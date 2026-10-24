ட்ரான் (TRX): அது என்ன மற்றும் அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது (2026)

ட்ரான் (TRX) நேரலை விளக்கப்படம் – TRX/USD
டிரான் (TRX) புள்ளிவிவரங்கள்
TRON (TRX)
தரவரிசை: 80,330224 $விலை (BTC)Ƀ0.00000411மார்க்கெட் கேப்31 369 412 265 $தொகுதி244 330 107 $24 மணிநேர மாற்றம்0.39%மொத்த வழங்கல்95 013 893 646 TRX
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ட்ரான் (TRX) கிரிப்டோ என்றால் என்ன?
ட்ரான் (TRX) ஒரு Cryptocurrency மற்றும் ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட பிளாக்செயின் மூலம் தொடங்கப்பட்டது ஜஸ்டின் சன் 2017-ல். இதன் முக்கிய நோக்கம் ட்ரான் கிரிப்டோ இசைப்பதிவு நிறுவனங்கள் அல்லது தயாரிப்பு ஸ்டுடியோக்கள் போன்ற இடைத்தரகர்கள் இல்லாமல், உள்ளடக்க உருவாக்குநர்கள் (கலைஞர்கள், இசைக்கலைஞர்கள், திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்கள் போன்றோர்) தங்கள் படைப்புகளை ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட தளத்தில் நேரடியாக வெளியிட வழிவகை செய்வதன் மூலம், டிஜிட்டல் பொழுதுபோக்குத் துறையில் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்துவதே இதன் நோக்கமாகும்.
**ட்ரான் (TRX)** பற்றிய சில முக்கிய தகவல்கள் இதோ:
- பரவலாக்கப்பட்ட பிளாக்செயின்ட்ரான், பயனர்கள் இடைத்தரகர்கள் இல்லாமல் உள்ளடக்கத்தை வெளியிடவும், பகிரவும், அதன் மூலம் வருமானம் ஈட்டவும் அனுமதிக்கிறது; இது இந்தத் துறையில் ஒரு புரட்சிகரமான அணுகுமுறையாகும். Cryptocurrency.
- ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள்ட்ரான் ஆதரிக்கிறது ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள்இது, எத்தேரியத்தைப் போன்றே ஆனால் மேம்பட்ட அளவிடுதன்மை மற்றும் வேகத்துடன், தானியங்கி, பரவலாக்கப்பட்ட ஒப்பந்தச் செயலாக்கத்தை செயல்படுத்துகிறது.
- TRX டோக்கன்நேட்டிவ் டோக்கன் என்பது TRXதளத்தில் பணம் செலுத்துவதற்கும், இயக்குவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது DApps டிரான் பிளாக்செயினில் கட்டமைக்கப்பட்டது.
- வேகம் மற்றும் அளவிடுதல்ட்ரான் வினாடிக்கு 2,000-க்கும் மேற்பட்ட பரிவர்த்தனைகளை (TPS) செயலாக்கும் திறன் கொண்டது, இது எத்தேரியம் மற்றும் பிட்காயின் போன்ற பிளாக்செயின்களை விட வேகமானது.
- DAppsவீடியோ கேம்கள் முதல் சமூக வலைப்பின்னல்கள் வரை பரவலாக்கப்பட்ட செயலிகளை (DApps) உருவாக்குவதை ட்ரான் சாத்தியமாக்குகிறது, இதன் மூலம் அதன் பயன்பாட்டை வலுப்படுத்துகிறது. Blockchain.
- மூலோபாய கூட்டாண்மைட்ரான், **பிட்டொரென்ட்** உட்பட பல நிறுவனங்களைக் கையகப்படுத்தி, பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தை கோப்புப் பகிர்வுத் தளத்துடன் இணைத்து, TRX கொடுப்பனவுகளை எளிதாக்கியுள்ளது.
ட்ரான் (TRX) கிரிப்டோ எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
தி கிரிப்டோ டிரான் (TRX) புதுமையான கட்டமைப்பைக் கொண்ட **பரவலாக்கப்பட்ட பிளாக்செயினில்** இயங்கி, **மேலான விரிவாக்கத் திறனையும்** **வேகமான பரிவர்த்தனைகளையும்** வழங்குகிறது.
டிரான் பிளாக்செயின் கட்டமைப்பு
ட்ரான் ஒரு **DPoS (Delegated Proof of Stake) பிளாக்செயினைப்** பயன்படுத்துகிறது, இதில் பிரதிநிதி முனைகள் (delegate nodes) என அழைக்கப்படுகின்றன. சூப்பர் பிரதிநிதிகள் (SRs) பரிவர்த்தனைகளைச் சரிபார்த்து, கட்டணங்களைக் குறைத்து, பரிவர்த்தனை செயலாக்க வேகத்தை (2,000 TPS-க்கும் மேல்) அதிகரிக்கின்றன.
டிரானில் சரிபார்ப்பு செயல்முறை:
- சூப்பர் பிரதிநிதிகள் (SRs)பரிவர்த்தனைகளைச் சரிபார்க்கவும், பிளாக்செயினில் பிளாக்குகளைச் சேர்க்கவும் சூப்பர் பிரதிநிதிகள் TRX வைத்திருப்பவர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள்.
- பிரதிநிதிகள்TRX வைத்திருப்பவர்கள் சூப்பர் பிரதிநிதிகளைத் தேர்ந்தெடுக்க வாக்களிக்கலாம், இது நெட்வொர்க்கின் ஒருமித்த கருத்தை வலுப்படுத்துகிறது.
TRX பரிவர்த்தனைகள்
- உடனடி, குறைந்த கட்டணப் பரிவர்த்தனைகள்ட்ரான் வேகமான, குறைந்த செலவிலான பரிவர்த்தனைகளைச் சாத்தியமாக்குவதால், இது போன்ற பெரிய அளவிலான பயன்பாடுகளுக்கு இது மிகவும் பொருத்தமானதாக அமைகிறது. வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் தளங்கள் மற்றும் வீடியோ விளையாட்டுகள்.
- கட்டணமில்லா பரிவர்த்தனைகள்பயனர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு TRX-ஐ வைத்திருந்தால், கட்டணமின்றி பரிவர்த்தனைகளை அனுப்பலாம். இது எத்தேரியம் போன்ற மற்ற பிளாக்செயின்களை விட ஒரு கூடுதல் நன்மையாகும்.
ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள்
– **பரவலாக்கப்பட்ட செயலாக்கம்**: டிரானில் உள்ள ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள் **டி-ஆப்ஸ்களை** உருவாக்க உதவுகின்றன. இந்த ஒப்பந்தங்கள், இடையில் எந்த மைய அதிகாரமும் இல்லாமல், பரவலாக்கப்பட்ட முறையில் செயல்படுகின்றன.
– **எத்தேரியம் இணக்கத்தன்மை**: **ட்ரான் விர்ச்சுவல் மெஷின் (TVM)** காரணமாக, ட்ரான் எத்தேரியம் ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்டுகளுடன் இணக்கமாக உள்ளது. இதனால், எத்தேரியம் பயன்பாடுகளை ட்ரானுக்கு மாற்றுவது எளிதாகிறது.
DApps (பரவலாக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள்)
பரவலாக்கப்பட்ட முறையில் பிளாக்செயினில் இயங்கும் செயலிகளான **DApps**-களின் உருவாக்கத்தை ட்ரான் தீவிரமாக ஆதரிக்கிறது. இந்தச் செயலிகள் **கேமிங்** முதல் **சமூக வலைத்தளங்கள்** மற்றும் **ஸ்ட்ரீமிங் தளங்கள்** வரை பல துறைகளில் பரவியுள்ளன.
- பொழுதுபோக்குபாரம்பரிய இடைத்தரகர்களை நீக்கி, படைப்பாளிகள் தங்கள் படைப்புகளை **DLive** மற்றும் **JustSwap** போன்ற தளங்களில் நேரடியாக வெளியிட அனுமதிப்பதன் மூலம் பொழுதுபோக்குத் துறையில் புரட்சியை ஏற்படுத்துவதே Tron-இன் மிகப்பெரிய இலக்குகளில் ஒன்றாகும்.
TRX டோக்கன்
– **TRX** டோக்கன் என்பது ட்ரான் பிளாக்செயினின் அடிப்படை அலகு ஆகும். இது பரிவர்த்தனைகளுக்குப் பணம் செலுத்தவும், **DApps** மற்றும் **ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்டுகளுடன்** தொடர்பு கொள்ளவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
– **ஸ்டேக்கிங்**: பரிவர்த்தனைகளைச் சரிபார்த்து, சூப்பர் பிரதிநிதிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் நெட்வொர்க்கிற்கு ஆதரவளிக்க TRX-ஐ ஸ்டேக் செய்யலாம்.
டிரான் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு
ட்ரான் சூழலமைப்பு, பிளாக்செயினையும் தாண்டிப் பலதரப்பட்ட திட்டங்களையும் கூட்டாண்மைகளையும் உள்ளடக்கியுள்ளது:
- பிட்டோரென்ட்2018-ல், மிகப்பெரிய கோப்புப் பகிர்வுத் தளங்களில் ஒன்றான **பிட்டொரென்ட்டை** ட்ரான் கையகப்படுத்தியது. TRX கொடுப்பனவுகளைச் செயல்படுத்தவும், உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குபவர்களுக்குப் பரவலாக்கப்பட்ட முறையில் வெகுமதி அளிக்கவும் பிட்டொரென்ட், ட்ரானின் பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தை ஒருங்கிணைத்தது.
- சன் நெட்வொர்க்: **சைட்செயின்கள்** மூலம் டிரான் நெட்வொர்க்கின் அளவிடுதிறனை மேம்படுத்தி, பரிவர்த்தனை செயல்திறனை அதிகரிப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு திட்டம்.
டிரான் மற்றும் வெப் 3.0
வளர்ச்சியில் ஒரு முக்கியப் பங்கு வகிப்பதை ட்ரான் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. வெப் எக்ஸ் (பரவலாக்கப்பட்ட இணையம்). இது பயனர்கள் தங்கள் சொந்தத் தரவைக் கட்டுப்படுத்தவும், பரவலாக்கப்பட்ட பயன்பாடுகளுடன் தொடர்பு கொள்ளவும், மையப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் வழியாகச் செல்லாமல் சேவைகளைப் பயன்படுத்தவும் அனுமதிக்கிறது.
டிரான் (TRX) கிரிப்டோகரன்சியின் வரலாறு
ட்ரான் (TRX) இது மிகவும் லட்சியமிக்க கிரிப்டோகரன்சிகளில் ஒன்றாகும். இது இணையத்தைப் பரவலாக்குவதையும், இடைத்தரகர்கள் இல்லாமல் டிஜிட்டல் உள்ளடக்கத்திற்கான ஒரு தளத்தை வழங்குவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இதன் பரிணாம வளர்ச்சி, தத்தெடுப்பு மற்றும் சூழலமைப்பை வரையறுத்த தொடர்ச்சியான முக்கிய நிகழ்வுகளால் இதன் வரலாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உருவாக்கம் மற்றும் நிறுவுதல் (2017)
ட்ரான் நிறுவப்பட்டது 2017 by ஜஸ்டின் சன்ஒரு சீன தொழில்முனைவோர், பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டதாரி, மற்றும் ஒரு முன்னாள் சீடர் ஜாக் மஅலிபாபாவின் நிறுவனர். ட்ரான் அறக்கட்டளைபிளாக்செயினுக்குப் பின்னால் உள்ள இலாப நோக்கற்ற அமைப்பானது, நிறுவப்பட்டது சிங்கப்பூர் டிஜிட்டல் உள்ளடக்கத்திற்கான பரவலாக்கப்பட்ட தளத்தை உருவாக்கும் நோக்கத்துடன்.
- ஆரம்ப நாணயம் வழங்கல் (ICO)டிரான் தனது ICO-வை நடத்தியது 2017ஒரு ஈர்க்கக்கூடிய வளர்ச்சியை $ 70 மில்லியன்ICO அந்த வலையமைப்பின் வளர்ச்சிக்கு நிதியளித்ததுடன், அந்தத் தளத்தின் மீது கவனத்தை ஈர்க்கவும் உதவியது.
டிரான் பிளாக்செயின் அறிமுகம் (2018)
In 2018ட்ரான் அதிகாரப்பூர்வமாக தனது சொந்த பிளாக்செயினை அறிமுகப்படுத்தியது மற்றும் பயன்படுத்துவதிலிருந்து விலகியது. Ethereum அதன் அடித்தள தளமாக. இதன் மீது கட்டமைக்கப்பட்டது பங்குகளின் பிரதிநிதித்துவம் (DPoS) ஒருமித்த கருத்து கட்டமைப்பைக் கொண்டு, எத்தேரியம் போன்ற பிற பிளாக்செயின்களுடன் ஒப்பிடும்போது அளவிடுதன்மை மற்றும் வேகத்தில் மேம்பாடுகளுடன் டிரான் பிளாக்செயின் தொடங்கப்பட்டது.
- டிரானுக்கான இடம்பெயர்வுதி ட்ரான் மெயின்நெட் அன்று தொடங்கப்பட்டது ஜூன் 25, 2018அது அந்தத் திட்டத்தின் ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்தது. அந்தத் தருணத்திலிருந்து, TRX ட்ரான் பிளாக்செயினின் நேட்டிவ் டோக்கனாக மாறியது மற்றும் ஒரு டோக்கனாக இருப்பதை நிறுத்தியது. ERC-20 எத்தேரியத்தில் உள்ள டோக்கன்.
பிட்டொரென்ட் கையகப்படுத்தல் (2018)
In 2018ட்ரான் ஒரு மூலோபாய நகர்வை மேற்கொண்டதன் மூலம் பிட்டொரென்ட்டைப் பெறுதல்பிரபலமான P2P கோப்புப் பகிர்வுத் தளமான டிரானைக் கையகப்படுத்தியது. இந்த கையகப்படுத்தல் டிரானுக்கு ஒரு முக்கிய படியாகக் கருதப்பட்டது: இது பிளாக்செயினை ஏற்கனவே உள்ள உள்ளடக்க விநியோகத் தளத்துடன் ஒருங்கிணைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டிருந்தது, அதே நேரத்தில் டிஜிட்டல் உள்ளடக்கத்தைப் பணமாக்குவதற்கான புதிய வழிகளையும் இது திறந்தது. டோக்கன்கள்.
- BitTorrent டோக்கன் (BTT)கையகப்படுத்தலுக்குப் பிறகு, டிரான் அறிமுகப்படுத்தியது BitTorrent டோக்கன் (BTT) in பிப்ரவரி 2019இந்த டோக்கன், பயனர்களை பிட்டொரென்ட்டில் சேவைகளுக்குப் பணம் செலுத்தவும், ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட சூழலமைப்பிற்குள் மற்ற பயனர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளவும் அனுமதிக்கிறது.
சன் நெட்வொர்க் டெவலப்மென்ட் (2019)
தி சன் நெட்வொர்க், இல் தொடங்கப்பட்டது 2019இது, டிரானை மேம்படுத்துவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு லட்சியத் திட்டமாகும். அளவீடல் அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் sidechainsஇந்த சைட்செயின்கள், மிகவும் சிக்கலான பயன்பாடுகளை ஆதரிப்பதோடு, டிரானின் மெயின் செயினின் மீதான சுமையையும் குறைக்கின்றன.
- Sidechainsஇந்த மேம்பாடு, ட்ரான் அதன் திறன்களை விரிவுபடுத்தவும், பலதரப்பட்ட பயன்பாடுகள், டிஆப்ஸ் (பரவலாக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள்) மற்றும் பரிவர்த்தனைகளை ஆதரிக்கவும் வழிவகுத்தது.
டிரான் 4.0 மற்றும் டிரான் மெய்நிகர் இயந்திரம் (2020)
In 2020ட்ரான் வெளியீட்டை அறிவித்தது டிரான் 4.0உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தவும், வலையமைப்பை மேலும் வலுவானதாகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் மாற்றவும் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய வலையமைப்பு மேம்படுத்தல். இந்த மேம்படுத்தலில் பின்வரும் மேம்பாடுகள் அடங்கும்: DPoS ஒருமித்த கருத்து மற்றும் அறிமுகம் டிரான் மெய்நிகர் இயந்திரம் (TVM)டெவலப்பர்கள் உருவாக்க அனுமதிக்கும் ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள் எத்தேரியத்துடன் இணக்கமானது.
- Ethereum பொருந்தக்கூடிய தன்மை: நன்றி டிரான் மெய்நிகர் இயந்திரம் (TVM)ட்ரான், எத்தேரியத்துடன் மிகவும் இணக்கமானதாக மாறியதால், எத்தேரியம் செயலிகள் வேகமான பரிவர்த்தனை வேகம் மற்றும் குறைந்த கட்டணங்களைப் பெறும் அதே வேளையில், எளிதாக ட்ரானுக்கு மாற முடிந்தது.
டிரான் மற்றும் விரிவாக்கம் Defi சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு (2020-2021)
இருந்து 2020 அதன்பிறகு, ட்ரான் மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்தினார். பரவலாக்கப்பட்ட நிதி (DeFi) துறை. ட்ரான் பிளாக்செயினில் தொடங்கப்பட்ட பல DeFi பயன்பாடுகள், இடைத்தரகர்கள் இல்லாமல் நிதிச் சேவைகளை வழங்குகின்றன, எடுத்துக்காட்டாக பரவலாக்கப்பட்ட பரிமாற்றங்கள் (DEX) மற்றும் கிரிப்டோ கடன்.
- ஜஸ்ட்ஸ்வாப்: துவக்கம் ஜஸ்ட்ஸ்வாப் 2020-ல், டிரானில் தொடங்கப்பட்ட ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனை நிலையம், டிரானின் DeFi சூழலமைப்பிற்கு ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமைந்தது.
- TronLink Wallet: TronLink Wallet டிரானில் உள்ள DApps மற்றும் DeFi சேவைகளுடன் தொடர்புகொள்வதற்கான ஒரு பிரபலமான வாலட்டாக இது மாறியது. இதன்மூலம் பயனர்கள் பரிவர்த்தனைகளைச் செய்யவும், TRX-ஐ ஸ்டேக் செய்யவும், மற்றும் அந்தச் சூழலமைப்பில் ஈடுபடவும் முடிந்தது.
ட்ரான் 4.0 மற்றும் வெப் 3.0-க்கு இடம்பெயர்தல் (2021-2022)
ட்ரான் தனது சூழலமைப்பை ஒரு குறிப்பிட்ட அம்சத்தின் அடிப்படையில் தொடர்ந்து விரிவுபடுத்தி வருகிறது. வெப் எக்ஸ்கேமிங், சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் உள்ளடக்க மேலாண்மை போன்ற துறைகளில் பரவலாக்கப்பட்ட பயன்பாடுகளையும் சேவைகளையும் வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டு, ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்குவதே இதன் குறிக்கோள். பரவலாக்கப்பட்ட இணையம் பயனர்கள் தங்கள் தரவுகளுக்கு உரிமையாளர்களாக இருப்பதுடன், இடைத்தரகர்கள் இன்றி ஒருவருக்கொருவர் நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்கிறார்கள்.
- நேரடிட்ரான் அதன் பிளாக்செயினை அடிப்படையாகக் கொண்ட அம்சங்களை ஒருங்கிணைத்தது. நேரடியூடியூப் போன்ற இடைத்தரகர்கள் இல்லாமல், படைப்பாளிகள் தங்கள் உள்ளடக்கத்தின் மூலம் வருமானம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் தளம்.
டிரான் மற்றும் என்எஃப்டி தொழில்நுட்பம் (2021-2022)
2021-ல், டிரான் ஒருங்கிணைப்பதற்கான முன்னெடுப்புகளைத் தொடங்கியது. NFT (மாற்ற முடியாத டோக்கன்கள்) அதன் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில். NFT கள் கலைப்படைப்புகள், வீடியோக்கள் மற்றும் இசை போன்ற தனித்துவமான டிஜிட்டல் சொத்துக்களை டோக்கன்களாக மாற்ற இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பயனர்கள் NFT-களை உருவாக்கவும், வாங்கவும் மற்றும் விற்கவும் அனுமதிக்கும் ஒரு தளத்தை ட்ரான் அறிமுகப்படுத்தியது, இது பிளாக்செயின் துறையில் அதன் ஈர்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.
2023 மற்றும் அதற்குப் பிறகான டிரான்
இன்று, Tron இது ஒரு முக்கிய பிளாக்செயின் ஆகும், மேலும் இது பெருகிவரும் பரந்த சுற்றுச்சூழல் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. DApps, டோக்கன்கள், மற்றும் DeFi சேவைகள்அதன் விரிவாக்கத் திறன், பாதுகாப்பு மற்றும் உலகளாவிய ஏற்பு ஆகியவற்றில் செய்யப்படும் தொடர்ச்சியான மேம்பாடுகளின் மூலம் இந்தத் திட்டம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது.
- ட்ரான் டிஏஓ2023-ல், ட்ரான் ஒரு DAO (பரவலாக்கப்பட்ட தன்னாட்சி அமைப்பு) TRX வைத்திருப்பவர்களை நெட்வொர்க் நிர்வாகத்தில் பங்கேற்கவும், மேம்பாட்டு முடிவுகளில் செல்வாக்கு செலுத்தவும் அனுமதித்தல்.
டிரான் (TRX) கிரிப்டோ மதிப்பாய்வு – டிரான் ஒரு நல்ல முதலீடா?
ட்ரான் (TRX) சந்தையில் உள்ள மிகவும் லட்சியமிக்க கிரிப்டோகரன்சிகளில் ஒன்றான ட்ரான், இணையத்தை பரவலாக்குவதையும், நாம் ஆன்லைனில் உள்ளடக்கத்தைப் பரிமாறிக்கொள்ளும், உருவாக்கும் மற்றும் பகிரும் முறையை மாற்றுவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. ஆனால் ட்ரான் ஒரு நல்ல முதலீடா? TRX இதற்கு உண்மையிலேயே ஒரு உறுதியான எதிர்காலம் உள்ளதா? அதன் சாத்தியக்கூறுகளை மதிப்பிடும்போது கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய அம்சங்களின் கண்ணோட்டம் இதோ.
டிரானின் தொலைநோக்குப் பார்வை மற்றும் இலக்குகள்
ட்ரான் நிறுவப்பட்டது ஜஸ்டின் சன் 2017-ல் ஒரு லட்சிய இலக்குடன்: உருவாக்குவதற்கு பரவலாக்கப்பட்ட இணையம் பயனர்கள் இடைத்தரகர்கள் இல்லாமல் உள்ளடக்கத்தை வெளியிடவும், பகிரவும், பயன்படுத்தவும் முடியும். கட்டணங்களைக் குறைத்து, நுழைவதற்கான தடைகளையும் தளர்த்தி, உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குபவர்கள் தங்கள் படைப்புகளைப் பார்வையாளர்களிடமிருந்து நேரடியாகப் பணமாக்க ட்ரான் விரும்புகிறது. இந்த தொலைநோக்குப் பார்வை, பிளாக்செயினில் ஆர்வமுள்ள பயனர்களையும் டெவலப்பர்களையும் குறிப்பாக ஈர்க்கிறது. ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள்.
ட்ரான் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு மற்றும் அதன் தத்தெடுப்பு
ட்ரான் கட்டியுள்ளார் வளமான சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு, ஏராளமானவற்றுடன் DApps (பரவலாக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள்) மற்றும் பல துறைகளில் வலுவான தத்தெடுப்பு, இதில் அடங்கும் பரவலாக்கப்பட்ட நிதி (DeFi), NFT கள், வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங், மற்றும் விளையாட்டுகையகப்படுத்தல் பிட்டோரென்ட் மேலும், ஸ்ட்ரீமிங் சேவைகளில் அதன் பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தின் ஒருங்கிணைப்பு, பிரபலமான மற்றும் வேகமாக வளர்ந்து வரும் துறைகளுக்கான அர்ப்பணிப்பைக் காட்டுகிறது.
- பிட்டொரண்ட் மற்றும் பிடிடி: கையகப்படுத்துதல் பிட்டோரென்ட் 2018-ல் ட்ரான் தனது சூழலமைப்பை விரிவுபடுத்த அனுமதித்தது. BTT (பிட்டோரண்ட் டோக்கன்)இது பரவலாக்கப்பட்ட கோப்புப் பகிர்வு சேவைகளை உருவாக்குவதை எளிதாக்கியது.
- Defiஇதுபோன்ற திட்டங்களுடன் ஜஸ்ட்ஸ்வாப் மற்றும் ஜஸ்ட்லெண்ட், ட்ரான் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டுள்ளது Defi பாரம்பரிய தளங்களுக்கு மாற்றுகளைத் தேடும் பயனர்களிடையே அதிகரித்து வரும் வரவேற்பைப் பெற்றுவரும் சூழலமைப்பு.
- NFT-கள் மற்றும் உள்ளடக்க உருவாக்கம்இந்த நெட்வொர்க் NFT தளங்களை அறிமுகப்படுத்தி, தங்கள் உள்ளடக்கத்தைப் பணமாக்குவதில் அதிக சுதந்திரத்தை நாடும் படைப்பாளர்களை ஈர்த்துள்ளது.
ட்ரானின் நன்மைகள்
டிரானுக்கு வெற்றியைத் தரும் சில காரணிகள் இதோ போட்டி விளிம்பு கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில்:
- அளவீடல்ட்ரான் நெட்வொர்க் இயங்குகிறது DPoS (Delegated Proof of Stake) ஒருமித்த கருத்துதவறு அதிக பலனைத் தருகிறது அளவீடல் மற்றும் வேகமான பரிவர்த்தனைகள் எத்தேரியம் போன்ற மற்ற பிளாக்செயின்களுடன் ஒப்பிடும்போது, வினாடிக்கு ஆயிரக்கணக்கான பரிவர்த்தனைகள் தேவைப்படும் பயன்பாடுகளுக்கு அந்த வேகம் குறிப்பாக மதிப்புமிக்கது. ஆன்லைன் கேமிங் மற்றும் பரவலாக்கப்பட்ட பரிமாற்றங்கள்.
- குறைந்த பரிவர்த்தனை கட்டணம்மற்ற பிளாக்செயின்களைக் காட்டிலும் டிரானில் பரிவர்த்தனைகளுக்கான குறைந்த செலவு மற்றொரு நன்மையாகும். இது, குறிப்பாக போன்ற நெட்வொர்க்குகளில் அதிக கட்டணங்களைத் தவிர்க்க விரும்பும் பயனர்களையும் டெவலப்பர்களையும் ஈர்க்கிறது. Ethereum.
- Ethereum பொருந்தக்கூடிய தன்மை: நன்றி டிரான் மெய்நிகர் இயந்திரம் (TVM)ட்ரான் இவற்றுடன் இணக்கமானது Ethereum ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள்குறைந்த செலவு மற்றும் அதிக வேகத்தின் பலன்களைப் பெறும் அதே வேளையில், டெவலப்பர்கள் தங்கள் பயன்பாடுகளை எத்தேரியத்திலிருந்து டிரானுக்கு எளிதாக மாற்றிக்கொள்ள இது அனுமதிக்கிறது.
சவால்கள் மற்றும் அபாயங்கள்
இருப்பினும், அதன் பல நன்மைகள் இருந்தபோதிலும், ட்ரான் பல சவால்களை எதிர்கொள்கிறது:
- பிணைய மையப்படுத்தல்: பங்குகளின் பிரதிநிதித்துவம் (DPoS) ஒரு சிறிய எண்ணிக்கையிலானவற்றுடன் தொடர்புடைய அமைப்பு வேலிடேட்டர்கள் ஒருமித்த கருத்தை நிர்வகிப்பது, சில சமயங்களில் போன்ற பாரம்பரிய அமைப்புகளை விட அதிக மையப்படுத்தப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது. வேலை நிரூபணம் (PoW)இந்த மையப்படுத்தல், முழுமையாகப் பரவலாக்கப்பட்ட வலையமைப்புகளை ஆதரிப்பவர்களைத் தடுக்கக்கூடும்.
- கடுமையான போட்டிட்ரான் மிகவும் போட்டி நிறைந்த சந்தையில் இயங்குகிறது, இதில் பின்வரும் திட்டங்களும் அடங்கும்: Ethereum, polkadot, சோலானா, மற்றும் பனிச்சரிவு மேலும் ஆதிக்கத்திற்காகப் போராடுகிறார் ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள், DApps, மற்றும் Defi பிளாக்செயினின் மகத்தான பயன்பாட்டுத் திறன், நாளுக்கு நாள் வலுப்பெற்று வரும் போட்டியைத் தாங்குவதற்குப் போதுமானதாக இல்லாமல் போகலாம்.
- ஜஸ்டின் சன் தொடர்பான சர்ச்சைடிரானின் நிறுவனர், ஜஸ்டின் சன்குறிப்பாக, தனது ஆக்ரோஷமான சந்தைப்படுத்தல் நடத்தை மற்றும் திட்டம் தொடர்பான தகவல்தொடர்பு கையாளப்பட்ட விதம் ஆகியவற்றின் காரணமாக, இவர் கடந்த காலத்தில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளார். சிலர் அவரது பாணியை, திட்டத்தின் நீண்டகால நிலைத்தன்மைக்கு ஓர் ஆபத்தின் மூலமாகக் கருதுகின்றனர்.
டிரானின் (TRX) எதிர்காலம்
எனவே, செய்கிறது டிரானுக்கு ஒரு எதிர்காலம் இருக்கிறதுஅந்தக் கேள்விக்கு பதிலளிக்க உதவும் சில குறிப்புகள் இதோ:
- வெப்3 வளர்ச்சி: என்றால் Web3 நாளைய இணையத்திற்கான ஆதிக்க மாதிரியாக இது மாறுகிறது, Tron அந்தப் போக்கினால் பயனடையக்கூடும், ஏனெனில் அதன் பரவலாக்கப்பட்ட தொலைநோக்குப் பார்வையும் டிஜிட்டல் சேவைகளும் இந்தப் புதிய இணையத்தின் விழுமியங்களுடன் ஒத்துப்போகின்றன. போன்ற துறைகளில் வளர்ச்சி Defi, NFT கள், மற்றும் DApps TRX-க்கான கோரிக்கையையும் ஆதரிக்க முடியும்.
- தொடர்ச்சியான மேம்பாடுகள்: வளர்ச்சி டிரான் 4.0 மற்றும் ட்ரான் டிஏஓ ட்ரான் திட்டத்தின் பின்னணியில் உள்ள குழு, வலையமைப்பை மேம்படுத்தவும் பரிணாம வளர்ச்சி அடையவும் தயாராக உள்ளது என்பதை இது காட்டுகிறது. இந்தத் திட்டம் அதன் மையப்படுத்தல் சவால்களைக் கடந்து, புதிய பயனர்களையும் உருவாக்குநர்களையும் தொடர்ந்து ஈர்த்தால், ட்ரானுக்கு ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலம் அமையக்கூடும்.
- மூலோபாய கூட்டாண்மை: ஒருங்கிணைப்பு Tron பிரபலமான தளங்கள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களுடன், அதாவது பிட்டோரென்ட்இது அதன் நீண்ட கால வெற்றிக்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கிறது. முன்னணி நிறுவனங்கள் மற்றும் திட்டங்களுடனான கூட்டாண்மைகள், டிரானுக்கு ஒரு போட்டி நன்மையை அளிக்கக்கூடும்.
நன்மைகள் கிரிப்டோகரன்ஸிகளை வாங்குதல் (டிஆர்எக்ஸ்)
வேகமான, குறைந்த செலவிலான பரிவர்த்தனைகள்
டிரானின் முக்கிய நன்மைகள் இருக்கிறது வேகம் மற்றும் குறைந்த செலவு அதன் பரிவர்த்தனைகளின். ஒருமித்த கருத்து பொறிமுறையைப் பயன்படுத்தி பங்குகளின் பிரதிநிதித்துவம் (DPoS)ட்ரான் ஒரு வினாடிக்கு ஆயிரக்கணக்கான பரிவர்த்தனைகளைச் செயல்படுத்த முடியும், இது போன்ற பிளாக்செயின்களை விட மிகவும் வேகமானது. Bitcoin or Ethereumஇது பயனர்கள் மிகக் குறைந்த செலவில் பணம் செலுத்தவோ அல்லது சொத்துக்களைப் பரிமாற்றம் செய்யவோ அனுமதிக்கிறது, இது கிரிப்டோகரன்சி உலகில் ஒரு முக்கிய நன்மையாகும்.
உதாரணமாகபிட்காயின் அல்லது எத்தேரியம் போன்ற மற்ற கிரிப்டோக்களில், குறிப்பாக நெட்வொர்க் நெரிசல் காலங்களில், பரிவர்த்தனைக் கட்டணங்கள் சில நேரங்களில் அதிகமாக இருக்கக்கூடும். ஆனால், டிரானில் ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு ஒரு சென்டின் ஒரு சிறு பகுதி மட்டுமே செலவாகும்.
அணுகல்தன்மை மற்றும் பரவலாக்கம்
வலையை மேலும் மேம்படுத்துவதே டிரானின் இலக்கு. பரவலாக்கப்பட்டஅதன் வலையமைப்பு, ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு இல்லாமல், பயனர்கள் உள்ளடக்கத்தை வெளியிடவும், சேமிக்கவும் மற்றும் பகிரவும் அனுமதிக்கிறது. இடைத்தரகர் (பாரம்பரிய தளங்கள் போன்றவை). இது உள்ளடக்க உருவாக்குநர்கள், DApp (பரவலாக்கப்பட்ட செயலி) உருவாக்குநர்கள் மற்றும் பயனர்களுக்கு ஒரு நியாயமான தளத்திற்கான அணுகலை வழங்குகிறது.
மேலும், குறைந்த இணைய அணுகல் அல்லது மிதமான நிதி வசதி கொண்ட பயனர்கள் கூட இந்தச் சூழலமைப்பில் முழுமையாகப் பங்கேற்க ட்ரான் அனுமதிக்கிறது, இது அதன் பலத்தை அதிகரிக்கிறது. அணுகுமுறைக்கு.
வலுவான தத்தெடுப்பு மற்றும் மூலோபாய கூட்டாண்மைகள்
ட்ரான் காட்டியுள்ளது வலுவான தத்தெடுப்பு பல்வேறு துறைகளில், குறிப்பாக பரவலாக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள் (DApps), NFT கள், மற்றும் வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங். அதன் கையகப்படுத்தல் பிட்டோரென்ட் 2018-ல், டிஜிட்டல் உள்ளடக்க விநியோகம் எனும் மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய சந்தையில் டிரான் தன்னை நிலைநிறுத்திக்கொண்டது. பிட்டொரென்ட் மூலம், பரவலாக்கப்பட்ட கோப்புப் பகிர்வுத் தீர்வுகளை உருவாக்குவதற்கான ஒரு பெரிய பயனர் தளத்தையும் வலுவான தொழில்நுட்பத்தையும் டிரான் பெறுகிறது.
டிரானின் மூலோபாய கூட்டாண்மை முன்னணி நிறுவனங்கள் மற்றும் தளங்களுடன் (போன்றவை) சாம்சங், டிவிச், மற்றும் Operaஅதன் நம்பகத்தன்மையையும் நீண்டகால வளர்ச்சித் திறனையும் வலுப்படுத்துகிறது.
செயலில் மற்றும் ஈடுபாடு கொண்ட சமூகம்
ட்ரான் ஒரு பயனடைகிறார் மாறும் மற்றும் ஈடுபட்டு சூழலமைப்பை மேம்படுத்துவதற்குத் தீவிரமாகப் பங்களிக்கும் உருவாக்குநர்கள், முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் பயனர்களின் சமூகம். ஜஸ்டின் சன் தலைமையிலான ட்ரான் அறக்கட்டளை, ஊக்குவிப்பதற்காகத் தொடர்ந்து நிகழ்வுகளையும் பிரச்சாரங்களையும் ஏற்பாடு செய்கிறது. கண்டுபிடிப்பு மற்றும் தத்தெடுப்பு வலையமைப்பின் ஒரு பகுதியாக. ஒரு வலுவான சமூகம் என்பது பெரும்பாலும் நீண்டகால ஆதரவைக் குறிக்கிறது, இது திட்டம் நீடித்து நிலைக்க உதவும்.
DeFi மற்றும் NFTகளுக்கான ஒரு வலுவான நெட்வொர்க்
தி DeFi (பரவலாக்கப்பட்ட நிதி) மற்றும் NFT துறைகள் வேகமாக வளர்ந்து வருகின்றன, மேலும் பயனடைவதற்கு ட்ரான் சிறந்த நிலையில் உள்ளது. ட்ரான் நெட்வொர்க் பல பிரபலமானவற்றை வழங்குகிறது. DeFi நெறிமுறைகள், போன்ற ஜஸ்ட்ஸ்வாப் (ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட பரிமாற்ற தளம்) மற்றும் ஜஸ்ட்லெண்ட் (பரவலாக்கப்பட்ட கடன் வழங்குதலுக்காக). அதுமட்டுமின்றி, ட்ரான் இத்துறையிலும் ஒரு முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. NFT மாற்ற முடியாத டோக்கன்களை உருவாக்குவதற்கும், விற்பதற்கும், வாங்குவதற்குமான தளங்களைக் கொண்ட ஒரு வெளி.
நீங்கள் ஒரு முதலீட்டை எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்றால் Defi சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு அல்லது சேகரிப்பு NFT கள்ட்ரான் என்பது ஒரு சுவாரஸ்யமான மாற்று குறைந்த நுழைவுத் தடையுடன்.
நீண்ட கால வளர்ச்சி சாத்தியம்
டிரானின் நீண்ட கால வளர்ச்சி திறன் குறிப்பாக அதன் காரணமாக, இது அதிகமாக உள்ளது. Web3 உள்கட்டமைப்பு மாதிரி. டிரானின் ஒரு பார்வை போல பரவலாக்கப்பட்ட இணையம் மேலும் பிரபலமடைந்தால், வரும் ஆண்டுகளில் இந்தத் திட்டம் முக்கியத்துவம் பெறக்கூடும். போன்ற துறைகளில் ட்ரான் அதன் பயன்பாட்டை விரிவுபடுத்துவதில் வெற்றி பெற்றால் டிஜிட்டல் கொடுப்பனவுகள், வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங், அல்லது பரவலாக்கப்பட்ட நிதிஇதனால், TRX டோக்கனுக்கான தேவை அதிகரித்து, அது ஒரு கவர்ச்சிகரமான முதலீடாக மாறக்கூடும்.
பிளாக்செயின் நிலைத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பு
ட்ரான் என்பது ஒரு முதிர்ந்த மற்றும் நம்பகமான பிளாக்செயின், அதன் நிலைத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பை நிரூபித்த ஒரு வலையமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. குறைந்த தாமதம் மற்றும் குறைந்த கட்டணங்களுடன் அதிக எண்ணிக்கையிலான பரிவர்த்தனைகளைச் செயலாக்கும் அதன் திறன், வேகமான மற்றும் மலிவு விலைத் தீர்வுகளைத் தேடும் பயனர்களை வெகுவாகக் கவர்கிறது. ட்ரான் நம்மை இணைக்கிறது. வலுவான பாதுகாப்பு நெறிமுறைகள் பயனர்களின் நிதி மற்றும் பரிவர்த்தனைகளைப் பாதுகாக்க.
ஜஸ்டின் சன்னின் லட்சியப் பார்வை
டிரானின் நிறுவனரான ஜஸ்டின் சன், தனது லட்சியம் மற்றும் தீவிர சந்தைப்படுத்தல் உத்திகள்டிரானை பிளாக்செயின் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் ஒரு முக்கிய அங்கமாக மாற்றுவதே அவரது குறிக்கோள். மூலோபாய கூட்டாண்மைமேலும், டிஜிட்டல் உள்ளடக்கத்தை அனைவருக்கும் அணுகும்படி செய்திருப்பது, இந்தத் திட்டம் ஒரு பெரிய பயனர் தளத்தை ஈர்க்க உதவியுள்ளது. சன் நிறுவனம் டிரானை இதே திசையில் தொடர்ந்து வழிநடத்தி, புதுமையான திட்டங்களைத் தொடங்கினால், அது நீண்ட காலத்திற்கு டிரானின் நிலையை வலுப்படுத்தக்கூடும்.
ஸ்டேக்கிங் மற்றும் செயலற்ற வருமானம்
ட்ரான் மேலும் வழங்குகிறது உலர்ந்த புற்கள் TRX வைத்திருப்பவர்கள் தங்கள் டோக்கன்களை நெட்வொர்க்கில் பூட்டி வைப்பதன் மூலம் செயலற்ற வருமானத்தை ஈட்ட அனுமதிக்கும் வாய்ப்புகள். நெட்வொர்க்கைப் பாதுகாக்க உதவுவதோடு, தங்கள் ஆதாயங்களை அதிகரிக்க விரும்பும் நீண்ட கால முதலீட்டாளர்களுக்கு இது ஒரு கவர்ச்சிகரமான தேர்வாக இருக்கக்கூடும். மேலும், பிளாக் தயாரிப்பாளர்களுக்கு (சூப்பர் ரெப்ரசென்டேடிவ்ஸ்) வாக்களிப்பதன் மூலம், பிளாக்செயின் நிர்வாகத்தில் பங்கேற்கவும் ஸ்டேக்கிங் வைத்திருப்பவர்களை அனுமதிக்கிறது.
டிரானில் (TRX) முதலீடு செய்வதன் தீமைகள்
சார்பு மையப்படுத்தல்
மிகவும் விமர்சிக்கப்பட்ட அம்சங்களில் ஒன்று Tron அதன் மையப்படுத்தலைட்ரான் தன்னை ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட பிளாக்செயினாகக் காட்டிக்கொண்டாலும், அதன் பங்குகளின் பிரதிநிதித்துவம் (DPoS) ஒருமித்த கருத்து உருவாக்கும் பொறிமுறையானது அதிகாரக் குவிப்பு குறித்த கவலைகளை எழுப்பியுள்ளது. ஒரு DPoS அமைப்பில், ஒரு சிறிய குழு மட்டுமே சூப்பர் பிரதிநிதிகள் (சுமார் 27) பேர் பரிவர்த்தனைகளைச் சரிபார்க்கும் பொறுப்பில் உள்ளனர், இது ஒரு சிக்கலை உருவாக்கக்கூடும். கட்டுப்பாட்டை மையப்படுத்துதல்.
பிரச்சினை: இந்த சூப்பர் பிரதிநிதிகள் தீய நோக்கத்துடன் செயல்பட்டாலோ அல்லது முக்கிய பொருளாதார சக்திகளால் செல்வாக்கு செலுத்தப்பட்டாலோ, அது வலையமைப்பின் பாதுகாப்பையும் ஒருமைப்பாட்டையும் பாதிக்கக்கூடும். மேலும், மையப்படுத்தலை பல முதலீட்டாளர்கள் கிரிப்டோகரன்சிகளில் எதிர்பார்க்கும் பரவலாக்கல் சித்தாந்தத்தை இது சீர்குலைக்கக்கூடும்.
ஜஸ்டின் சன் மீதான சார்பு
டிரானின் நிறுவனர், ஜஸ்டின் சன்இவர், இத்திட்டத்தின் ஒரு மையப் பாத்திரமாக விளங்குகிறார், மேலும் இதன் வெற்றிக்கு இவரே பெரும்பாலும் காரணமாகக் கருதப்படுகிறார். இருப்பினும், இந்த ஒற்றை ஆளுமையைச் சார்ந்திருத்தல் இது ஒரு பின்னடைவாக அமையலாம். சன் தனது அறிக்கைகள் மற்றும் சில நேரங்களில் ஆக்ரோஷமான சந்தைப்படுத்தல் உத்திகளுக்காக அறியப்படுகிறார், ஆனால் அவர் தனது கடந்தகால செயல்களுக்காகவும், குறிப்பாக அது சம்பந்தமாக, சர்ச்சைக்குரியவராக இருக்கிறார். முடிவெடுக்கும் மற்றும் மேலாண்மை.
பிரச்சினை: ஒருவரை மட்டுமே அதிகமாகச் சார்ந்திருப்பது, சன் விலகினாலோ அல்லது வெளியேறினாலோ திட்டத்தைப் பாதிப்புக்குள்ளாக்கக்கூடும். அது டிரானின் எதிர்காலம் குறித்து நிச்சயமற்ற தன்மையை உருவாக்கக்கூடும்.
ஒழுங்குமுறை மற்றும் சட்டச் சிக்கல்கள்
பல கிரிப்டோகரன்சிகளைப் போலவே, ஒழுங்குமுறை நிச்சயமற்ற தன்மை இது டிரானின் (TRX) எதிர்காலத்திற்கு ஒரு ஆபத்து. சீனாவில் அதன் வலுவான இருப்பு மற்றும் அதன் பிட்டொரென்ட்டுடனான தொடர்புகள்டிரான் கடுமையான நடவடிக்கைகளை எதிர்கொள்ளக்கூடும் கட்டுப்பாடுகள்அல்லது, சில நாடுகளில் தடைகள் கூட விதிக்கப்படலாம்.
பிரச்சினை: அரசாங்கங்கள் ட்ரான் அல்லது அதன் பரவலாக்கப்பட்ட செயலிகளின் (DApps) பயன்பாட்டின் மீது கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்தால், அது அதன் மதிப்பையும் பரவலையும் பாதிக்கக்கூடும். ஒழுங்குமுறை கண்ணோட்டத்தில் கிரிப்டோகரன்சி துறை இன்னும் வளர்ந்து வருகிறது, இது நிச்சயமற்ற தன்மைக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக அமைகிறது.
கடுமையான சந்தை போட்டி
சந்தை பரவலாக்கப்பட்ட பிளாக்செயின்கள் இது போன்ற திட்டங்களுடன், போட்டி மிகவும் கடுமையாக உள்ளது. Ethereum, பைனன்ஸ் ஸ்மார்ட் செயின், polkadot, மற்றும் சோலானா மேலும் இதற்கான தளங்களையும் வழங்குகிறது பரவலாக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள் (DApps) மற்றும் ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள்.
பிரச்சினை: போட்டித்தன்மையை தக்கவைத்துக் கொள்ள, ட்ரான் தொடர்ந்து புதுமைகளைப் புகுத்தி, டெவலப்பர்களையும் பயனர்களையும் ஈர்க்க வேண்டும். மேலும் மேம்பட்ட அல்லது விரிவாக்கக்கூடிய தீர்வுகளை வழங்கக்கூடிய பிற பிளாக்செயின் திட்டங்களின் வளர்ச்சி, ட்ரானின் பயன்பாட்டைப் பாதிக்கக்கூடும்.
கடந்தகால பாதுகாப்பு சிக்கல்கள்
ட்ரான் எதிர்கொண்டது பாதுகாப்பு பிரச்சனைகள் கடந்த காலத்தில், குறிப்பாக “51%”ட்ரான் நெட்வொர்க் பாணித் தாக்குதல்கள் (ஒரு நெட்வொர்க்கின் 50% க்கும் அதிகமான கணினி ஆற்றலைக் கைப்பற்றுவதன் மூலம் அதைக் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருதல்). காலப்போக்கில் ட்ரான் நெட்வொர்க் பாதுகாப்பானதாக மாறியிருந்தாலும், இந்தச் சம்பவங்கள் பிளாக்செயினின் நற்பெயருக்குக் களங்கம் ஏற்படுத்தியுள்ளன.
பிரச்சினை: இந்தப் பாதுகாப்புச் சிக்கல்கள் தீர்க்கப்பட்டிருந்தாலும், எந்தவொரு தளமும் முற்றிலும் இடர் அற்றது அல்ல என்பதை அவை நினைவூட்டுகின்றன. முதலீட்டாளர்கள், குறிப்பாக எதிர்காலத்தில் புதிய பாதுகாப்புச் சவால்கள் தோன்றினால், ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் குறித்து விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்.
தொழில்நுட்ப வேறுபாட்டின் பற்றாக்குறை
சில விமர்சகர்கள் வாதிடுகின்றனர், Tron குறிப்பாக புதுமையான எதையும் வழங்கவில்லை தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் அதன் போட்டியாளர்களுடன் ஒப்பிடும்போது. மற்ற பிளாக்செயின்கள் போன்றவை ethereum 2.0 or polkadot மேம்பட்ட அம்சங்களை வழங்குதல் அளவீடல் or இசையமைத்தல்சில சமயங்களில் டிரானுக்கு ஒரு உண்மையான தன்மை இல்லாதது போல் தெரிகிறது. தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம் அது அதன் போட்டியாளர்களிடமிருந்து அதனைத் தெளிவாக வேறுபடுத்திக் காட்டுகிறது.
பிரச்சினை: மற்ற தளங்களிலிருந்து ட்ரான் தன்னை போதுமான அளவு வேறுபடுத்திக் காட்டத் தவறினால் அம்சங்கள் or செயல்திறன்அத்தகைய போட்டி நிறைந்த சந்தையில், நீண்ட காலப் பயன்பாட்டை நியாயப்படுத்துவது கடினமாக இருக்கலாம்.
நிறுவன தத்தெடுப்பு இல்லாமை
ட்ரான் பிரபலமாக இருந்தாலும் Dapp முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் உருவாக்குநர்கள், இதை ஏற்றுக்கொள்வது பெரிய நிறுவனங்கள் வரையறுக்கப்பட்டதாகவே உள்ளது. இது போன்ற திட்டங்கள் Ethereum or Cardano பெரிய கூட்டாண்மைகள் மற்றும் நிறுவனப் பங்களிப்பாளர்களின் பரவலான ஏற்பு ஆகியவற்றால் பயனடையுங்கள்.
பிரச்சினை: ட்ரான் தன்னை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு தீர்வாக நிலைநிறுத்தத் தவறினால் முக்கிய தொழில்துறை வீரர்கள்அதன் வளர்ச்சி தடைபடக்கூடும். பெரிய அளவிலான பயன்பாட்டு எடுத்துக்காட்டுகள் இல்லாதது, தொழில்முறை உலகில் அதன் ஏற்பைப் பாதிக்கக்கூடும்.
நிலையற்ற தன்மை மற்றும் சந்தை அபாயம்
அனைத்து கிரிப்டோகரன்சிகளையும் போலவே, ட்ரான் (TRX) க்கு உட்பட்டது அதிக நிலையற்ற தன்மைஒழுங்குமுறை அறிவிப்புகள், சந்தைப் போக்குகள் அல்லது இத்துறையில் ஏற்படும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள் போன்ற வெளிப்புறக் காரணிகளால் டிரான் விலையில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்கள் மிகக் கடுமையாக இருக்கலாம்.
பிரச்சினை: டிரானை எப்படி வாங்குவது என்று யோசிப்பவர்கள், அதன் ஏற்ற இறக்க அபாயங்களை ஏற்றுக்கொள்ளத் தயாராக இருக்க வேண்டும். பரந்த கிரிப்டோ சந்தை சரிவுகளின் போது, டிரான் விரைவாக மதிப்பை இழக்கக்கூடும், இது குறுகிய கால முதலீட்டாளர்களுக்கு அபாயகரமானதாக அமைகிறது.
கருத்துத் திருட்டு குற்றச்சாட்டுகள்
டிரானுக்கு எதிராக அடிக்கடி எழுப்பப்படும் மற்றொரு எதிர்மறை அம்சம் என்னவென்றால்... அதன் மூலக் குறியீடு குறித்த சர்ச்சைசில பார்வையாளர்கள், ட்ரான் ஓரளவு இதன் மூலம் கட்டப்பட்டது என்று கூறுகின்றனர். நகலெடுத்து குறியீட்டிலிருந்து Ethereum மற்றும் பிற திறந்த மூல திட்டங்கள்இது பின்வரும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு வழிவகுத்தது: கருத்துத் திருட்டு மேலும், அதன் ஆரம்ப ஆண்டுகளில் திட்டத்தின் நம்பகத்தன்மையைச் சேதப்படுத்தியது.
பிரச்சினை: ட்ரான் இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளைப் பெரும்பாலும் தவிர்த்தோ அல்லது முக்கியத்துவம் குறைத்தோ வந்தபோதிலும், அவை இத்திட்டத்தின் சில முதலீட்டாளர்களுக்கும் விமர்சகர்களுக்கும் ஒரு பிம்பச் சிக்கலாகத் தொடர்ந்து இருந்து வருகின்றன.
வரும் ஆண்டுகளில் டிரானின் (TRX) எதிர்காலம்
- சுருக்கமாக, டிரானின் (TRX) எதிர்காலம் இது நம்பிக்கையளிப்பதாகத் தெரிகிறது, ஆனால் இது பல முக்கிய காரணிகளைச் சார்ந்து இருக்கும்: அதன் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம், அதன் திறன் தன்னை வேறுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள் போட்டியாளர்களிடமிருந்து, மற்றும் அதன் பயனரால் ஏற்றுக்கொள்ளுதல்ட்ரான் அதன் மையப்படுத்தல் சவால்களை வெற்றிகொண்டு, வலிமையைத் தக்கவைத்துக் கொண்டால்... அதன் நெட்வொர்க்கை ஏற்றுக்கொள்வது (குறிப்பாக போன்ற துறைகளில்) Defi, NFT கள், மற்றும் பரவலாக்கப்பட்ட ஸ்ட்ரீமிங்), அது தன்னை ஒரு முக்கிய பங்குதாரராக நிலைநிறுத்திக் கொள்ள முடியும் Web3 பிரபஞ்சம். இருப்பினும், போட்டி கடுமையாக உள்ளது மற்றும் இதில் உள்ள பங்குகளும் அதிகம். நீண்ட கால நோக்கில், டிரானின் பதிலளிப்புத்தன்மை சந்தை மாற்றங்கள் மற்றும் பயனர் தேவைகளுக்கு ஏற்ப மாறுவது, இந்தக் கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் ஒரு நீடித்த இடத்தைப் பிடிக்க முடியுமா என்பதைத் தீர்மானிப்பதில் ஒரு முக்கிய காரணியாக அமையும்.
இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக மட்டுமேயானது மற்றும் இது முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது. கிரிப்டோ சொத்துக்கள் அதிக ஆபத்துள்ள முதலீடுகளாகும்: உங்கள் முதலீட்டுத் தொகை முழுவதையும் நீங்கள் இழக்க நேரிடலாம். காட்டப்படும் விலைகள் மற்றும் புள்ளிவிவரங்கள் தானாகவே புதுப்பிக்கப்படுகின்றன.
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