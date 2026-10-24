தியரி பிரெட்டன்: வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் தொழில் வாழ்க்கை காலவரிசை

தியரி பிரெட்டன் பலதரப்பட்ட வாழ்க்கைகளை வாழ்ந்துள்ளார்: ஊக நாவல்களின் ஆசிரியர், ஃபுடுரோஸ்கோப் திட்டத்தின் தலைவர், நலிவடைந்த நிறுவனங்களின் (புல், தாம்சன், பிரான்ஸ் டெலிகாம்) மீட்சித் தலைவர், பிரான்சின் பொருளாதார அமைச்சர், பத்து ஆண்டுகள் அடோஸ் நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி, பின்னர் உள்நாட்டுச் சந்தை மற்றும் டிஜிட்டல் விவகாரங்களுக்கான ஐரோப்பிய ஆணையர். 1955 ஜனவரி 15 அன்று பாரிஸில் பிறந்த இவர், கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் நிகழ்ந்த பல மிகப்பெரிய பிரெஞ்சு மற்றும் ஐரோப்பிய தொழில்துறை மற்றும் டிஜிட்டல் நிகழ்வுகளின் மையத்தில் இருந்துள்ளார். இங்கே அவரது தொழில் வாழ்க்கைக் காலவரிசை, அவரது முக்கிய முடிவுகள் மற்றும் அவை முதலீட்டாளர்களுக்குக் கற்பிக்கும் பாடங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தியரி பிரெட்டனின் பணிக்காலவரிசை: கல்வி, நாவல்கள் மற்றும் ஃபுடுரோஸ்கோப்
Commissariat à l'énergie atomique (பிரெஞ்சு அணுசக்தி ஆணையம்) இல் ஒரு இயக்குநரின் மகன், தியரி பிரெட்டன் École alsacienne மற்றும் Lycée Louis-le-Grand இல் படித்தார்.சுபெலெக்), அங்கிருந்து 1979-ல் பொறியாளராகப் பட்டம் பெற்றார். நியூயார்க்கில் உள்ள லைசி ஃபிரான்சேவில் கணினி அறிவியல் மற்றும் கணித ஆசிரியராகத் தனது தேசிய சேவையை நிறைவு செய்தார். 1981-ல், அவர் நிறுவினார். ஃபார்மா சிஸ்டம்ஸ்ஒரு கணினி பொறியியல் நிறுவனம்.
இதனுடன், அவர் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த த்ரில்லர் நாவல்களையும் வெளியிட்டார். மென்பொருள் (1984), டெனிஸ் பெனிச்சுடன் இணைந்து எழுதப்பட்டது, இதில் அவர் ஒரு இணையப் போரைக் கற்பனை செய்கிறார். ரெனே மோனோரியைச் சந்தித்த பிறகு, அவர் நடத்தினார் எதிர்காலநோக்கி 1986 முதல் 1990 வரை போய்ட்டியர்ஸில் உள்ள திட்டம் மற்றும் அதன் தொழில்நுட்பப் பூங்காவில் பணியாற்றினார். 1990 முதல் 1993 வரை, அவர் கம்பேனி ஜெனரல் டி எல்'இம்மொபிலியர் நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாகியாக இருந்தார், பின்னர் 1993-ல் தொலைவேலை தொடர்பான ஒரு பணிக்கு நியமிக்கப்பட்டார்.
இந்த ஆரம்ப ஆண்டுகளில் உருவான வழிமுறை, பிற்காலத்தில் எல்லா இடங்களிலும் மீண்டும் மீண்டும் காணப்பட்டது: சரியான தருணத்தில் ஒரு தொழில்நுட்பத்தைக் கண்டறிந்து, அதை ஒரு தெளிவான கதையாடலில் இணைத்து, பொது மற்றும் தனியார் மூலதனத்தைப் பின்தொடரச் சம்மதிக்க வைப்பதே அது. வரவிருந்த பெரும் மாற்றங்களுக்கு இதுவே மூலப்பொருளாக இருந்தது — மேலும், டிஜிட்டல் உருமாற்றப் பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் எவருக்கும் இது ஒரு பாடப்புத்தக எடுத்துக்காட்டாக விளங்கியது.
The « turnaround man »: Bull, Thomson and France Telecom
புல் (1993-1997)
1993-ல், அவர் நலிவடைந்த கணினி தயாரிப்பு நிறுவனமான புல்-ல் வியூக இயக்குநராகச் சேர்ந்தார்; பின்னர் அதன் துணைத் தலைமை நிர்வாகியாகவும், இயக்குநர் குழுவின் துணைத் தலைவராகவும் ஆனார். குறிப்பாக, ஜப்பானின் NEC-யின் ஆதரவுடன், அதன் தனிநபர் கணினி துணை நிறுவனமான ஜெனித் டேட்டா சிஸ்டம்ஸை அமெரிக்காவின் பேக்கார்ட் பெல் நிறுவனத்துடன் இணைக்கும் பணியை அவர் ஒருங்கிணைத்தார். முதலீட்டாளர்களுக்கு, இந்த நிகழ்வு தற்காப்பு மறுசீரமைப்பின் வரம்புகளைக் கற்பிக்கிறது: சரக்காக்கப்படும் வன்பொருள் சந்தையில், திறமையான கூட்டணிகள் கூட தவிர்க்க முடியாததை வெறும் தாமதப்படுத்துகின்றன — மதிப்பு ஏற்கனவே சேவைகள் மற்றும் மென்பொருளுக்கு மாறி வருகிறது.
தாம்சன் (1997-2002)
In March 1997, the government appointed him head of Thomson, then valued at a symbolic one franc as part of an aborted privatization project. After a recapitalization by the French state, he repositioned the group around imaging technologies and unlocked the value of its patent portfolio. Under his leadership, Thomson’s value rose and the state progressively sold down its stake. In 2001, he was voted « Strategist of the Year » by கேலரி.
இருப்பினும், தாம்சன் வெளியேறிய பிறகு பெரும் சிக்கல்களைச் சந்தித்தார். முதலீட்டாளர்களுக்கு, ஒரு சொத்தின் அறிவுசார் சொத்துரிமையில் மீண்டும் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் அதனை மறுமதிப்பீடு செய்வது, போட்டி நன்மையின் நீடித்த தன்மைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காமலேயே மதிப்பை உருவாக்க முடியும் என்பதை இந்த நிகழ்வு காட்டுகிறது. தொழில்நுட்பச் சுழற்சியின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அந்த நன்மை மறுமதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும்.
தியரி பிரெட்டன், பிரான்ஸ் டெலிகாம் (2002-2005)
On October 2, 2002, he took the helm of France Telecom, then one of the most indebted companies in the world, with around €70 billion of debt after the dot-com bubble. His « Ambition FT 2005 » plan combined equity strengthening, refinancing and cost reduction. He bought out the minority shareholders of Orange and Wanadoo, launched the லைவ் பாக்ஸ் 2004-ல், மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான காலத்தில் கடனை €40 பில்லியனுக்கும் கீழ் கொண்டு வந்தார்.
அவர் வந்தபோது €7-க்கும் குறைவாக இருந்த பங்கு விலை, அவர் பிப்ரவரி 2005-ல் வெளியேறியபோது சுமார் €23-ஐ எட்டியது. நிறுவனத்தின் தனியார்மயமாக்கல் செப்டம்பர் 2004-ல் நிறைவடைந்தது. இருப்பினும், அவரது வாரிசுகளால் முன்மொழியப்பட்ட செலவுக் குறைப்புத் திட்டம், வேலை நிலைமைகளில் அதன் விளைவுகளுக்காக விமர்சிக்கப்பட்டது. இன்று அந்த நிறுவனத்தைப் பின்தொடர, எங்களின் பகுப்பாய்வைக் காண்க. ஆரஞ்சு பங்குகள்.
முதலீட்டாளர்களுக்கு, பிரான்ஸ் டெலிகாம் நிறுவனம் கடன் குறைப்பு மற்றும் வணிக வளர்ச்சியால் உந்தப்பட்ட ஒரு மீட்சியை எடுத்துக்காட்டுகிறது. பங்குகளின் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் விலைகளை ஒப்பிடுவது படிப்பினை அளிக்கும், ஆனால் இந்த முழு உயர்வுக்கும் தலைமைச் செயல் அதிகாரியின் முடிவுகளே காரணம் என்று கூறுவது போதுமானதல்ல.
பிரெஞ்சு பொருளாதார அமைச்சர் (2005-2007)
In February 2005, Thierry Breton became Minister of Economy, Finance and Industry in the Raffarin government, then in the Villepin government. He made reducing public debt his priority, declaring that France was « living beyond its means », and set up the commission on public debt chaired by Michel Pébereau. The public deficit fell back to 2.9% of GDP in 2005, then to 2.5% in 2006.
பெர்சியில் அவர் பணியாற்றிய காலத்தில், பிரெஞ்சு நெடுஞ்சாலை நிறுவனங்களின் தனியார்மயமாக்கலும் நிகழ்ந்தது. அந்த அனுபவத்தை அவர் ஒரு புத்தகமாக மாற்றினார். ஆன்டிடெட் (2007). இருப்பினும், பற்றாக்குறைக் குறைப்பை ஒரே ஒரு கொள்கையால் விளக்க முடியாது: சொத்து விற்பனைகளும் பொருளாதாரச் சுழற்சியும் கூட ஒரு பங்கைக் கொண்டிருந்தன. இந்தப் பதிவைப் புரிந்துகொள்ள, கணக்குகளில் ஏற்பட்ட ஒருமுறை மேம்பாட்டையும், கடன் மீதான நீடித்த பிடியையும் நீங்கள் வேறுபடுத்திப் பார்க்க வேண்டும்.
அடோஸ் (2008-2019): வருவாய் €5 பில்லியனிலிருந்து €12 பில்லியனாக உயர்ந்தது
நவம்பர் 2008-ல், அவர் அடோஸ் ஆரிஜின் நிறுவனத்தின் நிர்வாகக் குழுவின் தலைவர் பதவியை ஏற்று, பின்னர் பிப்ரவரி 2009-ல் அதன் தலைமைச் செயல் அதிகாரியானார். பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, தொடர்ச்சியான கையகப்படுத்துதல்கள் மூலம் அந்தத் தகவல் தொழில்நுட்பச் சேவை நிறுவனத்தை அவர் உருமாற்றினார்:
|ஆண்டு
|ஒப்பந்தம்
|2011
|சீமென்ஸ் தகவல் தொழில்நுட்பத் தீர்வுகள் மற்றும் சேவைகள் நிறுவனத்தைக் கையகப்படுத்துதல்; சீமென்ஸ் பங்கு மூலதனத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது.
|2014
|புல்லுக்கான இந்தச் சலுகை, சூப்பர்கம்ப்யூட்டிங் துறையில் அடோஸை ஒரு முக்கியப் பங்கு வகிக்கச் செய்கிறது.
|2015
|ஜெராக்ஸின் தகவல் தொழில்நுட்ப அவுட்சோர்சிங் வணிகத்தை கையகப்படுத்துதல்
|2017
|அடோஸ் CAC 40 குறியீட்டில் இணைகிறது.
|2019
|வேர்ல்ட்லைனின் மூலதனத்தின் ஒரு பகுதியை பங்குதாரர்களுக்கு விநியோகித்தல்
இரண்டு தொழில்நுட்ப முயற்சிகள்: ஒத்துழைப்பு மற்றும் குவாண்டம் கணினி
Beyond acquisitions, Breton sought to differentiate Atos through internal projects. In 2011, he announced « Zero-Email », a strategy to reduce internal email in favor of collaborative tools. In 2016, the Atos Quantum program explored quantum computing technologies with a scientific committee. These initiatives do not, on their own, prove future profitability: investors must ask how they translate into contracts, margins and cash flow.
ஒரு நம்பிக்கையூட்டும் தொழில்துறை கண்ணோட்டத்திற்கும் அளவிடக்கூடிய மதிப்பு உருவாக்கத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை இந்த நிகழ்வு விளக்குகிறது. ஒரு நிறுவனம் பயனுள்ள தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கினாலும், அதன் பாரம்பரிய வணிகங்கள் நலிவடைந்தாலோ அல்லது அதன் கையகப்படுத்துதல்கள் அதிக மூலதனத்தை உறிஞ்சினாலோ அது நிதிச் சிக்கல்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். எனவே, ஒவ்வொரு வணிகப் பிரிவின் வருவாயையும், ஒருங்கிணைந்த கடனுடன் சேர்த்துத் தனித்தனியாகப் படிப்பது இன்றியமையாததாகிறது.
2009-ல் அவர் நியமிக்கப்பட்டதற்கும், 2019 அக்டோபர் பிற்பகுதியில் அவர் பதவி விலகியதற்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில், அடோஸின் வருவாய் சுமார் €5.1 பில்லியனிலிருந்து €11.6 பில்லியனாகவும், அதன் பங்கு விலை €14-லிருந்து €72-ஆகவும் உயர்ந்தது. ஹார்வர்டு வர்த்தக விமர்சனம் உலகின் மிகச் சிறப்பாகச் செயல்படும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளில் ஒருவராக அவரைத் தொடர்ந்து தரவரிசைப்படுத்தியது.
ஆனால், அவர் வெளியேறியதிலிருந்து நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் ஆழமாக மறுமதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. 2021 முதல், அடோஸ் நிறுவனம் தொடர்ச்சியாக லாப எச்சரிக்கைகளையும் மதிப்புக்குறைப்புகளையும் வெளியிட்டது. 2024-ல், அந்தக் குழுமம் ஒரு விரிவான நிதி மறுசீரமைப்பைத் தொடங்கியது; இதில் கடன் பங்காக மாற்றப்பட்டதுடன், பங்குதாரர்களின் பங்குகள் பெருமளவில் நீர்த்துப்போகச் செய்யப்பட்டன. குறிப்பாக, சரிந்துவரும் வெளிப்பணி ஒப்பந்த வணிகங்களின் சுமையையும், கடந்தகால கையகப்படுத்துதல்களின் செலவையும் ஆய்வாளர்கள் விமர்சித்துள்ளனர்.
நிறுவனத்தின் நிலைமையைத் தெரிந்துகொள்ள, எங்கள் சுயவிவரத்தைப் பார்க்கவும். அடோஸ் பங்குகள்நிதி நெருக்கடிக்காக, எங்கள் கட்டுரை அடோஸ் விளிம்பில்கையகப்படுத்துதல்கள் மூலமான வருவாய் வளர்ச்சியைத் தனித்துக் கொண்டாடாமல், வணிகப் பிரிவு வாரியான லாப வரம்புகள், கடன் மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட மூலதனத்தின் மீதான வருமானம் ஆகியவற்றுடன் ஒப்பிட்டு ஏன் சீர்தூக்கிப் பார்க்க வேண்டும் என்பதை இந்த நிகழ்வு காட்டுகிறது. அடிப்படை பகுப்பாய்வு வழிகாட்டி இந்தக் குறிகாட்டிகளை எவ்வாறு படிப்பது என்பதை விளக்குகிறது.
தியரி பிரெட்டன், ஐரோப்பிய ஒன்றிய ஆணையர் (2019-2024)
சில்வி கூலார்டின் வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்ட பிறகு, இம்மானுவேல் மக்ரோன் ஐரோப்பிய ஆணையத்திற்கு தியரி பிரெட்டனை முன்மொழிந்தார். நவம்பர் 14, 2019 அன்று ஐரோப்பிய நாடாளுமன்றத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அவருக்கு, உள் சந்தை, தொழில்துறை கொள்கை, டிஜிட்டல் விவகாரங்கள், பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளி ஆகியவற்றுக்கான பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது.
அவர் மூன்று முக்கிய விதிமுறைகளைக் கொண்டுவந்தார்: டிஜிட்டல் சேவைகள் சட்டம் சட்டவிரோத உள்ளடக்கம் தொடர்பான தளங்களின் கடமைகளை நிர்வகிக்கும் (DSA); தேநீர் டிஜிட்டல் சந்தைகள் சட்டம் (DMA), which sets competition rules for so-called « gatekeeper » platforms; and the AI சட்டம்செயற்கை நுண்ணறிவுக்கான ஐரோப்பிய சட்டக் கட்டமைப்பு.
பெருந்தொற்று காலத்தில் தடுப்பூசி உற்பத்தியிலும், உக்ரைன் மீதான படையெடுப்பிற்குப் பிறகு ஐரோப்பாவில் வெடிமருந்து உற்பத்தித் திறனை விரிவுபடுத்துவதிலும் அவர் ஈடுபட்டிருந்தார். செப்டம்பர் 16, 2024 அன்று, உர்சுலா வான் டெர் லேயனுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு மத்தியில் அவர் ராஜினாமா செய்தார். டிசம்பர் 2025-ல், ஐரோப்பிய டிஜிட்டல் ஒழுங்குமுறையில் அவரது பங்களிப்புடன் தொடர்புடைய ஒரு முடிவாக, அமெரிக்க அதிகாரிகள் அவரைத் தங்கள் எல்லைக்குள் நுழையத் தடை விதித்தனர். முதலீட்டாளர்களுக்கு, DSA மற்றும் DMA ஆகியவை கவனிக்கத்தக்கவை: அவை தளங்கள் மற்றும் அவற்றின் ஐரோப்பிய கூட்டாளிகளின் போட்டிச் சூழலை மறுவடிவமைக்கின்றன.
அவரது தொழில் வாழ்க்கை முதலீட்டாளர்களுக்குக் கற்பிப்பது என்னவென்றால்
தனிப்பட்ட நிகழ்வுகளுக்கு அப்பால், இந்தப் பயணப்பாதை மற்ற இடங்களுக்குப் பொருந்தக்கூடிய நான்கு பாடங்களை அளிக்கிறது. ஒன்று: ஒரு வலுவான நிறுவனத்தை அதன் பலவீனமான இருப்புநிலைக் குறிப்பிலிருந்து பிரித்தறிதல். பிரான்ஸ் டெலிகாம் நிறுவனத்தில், கடன் குறைப்பு என்பது வருமானத்திற்கு ஒரு உத்தரவாதமாக அமையாவிட்டாலும், அது பங்கு விலையின் மீட்சிக்கு பங்களித்தது. இரண்டு: வெளிப்புற வளர்ச்சியை மதிப்பு உருவாக்கத்துடன் குழப்பிக் கொள்ளாதீர்கள். அடோஸின் வருவாயில் ஏற்பட்ட உயர்வு, அதன் வணிகங்கள் மற்றும் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் பிற்காலத்தில் ஏற்பட்ட சரிவைத் தடுக்கவில்லை.
மூன்று: தொழில்நுட்ப சுழற்சியை ஆராய்கிறது சந்தை மாற்றம் அச்சுறுத்தும் போது, ஒரு தலைமை நிர்வாக அதிகாரியால் மட்டும் நீடித்த அனுகூலத்தை உருவாக்க முடியாது என்பதை புல் மற்றும் தாம்சனின் சிக்கல்கள் காட்டுகின்றன. நான்கு: விதிமுறைகளைப் பின்பற்றவும் — DSA, DMA மற்றும் AI சட்டம் ஆகியவை தளங்கள் மற்றும் அவற்றின் கூட்டாளர்களின் போட்டிச் சூழலை மாற்றி வருகின்றன. மற்ற நிர்வாகப் பணிகளை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க, எங்கள் வாழ்க்கை வரலாற்றுப் பிரிவு அடங்கும் ஜீன்-சிரில் ஸ்பினெட்டா, ஏர் பிரான்ஸ்-கேஎல்எம் நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி.
பிரெட்டனின் பதவிக்காலத்தில் பிரான்ஸ் டெலிகாமின் பங்கு விலை உயர்ந்தது, அதே சமயம் அவர் வெளியேறிய பிறகு அடோஸின் பங்கு விலை கடுமையாகச் சரிந்தது. ஆயினும், இந்த இரண்டு அவதானிப்புகளும், அந்த ஏற்றம் அல்லது வீழ்ச்சி முழுவதையும் ஒரே ஒரு நிர்வாகியின் மீது சுமத்துவதற்குப் போதுமானவை அல்ல: வட்டி விகிதங்கள், பொருளாதாரச் சூழல், வாரிசுகளின் தேர்வுகள் மற்றும் சந்தைகளின் பரிணாம வளர்ச்சி ஆகியவையும் இதில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஈவுத்தொகைகள், பங்கு வெளியீடுகள் மற்றும் குழுமத்தின் எல்லைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் கணக்கில் கொள்ளாமல், ஒரு பங்கின் மதிப்பை இரண்டு வெவ்வேறு தேதிகளில் ஒப்பிடுவது முதலீட்டாளர்களைத் தவறாக வழிநடத்தக் கூடும்.
மூலோபாய அறிவிப்புகளைக் கணக்குகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதே மிகவும் விவேகமான அணுகுமுறையாகும்: நிகரக் கடன், கையிருப்பில் உள்ள ரொக்கம், வணிகப் பிரிவு வாரியான லாப வரம்பு மற்றும் முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தின் மீதான வருமானம். தொடர்ந்து கையகப்படுத்தும் ஒரு நிறுவனத்தில், வாங்கப்பட்ட வளர்ச்சியையும் இயல்பான வளர்ச்சியையும் நீங்கள் வேறுபடுத்திப் பார்க்க வேண்டும், மேலும் ஒருங்கிணைப்பிற்குப் பிறகு எவ்வளவு ரொக்கம் மீதமுள்ளது என்பதையும் சரிபார்க்க வேண்டும். இந்த தியரி பிரெட்டன் வாழ்க்கை வரலாறு பயனுள்ள உதாரண ஆய்வுகளை வழங்குகிறது; இது ஆரஞ்சு அல்லது அடோஸ் பங்குகளை வாங்குவதற்கான பரிந்துரையோ அல்லது அவற்றின் பங்குச் சந்தை செயல்திறனுக்கான ஒற்றை விளக்கமோ அல்ல.
முதலீட்டாளர்கள் முடிவுகள் எடுக்கப்படும் காலத்தையும் சரிபார்க்கலாம்: இன்று அறிவிக்கப்படும் ஒரு கையகப்படுத்தல், அதன் ஒருங்கிணைப்புச் செலவுகளைப் பிற்கால நிதியாண்டுகளில்தான் வெளிப்படுத்துகிறது. ஒரு கடன் குறைப்பானது, அதைச் சாத்தியமாக்கிய பணப்புழக்கங்கள், சொத்து விற்பனைகள் மற்றும் மூலதன அதிகரிப்புகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கப்பட வேண்டும். இறுதியாக, ஒரு பங்கின் விலையானது அறிவிக்கப்பட்ட முடிவுகளுக்கு மட்டுமல்லாமல், சந்தை எதிர்பார்ப்புகளுக்கும் ஏற்பவே செயல்படுகிறது. இந்தச் சரிபார்ப்புகள், ஒரு மீட்சி குறித்த மிகவும் சமநிலையான மதிப்பீட்டை வழங்குவதோடு, ஒரு தலைமைச் செயல் அதிகாரியின் வாழ்க்கை வரலாறு, பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான ஒரு பொதுவான முறையாக மாறிவிடுவதையும் தடுக்கின்றன.
தியரி பிரெட்டன் பற்றிய அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
தியரி பிரெட்டன் என்பவர் சுருக்கமாக யார்?
சுபெலெக்கில் பயிற்சி பெற்ற பொறியாளரான இவர், தொழில்முனைவு (ஃபார்மா சிஸ்டம்ஸ்) மற்றும் ஃபுடுரோஸ்கோப் மூலம் முன்னேறி, புல், தாம்சன் மற்றும் பிரான்ஸ் டெலிகாம் நிறுவனங்களை மீட்டெடுத்தார்; 2005 முதல் 2007 வரை பிரான்சின் பொருளாதார அமைச்சராகப் பணியாற்றினார்; 2009 முதல் 2019 வரை அடோஸ் நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரியாகவும், பின்னர் 2024 வரை உள் சந்தைக்கான ஐரோப்பிய ஆணையராகவும் இருந்தார்.
தியரி பிரெட்டனின் மிகப்பெரிய சாதனை என்ன?
பிரான்ஸ் டெலிகாம் நிறுவனத்தின் மீட்சி: மூன்று ஆண்டுகளில் கடன் சுமார் €70 பில்லியனிலிருந்து €40 பில்லியனுக்கும் குறைவாகக் குறைக்கப்பட்டது, பங்கு விலை சுமார் €7-லிருந்து €23-ஆக உயர்ந்தது, தனியார்மயமாக்கல் நிறைவடைந்தது — இது, தனது சொந்த நிதிநிலை அறிக்கையால் முடக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம், தனது மதிப்பை வெளிக்கொணர்வதற்கான ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு.
அவர் வெளியேறிய பிறகு அடோஸ் ஏன் வீழ்ச்சியடைந்தது?
கையகப்படுத்துதல்கள் மூலமான வளர்ச்சி, பாரம்பரிய அவுட்சோர்சிங் வணிகங்களில் ஏற்பட்ட லாப வரம்புச் சரிவை மறைத்தது; 2021 ஆம் ஆண்டு முதல் திரட்டப்பட்ட கடன் தாங்க முடியாததாக மாறியதால், 2024 ஆம் ஆண்டு மறுசீரமைப்புக்கும் பங்குதாரர்களின் பங்குகளில் பெரும் நீர்த்துப்போதலுக்கும் வழிவகுத்தது.
ஐரோப்பிய ஆணையத்தில் தியரி பிரெட்டன் எந்தச் சட்டத்தை முன்னெடுத்தார்?
டிஜிட்டல் சேவைகள் சட்டம், டிஜிட்டல் சந்தைகள் சட்டம் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு சட்டம் — ஐரோப்பிய டிஜிட்டல் ஒழுங்குமுறையின் மூன்று தூண்கள், தடுப்பூசிகள் மற்றும் பின்னர் ஆயுதங்கள் மீதான அதன் தொழில்துறை உந்துதலால் பூர்த்தி செய்யப்படுகின்றன.
தியரி பிரெட்டன் எழுதிய நூல்கள் யாவை?
1980களில் வெளிவந்த ஊகத் தொழில்நுட்ப நாவல்கள் (டெனிஸ் பெனிச்சுடன் இணைந்து எழுதிய 1984ஆம் ஆண்டு வெளியான 'சாஃப்ட்வார்' உட்பட), மற்றும் பெர்சியில் பெற்ற அனுபவங்களிலிருந்து உருவான 'ஆன்டிடெட்' (2007).
முதலீட்டாளர்கள் இதிலிருந்து என்ன எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்?
மூன்று இயல்பான நடவடிக்கைகள்: இருப்புநிலைக் குறிப்புகள் இல்லாத வெறும் கதைகளை விட, கடன் சுமையுள்ள ஆனால் வலுவான நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவளிப்பது; கையகப்படுத்துதலால் ஏற்படும் வளர்ச்சியின் மூலதன மீதான வருவாயைச் சரிபார்ப்பது; மற்றும் தொழில்நுட்பப் பங்குகளின் பகுப்பாய்வில் ஐரோப்பிய டிஜிட்டல் ஒழுங்குமுறையைக் கருத்தில் கொள்வது.
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