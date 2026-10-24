ETF என்றால் என்ன? முதலீட்டாளர்களுக்கான முழுமையான வழிகாட்டி (2026)

An ப.ப.வ.நிதி டிரேக்கர் என்றும் அழைக்கப்படும் பரிவர்த்தனை வர்த்தக நிதி (Exchange Traded Fund), பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட ஒரு முதலீட்டு நிதியாகும். இது CAC 40, S&P 500, MSCI World போன்ற ஒரு குறியீட்டின் அல்லது பத்திரங்கள், பண்டங்கள் அல்லது கருப்பொருள் சார்ந்த பங்குகளின் தொகுப்பின் செயல்திறனைப் பிரதிபலிக்கிறது. ஒரே பரிவர்த்தனையில், குறைந்த கட்டணங்களுடன் நூற்றுக்கணக்கான, சில சமயங்களில் ஆயிரக்கணக்கான பத்திரங்களில் நீங்கள் முதலீடு செய்யலாம். ETF என்றால் என்ன, அது ஒரு முதலீட்டுத் தொகுப்பில் (portfolio) எவ்வாறு பொருந்துகிறது என்று யோசிக்கிறீர்களா? ETF-கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன, அவற்றின் முக்கிய வகைகள், கட்டணங்கள், அபாயங்கள் மற்றும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முறை ஆகியவற்றை இந்த வழிகாட்டி விளக்குகிறது.
ETF என்றால் என்ன? வரையறை
ETF என்பது ஒரு கூட்டு முதலீட்டு வாகனம் (கூட்டு முதலீட்டு முயற்சி): பல சேமிப்பாளர்களின் பணம் ஒன்று திரட்டப்பட்டு, பத்திரங்களின் தொகுப்பு வாங்கப்படுகிறது. இதன் வரையறுக்கும் அம்சம் என்னவென்றால், அது பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டு தொடர்ந்து வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது.ஒரு பங்கைப் போலவே. எனவே, வர்த்தக அமர்வின் போது எந்த நேரத்திலும், எந்தவொரு தரகர் மூலமாகவும், சந்தை விலையில் யூனிட்களை வாங்கவோ விற்கவோ முடியும். சுருக்கமாகச் சொன்னால், ETF ஃபண்ட் என்றால் என்ன? நாள் முழுவதும் வர்த்தகம் செய்யப்படும், ஒரு டிக்கர் குறியீட்டைக் கொண்ட ஒரு திரட்டப்பட்ட நிதி.
பெரும்பாலான ETF-கள் செயலற்ற முறையில் நிர்வகிக்கப்படுபவை: அவை சந்தையை விஞ்ச முற்படுவதில்லை, மாறாக ஒரு அளவுகோல் குறியீட்டைத் துல்லியமாகப் பிரதிபலிக்கவே முயல்கின்றன. மேலாளர் கிட்டத்தட்ட எந்த முடிவுகளையும் எடுப்பதில்லை: முதலீட்டுத் தொகுப்பு, குறியீட்டின் அமைப்பையே பிரதிபலிக்கிறது, அதைப் போலவே எடையிடப்படுகிறது. இந்த எளிமையே, செயல்திறன் மிக்க நிதிகளின் கட்டணங்களை விட மிகவும் குறைவாக இருப்பதற்கான காரணத்தை விளக்குகிறது.
The term « tracker », commonly used in French, describes exactly this function: the ETF « tracks » its index. The French financial markets authority (Autorité des marchés financiers, AMF) dedicates an educational factsheet to trackers in its retail investor section, a sign of their importance in French household savings.
ETF எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
குறியீட்டு பிரதிபலிப்பு
கொள்கையளவில், ETF ஆனது குறியீட்டை உருவாக்கும் பத்திரங்களை அதே விகிதங்களில் கொண்டுள்ளது. குறியீடு 1% உயரும்போது, கட்டணங்கள் மற்றும் கண்காணிப்பு வேறுபாட்டைத் தவிர்த்து, ETF-இன் மதிப்பு இயல்பாகவே சுமார் 1% உயர்கிறது. நிகர சொத்து மதிப்பு (கலைப்பு மதிப்பு) எனப்படும் ஒரு யூனிட்டின் மதிப்பு ஒவ்வொரு நாளும் வெளியிடப்படுகிறது, மேலும் சந்தை உருவாக்குநர்களின் ஆர்பிட்ரேஜ் வழிமுறைகளுக்கு நன்றி, பரிவர்த்தனை விலை இந்த மதிப்பைத் தொடர்ந்து பின்பற்றுகிறது.
ஒற்றுமை, படைப்பு மற்றும் மீட்பு
பாரம்பரிய நிதியைப் போலல்லாமல், ஒரு ETF ஆனது மாறுபடும் எண்ணிக்கையிலான அலகுகளைக் கொண்டுள்ளது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள், பணப்புழக்க வழங்குநர்கள் (திரவத்தன்மை வழங்குநர்கள்), சந்தைத் தேவைக்கேற்ப, அடிப்படைப் பத்திரங்களின் தொகுப்பிற்கு ஈடாக யூனிட்களை உருவாக்குகிறார்கள் அல்லது மீட்கிறார்கள். இந்த வழிமுறை, ETF விலையை அதன் நிகர சொத்து மதிப்பிற்கு அருகில் வைத்திருப்பதோடு, வர்த்தகம் செய்யப்படும் குறியீடுகளில் சிறிதளவு இருந்தாலும் ஆழமான திரவத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது.
ETF வடிவில் ஈவுத்தொகை பங்குகளை வாங்குவது எப்படி: சேமிப்பதா அல்லது விநியோகிப்பதா?
ETF பெறும் ஈவுத்தொகைகள் இரண்டு வழிகளில் ஒன்றைப் பின்பற்றுகின்றன. உடன் குவிதல் ETF-களில் (கணக்கியல்) முதலீடுகள் உடனடியாக நிதியிலேயே மீண்டும் முதலீடு செய்யப்படுவதால், கூட்டு வளர்ச்சியின் விளைவு பன்மடங்கு அதிகரிக்கிறது. விநியோகிக்கலாம் ETF-கள் (விநியோகம்) முதலீட்டாளருக்கு சீரான கால இடைவெளியில் செலுத்தப்பட்டு, ஒரு பத்திரக் கணக்கில் வரிக்குட்பட்ட வருமானத்தை உருவாக்குகின்றன. நீண்ட கால அடிப்படையில், பொதுவாக முதலீட்டைக் குவிப்பதே அதிக வரிச் சேமிப்புத் திறன் கொண்ட தேர்வாகும்.
இயற்பியல் அல்லது செயற்கை பிரதிபலிப்பு
பௌதீக பிரதிபலிப்பு
The ETF actually buys the securities in the index. This is the most transparent structure: you know what the fund holds. On the major indices, the holdings can be complete; on very broad indices made up of thousands of securities, the manager may hold a representative sample — a technique known as « sampling » or optimization — which introduces a slight tracking difference.
செயற்கை பிரதிபலிப்பு
ETF ஒரு ஒப்பந்தத்தில் நுழைகிறது பரிமாற்ற ஒப்பந்தம் ஒரு வங்கியுடன்: அது பலதரப்பட்ட பத்திரங்களைக் கொண்ட ஒரு தொகுப்பை வைத்திருக்கிறது மற்றும் இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம், குறியீட்டின் துல்லியமான செயல்திறனைப் பெறுகிறது. நன்மை: நேரடியாகச் சென்றடைவதற்குக் கடினமான சந்தைகளுக்கான அணுகல் மற்றும், பிரான்சில், PEA தகுதி உலகக் குறியீடுகளின் மீதான ETF-களுக்கு இது பொருந்தும், அதேசமயம் பிரெஞ்சு பங்கு சேமிப்புத் திட்டம் (Plan d’Épargne en Actions, PEA) பொதுவாக ஐரோப்பியப் பங்குகளை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்கிறது. குறைபாடு: எதிர் கட்சி ஆபத்து இந்த மாற்று ஒப்பந்தத்தை வழங்கும் வங்கியின் மீதான பொறுப்பு — இது ஐரோப்பிய ஒழுங்குமுறையால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டாலும், உண்மையானது, ஏனெனில் வழங்குபவர் இந்த இடர் அபாயத்திற்கு ஒரு வரம்பை நிர்ணயிக்க வேண்டும்.
முக்கிய வளர்ந்த சந்தைக் குறியீடுகளில் இந்த இரண்டு அணுகுமுறைகளும் சமமானவை. செயற்கை வழிமுறையானது முக்கியமாக PEA-விற்கோ அல்லது சில வளர்ந்து வரும் சந்தைகளுக்கோ நியாயப்படுத்தப்படுகிறது.
முக்கிய ETF குடும்பங்கள்
|குடும்ப
|எடுத்துக்காட்டு குறியீடுகள்
|இது யார்?
|சர்வதேச பங்குகள்
|எம்.எஸ்.சி.ஐ வேர்ல்ட், எஃப்.டி.எஸ்.இ ஆல்-வேர்ல்ட்
|பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட முதலீட்டுத் தொகுப்பின் மையம்
|யூரோ மண்டலம் / ஐரோப்பிய பங்குகள்
|யூரோ ஸ்டாக்ஸ் 50, எம்.எஸ்.சி.ஐ ஐரோப்பா
|பௌதீக வடிவில் PEA (பிரெஞ்சு பங்கு சேமிப்புத் திட்டம், Plan d’Épargne en Actions) திட்டத்திற்குத் தகுதிபெறும் ஐரோப்பிய முதலீடு.
|முக்கிய தேசிய குறியீடுகள்
|CAC 40, S&P 500, நிக்கெய்
|ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தையின் மீதான பந்தயம்
|பத்திரங்கள்
|தரமதிப்பீடு செய்யப்பட்ட அரசுப் பத்திரங்கள், பெருநிறுவனங்கள்
|ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை நிலைப்படுத்துதல்
|பண்டங்களின்
|தங்கம், எண்ணெய், பரந்த குறியீடுகள்
|எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் அல்லது தங்கத்தின் பௌதீக கையிருப்புகள் மூலமான பல்வகைப்படுத்தல்
|கருப்பொருளாக
|சுகாதாரம், தூய்மையான ஆற்றல், செயற்கை நுண்ணறிவு
|தந்திரோபாய நம்பிக்கைகள், அதிக ஏற்ற இறக்கம்
|ஸ்மார்ட் பீட்டா / காரணிகள்
|மதிப்பு, ஈவுத்தொகை, குறைந்த ஏற்ற இறக்கம்
|ஆவணப்படுத்தப்பட்ட மூலோபாய சாய்வுகள்
எம்.எஸ்.சி.ஐ வேர்ல்ட் அல்லது எஃப்.டி.எஸ்.இ ஆல்-வேர்ல்ட் போன்ற மிக விரிவான குறியீடுகள், பல நாடுகளில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான நிறுவனங்களை உள்ளடக்கியுள்ளன: ஒரே முதலீட்டில் அதிகபட்ச பல்வகைப்படுத்தல். கருப்பொருள் சார்ந்த ஈ.டி.எஃப்-கள் அவற்றின் கதையாடலால் ஈர்க்கின்றன, ஆனால் அவற்றின் செயல்பாட்டு வரலாறு குறுகியது, கட்டணங்கள் அதிகம் மற்றும் செயல்திறன் மிகவும் பரவலாக உள்ளது: அவை ஒரு அடித்தளம் அல்ல, மாறாக ஒரு துணை மட்டுமே.
ETF கட்டணங்கள்: உண்மையான செலவு
ETF முதலீட்டின் உண்மையான செலவில் நான்கு செலவினங்கள் அடங்கியுள்ளன:
- நடந்துகொண்டிருக்கும் கட்டணங்கள் (TER): ETF-இன் மதிப்பிலிருந்து தொடர்ச்சியாகக் கழிக்கப்படுகிறது. இவை, முக்கிய பங்கு குறியீடுகளில் ஆண்டுக்கு 0.05% என்ற மிகக் குறைந்த அளவிலிருந்து, சில கருப்பொருள் நிதிகளில் 0.50%-க்கும் அதிகமாக வேறுபடுகின்றன. ஒப்பிடுவதற்கான முதல் எண் இதுவே ஆகும்.
- தரகு கட்டணம்: ஒவ்வொரு கொள்முதல் அல்லது விற்பனையின் போதும் உங்கள் தரகரின் தரகுத்தொகை, சில சமயங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ETF-களின் பட்டியலில் இது பூஜ்ஜியமாகவும் இருக்கலாம்.
- ஏலம் கேட்பது பரவியதுவாங்கும் விலைக்கும் விற்கும் விலைக்கும் உள்ள வித்தியாசம், எளிதில் பணமாக்கக்கூடிய ETF-களில் மிகக் குறைவாக இருக்கும்.
- குறியீட்டு கண்காணிப்பு: the gap between the ETF’s performance and its index’s, measured by the « tracking error » or « tracking difference ». It can be observed in the issuer’s documents.
பத்து அல்லது இருபது ஆண்டுகளில், தொடர்ச்சியான செலவினங்களில் சில பத்தில் ஒரு சதவிகிதப் புள்ளி கூட, ஒரு பெரிய முதலீட்டுத் தொகுப்பில் மில்லியன் கணக்கான யூரோக்கள் வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இருப்பினும், மலிவானதைத் தேடும் போட்டியே ஒரு முடிவல்ல: நிர்வகிக்கப்படும் சொத்துக்கள், பணப்புழக்கம் மற்றும் நகலெடுப்பின் தரம் ஆகியவையும் அதே அளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை.
ETF அல்லது ஆக்டிவ் ஃபண்ட்: எதைத் தேர்ந்தெடுப்பது?
ஒரு செயல்திறன் மிக்க நிதியம், சந்தையை விஞ்ச முயற்சிக்கும் மேலாளர்களைப் பணியமர்த்துகிறது. ஆராய்ச்சிக்குச் செலவு செய்ய வேண்டியிருப்பதால், அதன் கட்டணங்கள் அதிகமாக உள்ளன. வளர்ந்த சந்தைகள் மீதான தொடர்ச்சியான ஆய்வுகள் காட்டுவது என்னவென்றால், பெரும்பாலான செயல்திறன் மிக்க நிதிகள் நீண்ட கால அடிப்படையில் அவற்றின் அளவுகோல் குறியீட்டை விடக் குறைவான செயல்திறனையே வெளிப்படுத்துகின்றன.கட்டணங்களுக்குப் பிறகு. சந்தையைத் தொடர்ந்து வெல்வது என்பது ஒரு சிறப்பான விஷயம், அதைச் செய்யக்கூடிய மேலாளர்களை முன்கூட்டியே கண்டறிவதும் அதே அளவு அரிதானது.
இந்தக் கவனிப்பு, நீண்ட கால முதலீட்டுத் தொகுப்புகளில் ETF-களின் ஆதிக்கத்தை விளக்குகிறது. ஒரு செயல்திறன் மிக்க நிதியானது, குறிப்பிட்ட பெருநிறுவனப் பத்திரங்கள் அல்லது சிறிய நிறுவனப் பங்குகள் போன்ற குறைந்த செயல்திறன் கொண்ட சந்தைகளிலும் பொருத்தமானதாக நிலைத்திருக்க முடியும். ஆனால், முக்கியப் பங்குச் சந்தைகளில் எளிமையான முதலீட்டைப் பொறுத்தவரை, குறைந்த செலவிலான குறியீட்டை விஞ்சுவது கடினம்.
ETF-களில் முதலீடு செய்வதை ஏன் பரிசீலிக்க வேண்டும்?
- வேறுபடுத்தியது: ஒரு வேர்ல்ட் இடிஎஃப்-இன் ஆயிரக்கணக்கான யூனிட்கள், பல நாடுகள் மற்றும் துறைகளில் உள்ள நிறுவனங்களை அணுகுவதற்கான வாய்ப்பை வழங்குகின்றன.
- குறைந்த கட்டணம்இது, சேமிப்பாளருக்கு செயல்திறன் சாதகமாக அமைய வழிவகுத்தது.
- நீர்மை நிறைபரிவர்த்தனைத் தளத்தில் எந்த நேரத்திலும், வெளியேற்றக் கட்டணங்கள் இன்றியும், நீண்ட தீர்வுக் காலம் இன்றியும் வாங்கவும் விற்கவும் செய்யலாம்.
- வெளிப்படைத்தன்மைஅறியப்பட்ட ஒரு ஒப்பீட்டுக் குறியீடு, வெளியிடப்பட்ட பங்குகள், வெளியீட்டாளர்களிடையே ஒப்பிடக்கூடிய செயல்திறன்.
- அணுகல்தன்மைதொடங்குவதற்குச் சில டஜன் யூரோக்கள் போதுமானது, மேலும் பெரும்பாலான தரகர்களிடம் திட்டமிடப்பட்ட முதலீட்டுத் திட்டங்கள் கிடைக்கின்றன.
- முடக்கக் காலம் இல்லைசில சேமிப்புத் தயாரிப்புகளைப் போலல்லாமல்.
ETF-களின் அபாயங்கள்
ஒரு ETF அதன் குறியீட்டைப் பிரதிபலிக்கிறது: அது குறியீட்டின் இடர்களையும் பகிர்ந்து கொள்கிறது. அவற்றில் முக்கியமானவை பின்வருமாறு:
- சந்தை ஆபத்துகுறியீட்டெண் 40% இழந்தால், ETF-ம் ஏறக்குறைய அதே அளவு இழக்கும். ஒரு ETF-இன் உள்ளகப் பன்முகப்படுத்தல், அமைப்பு ரீதியான சரிவுகளிலிருந்து பாதுகாக்காது.
- நாணய ஆபத்துஅமெரிக்கக் குறியீட்டின் மீதான டாலர் மதிப்பில் உள்ள ஒரு ETF-இன் யூரோ மதிப்பானது, EUR/USD-இன் ஏற்ற இறக்கங்களால் சாதகமாகவோ அல்லது பாதகமாகவோ பாதிக்கப்படுகிறது. கூடுதல் கட்டணத்தில், இடர் காப்பீடு செய்யப்பட்ட பதிப்புகளும் உள்ளன.
- எதிர் கட்சி ஆபத்துகுறிப்பாக செயற்கை ETF-களுக்கு உரியது, இது பரிமாற்றத்தை வழங்கும் வங்கியுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.
- செறிவு ஆபத்துசில குறியீடுகளில் ஒரு சில பங்குகள் அல்லது ஒரே ஒரு துறை, உதாரணமாக தொழில்நுட்பத் துறை, ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன.
- கருப்பொருள் இடர்ஒரு பிரபலமான கருப்பொருள் ஒருபோதும் நீடித்த செயல்திறனாக மாறியிருக்காது.
- அந்நிய ஆபத்துகுறியீட்டை நாளுக்கு நாள் பெருக்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட லெவரேஜ்டு ஈடிஎஃப்கள், நிலையற்ற போக்குகளில் மதிப்பிழக்கின்றன, எனவே அவை நீண்ட கால முதலீட்டிற்குப் பொருத்தமானவை அல்ல.
ETF-களில் முதலீடு செய்ய எந்தக் கணக்கைப் பயன்படுத்த வேண்டும்?
- சாதாரண பத்திரங்கள் கணக்குஉலகின் அனைத்து ETF-களையும் அணுகும் வசதி, குறைந்த தரகுக் கட்டணம், மூலதன ஆதாயங்கள் மற்றும் ஈவுத்தொகைகளுக்கான சீரான வரிவிதிப்பு.
- PEAஉலகக் குறியீடுகளின் மீதான செயற்கை ETF-கள் தகுதிபெறுகின்றன, மேலும் அவற்றை ஐந்து ஆண்டுகள் வைத்திருந்த பிறகு திட்டத்தின் சாதகமான வரிவிதிப்பு பொருந்தும். ஒரு பத்திரக் கணக்கைக் காட்டிலும் இதில் குறியீடுகளின் தேர்வு குறைவாக உள்ளது.
- ஆயுள் காப்பீடுபெரும்பாலான ஆன்லைன் பாலிசிகள் ETF அடிப்படையிலான யூனிட்-லிங்க்டு முதலீடுகளை வழங்குகின்றன, இது ஒரு டிராக்கரின் பல்வகைப்படுத்தலை வரி கட்டமைப்புடன் இணைக்கிறது. பிரெஞ்சு ஆயுள் காப்பீடுஇந்த முதலீடுகளுக்கான பாலிசியின் நிர்வாகக் கட்டணங்களைச் சரிபார்க்கவும்.
ETF-ஐத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன்பே கணக்கைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்: அதுவே வரிவிதிப்பையும், கிடைக்கக்கூடிய தயாரிப்புகளின் வகையையும் தீர்மானிக்கிறது. ETF-களுக்குப் பின்னால் உள்ள குறியீடுகளைப் புரிந்துகொள்ள, எங்கள் பக்கத்தைப் பார்க்கவும். எஸ் அண்ட் பி 500 உலகில் மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் அமெரிக்கக் குறியீடு எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை விவரிக்கிறது.
ETF-ஐ தேர்ந்தெடுப்பது எப்படி: வழிமுறை
ஒரு நிலையான பட்டியலுக்குப் பதிலாக, ஒரே குறியீட்டில் உள்ள இரண்டு ETF-களை நீங்கள் புறநிலையாக ஒப்பிடுவதற்கு உதவும் அளவுகோல்கள் இதோ:
- குறியீடு கண்காணித்தது: two « World » funds do not cover exactly the same markets; check the number of securities and the country weightings.
- நடந்துகொண்டிருக்கும் கட்டணங்கள்மற்ற அனைத்தும் மாறாமல் இருக்கும் பட்சத்தில்.
- நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்துக்கள்ஒரு பெரிய ETF அதிக பணப்புழக்கம் கொண்டது மற்றும் மூடப்படுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு; வெளியீட்டாளர்கள் அவ்வப்போது சிறிய நிதிகளை மூடி மீட்கின்றனர்.
- நகலெடுக்கும் முறை: இயற்பியல் அல்லது செயற்கை, பிரான்சில் PEA தகுதி என்பது வேறுபடுத்திக் காட்டும் அளவுகோலாகும்.
- ஈவுத்தொகை கொள்கைநீண்ட கால செயல்திறனுக்காகச் சேமித்தல், வருமானத்திற்காகப் பகிர்ந்தளித்தல்.
- வர்த்தக நாணயம்டாலர் குறியீட்டின் அடிப்படையில் யூரோவில் பட்டியலிடப்பட்ட ஒரு ETF, டாலருடனான தொடர்பைத் தக்கவைத்துக் கொள்கிறது; யூரோவில் பட்டியலிடுவது அதன் அடிப்படைத் தொடர்பை மாற்றுவதில்லை.
- கண்காணிப்பு வேறுபாடு மூன்று அல்லது ஐந்து ஆண்டுகளாகக் கவனிக்கப்பட்டவை, வெளியீட்டாளரின் ஆவணங்களில் கிடைக்கின்றன.
ஒப்பீட்டை நிறைவு செய்ய, எங்கள் தேர்வு பயன்பாட்டு அடிப்படையில் சிறந்த ETFகள் இந்த அளவுகோல்கள் ஒவ்வொரு குறியீட்டிற்கும் தனித்தனியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் ஒவ்வொரு நிதியத்தின் புதுப்பிக்கப்பட்ட தரவுகளையும் வெளியீட்டாளரின் இணையதளத்திலோ அல்லது சிறப்புத் திரையிடல் கருவிகளிலோ சரிபார்க்கலாம்.
ETF-களை எங்கே வாங்குவது?
ETFகள் ஒரு வழியாக வாங்கப்படுகின்றன பங்கு தரகர்ஒரு ஆன்லைன் வங்கி அல்லது ஒரு சிறப்பு ஆன்லைன் தரகர். இந்தச் சலுகைகளை மூன்று விஷயங்கள் வேறுபடுத்துகின்றன: தரகு கட்டணம் ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும், வழங்கப்படும் ETF-களின் வகைகளும் அதற்கான கருவிகளும் (நிலையான ஆர்டர்கள், திட்டமிடப்பட்ட முதலீட்டுத் திட்டங்கள், ஸ்கிரீனர்கள்) வழங்கப்படும். சில தரகர்கள், சிறிய மற்றும் வழக்கமான தொகைகளைக் கொண்டு முதலீடுகளை உருவாக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்குப் பயனுள்ள வகையில், ஆர்டர் கமிஷன் இல்லாத ETF-களின் தொகுப்பை வழங்குகிறார்கள்.
கணக்கைத் திறப்பதற்கு முன், தரகரின் ஒழுங்குமுறை உரிமத்தையும், நீங்கள் பின்னர் உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பை மாற்றத் திட்டமிட்டால் அதற்கான பரிமாற்றக் கட்டணங்கள் உட்பட முழுமையான விலையையும் சரிபார்க்கவும். ETF-களை வழங்கும் ஒரு தரகருடன் கணக்கைத் திறப்பது அடையாளச் சரிபார்ப்பு உட்பட, பொதுவாக ஒரு நாளுக்குள் முடிந்துவிடும்.
ETF-களைக் கொண்டு ஒரு முதலீட்டுத் தொகுப்பை உருவாக்குதல்
ஒரு எளிய, வலுவான ஒதுக்கீடு ஒரே ஒரு கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது: முதலில் சொத்து வகைகளுக்கு இடையேயான பிரிவை வரையறுத்து, பின்னர் ETF-களைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். படிப்படியான கட்டமைப்பிற்கான ஒரு உதாரணம்:
- ஒரு உலகளாவிய மையம்முதலீட்டுத் தொகுப்பின் மையப் பகுதிக்கான, உலகளாவிய குறியீட்டின் மீதான ஒரு ETF.
- ஒரு பிணைப்பு உறைபங்குச் சந்தை அதிர்ச்சிகளைத் தாங்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட, அரசு அல்லது பெருநிறுவனப் பத்திரங்களைக் கொண்ட ஒரு ETF.
- இலக்கு வைக்கப்பட்ட நிரப்பிகள்: கருப்பொருள் சார்ந்த அல்லது பிராந்திய ரீதியான வெளிப்பாடு, குறைந்த அளவில்.
ஒவ்வொரு முதலீட்டுப் பிரிவின் மதிப்பும் கால எல்லை மற்றும் இடர் தாங்கும் திறனைப் பொறுத்தது. கால எல்லை எவ்வளவு நீளமாக இருக்கிறதோ, அந்த அளவிற்குப் பங்கு மதிப்பு அதிகமாக இருக்கலாம். திட்டமிடப்பட்ட முதலீடு முதலீடு செய்யும் வாய்ப்புகளைச் சீராக்கி, சேமிப்பாளரை ஒழுக்கத்துடன் செயல்பட வைக்கிறது. இறுதியாக, ஆண்டுதோறும் செய்யப்படும் மறுசீரமைப்பு, உயர்ந்தவற்றை விற்று, சரிந்தவற்றை வாங்குவதன் மூலம் முதலீட்டுத் தொகுப்பை அதன் இலக்கு எடைகளுக்கு மீண்டும் கொண்டுவருகிறது.
சில சேமிப்பாளர்கள், பட்டியலிடப்பட்டுள்ளதைப் போன்ற மேலும் குறிப்பிட்ட தயாரிப்புகளையும் உள்ளடக்கியுள்ளனர். பிட்காயின் ப.ப.வ.நிதிகள்இது, அந்தச் சொத்தின் ஏற்ற இறக்க அபாயங்களுடன், ஒரு நிலையான பங்குச் சந்தைப் போக்கின் மூலம் பிட்காயின் விலைக்கான வெளிப்பாட்டை வழங்குகிறது.
பிரான்சில் ETF வரிவிதிப்பு
வரிவிதிப்பு என்பது கணக்கு உறையைச் சார்ந்தது, ETF-ஐ அல்ல. ஒரு வருடத்தில் சாதாரண பத்திரங்கள் கணக்குஈவுத்தொகைகள் மற்றும் மூலதன ஆதாயங்கள் பிரெஞ்சு ஒரே சீரான வரிவிதிப்பின் கீழ் வருகின்றன, மேலும் முற்போக்கான வருமான வரி முறைக்கு மாறுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. ஒவ்வொரு விற்பனையும் ஆண்டு வரி அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.
ஒரு பீஐந்து வருட உரிமைக்குப் பிறகு கிடைக்கும் ஆதாயங்களுக்கு வருமான வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது — சமூகப் பாதுகாப்புப் பங்களிப்புகள் மட்டுமே செலுத்த வேண்டியிருக்கும் — மேலும், ஈவுத்தொகைகள் திட்டத்திற்குள் இருக்கும் வரை, அவை வரிச் சிக்கல்கள் இன்றி மீண்டும் முதலீடு செய்யப்படுகின்றன. நீங்கள் தகுதியான தயாரிப்புகளுக்குள் இருக்கும் பட்சத்தில், இது ஒரு வழக்கமான ETF திட்டத்திற்கான மிகவும் திறமையான ஒரு தொகுப்பாகும்.
உள்ளே ஒரு ஆயுள் காப்பீடு இந்தக் கொள்கையைப் பொறுத்தவரை, யூனிட்-லிங்க்டு முதலீடுகளாக உள்ள ETF-கள் அதன் கட்டமைப்பினால் பயனடைகின்றன: ஆதாயங்களைத் திரும்பப் பெறும்போது மட்டுமே வரிவிதிப்பு, எட்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஒரு சலுகை மற்றும் சாதகமான வாரிசுரிமை அணுகுமுறை ஆகியவை இதில் அடங்கும். எனவே, இந்தக் கொள்கையின் கட்டணங்கள் நிகரச் செயல்திறனைப் பாதிக்கின்றன: இந்த வழியைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன் அவற்றை ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.
லீவரேஜ்டு இடிஎஃப்கள்: அனுபவம் வாய்ந்த முதலீட்டாளர்களுக்கு மட்டும்
ஒரு லீவரேஜ்டு ETF ஆனது, அதன் குறியீட்டின் தினசரி செயல்திறனை, அது உயரும்போதும் சரி, குறையும்போதும் சரி, இரண்டு அல்லது மூன்று மடங்கு பெருக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்தப் பெருக்கல் மறு கணக்கீடு செய்யப்படுகிறது. ஒவ்வொரு நாளும்பல நிலையற்ற அமர்வுகளின் போது, விளைவுகளின் கூட்டு விளைவானது, குறியீட்டின் செயல்திறனால் பெருக்கப்பட்ட நெம்புகோல் குறித்த எளிமையான எதிர்பார்ப்புடன் ஒப்பிடும்போது முடிவைச் சீர்குலைக்கிறது.
இந்தத் தயாரிப்புகள் தினசரி கண்காணிப்பு மற்றும் அதிக கட்டணங்களுடன், குறுகிய கால உத்திகளுக்கு உதவுகின்றன. நீண்ட கால சேமிப்பு இலக்கிற்கு இவை பொருத்தமானவை அல்ல: ஒரு குறியீட்டெண் ஓராண்டில் மீண்டு வரக்கூடும், ஆனால் அதன் கடன் ஈட்டுமுறை ETF தொடர்ந்து நஷ்டத்திலேயே இருக்கும். கடன் ஈட்டுமுறை உட்பட, ETF வர்த்தகத்தை, அதற்கே உரிய இடர் விதிகளைக் கொண்ட மற்ற ஊக வணிகங்களைப் போலவே கையாள வேண்டும்.
ETF-களில் தவிர்க்க வேண்டிய தவறுகள்
- ஒன்றன் மேல் ஒன்று படியும் ETF-களை அடுக்கி வைத்தல்உலகளாவிய பங்குகளை உள்ளடக்கிய மூன்று நிதிகள் ஒரே அளவிலான முதலீட்டு வாய்ப்பை வழங்குகின்றன, ஆனால் மூன்று மடங்கு பல்வகைப்படுத்தலை அல்ல.
- தற்போதைய கருப்பொருளைத் துரத்துதல் அதன் மிகப்பெரிய ஆதாயங்களுக்குப் பிறகு, முதல் சரிவின்போது விற்பனை செய்வது.
- நாணயத்தைப் புறக்கணித்தல்யூரோவில் பட்டியலிடப்பட்ட ஒரு ETF-க்கு டாலர் வெளிப்பாடு இல்லை என்று நம்புவது.
- வெவ்வேறு குறியீடுகளில் இரண்டு ETF-களை ஒப்பிடுதல்ஒரே மாதிரியான குறியீடுகள் மற்றும் நகலெடுப்பு முறைகளைக் கொண்டு மட்டுமே கட்டணங்களை மதிப்பிட முடியும்.
- அதிக வர்த்தகம்ஒவ்வொரு சுற்றுப் பயணமும் தரகுக் கட்டணங்களைச் சேர்ப்பதோடு, ஒழுக்கத்தையும் பலவீனப்படுத்துகிறது.
- நீண்ட காலத்தை மறந்துவிடுவதுஒரு ETF-இன் செயல்திறன், ஒரு காலாண்டின் அடிப்படையில் அல்ல, முழு சந்தைச் சுழற்சிகளின் அடிப்படையில் மதிப்பிடப்படுகிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்: உங்கள் ETF கேள்விகளுக்கான பதில்கள்
பங்குச் சந்தையில் ETF என்றால் என்ன என்பதை ஒரே வாக்கியத்தில் கூறுங்கள்.
இது பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட ஒரு நிதியாகும், இது குறைந்த கட்டணங்கள் மற்றும் உடனடி பல்வகைப்படுத்தலுடன் ஒரு குறியீட்டின் செயல்திறனைப் பிரதிபலிக்கிறது.
ஒரு பங்கு என்பது ஒரு தனி நிறுவனத்தின் பங்கைக் குறிக்கிறது. ஒரு ETF என்பது பல பத்திரங்களின் தொகுப்பைக் குறிக்கிறது, சில சமயங்களில் அவற்றில் ஆயிரக்கணக்கானவை அடங்கும். ஒரு தனிப் பங்கு, அதன் சந்தையை விட மிக அதிக வித்தியாசத்தில் சிறப்பாகச் செயல்படலாம் அல்லது மோசமாகச் செயல்படலாம்; ஆனால் ஒரு ETF, சந்தையின் சராசரி செயல்திறனை வழங்குகிறது.
ETF மூலம் பணத்தை இழக்க நேரிடுமா?
ஆம். ஒரு ETF அதன் குறியீட்டைப் பின்பற்றும்: சந்தைகள் வீழ்ச்சியடைந்தால், அதன் மதிப்பும் அதே அளவிற்கு வீழ்ச்சியடையும். பல்வகைப்படுத்தல் என்பது சந்தை அபாயத்தைக் குறைப்பதல்ல, மாறாக ஒவ்வொரு பத்திரத்திற்கும் உரிய அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.
ETF-கள் PEA-க்குத் தகுதியுடையவையா?
அவற்றில் சில மட்டுமே: ஐரோப்பிய குறியீடுகளின் மீதான பௌதீக ETF-கள் மற்றும் தகுதி விதிகளுக்கு இணங்கும் செயற்கை ETF-கள். பின்னர் அவை, அவற்றின் ஆவணங்களில் PEA-தகுதி வாய்ந்தவை என அடையாளம் காணப்படுகின்றன.
சேமிப்பதா அல்லது பகிர்ந்தளிப்பதா: எதைத் தேர்ந்தெடுப்பது?
திரட்டல் முறையானது ஈவுத்தொகைகளை மீண்டும் முதலீடு செய்து, ஒரு நீண்ட கால நோக்கத்தைப் பின்பற்றுகிறது. பகிர்வு முறையானது ஈவுத்தொகைகளை வழங்கி, வருமானத் தேடலைப் பின்பற்றுகிறது, மேலும் இது ஒரு பத்திரக் கணக்கில் ஆண்டுதோறும் வரிவிதிப்புக்கு உட்படுகிறது.
தொடங்குவதற்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படும்?
ஒரு யூனிட்டின் விலையே போதுமானது — சில சமயங்களில் சில டஜன் யூரோக்கள் — மேலும் சில தரகர்கள் பகுதி யூனிட்களையும் வழங்குகிறார்கள். ஆரம்பத் தொகையை விட, நீங்கள் செலுத்தும் தொடர்ச்சிதான் மிகவும் முக்கியமானது.
இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக மட்டுமேயானது மற்றும் முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது. பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்வது மூலதன இழப்பு அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளது.
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