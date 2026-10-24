NFT என்றால் என்ன? அதன் பொருள், அது செயல்படும் விதம் மற்றும் எடுத்துக்காட்டுகள்

NFT என்றால் என்ன? NFT-யின் எளிய விளக்கம்
அப்படியானால், எளிமையாகச் சொன்னால் NFT என்றால் என்ன? NFT என்பதன் விரிவாக்கம் பூஞ்சை அல்லாத டோக்கன்பரிமாற்றத்தன்மை என்பதே முக்கியக் கருத்து: ஒரு €20 நோட்டு பரிமாற்றக்கூடியது (வேறு எந்த €20 நோட்டுடனும் பரிமாறிக்கொள்ளக்கூடியது), அதே சமயம் ஒரு NFT என்பது... தனித்துவமான மற்றும் ஒன்றுக்கொன்று மாற்ற முடியாத — இது ஒரு பிளாக்செயினில் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒரு வரிசை எண்ணைப் போன்றது, அது ஒரு குறிப்பிட்ட டிஜிட்டல் பொருளை மட்டுமே குறிப்பிடுகிறது. நடைமுறையில், ஒரு NFT என்பது உரிமையின் ஒரு டிஜிட்டல் சான்றிதழ் ஆகும்: ஒரு புகைப்படம், ஒரு காணொளி, ஒரு டிக்கெட், ஒரு விளையாட்டுப் பொருள், ஒரு இசைத் துண்டு போன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தின் உரிமையாளர் நீங்கள்தான் என்பதை, யார் வேண்டுமானாலும் சரிபார்க்கக்கூடிய, திருத்த முடியாத வழியில் அது நிரூபிக்கிறது.
The most accurate analogy is not « the artwork » but உண்மைத்தன்மைச் சான்றிதழும் நிலப் பதிவேடும் ஒன்றாக இணைந்ததுஒரு படைப்பை ஆயிரம் முறை நகலெடுக்க முடியும் (யாரும் ஒரு பிரபலமான NFT-யின் பிம்பத்தைச் சேமிக்கலாம்), ஆனாலும் பதிவுசெய்யப்பட்ட அசலை யார் வைத்திருக்கிறார் என்பதை பிளாக்செயின் எப்போதும் அறிந்திருக்கும். முடிவில்லாமல் நகலெடுக்கக்கூடிய கோப்பிற்கும், தனித்துவமான உரிமைப் பத்திரத்திற்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாடுதான், NFT-யின் முழுப் புரட்சியையும், அதன் முழு குழப்பத்தையும் விளக்குகிறது.
NFT-கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன? தொழில்நுட்பச் சொற்கள் இல்லாத ஓர் அறிமுகம்
ஒரு NFT ஆனது பிளாக்செயினில் இயங்குகிறது — பெரும்பாலும் எத்தேரியம் அல்லது மலிவான சிறப்பு நெட்வொர்க்குகளில். அதன் உருவாக்கம் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது: புதினாகலைஞர் அல்லது படைப்பாளி ஒரு கோப்பையும் (அல்லது தனது கைரேகையையும்) மற்றும் தனது மெட்டாடேட்டாவையும் ஒரு இடத்தில் பதிவு செய்கிறார். ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தம் — அந்தப் படைப்பை நிர்வகிக்கும் ஒரு நிரல். அந்த ஒப்பந்தம், NFT-க்கு ஒரு தனித்துவமான அடையாள எண்ணை ஒதுக்கி, அடுத்தடுத்த உரிமையாளர்களின் பதிவேட்டைப் பராமரிக்கிறது. ஒவ்வொரு மறுவிற்பனையின்போதும், அந்த ஒப்பந்தம் உரிமையாளரைத் தானாகவே புதுப்பிக்கிறது, மேலும் — இது ஒரு விருப்பத்தேர்வு, கட்டாயமல்ல — உருவாக்கியவருக்கு ஒரு தொகையைச் செலுத்தவும் முடியும். ராயல்டி (ஒவ்வொரு மறுவிற்பனைக்கும் 5% முதல் 10% வரை கட்டணம்).
இந்தக் கட்டமைப்பிலிருந்து இரண்டு நடைமுறை விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன. உரிமை என்பது சுய இறையாண்மைஉங்கள் வாலட், உங்கள் பிரைவேட் கீ, உங்கள் NFT போன்றவை உங்கள் சொந்த வாலட்டில் இருக்கும் வரை, எந்த பிளாட்ஃபார்மாலும் அவற்றைப் பறிமுதல் செய்ய முடியாது. மேலும் சந்தை என்பது... திறந்தவழக்கமான மின்வணிகத்தின் மூடிய தளங்களைப் போலல்லாமல், எந்தவொரு சந்தையும் ஒப்பந்தத்தைப் படித்து உங்கள் NFT-ஐ விற்பனைக்கு பட்டியலிட முடியும்.
NFT-கள் எதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன? ஆரவாரத்திற்குப் பின்னான உண்மையான NFT உதாரணங்கள்
2021-2022 ஆம் ஆண்டின் ஊடகக் குமிழியானது, NFT-கள் என்பவை பெரும் விலைக்கு விற்கப்படும் குரங்குப் படங்களைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை என்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. அதனைத் தொடர்ந்த வீழ்ச்சி அந்த எண்ணத்தைத் தெளிவுபடுத்தியது, மேலும் நீடித்த பயன்பாட்டுச் சூழல்கள் வெளிப்பட்டன. டிஜிட்டல் கலை முதலில்: கலைஞர்கள் NFT-யில், எண்ணிம மூலப் படைப்புகளை விற்பதற்கான முதல் வழிமுறையையும், ஒவ்வொரு மறுவிற்பனையிலும் தானாகவே உரிமைத்தொகையை வசூலிப்பதற்கான வழியையும் கண்டறிந்தனர் — இது கலை வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாகும். வீடியோ கேமிங் அடுத்து: வீரருக்கு உண்மையாகவே சொந்தமான, இணக்கமான விளையாட்டுகளில் வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய, பணமாக்கக்கூடிய பொருட்கள் — இது இன்னும் புதியதான ஒரு மாதிரி என்றாலும், பெரிய ஸ்டுடியோக்களின் ஆதரவைப் பெற்றுள்ளது. டிக்கெட் விற்பனை மற்றும் நேரடி நிகழ்வுகள்ஒரு NFT டிக்கெட்டைப் போலியாக உருவாக்க முடியாது, அதன் மூலத்தைக் கண்டறிய முடியும், மேலும் அது வைத்திருப்பவர்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் பலன்களை (உள்ளடக்கம், மறு ஒளிபரப்புகள், முன்னுரிமை இருக்கை) வழங்க முடியும். அடையாளம் மற்றும் பட்டயங்கள்நிறுவனங்கள் ஒரே சொடுக்கில் சரிபார்க்கக்கூடிய சான்றுகளை வழங்குகின்றன. இறுதியாக, நிஜ உலக சொத்துக்களை டோக்கனைசேஷன் செய்தல் சொத்துரிமைப் பங்குகள், பகுக்கப்பட்ட பௌதீகக் கலைப்படைப்புகள் போன்றவையும், உரிமையை வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய டோக்கன்களாகப் பிரிக்க அதே நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன.
NFT வாங்குவது எப்படி: படிப்படியாக
ஒரு NFT-ஐ வாங்குவதற்கு நான்கு படிகள் உள்ளன. 1. ஒரு பணப்பையை அமைக்கவும்உங்கள் இலக்கு பிளாக்செயினுடன் இணக்கமான ஒரு வாலட்டை நிறுவுங்கள் (எத்தேரியத்தில் மெட்டாமாஸ்க் தரநிலையாக உள்ளது) மற்றும் உங்கள் மீட்பு சொற்றொடரைக் கவனமாகப் பாதுகாக்கவும் — அதுவும், அது மட்டுமே, உங்கள் NFT-களைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. 2. கிரிப்டோ மூலம் நிதியளிக்கவும்ஒரு பரிவர்த்தனைத் தளத்தில் ஈதரை (அல்லது நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த நெட்வொர்க்கின் நாணயத்தை) வாங்கி, பின்னர் அதை உங்கள் வாலட்டிற்கு மாற்றவும் — ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் நெட்வொர்க் கட்டணங்கள் உங்களையே சாரும். 3. ஒரு சந்தையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: மற்ற சந்தைகள் (கலை, கேமிங், விளையாட்டு) எனத் தங்களின் தனிப்பட்ட துறைகளைப் பிரித்துக்கொண்டிருக்க, OpenSea உலகளாவிய அளவுகோலாகத் திகழ்கிறது. NFT தள ஒப்பீடு விருப்பங்களின் விவரங்கள். 4. வாங்கவும் அல்லது ஏலம் கேட்கவும்பெரும்பாலான NFT-கள் ஒரு நிலையான விலையில் அல்லது ஆங்கில ஏலங்கள் மூலம் விற்கப்படுகின்றன; உங்கள் வாலட்டில் பரிவர்த்தனையை உறுதிப்படுத்தியதும், அந்த NFT உங்கள் சேகரிப்பில் தோன்றும்.
மொத்த பட்ஜெட் பட்டியலிடப்பட்ட விலையோடு நின்றுவிடுவதில்லை: சேர்க்கவும் எரிவாயு கட்டணம் (network costs, which vary with congestion) and platform fees (usually 2.5% to 5%). On Ethereum’s so-called « layer 2 » networks, these fees have become almost negligible — a point to check before any purchase on an older network.
NFT-ஐ உருவாக்கி விற்பது எப்படி
Creating an NFT is now open to everyone: on a marketplace, connect your wallet, click « Create », upload your file (image, video, audio), enter a name, a description and any royalties, then confirm the mint. Depending on the marketplace and the network, creation is free (fees deferred to the first sale, via « lazy minting ») or costs a little gas. Selling is switched on in one click: fixed price, auction, or bundle sale.
இரண்டு நேர்மையான எச்சரிக்கைகள். முதலாவதாக, தொழில்நுட்ப எளிமை மதிப்பை உருவாக்குவதில்லை: மில்லியன் கணக்கான NFT-கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் அவற்றில் மிகச் சிறிய பகுதி மட்டுமே வாங்குபவரைக் கண்டறிகிறது — பற்றாக்குறை மட்டுமே போதாது; அதற்கான கோரிக்கையும் தேவை. இரண்டாவதாக, உரிமைகளைக் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்: நீங்கள் உருவாக்காத ஒரு படைப்பை உருவாக்குவது கள்ளத்தனமாகும், மேலும் சந்தைத்தளங்கள் அத்தகைய தொகுப்புகளை — கணக்கின் நற்பெயருடன் சேர்த்து — பட்டியலிலிருந்து நீக்கிவிடும். ஒரு NFT பதிப்புரிமையை உருவாக்குவதில்லை: அது அதைப் பதிவு செய்கிறது.
NFT தரநிலைகள்: ERC-721, ERC-1155 மற்றும் பல.
NFT-கள், வாலெட்டுகள் மற்றும் சந்தைகள் முழுவதும் இணக்கத்தன்மையை உறுதிசெய்யும், வெளியிடப்பட்ட, திறந்த தொழில்நுட்பத் தரநிலைகளைப் பின்பற்றுகின்றன. ERC-721 வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தரநிலை இதுதான்: ஒவ்வொரு டோக்கனும் ஒருமுறை மட்டுமே வழங்கப்படும் ஒப்பந்தமாகும் — இதன் ஒவ்வொரு பிரதியும் தனித்துவமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு கலைப்படைப்புக்கு இது மிகவும் பொருத்தமானது. ERC-1155 பன்முகப் பரிமாற்றத்தன்மை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது: ஒரே ஒப்பந்தம், பரிமாற்றக்கூடிய (விளையாட்டினுள் உள்ள நாணயம்) மற்றும் பரிமாற்ற முடியாத (அரிய பொருட்கள்) எனப் பல டோக்கன் வகைகளை வெளியிடுகிறது — இது வீடியோ கேம்களுக்கான ஒரு தரநிலையாகும், ஏனெனில் இது உருவாக்கம் மற்றும் பரிமாற்றச் செலவுகளைப் பெருமளவில் குறைக்கிறது. மற்ற தரநிலைகள் மாற்று பிளாக்செயின்களைச் சார்ந்து இயங்குகின்றன, அவை ஒவ்வொன்றும் பரவலாக்கம், செலவு மற்றும் வேகம் ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஒரு சமநிலையை ஏற்படுத்துகின்றன.
வாங்குபவரைப் பொறுத்தவரை, தரநிலை என்பது நடைமுறையில் முக்கியமானது: எந்த வாலெட்டுகள் மற்றும் சந்தைத்தளங்கள் உங்கள் NFT-ஐக் காண்பிக்கும் என்பதையும், அதன் பரிமாற்றங்களுக்கான செலவு என்ன என்பதையும் அது தீர்மானிக்கிறது. ஒரு பெரிய கொள்முதலுக்கு முன், ஒப்பந்த விவரங்களில் இரண்டு விஷயங்களைச் சரிபார்க்கவும்: பயன்படுத்தப்படும் தரநிலை (நம்பகமான சந்தைத்தளங்களால் காண்பிக்கப்படுவது) மற்றும் மெட்டாடேட்டாவும் படமும் சரியானவையா என்பது. பரவலாக்கப்பட்ட — ஒரு எளிய வலை சேவையகத்தில் சேமிக்கப்படுவதற்குப் பதிலாக, பரவலாக்கப்பட்ட கோப்பு வலையமைப்புகளில் சேமிக்கப்படுகிறது; இல்லையெனில், சேவையகம் மறைந்துவிட்டால் உங்கள் NFT ஒரு வெற்றுப் படத்தைக் காட்டக்கூடும். இது மிகவும் புறக்கணிக்கப்பட்ட தொழில்நுட்ப அம்சமாகும், மேலும் நீண்ட கால நோக்கில் இதுவே மிகவும் தீர்க்கமானதாகும்.
NFT-களும் கேமிங்கும்: விளையாடிச் சொந்தமாக்கும் புரட்சி
Video gaming is the most active laboratory for NFTs. The promise: to flip the classic economic model, in which your in-game purchases (skins, weapons, land) actually belong to the publisher, who can make them disappear tomorrow. With an NFT, the item belongs to the player — proven by the blockchain, transferable on an open market, sometimes usable across several compatible games in the same ecosystem. The early successes of « play-to-earn » exposed the limits of a purely speculative economy; the current generation aims for விளையாடுNFT என்பது முதன்மையாக மகிழ்ச்சியைத் தரும் ஒரு விளையாட்டிற்குள் இருக்கும் ஒரு உண்மையான சொத்து, அது வருமானம் ஈட்டித் தரும் ஒரு இயந்திரம் அல்ல.
இந்தத் துறையில் ஆர்வம் கொண்ட முதலீட்டாளருக்கு, இரண்டு அளவீடுகள் முக்கியமானவை. ஒரு NFT விளையாட்டின் ஆரோக்கியம் அதன் மூலம் அளவிடப்படுகிறது. உண்மையான செயலில் உள்ள வீரர்களின் எண்ணிக்கை — செயற்கையாக உயர்த்தப்படக்கூடிய அதன் பொருட்களின் குறைந்தபட்ச விலையால் அல்ல. மேலும், முக்கிய வெளியீட்டாளர்கள் முழுமையான மாற்றங்களை விடுத்து, சிறிய சோதனைகள் மூலம் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுகிறார்கள் — இது, பொது மக்கள் ஒருபோதும் அதற்காகக் கோரிக்கை விடுக்காதபோதிலும், அந்தத் தொழில்நுட்பம் அவர்களுக்கு ஆர்வமாக உள்ளது என்பதற்கான ஒரு அறிகுறியாகும். எங்களின் தேர்வு கவனிக்க வேண்டிய NFT திட்டங்கள் இரண்டு வடிப்பான்களையும் பயன்படுத்துங்கள்.
NFT-களும் பதிப்புரிமையும்: சட்டம் உண்மையில் என்ன சொல்கிறது
பரவலான ஒரு குழப்பம்: ஒரு NFT-ஐ வாங்குவது என்பது அதன் படைப்பை வாங்குவதல்ல — நீங்கள் டோக்கனை வாங்குகிறீர்கள், உரிமைகளை அல்ல. அதை உருவாக்கியவர் வெளிப்படையாக வேறுவிதமாகக் கூறாத வரையில், ஒரு NFT-ஐ வாங்குபவர் அதன் உரிமையைக் கொண்டிருப்பார். நகலெடுக்கும் உரிமையும் இல்லை, பொதுமக்களுக்குத் தெரிவிக்கும் உரிமையும் இல்லை. அடிப்படைப் படைப்பைப் பொறுத்தவரை: அவர்கள் அதைச் சொந்தமாக்கிக் கொண்டு மறுவிற்பனை செய்யலாம், ஆனால் வணிகரீதியாகச் சுரண்ட முடியாது. தொழில்முறை சேகரிப்பாளர்கள் இதை அறிந்து, தனித்தனி உரிமங்களைப் பேசிப் பெறுகிறார்கள்; முக்கியத் தளங்கள் இப்போது ஒவ்வொரு தொகுப்பின் பக்கத்திலும் மாற்றப்பட்ட உரிமங்களைக் காட்டுகின்றன — அவற்றை ஒரு கலைக்கூட ஒப்பந்தத்தைப் போலவே படியுங்கள்.
உருவாக்குபவரின் தரப்பில், பிளாக்செயின் ஒரு முக்கியப் புதுமையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது: தானியங்கி ராயல்டிகள்ஒவ்வொரு மறுவிற்பனையின்போதும் ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் மூலம் செலுத்தப்படுகிறது. இவற்றை அமல்படுத்துவது ஒரு சந்தைப் போர்க்களமாக மாறியுள்ளது — சில சந்தைத்தளங்கள் அதிக விற்பனையை ஈர்ப்பதற்காக இவற்றை நீக்கியுள்ளன அல்லது விருப்பத் தேர்வாக ஆக்கியுள்ளன, மற்றவை இவற்றைத் தங்களின் தனிச்சிறப்பாக ஆக்கியுள்ளன. ஒரு தளத்தில் மைனிங் செய்வதற்கு முன், அதன் ராயல்டி கொள்கையைச் சரிபார்க்கவும்: அது கலைநயமிக்க NFT-களின் சமூக ஒப்பந்தமாகும்.
NFT-யின் மதிப்பை எது அளிக்கிறது?
ஒரு NFT-யின் மதிப்பு, கண்கூடாகத் தெரியும் ஐந்து தூண்களைச் சார்ந்து நிலைத்திருக்கிறது. ஆதாரம்உரிமையாளர்கள் மற்றும் விலைகளின் முழு வரலாறு பொதுவில் இருப்பதால், அங்கீகரிக்கப்பட்ட சேகரிப்பாளர்களால் ஆரம்பத்தில் வைக்கப்பட்ட ஒரு சேகரிப்பு மதிப்பு பெறுகிறது. கிடைப்பதால்ஒரு தொகுப்பில் உள்ள அரிதான அம்சங்கள் (தங்கப் பின்னணி, தனித்துவமான துணைக்கருவி போன்றவை) ஒரு தொடருக்குள் விலைகளை நிர்ணயிக்கின்றன. பயனீட்டுஒரு சமூகம், ஒரு விளையாட்டு, நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றிற்கான அணுகல் — NFT என்பது வெறும் படம் அல்ல, அது ஒரு உறுப்பினர் அட்டை. தேநீர் உருவாக்கியவர்பாரம்பரியக் கலையைப் போலவே, கலைஞரின் அல்லது வெளியிடும் வர்த்தக முத்திரையின் நற்பெயருக்கு மதிப்பு உண்டு. கிரிப்டோ சந்தை சுழற்சி ஒட்டுமொத்தமாக, NFT-கள் இதனுடன் தொடர்புடையதாகவே இருக்கின்றன — இரு திசைகளிலும் மிகவும் நிலையற்றதாக உள்ளது.
இதற்குப் படிப்பினையளிக்கும் எதிர் உதாரணம் 2021-ஆம் ஆண்டின் குமிழியாகும்: அடையாளம் தெரியாத முதலீட்டுத் தொகுப்புகள், தங்கள் மதிப்பில் 95% முதல் 99% வரை இழப்பதற்கு முன்பு, கற்பனைக்கு எட்டாத விலைகளை எட்டின — அதே சமயம், வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அடிப்படை முதலீட்டுத் தொகுப்புகள் சிறப்பாகத் தாக்குப் பிடித்தன. முதலீட்டாளருக்கான பாடம்: இந்தச் சந்தையில், அதீத ஆர்வத்தை விட விடாமுயற்சியே (மூல ஆதாரம், பணப்புழக்கம், முதலீட்டு சமூகம்) உங்களைச் சிறப்பாகப் பாதுகாக்கிறது.
NFT-களின் வரலாறு: கிரிப்டோபங்க்குகளிலிருந்து சாதனைகள் வரை, பின்னர் மீண்டும் யதார்த்தத்திற்கு
இந்தக் கதை, பெரும் ஆரவாரத்திற்கு முன்பே தொடங்குகிறது: 2014-ஆம் ஆண்டிலேயே, முன்னோடிச் சோதனைகள் ஒரு பிளாக்செயினில் படைப்புகளைப் பதிவுசெய்து கொண்டிருந்தன. 2017-ல் ஒரு திருப்புமுனை ஏற்பட்டது. கிரிப்டோபங்க்ஸ் — 10,000 தனித்துவமான கதாபாத்திரங்கள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டன, அவை அப்போதிருந்து இத்துறையில் மிகவும் விலையுயர்ந்த சேகரிப்புப் பொருட்களாக மாறியுள்ளன — மற்றும் CryptoKittiesஎத்தேரியம் நெட்வொர்க்கையே ஸ்தம்பிக்கச் செய்த மெய்நிகர் பூனை விளையாட்டு. பின்னர் 2021 வந்தது: பீப்பிள் படத்தொகுப்பை கிறிஸ்டிஸ் ஏலம் விட்டது. $ 69 மில்லியன் NFT-ஐ பிரதான நீரோட்டத்திற்குள் உந்தித்தள்ளியது, ட்விட்டர் அதன் சின்னத்தை மாற்றியது, பிராண்டுகள் விரைந்து வந்தன — மேலும் பரந்த கிரிப்டோ சரிவுடன் சரிவதற்கு முன்பு, 2022-ன் தொடக்கத்தில் வர்த்தக அளவுகள் உச்சத்தை அடைந்தன. அதன் பிறகு, சந்தை பகுத்தறிவுக்கு வந்தது: கண்மூடித்தனமான ஊகங்கள் குறைந்தன, வர்த்தக அளவுகள் முக்கியத் தொகுப்புகளில் குவிந்தன, எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, மதிப்பு உண்மையான பயன்பாடுகளை நோக்கி நகர்ந்தது — கேமிங், டிக்கெட்டிங், டோக்கனைசேஷன் போன்றவை — இவை அவ்வளவாகத் தெரியாதவை ஆனால் மிகவும் உறுதியானவை. முழுமையான கிரிப்டோ சுழற்சியைப் புரிந்துகொள்ள விரும்பும் எவருக்கும், எங்களுடைய பிட்காயின் வழிகாட்டி அதே பயணத்தை இணையாகப் பின்தொடர்கிறது.
உங்கள் NFT-களைப் பாதுகாப்பது எப்படி: பொன்னான விதிகள்
சில விதிவிலக்குகளுடன், NFT பாதுகாப்பு என்பது கிரிப்டோகரன்சி பாதுகாப்பின் அதே கொள்கைகளையே பின்பற்றுகிறது. முதல் விதி: உங்கள் சாவிகள், உங்கள் NFTகள் — keep valuable collections in a cold wallet (a specialized USB device), not in the wallet you connect to marketplaces every day. Rule two: never sign a transaction blindly — malicious « drainers » disguise themselves as tempting offers and empty the wallets of hasty users; always check what a signature authorizes. Rule three: beware of unsolicited links — Discord and X are the hunting grounds of fake mints and fake announcements. Rule four: test transfers with small amounts before moving an entire collection. These habits, learned the hard way in art as in crypto, are what separate the collections that get passed down from those that get lost.
NFT-களை வாங்குவது இன்னமும் உகந்ததா? நன்மைகளும் அபாயங்களும், முழுமையான பார்வை.
ஆதரவு வாதங்கள்: NFT-கள் என்பவை டிஜிட்டல் உரிமையின் மிகத் தூய்மையான வெளிப்பாடாகும் — இது ஒரு உலகளாவிய சந்தை, 24/7 திறந்திருக்கும், இடைத்தரகர்கள் இல்லை, மேலும் உருவாக்குபவர்களுக்கான உள்ளமைக்கப்பட்ட ராயல்டிகளைக் கொண்டுள்ளது; இதன் பயன்பாட்டு வகைகள் (கேமிங், டிக்கெட்டுகள், டோக்கனைசேஷன்) அமைதியாக முன்னேறி வருகின்றன; மேலும் இதன் அடிப்படைத் தொகுப்புகள் ஒரு முழு சுழற்சி முழுவதும் ஒப்பீட்டு ரீதியான மீள்திறனை வெளிப்படுத்தியுள்ளன. எதிர்ப்பு வாதங்கள்: கிரிப்டோ சூழல் அமைப்பில் இதுவே மிகவும் ஊக வணிகம் சார்ந்த சொத்து வகையாகும் — முக்கியத் தொடர்களுக்கு வெளியே மிகக் குறைந்த பணப்புழக்கம், அதீத ஏற்ற இறக்கம், பெரும்பாலான தொகுப்புகள் பூஜ்ஜியத்தை அடையவிருப்பது, மற்றும் இன்னும் நிலையற்றதாக இருக்கும் ஒரு ஒழுங்குமுறை மற்றும் வரி கட்டமைப்பு. எங்களின் நேர்மையான நிலைப்பாடு: NFT-கள் ஒரு முதலீட்டுத் தொகுப்பின் மிகவும் அபாயகரமான பிரிவில் அடங்கும் — தொழில்நுட்ப அடிப்படைகளில் தேர்ச்சி பெற்ற பிறகு, உங்கள் செல்வத்தின் ஒரு சிறிய சதவீதத்திற்காக ஒதுக்கப்பட வேண்டும், உங்களுக்குத் தேவையான பணத்தில் ஒருபோதும் முதலீடு செய்யக்கூடாது.
NFTகள் பற்றிய அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
NFT-க்கும் கிரிப்டோகரன்சிக்கும் என்ன வித்தியாசம்?
பிட்காயின் போன்ற ஒரு கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றக்கூடியது: அதன் ஒவ்வொரு அலகும் ஒரே மாதிரியானது மற்றும் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றிக்கொள்ளக்கூடியது. ஒரு NFT தனித்துவமானது: அதன் ஒவ்வொரு டோக்கனும் ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தைக் குறிக்கும் ஒரு தனித்துவமான அடையாளங்காட்டியைக் கொண்டுள்ளது. கிரிப்டோ என்பது பணம்; ஒரு NFT என்பது உரிமைப் பத்திரம்.
NFT-ஐ நகலெடுக்க முடியுமா?
நீங்கள் கோப்பை (படத்தை) நகலெடுக்கலாம், ஆனால் அதன் உரிமைப் பத்திரத்தை ஒருபோதும் நகலெடுக்க முடியாது: பிளாக்செயின் பதிவேடு, அசலின் உரிமையாளரை எந்தவித ஐயத்திற்கிடமின்றி அடையாளம் காட்டுகிறது. ஒரு படத்தை நகலெடுப்பது என்பது ஒரு ஓவியத்தைப் புகைப்படம் எடுப்பதைப் போன்றது — அந்தப் புகைப்படம் ஓவியம் அல்ல.
பிரான்சில் NFT-களுக்கு எவ்வாறு வரி விதிக்கப்படுகிறது?
வரிவிதிப்பு பரிவர்த்தனையின் தன்மையைப் பொறுத்தது: கிரிப்டோ-சொத்து முதலீடுகளாக வைத்திருக்கப்படும் NFT-கள் மீதான ஆதாயங்கள், கொள்கையளவில் டிஜிட்டல்-சொத்து வரி விதிப்பின் கீழ் (30% சீரான வரி) வருகின்றன; அதே சமயம், தகுதிவாய்ந்த கலைப்படைப்புகளின் சில விற்பனைகள் கலைப் பொருள் வரி விதிப்பின் கீழ் வரக்கூடும் — இந்தக் கட்டமைப்பு இன்னும் உருவாகி வருவதால், ஒவ்வொரு வழக்கையும் ஒரு நிபுணரிடம் கேட்டு உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடயம் இது.
தொடங்குவதற்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு நிதி தேவைப்படும்?
தொழில்நுட்ப ரீதியாகப் பார்த்தால், சில பத்து யூரோக்கள் போதுமானவைதான் — ஆனால், திட்டமிட வேண்டிய உண்மையான பட்ஜெட் என்பது கற்றல் அனுபவமே: மொத்த இழப்பு ஒரு துயரமாக இல்லாமல், ஒரு பாடமாக அமையும் தொகைகளுடன் தொடங்குங்கள்; மேலும், உங்கள் முதலீட்டை விரிவுபடுத்துவதற்கு முன்பு, நீங்கள் கையகப்படுத்திய நிறுவனங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.
NFT-களை எங்கே வாங்கலாம்?
சிறப்புச் சந்தைகளைப் பொறுத்தவரை — OpenSea முதலிடத்தில் உள்ளது, மேலும் பிரபஞ்சத்தின் அடிப்படையில் வேறுபடுத்தப்பட்ட தளங்களும் உள்ளன. எங்களின் பிரத்யேக NFT தள ஒப்பீட்டு விவரங்கள், கட்டணங்கள், ஆதரிக்கப்படும் பிளாக்செயின்கள் மற்றும் பயன்பாட்டு எளிமை ஆகியவற்றை ஒரே பார்வையில் காட்டுகின்றன.
சரிவுக்குப் பிறகு NFT-கள் செயலிழந்துவிட்டனவா?
ஊக அடிப்படையிலான படச் சந்தை 90%க்கும் மேலாகச் சரிந்தது — ஆனால் அந்தத் தொழில்நுட்பம், கேமிங், டிக்கெட் விற்பனை, சொத்து டோக்கனைசேஷன், அடையாளம் போன்ற அவ்வளவாக வெளிப்படாத பயன்பாடுகளை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது. அதன் மீதான ஆரவாரம் அடங்கிவிட்டது; தனித்துவமான பொருட்களின் இணையத்திற்கான முன்மாதிரி இன்னும் கட்டமைக்கப்பட்டு வருகிறது.