ఫిలిప్ క్రౌజెట్ బోర్డుకు అధ్యక్షత వహించారు వల్లౌరెక్2009 నుండి 2020 వరకు సీమ్లెస్ ట్యూబ్ల తయారీలో ఫ్రాన్స్కు చెందిన నిపుణుడు. అక్టోబర్ 18, 1956న న్యూయిలీ-సుర్-సీన్లో జన్మించిన ఆయన, ENA (నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్) నుండి తన తరగతిలో ప్రథమ స్థానంలో ఉత్తీర్ణులయ్యారు, కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్లో పనిచేశారు, ఆపై సెయింట్-గోబైన్లో ఇరవై సంవత్సరాలకు పైగా గడిపారు. చమురు విజృంభణ గరిష్ట స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఆయన వాలౌరెక్ సారథ్యం వహించారు, ఆ తర్వాత ఆ గ్రూప్ చరిత్రలోనే అత్యంత తీవ్రమైన సంక్షోభాలలో ఒకదానిని విజయవంతంగా ఎదుర్కొన్నారు. చక్రీయ స్టాక్లను మరియు రుణంతో ముడిపడి ఉన్న నష్టాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఆయన కెరీర్ ఒక పాఠ్యపుస్తక ఉదాహరణ.
విద్య: సైన్సెస్ పో, ఈఎన్ఏ మరియు కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్
న్యూయిలీ-సుర్-సీన్లోని లైసీ పాశ్చర్లో విద్యార్థిగా ఉన్న ఫిలిప్ క్రౌజెట్, సైన్సెస్ పో పారిస్ (1976, పబ్లిక్ సర్వీస్ విభాగం) నుండి పట్టభద్రుడయ్యాడు. ఆ తర్వాత అతను ప్రవేశించాడునేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్అతను బయటకు వచ్చే దాని నుండి తన తరగతిలో ప్రథముడు 1981లో. అతను తన కెరీర్ను ప్రారంభించాడు బోర్డ్ ఆఫ్ స్టేట్ఆడిటర్గా, ఆపై అభ్యర్థనల మాస్టర్గా.
1983లో, ఆయన సిల్వీ హుబాక్ను వివాహం చేసుకున్నారు. ఆమె ఒక సీనియర్ సివిల్ సర్వెంట్, మరియు 2012 నుండి 2015 వరకు అధ్యక్షుడు ఫ్రాంకోయిస్ హోలాండేకు చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్గా పనిచేశారు.
సెయింట్-గోబైన్లో ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు (1986-2008)
1986లో, ఫిలిప్ క్రౌజెట్ చేరారు సెయింట్ గోబైన్అప్పుడు జీన్-లూయిస్ బెఫా నేతృత్వంలో, ఆయన ఆ ప్రణాళికకు డైరెక్టర్గా పనిచేశారు. ఆయన అక్కడ కార్యాచరణ మరియు ఆర్థిక రంగాలలో వివిధ పదవులను నిర్వహించారు:
- 1989-1992 కొండాట్ పేపర్ మిల్లుల జనరల్ మేనేజర్;
- 1992-1996 స్పెయిన్ మరియు పోర్చుగల్ కోసం సాధారణ ప్రతినిధి;
- 1996 నుండి పారిశ్రామిక సిరామిక్స్ విభాగం డైరెక్టర్;
- 2000 నుండి ఫైనాన్స్, పర్చేజింగ్ మరియు ఐటీ, ఆ తర్వాత బిల్డింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విభాగానికి బాధ్యత వహించిన డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్.
ఈ వృత్తి మార్గం అతనికి ప్రపంచ పారిశ్రామిక సమూహాలలో ఫ్యాక్టరీ నిర్వహణ, ఆర్థిక పర్యవేక్షణ మరియు పంపిణీ వంటి విస్తృతమైన అనుభవాన్ని అందించింది. అతనికి శిక్షణ ఇచ్చిన కంపెనీని మరింతగా అర్థం చేసుకోవడానికి, మా విశ్లేషణను చూడండి...సెయింట్-గోబైన్ స్టాక్.
2009: వాలౌరెక్లో పదవిని చేపట్టడం
ఏప్రిల్ 2008లో, ఫిలిప్ క్రౌజెట్ వాలౌరెక్ పర్యవేక్షక మండలిలో చేరారు; ఒక సంవత్సరం తరువాత, 2009ఆయన బోర్డు ఛైర్మన్గా నియమితులయ్యారు. మార్చి 2012లో ఆయన పదవీకాలాన్ని మరో నాలుగు సంవత్సరాలకు పునరుద్ధరించారు. ఆయన 2009 నుండి ఐదు సంవత్సరాల పాటు EDF డైరెక్టర్గా కూడా పనిచేశారు మరియు అణు కట్టుబాట్లను పర్యవేక్షించే కమిటీకి అధ్యక్షత వహించారు.
అప్పుడు వాలౌరెక్ తన ఉచ్ఛస్థితిలో ఉంది. ఈ గ్రూప్ అతుకులు లేని ఉక్కు గొట్టాలను తయారు చేసింది. వీటిని ప్రధానంగా చమురు మరియు గ్యాస్ డ్రిల్లింగ్ (OCTG ట్యూబ్లు అని పిలుస్తారు) కోసం, అలాగే విద్యుత్ ప్లాంట్లు మరియు పరిశ్రమల కోసం కూడా ఉపయోగించేవారు. చమురు ధరలు స్థిరంగా అధికంగా ఉండటంతో, డిమాండ్ బలంగా ఉండేది మరియు ఈ స్టాక్ పారిస్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లోని ప్రముఖ షేర్లలో ఒకటిగా నిలిచింది.
2009-2014: వృద్ధి కోసం పెట్టుబడి
ఈ కాలానికి వ్యూహం ఏమిటంటే, హైడ్రోకార్బన్ ఉత్పత్తిలో బలమైన వృద్ధి ఉన్న ప్రాంతాలలో వాలౌరెక్ ఉనికిని బలోపేతం చేయడం: బ్రెజిల్ (జపాన్కు చెందిన సుమిటోమో భాగస్వామ్యంతో నిర్మించిన కొత్త స్టీల్ ప్లాంట్ మరియు రోలింగ్ మిల్లుతో), యునైటెడ్ స్టేట్స్ (ఇక్కడ షేల్ గ్యాస్ మరియు ఆయిల్ విజృంభణ డిమాండ్కు మద్దతు ఇస్తోంది), మరియు మధ్యప్రాచ్యం. డిమాండ్ బలంగానే ఉంటుందనే అంచనా ఆధారంగా, ఈ పెట్టుబడులు గ్రూప్ యొక్క సామర్థ్యాన్ని మరియు రుణాన్ని పెంచుతున్నాయి.
2010లో, అతని పారితోషికం 2,73 మిలియన్ యూరోలుగా అంచనా వేయబడింది, అయితే ఆ సమయంలోని పత్రికల ప్రకారం, ఈ వ్యూహం చాలా ఆశావహమైనదిగా భావించిన కొంతమంది వాటాదారులు ఈ మొత్తాన్ని విమర్శించారు.
2014-2020: చమురు సంక్షోభం మరియు స్టాక్ మార్కెట్ పతనం
2014 ద్వితీయార్థంలో చమురు ధరలు తీవ్రంగా పడిపోవడం అన్నింటినీ మార్చేసింది. చమురు కంపెనీలు తమ డ్రిల్లింగ్ పెట్టుబడులను గణనీయంగా తగ్గించాయి, పైపుల పరిమాణం మరియు ధరలు కుప్పకూలాయి, మరియు స్థిర ఖర్చులు, అప్పుల భారంతో ఉన్న వాలౌరెక్ వరుస నష్టాలను చవిచూసింది. ఈ గ్రూప్, ముఖ్యంగా యూరప్లో, ఖర్చులను తగ్గించే మరియు సామర్థ్యాన్ని కుదించే ప్రణాళికలను ప్రారంభించింది.
2016లో, నిప్పన్ స్టీల్ & సుమిటోమో మెటల్ ప్రవేశం మరియు పబ్లిక్ వాటాదారు అయిన బిపిఫ్రాన్స్ మద్దతుతో, వాలౌరెక్ సుమారు ఒక బిలియన్ యూరోల మూలధన పెంపును చేపట్టింది. ఈ చర్య, ప్రస్తుత వాటాదారుల వాటా గణనీయంగా తగ్గినా, కంపెనీ తన సవాళ్లను అధిగమించడానికి వీలు కల్పించింది.
ఈ కాలంలో స్టీల్వర్క్స్ కేసు కూడా చోటుచేసుకుంది.అస్కోవల్సెయింట్-సాల్వే (నార్డ్)లోని, వాలౌరెక్ వాటాదారు మరియు వినియోగదారుడుగా ఉన్న ప్రదేశంలో. ఆ సైట్ను స్వాధీనం చేసుకునే ప్రయత్నాలలో ఆ సమూహం యొక్క పాత్ర, ముఖ్యంగా డాక్యుమెంటరీలో తీవ్రంగా విమర్శించబడింది. ఆస్కోవాల్, ఉక్కు కోసం పోరాటం ఎరిక్ గురెట్ ద్వారా.
ఫిలిప్ క్రౌజెట్ బోర్డును వదిలివేస్తాడు 2020ఎడ్వర్డ్ గినోట్ అతని తర్వాత బాధ్యతలు స్వీకరించారు.
క్రౌజెట్ తర్వాత: పునర్వ్యవస్థీకరణ మరియు ఒక కొత్త ప్రారంభం
2021లో, వాలౌరెక్ ఒక ప్రధాన ఆర్థిక పునర్వ్యవస్థీకరణకు గురైంది: దాని రుణంలో అధిక భాగం ఈక్విటీగా మార్చబడింది మరియు అపోలో ఫండ్తో సహా రుణదాతలు మెజారిటీ వాటాదారులుగా మారారు. అప్పటికే ఉన్న వాటాదారుల వాటాలు గణనీయంగా పలుచనయ్యాయి. 2022లో నియమితులైన ఫిలిప్ గిల్లెమోట్ నాయకత్వంలో, ఈ గ్రూప్ తన జర్మన్ ప్లాంట్లను మూసివేసింది, అత్యంత లాభదాయకమైన ప్రదేశాలపై (బ్రెజిల్, యునైటెడ్ స్టేట్స్) తిరిగి దృష్టి సారించింది మరియు తన రుణాన్ని తీవ్రంగా తగ్గించుకుంది. 2025లో, అపోలో కలిగి ఉన్న సుమారు 28% వాటాను కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు ఆర్సెలార్ మిట్టల్ ప్రకటించింది.
గ్రూప్ యొక్క ప్రస్తుత పరిస్థితి, దాని ఫలితాలు మరియు భవిష్యత్ అంచనాలను తెలుసుకోవడానికి, మా విశ్లేషణను చూడండి.వాలౌరెక్ స్టాక్.
పెట్టుబడిదారుడికి పాఠాలు
ఫిలిప్ క్రౌజెట్ పదవీకాలంలో వాలౌరెక్ పనితీరు పారిస్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లో అత్యంత ఎక్కువగా అధ్యయనం చేయబడిన ఉదాహరణలలో ఒకటి. నాలుగు కీలక అంశాలు:
- ఒక చక్రీయ స్టాక్ను దాని పూర్తి చక్రం ఆధారంగా అంచనా వేస్తారు. ఒక చక్రం యొక్క గరిష్ట స్థాయిలో వచ్చే రికార్డు స్థాయి లాభాలు నిలకడగా ఉండవు. వాలౌరెక్ వంటి గ్రూపును దాని 2008 లేదా 2013 ఫలితాల ఆధారంగా అంచనా వేయడం అంటే, చమురు ధర పడిపోవచ్చనే విషయాన్ని మరచిపోవడమే.
- అప్పు ప్రతీదాన్నీ తీవ్రతరం చేస్తుంది. వృద్ధి దశలో, ఇది పెరుగుదలకు ఆజ్యం పోస్తుంది; మాంద్యంలో, ఇది మనుగడకు ముప్పు కలిగిస్తుంది. వడ్డీ, పన్నులు, తరుగుదల మరియు అమోర్టైజేషన్కు ముందు ఆదాయాలకు (EBITDA) నికర రుణ నిష్పత్తి పర్యవేక్షించాల్సిన కీలక సూచిక.
- మూలధన పెరుగుదలలు మరియు రుణ మార్పిడులు విలువను తగ్గిస్తాయి. పునర్వ్యవస్థీకరణ సమయంలో తమ వాటాలను అట్టిపెట్టుకున్న వాటాదారుడు, కంపెనీ మనుగడ సాగించినప్పటికీ, తమ పెట్టుబడిలో అధిక భాగాన్ని కోల్పోవచ్చు.
- పరిపాలన ముఖ్యం. మూలధనంలో పబ్లిక్ వాటాదారు ఉండటంతో పాటు, పర్యవేక్షక మండలిచే నియంత్రించబడే యాజమాన్య మండలి వ్యూహాత్మక తప్పిదాల నుండి రక్షణ కల్పించదు.
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కీలక తేదీలలో ఫిలిప్ క్రౌజెట్
|సంవత్సరం
|దశ
|1956
|న్యూయిలీ-సుర్-సీన్లో జన్మించారు (అక్టోబర్ 18)
|1981
|ENA నుండి తన తరగతిలో ప్రథముడిగా పట్టభద్రుడయ్యాడు; రాష్ట్ర మండలిలో చేరాడు.
|1986
|సెయింట్-గోబైన్లో చేరడం
|2000
|సెయింట్-గోబైన్ డిప్యూటీ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్
|2008
|వాలౌరెక్ పర్యవేక్షక మండలి సభ్యుడు
|2009
|వాలౌరెక్ బోర్డు ఛైర్మన్; EDF డైరెక్టర్
|2012
|నాలుగు సంవత్సరాల పాటు పదవీకాలం పునరుద్ధరించబడింది
|2016
|నిప్పాన్ స్టీల్ మరియు బిపిఫ్రాన్స్తో మూలధన పెంపు
|2020
|ఆయన బోర్డు ఛైర్మన్ పదవి నుంచి వైదొలుగుతున్నారు
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ఫిలిప్ క్రౌజెట్ వాలౌరెక్ను ఎప్పుడు నిర్వహించాడు?
ఆయన ఏప్రిల్ 2008 నుండి వాలౌరెక్ పర్యవేక్షక మండలిలో పనిచేసిన తర్వాత, 2009 నుండి 2020 వరకు దాని నిర్వహణ మండలికి అధ్యక్షత వహించారు.
అతని పదవీకాలంలో వాలౌరెక్ స్టాక్ ధర ఎందుకు పడిపోయింది?
ప్రధానంగా 2014 నుండి చమురు ధరలు పడిపోవడం వల్ల డ్రిల్లింగ్ ట్యూబింగ్కు డిమాండ్ తగ్గడం, మరోవైపు వృద్ధి పెట్టుబడుల తర్వాత ఆ గ్రూప్ భారీగా అప్పుల్లో కూరుకుపోవడం దీనికి కారణం.
వాలౌరెక్ కంటే ముందు ఫిలిప్ క్రౌజెట్ యొక్క వృత్తి ప్రస్థానం ఎలా ఉండేది?
1981లో ENA నుండి తన తరగతిలో ప్రథముడిగా పట్టభద్రుడైన ఆయన, కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్లో తన వృత్తిని ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత సెయింట్-గోబైన్లో ఇరవై సంవత్సరాలకు పైగా గడిపి, చివరికి డిప్యూటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయ్యారు.