டோட்டல் எனர்ஜீஸ் பங்கு (TTE): ஈவுத்தொகை மற்றும் 2026 கண்ணோட்டம்

கடல்சார் எண்ணெய் தளங்கள் முதல் கடலில் உள்ள காற்றாலைகள் வரை, மற்றும் திரவ இயற்கை எரிவாயு (LNG) முதல் சேவை நிலையங்கள் வரை: பிரெஞ்சு எரிசக்தித் துறையில் முதலீடு செய்வதற்கு டோட்டல் எனர்ஜீஸ் பங்கு மிகவும் முழுமையான வழியாகும் — மேலும் இது மிகவும் சூடான விவாதத்திற்குரிய எரிசக்திப் பங்குகளில் ஒன்றாகும். கம்யூனிகேஷன்ஸ் 40தாராளமான வருவாய்க்கும் ஹைட்ரோகார்பன்களைச் சார்ந்திருப்பதற்கும் இடையில் சிக்கியுள்ளது. டோட்டல்எனர்ஜீஸ் பங்கு உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பில் இடம்பிடிக்கத் தகுதியானதா என்பதைத் தீர்மானிப்பதற்கான முழுமையான வழிகாட்டி இது.
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: அக்டோபர் 22, 2026
டோட்டல் எனர்ஜீஸ் பங்கு விலை: நிகழ்நேரத் தரவுகள் (TTE.PA)
தற்போது, பங்கு €-ல் வர்த்தகமாகிறது, இது சந்தை தொடங்கியதிலிருந்து % ஏற்றம் ஆகும். இன்றுவரை, TotalEnergies பங்கு €-ல் தொடங்கி, € மற்றும் €-க்கு இடையில் வர்த்தகமாகியுள்ளது.
கடந்த 52 வாரங்களில், டோட்டல்எனர்ஜீஸ் பங்கு € மற்றும் € இடையே வர்த்தகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பங்கு யூரோநெக்ஸ்ட் பாரிஸ் மற்றும் நியூயார்க்கில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது, அங்கு இது TTE என்ற குறியீட்டின் கீழ் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது; இது பாரிஸ் சந்தையில் மிகவும் எளிதில் பணமாக்கக்கூடிய நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும், இதன் தினசரி வர்த்தக அளவு பங்குகள் அளவில் உள்ளது.
நிதித் தரவு — டோட்டல் எனர்ஜீஸ் எஸ்இ
|உள்ளது
|FR0000120271
|பட்டியல்
|பாரிஸ் — டிக்கர் TTE.PA
|துறை
|ஆற்றல் — எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு ஒருங்கிணைந்த
|தலைமையகம்
|பிரான்ஸ் — அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்
|சந்தை தொப்பி
|≈ €179.36 பில்லியன் (அக்டோபர் 23, 2026 நிலவரப்படி)
|P/E (TMT)
|≈ 11.9 (அக்டோபர் 23, 2026 நிலவரப்படி)
|ஈவுத்தொகை
|ஒரு பங்குக்கு €3.60 — ஈவுத்தொகை ≈ 4.4%
சமீபத்திய வருடாந்திர முடிவுகள்
|ஆண்டு
|வருவாய்
|நிகர வருமானம்
|2025
|€182.34bn
|€13.13bn
|2024
|€195.61bn
|€15.76bn
|2023
|€218.94bn
|€21.38bn
|முன்னாள் ஈவுத்தொகை தேதி
|ஈவுத்தொகை
|செப் 30, 2026
|€0.90
|ஜூன் 30, 2026
|€0.85
|மார்ச் 31, 2026
|€0.85
|டிசம்பர் 31, 2025
|€0.85
|அக் 1, 2025
|€0.85
ஆதாரங்கள்: யாஹூ ஃபைனான்ஸ் — விலை, சந்தை மதிப்பு, P/E விகிதம், ஆண்டு கணக்குகள் மற்றும் ஈவுத்தொகை வரலாறு, தரவுகள் அக்டோபர் 23, 2026 நிலவரப்படி. புள்ளிவிவரங்கள் தோராயமானவை மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட நாணயத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன; இது முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது.
டோட்டல் எனர்ஜீஸ் ஒரு பார்வை: முழுமையான ஒருங்கிணைப்பு
டோட்டல் எனர்ஜீஸ் தன்னை ஒரு “பல்-ஆற்றல் நிறுவனம்” என்று விவரிக்கிறது — அந்தப் பெயருக்குப் பின்னால் ஒரு ஒருங்கிணைந்த மதிப்புச் சங்கிலி உள்ளது: எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு ஆய்வு மற்றும் உற்பத்தி (மூல வணிகம், இதுவே மிகப்பெரிய வருவாய் பங்களிப்பாளர்), ஒருங்கிணைந்த LNG (துளையிடுதல் முதல் கப்பல் மூலம் அனுப்புதல் வழியாக விற்பனை வரை உள்ள திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயு), குறைந்த கார்பன் ஆற்றல் (புதுப்பிக்கத்தக்கவை, சேமிப்பு, மின்கட்டமைப்புகள் — வேகமாக வளர்ந்து வரும் பிரிவு), மற்றும் சுத்திகரிப்பு-வேதிப்பொருட்கள்.
இந்த ஒருங்கிணைப்புதான் பங்கின் நிலையைப் புரிந்துகொள்வதற்கான திறவுகோல்: எண்ணெய் விலைகள் உயரும்போது, உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தித் துறை சிறப்பாகச் செயல்படுகிறது; அவை குறையும்போது, சுத்திகரிப்பு மற்றும் திரவ இயற்கை எரிவாயு (LNG) துறைகள் அந்தப் பாதிப்பைத் தணிக்கின்றன. நீண்ட காலப் போக்கில் பொறுப்பேற்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட மூன்றாவது தூணை மின் உற்பத்தித் துறை கட்டமைத்து வருகிறது — இதுவே குழுமத்தின் மாற்றத்திற்கான உத்தியின் இதயமாகும்.
இந்தக் குழுமம் உலகளவில் 100,000-க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் ஒவ்வொரு கண்டத்திலும் செயல்படுகிறது. இதன் செயல்பாட்டு முறை அதன் இத்தாலியப் போட்டியாளரிடமிருந்து வேறுபடுகிறது: இதற்கான எங்கள் வழிகாட்டி ENI பங்குகளை வாங்குதல் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் மத்திய தரைக்கடல் எரிவாயுவில் அதிக கவனம் செலுத்தும் ஒரு போட்டியாளரை இது உள்ளடக்குகிறது.
2026 முடிவுகள்: மத்திய கிழக்கு மோதலின் தாக்கம்
எரிசக்தி விலைகளுக்கு இந்தக் குழுமம் எவ்வளவு உணர்திறன் கொண்டது என்பதை 2026 ஆம் ஆண்டு விளக்குகிறது. ஜூலை 23, 2026 அன்று, மத்திய கிழக்கு மோதலுடன் தொடர்புடைய ஹைட்ரோகார்பன் விலைகளின் உயர்வால் உந்தப்பட்டு, டோட்டல் எனர்ஜீஸ் நிறுவனம் இரண்டாம் காலாண்டில் €4.7 பில்லியன் நிகர வருமானத்தைப் பதிவு செய்தது; இது முந்தைய ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் €2.36 பில்லியனாக இருந்தது.
ஒட்டுமொத்தமாக முதல் பாதியில், நிகர வருமானம் $11.2 பில்லியனாக இருந்தது. இது கடந்த ஆண்டை விட 73% அதிகமாகும். இதற்கு முந்தைய முதல் காலாண்டு ஏற்கனவே கணிசமாக உயர்ந்திருந்தது. "மத்திய கிழக்கு மோதலுடன் தொடர்புடைய அதிக விலை சூழலில், டோட்டல் எனர்ஜீஸ் தனது ஒருங்கிணைந்த மாதிரி மற்றும் பல்வகைப்படுத்தலைப் பயன்படுத்தி, இரண்டாவது காலாண்டில் $6 பில்லியன் சரிசெய்யப்பட்ட நிகர வருமானத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது," என்று தலைவர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி பேட்ரிக் புயன்னே சுருக்கமாகக் கூறினார்.
|மெட்ரிக்
|மதிப்பு
|காலம்
|நிகர வருமானம்
|€4.7 பில்லியன் (ஓராண்டுக்கு முன்பு €2.36 பில்லியனாக இருந்தது)
|Q2 2026
|சரிசெய்யப்பட்ட நிகர வருமானம்
|$ 6bn
|Q2 2026
|நிகர வருமானம்
|$11.2 பில்லியன் (+73%)
|H1 2026
ஆதாரம்: வணிகப் பத்திரிகைகளால் அறிவிக்கப்பட்ட, ஜூலை 23, 2026 தேதியிட்ட பத்திரிகை வெளியீடு. இந்தப் புள்ளிவிவரங்கள் இந்த வழிகாட்டியின் முக்கிய விதியை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகின்றன: டோட்டல் எனர்ஜீஸின் வருவாய், எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விலைகளைப் பின்பற்றுகிறது. ஒரு சிறப்பான காலாண்டு தானாகவே மீண்டும் நிகழ்வதில்லை — இது பலவீனமான காலாண்டுகளுக்கும் பொருந்தும்.
டோட்டல் எனர்ஜீஸ் காலாண்டைப் படிப்பது எப்படி
சரிசெய்யப்பட்ட நிகர வருமானம் என்பது ஆய்வாளர்கள் பின்பற்றும் அளவீடு ஆகும்: இது ஒருமுறை நிகழும் செலவினங்கள், சொத்து மதிப்பு சரிசெய்தல்கள் மற்றும் கணக்கியல் விளைவுகளை நீக்குகிறது. அடுத்ததாக, ஈவுத்தொகை மற்றும் பங்குகளைத் திரும்ப வாங்குவதற்கு நிதியளிக்கும் செயல்பாட்டுப் பணப்புழக்கம் மற்றும் குழுமத்தின் நிகரக் கடன் விகிதமான கடன் சுமை ஆகியவை வருகின்றன.
பிரிவு வாரியான பகுப்பாய்வையும் படிக்கவும்: உற்பத்தி மூலங்கள் சிறந்த பலன்களைத் தரும்போது, லாபமானது ஒரு பேரலைப் பொறுத்து அமைகிறது; ஒருங்கிணைந்த மின்சாரம் மற்றும் திரவ இயற்கை எரிவாயு (LNG) வளரும்போது, மாதிரியின் தொடர் பங்கு அதிகரிக்கிறது. காலப்போக்கில், இந்த இரண்டாவது போக்குதான் ஒரு உயர் மதிப்பீட்டை நியாயப்படுத்தக்கூடும்.
கீழேயுள்ள அளவீடு தற்போதைய விலையை 52 வார வரம்பிற்குள் நிலைநிறுத்துகிறது:
கடைசி 5 வர்த்தக அமர்வுகள்:
இந்தப் பங்கு வழக்கமாக சந்தையின் மிகப்பெரிய நிறுவனங்களை விடக் குறைவான விலையில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது: இதுவே பெரும் எண்ணெய் நிறுவனங்களின் புகழ்பெற்ற “தள்ளுபடி” ஆகும், இது சுழற்சி சார்ந்த இடர் மற்றும் நீண்டகால எண்ணெய் தேவை குறித்த சந்தேகங்களுக்காக முதலீட்டாளர்களுக்குப் பணம் செலுத்துகிறது. அந்தத் தள்ளுபடி பல ஆண்டுகளாக விவாதத்திற்குரியதாக இருந்து வருகிறது: அது வாங்குவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு துறை கட்டமைப்பு ரீதியாகச் சரிவடைவதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
டோட்டல் எனர்ஜீஸ் ஈவுத்தொகை: குழுமத்தின் தனிச்சிறப்பு
பெரும்பாலான பங்குதாரர்கள் இதற்காகத்தான் இங்கு இருக்கிறார்கள்: CAC 40-இல் உள்ள மிகவும் கவர்ச்சிகரமான ஈவுத்தொகைகளில் ஒன்று, காலாண்டுக்கு ஒருமுறை வழங்கப்படுகிறது — இது ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் வருமான முதலீட்டாளர்களால் பெரிதும் விரும்பப்படும் ஒரு பணப்புழக்க ஆறுதலாகும்.
2025 நிதியாண்டிற்கான ஈவுத்தொகை எட்டியது ஒரு பங்குக்கு €3.405.6% உயர்வுடன், €0.85 வீதம் நான்கு தவணைகளில் செலுத்தப்பட்டது. 2026 நிதியாண்டிற்கு, முதல் இரண்டு தவணைகள் பின்வருமாறு நிர்ணயிக்கப்பட்டன: ஒரு பங்குக்கு €0.902025-ஐ விட 5.9% அதிகரிப்பு: முதலாவது செப்டம்பர் 30, 2026 அன்று ஈவுத்தொகை விலக்களிக்கப்பட்டது, மற்றும் இரண்டாவது டிசம்பர் 31, 2026 அன்று அவ்வாறு செய்யும்.அதிகாரப்பூர்வ ஈவுத்தொகை காலண்டர்).
கீழேயுள்ள அட்டவணை சமீபத்திய தரவுகளை (ஒரு பங்கின் தொகை, ஈட்டு விகிதம், ஐந்தாண்டு சராசரி) காட்டுகிறது — வாங்குவதற்கு முன் இதை உங்கள் சொந்த ஈட்டு விகிதத் தேவையுடன் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.
இந்தக் குழுமம், ஈவுத்தொகையுடன் சேர்த்து, வழக்கமான பங்கு மீள்வாங்கல்களையும் மேற்கொள்கிறது; இதன் அளவு, எண்ணெய் விலைகள் மற்றும் பண உருவாக்கத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும். செயல்முறையின்படி, ஒவ்வொரு மீள்வாங்கலும் புழக்கத்தில் உள்ள பங்குகளின் எண்ணிக்கையைக் குறைத்து, மீதமுள்ள ஒவ்வொரு பங்குதாரருக்கும் கிடைக்கும் வருமானம் மற்றும் ஈவுத்தொகையின் பங்கை அதிகரிக்கிறது.
2022 முதல், இந்தக் கொள்கை பங்கிற்கு கணிசமான ஆதரவை அளித்துள்ளது: ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரித்து வரும் ஈவுத்தொகைகள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த பங்கு ரத்துகள் ஆகியவை, டோட்டல் எனர்ஜீஸை அதன் பங்குதாரர்களுக்கு அதிகபட்சமாகத் திருப்பிக் கொடுக்கும் CAC 40 நிறுவனங்களில் ஒன்றாக ஆக்குகின்றன. மற்ற வருமான முதலீடுகளுடன் இதை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க, எங்களின் தேர்வைப் பார்க்கவும். சிறந்த ஈவுத்தொகை பங்குகள்.
பிரான்சில் வசிக்கும் ஒருவருக்கான ஈவுத்தொகை வரிவிதிப்பு
அடிக்கடி கவனிக்கப்படாத ஒரு விஷயம்: வெளிநாட்டு எண்ணெய் நிறுவனங்களைப் போலல்லாமல், டோட்டல்எனர்ஜீஸ் ஒரு பிரெஞ்சு நிறுவனம். எனவே, ENI அல்லது அமெரிக்காவின் பெரும் நிறுவனங்களைப் போலல்லாமல், வெளிநாட்டுப் பிடித்த வரி எதுவும் ஈவுத்தொகையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதில்லை.
ஒரு வழக்கமான தரகுக் கணக்கில், ஈவுத்தொகைகள் பிரான்சின் 30% ஒரே சீரான வரிக்கு (ஒற்றை நிலையான வரி) உட்பட்டவை, அல்லது நீங்கள் தேர்வுசெய்தால் 40% சலுகையுடன் கூடிய வருமான வரி விகிதத்திற்கு உட்பட்டவை. பீபிரெஞ்சு பங்கு சேமிப்புத் திட்டமான இதில், ஐந்து ஆண்டுகள் வைத்திருந்த பிறகு வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது — இது, காலாண்டு ஈவுத்தொகையை மீண்டும் முதலீடு செய்வதற்கு ஒரு மதிப்புமிக்க நன்மையாகும்.
LNG மற்றும் மின்சாரம்: மற்ற இரண்டு கால்கள்
திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயு, இந்தக் குழுமத்தின் இரண்டாவது தூணாக உருவெடுத்துள்ளது. இதன் கொள்கை: எரிவாயுவை -160°C வெப்பநிலைக்குக் குளிர்விப்பதன் மூலம், குழாய்வழித் தேவையின்றி LNG கேரியர் மூலம் அனுப்புவதாகும். டோட்டல்எனர்ஜீஸ், உற்பத்தி, திரவமாக்குதல், போக்குவரத்து, விற்பனை என முழுச் சங்கிலித் தொடரிலும் செயல்பட்டு, இத்துறையில் உலகின் முன்னணி நிறுவனங்களில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது.
உக்ரைன் போர் இந்தச் சந்தையை மாற்றியமைத்துள்ளது: ஐரோப்பா, ரஷ்ய எரிவாயுவிற்குப் பதிலாக அமெரிக்க மற்றும் கத்தார் திரவ இயற்கை எரிவாயுவைப் பயன்படுத்த வேண்டியிருந்தது, மேலும் வர்த்தக லாப வரம்புகள் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்புவதற்கு முன்பு கடுமையாக உயர்ந்தன. பங்குதாரரைப் பொறுத்தவரை, நீண்ட காலத்திற்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்படும் அளவுகளுக்கு, எண்ணெயை விடக் குறைவான ஏற்ற இறக்கங்களைக் கொண்ட உலகளாவிய எரிவாயுவில் திரவ இயற்கை எரிவாயு முதலீடு செய்யும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது.
குறைந்த கார்பன் மின்சாரம் என்பது இன்னும் உருவாக்கத்தில் உள்ள மூன்றாவது தூணாகும்: சூரியப் பண்ணைகள், கடல் காற்று ஆற்றல், மின்கல சேமிப்பு மற்றும் மின்கட்டமைப்புகள். இந்த உத்தியானது, ஒரு பீப்பாய் எரிபொருளைக் குறைவாகச் சார்ந்து, தொடர்ச்சியான வருவாய் ஓட்டத்தை உருவாக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட, கார்பன் நீக்கப்பட்ட மின் சொத்துக்களின் தொகுப்பை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்தத் துறையின் இலாபத்தன்மை, மூல உற்பத்திப் பிரிவை விடக் குறைவாகவே உள்ளது: இது உடனடி வருவாய் ஈட்டும் இயந்திரமல்ல, மாறாக எதிர்கால வருவாய்க் கலவையில் செய்யப்படும் ஒரு முதலீடே ஆகும்.
- பிரென்ட் கச்சா எண்ணெய் விலைகள்முதன்மை உந்துசக்தி. எண்ணெய் உற்பத்தித் துறையே வருவாய்க்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பாளராகத் தொடர்கிறது; ஒரு பேரலின் விலையில் ஏற்படும் ஒவ்வொரு நீடித்த ஏற்றமும் எதிர்பார்க்கப்படும் இலாபங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது.
- எரிவாயு மற்றும் LNG விலைகள்இந்தக் குழுமம் உலகின் முன்னணி LNG இயக்குநர்களில் ஒன்றாகும்; ஆசிய மற்றும் ஐரோப்பிய விலைகள் இந்தப் பிரிவில் நேரடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
- டாலர்எண்ணெய்க்கான கட்டணம் டாலர்களில் வசூலிக்கப்படும்போது, செலவுகளின் ஒரு பகுதி யூரோக்களில் உள்ளது. வலுவான டாலர், மாற்றப்பட்ட வருவாய்க்கு ஆதரவளிக்கிறது.
- ஜியோபாலிடிக்ஸ்மத்திய கிழக்கு மோதல் 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான முடிவுகளுக்கு உத்வேகம் அளித்தது, ஆனால் அது பதற்றமான பிராந்தியங்களில் செயல்படுவதில் உள்ள ஆபத்தையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.
- வட்டி விகிதங்கள்அனைத்து வருமானப் பங்குகளைப் போலவே, வட்டி விகிதங்கள் அதிகமாக இருக்கும்போது பத்திரங்களின் போட்டித்தன்மை அதிகரிப்பதால், இந்தப் பங்கின் விலையும் சரிவைச் சந்திக்கிறது.
இறுதியாக, கணக்கியல் விதிகள் இங்கு முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன: பெரிய எண்ணெய் விலை வீழ்ச்சிகளின் போது ஏற்பட்டது போல, சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், எண்ணெய் வயல்கள் போன்ற சொத்துக்களின் மதிப்பிழப்புகள், ரொக்கப் பணத்தில் அதற்கு இணையான விளைவை ஏற்படுத்தாமல், அறிவிக்கப்பட்ட நிகர வருமானத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். சுத்திகரிப்பு நிலையப் பராமரிப்புச் சுழற்சிகள், புதிதாகச் செயல்பாட்டுக்கு வரும் எண்ணெய் வயல்கள் மற்றும் மின்சாரத்தில் எடுக்கப்படும் முதலீட்டு முடிவுகள் ஆகியவற்றையும் சேர்க்கும்போது, ஒரு வருடத்தில், ஒரு பங்கின் உச்ச மற்றும் குறைந்த மதிப்புகளுக்கு இடையிலான இடைவெளி தொடர்ந்து 25%-ஐத் தாண்டுகிறது.
வரலாறு: CFP முதல் TotalEnergies வரை
முதலாம் உலகப் போருக்குப் பிறகு பிரான்சுக்கு எண்ணெய் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்காக அமைக்கப்பட்ட 'கம்பேனி ஃபிரான்சேஸ் டெஸ் பெட்ரோலியம்ஸ்' என்ற நிறுவனத்தின் உருவாக்கத்திலிருந்து 1924-ல் இந்த நிறுவனம் பிறந்தது. 1996 முதல் 'டோட்டல்' என்ற பெயரில் தனியார்மயமாக்கப்பட்ட இது, 1999-2000-ல் பெல்ஜியத்தின் பெட்ரோஃபினாவுடனும், பின்னர் பிரான்சின் முன்னாள் அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனமான எல்ஃப் அக்விடைனுடனும் இணைந்து டோட்டல்ஃபினாஎல்ஃப் ஆகவும், அதன் பிறகு டோட்டல் ஆகவும் ஆனது.
2021-ல், இந்தக் குழுமம் தனது பெயரை டோட்டல் எனர்ஜீஸ் என மாற்றிக்கொண்டு, ஒரு பல்-ஆற்றல் நிறுவனமாக மாறும் தனது நகர்வை உறுதிப்படுத்தியது: சூரிய ஆற்றல், கடல் காற்று ஆற்றல் மற்றும் மின்கட்டமைப்புகளில் பெரும் முதலீடுகளைச் செய்த அதே வேளையில், இந்த மாற்றத்திற்கான நிதி உந்துசக்தியாக ஹைட்ரோகார்பன்களையும் தக்கவைத்துக்கொண்டது.
பங்குதாரரைப் பொறுத்தவரை, இந்த வரலாறு முக்கியமானது: இது அந்தப் பங்கின் பிரெஞ்சு வேர்களையும், ஆப்பிரிக்கா மற்றும் மத்திய கிழக்கில் அதன் நீண்டகால இருப்பையும், அதன் காலநிலை உத்தியின் நிலைத்தன்மை குறித்த நிரந்தர விவாதத்தையும் விளக்குகிறது — ஒவ்வொரு ஆண்டும், இந்தக் குழுமம் ஒரு பொதுக் கூட்டத்திற்குப் பதிலளிக்க வேண்டும், அந்தக் கூட்டம் இவ்விஷயத்தில் பெரும்பாலும் கொந்தளிப்பாகவே இருக்கும்.
பகுப்பாய்வாளர் இலக்குகள் மற்றும் ஒருமித்த கருத்து
மேற்கண்ட ஒருமித்த கருத்து, சந்தையின் பரிந்துரைகளையும் விலை இலக்குகளையும் சுருக்கமாகக் கூறுகிறது. இத்துறையின் ஒரு தனித்தன்மை என்னவென்றால்: மதிப்பீடுகள், ஒவ்வொரு நிறுவனமும் உருவாக்கும் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விலை அனுமானங்களைப் பெரிதும் சார்ந்துள்ளன — எனவே, இரண்டு ஆய்வாளர்களும் இரு தரப்பிலும் ஒத்திசைவான காரணங்களைக் கொண்டு, வெகு தொலைவில் உள்ள இலக்குகளை நியாயப்படுத்த முடியும்.
போட்டியாளர்கள்: மேஜர்ஸ் கிளப்
டோட்டல் எனர்ஜீஸ், "மேஜர்ஸ்" எனப்படும் ஒருங்கிணைந்த நிறுவனங்களின் ஒரு சிறிய குழுவிற்குள் இயங்குகிறது; அங்கு போட்டி என்பது இலாபத்தன்மையைப் போலவே வளங்களுக்கான அணுகலைப் பற்றியும் ஆகும்:
- ஓடு (ஐக்கிய இராச்சியம்): ஐரோப்பியத் தலைவர், திரவ இயற்கை எரிவாயுவை (LNG) பெரிதும் சார்ந்துள்ளது.
- BP (ஐக்கிய இராச்சியம்): தனது புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி இலக்குகளைக் குறைத்த பின்னர், ஹைட்ரோகார்பன்கள் மீது மீண்டும் கவனம் செலுத்தியது.
- என ENI (இத்தாலி): இத்தாலிய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது, ஆப்பிரிக்காவிலும் மத்தியதரைக் கடலிலும் வலிமையானது — நமது ENI பங்கு அந்த வழிகாட்டி ஒப்பீட்டை விவரிக்கிறது.
- எக்ஸான்மொபில் மற்றும் செவ்ரான் (அமெரிக்கா): இரண்டு அமெரிக்கப் பெரும் நிறுவனங்கள், அவற்றின் சந்தை மதிப்பு ஐரோப்பிய நிறுவனங்களின் சந்தை மதிப்பை விடப் பன்மடங்கு அதிகம்.
அமெரிக்கப் பங்குகளுடன் ஒப்பிடுகையில், டோட்டல்எனர்ஜீஸ் நிறுவனம் ஒரு தொடர்ச்சியான மதிப்பீட்டுக் குறைப்பைக் காட்டுகிறது, இது அதன் உயர்ந்த ஈவுத்தொகையால் ஓரளவு ஈடுசெய்யப்படுகிறது. ஈவுத்தொகை, வளர்ச்சி மற்றும் மதிப்பீடு ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான இந்தச் சமநிலையைத்தான், ஒரு முதலீட்டாளர் அந்தப் பங்கை வாங்கும் போது ஏற்றுக்கொள்கிறார்.
ஐரோப்பிய நாடுகளும் இதே யதார்த்தத்தையே எதிர்கொள்கின்றன: ஒரே மாதிரியான பீப்பாய் விலைகளை எதிர்கொள்ளும்போது, தங்கள் பங்குதாரர்களைத் தக்கவைத்துக் கொள்ள அவை வருவாயைச் சார்ந்திருக்கின்றன; அதேசமயம், அமெரிக்கர்கள் மூலதன ஒழுக்கத்தையும் பெருமளவிலான பங்குகளைத் திரும்ப வாங்குவதையும் விரும்புகிறார்கள்.
டோட்டல் எனர்ஜீஸ் ஒரு நல்ல ஈவுத்தொகை பங்காக உள்ளதா? பலங்களும் அபாயங்களும்
காளைகளின் வாதங்கள்:
- வலுவான பண உருவாக்கத்தின் ஆதரவுடன், அதிக வருவாய் மற்றும் வழக்கமான காலாண்டு ஈவுத்தொகை;
- வருவாயுடன் ஒப்பிடுகையில் வரலாற்று ரீதியாகக் குறைவான மதிப்பீடு (எரிசக்தித் துறையின் புகழ்பெற்ற “தள்ளுபடி”);
- திரவ இயற்கை எரிவாயு (LNG) மற்றும் மின்சாரம் சார்ந்த பல்வகைப்படுத்தல், பேரலையை மட்டுமே சார்ந்திருக்கும் நிலையை மெதுவாகக் குறைத்து வருகிறது.
வாங்குபவர் ஏற்கும் அபாயங்கள்:
- வருவாயை நேரடியாக நிர்ணயிக்கும் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விலை ஏற்ற இறக்கம்;
- மாற்றத்திற்கான இடர்: காலநிலை கொள்கைகள், எதிர்பாராத வருவாய் வரிகள், எண்ணெய் தேவையில் நீண்டகால சரிவு;
- கடுமையான புவிசார் அரசியல் ஈடுபாடு — இந்தக் குழு, பதற்றமான பகுதிகள் உட்பட அனைத்துக் கண்டங்களிலும் செயல்படுகிறது.
ஒரு பொதுவான பங்குதாரரின் தன்மை: இவர் ஒரு வருமான முதலீட்டாளர், சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களைப் பொறுத்துக்கொள்பவர், காலாண்டுத் தவணைகளை மீண்டும் முதலீடு செய்பவர், மேலும் தனது மூலதனத்தின் மதிப்பு சந்தையின் போக்கைப் பொறுத்து மாறும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்பவர். நிலையான வருவாய் வளர்ச்சியை நாடுபவர்களுக்கோ அல்லது புதைபடிவ எரிபொருள் சொத்துக்கள் அனைத்தையும் நிராகரிப்பவர்களுக்கோ இந்தப் பங்கு பொருத்தமற்றது. கடந்தகாலச் செயல்பாடு, எதிர்காலச் செயல்பாட்டிற்கு வழிகாட்டியாக அமையாது.
- பாதுகாப்பை அடையாளம் காணவும்டோட்டல் எனர்ஜீஸ் எஸ்இ, குறியீடு TTE, ISIN FR0000120271, யூரோநெக்ஸ்ட் பாரிஸ் (மற்றும் அமெரிக்கப் பிரிவுக்கு NYSE).
- உறையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்ஒரு பிரெஞ்சு நிறுவனம் என்பதால், இந்தப் பங்கு இதற்குத் தகுதி பெறுகிறது. பீ குறிப்பாக, ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வரிச் சிக்கல்கள் இன்றி மீண்டும் முதலீடு செய்யப்படும் காலாண்டு ஈவுத்தொகைக்கு இது மிகவும் பொருந்தும்.
- உங்கள் தரகரின் கட்டணங்களைச் சரிபார்க்கவும்ஆண்டுக்கு நான்கு தவணைகள், அதனுடன் ஏதேனும் மறுமுதலீடுகள் இருந்தால், அவை ஆர்டர்களின் எண்ணிக்கையைப் பெருக்கும்.
- வரம்பு ஆர்டரை வைக்கவும் உங்கள் செயல்படுத்தும் விலையைக் கட்டுப்படுத்த.
- நாட்காட்டியைக் கவனியுங்கள்ஈவுத்தொகை வழங்கப்படாத தேதிகள்: செப்டம்பர் இறுதி, டிசம்பர் இறுதி, மார்ச் இறுதி மற்றும் ஜூன் இறுதி.
கடைசி கட்டம்: இடைத்தரகரைத் தேர்ந்தெடுப்பது — நமது தரகர் ஒப்பீடு ஒவ்வொரு ஆர்டருக்குமான உண்மையான வர்த்தகச் செலவுகளைத் துல்லியமாக விவரிப்பதன் மூலம் இதை எளிதாக்குகிறது.
குறுகிய கால நகர்வுகளுக்கு, Vantage இந்தத் தளம் ஐரோப்பியப் பங்குகளில் CFD-களை வழங்குகிறது — இவை அபாயகரமான, கடன் ஈட்டுத் தயாரிப்புகள் ஆகும், இவை ஈவுத்தொகையை அதே வடிவத்தில் வழங்காது மற்றும் PEA-வில் வைத்திருக்க முடியாது.
டோட்டல் எனர்ஜீஸ் பங்கு: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
டோட்டல் எனர்ஜீஸ் ஏன் தனது ஈவுத்தொகையை காலாண்டுக்கு ஒருமுறை வழங்குகிறது?
முதலீட்டாளர்களின் வருமானத்தைச் சீராக்குவதற்காக எடுக்கப்பட்ட ஒரு பங்குதாரர் கொள்கைத் தேர்வு இது: ஒரே சீரான வருடாந்திரப் பணமாக வழங்குவதற்குப் பதிலாக, இந்தக் குழுமம் தனது ஈவுத்தொகையை நான்கு தவணைகளாக விநியோகிக்கிறது. ஒரு வருமான முதலீட்டுத் தொகுப்பைப் பொறுத்தவரை, இது ஆண்டு முழுவதும் பணப்புழக்கத்தைச் சீரமைக்கிறது.
2026-ஆம் ஆண்டில் டோட்டல் எனர்ஜீஸ் நிறுவனத்தின் ஈவுத்தொகை எவ்வளவு?
2026 நிதியாண்டிற்கான முதல் இரண்டு தவணைகள், 2025-ஐ விட 5.9% அதிகரித்து, ஒரு பங்கிற்கு €0.90 என நிர்ணயிக்கப்பட்டன. முதல் தவணை செப்டம்பர் 30, 2026 அன்றும், இரண்டாவது தவணை டிசம்பர் 31, 2026 அன்றும் ஈவுத்தொகை விலக்களிக்கப்பட்டன. 2025-ஆம் ஆண்டின் மொத்த ஈவுத்தொகை ஒரு பங்கிற்கு €3.40 ஆகும்.
டோட்டல் எனர்ஜீஸ் நிறுவனத்தின் பங்கு, ESG உத்தியுடன் ஒத்துப்போகிறதா?
இது நீங்கள் பார்க்கும் கண்ணோட்டத்தைப் பொறுத்தது: இந்தக் குழுமம் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலில் பெருமளவில் முதலீடு செய்கிறது மற்றும் அதன் உற்பத்தியின் கார்பன் அடர்த்தியைக் குறைக்கிறது, ஆனால் அதன் வருவாயில் பெரும்பகுதி ஹைட்ரோகார்பன்களையே சார்ந்துள்ளது. சில ESG நிதிகள் இதை விலக்குகின்றன, மற்றவை இதை ஒரு "இடைநிலைப் பிரிவாக" உள்ளடக்குகின்றன. நீங்கள் எங்கே ஒரு எல்லையை வகுக்கிறீர்கள் என்பது உங்களைப் பொறுத்தது.
PEA-வில் டோட்டல் எனர்ஜீஸ் பங்குகளை வைத்திருக்க முடியுமா?
ஆம். டோட்டல்எனர்ஜீஸ் என்பது யூரோநெக்ஸ்ட் பாரிஸில் பட்டியலிடப்பட்ட ஒரு பிரெஞ்சு நிறுவனம்: இதன் பங்கு PEA-க்கு முழுமையாகத் தகுதி பெற்றது. ஐந்து ஆண்டுகள் வைத்திருந்த பிறகு, அதன் கீழ் ஈவுத்தொகைகள் மற்றும் மூலதன ஆதாயங்களுக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது — இது ஒரு காலாண்டு ஈவுத்தொகைக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நன்மையாகும்.
பாரிஸ் மற்றும் நியூயார்க் பட்டியல்களுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன?
இந்தப் பங்கு யூரோநெக்ஸ்ட் பாரிஸ் (TTE) மற்றும் NYSE (TTE) ஆகியவற்றில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது. இது ஒரே பங்குதான், ஆனால் இதன் அமெரிக்கப் பிரிவு டாலர்களில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது. பிரான்சில் வசிக்கும் ஒருவருக்கு, யூரோவில் உள்ள பாரிஸ் பிரிவே மிகவும் எளிமையானதும், PEA-க்கு மிகவும் பொருத்தமானதும் ஆகும்.
2026-ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் வருவாய் ஏன் இரட்டிப்பானது?
மத்திய கிழக்கு மோதல் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விலைகளை உயர்த்தியது, இது குழுமத்தின் மூல வணிகத்திற்குப் பயனளித்தது. நிகர வருமானம் 2026-ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் €4.7 பில்லியனை எட்டியது, இது முந்தைய ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் €2.36 பில்லியனாக இருந்தது. இது போன்ற ஒரு அசாதாரணமான காலாண்டு தானாகவே மீண்டும் நிகழ்வதில்லை.
அடிக்கோடு
- பட்டியல்யூரோநெக்ஸ்ட் பாரிஸ் (TTE) மற்றும் NYSE — PEA-க்குத் தகுதியானவை, வெளிநாட்டுப் பிடித்த வரி இல்லை.
- பதிவு செய்ததுஒருங்கிணைந்த ஒரு முக்கியத் துறை — மூலப்பொருள் உற்பத்தி, திரவ இயற்கை எரிவாயு (LNG), குறைந்த கார்பன் மின்சாரம், சுத்திகரிப்பு-இரசாயனங்கள்.
- ஈவுத்தொகைகாலாண்டுக்கு ஒருமுறை; 2025-ஆம் ஆண்டிற்கான €3.40-க்குப் பிறகு, 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான தவணைகள் €0.90 (+5.9%).
- வருவாய்உயர்ந்த விலைகள் காரணமாக 2026-ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் நிகர வருமானம் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது (11.2 பில்லியன் டாலர்).
- அபாயங்கள்எண்ணெய் விலை சுழற்சி, எரிசக்தி மாற்றம், புவிசார் அரசியல்.
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