற்ற தன்மை, பங்குகளின் நிலையற்ற தன்மையிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாகவே உள்ளது — இது குறித்த எங்கள் கண்ணோட்டம். Cryptocurrency இந்தச் சந்தை மற்றும் அதன் பங்கேற்பாளர்கள் குறித்த விவரங்கள்.
நியோப்ரோக்கர்
வட ஐரோப்பா மற்றும் ஜெர்மனியிலிருந்து வரும் நியோபுரோக்கர்கள் எளிமையை நம்பிச் செயல்படுகின்றனர்: ஒரு மொபைல் செயலி, பகுதி ஆர்டர்கள், குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தனை தளங்களில் பூஜ்ஜிய தரகுக் கட்டணம். முன்கூட்டிய ஆர்டர்கள் மற்றும் இரண்டாம் நிலைச் சந்தைகளில் சில நேரங்களில் முழுமையற்ற சேவைகளை வழங்கும் விலையில், அவர்கள் சிறிய அளவிலான முதல் வைப்புத்தொகைகளைப் பின்பற்றுகிறார்கள்.
நம்பகமான பங்குத் தரகரை அடையாளம் காண்பது எப்படி: முக்கியமான அளவுகோல்கள்
“மிகவும் நம்பகமான தரகர் யார்?” என்ற கேள்விக்கு ஒரே ஒரு பதில் இல்லை, ஆனால் அதற்கொரு வழிமுறை உள்ளது: எந்தவொரு வைப்புத்தொகைக்கும் முன், பின்வரும் ஆறு அளவுகோல்களைச் சரிபார்க்கவும்.
- கட்டுப்பாடுஒரு நம்பகமான தரகர் என்பவர், பிரான்சில் உள்ள AMF மற்றும் ACPR, ஜெர்மனியில் உள்ள BaFin, ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்தில் உள்ள FCA, சைப்ரஸில் உள்ள CySEC போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகார அமைப்புகளால் உரிமம் பெற்றவர் ஆவார். AMF-இன் நிதிச் சேவை வழங்குநர்களின் பட்டியல் போன்ற அதிகாரப்பூர்வ பதிவேடுகளில் உரிமங்களை நேரடியாகச் சரிபார்க்கலாம்.
- நிதிகளைப் பிரித்தல்உங்கள் பணம், நிறுவனத்தின் சொந்த நிதியிலிருந்து தனிப்பட்ட ஒரு கணக்கில் வைத்திருக்கப்பட வேண்டும்; ஒருவேளை தரகர் திவாலானால், அந்தப் பணத்தை அதன் கடனாளிகளுக்குச் செலுத்தப் பயன்படுத்த முடியாது.
- கட்டண வெளிப்படைத்தன்மைதரகுக் கட்டணங்கள், விலை வித்தியாசங்கள், நாணய மாற்று கட்டணங்கள், செயலற்ற தன்மைக்கான அபராதங்கள் — இவை அனைத்தும் விலை நிர்ணய அட்டவணையில் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும், சிறிய எழுத்துக்களில் அல்ல.
- செயல்படுத்தும் தரம்செயலாக்க வேகம், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நழுவல், வெளியிடப்பட்ட சிறந்த செயலாக்கக் கொள்கை.
- வாடிக்கையாளர் சேவை: உங்கள் மொழியில் அணுகக்கூடியதாகவும், பதிலளிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும் — முதல் சிக்கல் ஏற்படும்போது அல்ல, அதற்கு முன்பே இதைச் சோதித்துப் பாருங்கள்.
- சாதனைப் பதிவு மற்றும் நற்பெயர்ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் தடைகள், தொடர்ச்சியான சர்ச்சைகள் மற்றும் வணிகத்தில் உள்ள ஆண்டுகள் ஆகிய அனைத்தையும் சில நிமிட ஆய்வின் மூலம் சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம்.
ஒரு வெளிநாட்டுத் தரகர், அதற்கு இணையான ஓர் அதிகார அமைப்பால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருந்தால் நம்பகமானவராக இருக்கலாம்; இதன் மறுதலையும் உண்மையே — உரிமம் இல்லாமல் பிரான்சைத் தளமாகக் கொண்ட ஒரு நிறுவனம் மிகுந்த சந்தேகத்திற்குரியதாகும். தேசியம் உங்களைப் பாதுகாக்காது; உரிமமே பாதுகாக்கும்.
மோசடிகள் நிலவுகின்றன, அவை அறியப்பட்ட முறைகளைப் பின்பற்றுகின்றன: உத்தரவாதமான வருமானத்தை உறுதியளிக்கும் ஒழுங்குபடுத்தப்படாத தளங்கள், ஒரு துணை இணையதளத்தில் பதிவுசெய்த பிறகு உங்களைத் தொடர்புகொள்ளும் போலி "ஆலோசகர்கள்", நன்கு அறியப்பட்டவர்களின் தோற்ற அடையாளத்தை நகலெடுக்கும் போலித் தரகர்கள், புனையப்பட்ட முடிவுகளைக் கொண்ட தானியங்கி வர்த்தக அமைப்புகள்.
அவர்களில் பெரும்பாலானோரை நிராகரிக்க மூன்று செயல்களே போதுமானவை: எந்தவொரு வைப்புத்தொகைக்கும் முன் அதிகாரப்பூர்வ பதிவேட்டில் உரிமத்தைச் சரிபார்க்கவும், விரைவாக முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்ற எந்தவொரு அழுத்தத்தையும் ("கடைசி வாய்ப்பு", "வரையறுக்கப்பட்ட கால போனஸ்") நிராகரிக்கவும், மேலும் ஒருபோதும் தனிநபரின் பெயரிலுள்ள கணக்கிற்கு நிதியை மாற்ற வேண்டாம். ஒரு உண்மையான தரகர், வாங்குவது அவசரம் என்று கூறி உங்களை ஒருபோதும் அழைக்க மாட்டார்.
எங்கள் தேர்வு: பிரான்சின் சிறந்த ஆன்லைன் தரகர்கள்
இந்தத் தேர்வு, உரிமம் மற்றும் ஒழுங்குமுறை, சில்லறை முதலீட்டாளர்களால் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் சந்தைகளில் உள்ள உண்மையான விலை நிர்ணய அட்டவணை, பங்கு மற்றும் ETF வழங்கலின் ஆழம், தளத்தின் தரம் மற்றும் எங்கள் விரிவான மதிப்புரைகளில் வெளியிடப்பட்ட பின்னூட்டங்கள் போன்ற சரிபார்க்கக்கூடிய அளவுகோல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. வழங்கப்படும் சேவைகளுக்கு ஏற்ப தரவரிசையும் மாறுகிறது: ஒரு தரகர் தனது கட்டணங்களையோ சேவைகளையோ மாற்றும்போதெல்லாம் ஒவ்வொரு மதிப்புரைப் பக்கமும் புதுப்பிக்கப்படுகிறது.
சிறந்த தரகர் உங்கள் சுயவிவரத்தைப் பொறுத்தது: ஒரு PEA-க்கு நிதியளிக்கும் நீண்ட கால முதலீட்டாளரின் தேவைகள், ஒரு தீவிர நாணய வர்த்தகரின் தேவைகளைப் போல இருப்பதில்லை. பயன்பாட்டுச் சூழலின் அடிப்படையில் எங்களின் தேர்வு இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் ஒவ்வொரு தளத்தின் விரிவான சோதனைக்கான இணைப்பும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
|முக்கிய பயன்பாடு
|தரகர்
|முக்கிய பலம்
|எங்கள் விமர்சனம்
|பங்குகள் மற்றும் ETF-கள் மிகக் குறைந்த விலையில்
|சுழற்சி
|குறைக்கப்பட்ட தரகுக் கட்டணங்கள், உலகளாவிய பங்குச் சந்தைகளுக்கான பரந்த அணுகல்
|DEGIRO மதிப்பாய்வு
|PEA மற்றும் முழுமையான வங்கிச் சேவை வழங்கல்
|பார்ச்சூன்
|போட்டித்தன்மை வாய்ந்த PEA, ஆன்லைன் வங்கி, விரிவான கருவிகள்
|ஃபார்ச்சூனோ மதிப்பாய்வு
|உலகளாவிய மற்றும் தொழில்முறை அணுகல்
|ஊடாடும் தரகர்கள்
|150 சந்தைகள், முன்கூட்டிய ஆர்டர்கள், மிகக் குறைந்த கட்டணங்களில் ஒன்று
|ஐபிகேஆர் பங்கு
|சமூக வர்த்தகம் மற்றும் எளிமை
|eToro
|நகல் வர்த்தகம், உள்ளுணர்வு இடைமுகம், சமூக அம்சங்கள்
|eToro விமர்சனம்
|மொபைல் தானியங்கி சேமிப்பு
|Trade Republic
|பகுதி ஆர்டர்கள், முதலீட்டுத் திட்டங்கள், செயலி
|Trade Republic விமர்சனம்
|பாரிஸ் பங்குச் சந்தைக்கு நேரடி அணுகல்
|Bourse Direct
|யூரோநெக்ஸ்ட் அணுகல், PEA மற்றும் CTO, ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கான விலை நிர்ணயம்
|Bourse Direct விமர்சனம்
|CFD மற்றும் பல சொத்து வர்த்தகம்
|XTB
|xStation தளம், CFD-கள் மற்றும் உண்மையான பங்குகள்
|XTB விமர்சனம்
நாணயங்கள், உலோகங்கள், குறியீடுகள், எரிசக்திகள் போன்ற பலதரப்பட்ட சொத்துக்களில் தீவிரமான வர்த்தகம் செய்வதற்கு, எங்கள் தேர்வு இதுதான். VantageMetaTrader 4 மற்றும் 5 தளம், வேகமான செயலாக்கம், பயிற்சிக்கான வரம்பற்ற டெமோ கணக்குகள் மற்றும் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய கருவிகள் ஆகியவற்றை ஒரே இடைமுகத்திலிருந்து பெறுங்கள். எங்கள் கொள்கைகளைப் படியுங்கள். முழு Vantage விமர்சனம்அல்லது நடவடிக்கை எடுங்கள்: திறக்க ஒரு Vantage கணக்கு → அல்லது அதை ஆபத்து இல்லாமல் சோதித்துப் பாருங்கள் Vantage டெமோ கணக்கு →.
உங்கள் முதலீட்டாளர் சுயவிவரத்திற்கு ஒரு பங்குத் தரகரை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது
உலகளவில் சிறந்த தரகர் என்று யாரும் இல்லை: முதலீட்டாளரின் சுயவிவரத்திற்கும் ஒரு தளத்திற்கும் இடையே பொருத்தங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு PEA-க்கு நிதியளிக்கும் நீண்ட கால சேமிப்பாளர், யூரோநெக்ஸ்டில் குறைந்தபட்ச தரகுக் கட்டணங்களையும், ஆர்டர்களைத் திட்டமிடும் வசதியையும் எதிர்பார்க்கிறார் — ஆன்லைன் வங்கிகளும் நியோபுரோக்கர்களும் அந்தத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்கின்றன. பல பரிவர்த்தனை நிலையங்களில் முதலீடுகளைப் பன்முகப்படுத்தும் தீவிர முதலீட்டாளர், உலகளாவிய அணுகல், மேம்பட்ட வரம்பு ஆர்டர்கள் மற்றும் ஒருவேளை ஒரு API ஆகியவற்றுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறார் — இது சர்வதேச தரகர்களின் களமாகும்.
நாணய மற்றும் CFD வர்த்தகர் இறுக்கமான ஸ்ப்ரெட்கள், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட லெவரேஜ், மெட்டாட்ரேடர் மற்றும் வேகமான செயலாக்கம் ஆகியவற்றை விரும்புகிறார் — இது போன்ற பல-சொத்து தரகர்களின் சிறப்பு அம்சமாகும். Vantageஇறுதியாக, கிரிப்டோ முதலீட்டாளர், அந்தத் தளம் ஐரோப்பிய MiCA கட்டமைப்பிற்கு இணங்குவதையும், டிஜிட்டல் சொத்துக்களை செயல்பாட்டு நிதிகளிலிருந்து பிரிப்பதையும் உறுதி செய்வார்.
எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும், சரியான வழிமுறை ஒன்றாகவே இருக்கிறது: உங்கள் உண்மையான தேவைகளான சந்தைகள், ஆர்டர் அதிர்வெண், வரிச் சலுகைகள், கருவிகள் போன்றவற்றைப் பட்டியலிட்டு, பின்னர் அந்தப் பட்டியலை விலை நிர்ணய அட்டவணை மற்றும் உரிமத்துடன் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். சிறந்த தரகர் என்பவர், சமீபத்திய செல்வாக்கு மிக்கவரின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்பவரல்ல, மாறாக உங்கள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்பவரே ஆவார்.
ஒரு பங்குத் தரகரின் கட்டணம் எவ்வளவு? தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய கட்டணங்கள் மற்றும் தரகுத்தொகைகள்.
பெரிய எழுத்துக்களில் விளம்பரப்படுத்தப்படும் இலவச வர்த்தகம் என்பது கதையின் ஒரு பகுதியை மட்டுமே சொல்கிறது. ஐந்து கட்டணப் பிரிவுகளே ஒரு தரகரின் உண்மையான கட்டணப் பட்டியலை உருவாக்குகின்றன. தரகு கட்டணம்ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கும் அல்லது ஒரு சதவீதமாக, சந்தைகளைப் பொறுத்து விளம்பர ரீதியான பூஜ்ஜியம் முதல் சில டஜன் யூரோக்கள் வரை கட்டணம் மாறுபடும் — பொதுவாக ஐரோப்பிய பரிவர்த்தனை நிலையங்கள் வெளிநாட்டு நிலையங்களை விடக் குறைந்த கட்டணத்தையே வசூலிக்கின்றன. பரவுகிறதுவாங்கும் மற்றும் விற்கும் விலைகளுக்கு இடையேயான இடைவெளியின் மூலமே ஃபாரெக்ஸ் மற்றும் சிஎஃப்டி தரகர்கள் ஊதியம் பெறுகிறார்கள்: கணக்கு அறிக்கையில் கண்ணுக்குத் தெரியாத இவை, ஒவ்வொரு வர்த்தக நிலையின் மீதும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
நாணய மாற்று கட்டணம் ஒரு பத்திரம் மற்றொரு நாணயத்தில் குறிப்பிடப்பட்டவுடன் இதைப் பயன்படுத்தவும். காவல் கட்டணம் ஆன்லைன் தரகர்களிடையே ஏறக்குறைய மறைந்துவிட்டன, ஆனால் வங்கித்துறையில் நீடிக்கின்றன. இறுதியாக, சில தரகர்கள் கட்டணம் வசூலிக்கின்றனர். செயலற்ற கட்டணம் சில மாதங்களுக்குப் பிறகு ஆர்டர் எதுவும் வராத பட்சத்தில்: நீங்கள் எப்போதாவதுதான் வர்த்தகம் செய்பவராக இருந்தால், சரிபார்ப்பது நல்லது.
ஒப்பிடுவதற்கான எளிய வழி: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இரண்டு அல்லது மூன்று தரகர்களின் விலை நிர்ணய அட்டவணைகளில், உங்களின் வழக்கமான விவரக்குறிப்பை — அதாவது, மாதத்திற்கு வரும் ஆர்டர்களின் எண்ணிக்கை, பயன்படுத்தப்படும் சந்தைகள், தொகைகள் போன்றவற்றை — உருவகப்படுத்தி, பின்னர் அவை அனைத்தையும் கூட்டவும். அதிலிருந்து கிடைக்கும் தரவரிசை உங்களுடையது, விளம்பரத்தினுடையது அல்ல.
ஒரு உதாரணம் இதன் செயல்முறையைத் தெளிவாகக் காட்டுகிறது. ஒரு முதலீட்டாளர் மாதத்திற்கு பிரெஞ்சுப் பங்குகளில் நான்கு €500 ஆர்டர்களையும், காலாண்டிற்கு ஒரு அமெரிக்க ETF-இல் ஒரு ஆர்டரையும் மேற்கொள்வதாகக் கற்பனை செய்து பாருங்கள். ஒரு தரகர் யூரோநெக்ஸ்டில் ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கும் €1 மற்றும் நாணய மாற்றுக்கு €1 கட்டணம் வசூலித்தால், ஆண்டுக்கான கட்டணம் சுமார் €60 ஆகிறது; ஆனால், ஒரு பாரம்பரிய வங்கி ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கும் €5 மற்றும் €10,000 முதலீட்டுத் தொகுப்பிற்கு 0.4% பாதுகாப்புக் கட்டணங்களையும் வசூலித்தால், இதே செயலுக்கான செலவு €300-ஐ விட மிக அதிகமாகும்.
பத்தாண்டுகளில், இந்த வித்தியாசம் ஆயிரக்கணக்கான யூரோக்களாக உயர்கிறது — இது பல நுட்பமான உத்திகளின் வருவாயை விட அதிகம். எனவேதான் இந்த விதி: கட்டணங்களை ஒருபோதும் தனிப்பட்ட சதவீதங்களாக ஒப்பிடாமல், உங்கள் உண்மையான பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் ஆண்டு யூரோக்களில் ஒப்பிடுங்கள்.
ஒரு தரகுக் கணக்கைத் திறப்பதற்கு, வரி அறிக்கை சமர்ப்பிப்பதை விடக் குறைவான நேரமே ஆகும். வழக்கமான செயல்முறை ஐந்து படிகளைக் கொண்டது: உங்கள் விவரங்களுடன் ஆன்லைன் படிவத்தை நிரப்புதல்; கோரப்பட்ட ஆவணங்களான அடையாள அத்தாட்சி, முகவரி அத்தாட்சி, சில சமயங்களில் வங்கி அறிக்கை ஆகியவற்றைச் சமர்ப்பித்தல்; குறிப்பிட்ட தயாரிப்புகளுக்கான அணுகலை நிபந்தனைப்படுத்தும் தகுதி வினாப்பட்டியலை (அனுபவம், குறிக்கோள்கள், இடர் தாங்கும் திறன்) பூர்த்தி செய்தல்; வங்கிப் பரிமாற்றம் மூலம் கணக்கில் நிதியளித்தல்; பின்னர், தளத்திலிருந்து உங்கள் முதல் ஆர்டரைச் செய்தல்.
சேவை வழங்குநரைப் பொறுத்து, இறுதி ஒப்புதல் கிடைக்க சில நிமிடங்கள் முதல் சில நாட்கள் வரை ஆகலாம். எங்கள் பக்கத்தில் வர்த்தக கணக்கு ஒவ்வொரு படியும், அதில் உள்ள இடர்பாடுகள் உட்பட, விரிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.
தளங்கள் மற்றும் கருவிகள்: MT4, MT5 மற்றும் மொபைல் செயலிகள்
இந்தத் தளம் உங்கள் கட்டளை மையம்: விலைப்புள்ளிகள், வரைபடங்கள், ஆர்டர்கள், எச்சரிக்கைகள். பல சொத்து வர்த்தகத்தில் இரண்டு தரநிலைகள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன — MetaTrader 4 ஃபாரெக்ஸ் மற்றும் சிஎஃப்டிகளுக்கு, MetaTrader 5 பங்குகள் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் குறித்த விரிவான தகவல்களுக்காக, பங்குத் தரகர்கள் பெரும்பாலும் தங்களின் சொந்த, எளிமையான இடைமுகங்களை உருவாக்குகின்றனர். அதோடு, பெரும்பாலான சில்லறை வர்த்தக ஆர்டர்கள் தற்போது மொபைல் செயலிகளில்தான் செய்யப்படுகின்றன.
நமது வர்த்தக தளங்களின் ஒப்பீடு எங்கள் பக்கத்தில் உள்ள இஸ்லாமியக் கணக்கு போன்ற குறிப்பிட்ட தேவைகள் உட்பட, ஒவ்வொரு சுயவிவரத்திற்கும் கிடைக்கக்கூடிய கருவிகளை இது மதிப்பாய்வு செய்கிறது. ஹலால் தரகர்.
பங்குத் தரகர் தொழில்: கடமைகள், சம்பளம் மற்றும் பயிற்சி
தளங்களுக்குப் பின்னால், தரகரின் தொழில் — அதாவது மனித இடைத்தரகர் — வர்த்தகக் களங்களில் மிகவும் உயிர்ப்புடன் இருக்கிறது. அதன் கடமைகள்: நிறுவன வாடிக்கையாளர்களின் ஆர்டர்களை சிறந்த விலையில் நிறைவேற்றுவது, சந்தை நிலவரங்கள் குறித்து ஆலோசனை வழங்குவது, எதிர் தரப்பு இடர்களை நிர்வகிப்பது, பரிவர்த்தனை ஓட்டங்களைப் பகுப்பாய்வு செய்வது. எதிர்பார்க்கப்படும் குணங்கள் மூன்று வார்த்தைகளில் அடங்கும்: உடனடி எதிர்வினை, கண்டிப்பு, அழுத்தத்தைத் தாங்கும் திறன்.
பயிற்சியைப் பொறுத்தவரை, ஆள்சேர்ப்பவர்கள் நிதிச் சந்தைகளில் முதுகலைப் பட்டங்களை விரும்புகிறார்கள் — பாரிஸ்-டௌஃபின் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் சிறப்பு வணிகப் பள்ளிகள் தொழில் பாதைகளில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன, மேலும் வர்த்தகத் தளங்களில் தேவைப்படும் தொழில்முறைச் சான்றிதழ்களும் இதற்குத் துணைபுரிகின்றன.
ஊதியம் இந்தத் துறையின் தர்க்கத்தைப் பின்பற்றுகிறது: நிதித் தரநிலைகளுக்கு ஏற்ப ஒரு அடிப்படைச் சம்பளம், அதனுடன் வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட அளவுகள் மற்றும் வாடிக்கையாளர் போர்ட்ஃபோலியோ செயல்திறனைப் பொறுத்து மாறும் ஊதியக் கூறு சேர்க்கப்படுகிறது. ஒரு தொழில் வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்தில், விண்ணப்பதாரர்களுக்கு இடையேயான இடைவெளி என்பது, அவர்கள் கையாளும் தயாரிப்புகள் மீதான அறிவு மற்றும் தேர்ச்சியைப் பொறுத்து அமைகிறது; ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, அது வாடிக்கையாளர் பட்டியல் மற்றும் நற்பெயரைப் பொறுத்து மாறுகிறது — இந்த உறவு சார்ந்த வணிகத்தில், நம்பிக்கையே உண்மையான மூலதனம், மேலும் அது வாக்குறுதிகளால் அல்ல, குறைபாடற்ற செயல்பாடுகளால் கட்டமைக்கப்படுகிறது.
பங்குத் தரகர்கள் பற்றிய அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
பங்குத் தரகர் என்பவர் சரியாக என்ன?
பங்குத் தரகர் என்பவர், பங்குகள், ஈடிஎஃப்கள், நாணயங்கள், சிஎஃப்டிகள் அல்லது கிரிப்டோகரன்சிகள் போன்ற சந்தைகளில் தனது வாடிக்கையாளர்களின் வாங்குதல் மற்றும் விற்றல் ஆணைகளை, ஒரு தரகு அல்லது லாப வரம்பிற்காகச் செயல்படுத்தும் ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிதி இடைத்தரகர் ஆவார். ஒரு தனிநபருக்கு, இந்தத் தரகர் ஓர் ஆன்லைன் தளம் வழியாக, நிதிச் சந்தைகளுக்கான கட்டாய நுழைவாயிலாக விளங்குகிறார்.
எந்தப் பங்குத் தரகர் மிகவும் நம்பகமானவர்?
நம்பகத்தன்மை பின்வரும் உண்மைகள் மூலம் சரிபார்க்கப்படுகிறது: அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆணையத்திடமிருந்து (AMF, FCA, BaFin) பெற்ற உரிமம், வாடிக்கையாளர் நிதிகளைப் பிரித்து வைத்தல், கட்டண வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் தடைகள் இல்லாதிருத்தல். எங்கள் தேர்வில் இடம்பெற்றுள்ள தரகர்கள் இந்த அளவுகோல்களைப் பூர்த்தி செய்கின்றனர்; அதைத் தாண்டி, சிறந்த தேர்வு என்பது உங்கள் சந்தைகளையும் நீங்கள் ஆர்டர் செய்யும் எண்ணிக்கையையும் பொறுத்தது.
ஒரு பங்குத் தரகரின் சம்பளம் எவ்வளவு?
தொழில் வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்தில், ஒரு ஃப்ளோர் புரோக்கரின் சம்பளம் நிதித் துறைப் பணிகளுக்கு இணையாக இருக்கும்: துறைத் தரநிலைகளுக்கு ஏற்ப ஒரு அடிப்படைச் சம்பளம், அதனுடன் முடிவுகள் மற்றும் வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட அளவுகளைப் பொறுத்து மாறும் ஒரு பகுதி. அனுபவமும் வாடிக்கையாளர் வட்டமும் அதிகரிக்க அதிகரிக்க இந்த இடைவெளி விரிவடைகிறது.
தரகருக்கும் வர்த்தகருக்கும் என்ன வேறுபாடு?
தரகர் ஆர்டர்களைச் செயல்படுத்துகிறார், வர்த்தகர் அவற்றை மேற்கொள்கிறார். தரகர் என்பவர், மிகச் சிறந்த முறையில் ஆர்டர்களைச் செயல்படுத்துவதற்காகப் பணம் பெறும் ஒரு இடைத்தரகர்; வர்த்தகர், தனது சொந்தக் கணக்கிற்காகவோ அல்லது ஒரு வாடிக்கையாளரின் கணக்கிற்காகவோ எதை வாங்குவது, விற்பது என்பதைத் தீர்மானிக்கிறார். இந்த இரண்டு தொழில்களும் ஒருபோதும் ஒன்றிணையாமல், தொடர்ந்து ஒன்றாகச் செயல்படுகின்றன.
பங்குச் சந்தையில் புதிதாக வருபவர் எந்தத் தரகரைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?
தொடங்குவதற்கு: பிரான்சில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட, PEA-வை வழங்கும் ஒரு தரகர், யூரோநெக்ஸ்டில் குறைந்த தரகுக் கட்டணங்கள் மற்றும் ஒரு எளிய இடைமுகம். நியோபுரோக்கர்களும் ஆன்லைன் வங்கிகளும் முதல் ஆர்டர்களுக்கு இந்த நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்கின்றன; பின்னர் தேவைகள் மேலும் பல சந்தைகளையும் மேலும் பல கருவிகளையும் நோக்கி விரிவடைகின்றன.
தரகர் இல்லாமல் பங்குகளை வாங்க முடியுமா?
இல்லை: ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட சந்தைகளுக்கான அணுகல், உரிமம் பெற்ற ஒரு இடைத்தரகர் மூலமாகவே அவசியமாக நடைபெறுகிறது. உங்கள் வங்கியால் நிர்வகிக்கப்படும் பணியாளர் சேமிப்புத் திட்டங்களும் சில PEA-க்களும், உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டாலும், தாங்களாகவே ஒரு தரகரைப் பயன்படுத்துகின்றன. உண்மையான கேள்வி, “தரகருடன் அல்லது தரகர் இல்லாமல்” என்பதல்ல, மாறாக “எந்தத் தரகர், என்ன செலவில்” என்பதே ஆகும்.
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