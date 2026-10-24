தொடக்கநிலையாளர்களுக்கான வர்த்தகம்: சந்தைகள், உத்திகள் மற்றும் தளங்கள்

வர்த்தகம் செய்யத் தொடங்குபவர்களுக்கு ஆரம்பத்தில் கடினமாகத் தோன்றலாம், ஆனாலும் அதன் அடிப்படைக் கொள்கை எளிமையானது: வர்த்தக விலை ஏற்ற இறக்கங்களிலிருந்து லாபம் ஈட்டுவதற்காக, நிதிச் சொத்துக்களைக் குறுகிய அல்லது நீண்ட காலங்களுக்கு வாங்கி விற்பதே இதன் பொருள். ஆன்லைன் வர்த்தகத் தளங்கள் மற்றும் சமூக ஊடகங்களால் பிரபலப்படுத்தப்பட்ட இது, ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏராளமான புதியவர்களை ஈர்க்கிறது.
இருப்பினும், யதார்த்தம் சவாலானது: வர்த்தகம் செய்யும் பெரும்பாலானோர் பணத்தை இழக்கின்றனர். தொடக்கநிலையாளர்களுக்கான இந்த வர்த்தக வழிகாட்டி, வர்த்தகம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது, பல்வேறு வர்த்தகப் பாணிகள், சந்தைகள் மற்றும் கருவிகள் ஆகியவற்றை விளக்குகிறது. மேலும், எவ்வாறு தொடங்குவது, பிரான்சில் இந்தச் செயல்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தும் விதிகள் மற்றும் உங்கள் முதல் ஆர்டரை வைப்பதற்கு முன் புரிந்துகொள்ள வேண்டிய அபாயங்கள் ஆகியவற்றையும் இது விவரிக்கிறது.
வர்த்தகம் என்றால் என்ன? வரையறை
வர்த்தகம் என்பது, வாங்கும் விலைக்கும் விற்கும் விலைக்கும் இடையிலான இடைவெளியைப் பெறுவதற்காக நிதிச் சொத்துக்களை வாங்குவதும் விற்பதும் ஆகும். பல ஆண்டுகளாக ஒரு நிறுவனம் அல்லது பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சியை நம்பி முதலீடு செய்யும் நீண்ட கால முதலீட்டைப் போலல்லாமல், வர்த்தகம் என்பது நிமிடங்கள், நாட்கள் அல்லது வாரங்களில் ஏற்படும் விலை நகர்வுகளிலிருந்து லாபம் ஈட்ட முயல்கிறது.
வர்த்தகர்கள் இரு திசைகளிலும் லாபம் ஈட்டலாம். அவர்கள் ஒரு உயர்வை எதிர்பார்த்தால், அவர்கள் வாங்க (a « long » position) to sell back higher. If they expect a fall, they குறுகிய கால விற்பனை (a « short » position): they sell an asset they do not own, or a derivative, hoping to buy it back cheaper later. In both cases, a wrong call translates into a loss.
வர்த்தகம் மற்றும் முதலீடு: என்ன வேறுபாடு?
|அளவுகோல்
|வர்த்தக
|முதலீடு
|நேர அடிவானம்
|சில வினாடிகள் முதல் சில வாரங்கள் வரை
|பல வருடங்கள்
|தேடப்படும் ஆதாயத்தின் மூலம்
|விலை இயக்கங்கள்
|நிறுவன வளர்ச்சி, ஈவுத்தொகை, வட்டி
|முக்கிய முறை
|தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு, செய்தி ஓட்டம்
|அடிப்படை பகுப்பாய்வு, பல்வகைப்படுத்தல்
|நேரம் தேவை
|வழக்கமான சந்தைக் கண்காணிப்புடன் குறிப்பிடத்தக்கது.
|உத்தி வகுக்கப்பட்டவுடன் வரம்புக்குட்பட்டது
|செலவுகள்
|மொத்தத்தில் அதிகம் (பல பரிவர்த்தனைகள்)
|குறைந்த
|இடர் நிலை
|அதிகம், குறிப்பாக கடன் நெம்புகோலுடன்
|மாறக்கூடியது, கால எல்லை மற்றும் பன்முகப்படுத்தலால் குறைக்கப்பட்டது.
காலப்போக்கில் தனது செல்வத்தைப் பெருக்குவதையே முதன்மை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு சேமிப்பாளருக்கு, உதாரணமாக, வழக்கமான முதலீடு மூலம்... ப.ப.வ.நிதிகள் பங்குபுள்ளிவிவரப்படி, இதுவே மிகவும் பாதுகாப்பான பாதையாக உள்ளது. வர்த்தகம் என்பது, அதிக அளவிலான இடர்பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு, அதற்காக நேரத்தையும் பயிற்சியையும் அர்ப்பணிப்பவர்களுக்கானது.
எந்த சந்தைகளில் நீங்கள் வர்த்தகம் செய்யலாம்?
- பங்குகள்பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களின் பங்குகள், சந்தை நேரங்களில் பங்குச் சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன. இது மிகவும் அறியப்பட்ட சந்தையாகும்; இதை எப்படி அணுகுவது என்பது குறித்த எங்கள் வழிகாட்டியைப் பார்க்கவும். பங்குகளை வாங்கவும்.
- அந்நிய செலாவணி: யூரோ/அமெரிக்க டாலர் (EUR/USD) போன்ற நாணய ஜோடிகள் வர்த்தகம் செய்யப்படும் அந்நிய செலாவணி சந்தை. இது உலகின் மிகவும் பணப்புழக்கம் மிக்க சந்தையாகும், மேலும் வார இறுதி நாட்களில் 24 மணி நேரமும் திறந்திருக்கும். இதற்கான எங்கள் வழிகாட்டி அந்நிய செலாவணி வர்த்தக அதன் பிரத்தியேகங்களை விளக்குகிறது.
- பங்குச் சந்தை குறியீடுகள்: CAC 40, S&P 500, DAX அல்லது Nasdaq, பொதுவாக ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்கள், CFD-கள் அல்லது ETF-கள் மூலம் வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன. எங்கள் பக்கத்தைப் பார்க்கவும். குறியீட்டு வர்த்தகம்.
- பண்டங்களின்தங்கம், எண்ணெய், எரிவாயு, உலோகங்கள், விவசாயப் பொருட்கள். அவற்றின் விலைகள் அளிப்பு, தேவை மற்றும் புவிசார் அரசியல் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து மாறுகின்றன. எங்கள் வழிகாட்டியைப் படியுங்கள். பொருட்கள் வர்த்தகம்.
- Cryptocurrenciesபிட்காயின், எத்தேரியம் மற்றும் பிறவற்றின் விலை, வாரத்தில் 7 நாட்களும், 24 மணி நேரமும், மிகுந்த ஏற்ற இறக்கத்துடன் குறிப்பிடப்படுகிறது. இதற்கான எங்கள் வழிகாட்டியைப் பார்க்கவும். Cryptocurrencies.
- பத்திரங்கள் மற்றும் விகிதங்கள்பெரும்பாலும் எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் மூலம் அணுகக்கூடியது, பொதுவாக தொழில் வல்லுநர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டது.
பல்வேறு வர்த்தக பாணிகள்
வர்த்தக பாணி எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக வரையறுக்கப்படுகிறது பதவிகள் வகிக்கப்படும் கால அளவுஒவ்வொருவருக்கும் வெவ்வேறு விதமான கிடைக்கும் தன்மையும், வெவ்வேறு விதமான மனநிலையும் தேவைப்படுகிறது.
|பாணி
|நிலை வைத்திருக்கும் காலம்
|இருப்பு தேவை
|பதிவு செய்தது
|சுரண்டல்
|சில வினாடிகள் முதல் சில நிமிடங்கள் வரை
|மிக அதிக, தொடர்ச்சியான திரை நேரம்
|உடனடி நடவடிக்கை, ஒழுக்கம், மிகக் குறைந்த செலவுகள் அவசியம்
|நாள் வர்த்தகம்
|பகல்நேர வர்த்தகத்தில், எந்தப் பங்கும் இரவு முழுவதும் வைத்திருக்கப்படவில்லை.
|வர்த்தக அமர்வுகளின் போது உயர்வான
|முழு நேரமாக அல்லது அதற்கு நெருக்கமாக
|ஸ்விங் வர்த்தகம்
|சில நாட்கள் முதல் சில வாரங்கள் வரை
|மிதமான, தினசரி பகுப்பாய்வு
|பகல் நேர வேலைக்கு ஏற்றது
|நிலை வர்த்தக
|பல வாரங்கள் முதல் பல மாதங்கள் வரை
|குறைந்த
|முதலீட்டுக்கு நெருக்கமானவர், முக்கியப் போக்குகளைப் பின்பற்றுபவர்
சுரண்டல் ஒரு நாளைக்கு பலமுறை நிகழும் மிகச் சிறிய நகர்வுகளைக் கண்டறிவதை இது நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது: இதில் செலவுகளும், ஏல மற்றும் கோரிக்கை விலைகளுக்கு இடையேயான வித்தியாசமும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. நாள் வர்த்தகம் இரவு நேர விலை இடைவெளியின் அபாயத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக, ஒவ்வொரு வர்த்தகத்தையும் அன்றைய தினத்திற்குள்ளேயே தொடங்கி முடிப்பதே இதன் பொருள். ஸ்விங் வர்த்தகம் பல நாட்கள் நீடிக்கும் அசைவுகளைப் பதிவு செய்வதை இது நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது; பகுதி நேரமாகப் பயிற்சி செய்யும் ஒரு தொடக்கநிலையாளருக்கு இது பெரும்பாலும் மிகவும் எளிதில் அணுகக்கூடிய பாணியாகும்.
வர்த்தகத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள்
பணப் பத்திரங்கள்
பங்குச் சந்தைக் கணக்கு மூலம், பங்குகளை அல்லது ஈடிஎஃப்களை ரொக்கமாக வாங்குவதே மிகவும் எளிமையான முறையாகும். அதிகபட்ச இழப்பு, முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகைக்கு மட்டுமே வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் அந்தப் பத்திரங்கள் உண்மையில் உங்களுக்கே சொந்தமானவை.
CFDs
A சிஎஃப்டி (வேறுபாட்டிற்கான ஒப்பந்தம்) என்பது, நீங்கள் ஒரு சொத்தை சொந்தமாக வைத்திருக்காமலேயே, அதன் விலை நகர்வைப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு தரகருடனான ஒப்பந்தமாகும். இது உயரும் மற்றும் வீழ்ச்சியடையும் சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது. அந்நிய€1,000 மார்ஜினுடன், நீங்கள் பல ஆயிரம் யூரோக்கள் மதிப்புள்ள வர்த்தகத்தை மேற்கொள்ளலாம். லாபங்கள் பெருகுகின்றன, ஆனால் நஷ்டங்களும் அவ்வாறே பெருகுகின்றன. ஃபாரெக்ஸ் மற்றும் குறியீடுகளில் ஆன்லைன் வர்த்தகத்திற்காக சில்லறை வர்த்தகர்கள் அதிகம் பயன்படுத்தும் தயாரிப்பு CFD ஆகும், மேலும் நஷ்டங்களும் இதில்தான் குவிந்துள்ளன.
எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் விருப்பங்கள்
எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனை நிலையங்களில் வர்த்தகம் செய்யப்படும், எதிர்காலத்தில் ஒரு சொத்தை வாங்குவதற்கோ அல்லது விற்பதற்கோ ஆன தரப்படுத்தப்பட்ட உறுதிமொழிகளே ஒப்பந்தங்கள் ஆகும். விருப்பங்கள் ஒரு சொத்தை நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையில் வாங்குவதற்கோ அல்லது விற்பதற்கோ உரிமையை அளிக்கின்றன, ஆனால் கட்டாயமாக்குவதில்லை. இந்தத் தயாரிப்புகள் சக்திவாய்ந்தவை ஆனால் தொழில்நுட்பம் சார்ந்தவை, மேலும் அனுபவம் வாய்ந்த வர்த்தகர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டவை.
டர்போக்கள் மற்றும் வாரண்டுகள்
வங்கிகளால் வெளியிடப்படும் பங்குச் சந்தையில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் தயாரிப்புகளான டர்போக்கள், ஒரு நாக்-அவுட் தடையின் காரணமாக, உங்கள் முதலீட்டுத் தொகைக்குள் இழப்புகளை வரம்பிட்டு, கடன் பெறும் வாய்ப்பை வழங்குகின்றன. விலை அந்தத் தடையை அடைந்தால், அந்தத் தயாரிப்பு சந்தையிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டு, முதலீட்டுத் தொகை பெரும்பாலும் அல்லது முழுவதுமாக இழக்கப்படும்.
செல்வாக்கு: முக்கிய அபாயத்தைப் புரிந்துகொள்ளுதல்
லெவரேஜ் உங்கள் மூலதனத்தை விடப் பெரிய அளவில் முதலீடு செய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது. 10% லெவரேஜுடன், ஒரு சொத்தில் ஏற்படும் 1% நகர்வு, முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தில் 10% நகர்வாக மாறுகிறது. எனவே, அந்த முதலீட்டிற்கு எதிராக ஏற்படும் 10% நகர்வு, முழுப் பங்கையும் அழித்துவிடுகிறது.
சில்லறை வர்த்தகர்களைப் பாதுகாக்கும் பொருட்டு, ஐரோப்பியப் பத்திரங்கள் மற்றும் சந்தைகள் ஆணையம் (ESMA) 2018-ல் CFD-கள் மீது கடன் வரம்புகளை அறிமுகப்படுத்தியது; பிரான்சில் இதனை அந்நாட்டின் நிதி ஒழுங்குமுறை ஆணையமான AMF அமல்படுத்துகிறது.
|அடிப்படை சொத்து
|ஒரு சில்லறை வாடிக்கையாளருக்கான அதிகபட்சப் பலன்
|முக்கிய நாணய ஜோடி
|30:1
|பிற நாணயங்கள், தங்கம், முக்கிய குறியீடுகள்
|20:1
|தங்கம் தவிர்த்து மற்ற பண்டங்கள், முக்கியமற்ற குறியீடுகள்
|10:1
|தனிப்பட்ட பங்குகள்
|5:1
|Cryptocurrencies
|2:1
இந்த விதிகளின்படி, மார்ஜின் தேவையான குறைந்தபட்ச அளவில் 50% ஆகக் குறையும்போது, ஒரு பொசிஷன் தானாகவே மூடப்பட வேண்டும். எதிர்மறை சமநிலை பாதுகாப்புஒரு சில்லறை வர்த்தகர் தனது CFD கணக்கில் டெபாசிட் செய்த பணத்தை விட அதிகமாக இழக்க முடியாது. இறுதியாக, இந்தத் தயாரிப்புகளில் பணத்தை இழக்கும் தங்களின் சில்லறை வாடிக்கையாளர்களின் சதவீதத்தை தரகர்கள் காட்ட வேண்டும். அந்த எண்ணிக்கை பெரும்பாலும் அனைத்து கணக்குகளிலும் பாதியை விட அதிகமாக உள்ளது.
வர்த்தகம் லாபகரமானதா? புள்ளிவிவரங்கள் என்ன சொல்கின்றன?
இதுதான் முக்கியமான கேள்வி, மேலும் இதற்கான நேர்மையான பதில் பெரும்பாலான தொடக்கநிலையாளர்களுக்கு ஏமாற்றமளிக்கிறது. 2009 முதல் 2012 வரையிலான ஆண்டுகளை உள்ளடக்கிய AMF ஆய்வு ஒன்று கண்டறிந்ததாவது: கிட்டத்தட்ட 10 சில்லறை வர்த்தகர்களில் 9 பேர் ஃபாரெக்ஸ் அல்லது சிஎஃப்டி வர்த்தகம் செய்தவர்கள் பணத்தை இழந்திருந்தனர். ஒரு வாடிக்கையாளருக்கான சராசரி இழப்பு €10,000-க்கும் அதிகமாக இருந்தது. இன்று தரகர்கள் காட்ட வேண்டிய எச்சரிக்கைகள், பெரும்பாலான சில்லறை கணக்குகள் லாபமற்றவையாகவே இருக்கின்றன என்பதை உறுதிப்படுத்துகின்றன.
பல காரணிகள் இதை விளக்குகின்றன:
- செலவுகள்லீவரேஜ் செய்யப்பட்ட வர்த்தக நிலைகளில் ஒவ்வொரு வர்த்தகத்தின்போதும் ஸ்ப்ரெட்கள், கமிஷன்கள் மற்றும் நிதிச் செலவுகள் அதிகரித்துக்கொண்டே செல்கின்றன.
- அந்நியஇது சிறிய தவறுகளைப் பெரும் இழப்புகளாக மாற்றிவிடுகிறது.
- தகவல் மற்றும் வள இடைவெளி நிபுணர்களையும் அல்காரிதம்களையும் எதிர்கொள்ளும்போது.
- உளவியல் சார்புகள்: cutting winners too early, letting losers run, and chasing losses to « get even » after a setback.
சில வர்த்தகர்கள் தொடர்ந்து லாபம் ஈட்டுகிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் சிறுபான்மையினரே. அவர்கள், சோதிக்கப்பட்ட வர்த்தக உத்தி, கடுமையான இடர் மேலாண்மை மற்றும் விரிவான அனுபவத்தைச் சார்ந்திருக்கிறார்கள். வர்த்தகம் என்பது உங்கள் வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கான நம்பகமான வழியும் அல்ல, நிதிச் சுதந்திரத்தை அடைவதற்கான குறுக்கு வழியும் அல்ல.
ஒரு வர்த்தகரின் சம்பளம் எவ்வளவு?
A retail trader has no salary: their income is their net profit, which can be negative. Salaried traders at banks and asset management firms receive a fixed salary and bonuses tied to their results. They work with their employer’s capital, professional tools and tightly controlled risk limits. Promises of monthly « salaries » of several thousand euros for beginners belong to the world of marketing, or out-and-out scams.
வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன் தேர்ச்சி பெற வேண்டிய அடிப்படைகள்
டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்
தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு போக்குகள், ஆதரவு நிலைகள், எதிர்ப்பு நிலைகள் மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் வரும் வடிவங்களைக் கண்டறிய இது விலை மற்றும் அளவு விளக்கப்படங்களை ஆய்வு செய்கிறது. இது நகரும் சராசரிகள், RSI அல்லது MACD போன்ற குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துகிறது. இது குறுகிய கால வர்த்தகரின் முக்கிய கருவியாகும், ஆனால் எந்தக் குறிகாட்டியும் எதிர்காலத்தை உறுதியாகக் கணிப்பதில்லை.
அடிப்படை பகுப்பாய்வு
இது நிறுவன வருவாய், வட்டி விகிதங்கள், பணவீக்கம், வேலைவாய்ப்பு போன்ற பொருளாதாரத் தரவுகளின் அடிப்படையில் ஒரு சொத்தின் மதிப்பை மதிப்பிடுகிறது. புள்ளிவிவர வெளியீடுகளும் மத்திய வங்கியின் முடிவுகளும் பெரும்பாலும் கூர்மையான நகர்வுகளைத் தூண்டுகின்றன; எதிர்பாராதவிதமாகப் பிடிபடுவதைத் தவிர்க்க, அவற்றைப் பற்றி நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும்.
இடர் நிர்வாகம்
இது மிக முக்கியமான திறன், ஆனால் மிகவும் புறக்கணிக்கப்பட்டதும் இதுவே. இது சில விதிகளின் அடிப்படையிலேயே அமைந்துள்ளது:
- ஒவ்வொரு முதலீட்டிற்கும் உங்கள் மூலதனத்தின் ஒரு சிறு பகுதியை மட்டுமே இடர் எடுக்கவும், இது பொதுவாக 1% முதல் 2% வரை ஆகும்;
- எப்போதும் ஒரு இழப்பு நிறுத்தமுன்னரே வரையறுக்கப்பட்ட இழப்பு வரம்பை விலை எட்டும்போது, அந்த நிலையை மூடிவிடும் ஒரு ஆணை;
- சாத்தியமான ஆதாயத்திற்கும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இழப்பிற்கும் இடையே சாதகமான விகிதத்தை இலக்காகக் கொள்ளுங்கள்;
- நெம்புகோல் சக்தியை முடிந்தவரை குறைவாகப் பயன்படுத்துங்கள், அல்லது தொடக்கத்தில் அதை முற்றிலுமாகத் தவிர்த்துவிடுங்கள்;
- ஒரு வைத்திருங்கள் வர்த்தக பத்திரிகை உங்கள் முடிவுகளையும் தவறுகளையும் மீள்பார்வை செய்ய.
ஆர்டர் வகைகள்
A சந்தை ஒழுங்கு கிடைக்கக்கூடிய சிறந்த விலையில் உடனடியாகச் செயல்படுத்தப்படுகிறது. உள்ளது ஆர்டர் ஆர்டர் அதிகபட்ச கொள்முதல் விலை அல்லது குறைந்தபட்ச விற்பனை விலையை நிர்ணயிக்கிறது. நிறுத்த உத்தரவு ஒரு விலை வரம்பு எட்டப்படும்போது, நஷ்டத்தைக் குறைப்பதற்கோ அல்லது விலை உயர்வின்போது நுழைவதற்கோ இந்த ஆர்டர்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த ஆர்டர்களில் தேர்ச்சி பெறுவது, எதிர்பாராத விலைகளில் ஆர்டர்கள் செயல்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்கிறது.
ஆன்லைன் வர்த்தக தளங்கள் மற்றும் கருவிகள்
சில்லறை வர்த்தகத்தில் மூன்று முக்கிய மென்பொருள் குடும்பங்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன:
- MetaTrader 4 மற்றும் 5ஃபாரெக்ஸ் மற்றும் சிஎஃப்டி தரகர்களால் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் தளங்கள், அவற்றின் குறிகாட்டிகள், தானியங்கி வர்த்தக ரோபோக்கள் மற்றும் சமூகத்திற்காகப் பாராட்டப்படுகின்றன. இதற்கான எங்கள் வழிகாட்டியைப் பார்க்கவும். MT4 கணக்கு.
- தரகர்களின் தனியுரிமை வர்த்தக தளங்கள்ஒவ்வொரு புரோக்கராலும் உருவாக்கப்பட்ட இடைமுகங்கள், பெரும்பாலும் தொடங்குவதற்கு எளிமையானவை.
- TradingViewவர்த்தக யோசனைகளுக்கான சமூக வலைப்பின்னலைக் கொண்ட, மிகவும் பிரபலமான ஆன்லைன் விளக்கப்படக் கருவி. ஆர்டர்களை வைப்பதற்காக, இது சில தரகர்களுடன் இணைய முடியும்.
மென்பொருளைத் தவிர, ஒரு வர்த்தகருக்குப் பொருளாதார நாட்காட்டி, நம்பகமான செய்தித் தொகுப்பு மற்றும் ஒரு டெமோ கணக்கு உண்மையான பணத்தைப் பணயம் வைக்காமல் பயிற்சி செய்வது.
ஆரம்பநிலையாளர்களுக்கான வர்த்தகம்: 7 எளிய வழிமுறைகளில் தொடங்குவது எப்படி
- பயிற்சி பெறுங்கள் அடிப்படைகள்: சந்தைகள், ஆர்டர்கள், தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வு, இடர் மேலாண்மை. எங்கள் வழிகாட்டி வர்த்தகம் கற்றுக்கொள்வது படிப்படியான வழியை வழங்குகிறது.
- ஒரு இலக்கையும் அதற்கான நிதி ஒதுக்கீட்டையும் வரையறுக்கவும்.அவசர கால நிதியை உருவாக்கிய பிறகு, உங்களுக்குத் தேவையில்லாத பணத்தை மட்டும் செலவிடுங்கள்.
- ஒரு பாணியையும் ஒரு சந்தையையும் தேர்ந்தெடுங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒரே நேரத்தில் வர்த்தகம் செய்வதற்குப் பதிலாக, உங்கள் வசதிக்கேற்பச் செய்யுங்கள்.
- ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட தரகரைத் தேர்வுசெய்க.ACPR அல்லது AMF, அல்லது அதற்கு இணையான ஒரு ஐரோப்பிய ஆணையத்தால் உரிமம் பெற்றது. செலவுகள், தயாரிப்புகள் மற்றும் தளத்தின் தரத்தை ஒப்பிடுக: எங்களுடைய தரகர் ஒப்பீடு அதைச் செய்ய உங்களுக்கு உதவுகிறது.
- டெமோ கணக்கில் பயிற்சி செய்யுங்கள் பல வாரங்களுக்கு, நேரலைக் கணக்கிற்கான அதே விதிகளைப் பின்பற்றி.
- நேரலையைத் திறக்கவும் வர்த்தக கணக்கு சிறிய தொகையுடன், கடன் சுமை இல்லாமலோ அல்லது மிகக் குறைந்த கடன் சுமையுடனோ.
- உங்கள் முடிவுகளைத் தவறாமல் மதிப்பாய்வு செய்யுங்கள் உங்கள் வர்த்தகப் பதிவேட்டைப் பயன்படுத்தி, காலப்போக்கில் அந்த உத்தி தொடர்ந்து நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தினால் நிறுத்திவிடுங்கள்.
பிரான்சில் உள்ள ஒழுங்குமுறை மற்றும் வரி கட்டமைப்பு
தரகர் அங்கீகரிக்கப்பட்டவரா என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.
பிரான்சில், முதலீட்டுச் சேவை வழங்குநர்கள் உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஏ.சி.பி.ஆர் அல்லது மற்றொரு ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாட்டிலிருந்து பிரான்சில் செயல்பட அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கலாம். REGAFI பதிவேடு மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழங்குநர்களின் பட்டியல் இதைச் சரிபார்க்க உதவுகின்றன. AMF மேலும் வெளியிடுகிறது தடுப்புப்பட்டியல்களுக்கு அங்கீகாரம் இல்லாமல் ஃபாரெக்ஸ், சிஎஃப்டி அல்லது கிரிப்டோ-சொத்துக்களை வழங்கும் தளங்கள். 2016 ஆம் ஆண்டின் சாபின் II சட்டத்திற்குப் பிறகு, சிஎஃப்டி மற்றும் லெவரேஜ்டு ஃபாரெக்ஸ் போன்ற மிகவும் அபாயகரமான நிதிப் பொருட்களுக்கான ஆன்லைன் விளம்பரங்களும் கடுமையாகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
மோசடியின் எச்சரிக்கை அறிகுறிகள்
- promises of high, guaranteed returns, or « risk-free » claims;
- தொலைபேசி, குறுஞ்செய்தி செயலிகள் அல்லது சமூக ஊடகங்கள் வழியாக முன்பின் தெரியாதவர்களைத் தொடர்புகொள்வது;
- கூடுதல் பணத்தை விரைவாக மாற்றுமாறு அழுத்தம்;
- உங்கள் நிதியைத் திரும்பப் பெறுவதில் உள்ள சிரமம் அல்லது இயலாமை;
- அதிகாரப்பூர்வ பதிவேடுகளில் இடம்பெறாத அல்லது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு வெளியே அமைந்துள்ள ஒரு நிறுவனம்.
வர்த்தக ஆதாயங்களுக்கு வரி விதிக்கப்படும் விதம்
தனிநபர்களைப் பொறுத்தவரை, ஒரு பத்திரக் கணக்கில் உள்ள பங்குகள் மற்றும் ETF-கள் மீதான மூலதன ஆதாயங்கள், கொள்கையளவில் பிரான்சின் ஒரே சீரான வரியான, ஒற்றை நிலையான விகித வரிவிதிப்புக்கு உட்பட்டவை. CFD-கள் அல்லது ஃபியூச்சர்ஸ் போன்ற டெரிவேட்டிவ்கள் மீதான ஆதாயங்கள், குறிப்பிட்ட விதிமுறைகளின் கீழ் வருகின்றன.
பிரான்சின் வரிச் சலுகை பெற்ற பங்கு சேமிப்புத் திட்டமான PEA, ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு குறைக்கப்பட்ட வரியுடன் ஐரோப்பியப் பங்குகளை வர்த்தகம் செய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது, ஆனால் அது CFD-களையோ அல்லது லீவரேஜையோ ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. வெளிநாட்டில் உள்ள ஒரு தரகரிடம் வைத்திருக்கும் கணக்குகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அறிவிக்கப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு நிதி மசோதாவுடனும் விதிகள் மாறுகின்றன: impots.gouv.fr இல் உங்கள் நிலையைச் சரிபார்க்கவும்.
வர்த்தகத்தைத் தொடங்கும் போது தவிர்க்க வேண்டிய தவறுகள்
- ஒரு திட்டம் இல்லாமல் வர்த்தகம்நஷ்டத்தை எங்கே குறைப்பது, லாபத்தை எங்கே எடுப்பது என்று தெரியாமல், திடீரென ஒரு முடிவெடுத்து நுழைவது.
- அதிக நெம்புகோலைப் பயன்படுத்துதல் ஆரம்பத்திலிருந்தே, இது சில நாட்களில் ஒரு கணக்கைக் காலி செய்யப் போதுமானது.
- அதை மீண்டும் வெல்ல முயற்சிக்கிறேன் நிலை அளவுகளை அதிகரிப்பதன் மூலம் ஏற்பட்ட இழப்புக்குப் பிறகு.
- சமிக்ஞைகளை கண்மூடித்தனமாகப் பின்பற்றுதல் sold on social media or « gurus » who never show verified results.
- செலவுகளைப் புறக்கணித்தல்இது பெரும்பாலும் சிறிதளவு வெற்றி தரும் உத்தியைத் தோல்வியடையச் செய்கிறது.
- அடிக்கடி வர்த்தகம்தொழில்களைப் பெருக்குவது செலவுகளையும் உணர்ச்சி ரீதியான தவறுகளையும் அதிகரிக்கிறது.
- அதிர்ஷ்டத்தையும் திறமையையும் குழப்பிக் கொள்வதுஆரம்பத்தில் கிடைக்கும் சில வெற்றிகள் ஒரு வழிமுறை செயல்படுகிறது என்பதை நிரூபித்துவிடாது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்: வர்த்தகம் குறித்த உங்கள் கேள்விகள்
வர்த்தகம் என்றால் என்ன என்பதை ஒரே வாக்கியத்தில் கூறுங்கள்.
வர்த்தகம் என்பது, நிதிச் சொத்துக்களின் விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் மூலம், அவை மேலே செல்லும்போதும் கீழே இறங்கும்போதும் லாபம் ஈட்டுவதற்காக, குறுகிய காலத்திற்குள் அவற்றை வாங்கி விற்பதாகும்.
குறைந்த பணத்தில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்குவது எப்படி?
சில தரகர்கள் வெறும் சில டஜன் யூரோக்கள் வைப்புத்தொகையை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள், ஆனால் நீங்கள் எவ்வளவு தொகையை இழக்கத் தயாராக இருக்கிறீர்கள் என்பதே உண்மையான கேள்வி. ஒரு டெமோ கணக்கில் தொடங்குவது சிறந்தது, பின்னர் ஒரு சிறிய தொகையுடனும் எந்தவிதமான லீவரேஜும் இல்லாமலும் நேரடி கணக்கிற்கு மாறலாம்.
உங்கள் பந்தயத் தொகையை விட அதிகமாக உங்களால் இழக்க முடியுமா?
CFD-களில், ஐரோப்பாவில் தேவைப்படும் எதிர்மறை இருப்புப் பாதுகாப்பு, ஒரு சில்லறை வர்த்தகர் தனது வைப்புத்தொகையை விட அதிகமாக இழப்பதைத் தடுக்கிறது. இருப்பினும், ஃபியூச்சர்ஸ் அல்லது ஆப்ஷன்களை விற்பது போன்ற பிற தயாரிப்புகளில், இழப்புகள் ஆரம்பப் பந்தயத் தொகையை விட அதிகமாக இருக்கலாம்.
ஒரு தொடக்கநிலையாளர் எந்த வர்த்தக பாணியைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?
ஸ்விங் டிரேடிங் பெரும்பாலும் மிகவும் எளிதில் அணுகக்கூடியதாக உள்ளது, ஏனெனில் டே டிரேடிங் அல்லது ஸ்கேல்பிங் போன்றவற்றை விட இதற்கு குறைவான திரை நேரமே தேவைப்படுகிறது மற்றும் குறைந்த செலவுகளையும் உருவாக்குகிறது.
பிரான்சில் வர்த்தகம் செய்வது சட்டப்பூர்வமானதா?
ஆம், பிரான்சில் செயல்பட அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சேவை வழங்குநர் வழியாக நீங்கள் சென்றால் இது சாத்தியமாகும். ஒழுங்குபடுத்தப்படாத தளங்கள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள், அவை பெரும்பாலும் AMF-இன் கறுப்புப் பட்டியல்களில் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன.
வியாபாரம் செய்து பிழைக்க முடியுமா?
மிகச் சிலரே இதை நிலைத்தன்மையுடன் நிர்வகிக்கின்றனர். AMF மற்றும் தரகர்களால் வெளியிடப்பட்ட புள்ளிவிவரங்கள், பெரும்பாலான சில்லறை கணக்குகள் பணத்தை இழக்கின்றன என்பதைக் காட்டுகின்றன: வர்த்தகத்தை ஒரு வழக்கமான வருமான ஆதாரமாகக் கருதக்கூடாது.
இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக மட்டுமேயானது மற்றும் முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது. வர்த்தகம் செய்வது, குறிப்பாக கடன் பெற்று வர்த்தகம் செய்வது, உங்கள் மூலதனத்தை இழப்பதற்கான அதிக அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளது.