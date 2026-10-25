கார்டானோ (ADA): அது என்ன & அதை எப்படி வாங்குவது (2026)

நேரலை கார்டானோ விளக்கப்படம் – ADA/USD
கார்டானோ புள்ளிவிவரங்கள்
கார்டனோ (ADA)
தரவரிசை: 180,205225 $விலை (BTC)Ƀ0.00000255மார்க்கெட் கேப்7 705 193 462 $தொகுதி176 455 811 $24 மணிநேர மாற்றம்0.21%மொத்த வழங்கல்45 ADA
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கார்டானோ (ADA) என்பது என்ன?
கார்டானோ என்பது எத்தேரியத்தின் இணை நிறுவனர்களில் ஒருவரான சார்லஸ் ஹோஸ்கின்சனால் நிறுவப்பட்ட ஒரு திறந்த மூல பிளாக்செயின் தளமாகும். 2017-ல் தொடங்கப்பட்ட கார்டானோ, பரவலாக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள் (dApps) மற்றும் ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்களுக்கு மிகவும் பாதுகாப்பான மற்றும் விரிவாக்கக்கூடிய உள்கட்டமைப்பை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இதன் பிளாக்செயின், ஓரோபோரோஸ் எனப்படும் ப்ரூஃப்-ஆஃப்-ஸ்டேக் (PoS) ஒருமித்த பொறிமுறையைப் பயன்படுத்துகிறது. இது ப்ரூஃப்-ஆஃப்-வொர்க் அமைப்புகளை விட குறைவான ஆற்றலைப் பயன்படுத்தும் அதே வேளையில், வேகமான மற்றும் குறைந்த செலவிலான பரிவர்த்தனைகளைச் சாத்தியமாக்குகிறது. தளத்தின் உறுதித்தன்மை மற்றும் நீடித்த தன்மையை உறுதி செய்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட, ஆராய்ச்சி மற்றும் சக மதிப்பாய்வுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கும் அதன் கடுமையான கல்விசார் அணுகுமுறைக்காக கார்டானோ தனித்து நிற்கிறது.
கார்டானோ எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
கார்டானோ செயல்படும் விதம் இதோ:
- அடுக்கு கட்டிடக்கலைகார்டானோ இரண்டு அடுக்குகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: ADA பரிவர்த்தனைகளுக்கான கார்டானோ செட்டில்மென்ட் லேயர் (CSL) மற்றும் ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்டுகள் மற்றும் dApps-களுக்கான கார்டானோ கம்ப்யூட்டேஷன் லேயர் (CCL).
- ஆதாரத்தின் பங்கு (PoS)இது ஓரோபோரோஸ் ஒருமித்த பொறிமுறையைப் பயன்படுத்துகிறது, இது ப்ரூஃப்-ஆஃப்-வொர்க்கை விடக் குறைவான ஆற்றலைச் செலவழிக்கும் அதே வேளையில், ADA வைத்திருப்பவர்களைத் தொகுதி சரிபார்ப்பிலும் வலையமைப்பைப் பாதுகாப்பதிலும் பங்கேற்க அனுமதிக்கிறது.
- பெற்றுக்கொள்வதில் உறுதியாககார்டானோ ஸ்டேக்கிங், ADA வைத்திருப்பவர்கள் தங்கள் டோக்கன்களை ஸ்டேக்கிங் பூல்களுக்கு ஒப்படைத்து ADA-வில் வெகுமதிகளைப் பெறவும், அதன் மூலம் நெட்வொர்க்கின் பாதுகாப்பு மற்றும் அன்றாட செயல்பாட்டிற்குப் பங்களிக்கவும் அனுமதிக்கிறது.
- ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள்இந்தத் தளம் CCL அடுக்கு வழியாக ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்களை ஆதரிக்கிறது, இது டெவலப்பர்கள் மேம்பட்ட அம்சங்களுடன் பரவலாக்கப்பட்ட பயன்பாடுகளை (dApps) உருவாக்க அனுமதிக்கிறது.
- பரவலாக்கப்பட்ட ஆளுகைகார்டானோ ஒரு நிர்வாக அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது, இது ADA வைத்திருப்பவர்களை மேம்பாட்டு முன்மொழிவுகள் மற்றும் நெறிமுறை மாற்றங்கள் மீது வாக்களிக்க அனுமதிக்கிறது.
- ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடுகார்டானோ, தனது நெறிமுறைகளை வடிவமைத்து மேம்படுத்துவதற்காக, கல்விசார் ஆராய்ச்சி மற்றும் சக மதிப்பாய்வை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுகிறது; இது வலையமைப்பின் உறுதித்தன்மையையும் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்கிறது.
ஒரு புதுமையான, நீடித்த பிளாக்செயின் தளத்தை உருவாக்குவதற்காக, கார்டானோ எவ்வாறு ஒரு அடுக்குக் கட்டமைப்பு, PoS பொறிமுறை மற்றும் ஆராய்ச்சி சார்ந்த அணுகுமுறை ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்கிறது என்பதை இந்தக் கூறுகள் காட்டுகின்றன.
கார்டானோ கிரிப்டோகரன்சியின் வரலாறு
கார்டானோவின் வரலாற்றில் உள்ள முக்கிய தேதிகள் இதோ:
- செப்டம்பர் 2017: கார்டானோவின் வெளியீடு – கார்டானோ தனது முதல் டோக்கனான ADA-வை, கார்டானோ செட்டில்மென்ட் லேயர் (CSL) பிளாக்செயினில் அறிமுகப்படுத்துகிறது.
- மார்ச் 2018: டேடலஸின் அறிமுகம் – ADA-வைச் சேமிப்பதற்கான, பாதுகாப்பு மற்றும் முழுமையான கட்டுப்பாட்டை வழங்கும் ஒரு முழு-நோட் வாலட்டான டேடலஸ் வாலட் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
- ஜூலை 2018: பைரன் கட்டம் – பைரன் கட்டத்தின் தொடக்கம், இது வலையமைப்பின் அடித்தளங்களை அமைப்பதிலும் தீர்வு அடுக்கை (CSL) நிலைநிறுத்துவதிலும் கவனம் செலுத்துகிறது.
- பிப்ரவரி 2020: ஷெல்லி கட்டம் – ஷெல்லி கட்டத்தின் தொடக்கம், இது ப்ரூஃப்-ஆஃப்-ஸ்டேக் ஒருமித்த பொறிமுறையையும் (ஓரோபோரோஸ்) மற்றும் ஸ்டேக்கிங் பூல்கள் மூலம் நெட்வொர்க்கின் பரவலாக்கத்தையும் அறிமுகப்படுத்துகிறது.
- ஜூலை 2025: அலோன்சோ கட்டம் – கார்டானோவில் ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கும், கணக்கீட்டு அடுக்கை (CCL) ஒருங்கிணைப்பதற்கும் வழிவகுக்கும் அலோன்சோ கட்டத்தின் செயலாக்கம், dApps-களுக்கு வழிவகுக்கிறது.
- செப்டம்பர் 2025: ஸ்மார்ட் ஒப்பந்த அறிமுகம் – கார்டானோ நெட்வொர்க்கில் ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, இது தளத்தின் அம்சங்களை விரிவுபடுத்துவதில் ஒரு முக்கிய படியாகும்.
- ஏப்ரல் 2022: ஆளுகை மேம்பாடுகள் – வலையமைப்பைப் புதுப்பித்து மேம்படுத்துவதற்கான முன்மொழிவுகள் மீது ஏடிஏ (ADA) வைத்திருப்பவர்கள் வாக்களிக்க அனுமதிக்கும், மேம்படுத்தப்பட்ட நிர்வாக வழிமுறைகளைச் செயல்படுத்துதல்.
இந்தத் தேதிகள், கார்டானோவின் வெளியீடு முதல் அதன் சமீபத்திய புதுமைகள் வரையிலான வளர்ச்சி மற்றும் விரிவாக்கத்தின் முக்கிய மைல்கற்களைக் குறிக்கின்றன.
மற்ற பிரபலமான கிரிப்டோகரன்சிகள்
- டோடோ
- சுஷி ஸ்வாப்
- பிரித்து
- டாக் டாஷ்
- Decred
கார்டானோ ஒரு நல்ல முதலீடா? – ஏடிஏ-விற்கு எதிர்காலம் உள்ளதா?
இதை நம்புவதற்கு நல்ல காரணங்கள் உள்ளன Cryptocurrency சிறந்த நாட்கள் வரவிருக்கின்றன:
- அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு திட்டம்கார்டானோ என்பது இனி அறிமுகம் தேவையில்லாத ஒரு கிரிப்டோகரன்சி. இந்தத் திட்டம் வளர்ச்சி அடையத் தேவையான முதிர்ச்சியை ஏற்கனவே பெற்றுவிட்டது.
- உறுதியளிக்கும் நிலைத்தன்மைஏடிஏ கார்டானோ கடைசியாக அதன் வரலாறு காணாத குறைந்தபட்ச அளவை நெருங்கியதிலிருந்து மிக நீண்ட காலம் ஆகிவிட்டது. இது அதன் நிலைத்தன்மைக்கு ஒரு சான்று.
- திருப்திகரமான கணிப்புகள்கார்டானோ விலை கணிப்புகள் அனைத்தும் சாதகமாக உள்ளன. அவை நீண்ட காலத்திற்கு விலையில் ஒரு சீரான உயர்வையும், ஒரு புதிய சாதனை அளவை எட்டுவதையும் முன்னறிவிக்கின்றன.
கார்டானோவில் வாங்குவதன் நன்மைகள் மற்றும் முதலீடு செய்வதன் தீமைகள்
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கார்டானோ பிளாக்செயின் விளக்கம்
கார்டானோ கிரிப்டோகரன்சிக்கு அதன் சொந்த பிளாக்செயின் உள்ளது. நாம் மேலே குறிப்பிட்டது போல, இது ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்டுகளை உருவாக்கும் திறன் கொண்ட ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட தளமாகும். ப்ரூஃப்-ஆஃப்-ஸ்டேக் ஒருமித்த கருத்தின் காரணமாக, கார்டானோ நெட்வொர்க் நம்பகத்தன்மையுடனும் விரிவாக்கத் திறனுடனும் இருக்கிறது. எனவே, இந்த பிளாக்செயின் மீதான எங்கள் மதிப்பீடு நேர்மறையானது.
நீங்கள் கார்டானோ கிரிப்டோவை வாங்க வேண்டுமா?
ஆம், நீங்கள் இந்த ஆண்டு கார்டானோவை வாங்க வேண்டும். தற்போதைய விலை அனைவராலும் வாங்கக்கூடிய அளவில் உள்ளது, மேலும் வரும் காலங்களில் நல்ல எதிர்காலம் இருக்கும் என கணிப்புகள் சுட்டிக்காட்டுவதால், கார்டானோவை எப்படி வாங்குவது என்று ஆராயும் எவருக்கும் நம்பிக்கையுடன் இருப்பதற்கு காரணங்கள் உள்ளன. கார்டானோ உலகின் சிறந்த கிரிப்டோகரன்சிகளில் ஒன்றாக இருப்பதால், இதை வாங்குவது ஒரு சரியான நடவடிக்கையாகத் தெரிகிறது. ஒவ்வொரு கிரிப்டோ ஆர்வலரும் இதை வைத்திருக்க வேண்டும், குறிப்பாக கார்டானோ மற்றும் எத்தேரியம் ஒப்பீட்டில் இது ஒரு கடுமையான போட்டியாளராக இருப்பதால் இது அவசியமாகிறது. சுருக்கமாக, எங்களின் கார்டானோ மதிப்பாய்வு நேர்மறையானது. இந்த டிஜிட்டல் நாணயத்தை வாங்குமாறு நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்.
இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கத்தைக் கொண்டது, முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது. கிரிப்டோ சொத்துக்கள் அதிக ஆபத்துள்ள முதலீடுகளாகும்.