Terra Classic (USTC) : Le projet peut-il ressusciter ?

26 novembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

A la surprise générale, Terra Classic USD (USTC) a enregistré une hausse significative, marquant un moment crucial dans son histoire. Selon les dernières données du marché, USTC s’échange à 0,03568 $, soit une augmentation impressionnante de 137,20 % en l’espace de 24 heures. Cette hausse est particulièrement remarquable compte tenu de la performance stagnante de USTC au cours de la semaine passée, qui s’est maintenant transformée en un solide gain de 170 % sur sept jours.

Le catalyseur de l’ascension fulgurante d’USTC

L’ascension soudaine d’USTC peut être attribuée à un développement important initié par Terra Classic Labs. Comme l’a révélé Trader QT, un partenaire officiel de Luna Classic Labs, Terra Classic Labs a réalisé un investissement substantiel dans USTC. L’acquisition de 25,6 millions d’USTC, évaluée à environ 500 000 $, a été effectuée dans le cadre de la politique de réserve de trésorerie de l’organisation, avec un prix d’achat moyen de 0,021 $ par USTC. Cette initiative stratégique fait partie d’une initiative plus large visant à ressusciter le stablecoin USTC, qui s’était notablement décroché de sa parité de 1 $ prévue en mai 2022.

L’événement de décrochage du stablecoin USTC l’année dernière a marqué un tournant important pour le jeton. Cependant, la dernière acquisition par Terra Classic Labs indique un changement vers un modèle de récupération, visant non seulement à stabiliser mais aussi à augmenter de manière significative la valeur marchande d’USTC. Cette stratégie semble porter ses fruits, la valeur du jeton connaissant une hausse substantielle.

Étant donné la nature interconnectée d’USTC et de son jeton sœur, Terra Classic (LUNC), le dynamisme positif entourant USTC a eu un impact conséquent sur LUNC. La cryptomonnaie a enregistré une augmentation notable de 26 % à 0,00009825 $. Cette hausse compense non seulement ses pertes récentes, mais positionne également LUNC sur une trajectoire explorant de nouveaux horizons de prix.

Perspectives futures pour Terra Classic

La résurgence continue d’USTC et de LUNC souligne le rôle crucial des efforts communautaires et des mises à niveau stratégiques dans l’écosystème des cryptomonnaies. La revitalisation de ces jetons reflète l’engagement collectif et la détermination de leurs communautés respectives à restaurer et à améliorer leur valeur. La tendance actuelle n’est pas seulement un témoignage de la résilience de ces actifs numériques, mais met également en lumière la nature dynamique et collaborative du marché des cryptomonnaies.