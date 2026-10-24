மெட்டாவர்ஸ்: அது என்ன மற்றும் அதில் முதலீடு செய்வது எப்படி (2026)

மெட்டாவர்ஸ் என்றால் என்ன? - வரையறை
மெட்டாவெர்ஸ் வரையறைமெட்டாவர்ஸ் என்பது சமூக ஊடகங்கள், ஆன்லைன் விளையாட்டுகள், ஆக்மென்ட்டட் ரியாலிட்டி மற்றும் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ஆகியவற்றின் தனித்துவமான அம்சங்களை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு டிஜிட்டல் உலகம் ஆகும். Cryptocurrenciesசுருக்கமாகச் சொன்னால், மக்கள் மெய்நிகராக ஊடாடுவதற்குத் தேவையான அனைத்துக் கூறுகளையும் மெட்டாவர்ஸ் ஒன்றிணைக்கிறது.
- People can access the metaverse’s virtual environment simply by logging on through the Internet. What is more, augmented reality and virtual reality make immersion in the metaverse far more convincing. Using suitable hardware, you can experience a genuine feeling of « virtual presence ».
- இது டிஜிட்டல் உள்ளடக்கத்தில் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது, ஏனெனில் டிஜிட்டலும் பௌதிகமும் ஒன்றிணையும் ஓர் வெளியில் உங்களை மூழ்கடிக்க மெட்டாவெர்ஸ் அனுமதிக்கிறது. இருப்பினும், மெட்டாவெர்ஸுக்குள் இருக்கும் யதார்த்தம் கற்பனையானது, மேலும் அது நிஜமற்ற விஷயங்களுக்கு மட்டுமே மதிப்பளிக்கிறது.
- மறுபுறம், இந்த டிஜிட்டல் சூழல் உண்மையானவற்றுக்கு மிகவும் உகந்ததாக உள்ளது. Cryptocurrency பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் வர்த்தகப் பரிமாற்றங்கள். தற்போதுள்ள மெட்டாவர்ஸ் தளங்கள், டிசென்ட்ரலேண்டிற்கான MANA, சாண்ட்பாக்ஸிற்கான SAND, ஃபேஸ்புக்கின் மெட்டாவர்ஸ் திட்டத்திற்கான Diem மற்றும் ரெண்டர் நெட்வொர்க்கின் ரெண்டர் டோக்கன் போன்ற பல வகையான மெட்டாவர்ஸ் கிரிப்டோக்களை ஏற்கனவே வழங்குகின்றன.
- மெட்டாவெர்ஸில் எல்லா வகையான பொருட்களையும் வாங்குவதும் விற்பதும், மாற்ற முடியாத டோக்கன்கள் அல்லது NFTஅப்படியிருந்தும், NFT-கள், போலவே Blockchainமெட்டாவெர்ஸின் இன்றியமையாத கட்டுமானத் தொகுதிகளாகும். மெட்டாவெர்ஸ் உங்களைக் கவர்ந்து, அதில் எப்படி முதலீடு செய்வது என்று நீங்கள் யோசித்துக் கொண்டிருந்தால், நீங்கள் இப்போதே மெட்டாவெர்ஸ் கிரிப்டோ மற்றும் மெட்டாவெர்ஸ் பங்குகளை வாங்கலாம். Vantage fx.
மெட்டாவெர்ஸ் ஒத்த சொற்கள்
- மெய்நிகர் பிரபஞ்சம்,
- மெய்நிகர் டிஜிட்டல் சூழல்,
- பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பால்,
- மெட்டா நாஷ்.
மெட்டாவர்ஸ் சொற்பிறப்பியல்
The word « metaverse » combines the prefix « meta » and the root « universe ». It therefore literally means « beyond the universe ».
மெட்டாவெர்ஸ் தொடர்பான சொற்களும் சொற்களஞ்சியமும்
- வலை 3.0 மெட்டாவெர்ஸ் – வரையறைமெட்டாவெர்ஸைப் போலவே, வெப் 3.0-ம் பரவலாக்கப்பட்ட இணையத்தின் சகாப்தத்தைக் குறிக்கிறது. இணையத்தின் இந்த மூன்றாவது பதிப்பு, பிளாக்செயின் போன்ற பியர்-டு-பியர் தொழில்நுட்பங்களின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பொருள், ஒவ்வொரு வெப் 3.0 பயனரும் தங்களின் தனிப்பட்ட தரவுகளின் மீது முழுமையான கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதாகும். நினைவூட்டலாக, வெப் 1.0 என்பது தகவல்களை அணுகுவதையும், வெப் 2.0 என்பது சமூக ஊடகங்களின் சகாப்தத்தையும் குறிக்கிறது.
- NFT மெட்டாவர்ஸ் – வரையறைNFT என்பதன் விரிவாக்கம் பூஞ்சை அல்லாத டோக்கன்இவை, அதே வகையைச் சேர்ந்த மற்றொரு டோக்கனுக்குப் பரிமாற்றம் செய்ய முடியாத டோக்கன்கள் ஆகும். எனவே, இவை பரிமாற்றம் செய்யக்கூடிய ஃபியட் பணம் அல்லது சாதாரண கிரிப்டோகரன்சிகளுக்கு நேர் எதிரானவை.
- மெட்டாவர்ஸ் கிரிப்டோ – வரையறைமெட்டாவர்ஸ் கிரிப்டோ என்பது, மகத்தான சமூக மற்றும் நிதி ஆற்றலைக் கொண்ட ஒரு முழுமையான மெய்நிகர் உலகத்தை விவரிக்கிறது. அவை பிளாக்செயின் உள்கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்துவதால், இந்த உலகங்கள் மிகப் பெரிய கிரிப்டோகிராஃபிக் பொருளாதாரத்துடன் தங்களை இணைத்துக் கொள்ள முடிகிறது. இதன் விளைவாக, மெட்டாவர்ஸின் எல்லைகளுக்கு அப்பால், மெய்நிகர் பொருட்களை உண்மையான பொருளாதார மதிப்புடன் வர்த்தகம் செய்ய முடிகிறது.
- மெட்டாவர்ஸ் ஃபேஸ்புக் – வரையறை: The Facebook metaverse is a concept blending physical and virtual reality that the founder of the Facebook social network wants to invest in. Moreover, the Facebook group has been renamed « Meta », in reference to the metaverse.
- ஊடாடும் ஊடகம் – வரையறைஊடாடும் ஊடகம் என்பது, ஒரு பயனரை மற்றொரு பெறுநருடன் உரையாடத் தூண்டும் தகவல் தொடர்பு வழிகளைக் குறிக்கிறது. ஸ்மார்ட்போன்கள் மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களின் வருகையால் இந்த வகை ஊடகம் உண்மையாகவே பெரும் வளர்ச்சி கண்டது.
- பணமாக்குதல் – வரையறைபணமாக்குதல் என்பது ஒரு சமூகத் தளத்தில் பணம் சம்பாதிக்கும் செயல்முறையைக் குறிக்கிறது.