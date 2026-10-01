ఆండ్రే సిట్రోయెన్ (1878-1935) ఫ్రెంచ్ పరిశ్రమలోని గొప్ప పేర్లలో ఒకరు. ఎకోల్ పాలిటెక్నిక్ నుండి పట్టభద్రుడైన ఆయన, ఆటోమొబైల్ను కనిపెట్టనప్పటికీ, ఐరోపాలో దానిని భారీ స్థాయిలో ఉత్పత్తి చేసి, సామూహిక విపణి ఉత్పత్తిగా విక్రయించి, మార్కెటింగ్ సాధనంగా ఉపయోగించిన తొలి వ్యక్తులలో ఒకరు. ఆయన జీవితం ఆర్థికశాస్త్రంలో కూడా ఒక పాఠం: పెరిగిపోతున్న అప్పులతో సాధించిన ఒక అద్భుతమైన పారిశ్రామిక విజయం, చివరికి దివాలా మరియు ఆ కంపెనీని మిషెలిన్ స్వాధీనం చేసుకోవడంతో ముగిసింది. 2026లో, పాంథియోన్లో ఆయనను ఖననం చేయాలనే ప్రచారంతో ఆయన పేరు మళ్లీ వార్తల్లోకి వచ్చింది.
బాల్యం: సాంకేతికతపై అభిరుచి ఉన్న వలసదారుల కుమారుడు
ఆండ్రే సిట్రోయెన్ 1878 ఫిబ్రవరి 5న పారిస్లోని 9వ అరాండిస్మెంట్లోని 44 రూ లాఫిట్టేలో జన్మించారు. అతను 1873లో పారిస్లో స్థిరపడిన డచ్ యూదు వజ్రాల వ్యాపారి అయిన లెవీ సిట్రోయెన్ మరియు వార్సాకు చెందిన అమాలీ క్లైన్మాన్ల ఐదవ మరియు చివరి సంతానం. ఈ ఇంటిపేరు నెదర్లాండ్స్లో నిమ్మజాతి పండ్ల వ్యాపారి అయిన ఒక పూర్వీకుడి నుండి వచ్చింది ("సిట్రోయెన్" అంటే డచ్ భాషలో నిమ్మకాయ); ఆండ్రేనే "e" అక్షరంపై డయాఎరెసిస్ను స్వీకరించారు.
అతని బాల్యం విషాదంతో నిండిపోయింది: 1884లో, దక్షిణాఫ్రికాలోని ఒక వజ్రాల గనిలో పెట్టిన పెట్టుబడి నష్టపోవడంతో అతని తండ్రి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. లైసీ కాండోర్సెట్లో ప్రతిభావంతుడైన విద్యార్థిగా, జూల్స్ వెర్న్ మరియు ఈఫిల్ టవర్ నిర్మాణం పట్ల ఆకర్షితుడైన ఆండ్రే,ఎకోల్ పాలిటెక్నిక్ లో 1898.
హెర్రింగ్బోన్ గేర్లు: ఒక లోగో ఆవిర్భావం
1900లో, పోలాండ్ పర్యటన సందర్భంగా, ఆయన V-గ్రూవ్ గేర్ల తయారీ ప్రక్రియను కనుగొన్నారు. తక్కువ శబ్దం చేస్తూ, అధిక శక్తిని ప్రసారం చేయగల ఈ గేర్లకు అధిక మెషీనింగ్ కచ్చితత్వం అవసరమైంది. ఆండ్రే సిట్రోయెన్ లైసెన్సును కొనుగోలు చేసి, ఉక్కును ఉపయోగించి ఒక పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి ప్రక్రియను అభివృద్ధి చేశారు. 1901లో, ఆయన తన ఇద్దరు ఉన్నత పాఠశాల స్నేహితులతో కలిసి పారిస్లోని ఫాబోర్గ్ సెయింట్-డెనిస్ జిల్లాలో ఒక గేర్ల తయారీ సంస్థను స్థాపించారు.
ఈ డబుల్ చెవ్రాన్ ఆ తర్వాత కార్ బ్రాండ్ యొక్క చిహ్నంగా మారింది: ప్రపంచ పరిశ్రమలో అత్యంత సుపరిచితమైన లోగోలలో ఒకటి ఒక యాంత్రిక భాగం నుండి ఉద్భవించింది.
మోర్స్, అమెరికా, మరియు సామూహిక ఉత్పత్తి ఆవిష్కరణ
1906 నుండి, కారు తయారీదారుకు సహాయం చేయడానికి అతన్ని పిలిచారు మోర్స్అప్పట్లో ఇబ్బందుల్లో ఉన్న సంస్థను ఆయన పునర్వ్యవస్థీకరించారు. ఆయన దాని యాజమాన్యాన్ని, ఉత్పత్తి శ్రేణిని పునర్వ్యవస్థీకరించారు: ఉత్పత్తి 1908లో 300 కార్ల నుండి 1913 నాటికి 800కి పెరిగింది. 1912లో, అమెరికా పర్యటన ఆయనపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది: ఆయన ఫోర్డ్ ఫ్యాక్టరీని సందర్శించి, అసెంబ్లీ లైన్ ఉత్పత్తి విధానాన్ని కనుగొన్నారు. "యూరోపియన్ హెన్రీ ఫోర్డ్" కావాలనేది ఆయన ఆశయంగా మారింది.
1915-1918: క్వాయ్ డి జావెల్లోని షెల్ ఫ్యాక్టరీ
1914లో ఫిరంగి దళ అధికారిగా సైన్యంలో చేరిన ఆయన, మందుగుండు సామగ్రి కొరతను గమనించారు. 1915 జనవరిలో, 75mm షెల్స్ను అపూర్వమైన వేగంతో ఉత్పత్తి చేయగల కర్మాగారాన్ని కొన్ని నెలల్లోనే నిర్మించాలని ఆయన యుద్ధ మంత్రిత్వ శాఖకు ప్రతిపాదించారు. జావెల్ డాక్పారిస్లో, అతను 13,000 మంది మహిళల వరకు ఉపాధి కల్పించే ఒక అత్యాధునిక కర్మాగారాన్ని నిర్మించాడు. అది మొత్తం సుమారు 23 మిలియన్ల షెల్స్ను ఉత్పత్తి చేసింది. ఆ కాలంలో అరుదుగా ఉండే క్యాంటీన్, వైద్యశాల మరియు శిశు సంరక్షణ కేంద్రం వంటి సామాజిక సేవలకు కూడా ఈ కర్మాగారం ప్రసిద్ధి చెందింది.
1919: టైప్ ఎ మరియు మొదటి భారీ-ఉత్పత్తి యూరోపియన్ కారు
యుద్ధ విరమణ జరిగిన వెంటనే, ఆ ఫ్యాక్టరీ తన సైనిక ఆర్డర్లను కోల్పోయింది. ఆండ్రే సిట్రోయెన్ దీనిని ముందే ఊహించాడు: అతను కొన్ని నెలల్లోనే ఆ స్థలాన్ని ఒక కార్ల ఫ్యాక్టరీగా మార్చేశాడు. 1919 జనవరిలో, అతను 7,250 ఫ్రాంకుల ధర కలిగిన ఒక కారును పత్రికలకు ప్రకటించాడు, ఇది మార్కెట్లో అత్యంత చౌకైన కారు ధరలో దాదాపు సగం. ఈ ప్రచారం రెండు వారాల్లో 16,000కు పైగా విచారణలను సృష్టించింది.
La సిట్రోయెన్ టైప్ ఎఇంజనీర్ జూల్స్ సలోమన్ రూపొందించిన సిట్రోయెన్ 2CV అదే సంవత్సరంలో విడుదలైంది. రోజుకు 30 కార్ల లక్ష్యంతో, భారీ స్థాయిలో ఉత్పత్తి చేయబడిన మొదటి యూరోపియన్ కారుగా దీనిని ప్రదర్శించారు. 1929లో, సిట్రోయెన్ 102,891 ఆటోమొబైళ్లను ఉత్పత్తి చేసింది, ఇది ఫ్రెంచ్ ఉత్పత్తిలో దాదాపు మూడవ వంతు. అలాగే జావెల్, సురేన్స్, క్లిచీ, సెయింట్-ఓయెన్ మరియు గ్రెనెల్ లలోని తన కర్మాగారాలలో సుమారు 32,000 మంది కార్మికులకు ఉపాధి కల్పించింది.
తన కాలానికి ముందే ఉన్న ఒక మార్కెటింగ్ మేధావి
ప్రకటనలు అమ్మకాలను పెంచుతాయని ఆండ్రే సిట్రోయెన్ ఇతరుల కంటే ముందే గ్రహించారు:
- 1922 అక్టోబర్ 4న, మోటార్ షో సందర్భంగా ఒక విమానం ఆర్క్ డి ట్రయంఫ్ పైన పొగ అక్షరాలతో "సిట్రోయెన్" అని రాసింది;
- 1925 నుండి 1933 వరకు, ఒక భారీ ప్రకాశవంతమైన సైన్ బోర్డు తయారు చేయబడింది ఈఫిల్ టవర్ ఒక భారీ ప్రకటనల హోర్డింగ్;
- కేగ్రెసే హాఫ్-ట్రాక్ యాత్రలు ప్రజాభిప్రాయంపై బలమైన ముద్ర వేశాయి: సహారాను దాటడం (1922-1923), బ్లాక్ క్రూజ్ ఆఫ్రికాలో (1924), పసుపు క్రూయిజ్ ఆసియాలో (1931);
- ఇది అమ్మకం తర్వాత సేవల్లో కూడా వినూత్నంగా ఉంటుంది: డ్రైవర్ మాన్యువల్, డీలర్ నెట్వర్క్, హామీతో కూడిన అసలైన విడి భాగాలు.
ట్రాక్షన్ అవంత్ మరియు 1934 దివాలా
1933లో, లూయిస్ రెనాల్ట్తో పోటీలో నిలవడానికి, ఆండ్రే సిట్రోయెన్ కేవలం కొన్ని నెలల్లోనే జావెల్ ఫ్యాక్టరీని పునర్నిర్మించి, దానిని యూరప్లోని అత్యంత ఆధునిక ఫ్యాక్టరీలలో ఒకటిగా మార్చారు. ఆయన ఇంజనీర్ ఆండ్రే లెఫెబ్రేను నియమించుకున్నారు, అతను ఒక సంవత్సరంలో... రూపకల్పన చేశాడు. ఫ్రంట్-వీల్ డ్రైవ్మార్చి 24, 1934న సమర్పించబడింది. ఈ కారు విప్లవాత్మకమైనది, కానీ కంపెనీ ఆర్థికంగా పూర్తిగా క్షీణించింది: మే 1934లో ప్రచురించబడిన బ్యాంక్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్ నివేదిక 200 మిలియన్ ఫ్రాంకుల నష్టాలను నివేదించింది.
బ్యాంకులు అతనికి మద్దతు ఇవ్వడం కొనసాగించడానికి నిరాకరిస్తున్నాయి, మరియు ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడటం లేదు. డిసెంబర్ 21 1934సిట్రోయెన్ కంపెనీని న్యాయపరమైన దివాలా ప్రక్రియలో ఉంచారు. ప్రధాన రుణదాత, మిచెలిన్అతను కంపెనీ బాధ్యతలు స్వీకరించాడు. జనవరి 1935లో, ఆండ్రే సిట్రోయెన్ తన వాటాలను విక్రయించాడు; జూలైలో పియరీ మిషెలిన్ అతని స్థానంలో అధ్యక్షుడిగా నియమితులయ్యాడు. అనారోగ్యంతో ఉన్న ఆండ్రే సిట్రోయెన్, 57 సంవత్సరాల వయస్సులో, జూలై 3, 1935న పారిస్లో మరణించాడు.
వారసత్వం: మిష్లిన్ నుండి స్టెల్లాంటిస్ వరకు
మిష్లిన్ యాజమాన్యంలో ఈ బ్రాండ్ నిలదొక్కుకుని, 2CV (1948) మరియు DS (1955) వంటి ఐకానిక్ మోడళ్లతో అభివృద్ధి చెందింది. 1976లో, ప్యుగోట్ సిట్రోయెన్ను కొనుగోలు చేయడంతో ఈ గ్రూప్ ఆవిర్భవించింది. PSA ప్యుగోట్ సిట్రోయెన్జనవరి 2021లో, PSA మరియు ఫియట్ క్రిస్లర్ విలీనం సృష్టించబడింది స్టెలాంటిస్వాటిలో సిట్రోయెన్ పద్నాలుగు బ్రాండ్లలో ఒకటి.
పారిస్లో, 1958లో క్వాయ్ డి జావెల్ పేరును క్వాయ్ ఆండ్రే-సిట్రోయెన్గా మార్చారు, మరియు ఆ పాత ఫ్యాక్టరీ స్థానంలో పార్క్ ఆండ్రే-సిట్రోయెన్ను నిర్మించారు. చాలా సంవత్సరాలుగా, అతని కుటుంబం, ముఖ్యంగా అతని మనవడు హెన్రీ-జాక్వెస్ సిట్రోయెన్, అతనిని పాంథియోన్లో ఖననం చేయాలని వాదిస్తున్నారు. ఆగష్టు 26, 2026న, మెడెఫ్ (ఫ్రెంచ్ బిజినెస్ కాన్ఫెడరేషన్) అధ్యక్షుడు పాట్రిక్ మార్టిన్, ఆ సంస్థ యొక్క సమ్మర్ స్కూల్లో ఈ అభ్యర్థిత్వాన్ని బహిరంగంగా ఆమోదించారు.
ఆండ్రే సిట్రోయెన్ కథ పెట్టుబడిదారునికి నేర్పేది ఏమిటి?
లిస్టెడ్ కార్ల తయారీదారులను విశ్లేషించడానికి సిట్రోయెన్ ప్రస్థానం అందించే పాఠాలు ఇప్పటికీ వర్తిస్తాయి:
- వాల్యూమ్ సరిపోదు. మార్కెట్ను చేజిక్కించుకోవడానికి సిట్రోయెన్ చాలా అమ్మకాలు జరిపింది, కానీ చాలా తక్కువ ధరలకే. తగినంత లాభాల మార్జిన్లు లేకపోవడంతో, అప్పులతో కూడిన వృద్ధి బలహీనపడింది. స్టాక్ మార్కెట్లో, కేవలం అమ్మకాలను మాత్రమే కాకుండా, నిర్వహణ మార్జిన్ మరియు నగదు ప్రవాహాన్ని కూడా చూస్తారు.
- వాహన పరిశ్రమకు చాలా ఎక్కువ పెట్టుబడి అవసరం. ఒక ఫ్యాక్టరీని పునర్నిర్మించడానికి లేదా ఒక విప్లవాత్మక మోడల్ను ప్రారంభించడానికి గణనీయమైన మొత్తంలో ఖర్చు అవుతుంది. 2026లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వైపు జరుగుతున్న పరివర్తనతో ఇది మరింత నిజమైంది, ఇది తయారీదారులందరి ఆర్థిక వనరులపై ఒత్తిడిని పెంచుతోంది.
- ఆర్థిక భాగస్వామి ముఖ్యమైనవాడు. రుణదాత అయిన మిష్లిన్ యజమానిగా మారింది. తయారీదారులు మరియు సరఫరాదారుల మధ్య సంబంధాలు సన్నిహితంగానే ఉన్నాయి; దీనిపై మా విశ్లేషణమిచెలిన్ స్టాక్ అప్పటి నుండి టైర్ తయారీదారు ఎలా వైవిధ్యభరితంగా మారిందో ఇది చూపిస్తుంది.
చెవ్రాన్ బ్రాండ్ యొక్క ప్రస్తుత వారసుడిని అనుసరించడానికి, మా ప్రొఫైల్ను సంప్రదించండి.స్టెల్లాంటిస్ స్టాక్మరియు సిట్రోయెన్ యొక్క గొప్ప చారిత్రక ప్రత్యర్థితో పోల్చడానికి,రెనాల్ట్ స్టాక్ఈ విశ్లేషణలు కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే మరియు పెట్టుబడి సలహాగా పరిగణించబడవు.
ఆండ్రే సిట్రోయెన్ కీలక తేదీలలో
|సంవత్సరం
|ఈవెంట్
|1878
|పారిస్లో జన్మించారు (ఫిబ్రవరి 5)
|1898
|ఎకోల్ పాలిటెక్నిక్లో ప్రవేశం
|1901
|హెర్రింగ్బోన్ గేర్ కంపెనీ స్థాపన
|1906
|మోర్స్ రికవరీలో నాయకత్వం వహిస్తుంది
|1915
|జావెల్ క్వే షెల్ ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణం
|1919
|సిట్రోయెన్ టైప్ A ప్రారంభం
|1924
|బ్లాక్ క్రూజ్
|1934
|ట్రాక్షన్ అవంత్ (మార్చి), న్యాయపరమైన లిక్విడేషన్ (డిసెంబర్ 21)
|1935
|మిష్లిన్ స్వాధీనం చేసుకుంది; జూలై 3న మరణించారు
|1976
|PSA ప్యుగో సిట్రోయెన్ ఆవిర్భావం
|2021
|సిట్రోయెన్ స్టెల్లాంటిస్ బ్రాండ్గా మారింది
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
సిట్రోయెన్ లోగోలో రెండు షెవ్రాన్లు ఎందుకు ఉన్నాయి?
ఇది ఆండ్రే సిట్రోయెన్ తన కెరీర్ ప్రారంభంలో, ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమలోకి ప్రవేశించడానికి ముందు తయారుచేసిన V-ఆకారపు (హెర్రింగ్బోన్) గేర్లను గుర్తుచేస్తుంది.
1934లో సిట్రోయెన్ ఎందుకు దివాలా తీసింది?
కంపెనీ తన వృద్ధికి, జావెల్ ఫ్యాక్టరీ పునర్నిర్మాణానికి, మరియు ట్రాక్షన్ అవంత్ అభివృద్ధికి నిధులు సమకూర్చడానికి గణనీయమైన అప్పు తీసుకుంది, అదే సమయంలో దాని తక్కువ అమ్మకపు ధరలు దాని లాభాల మార్జిన్లను పరిమితం చేశాయి. బ్యాంకులు దానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి నిరాకరించాయి, మరియు డిసెంబర్ 21, 1934న దానిని రిసీవర్షిప్లో ఉంచారు.
ప్రస్తుతం సిట్రోయెన్ యజమాని ఎవరు?
సిట్రోయెన్ అనేది స్టెల్లాంటిస్ గ్రూప్ యొక్క ఒక బ్రాండ్, ఇది 2021లో PSA మరియు ఫియట్ క్రిస్లర్ ఆటోమొబైల్స్ విలీనం ద్వారా ఏర్పడింది.