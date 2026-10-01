జీన్-లూయిస్ బెఫా ఆయన 1986 నుండి 2007 వరకు రెండు దశాబ్దాలకు పైగా సెయింట్-గోబైన్కు నాయకత్వం వహించి, 2010 వరకు బోర్డ్ ఛైర్మన్గా పనిచేశారు. 1941 ఆగస్టు 11న నైస్లో జన్మించిన ఆయన, కార్ప్స్ డెస్ మైన్స్ ఇంజనీరింగ్ స్కూల్ గ్రాడ్యుయేట్. సివిల్ సర్వీస్లోని ఉన్నత శ్రేణులలో శిక్షణ పొంది, పరిశ్రమ యొక్క వ్యూహాత్మక పాత్రను బలంగా విశ్వసించిన ప్రముఖ ఫ్రెంచ్ వ్యాపార కార్యనిర్వాహకుల తరానికి ఆయన ఒక ప్రతీక. సెయింట్-గోబైన్కు అతీతంగా, పారిశ్రామిక విధానంపై తన నివేదికలు మరియు పుస్తకాల ద్వారా ఆయన ప్రజా చర్చలను ప్రభావితం చేశారు. CAC 40 పారిశ్రామిక సమూహాల నిర్ణయాలను నిరంతరం ప్రభావితం చేస్తున్న ఆయన వృత్తి జీవితంపై ఒక పునఃపరిశీలన.
విద్య: పాలిటెక్నిక్, మైన్స్ అండ్ సైన్సెస్ పో
ఒక ఇంజనీర్ మరియు ఉపాధ్యాయురాలి కుమారుడైన జీన్-లూయిస్ బెఫా, నైస్లోని లైసీ మాస్సేనాలో పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమై...ఎకోల్ పాలిటెక్నిక్ 1960లో. అతను ఇంజనీర్ అయ్యాడు గనుల దళం 1963లో, అతను ఎకోల్ నేషనల్ సుపీరియూర్ డు పెట్రోల్ ఎట్ డెస్ మోటర్స్లో కూడా చదువుకున్నాడు మరియు ఇన్స్టిట్యూట్ డి'ఇట్యూడ్స్ పాలిటిక్స్ డి పారిస్ (1966, ఎకనామిక్స్-ఫైనాన్స్ సెక్షన్) నుండి డిప్లొమా పొందాడు.
శక్తి పరిపాలనలో ప్రారంభాలు
ఆయన క్లెర్మాంట్-ఫెర్రాండ్లో మైనింగ్ ఇంజనీర్గా తన వృత్తిని ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత 1967 నుండి 1974 వరకు పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖలోని ఇంధనాల విభాగంలో చేరారు. అక్కడ ఆయన "శుద్ధి మరియు వినియోగం" సేవకు అధిపతిగా, ఆపై డిప్యూటీ డైరెక్టర్గా అయ్యారు. ఈ అనుభవం ఆయనకు ఇంధనం గురించి మరియు రాజ్యం-పరిశ్రమల మధ్య సంబంధం గురించి లోతైన జ్ఞానాన్ని అందించింది. ఈ రెండు అంశాలు ఆయన వృత్తి జీవితమంతా కొనసాగాయి.
1974-1986: సెయింట్-గోబైన్లో ఎదుగుదల
1974లో, జీన్-లూయిస్ బెఫా చేరారు సెయింట్ గోబైన్ ప్రణాళికా డైరెక్టర్గా. ఆ తర్వాత ఆయన డైరెక్టర్ జనరల్గా, ఆపై అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. పోంట్-ఎ-మౌసన్కాస్ట్ ఐరన్ పైపులలో ప్రత్యేకత కలిగిన అనుబంధ సంస్థకు నాయకత్వం వహిస్తూనే, 1979 నుండి 1982 వరకు గ్రూప్ యొక్క "పైపులు మరియు మెకానిక్స్" విభాగాన్ని కూడా నిర్వహించారు. సెయింట్-గోబైన్ జాతీయం చేయబడిన సంవత్సరం, మార్చి 1982లో, ఆయన దాని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయ్యారు.
జనవరి 1986లో, అతను రోజర్ ఫౌరౌక్స్ స్థానంలో బాధ్యతలు స్వీకరించాడు. అధ్యక్షుడు మరియు CEOఫ్రాంకోయిస్ మిట్టెరాండ్ అధ్యక్షతన నియమితులై, అప్పటి ప్రధానమంత్రి జాక్వెస్ షిరాక్ చేత ధృవీకరించబడిన ఆయన, 1986 చివరిలో సహజీవన ప్రభుత్వంలో జరిగిన మొట్టమొదటి ప్రధాన ప్రైవేటీకరణ అయిన సెయింట్-గోబైన్ ప్రైవేటీకరణకు నాయకత్వం వహించారు.
1986-2007: సెయింట్-గోబైన్కు ఇరవై సంవత్సరాలు అధిపతిగా
ఆయన నాయకత్వంలో, సెయింట్-గోబైన్ ఒక ప్రగాఢమైన పరివర్తనకు లోనైంది. చారిత్రాత్మకంగా గాజుపై దృష్టి సారించిన ఈ గ్రూప్, నిర్మాణ సామగ్రి మరియు సామగ్రి పంపిణీ రంగాలలో తన ఉనికిని విస్తరించుకుని, అత్యంత అంతర్జాతీయీకరణ చెందింది. ఈ కాలంలోని ముఖ్యమైన మైలురాళ్ళలో 1990లో అమెరికన్ కంపెనీ నార్టన్ను స్వాధీనం చేసుకోవడం ఒకటి, దీనితో ఈ గ్రూప్ అబ్రేసివ్స్లో ప్రపంచ అగ్రగామిగా నిలిచింది. ఆ తర్వాత 2005లో ప్లాస్టర్బోర్డ్లో నిపుణుడైన బ్రిటిష్ కంపెనీ BPBని స్వాధీనం చేసుకుంది.
ఈ వ్యూహం సెయింట్-గోబైన్ను గృహ మరియు నిర్మాణ రంగంలో ప్రపంచంలోని అగ్రగామి నిపుణులలో ఒకటిగా నిలబెట్టింది, ఈ స్థానాన్ని ఆయన వారసులు కొనసాగించి మరింత బలోపేతం చేశారు. జీన్-లూయిస్ బెఫా జూన్ 2007 వరకు సీఈఓగా, ఆ తర్వాత 2010 వరకు బోర్డ్ ఛైర్మన్గా కొనసాగారు; ఆయన తర్వాత పియరీ-ఆండ్రే డి చాలెండర్ సీఈఓగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. జూలై 2021 నుండి, ఈ గ్రూప్కు బెనోయిట్ బాజిన్ నాయకత్వం వహిస్తున్నారు.
పెట్టుబడిదారుల కోసం, బెఫా ఆధ్వర్యంలోని సెయింట్-గోబైన్ చరిత్ర, ఒక శతాబ్దపు పురాతన పారిశ్రామిక సంస్థ వరుస కొనుగోళ్ల ద్వారా తనను తాను ఎలా పునరుద్ధరించుకోగలదో చూపిస్తుంది. దీనిపై మా విశ్లేషణ...సెయింట్-గోబైన్ స్టాక్ సుస్థిర నిర్మాణం మరియు శక్తి సామర్థ్య పునరుద్ధరణపై దృష్టి సారించిన దాని ప్రస్తుత స్వరూపాన్ని వివరిస్తుంది.
జీతం మరియు ఆస్బెస్టాస్పై చర్చ
తన తరంలోని ఇతర కార్యనిర్వాహకుల వలె, జీన్-లూయిస్ బెఫా కూడా అనేక రంగాలలో విమర్శలను ఎదుర్కొన్నారు. 2007లో, పత్రికల ర్యాంకింగ్ల ప్రకారం సుమారు €10,2 మిలియన్ల పరిహారంతో, ఆయన అత్యధిక పారితోషికం పొందిన ఫ్రెంచ్ CEOలలో ఒకరిగా నిలిచారు. అంతేకాకుండా, పాంట్-ఎ-మౌసన్ సారథ్యంలో ఆయన పదవీకాలంలో, మొత్తం మెటీరియల్స్ పరిశ్రమను పట్టిపీడిస్తున్న వివాదాల మధ్య, ఆస్బెస్టాస్ వాడకాన్ని వ్యతిరేకించేవారు ఆయనను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ఈ ఆస్బెస్టాస్ సమస్య, ముఖ్యంగా యునైటెడ్ స్టేట్స్లో, ఆ గ్రూప్ యొక్క ప్రతిష్ట మరియు చట్టపరమైన హోదాపై దీర్ఘకాలిక ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపింది.
పారిశ్రామిక విధానంపై ఆలోచనాపరుడు
జీన్-లూయిస్ బెఫా ఫ్రెంచ్ పరిశ్రమ భవిష్యత్తుపై ఒక ప్రభావవంతమైన స్వరంగా తనను తాను నిలబెట్టుకున్నారు:
- 2004లో, జాక్వెస్ షిరాక్ పారిశ్రామిక విధానాన్ని పునరుజ్జీవింపజేసే బాధ్యతను ఆయనకు అప్పగించారు. 2005 జనవరిలో ఆయన సమర్పించిన నివేదిక, కొత్త పారిశ్రామిక విధానం దిశగాదీని సృష్టికి దారితీసిందిపారిశ్రామిక ఆవిష్కరణ ఏజెన్సీ, దీనికి ఆయన సెప్టెంబర్ 2005 నుండి పర్యవేక్షక మండలికి అధ్యక్షత వహించారు;
- 2002లో, ఆయన ఆర్థిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత రాబర్ట్ సోలోతో కలిసి ఆర్థిక శాస్త్ర పరిశోధన కోసం సెయింట్-గోబైన్ కేంద్రాన్ని స్థాపించారు, అది కోర్నోట్ కేంద్రంగా, ఆ తర్వాత కోర్నోట్ ఫౌండేషన్గా (2010) మారింది, దీనికి వారు సహ-అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు;
- అతను సీల్తో కలిసి అనేక వ్యాసాలను ప్రచురించాడు: ఫ్రాన్స్ తప్పక ఎంచుకోవాలి (2012) ఫ్రాన్స్ తప్పక చర్య తీసుకోవాలి (2013) శక్తికి కీలకాలు (2015) మరియు పరివర్తన చెందండి లేదా అంతరించిపోండి: పెద్ద కార్పొరేషన్లు వర్సెస్ స్టార్టప్లు (2017).
అతని ప్రధాన సిద్ధాంతం: అమెరికా-చైనా ద్వయాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు, ఒక దేశం యొక్క శక్తి దాని ఎగుమతి పరిశ్రమ, సాంకేతికతలు, ఇంధనం మరియు సైనిక సామర్థ్యాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అతను ప్రభుత్వ నేతృత్వంలో ఒక సమగ్ర పారిశ్రామిక వ్యూహాన్ని సమర్థిస్తూ, ఫ్రాన్స్లో పారిశ్రామికీకరణ క్షీణించడాన్ని విమర్శిస్తాడు. ఆరోగ్య సంక్షోభం తర్వాత, పారిశ్రామిక సార్వభౌమత్వం మరియు రీషోరింగ్పై జరిగిన చర్చలతో ఈ ఆలోచనలలో కొన్ని విస్తృతంగా ప్రాచుర్యం పొందాయి.
లాజార్డ్, ఎంజీ, లే మోండే: బోర్డు సభ్యునిగా రెండవ కెరీర్
సెయింట్-గోబైన్ తర్వాత, జీన్-లూయిస్ బెఫా బ్యాంకుకు సీనియర్ సలహాదారుగా మారారు. లజార్డ్ఆయన 2008 నుండి 2015 వరకు GDF Suez మరియు ఆ తర్వాత Engie బోర్డులలో పనిచేశారు, అక్కడ ఆయన నామినేషన్లు మరియు పారితోషిక కమిటీకి అధ్యక్షత వహించారు. అలాగే Siemens పర్యవేక్షక మండలిలో (2008-2013), Groupe Bruxelles Lambert బోర్డులో (2001-2013), మరియు Caisse des Dépôts పర్యవేక్షక మండలిలో (2014-2019) కూడా పనిచేశారు. ఆయన BNP Paribas మరియు Gaz de France సంస్థలకు డైరెక్టర్గా కూడా పనిచేశారు. ఆయన 1994 నుండి ఈ గ్రూప్ పర్యవేక్షక మండలిలో సభ్యుడిగా ఉన్నారు. ప్రపంచఆయన 2017 అక్టోబర్ 5న దానికి అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు.
ఎంగీలో ఆయన పాత్ర అతన్ని ప్రధాన ఇంధన సమస్యలకు మరింత దగ్గర చేస్తుంది, ఈ రంగాన్ని మేము మా ఫ్యాక్ట్ షీట్లో ప్రత్యేకంగా విశ్లేషిస్తాము...ఇంజిన్ చర్య.
వ్యత్యాసాలు
జీన్-లూయిస్ బెఫా లీజియన్ ఆఫ్ ఆనర్ (2007) యొక్క గ్రాండ్ ఆఫీసర్, నేషనల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ (2016) యొక్క గ్రాండ్ క్రాస్ మరియు ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ అండ్ లెటర్స్ (2005) యొక్క కమాండర్. ఆయన ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రైజింగ్ సన్ (జపాన్)తో సహా అనేక విదేశీ పురస్కారాలను అందుకున్నారు. ఒపెరా అభిమాని అయిన ఆయన, పారిస్ నేషనల్ ఒపెరా ప్రోత్సాహక సంఘానికి అధ్యక్షత వహించారు.
అతని ప్రయాణం పెట్టుబడిదారునికి ఏమి నేర్పుతుంది
- పారిశ్రామిక సమూహాలు దశలవారీగా తమను తాము పునఃసృష్టించుకుంటున్నాయి. సెయింట్-గోబైన్ తన పేరును మార్చకుండానే తన ప్రధాన కేంద్రాన్ని మార్చుకుంది: దాని విలువను అర్థం చేసుకోవాలంటే, వ్యాపార విభాగాల వారీగా ఆదాయ విభజనను చూడాల్సి ఉంటుంది.
- పెద్ద కొనుగోళ్లు జూదం లాంటివి. ఏకీకరణ విజయవంతమైతే అవి విలువను సృష్టిస్తాయి, కానీ స్వల్పకాలిక రుణ భారాన్ని మోపుతాయి.
- రాజకీయ సందర్భం ముఖ్యమైనది. జాతీయీకరణ, ప్రైవేటీకరణ, పారిశ్రామిక విధానం: ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు సెయింట్-గోబైన్ గమనాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేశాయి.
సెయింట్-గోబైన్ మరియు ఎంగీ అర్హులు PEAఫ్రెంచ్ ఈక్విటీలలో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి కోసం ప్రామాణిక పన్ను ప్రయోజన పెట్టుబడి సాధనం. ఈ వ్యాసం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే మరియు పెట్టుబడి సలహాగా పరిగణించబడదు.
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
జీన్-లూయిస్ బెఫా సెయింట్-గోబైన్కు ఎంతకాలం నాయకత్వం వహించారు?
ఆయన జనవరి 1986 నుండి జూన్ 2007 వరకు దాని అధ్యక్షుడిగా మరియు CEO గా, ఆ తర్వాత 2010 వరకు బోర్డు ఛైర్మన్గా పనిచేశారు.
జీన్-లూయిస్ బెఫా ఏ పుస్తకాలు రాశారు?
ముఖ్యంగా ఫ్రాన్స్ తప్పక ఎంచుకోవాలి (2012) ఫ్రాన్స్ తప్పక చర్య తీసుకోవాలి (2013) శక్తికి కీలకాలు (2015) మరియు రూపాంతరం చెందండి లేదా మరణించండి (2017), అన్నీ సెయిల్ ద్వారా ప్రచురించబడ్డాయి.
పారిశ్రామిక ఆవిష్కరణ ఏజెన్సీ అంటే ఏమిటి?
పారిశ్రామిక విధానంపై ఆయన ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా, ప్రధాన పరిశోధన మరియు ఆవిష్కరణ ప్రాజెక్టులకు మద్దతు ఇచ్చే ఉద్దేశ్యంతో 2005లో ఒక ప్రభుత్వ సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఆయన దాని పర్యవేక్షక మండలికి అధ్యక్షత వహించారు.