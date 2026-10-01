గెరార్డ్ మెస్ట్రాలెట్ గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఫ్రెంచ్ ఇంధన రంగ స్వరూపాన్ని అత్యంతగా తీర్చిదిద్దిన నాయకులలో ఈయన ఒకరు. 1949 ఏప్రిల్ 1న పారిస్లో జన్మించిన ఈయన, కంపెనీ డి సూయెజ్ను ఒక పారిశ్రామిక సమూహంగా మార్చడంలో నాయకత్వం వహించారు, 2008లో గాజ్ డి ఫ్రాన్స్తో విలీనాన్ని పర్యవేక్షించారు, ఆపై 2015లో ఎంగీగా పేరు మార్చబడిన GDF సూయెజ్కు అధ్యక్షత వహించారు. ఈ జీవితచరిత్ర ఆయన వృత్తి జీవితాన్ని, దానిని ప్రభావితం చేసిన ప్రధాన నిర్ణయాలను, ఆయన రేకెత్తించిన వివాదాలను, మరియు 2026లో ఇంధన రంగాన్ని అనుసరించే పెట్టుబడిదారులకు ఆయన వారసత్వం ఇప్పటికీ ఏమి సూచిస్తుందో తిరిగి వివరిస్తుంది.
విద్య: ఒక ఇంజనీర్ మరియు సీనియర్ సివిల్ సర్వెంట్ ప్రొఫైల్
గెరార్డ్ మెస్ట్రాలెట్, బలమైన శాస్త్రీయ దృష్టితో, ఫ్రెంచ్ పరిపాలనా ఉన్నత వర్గాల వారి సాధారణ వృత్తి మార్గాన్ని అనుసరించారు. ఆయన ఎకోల్ పాలిటెక్నిక్ (1968 బ్యాచ్) పూర్వ విద్యార్థి, ఎకోల్ నేషనల్ డి ఎల్'ఏవియేషన్ సివిల్ (1971), ఇన్స్టిట్యూట్ డి'ఎట్యూడ్స్ పొలిటిక్స్ డి టౌలౌస్ (1973) మరియు తరువాత ENA నుండి పట్టభద్రుడయ్యారు. ENA నుండి ఆయన 1978లో "పియరీ మెండెస్ ఫ్రాన్స్" తరగతితో పట్టభద్రుడయ్యాడు.
ENA (నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్) నుండి పట్టభద్రుడయ్యాక, ఆయన ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్లో సివిల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా చేరారు. సెప్టెంబర్ 1982 నుండి జూలై 1984 వరకు, ఆయన అప్పటి ఆర్థిక మరియు వాణిజ్య మంత్రి అయిన జాక్వెస్ డెలోర్స్ కార్యాలయంలో పారిశ్రామిక వ్యవహారాలపై సాంకేతిక సలహాదారుగా పనిచేశారు. బెర్సీ (ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ)లోని ఈ అనుభవం, ప్రభుత్వానికి మరియు పెద్ద కార్పొరేషన్లకు మధ్య ఉన్న సంబంధంపై ఆయనకు లోతైన అవగాహనను కల్పించింది. ఈ అవగాహన ఆయన తదుపరి వృత్తి జీవితమంతా అమూల్యమైనదిగా నిరూపించబడింది.
సూయజ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ నుండి బెల్జియం జనరల్ సొసైటీకి
1984లో, ఆయన సూయెజ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా చేరారు. ఆయన త్వరగా ఉన్నత పదవులకు ఎదిగారు: 1986లో పారిశ్రామిక వ్యవహారాల డిప్యూటీ జనరల్ డెలిగేట్గా, 1987లో యూరోపియన్ రైట్స్ కంపెనీ (సూయెజ్ అనుబంధ సంస్థ) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా, ఆ తర్వాత 1991లో అదే కంపెనీకి డిప్యూటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా నియమితులయ్యారు. తదనంతరం, ఆయన మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఛైర్మన్ అయ్యారు. సొసైటీ జనరల్ డి బెల్జిక్యూరప్లోని అత్యంత పురాతన పారిశ్రామిక హోల్డింగ్ కంపెనీలలో ఒకటైన దాని అభివృద్ధికి ఆయన నాయకత్వం వహిస్తున్నారు.
ఈ బెల్జియన్ అనుభవం కీలకమైనది: అక్కడ సూయెజ్ విద్యుత్ (ఎలక్ట్రాబెల్), ఆర్థిక మరియు పారిశ్రామిక రంగాలలో వాటాలను కలిగి ఉంది. అందుకే, తదనంతరం ఎంగీగా మారిన ఈ గ్రూప్ కార్యకలాపాలకు బెల్జియం నేటికీ ఒక మూలస్తంభంగా నిలిచిందని ఇది వివరిస్తుంది.
1995-2008: సూయెజ్ ఒక సేవల సమూహంగా రూపాంతరం చెందడం
1995లో, గెరార్డ్ మెస్ట్రాలెట్ కంపెనీ డి స్యూజ్కు అధిపతిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయన వ్యూహం స్పష్టంగా ఉంది: ఒక ఆర్థిక సముదాయాన్ని మూడు ప్రధాన వ్యాపారాలపై తిరిగి కేంద్రీకరించడం, శక్తి, నీరు మరియు పరిశుభ్రతదీనిని సాధించడానికి, ఆయన Lyonnaise des Eaux తో విలీనాన్ని ప్రారంభించారు. 1997లో, Suez Lyonnaise des Eaux ఏర్పడింది, దీనికి ఆయన నిర్వహణ మండలికి అధ్యక్షత వహించగా, Lyonnaise యొక్క చారిత్రక అధిపతి అయిన జెరోమ్ మోనోడ్ పర్యవేక్షక మండలికి అధ్యక్షత వహించారు.
ఆ తర్వాత ఆ గ్రూపు తిరిగి సూయెజ్ అనే పేరును స్వీకరించింది. 2003లో, అది బోర్డ్-ఆఫ్-డైరెక్టర్ పాలనా నిర్మాణాన్ని అవలంబించింది, గెరార్డ్ మెస్ట్రాలెట్ దాని ఛైర్మన్ మరియు CEO అయ్యారు. ఈ కాలంలో, సూయెజ్ క్రమంగా తన ఆర్థిక కార్యకలాపాలను తగ్గించుకుని, యుటిలిటీస్, అంటే అవసరమైన సేవలు (విద్యుత్, గ్యాస్, నీరు, వ్యర్థాలు) రంగంలో ఒక యూరోపియన్ సంస్థగా తనను తాను నిలబెట్టుకుంది.
2008: GDF సూయజ్ విలీనం, ఒక రాష్ట్ర వివాహం
2008 జూలైలో ఖరారైన గాజ్ డి ఫ్రాన్స్ మరియు సూయెజ్ విలీనం, అతని కెరీర్లోని అత్యంత ప్రతీకాత్మకమైన చర్య. సూయెజ్ను విదేశీ సంస్థ స్వాధీనం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుందనే ముప్పు నేపథ్యంలో 2006లోనే దీనిని ప్రకటించారు. గాజ్ డి ఫ్రాన్స్లో ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం తప్పనిసరిగా నిర్వహించాల్సిన కనీస స్థాయి కంటే తక్కువకు తన వాటాను తగ్గించుకోవడానికి వీలుగా ఈ విలీనానికి చట్టం అవసరమైంది. ఈ కొత్త సమూహం, GDF సూయజ్ప్రపంచంలోని అగ్రగామి ఇంధన సంస్థలలో ఒకటిగా అవతరించింది. గెరార్డ్ మెస్ట్రాలెట్ జూలై 2008 నుండి మే 2016 వరకు దాని CEOగా ఉన్నారు, అదే సమయంలో విడిగా స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లో జాబితా చేయబడిన నీరు మరియు వ్యర్థాల విభాగమైన సూయెజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డైరెక్టర్ల బోర్డు ఛైర్మన్గా కూడా కొనసాగారు.
పెట్టుబడిదారులకు, ఈ విలీనం ఒక కీలకమైన విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తుంది: నియంత్రిత రంగాలలో, ఒక కంపెనీ విలువ దాని పారిశ్రామిక వ్యూహంపై ఎంతగా ఆధారపడి ఉంటుందో, వాటాదారుగా ప్రభుత్వంతో దానికున్న సంబంధంపై కూడా అంతే ఆధారపడి ఉంటుంది. నేటి విశ్లేషణ చేసేటప్పుడు ఇది పరిగణించవలసిన ఒక ప్రమాణం...ఇంజిన్ చర్యదీనిలో ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం ఒక ప్రధాన వాటాదారుగా కొనసాగుతోంది.
2015: GDF సూయెజ్ ఎంగీగా మారింది
2015లో, GDF సూయెజ్ తన పేరును మార్చుకుని అయ్యింది Engieరీబ్రాండింగ్కు అతీతంగా, ఈ గ్రూప్ పునరుత్పాదక ఇంధనాలు, ఇంధన సేవలు మరియు బొగ్గును క్రమంగా దశలవారీగా తొలగించడం వైపు మళ్లుతున్నట్లు ప్రకటిస్తోంది. అయితే, పలువురు పరిశీలకుల ప్రకారం, ఈ మార్పు ఆలస్యంగా వస్తోంది: ఫిబ్రవరి 2020 నాటి ఒక వ్యాసంలో, ప్రపంచ సమూహం యొక్క పరివర్తనకు ఆటంకం కలిగించిన "వ్యూహాత్మక తప్పిదాలను" ఇది ప్రస్తావిస్తూ, "హరిత" మార్పు నిజానికి 2013లోనే ప్రారంభమైందని పేర్కొంది.
మే 3, 2016న, గెరార్డ్ మెస్ట్రాలెట్ సాధారణ నిర్వహణను వదులుకున్నారు ఇసాబెల్ కోచెర్ మరియు డైరెక్టర్ల బోర్డు ఛైర్మన్ పదవిని కొనసాగిస్తారు. 2018లో, ఆయన ఛైర్మన్ పదవిని అప్పగిస్తారు. జీన్-పియర్ క్లామాడియు2021 నుండి కేథరీన్ మాక్గ్రెగర్ ఎంగీకి జనరల్ మేనేజర్గా ఉన్నారు.
వివాదాలు: పరిహారం మరియు అనుబంధ పింఛను పథకాలు
తన తరంలోని అనేక CAC 40 CEOల వలె, గెరార్డ్ మెస్ట్రాలెట్ కూడా కార్యనిర్వాహక పరిహారంపై చర్చలకు కేంద్ర బిందువుగా ఉన్నారు:
- 2012 అతని మొత్తం పారితోషికం €3,005,079కి చేరుకుంది, ఇది 2011తో పోలిస్తే స్వల్ప తగ్గుదల (-2,7%), దీనితో అతను CAC 40లో 8వ స్థానంలో నిలిచాడు (ఆర్థిక పత్రికల ఆధారంగా వికీపీడియా నుండి తీసుకున్న గణాంకాలు).
- అక్టోబర్ 2014 2013 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆ గ్రూప్ భారీ నష్టాలను నమోదు చేస్తున్న తరుణంలో, CGT ద్వారా బహిరంగపరచబడి, 21 మిలియన్ యూరోలుగా అంచనా వేయబడిన అతని అనుబంధ పింఛను మొత్తం వివాదానికి కారణమవుతోంది. కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్పై ఉన్నత కమిటీ ఈ పథకం Afep-Medef కోడ్కు అనుగుణంగా ఉందని భావిస్తోంది; అయితే, అప్పటి ఆర్థిక మంత్రి ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్, భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వం ఇటువంటి తీర్మానానికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేస్తుందని సూచించారు.
- 2016 మే నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్ అయినందున, ఎంగీ కార్పొరేట్ ఫౌండేషన్కు చెల్లించే తన ఛైర్మన్ జీతాన్ని (సంవత్సరానికి €350,000) వదులుకుంటున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు.
ఈ సంఘటనలు ఫ్రెంచ్ లిస్టెడ్ కంపెనీల పాలనలో మార్పులకు దోహదపడ్డాయి: కార్యనిర్వాహక పరిహారంపై వాటాదారుల ఓట్లను తప్పనిసరి చేయడం ("సే ఆన్ పే," 2016 నాటి సాపిన్ 2 చట్టం), మరియు అనుబంధ పింఛన్లపై కఠినమైన నిబంధనలు. ఒక వ్యక్తిగత వాటాదారునికి, సార్వత్రిక రిజిస్ట్రేషన్ పత్రంలోని "కార్పొరేట్ పాలన" విభాగాన్ని చదవడం ఇప్పుడు ప్రతి వాటాదారుని పరిజ్ఞానంలో ఒక భాగం. ప్రాథమిక విశ్లేషణ తీవ్రమైన.
పారిస్ యూరోప్లేస్, FACE మరియు ఆర్థిక దౌత్యం
తన కార్యాచరణ విధులతో పాటు, గెరార్డ్ మెస్ట్రాలెట్ అధ్యక్షత వహించారు పారిస్ యూరోప్లేస్పారిస్ను ఆర్థిక కేంద్రంగా ప్రోత్సహించే సంఘం, అలాగే బహిష్కరణకు వ్యతిరేకంగా చర్యల ఫౌండేషన్ (FACE) 2007 నుండి 2020 వరకు. 2015లో, ఆయన “అభ్యసన రాయబారి”గా నియమితులయ్యారు; ఏప్రిల్ 2016లో, COP21ని అనుసరించి, యూరప్లో కార్బన్ ధరపై సెగోలీన్ రాయల్ ఆయనకు ఒక మిషన్ను అప్పగించారు.
ఎంగీ తర్వాత, అతను ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్ అయ్యాడుఫ్రెంచ్ ఏజెన్సీ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అల్ఉలా ఈ వారసత్వ ప్రదేశానికి సంబంధించి ఫ్రాంకో-సౌదీ సహకారానికి (అఫలులా) బాధ్యత వహిస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి 2024లో, ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్ ఆయనను ఈ ప్రాజెక్టుకు ఫ్రాన్స్ ప్రతినిధిగా నియమించారు. భారతదేశం–మధ్యప్రాచ్యం–యూరప్ ఆర్థిక కారిడార్ (IMEC). ఆయన సొసైటీ జనరల్, సిమెన్స్ పర్యవేక్షక మండలి, యూరోపియన్ రౌండ్ టేబుల్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్స్, ఇంకా చైనా మరియు హాంగ్ కాంగ్లలోని అనేక అంతర్జాతీయ సలహా మండళ్లతో సహా పలు బోర్డులలో కూడా పనిచేశారు.
ఆయన లీజియన్ ఆఫ్ ఆనర్ (2016) కమాండర్ మరియు నేషనల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ కమాండర్.
అతని ప్రయాణం 2026లో పెట్టుబడిదారునికి ఏమి నేర్పుతుంది
శక్తి మరియు ప్రజా సేవల విలువలలో పెట్టుబడి పెట్టే ఎవరికైనా ఉపయోగపడే మూడు వాస్తవాలను గెరార్డ్ మెస్ట్రాలెట్ యొక్క వృత్తి జీవితం వెలుగులోకి తెస్తుంది:
- భారీ విలీనాలు స్టాక్ స్వభావాన్ని మారుస్తాయి. 1995లో సూయెజ్ వాటాదారు ఒక ఆర్థిక హోల్డింగ్ కంపెనీని కలిగి ఉన్నారు; 2008 వాటాదారు, ఒక సమీకృత ఇంధన సంస్థను; మరియు 2026 వాటాదారు, పునరుత్పాదక ఇంధనం మరియు మౌలిక సదుపాయాలపై దృష్టి సారించిన ఒక సమూహాన్ని కలిగి ఉన్నారు. పెట్టుబడి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతి దశలోనూ సమీక్షించవలసి ఉంటుంది.
- కార్యకలాపాలను విడగొట్టడం కొన్నిసార్లు విలువను సృష్టిస్తుంది. గెరార్డ్ మెస్ట్రాలెట్ దీర్ఘకాలం అధ్యక్షత వహించిన సూయెజ్ ఎన్విరాన్మెంట్, 2008లో పబ్లిక్గా మారింది, ఆ తర్వాత 2020-2022లో వియోలియా టేకోవర్ బిడ్లో కీలక పాత్ర పోషించింది. దీనిని అనుసరించేవారువీయోలియా చర్య ఫ్రాన్స్లోని నీటి మరియు వ్యర్థాల రంగాన్ని పునర్నిర్మించిన ఈ సంఘటన గురించి వారికి బాగా తెలుసు.
- పరిపాలనకు మూల్యం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. పారితోషికానికి సంబంధించిన వివాదాలు వాటంతట అవే ఎంగీ స్టాక్ మార్కెట్ గమనాన్ని మార్చలేదు, కానీ అవి బోర్డు నిర్ణయాలలో వాటాదారుల భాగస్వామ్యాన్ని వేగవంతం చేశాయి.
ప్రధాన యూరోపియన్ ఎనర్జీ స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి, చాలా మంది వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారులు ఆన్లైన్ బ్రోకర్తో సెక్యూరిటీస్ ఖాతాను లేదా PEA (ఫ్రెంచ్ ఈక్విటీ సేవింగ్స్ ప్లాన్)ను ఉపయోగిస్తారు; CFDల ద్వారా ఈ స్టాక్ల కదలికలను ట్రేడ్ చేయడానికి ఇష్టపడే వారి కోసం, మా వివరణాత్మక సమీక్ష Vantage ఈ వ్యాసం ఈ బ్రోకర్ యొక్క ఫీజులు, నిబంధనలు మరియు పరిమితులను వివరిస్తుంది (లీవరేజ్ కారణంగా CFDలలో నష్టపోయే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది). ఎప్పటిలాగే, ఈ వ్యాసం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే మరియు ఇది పెట్టుబడి సలహాగా పరిగణించబడదు.
గెరార్డ్ మెస్ట్రాలెట్ కీలక తేదీలలో
|సంవత్సరం
|దశ
|1949
|పారిస్లో జన్మించారు (ఏప్రిల్ 1వ తేదీ)
|1978
|ENA నుండి పట్టభద్రుడై, ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్లో చేరారు.
|1982-1984
|ఆర్థిక మంత్రి జాక్వెస్ డెలోర్స్ కు సాంకేతిక సలహాదారు
|1984
|సూయెజ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలో చేరడం
|1995
|సూయజ్ కంపెనీ పగ్గాలు చేపట్టారు
|1997
|సూయజ్ లియోనైస్ డెస్ ఇయాక్స్ జననం
|2008
|GDF సూయెజ్ విలీనం, కొత్త గ్రూప్ సీఈఓ
|2015
|GDF సూయెజ్ ఎంగీగా మారింది
|2016
|ఇసాబెల్ కోచెర్ సీఈఓ అయ్యారు; ఆయన ఛైర్మన్గా కొనసాగుతారు.
|2018
|జీన్-పియెర్ క్లామాడియు ఆయన స్థానంలో ఎంగీ ఛైర్మన్గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు.
|2024
|IMEC కారిడార్కు ఫ్రాన్స్ ప్రతినిధి
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ఎంగీ సృష్టిలో గెరార్డ్ మెస్ట్రాలెట్ పాత్ర ఏమిటి?
ఆయన 2008లో గాజ్ డి ఫ్రాన్స్ మరియు సూయెజ్ మధ్య విలీనానికి నాయకత్వం వహించి, ఆ తర్వాత 2016 వరకు జిడిఎఫ్ సూయెజ్కు అధిపతిగా ఉన్నారు. ఆయన అధ్యక్షతన 2015లో ఈ గ్రూపు ఎంగీ (Engie) అనే పేరును స్వీకరించింది.
ఎంగీలో గెరార్డ్ మెస్ట్రాలెట్ తర్వాత ఎవరు బాధ్యతలు స్వీకరించారు?
మే 2016లో ఇసాబెల్ కోచెర్ ఆయన స్థానంలో జనరల్ మేనేజర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించగా, 2018లో జీన్-పియెర్ క్లమాడియు డైరెక్టర్ల బోర్డు ఛైర్మన్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
అతని గోల్డెన్ పారాచూట్ ఎందుకు వివాదానికి కారణమైంది?
అక్టోబర్ 2014లో, GDF Suez రికార్డు స్థాయిలో నష్టాలను చవిచూస్తూ, ఖర్చులను తగ్గించుకునే ప్రణాళికకు సిద్ధమవుతున్న సమయంలో, పైన పేర్కొన్న సంఖ్య (€21 మిలియన్లు) బహిరంగపరచబడింది. ఈ ఏర్పాటు Afep-Medef కోడ్కు అనుగుణంగా ఉందని భావించినప్పటికీ, ఇది కార్యనిర్వాహక పరిహారాన్ని నియంత్రించడంపై చర్చను మరింత తీవ్రతరం చేసింది.