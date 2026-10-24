எத்தேரியம் (ETH): அது என்ன மற்றும் அதை வாங்குவது எப்படி (2026)

எத்தேரியம் விலை (ETH): நேரலை விளக்கப்படம் மற்றும் விகிதம்
மேலே காட்டப்பட்டுள்ள எத்தேரியம் விலை, சந்தை மூலதனம் மற்றும் வர்த்தக அளவு ஆகியவற்றுடன் தானாகவே புதுப்பிக்கப்படுகிறது — இந்தப் பக்கம் நேரடித் தகவல் மூலமாகும், இதில் கைமுறையாக உள்ளிடப்பட்ட எண்கள் எதுவும் இல்லை. ETH, உலகெங்கிலும் உள்ள நூற்றுக்கணக்கான தளங்களில், வாரத்தில் 7 நாட்களும், 24 மணி நேரமும் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது; ஏறக்குறைய ஒவ்வொரு சந்தையிலும் டாலர்களில் குறிப்பிடப்படும் இது, பிரான்சிலிருந்து ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட தளங்கள் வழியாக யூரோக்களிலும் அணுகக்கூடியதாக உள்ளது. உருவாக்கப்பட்டதிலிருந்து சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் இரண்டாவது பெரிய கிரிப்டோகரன்சியான ஈதர், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக — இதுவே அதைத் தனித்துவமாக்குகிறது — ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்களின் உலகளாவிய வலையமைப்பின் எரிபொருள்எத்தேரியத்தில் இயங்கும் ஒவ்வொரு செயலியும் ETH-ஐப் பயன்படுத்துகிறது, இது எந்த மீம்காயினுக்கும் இல்லாத ஒரு பயன்பாட்டை அதற்கு அளிக்கிறது.
நேரடி எத்தேரியம் சந்தை புள்ளிவிவரங்கள்
தரவரிசை: 2
இந்தத் தரவுகள் — சந்தை மூலதனம், வர்த்தக அளவு, புழக்கத்தில் உள்ள வழங்கல் — தானாகவே புதுப்பிக்கப்படுகின்றன: இது தற்போதைய கணத்தில் சந்தையின் நிலையைப் பிரதிபலிக்கிறது. ETH-ஐப் பொறுத்தவரை உன்னிப்பாகக் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு புள்ளிவிவரம்: அதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட வழங்கலின் பங்கு. உலர்ந்த புற்கள் (கீழே விரிவாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது), இது பிட்காயினுக்கு நிகரான அம்சம் இல்லாத, நீண்ட கால முதலீட்டாளர் நம்பிக்கையின் ஒரு அளவுகோலாகும்.
எத்தேரியத்தை யூரோக்களாக மாற்றவும்
இந்த மாற்றி, ETH-இல் உள்ள ஒரு தொகையை முக்கிய நாணயங்களுக்கு உடனடியாக மாற்றுகிறது — இது ஒரு முதலீட்டை மதிப்பிடுவதற்கும், ஒரு முதலீட்டுத் தொகுப்பைக் கண்காணிப்பதற்கும் அல்லது வேறு இடங்களில் காட்டப்படும் விலையை மீண்டும் சரிபார்ப்பதற்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். நிலையற்ற ஒரு சொத்தில் துல்லியம் முக்கியமானது: கடந்தகால பரிவர்த்தனையின் யூரோ தொகைகள், இன்றைய தொகைகளுக்கு இனி ஈடாகாது.
எத்தேரியம் என்றால் என்ன? ஐந்து நிமிட வரையறை
எத்தேரியம் என்பது ஒரு 2015-ல் தொடங்கப்பட்ட பிளாக்செயின் தளம் பிட்காயினின் வரம்புகளால் விரக்தியடைந்து, 2013-ஆம் ஆண்டிலேயே தனது ஆய்வறிக்கையை வெளியிட்டிருந்த இளம் நிரலாளரான விட்டாலிக் புட்டெரின் என்பவரால் இது உருவாக்கப்பட்டது. அதன் கண்டுபிடிப்பு யோசனை: பிட்காயின் ஒரு புள்ளியிலிருந்து மற்றொரு புள்ளிக்கு மதிப்பை மாற்றும் இடத்தில், எத்தேரியம் இயங்குகிறது. திட்டங்கள் — smart contracts that operate on their own, with no intermediary, according to rules engraved in the code. Ether (ETH) is the currency that pays for this work: every computation, every transaction, every application consumes ETH — it is the network’s « gas, » a fuel whose price rises and falls with traffic.
எத்தேரியத்தின் இடத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கான மிகவும் துல்லியமான உவமை: பிட்காயின் என்பது டிஜிட்டல் தங்கம் — அரிதான, எளிமையான, ஒற்றைச் செயல்பாடுடைய; எத்தேரியம் என்பது மதிப்பு இணையத்தின் நிலமும் சட்ட அமைப்பும் மற்ற அனைத்தும் கட்டியெழுப்பப்படும் அடித்தளம். தன்னாட்சி கடன் ஒப்பந்தங்கள், பரவலாக்கப்பட்ட பரிமாற்றகங்கள், NFT-கள், தன்னாட்சி அமைப்புகள், உண்மையான சொத்துக்களை டோக்கனாக்குதல்: இவை அனைத்தும் ஏறக்குறைய எத்தேரியத்தில்தான் பிறந்தன, மேலும் இவற்றில் பெரும்பாலானவை இன்றும் அங்கேயே நிலைத்திருக்கின்றன.
எத்தேரியம் மற்றும் பிட்காயின்: இரண்டு வெவ்வேறு கண்டுபிடிப்புகள்
ஒவ்வொரு கிரிப்டோ உரையாடலிலும் இந்தக் கேள்வி எழுகிறது — மேலும் அதன் பதில் ஒவ்வொரு முதலீட்டுத் தொகுப்பையும் வடிவமைக்கிறது. Bitcoin ஒரே ஒரு விஷயத்தை இது மேம்படுத்துகிறது: அதாவது, 21 மில்லியன் என்ற வரையறுக்கப்பட்ட அளிப்புடன், உழைப்பால் பாதுகாக்கப்பட்டு, அழிக்க முடியாத மதிப்புச் சேமிப்பாகத் திகழ்வது. Ethereum செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது: இது ஒரு நிரல்படுத்தக்கூடிய உலகளாவிய கணினி, வழங்கல் வரம்பு இல்லாமல், ஆனால் பங்கீட்டின் மூலம் பாதுகாக்கப்படும் கட்டண எரிப்பு பொறிமுறையைக் கொண்டுள்ளது. நடைமுறை விளைவுகள்: பிட்காயின் புரிந்துகொள்வதற்கும் மதிப்பிடுவதற்கும் எளிமையானது — தங்கம் போன்றது; எத்தேரியம் மிகவும் சிக்கலானது, ஆனால் அதிக பயன்பாடுகளைக் கொண்டது — கட்டுமானம் செய்வதற்கான நிலம் போன்றது, அதன் மதிப்பு அங்கு செய்யப்படும் செயல்பாடுகளைப் பொறுத்தது. இரண்டும் ஒன்றையொன்று விலக்குபவை அல்ல: பெரும்பாலான முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் நம்பிக்கையைப் பொறுத்து மிகவும் சமமற்ற விகிதங்களில் இரண்டையும் வைத்திருக்கிறார்கள். மூத்த நாணயத்தின் முழு விவரக்குறிப்பிற்கு, எங்கள் வழிகாட்டியைப் பார்க்கவும். பிட்காயின்: விலை, வழிகாட்டி மற்றும் மதிப்பாய்வு.
ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்களும் கேஸும்: எத்தேரியம் உண்மையில் எவ்வாறு செயல்படுகிறது
A ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தம் இது பிளாக்செயினில் செயல்படுத்தப்படும் ஒரு நிரலாகும்: இது நிதிகளை வைத்திருக்கிறது, அறிவுறுத்தல்களைப் பெறுகிறது மற்றும் செயல்படுத்துகிறது — தானாகவே, பகிரங்கமாக, திருத்துவதற்கான எந்த வாய்ப்பும் இல்லாமல். உதாரணமாக, ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட கடன்: நீங்கள் பிணையமாக வைப்பு செய்கிறீர்கள், ஒப்பந்தம் கடன் வழங்குகிறது, வட்டியை நிர்ணயிக்கிறது, பிணையம் போதுமானதாக இல்லாவிட்டால் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துகிறது — வங்கியும் இல்லை, மனிதரும் இல்லை. ஒவ்வொரு செயல்பாடும் நிதியை எடுத்துக்கொள்கிறது. எரிவாயுஅதன் சிக்கலான தன்மைக்கு ஏற்ப ETH-இல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது: ஒரு எளிய பரிமாற்றத்திற்கு செலவு குறைவு, ஒரு கடினமான கணக்கீட்டிற்கு செலவு அதிகம். நெட்வொர்க்கில் நெரிசல் ஏற்படும்போது, கேஸ் விலை விண்ணை முட்டுகிறது — இது பயனர்கள் கண்காணிக்கும் தரவு, மற்றும் இரண்டாம் தலைமுறை அடுக்குகள் (கீழே) இருப்பதற்கான காரணமும் இதுவே.
இந்தக் கட்டமைப்பு ஒரு தனித்துவமான விளைவைக் கொண்டுள்ளது: செயல்படுத்தப்பட்ட ஒப்பந்தத்தை யாராலும் முடக்க முடியாது. — not even its creators. It is the promise of « application without intermediary » that made the network’s reputation; it is also its rigor, because faulty code is immutable: crypto’s historical hacks almost all exploited contract bugs, not the blockchain itself.
இணைப்பும் பங்களிப்பும்: மௌனமான 2022 புரட்சி
2022 செப்டம்பரில், கிரிப்டோ வரலாற்றிலேயே மிகவும் லட்சியமான மேம்படுத்தலை எத்தேரியம் நிகழ்த்தியது: தி மெர்ஜ் — ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க் (பிட்காயின் போன்ற, அதிக ஆற்றல் தேவைப்படும் மைனிங்) என்பதிலிருந்து மாறுவது பங்குகளின் ஆதாரம்புள்ளிவிவரங்கள்: நெட்வொர்க்கின் ஆற்றல் நுகர்வு 99.9%-க்கும் அதிகமாகக் குறைந்தது. இதன்மூலம், வரலாற்று ரீதியாக எத்தேரியத்தின் முதன்மையான விமர்சனமாக இருந்த சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினை ஒரு சாதகமாக மாறியது. அன்று முதல், நெட்வொர்க்கின் பாதுகாப்பு தொடர்ந்து இயங்கி வருகிறது. வேலிடேட்டர்கள் ETH-இல் மூலதனத்தை முதலீடு செய்து, தங்கள் பணிக்காக ஊதியம் பெறுபவர்கள் — அதாவது உலர்ந்த புற்கள்.
வைத்திருப்பவரைப் பொறுத்தவரை, ஸ்டேக்கிங் மூன்று வழிகளில் செயல்படுகிறது: தனியாக (32 ETH மற்றும் உங்களுக்கென சொந்தமான ஒரு இயந்திரம் — இது தூய்மைவாதிகளின் வழி), ஸ்டேக்கிங் பூல்கள் வழியாக (நீங்கள் ஒரு சிறிய தொகையுடன் இணைகிறீர்கள், பூல் வேலிடேட்டரை இயக்குகிறது), அல்லது இதன் மூலம் திரவ ஸ்டாக்கிங் — நீங்கள் ஸ்டேக் செய்த ETH-ஐக் குறிக்கும் ஒரு டோக்கனைப் பெறுவீர்கள், அது வருமானம் ஈட்டும் வரை அதை மற்ற இடங்களில் பயன்படுத்தலாம். ETH-இல் வழங்கப்படும் வருமானம், நெட்வொர்க் நிலைமைகளைப் பொறுத்து மாறுபடும். முழுமையான ஸ்டேக்கிங் வழிகாட்டி செயல்முறைகள், பணப்புழக்க அபாயங்கள் மற்றும் ஸ்டேக்கிங் வரையறை ஆரம்பத்தில்.
ETH வழங்கல்: ஏன் வரம்பு இல்லை — மற்றும் ஏன் அது இனி ஒரு பொருட்டாக இல்லை
The classic objection: « Bitcoin is capped at 21 million, Ethereum has no cap. » True — but incomplete since 2021 and EIP-1559ஒரு சீர்திருத்தம் தீக்காயங்கள் part of the fee on every transaction, permanently removing it from circulation. The counter-intuitive result: during periods of heavy traffic, Ethereum destroys more ETH than it issues — supply shrinks, a deflationary mechanism no central bank possesses. So the right question is no longer « how many ETH will exist? » but « does network activity burn more than it issues? » — a public data point, tracked live by analysts, which makes ETH a hybrid monetary asset: no programmed cap, but programmed burning.
அடுக்கு 2கள்: எத்தேரியத்தை அளவிடுதல்
எத்தேரியத்தின் வெற்றி அதன் சொந்த சிக்கலை உருவாக்கியது: நெரிசல், அதனுடன் சேர்ந்து உச்ச நேரங்களில் ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு பல பத்து டாலர்களைத் தாண்டிய கட்டணங்களும் ஏற்பட்டன. இதற்கான கட்டமைப்பு ரீதியான தீர்வு: அடுக்கு 2s — எத்தேரியத்தின் மீது கட்டமைக்கப்பட்ட நெட்வொர்க்குகள், மொத்தமாகப் பரிவர்த்தனைகளைச் செயல்படுத்தி, பின்னர் அவற்றின் ஆதாரத்தை முதன்மைச் சங்கிலியில் பதிவு செய்கின்றன. இதன் விளைவு: கட்டணங்கள் சில சென்ட்களாகக் குறைக்கப்பட்டு, கொள்ளளவு பன்மடங்கு பெருகியுள்ளது, இவை அனைத்தும் எத்தேரியத்தின் பாதுகாப்பைப் பெற்றவாறே நிகழ்கின்றன. ஆர்பிட்ரம், பேஸ் மற்றும் அவற்றின் போட்டியாளர்கள் இப்போது பரவலாக்கப்பட்ட செயல்பாடுகளில் ஒரு பெரும் பங்கைக் கைப்பற்றியுள்ளனர். முதலீட்டாளருக்கு, இரண்டு தாக்கங்கள் உள்ளன: வரலாற்று ரீதியாக அதிகக் கட்டணங்கள் ஒரு காலத்தில் இருந்ததைப் போல இனி எத்தேரியத்திற்கு எதிரான வாதமாக இல்லை — தரவுப் போக்குவரத்து மாறிவிட்டது — மேலும் ETH-இன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மதிப்பு ஒரு தனிச் சங்கிலியை மட்டும் சார்ந்து இல்லாமல், ஒட்டுமொத்த சூழலமைப்பையே சார்ந்துள்ளது.
DeFi, NFT-கள் மற்றும் டோக்கனைசேஷன்: ஒரு சூழல் அமைப்பின் எரிபொருளாக ETH ஏன் விளங்குகிறது?
ஈதருக்கான தேவை வெறும் ஊக வணிகத்தால் மட்டும் உருவாவதில்லை: அது இதிலிருந்து வருகிறது பயன்பாடுஇடைத்தரகர் இல்லாத கடன் வழங்குதல், வர்த்தகம், காப்பீடு போன்ற பரவலாக்கப்பட்ட நிதி சேவைகள் எத்தேரியம் மீது கட்டமைக்கப்பட்டு, அங்கு பில்லியன் கணக்கான மதிப்பை முடக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன. NFT கள்எத்தேரியத்தின் ERC-721 தரநிலையிலிருந்து பிறந்த, தனித்துவமான டிஜிட்டல் பொருட்களுக்கான சந்தையை உருவாக்கியது — நமது முழுமையான NFT வழிகாட்டி அந்தக் கதையைத் தடமறிகிறது. மேலும் அடுத்த அலை, அந்த உண்மையான சொத்துக்களை டோக்கனைசேஷன் செய்தல் — funds, bonds, real estate as tokens — is choosing Ethereum as its infrastructure at scale. Every record, every trade, every contract consumes gas: the activity of the internet of value is, literally, bought in ETH. It is this loop — growing usage, demand for fuel, network value — that underpins the « platform » investment thesis, as opposed to Bitcoin’s « digital gold » thesis.
பிரான்சிலிருந்து எத்தேரியம் வாங்குவது எப்படி: ஒரு நடைமுறை வழிகாட்டி
ETH வாங்குவதும் மற்ற கிரிப்டோக்களை வாங்குவதைப் போன்ற அதே வரிசைமுறையையே பின்பற்றுகிறது. 1. ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட தளத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் —நமது ஒப்பீடு பிரான்சுக்கான கிரிப்டோ தளங்கள் ஒவ்வொரு வழங்குநரின் கட்டணங்கள், பணம் செலுத்தும் முறைகள் மற்றும் செயல்பாட்டு வரலாறு, AMF உடனான அவர்களின் PSAN பதிவு நிலை உட்பட அனைத்தையும் ஒப்பிடுகிறது. 2. கணக்கைத் திறந்து அதில் நிதி நிரப்பவும். — மின்னஞ்சல், அடையாளச் சான்று, யூரோ வங்கிப் பரிமாற்றம். 3. ஆர்டர் செய்யவும் எளிமைக்காக மார்க்கெட் ஆர்டர், கட்டுப்பாட்டிற்காக லிமிட் ஆர்டர். 4. அதை பாதுகாக்கவும் — சிறிய தொகைகளுக்கு மேல், உங்கள் ETH-ஐ உங்களுக்கென உள்ள எத்தேரியம் வாலெட்டிற்கு மாற்றவும்: எங்களுடைய கிரிப்டோ வாலட் வழிகாட்டி சூடான மற்றும் குளிர்ந்த பணப்பைகளை ஒப்பிடுங்கள். அடிப்படை அறிவுரை அப்படியே உள்ளது. டி.சி.ஏ. ஒரு சொத்தின் புகழ்பெற்ற ஏற்ற இறக்கத்தால் பாதிக்கப்படுவதற்குப் பதிலாக, அதைச் சீராக்கும் வகையில் ஒரு நிலையான தொகையைத் தவறாமல் வாங்குவது.
வரிவிதிப்பைப் பொறுத்தவரை, பிட்காயினுக்குப் பொருந்தும் அதே பிரெஞ்சு விதிகள் இதற்கும் பொருந்தும்: மூலதன ஆதாயங்களை யூரோக்களாக மாற்றும்போது 30% என்ற ஒரே சீரான வரி விதிக்கப்படும் (சிறிய வருடாந்திர விற்பனைகளுக்கு விலக்கு உண்டு), வெளிநாடுகளில் உள்ள கணக்குகளை அறிவித்தல் — முதல் யூரோவிலிருந்து நீங்கள் வாங்கிய ஒவ்வொரு பொருளின் வரலாற்றையும் பத்திரமாக வைத்திருங்கள், அது நீங்கள் விற்கும் நாளில் அடையாளச் சான்றாகவும் பயன்படும்.
எத்தேரியம் ETF-கள்: கிரிப்டோ தளம் இல்லாத வெளிப்பாடு
ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதிலிருந்து ஸ்பாட் Ethereum ETFகள் 2024-ல் முதலில் அமெரிக்காவில், அதைத் தொடர்ந்து ஐரோப்பிய பதிப்புகளுடன், ETH-ல் முதலீடு செய்வது ஒரு பங்கை வாங்குவது போல எளிமையாகிவிட்டது: ஒரு பாரம்பரிய தரகருடன் ஒரு பத்திரக் கணக்கு, ஒரே குறியீடு, நிர்வகிக்க வாலட் தேவையில்லை. இந்த நிதிகள் ஈதரை நேரடியாக வைத்திருந்து அதன் விலையைக் கண்காணிக்கின்றன; யூரோ மதிப்பில் உள்ளவற்றுக்கு ஆண்டு கட்டணம் ஒன்று முதல் இரண்டு சதவீதம் வரை வசூலிக்கப்படுகிறது. இதிலும் பிட்காயினுக்கு உள்ள அதே பரிமாற்றம்தான்: இந்தத் தளம் உங்களுக்கு மிகக் குறைந்த கட்டணங்களையும் உங்கள் சாவிகளின் உண்மையான உரிமையையும் வழங்குகிறது; ETF உங்களுக்கு வசதியையும் வரி ஒருங்கிணைப்பையும் வழங்குகிறது — ஆனால் ETH-ஐ திரும்பப் பெறவோ அல்லது தனித்தனியாக ஸ்டேக்கிங்கில் பங்கேற்கவோ வழியில்லை. பல முதலீட்டாளர்களுக்கு, இதுவே ஒரு வெற்றிகரமான கலவையாகும்: ETF-கள் மூலம் முக்கிய முதலீடு, ஒரு தளம் மூலம் பரிசோதனை மற்றும் ஸ்டேக்கிங்.
எத்தேரியம் ஒரு நல்ல முதலீடா? அதன் பலங்களும் அபாயங்களும், உண்மையை மறைக்காமல்.
ETH-க்கான வாதம்: கிரிப்டோவின் மிகவும் பரவலாக்கப்பட்ட மற்றும் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் தளம், உலகின் மிகப்பெரிய டெவலப்பர் தளம், ஈடு இணையற்ற வெற்றியுடன் செயல்படுத்தப்பட்ட மேம்படுத்தல்கள் (தி மெர்ஜ், ஒரு பயணியைக்கூட இழக்காமல் பறந்துகொண்டிருந்த விமானத்தின் இன்ஜினை மாற்றியது), விநியோகத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் கட்டண எரிப்பு, மற்றும் உண்மையான சொத்துக்களை டோக்கனைஸ் செய்வதில் முதன்மை நிலை — இதுவே அடுத்தகட்ட நிறுவன ரீதியான எல்லையாகும். எதிராக: கடுமையான போட்டி — வேகமான, மலிவான நெட்வொர்க்குகள் போன்றவை சோலானா attack it on fees and user experience; usage value still correlated to crypto speculation — DeFi activity rises and falls with the cycles; and volatility at least equal to Bitcoin’s, with drawdowns of 70 to 90% in every crypto winter. The honest position: Ethereum is the bet on the internet of value — the best-founded of the « platform » bets, but a bet all the same, to be sized as the risky pocket of your portfolio.
எத்தேரியம் பற்றிய அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
எத்தேரியம் மற்றும் ஈதர் (ETH) ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வேறுபாடு என்ன?
Ethereum is the network — the blockchain platform; ether (ETH) is its currency, which pays for transactions and rewards security. In everyday usage, « buying Ethereum » means buying ether.
PEA-வில் எத்தேரியம் வாங்க முடியுமா?
No — cryptocurrencies are not eligible for the PEA. « Stock market » exposure goes through spot ETH ETFs, bought in a securities account with a traditional broker.
ஸ்டேக்கிங்கிற்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு ETH தேவைப்படும்?
சோலோ, 32 ETH — இது ஒரு சரிபார்ப்பாளரின் வைப்புத்தொகை. அதற்குக் கீழே, பூல்கள் மற்றும் லிக்விட் ஸ்டேக்கிங் ஆகியவை ஒரு சிறிய கட்டணத்திற்கு எந்தத் தொகையையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றன; அதன் வருவாய் நெட்வொர்க் நிலைமைகளைப் பொறுத்தது.
எத்தேரியம் கட்டணங்கள் ஏன் இவ்வளவு வேறுபடுகின்றன?
எரிவாயு விலை போக்குவரத்து நெரிசலைப் பொறுத்து அமைகிறது: வாகனப் பகுதிகள் நிரம்பும்போது, பயனர்கள் முதலில் இடம் பிடிக்க ஒருவருக்கொருவர் போட்டி போடுகிறார்கள். போக்குவரத்து நெரிசல் இல்லாத நேரங்களில் சில சென்ட்டுகளே செலவாகும்; பரபரப்பான நேரங்களில், பல பத்து டாலர்கள் — இதன் காரணமாகவே குறைந்த செலவில் செயல்படும் லேயர் 2-களின் வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.
பிட்காயினின் 21 மில்லியன் போன்று ETH-க்கும் உச்சவரம்பு உள்ளதா?
இல்லை — ஆனால் EIP-1559 முதல், ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையின் மீதான கட்டணத்தின் ஒரு பகுதி நிரந்தரமாக எரிக்கப்படுகிறது: அதிகப் போக்குவரத்து உள்ள காலங்களில், வழங்கல் சுருங்குகிறது. உச்சவரம்பு என்பது, நிகழ்நேரத்தில் கண்காணிக்கக்கூடிய, வெளியீட்டை எரிக்கும் ஒரு சமநிலைக்கு வழிவிட்டுள்ளது.
உங்கள் ETH-ஐ எங்கே பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும்?
சிறிய தொகைகள்: ஒரு நம்பகமான செயலியிலிருந்து பெறப்படும் ஹாட் வாலட். கணிசமான தொகைகள்: ஒரு கோல்ட் வாலட் — அதாவது ஒரு ஆஃப்லைன் சாவி — இதில் 12 அல்லது 24 வார்த்தைகள் கொண்ட மீட்புச் சொற்றொடர் காகிதத்தில் வைக்கப்பட்டு, ஒருபோதும் புகைப்படம் எடுக்கப்படாமலோ அல்லது பகிரப்படாமலோ இருக்கும். எங்கள் வாலட் வழிகாட்டி இந்த விருப்பங்களை ஒப்பிடுகிறது.